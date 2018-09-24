Как боролись со сборочной "болезнью" БМПТ "Терминатор". УВЗ рассказал
В Центре исследований и испытаний материалов (ЦИИМ) Уралвагонзавода сообщают о ранее выявленной проблеме с крупногабаритными деталями БМПТ «Терминатор». Речь идёт о том, что возникали проблемы при выполнении высококачественной сварки. Причина, как выяснилось, в следующем: узлы из специальной стали были намагниченными, и их магнитное поле препятствовало проведению сварочных работ на должном уровне. В пресс-службе УВЗ сообщают, что на тот момент БМПТ «Терминатор» фактически готовили к Параду Победы на Красной площади.
Для снятия остаточной намагниченности рассматривались три основных способа. Способ первый: нагрев до температур диапазона 760-780 градусов Цельсия. Способ второй: механическое воздействие – например, сильный удар или виброволны. Способ третий – магнитное поле противоположной ориентации. От первых двух способов отказались, так как они могли нанести ущерб материалу, из которого детали произведены. Оставался третий способ, но его применение было крайне проблематичным из-за габаритов деталей.
Из сообщения пресс-службы УВЗ:
Было предложено более рациональное решение. Инженеры изготовили дополнительные магнитные сердечники, установив их в магнитопорошковый универсальный дефектоскоп. Это позволило повысить величину магнитного поля спецоборудования примерно на 50%. В конечном итоге этих показателей магнитного поля противоположной ориентации хватило на размагничивание крупных деталей «Терминаторов».
УВЗ:
В итоге идея инженеров Уралвагонзавода получила статус рационализаторского предложения «Способ размагничивания крупногабаритных деталей узлов». Это позволило сократить средства на размагничивание военной техники.
В 2018 году на УВЗ ждут экономию от этого и других рацпредложений на сумму около 44 млн рублей.
Для справки: Первые военные учения с применением БМПТ "Терминатор" пройдут на Урале в 2019 году.
Для снятия остаточной намагниченности рассматривались три основных способа. Способ первый: нагрев до температур диапазона 760-780 градусов Цельсия. Способ второй: механическое воздействие – например, сильный удар или виброволны. Способ третий – магнитное поле противоположной ориентации. От первых двух способов отказались, так как они могли нанести ущерб материалу, из которого детали произведены. Оставался третий способ, но его применение было крайне проблематичным из-за габаритов деталей.
Из сообщения пресс-службы УВЗ:
Нужно было разбирать практически готовые элементы защиты для «Терминаторов» на мелкие части, снимать с каждой из них намагниченность и собирать снова.
Было предложено более рациональное решение. Инженеры изготовили дополнительные магнитные сердечники, установив их в магнитопорошковый универсальный дефектоскоп. Это позволило повысить величину магнитного поля спецоборудования примерно на 50%. В конечном итоге этих показателей магнитного поля противоположной ориентации хватило на размагничивание крупных деталей «Терминаторов».
УВЗ:
«Терминаторы» изготовили и отправили на парад Победы точно в срок.
В итоге идея инженеров Уралвагонзавода получила статус рационализаторского предложения «Способ размагничивания крупногабаритных деталей узлов». Это позволило сократить средства на размагничивание военной техники.
В 2018 году на УВЗ ждут экономию от этого и других рацпредложений на сумму около 44 млн рублей.
Для справки: Первые военные учения с применением БМПТ "Терминатор" пройдут на Урале в 2019 году.
- Использованы фотографии:
- http://uralvagonzavod.ru, Минобороны РФ
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