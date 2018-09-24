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Иран показал новую зенитную самоходную установку

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Иранские оружейники продемонстрировали новую самоходную зенитную установку. Показ опытного образца прошел во время субботнего парада в Тегеране, посвященного началу ирано-иракской войны, передает "РГ".

Иран показал новую зенитную самоходную установку

опытный образец новой ЗСУ


Показанная зенитная самоходная установка представляет собой спаренную 35-мм автоматическую зенитную пушку "Эрликон", установленную на трехосное шасси. Темп стрельбы - 550 выстрелов в минуту на один ствол. Начальная скорость снаряда 1175 м/сек. Максимальная дальность стрельбы по воздушным целям - 4000 метров. Необходимо добавить, что на вооружении иранской армии уже стоят несколько вариантов зенитной системы "Эрликон". Кроме того, в Иране налажено производство буксируемой 35-мм иранской версии "Эрликона" под названием "Самават".



спаренная зенитная артсистема Samavat


Как заявляют специалисты, хорошо знакомые с ситуацией в противовоздушной обороне республики, хотя Иран и уделяет довольно большое внимание созданию ракетных зенитных систем, но не отказывается и от создания зенитных пушек. На настоящий момент в стране продолжается производство и модернизация зенитных установок калибра 23-мм, 35-мм, 57-мм, 100-мм. В то же время иранцы пытаются усовершенствовать свои зенитные комплексы, устанавливая на них современные радиолокационные и оптико-электронные станции наведения. Кроме этого предпринимаются меры к автоматизации процесса заряжания.




Использованы фотографии:
https://www.youtube.com/
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18 комментариев
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  1. хрыч Офлайн
    хрыч Сегодня, 14:29
    0
    Зачем везти на колесном тягаче, коль сама колесная? Ладно дорожное покрытие от гусениц поберечь, а тут наоборот давление еще больше, плюс тягач. Какая-то иранская хитрость не иначе.
    1. neri73-r Онлайн
      neri73-r Сегодня, 14:34
      0
      Цитата: хрыч
      Зачем везти на колесном тягаче, коль сама колесная? Ладно дорожное покрытие от гусениц поберечь, а тут наоборот давление еще больше, плюс тягач. Какая-то иранская хитрость не иначе.

      Походу дела эксперементальная установка не на ходу! wassat
      Кстати, на изделие МАЗа похожа!
      1. Серый брат Онлайн
        Серый брат Сегодня, 14:49
        +2
        Цитата: neri73-r
        Кстати, на изделие МАЗа похожа!

        Мне кое-что другое вспомнилось.
        1. Greenwood Офлайн
          Greenwood Сегодня, 15:20
          0
          В Чужих, насколько знаю, использовали списанный тягач для самолётов, на который навесили бутафорию.
          1. vindigo Офлайн
            vindigo Сегодня, 16:09
            0
            Он по моему в фильме окончательно поломался.
    2. kjhg Офлайн
      kjhg Сегодня, 14:41
      +2
      Цитата: хрыч
      Зачем везти на колесном тягаче, коль сама колесная?

      Берегут ресурс. Это и дешевле, и рациональнее получается. В Сирии тоже, почти все дорогие и тяжелые системы перевозят на тягачах.
    3. Piramidon Онлайн
      Piramidon Сегодня, 15:00
      +1
      Цитата: хрыч
      Зачем везти на колесном тягаче, коль сама колесная?

      Моторесурс берегут.
    4. Альф Офлайн
      Альф Сегодня, 16:43
      0
      Цитата: хрыч
      Зачем везти на колесном тягаче, коль сама колесная?

      А кто сказал, что она колесная ? На фото четко видно стационарное закрепление на носителе.
  2. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 14:44
    +2
    Не вижу у это вундервафли радара. Или хоть чего - нибудь. Аналогичного. Они Израильские "соколы" собираются этим сбивать? Полагаю, это не слишком эффективно будет wassat
  3. Николай Петров Офлайн
    Николай Петров Сегодня, 14:44
    +3
    А почему смеёмся? Работают люди над обороной, и правильно делают. Врага называют врагом, а не партнёром. И 35 мм до 5 км достанет, да и наведение РЛ. Так что повода для смеха особенно у "партнёров" маловато.
  4. san4es Офлайн
    san4es Сегодня, 14:47
    +2
    Кроме того, в Иране налажено производство буксируемой 35-мм иранской версии "Эрликона" под названием "Самават".

    ...C 2008 года собирались:
    15 Января 2008 Года
    Министерство обороны и логистики Вооруженных сил Ирана запустило полномасштабное производство новой полностью автоматической 35-мм зенитного орудия. По словам корреспондента IRIB, полностью автоматическая зенитная пушка оснащена передовыми системами радиолокации и управления огнем и способна поражать боевые самолеты, вертолеты и различные типы ракет своей системой ближней наводки. Зенитная пушка также оснащена современной спутниковой системой, которая способна тщательно идентифицировать воздушные цели и сразу же открывать огонь по выбранной цели.
    Присутствовавший на церемонии запуска новой 35-мм зенитные пушки системы, Ирана министр обороны, генерал-майор Мостафа Мохаммад Наджар заявил, скорость, точность и качество-вот три основные характеристики зенитной пушки, а поскольку страны имеют доступ к этой технологии отказались поставлять Ирану с этой системой, иранские специалисты решили изготовить прототип, и через короткий промежуток времени после полномасштабное серийное производство было запущено.
  5. КВУ-НСвД Онлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 14:56
    +2
    Если б не три оси , то шасси тянет по размерам почти на установку от Смерча - интересно зачем (?) - и масса соответствующая , и расход соляры , и эксплуатационные расходы , .. Да и проходимость такого агрегата вызывает сомнения , и немаленькая вспомогательная энергоустановка (судя по картинке) вопросы по целесообразности .. Если б ещё радар наведения был ... а так..короче сомнительное какое то изделие
  6. san4es Офлайн
    san4es Сегодня, 14:57
    +1
    Показанная зенитная самоходная установка представляет собой спаренную 35-мм автоматическую зенитную пушку "Эрликон"

    ...Стрельбы. 205-й батальон ПВО из Румынии
    1. Redfox3k Офлайн
      Redfox3k Сегодня, 15:17
      +1
      Снаряды из мешков-авосек достают lol Будто в соседнем супермаркете купили чуток... пострелять разок
      1. san4es Офлайн
        san4es Сегодня, 15:33
        0
        Цитата: Redfox3k
        ...Будто в соседнем супермаркете купили чуток...

        ...Это-ж румыны, ...у соседей стырили bully
  7. Дедушка Котяший Офлайн
    Дедушка Котяший Сегодня, 15:10
    -1
    Ответ израилевским пингвинам Фу-35 окаянным! Теперь пилоты ихния трижды подумают прежде чем гуманитарные базы иранцев да госпиталя для больных детишек сирийских бомбовать!
  8. Skay Офлайн
    Skay Сегодня, 16:33
    0
    Первая в мире тачанка-паркетник. Полагаю, ездить будет быстро, но застрянет в первом же буераке.
  9. Sarmat Онлайн
    Sarmat Сегодня, 17:03
    0
    Израиль смеется наверное...Ну ну , там в Иране есть сюрпризы ,особенно после последних событий их будет гораздо больше и современее ...Дайте время . soldier