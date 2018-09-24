Иран показал новую зенитную самоходную установку
Иранские оружейники продемонстрировали новую самоходную зенитную установку. Показ опытного образца прошел во время субботнего парада в Тегеране, посвященного началу ирано-иракской войны, передает "РГ".
Показанная зенитная самоходная установка представляет собой спаренную 35-мм автоматическую зенитную пушку "Эрликон", установленную на трехосное шасси. Темп стрельбы - 550 выстрелов в минуту на один ствол. Начальная скорость снаряда 1175 м/сек. Максимальная дальность стрельбы по воздушным целям - 4000 метров. Необходимо добавить, что на вооружении иранской армии уже стоят несколько вариантов зенитной системы "Эрликон". Кроме того, в Иране налажено производство буксируемой 35-мм иранской версии "Эрликона" под названием "Самават".
Как заявляют специалисты, хорошо знакомые с ситуацией в противовоздушной обороне республики, хотя Иран и уделяет довольно большое внимание созданию ракетных зенитных систем, но не отказывается и от создания зенитных пушек. На настоящий момент в стране продолжается производство и модернизация зенитных установок калибра 23-мм, 35-мм, 57-мм, 100-мм. В то же время иранцы пытаются усовершенствовать свои зенитные комплексы, устанавливая на них современные радиолокационные и оптико-электронные станции наведения. Кроме этого предпринимаются меры к автоматизации процесса заряжания.
опытный образец новой ЗСУ
Показанная зенитная самоходная установка представляет собой спаренную 35-мм автоматическую зенитную пушку "Эрликон", установленную на трехосное шасси. Темп стрельбы - 550 выстрелов в минуту на один ствол. Начальная скорость снаряда 1175 м/сек. Максимальная дальность стрельбы по воздушным целям - 4000 метров. Необходимо добавить, что на вооружении иранской армии уже стоят несколько вариантов зенитной системы "Эрликон". Кроме того, в Иране налажено производство буксируемой 35-мм иранской версии "Эрликона" под названием "Самават".
спаренная зенитная артсистема Samavat
Как заявляют специалисты, хорошо знакомые с ситуацией в противовоздушной обороне республики, хотя Иран и уделяет довольно большое внимание созданию ракетных зенитных систем, но не отказывается и от создания зенитных пушек. На настоящий момент в стране продолжается производство и модернизация зенитных установок калибра 23-мм, 35-мм, 57-мм, 100-мм. В то же время иранцы пытаются усовершенствовать свои зенитные комплексы, устанавливая на них современные радиолокационные и оптико-электронные станции наведения. Кроме этого предпринимаются меры к автоматизации процесса заряжания.
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