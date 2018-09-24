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Читаем израильские комментарии: Теперь будем бить по Сирии ракетами "земля-земля"

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«Военное обозрение» решило обратить внимание на израильскую прессу и в первую очередь на пользовательские комментарии в израильской прессе после заявления главы Минобороны России Сергея Шойгу о поставках С-300 в Сирию и радиоэлектронном подавлении над восточным Средиземноморьем.

Напомним, что Израиль отверг заявления российской стороны о своей фактической провокации, в результате которой погибли 15 российских военнослужащих на борту атакованного сирийской ракетой Ил-20. В израильском командовании в очередной раз заявили, что на момент удара по самолёту ВКС РФ ракетой ЗРК С-200 САА израильские F-16 уже вернулись чуть ли не на аэродром базирования.

Многочисленные резкие комментарии в российской прессе по поводу действий Израиля в районе российской военной базы в Сирии, если можно так выразиться, с лихвой компенсируются израильскими «комментаторами».


Читаем израильские комментарии: Теперь будем бить по Сирии ракетами "земля-земля"


Представляем перевод нескольких коротких комментариев читателей электронных версий израильских газет (включая «Единот ахронот») и израильского сегмента соцсетей. При этом стоит обратить внимание на то, что некоторые комментарии выглядят весьма занимательно, и далеко не все израильтяне готовы обелять действия своего военного командования и политического руководства.

Несколько таких:

Всё равно у Путина нет ракет против глупости Биби (так в Израиле называют премьер-министра Биньямина Нетаньяху, - прим. «ВО»).

Это всё из-за Биби, который довёл нас и эти отношения до такого состояния.


Вот, что происходит, когда Биби предпочёл освоить деньги, выделенные на развитие подводного флота.


Из разряда «философский»:
Вместо того чтобы пытаться показать, кто прав, надо было послать Либермана на переговоры. Даже когда кошка думает, что она права и все ещё впереди тигра, он будет говорить красиво. Так оно и есть в природе.


Другие варианты:
Это их (России) истинное лицо.


Ранее мы только экспортировали ракеты класса «земля-земля» за границу - видимо, настало время использовать их самим.


Да пусть поставят хоть С-300, хоть С-600. Только что это решит для России?


А почему наши военные отправляют туда самолёты? Не понимаю. У нас есть дальнобойные высокоточные ракеты. Почему бы не отправить их в «сирийскую командировку»? Что, с борта военного корабля нельзя этого сделать?


Теперь уж точно: лучшая защита – это нападение.




Они искали предлог, чтобы вооружить сирийцев современным зенитными комплексами


Путин не имеет ничего общего с Сирией. Пусть убирается.


Как видно, мнения у израильтян по поводу ситуации в Сирии и трагедии с Ил-20 порой разнятся кардинальным образом. От "во всём виноват Нетаньяху" до "во всём виноват Путин". Палитра широкая, как и в нашей стране.
Использованы фотографии:
IDF
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Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Интервью Владимира Путина радио «Европа-1» и телеканалу TF1
Военное обозрениев Яндекс Новостях
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265 комментариев
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  1. АлександрК Онлайн
    АлександрК Сегодня, 15:19
    -35
    Нет ещё реальнно стоящих комментариев и комментариев специалистов. В Израиле праздники и только вечером начнут серьёзно обсуждать.

    Да есть у Израиля чем уничтожить С300. Ракеты Далила и многое другое.

    Захотят - уничтожат.
    1. nPuBaTuP Офлайн
      nPuBaTuP Сегодня, 15:23
      +28
      Хотелка не отвалится?
      1. bulvas Онлайн
        bulvas Сегодня, 15:38
        +11
        Цитата: АлександрК
        Да есть у Израиля чем уничтожить С300. Ракеты Далила и многое другое.Захотят - уничтожат.


        А получить в ответ ракетами по городам тоже захотят?


        Или, бодрые комментаторы такое не допускают и решили, на себе проверить эффективность чудо - купола (Железного)?





        1. АлександрК Онлайн
          АлександрК Сегодня, 15:45
          -16
          Цитата: bulvas
          А получить в ответ ракетами по городам тоже захотят?


          От России что-ли? laughing
          Хватит чушь писать negative

          А если сирийцы ударят, то Израиль Израиль ответит очень больно по Сирии, что её потом восстановливать дет 50 надо будет.
          Поэтому собствено, Асад и не дёргается - знает, что попытается нанести удар по Израилю и не быть ему главой государства hi
          1. kjhg Офлайн
            kjhg Сегодня, 15:51
            +17
            Цитата: АлександрК
            Поэтому собствено, Асад и не дёргается - знает, что попытается нанести удар по Израилю и не быть ему главой государства hi

            До ввода наших сил я бы согласился с вашим комментарием. Но сегодня ситуация немного поменялась. Прямая агрессия Израиля с вводом войск на территорию Сирии - это подарок для Ирана и Хесболлы.
          2. вакса Офлайн
            вакса Сегодня, 16:08
            +11
            Израиль всегда спасала Америка, вы всего лишь шестеренка с задачей быть американским жандармом на Ближнем Востоке.
          3. ultra Офлайн
            ultra Сегодня, 16:35
            +4
            Цитата: АлександрК
            Израиль ответит очень больно по Сирии, что её потом восстановливать дет 50 надо будет.

            Боюсь только Израиль в таком случае не восстановится уже никогда.
        2. ender Офлайн
          ender Сегодня, 15:57
          -26
          А получить в ответ ракетами по городам тоже захотят?


          Двадцать второго июня,
          Ровно в четыре часа..
          1. neri73-r Офлайн
            neri73-r Сегодня, 16:07
            +19
            Цитата: ender
            А получить в ответ ракетами по городам тоже захотят?


            Двадцать второго июня,
            Ровно в четыре часа..

            Да, да, но закончилось сие действо 9 мая 1945, напомню, в Берлине! hi
            1. ender Офлайн
              ender Сегодня, 16:15
              -15
              а теперь появились новые любители стрелять по городам
              1. Mestny Офлайн
                Mestny Сегодня, 16:21
                +4
                Это те, которые в Израиле сидят?
                Это же как будто они там собираются ракеты по Сирии запускать?
                1. ender Офлайн
                  ender Сегодня, 16:34
                  -5
                  так bulvas (Василий) сидит в Израиле? это тоже по объективным данным МО России?
              2. NG inform Офлайн
                NG inform Сегодня, 16:33
                0
                Да не, вы зверствуете уже не первый год.
              3. MKPU-115 Офлайн
                MKPU-115 Сегодня, 17:01
                0
                Цитата: ender
                а теперь появились новые любители стрелять по городам

                И причем регулярно бомбят Сирийское государство. Пора этих любителей ставить в стойло.
            2. Балу Офлайн
              Балу Сегодня, 16:48
              +5
              Цитата: neri73-r
              Цитата: ender
              А получить в ответ ракетами по городам тоже захотят?


              Двадцать второго июня,
              Ровно в четыре часа..

              Да, да, но закончилось сие действо 9 мая 1945, напомню, в Берлине! hi

              Что касается фашингтона и тельавива, однозначно зло должно быть уничтожено yes
          2. вакса Офлайн
            вакса Сегодня, 16:11
            +1
            Двадцать второго июня,
            Ровно в четыре часа..

            Умеете считать только "раз"? А до двух посчитать слабо?
            1. ender Офлайн
              ender Сегодня, 16:18
              -9
              раз был в 1982-м. но вы так настаиваете..
          3. Комментарий был удален.
            1. ender Офлайн
              ender Сегодня, 16:36
              -8
              3/4 века, назад одних таких уже исправили
              1. Сидор Лютый Онлайн
                Сидор Лютый Сегодня, 16:59
                0
                да исправили! наделали абажуров,перчаток и всего остального интересно-исправленного!!!
      2. АлександрК Онлайн
        АлександрК Сегодня, 15:43
        -19
        Цитата: nPuBaTuP
        Хотелка не отвалится?


        Нет. С чего вдруг? wassat
      3. YJT Офлайн
        YJT Сегодня, 15:53
        -27
        Всё, что будет угрожать нашим ВС будет упразднено. И не важно, каким образом.
        1. purple Офлайн
          purple Сегодня, 15:58
          +15
          Цитата: YJT
          Всё, что будет угрожать нашим ВС будет упразднено. И не важно, каким образом.

          немцы в 41 тоже так считали
          1. bulvas Онлайн
            bulvas Сегодня, 16:12
            +10
            Цитата: YJT
            Всё, что будет угрожать нашим ВС будет упразднено. И не важно, каким образом.


            Почему тогда у ваших политиков и военных глазки забегали?

            Многие никак не поймут - Россия никого обстреливать не будет, Искандеры и Калибры - точно не для Израиля

            Но Сирия, Иран не реагируют на Израиль по-настоящему, только благодаря политике России


            Если хотя бы одна ракета попадет в жилые кварталы в Израиле, что будет с вашими политиками - экспериментаторами?


            Вся эта история с ИЛ-20 напоминает мне один старый анекдот:

            еврей и русский переходили улицу в неположенном месте, их остановил милиционер и стал выписывать штраф.
            Русскому выписал - он заплатил
            Еврею стал выписывать, а он милиционеру: - а Героев Советского Союза, тоже штрафуете?

            милиционер стушевался: нет - нет, убрал свои бумаги и ушел

            Русский у еврея спрашивает: а ты разве Герой Советского Союза?

            Еврей - нет, а что, спросить нельзя?

            С самолетом "просто спросить" не получится
            Придется отвечать. Будете дальше наглеть - ответ не понравится

            Вы думаете, что никого не боитесь?

            Вот вас-то точно никто не боится
            1. YJT Офлайн
              YJT Сегодня, 16:40
              -11
              Именно у ваших политиков и военных глазки забегали и булки сжались, да до такой степени, что послали подкрепление своим безграмотным протеже. Не жалко переводить С-300 в металлолом?
              1. bulvas Онлайн
                bulvas Сегодня, 16:58
                0
                Цитата: YJT
                Именно у ваших политиков и военных глазки забегали и булки сжались, да до такой степени, что послали подкрепление своим безграмотным протеже. Не жалко переводить С-300 в металлолом?


                Да что вы о себе возомнили?

                Не собирается Россия наносить удары по Израилю, а вы наглые глазенки, пользуетесь этим и борзеете на форумах.

                Ни один ваш военный специалист в страшном сне не захочет воевать с Россией, хоть в союзе с США, хоть с кем
                1. bulvas Онлайн
                  bulvas Сегодня, 17:11
                  0
                  Цитата: YJT
                  Именно у ваших политиков и военных глазки забегали и булки сжались, да до такой степени, что послали подкрепление своим безграмотным протеже. Не жалко переводить С-300 в металлолом?



                  И запомните, Россия сделает на Ближнем Востоке, все, что надо России, Израиль ничем не сможет помешать

                  Можете спросить у американцев

                  Ваши слюнявые брызги и выпученные глаза, разве что арабов с камнями
                  останавливают

              2. BerBer Офлайн
                BerBer Сегодня, 17:13
                +1
                Столько пафоса.
                Если ваше руководство не дураки, то не будут обострять ситуацию. Это не в интересах Израиля и евреев, в том числе и русских евреев.
                А насчёт С300, надо же наконец испытать его реальную эффективность. Причем на чужой территории.
              3. g1v2 Онлайн
                g1v2 Сегодня, 17:16
                0
                Не жалко . Не переживай. У нас как раз перевооружение в пво идет. Тч есть что сирийцам поставить. А вот вы, с таким болезненным отношением к собственным потерям, готовы рисковать жизнями своих пилотов ? Вот и посмотрим. wink
          2. YJT Офлайн
            YJT Сегодня, 16:32
            -14
            Это тебе немцы в 41-ом рассказали, когда ты с ними сотрудничал?
            1. bulvas Онлайн
              bulvas Сегодня, 17:35
              0
              Цитата: YJT
              Это тебе немцы в 41-ом рассказали, когда ты с ними сотрудничал?


              Вас тоже в израильской школе учили, что Германию США победили, а
              СССР была на стороне Гитлера?


              laughing


        2. 046 Онлайн
          046 Сегодня, 16:02
          +5
          тогда рискуете напороться на казус белли с Россией
        3. ПолканОВ Онлайн
          ПолканОВ Сегодня, 16:30
          0
          ... через вашу же дупу...
        4. Alexey-74 Офлайн
          Alexey-74 Сегодня, 16:48
          +2
          Вот еще вояки.....упразднено??? Вы под крылышком США поэтому такие храбрые? А попробуйте сами своими силами.....Израиль могли уже давно упразднить, но однако не делают этого. А вы что силами с Россией собрались мериться?
    2. Livonetc Онлайн
      Livonetc Сегодня, 15:25
      +18
      А они хотят.
      Всего и много.
      Вот только в таком случае при поражении не только сирийского расчета С300, но и российских специалистов будет задействован весь комплекс вооружений.
      Как к приеру Искандера по бартеру?
      Будем надеятся, что мозг у властей Израиля все еще на месте.
      1. АлександрК Онлайн
        АлександрК Сегодня, 15:57
        -17
        Цитата: Livonetc
        Вот только в таком случае при поражении не только сирийского расчета С300, но и российских специалистов будет задействован весь комплекс вооружений.


        Не будет, как в СССР не был, не живите в фантазиях.
        Речь конечно, если о том, что за сирийскими С300и прочими буду сидеть россияне.
      2. вакса Офлайн
        вакса Сегодня, 16:13
        0
        Мозг им вправит Америка, которая не готова к мировой бойне по заказу своей марионетки.
    3. ASG7 Онлайн
      ASG7 Сегодня, 15:25
      +4
      Вот только смогут ли евреи упросить ракеты Далила уничтожить С-300?
      1. АлександрК Онлайн
        АлександрК Сегодня, 15:45
        -24
        Цитата: ASG7
        Вот только смогут ли евреи упросить ракеты Далила уничтожить С-300?


        Легко.
        1. ASG7 Онлайн
          ASG7 Сегодня, 15:48
          +14
          Не факт. Спросите у немцев, у них память подольше будет(ну в смысле как воевать против русского оружия).
          1. Mestny Офлайн
            Mestny Сегодня, 16:24
            +4
            Да не надо им у немцев спрашивать.
            Пока не отгребут очередной раз - никакие уговоры не помогут.
            Россия большая. Сверхдержава - кто бы что ни говорил.
            А эти герои немного об этом забыли.
            1. YJT Офлайн
              YJT Сегодня, 16:45
              -6
              "Сверхдержава"... Самому не смешно? По чём у вас сегодня доллар?
              1. ASG7 Онлайн
                ASG7 Сегодня, 16:56
                +2
                А вот и не правда, доллар сегодня у Вас, а у нас рубль, а сколько он для вас стоит интересует только вас. А на счет сверхдержавы - кроме денег в мире еще есть и дух, но вам этого не объяснить.
          2. borberd Онлайн
            borberd Сегодня, 16:41
            -5
            Насколько я помню у Израиля было много советского оружия - трофеи взятые у арабов и их советских советников .
            1. ASG7 Онлайн
              ASG7 Сегодня, 16:56
              0
              Но оно Вам не помогло.
              1. borberd Онлайн
                borberd Сегодня, 17:02
                0
                Почему это ? Часть попользовали , предварительно модернизировав . А часть стоит на стрельбищах в качестве мишеней . Так что очень даже помогло . Мало того , знание вашей техники позволило нашим военным концернам отбить у вас многие подряды на модернизацию , на многие мильярды зелёных кстати .
                1. ASG7 Онлайн
                  ASG7 Сегодня, 17:06
                  0
                  Ох, не хочу бить вас ниже пояса, по потерям ваших военных от русского оружия, но я думаю вы сами знаете. А бравада - это от недостатка лет, но со временем она пройдет.
      2. mvg Онлайн
        mvg Сегодня, 16:22
        0
        упросить ракеты Далила

        Ну как то на Панцырь-С упросилась
        1. ASG7 Онлайн
          ASG7 Сегодня, 16:27
          +1
          Ну так летайте над ними раз не боитесь. А уж сколько "панцЫрь" отработал до этого не вам судить.
          1. mvg Онлайн
            mvg Сегодня, 16:41
            0
            не вам судить

            Да и не вам. В инете от МО РФ стоит цыфорка в 19% по КР и бомбам... Просто опустошительно для врагов. При этом явно завышенная. Учитывая то, что все атаки Израиля достигли цели. Что склады, что РЛС, что ПВО..
            1. ASG7 Онлайн
              ASG7 Сегодня, 17:00
              0
              А вы реально считаете, что 19% это мало, ну тогда покажите мне больше, посмеемся вместе.
    4. пиф-пяв Офлайн
      пиф-пяв Сегодня, 15:28
      +18
      Да, пожалуйста. Израилем больше, Израилем меньше. На земле стран много )
      3.мировая, так 3.
      1. gaura Офлайн
        gaura Сегодня, 15:42
        +19
        Весь мир в труху! Потому что мир без России нам не нужен
        1. ender Офлайн
          ender Сегодня, 16:00
          -24
          Весь мир в труху! Потому что мир без CCCР нам не нужен
          Весь мир в труху! Потому что мир без России нам не нужен
          ..
          Метро 2033
          1. neri73-r Офлайн
            neri73-r Сегодня, 16:10
            +8
            Цитата: ender
            Весь мир в труху! Потому что мир без CCCР нам не нужен
            Весь мир в труху! Потому что мир без России нам не нужен
            ..
            Метро 2033

            Май 1945-го, благодаря которому Вы живёте и пишете здесь. tongue
            1. ender Офлайн
              ender Сегодня, 16:30
              -12
              мой дед закончил войну в Праге. он воевал за своих детей. А я сейчас буду за своих
              1. neri73-r Офлайн
                neri73-r Сегодня, 16:32
                +6
                Цитата: ender
                мой дед закончил войну в Праге. он воевал за своих детей. А я сейчас буду за своих

                А что Ваши дети делают в Сирии? Ась?
                1. ender Офлайн
                  ender Сегодня, 16:52
                  -2
                  а они уже в Сирии?? надо же.. ведь всего на пару минут без присмотра оставил.!!
              2. purple Офлайн
                purple Сегодня, 16:44
                +1
                Цитата: ender
                А я сейчас буду за своих

                а сейчас ему за тебя стыдно
                1. ender Офлайн
                  ender Сегодня, 16:55
                  -1
                  не торопи события. успеешь ещё туда. пообщаться..
          2. ПолканОВ Онлайн
            ПолканОВ Сегодня, 16:28
            0
            ... из еврейских поселений дурилка картонная ....
    5. KCA Онлайн
      KCA Сегодня, 15:30
      +11
      Сколько у САА осталось ракет для "Точки-У"? Сколько им готова поставить Россия? Сколько тактических ракет готов поставить Иран? Ракеты С-200 и С-300 могут отлично отработать и по земле, хватит у "Купола"" и "Пращи" ракет?
      1. АлександрК Онлайн
        АлександрК Сегодня, 15:49
        -27
        Цитата: KCA
        Ракеты С-200 и С-300 могут отлично отработать и по земле, хватит у "Купола"" и "Пращи" ракет?


        Если начнётся война, то израильские самолеты разнесут пол Сирии, а потом пойдут танки и многое другое. Никто не позволит Сирии вести подобный обстрел.

        Вы знаете сколько от границ Израиля до Дамаска км?
        Знаете, что Израиль там и не только сделает?

        Стоит Сирию нанести сильный удар пл Израилю, который проведёт к жертвам - начнутся моментально военные действия и от и так еле живой Сирии мало что останется.

        А Россия будет стоять в сторонке так как это не её война и десятки и сотни своих военных гробить не будет hi
        1. KCA Онлайн
          KCA Сегодня, 15:54
          +17
          А какую часть Израиля смогут весёлой компанией снести Сирия, Иран, "Хизболла" и прочие сочувствующие, а они быстро на огонёк сбегутся? Не слишком велика цена получится?
          1. АлександрК Онлайн
            АлександрК Сегодня, 15:58
            -13
            Цитата: KCA
            А какую часть Израиля смогут весёлой компанией снести Сирия, Иран, "Хизболла" и прочие сочувствующие, а они быстро на огонёк сбегутся? Не слишком велика цена получится?


            Высокая, поэтому Асад будет сидеть тихо, а если не будет то пострадает, как и Иран и Хизбалла и очень сильно.
            1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
              ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:09
              +6
              александр к-а вы готовы воевать за израиль,раз так резво за него вписались,только честно ответьте,я к примеру ,за сирию,как и за Россию готов воевать,ибо любого агрессора нужно ставить на место- или в стойло,или в могилу.
              1. АлександрК Онлайн
                АлександрК Сегодня, 16:11
                -15
                Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
                ,я к примеру ,за сирию,как и за Россию готов воевать


                С дивана вы конечно готовы wink
                1. Fan-Fan Онлайн
                  Fan-Fan Сегодня, 16:46
                  +4
                  Не надо русских пугать войной, они её не боятся. Уж какие войны пережили русские, таких никто не пробовал. Уж в каких переделках не побывала Россия и выжила. Израиль сам боится затяжной войны, ресурсов не хватит.
                  Важнейшие израильские цели в зоне поражения тактических ракет Сирии и Ирана: два нефтяных терминала в Эйлате и Ашкелоне с общей ёмкостью в 3,6 млн м3 для хранения сырой нефти. НПЗ в Хайфе и 17 электростанций, причём достаточно вывести из строя две крупнейшие электростанции в Хадере и Ашкелоне. А также Ramat Hovav — промышленная зона из 19 химических заводов.
                  Так что много ракет не надо, страна у них маленькая и пусть они боятся, а не сирийцы.
        2. a.s.zzz888 Офлайн
          a.s.zzz888 Сегодня, 16:04
          +7
          АлександрК (Александр ) Сегодня, 15:49


          ... да мы, да мы...самолёты, танки...базар шалопая из за забора...слабое трольё израиля... bully
        3. vladimirvn Онлайн
          vladimirvn Сегодня, 16:07
          +6
          Вы бы не злили русских. И не проверяли их терпение. А то у нас частенько эмоции и чувства, идут впереди разума.
          Цитата: АлександрК
          А Россия будет стоять в сторонке так как это не её война и десятки и сотни своих военных гробить не будет
          1. АлександрК Онлайн
            АлександрК Сегодня, 16:12
            -17
            Цитата: vladimirvn
            Вы бы не злили русских. И не проверяли их терпение. А то у нас частенько эмоции и чувства, идут впереди разума.


            Ввели санкции, подняли НДС, пенсионный возраст, цены растут, что вам ещё нужно чтобы разозлиться? fellow
            1. Комментарий был удален.
              1. borberd Онлайн
                borberd Сегодня, 16:47
                -6
                Пока ещё цена на нефть высокая , надо работать на снижение - 15$ за баррель справедливая цена . А после того как вас попрут из Сирии ваши союзнички ввиде Ирана и Ассада , то там пройдёт либо иранский либо катарский газопровод в Европу .Так что поосторожнее вам нужно быть
            2. vladimirvn Онлайн
              vladimirvn Сегодня, 16:36
              +2
              Хреново вы знаете русских. Своих пока, мы можем и потерпеть. А вот чужих вряд ли.
              Цитата: АлександрК
              Ввели санкции, подняли НДС, пенсионный возраст, цены растут, что вам ещё нужно чтобы разозлиться?
            3. Fan-Fan Онлайн
              Fan-Fan Сегодня, 16:50
              +4
              Немчик эмигрантский, если внешний враг на нас попрёт, то мы забудем пенсии, НДС, цены и прочих олигархов, а вломим вам по полной, кстати а уж потом и разберёмся с олигархами.
          2. YJT Офлайн
            YJT Сегодня, 17:00
            -1
            У вас всё идёт впереди вашего разума. Поэтому так бледно и выглядите.
            1. ASG7 Онлайн
              ASG7 Сегодня, 17:25
              0
              У русских разум работает над созиданием, а вот у вас над разрушением. И бодрость на вашем лице это от количества разрушенного и этим гордиться не стоит, лучше попробуйте что-нибудь создать.
        4. Mestny Офлайн
          Mestny Сегодня, 16:27
          +5
          Стоит Сирии нанести сильный удар по Израилю, с помощью России конечно - в Израиле неоткуда будет взлетать самолётам. Да и электричества не будет - замолкнут тролли.
        5. Константин Шевченко Офлайн
          Константин Шевченко Сегодня, 16:35
          +4
          Все придет к тому, что израильтяне станут опять кочевым народом, как и были раньше до Сталина. tongue
        6. albert Онлайн
          albert Сегодня, 17:05
          0
          Цитата: АлександрК
          А Россия будет стоять в сторонке так как это не её война и десятки и сотни своих военных гробить не будет

          Блажен, кто верует... lol laughing
        7. Incvizitor Онлайн
          Incvizitor Сегодня, 17:28
          0
          начнутся моментально военные действия
          Дай Бог чтобы втянулись туда а РФ на "марквах" руками сирийцев "хашимы" "крюки" и "вампиры" заодно опробует да и "вербу" на новых апачах не помешает испытать good .
      2. mvg Онлайн
        mvg Сегодня, 16:44
        -3
        Сколько у САА осталось ракет для "Точки-У"? Сколько им готова поставить Россия?

        Головка совсем бо-бо? Есть прекрасное разливное пиво "Чешское бархатное", в корне убивает уразакидательское настроение.
    6. SSR Офлайн
      SSR Сегодня, 15:37
      +18
      Цитата: АлександрК
      Захотят - уничтожат.

      Вторжение в Ливан тоже было почти успешным, авиация, танки и высокотехнологичная армия, против подпольной "хизбаллы".
      1. АлександрК Онлайн
        АлександрК Сегодня, 15:50
        -22
        Цитата: SSR
        Вторжение в Ливан тоже было почти успешным, авиация, танки и высокотехнологичная армия, против подпольной "хизбаллы".


        И? Разве ставилась цель завоевать Ливан? Загнать его в каменный век?
        Хватит рассказывать сказки о второй ливанской войне.
        1. mvd ru Офлайн
          mvd ru Сегодня, 16:43
          +2
          память освежить как от Хезболлы получали люлей wink
          1. borberd Онлайн
            borberd Сегодня, 16:52
            -5
            5 уничтоженных танков ? Что , и всё ? У хизбаллонов после 2 недель точечных бомбардировок 1200 дохлых боевиков . В конце войны колличество дохлых хизбаллонов было таким что данные о потерях не опубликованны до сих пор .
            1. mvd ru Офлайн
              mvd ru Сегодня, 17:07
              -1
              учи мат часть , и заливай своим друзьям великим украм , можешь двигать на их сайты там найдешь понимание и утешение laughing
        2. Fan-Fan Онлайн
          Fan-Fan Сегодня, 16:52
          +3
          Вот немчик и проболтался, выболтал основную цель Израиля - загнать в каменный век все соседские страны на Ближнем Востоке, чтобы самому там доминировать.
    7. To be or not to be Онлайн
      To be or not to be Сегодня, 15:39
      +5
      Не хорошо начали Они свой еврейский Новый год 2018 (Рош Ха-Шана), 5779 год по еврейскому календарю
      (празднование с вечера: воскресенье 9 сентября До вечера: вторник 11 сентября )
    8. Vladimir 5 Офлайн
      Vladimir 5 Сегодня, 15:41
      +18
      Александр, Почему израильцы так уверенны в своих преступных по всему действиях и безнаказанности. Раньше их спасали и прикрывали множество будущих репатриантов в командных рядах СА и правительстве, что информация и негласная поддержка из СССР текла рекой и они чувствовали уверенными. Сейчас сторонников с израильскими паспортами поуменьшилось в разы (исключение,- правящий "олигархат" РФ, там сплошь фридманы и вексельберги с ротенбергами)...Последний сговор президента РФ с Б Натаньяху и разрешение безнаказанно бомбить Сирию, довёл до такой наглости ВВС Израиля, что стали спланированно подставлять и самолёты РФ под катастрофы. Президенту РФ явный урок, не играй честно с мировыми шуллерами, всегда подставят и обманут...Израиль своей хитротью этим перехитрил себя, такое не прощают (вспомним турецкие перипетии с Су-24, но там хоть причина какая то была) сейчас потеря ИЛ-20 равняется потере десятка Су-24 по всем критериям, ответ будет гораздо строже...
      1. АлександрК Онлайн
        АлександрК Сегодня, 15:54
        -27
        Нет никаких преступных действий Израиля в Сирии, с которой Израиль состоит в состоянии войны и которая помогает Ирану и его террористам Хизбалла.
        И не Израиль сбивали ил и не было ьам израильских самолетов.

        Видимо на фоне конца эйфории по Крыму и успехах в Сирии, и заодно пенсионный реформы и поднятия цен - хорошая возможность отвлечь народ от проблем насущных.

        Как красиво проводили пенсионную реформу вовремя футбола бб

        И сразу все забыли о пенсионном возрасте, о НДС и прочем - есть злые евреи, ух мысейчас им покажем...
        1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
          ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:12
          +7
          александрк-а чего вы вдруг всё валите в одну кучу,давайте о внутренних проблемах России тут не будем рассуждать,это наши дела,вас и израиля они не косаются.
        2. neri73-r Офлайн
          neri73-r Сегодня, 16:16
          +6
          Цитата: АлександрК
          Нет никаких преступных действий Израиля в Сирии, с которой Израиль состоит в состоянии войны и которая помогает Ирану и его террористам Хизбалла.
          И не Израиль сбивали ил и не было ьам израильских самолетов.

          Видимо на фоне конца эйфории по Крыму и успехах в Сирии, и заодно пенсионный реформы и поднятия цен - хорошая возможность отвлечь народ от проблем насущных.

          Как красиво проводили пенсионную реформу вовремя футбола бб

          И сразу все забыли о пенсионном возрасте, о НДС и прочем - есть злые евреи, ух мысейчас им покажем...

          А чё так сразу про пенсионную реформу????? Аргументы закончились!!!!! Любите вы с темы соскочить!!! laughing lol
          1. АлександрК Онлайн
            АлександрК Сегодня, 16:19
            -6
            Цитата: neri73-r
            А чё так сразу про пенсионную реформу????? Аргументы закончились!!!!! Любите вы с темы соскочить!!!


            Нет, просто умные люди знают, что когда в стране не сменяется власть, то народ, которому делают "подарки" в виде санкций, НДС и прочего нужно отвлекать постоянно, чтобы пар выходил.
            1. neri73-r Офлайн
              neri73-r Сегодня, 16:34
              +5
              Цитата: АлександрК
              Цитата: neri73-r
              А чё так сразу про пенсионную реформу????? Аргументы закончились!!!!! Любите вы с темы соскочить!!!


              Нет, просто умные люди знают, что когда в стране не сменяется власть, то народ, которому делают "подарки" в виде санкций, НДС и прочего нужно отвлекать постоянно, чтобы пар выходил.

              А что это за мантра такая - несменяемость власти????? А я, например, не хочу что бы ВВП кто-то другой сменил, тем более который даст Вам и вашим собратьям разворовывать страну, как в 90-х! Чего это вы так заботитесь о нашей власти и народе??? Я, так думаю, по ручкав вашим шаловливым дали, вот и засуетились! wassat
              1. АлександрК Онлайн
                АлександрК Сегодня, 16:52
                -2
                Цитата: neri73-r
                А я, например, не хочу что бы ВВП кто-то другой сменил, тем более который даст Вам и вашим собратьям разворовывать страну, как в 90-х!


                Даже в 90 ые пенсионный возраст не поднимали и после войны тоже.

                А точно, евреи все разворовали, а русские просто смотрели. Да да fellow



                Цитата: neri73-r
                Чего это вы так заботитесь о нашей власти и народе??? Я, так думаю, по ручкав вашим шаловливым дали, вот и засуетились!


                Я не забочусь, просто врать и ссорится с Израилем, чтобы сохранить лицо - это не лучшее решение.
                1. Silvestr Офлайн
                  Silvestr Сегодня, 17:17
                  0
                  Цитата: АлександрК
                  А точно, евреи все разворовали, а русские просто смотрели

                  в чем-то вы правы

                  если взять долю этноса в стране- то вы впереди!
                2. Fan-Fan Онлайн
                  Fan-Fan Сегодня, 17:18
                  0
                  Ещё один немецкий учитель, начал нам указывать с кем нам дружить.
          2. mvg Онлайн
            mvg Сегодня, 16:47
            0
            Любите вы с темы соскочить!!! laughing lol

            Чел говорит неглупые мысли, а у вас все - "бей жидов, спасай Россею"
          3. Fan-Fan Онлайн
            Fan-Fan Сегодня, 16:57
            +1
            С этим сашко-немчиком всё понятно, сбежал к немчуре от нас, наверное так нас ненавидел, что кушать не мог. Теперь от туда тупо поливает нас помоями, хотя сам там наверное доедает последний хрен без соли.
        3. вакса Офлайн
          вакса Сегодня, 16:26
          +3
          Александр, а не кажется ли вам, что вы выглядите нелепо со своим гонором? Вроде еврейская нация самая умная, как наиболее близкая к Богу, распятому по их же требованию. Или вы еврей не по рождению, а по призванию?
          1. АлександрК Онлайн
            АлександрК Сегодня, 16:48
            -2
            Цитата: вакса
            Александр, а не кажется ли вам, что вы выглядите нелепо со своим гонором?


            Нет.


            Цитата: вакса
            Вроде еврейская нация самая умная, как наиболее близкая к Богу, распятому по их же требованию


            Не слышал, чтобы евреи бога распяли.
            Иисус был, но он сын бога согласно христианству, но не иудаизму.
          2. YJT Офлайн
            YJT Сегодня, 17:10
            +1
            Нелепо и даже очень нелепо выглядите вы, затеяв эту глупую бучу с Израилем, для того, чтобы прикрыть своё головотяпство и безграмотность своих убогих союзников, которые сбили ваш самолёт.
            1. Fan-Fan Онлайн
              Fan-Fan Сегодня, 17:22
              0
              Да мы просто видим истинную роль Израиля на Ближнем Востоке - сеять хаос и разрушения в неугодных вам странах, чтобы потом доминировать над ними.
        4. Молот 75 Офлайн
          Молот 75 Сегодня, 16:28
          +5
          Таким хоть ссы в глаза все Божья роса! Теперь на дежурство следующий еврейский Т. заступил!
        5. Vladimir 5 Офлайн
          Vladimir 5 Сегодня, 16:56
          +1
          Алексанлр. В юридической практике, когда преступник не сознаётся в явном преступлении, приговор всегда самый суровый, похоже израильцы идут этой тропой, но и ответ получат по полной... Чем далее заходит конфликтный вопрос, тем более в Росии растёт негодование евреями, как таковыми с мировыми шлейфами... Дорожка явно ведёт к худшему для Израиля, тут вам не Хезболла, тут империя с тысячелетней историей и мелкое жульничество не катит.........
    9. ushakorv Офлайн
      ushakorv Сегодня, 15:46
      +2
      Как же похожи люди во всех уголках планеты. (судя по комментариям)Тоже есть считающие что всех и вся вокруг поборют и победят не считаясь а что дальше или а какие жертвы будут а зачем. . А есть те кто орет ойй все нам всем хана! .
    10. Kurare Онлайн
      Kurare Сегодня, 15:56
      +4
      Цитата: АлександрК
      Да есть у Израиля чем уничтожить С300. Ракеты Далила и многое другое.

      Только вот возникает вопрос: почему Израиль всё время договаривался с Россией, что бы та не поставляла С-300 Сирии? А не слишком ли большой кровью достанется такое уничтожение?
      1. АлександрК Онлайн
        АлександрК Сегодня, 16:09
        -11
        Цитата: Kurare
        Россией, что бы та не поставляла С-300 Сирии?


        Сложнее уничтожить.
        Израиль тоже на Украину и прочие места может поставлять оружие , которые ударит по интересам России и усложнит ей жизнь.

        Цитата: Kurare
        А не слишком ли большой кровью достанется такое уничтожение?


        Это усложняет конечно.
        Но и сейчас уже есть F35, более современные ракеты, типа SkySniper и многое другое.
        1. Kurare Онлайн
          Kurare Сегодня, 16:36
          +3
          Цитата: АлександрК
          Сложнее уничтожить.

          Т.е., говоря на военном языке: потерь будет трудно избежать! Поэтому и договорились в своё время. Но, похоже, договоры выполняет только Россия, а Израиль так, как получится.
          Цитата: АлександрК
          Израиль тоже на Украину и прочие места может поставлять оружие , которые ударит по интересам России и усложнит ей жизнь.

          ...на что Россия возьмёт и начнёт поставлять оружие, например, Хисболле! belay Вы хоть поняли, какие могут быть последствия?
          Цитата: АлександрК
          Это усложняет конечно.
          Но и сейчас уже есть F35, более современные ракеты, типа SkySniper и многое другое.

          Не слишком уповайте на технику, она имеет очень неприятное качество: подводить или не соответствовать требованиям в самый неподходящий момент...
          1. АлександрК Онлайн
            АлександрК Сегодня, 16:45
            -4
            Цитата: Kurare
            Не слишком уповайте на технику, она имеет очень неприятное качество: подводить или не соответствовать требованиям в самый неподходящий момент...


            Да, так сирийцы и плохая работа российских советников с ними привела к катастрофе с ил.
          2. АлександрК Онлайн
            АлександрК Сегодня, 16:47
            -4
            Цитата: Kurare
            Т.е., говоря на военном языке: потерь будет трудно избежать!


            Сложнее, однако все меняется.

            Цитата: Kurare
            на что Россия возьмёт и начнёт поставлять оружие, например, Хисболле! Вы хоть поняли, какие могут быть последствия?


            Да, а США вдруг начнут ставить ядерное оружие и прочее вооружение в Украине, Грузии и что Россия скажет? Будет возмущаться расширением НАТО?
            1. Kurare Онлайн
              Kurare Сегодня, 17:11
              0
              Цитата: АлександрК
              Да, а США вдруг начнут ставить ядерное оружие и прочее вооружение в Украине, Грузии и что Россия скажет? Будет возмущаться расширением НАТО?

              При всём уважении, не порите чушь! Ядерное оружие третьим странам! Сами то хоть поняли, что написали?
            2. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
              ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:12
              +1
              александрк-вы турок спросите,как их сша и нато послали,после сбитого нашего самолета.за израиль никто в мире не впишется,а сами они как и украинцы-горазды воевать только против более слабых.
            3. elmi Онлайн
              elmi Сегодня, 17:17
              +1
              Цитата: АлександрК
              Да, а США вдруг начнут ставить ядерное оружие и прочее вооружение в Украине, Грузии и что Россия скажет? Будет возмущаться расширением НАТО?

              Россия тогда ответит зеркально-может поставить ядерное оружие и прочее вооружение Ирану,Кубе,Венесуэле и прочим "друзьям америки"
              Это ни америку ни Россию не устроит, поэтому ни кто на зло поставлять ЯО другим странам не станет
            4. Fan-Fan Онлайн
              Fan-Fan Сегодня, 17:24
              +1
              Ну уж Россия тогда и Ирану с Северной Кореей тоже подкинет ядерных ракет.
        2. Ратник с пулеметом Офлайн
          Ратник с пулеметом Сегодня, 16:40
          +1
          что так скромно "может поставлять",это уже давно происходит.
        3. Fan-Fan Онлайн
          Fan-Fan Сегодня, 17:01
          0
          Вот бамбук, да мы только и ждём поставок еврейского оружия хохлам, тогда наше оружие польётся потоком к Хезболле.
      2. Silvestr Офлайн
        Silvestr Сегодня, 17:21
        +1
        Цитата: Kurare
        почему Израиль всё время договаривался с Россией, что бы та не поставляла С-300 Сирии?

        Бывший начальник генерального штаба израильской армии Шауль Мофаз: «Это продвинутая система ракет ПВО (С-300), нахождение которой в сирийских руках теоретически парализует все воздушное пространство севера Израиля. Такая ракета способна сбить любой самолет, летящий на расстоянии до 200 километров южнее нашей северной границы. А это значит, что любой гражданский самолет, взлетающий из аэропорта Бен-Гурион, может быть подбит этой системой. Речь идет об оружии, нарушающем баланс сил, ставящем Израиль в сложное положение. Запуск такой ракеты из Сирии в нашу сторону означает удар по израильскому суверенитету».
    11. мерцание Онлайн
      мерцание Сегодня, 16:02
      +5
      Цитата: АлександрК
      Нет ещё реальнно стоящих комментариев и комментариев специалистов. В Израиле праздники и только вечером начнут серьёзно обсуждать.

      Да есть у Израиля чем уничтожить С300. Ракеты Далила и многое другое.

      Захотят - уничтожат.

      Как бы вы своим комментом весь Цахал не перепугали. Ведь он еще не забыл как последний раз Хезболлах ему навалял.
      1. АлександрК Онлайн
        АлександрК Сегодня, 16:13
        -12
        Цитата: мерцание
        Ведь он еще не забыл как последний раз Хезболлах ему навалял


        Ещё один сказочник нашёлся laughing
        1. Fan-Fan Онлайн
          Fan-Fan Сегодня, 17:02
          0
          Немчик, может быть ты ошибся? Может тебе в Израиль надо было бежать, а не в германию.
    12. вакса Офлайн
      вакса Сегодня, 16:03
      +3
      Соскучились по войне? Они ее получат.
    13. zyzx Офлайн
      zyzx Сегодня, 16:28
      +2
      Цитата: АлександрК
      Захотят - уничтожат.

      Был у вас там один художник...тоже так думал,и умер...
    14. Piramidon Онлайн
      Piramidon Сегодня, 17:21
      0
      Цитата: АлександрК
      Захотят - уничтожат.

      Задолбаетесь уничтожать, господин фольксдойче. Ваш Гитлер тоже хотел уничтожить СССР - "колосса на глиняных ногах". И где тот Адольф Шикльгрубер теперь вместе с его "белокурыми бестиями" из "ваффен СС"? hi
    15. Ююка Онлайн
      Ююка Сегодня, 17:22
      0
      Цитата: АлександрК
      Нет ещё реальнно стоящих комментариев и комментариев специалистов. В Израиле праздники и только вечером начнут серьёзно обсуждать.

      Да есть у Израиля чем уничтожить С300. Ракеты Далила и многое другое.

      Захотят - уничтожат.


      Для русскоговорящих израильских "товарищей" перевожу краткое содержание выступления Шойгу:
      "Ну это ваше личное дело. Потом не говорите - а нас за шо?"
  2. Livonetc Онлайн
    Livonetc Сегодня, 15:21
    +22
    Ну а кто считал что Израиль не имеет своих доблестных диванных стратегов.
    Тора иметь диван и инет не запрещает.
  3. GABALIS Онлайн
    GABALIS Сегодня, 15:21
    +9
    Забздели парни с обрезами:)
    1. Svarog Офлайн
      Svarog Сегодня, 15:26
      -2
      Цитата: GABALIS
      Забздели парни с обрезами:)

      Я бы не торопился с такими заявлениями.. при желании Израилю есть чем ответить.. Но это приведет к дальнейшему ухудшению отношений с Россией.. На самом деле ситуация только накаляется.. Понятно, что при желании, мы там всем кузькину мать покажем, но это нас может слишком глубоко и надолго втянуть в конфликт... с соответствующими последствиями..
      1. nPuBaTuP Офлайн
        nPuBaTuP Сегодня, 15:33
        +6
        это приведет к дальнейшему ухудшению отношений с Россией

        Ну и чем это нам грозит?
        1. Svarog Офлайн
          Svarog Сегодня, 15:36
          0
          Цитата: nPuBaTuP
          это приведет к дальнейшему ухудшению отношений с Россией

          Ну и чем это нам грозит?

          Это им грозит.. вы верно читаете с право на лево laughing
      2. Shahno Офлайн
        Shahno Сегодня, 15:35
        -17
        Не хорошо Норкина на "слабо" брать(биография в инете). Ну а если серъезно этот виток конфронтации выгодный нашим недругам, что России, что Израиля..
        1. Svarog Офлайн
          Svarog Сегодня, 15:43
          +1
          Цитата: Shahno
          Не хорошо Норкина на "слабо" брать(биография в инете). Ну а если серъезно этот виток конфронтации выгодный нашим недругам, что России, что Израиля..

          Американцев имеете ввиду?
          1. Shahno Офлайн
            Shahno Сегодня, 15:49
            -7
            Вполне возможно. Это для них опасно...
            1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
              ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:14
              +1
              павел из израиля-всё что плохо для сшы,нам только во благо. good
        2. gaura Офлайн
          gaura Сегодня, 15:43
          +3
          У вас есть недруги кроме арабов?
          1. Mestny Офлайн
            Mestny Сегодня, 16:31
            +1
            Ну разумеется есть.
            Россия например.
            Моська конечно может укусить слона, и даже сделать это больно.
            Но будет раздавлена им всё равно.
            Если конечно не успеет отбежать с истеричным лаем.
        3. kjhg Офлайн
          kjhg Сегодня, 15:43
          +5
          Цитата: Shahno
          Не хорошо Норкина на "слабо" брать(биография в инете).

          Ну так и у нас боевые генералы имеются. Сирия - хороший полигон для подготовки высококвалифицированных военных специалистов.
          Цитата: Shahno
          Ну а если серъезно этот виток конфронтации выгодный нашим недругам, что России, что Израиля..

          Не в обиду вам будет сказано, но с такими друзьями, как Израиль, нам и врагов не надо request
        4. ultra Офлайн
          ultra Сегодня, 16:20
          +1
          Цитата: Shahno
          Ну а если серъезно этот виток конфронтации выгодный нашим недругам, что России, что Израиля.

          В этом виноваты только вы,если точнее ваши безмозглые "полководцы" от авиации.
        5. демос1111 Офлайн
          демос1111 Сегодня, 16:37
          +1
          Да, так наверно.
          Просто 24 израильских летчика в гробах домой отправим, и будем дальше дружить.
        6. Ююка Онлайн
          Ююка Сегодня, 17:28
          0
          Цитата: Shahno
          Ну а если серъезно этот виток конфронтации выгодный нашим недругам, что России, что Израиля..


          good хорошо что вы это понимаете... только вот беда - голова с остальным телом не дружит (это не против вас, это касается действий ваших "решателей")request в обычной жизни для координации верха-низа два варианта - либо ремнем по заднице либо кирпичом по башке, здесь - все сложнее, но суть та же hi
      3. Piramidon Онлайн
        Piramidon Сегодня, 17:27
        0
        Цитата: Svarog
        это приведет к дальнейшему ухудшению отношений с Россией

        Вот лично мне с ними ухудшение отношений ничем не грозят, кроме отсутствия израильской редиски в овощных киосках. Переживу, как нибудь. hi
    2. N.O.M.A.D.E. Офлайн
      N.O.M.A.D.E. Сегодня, 15:27
      -1
      Да не скажи, данные парни тоже не пальцем деланы. Есть отработанная тактика, навыки и необходимое оборудование. По этому, не всё так просто будет.
      1. Fan-Fan Онлайн
        Fan-Fan Сегодня, 17:29
        0
        Да, просто не будет, евреи воевать умеют, но и нам уже некуда отступать. Уже не только англо-саксы нам гадят, уже и евреи с турками борзеют по полной, поэтому давно пора показать зубы и не просто зубы, а медвежьи клыки.
    3. Навигатор 1 Офлайн
      Навигатор 1 Сегодня, 15:39
      -18
      Израиль находится 70 лет в состоянии войны и в регионе утёр нос всему арабскому миру. Подразделения 669 провело блестящую операцию в Африке, да и своих врагов уничтожают в любой точке мира. Ну , а вы только и можете сказки рассказывать, а как до дела дойдёт-только пуканы трещат.
      1. Андрей ВОВ Офлайн
        Андрей ВОВ Сегодня, 15:46
        +9
        Товарисч...бульба в поле...убрать бы всю надо,а то у самого пукан тренсет с голодухи
  4. Alexkorzun Офлайн
    Alexkorzun Сегодня, 15:23
    +6
    Заговорили о ракетах земля-земля ?.... хм, они не только у бандитов есть.
  5. военный пенсионер Офлайн
    военный пенсионер Сегодня, 15:24
    +11
    Читаем израильские комментарии: Теперь будем бить по Сирии ракетами "земля-земля"

    Неужели бандеровский вирус поразил евреев?
    Вы, евреи, фильтруйте базар, а то будет как с террористами, которых "мочили даже в сортире".... am
    1. Владимирский Офлайн
      Владимирский Сегодня, 15:32
      +8
      Цитата: военный пенсионер
      Неужели бандеровский вирус поразил евреев?

      А почему нет? Львиная доля эмигрантов в Израиль из СССР - выходцы из Украины. со всеми вытекающими...
    2. Серый брат Онлайн
      Серый брат Сегодня, 15:32
      +8
      Цитата: военный пенсионер
      Неужели бандеровский вирус поразил евреев?

      Сионист брат нациста.
      1. Sarmat Онлайн
        Sarmat Сегодня, 16:26
        +1
        Цитата: Серый брат
        Сионист брат нациста

        Как бы не создатель...Германию после поражения в первой мировой фактически была банкротом и задушена контрибуциями Антанты ..И вдруг Гитлер приходит к власти и за короткое время Германия становится мощнейшей страной как в экономическом ,так и в военном плане.."Откуда дентги Зин..?" Об этом как то не принято в "мировых сми " тему поднимать..Особенно хитрый вопрос, какие именно финансовые кланы мировые обогатились во время Второй мировой ?..
        Вот и сейчас израиль ,постоянно создает очаги напряженности ,кровь -это прибыль ..И договариваться с ними бесполезно..Путин боится Израиль,они мстить умеют жестко. negative
        1. Серый брат Онлайн
          Серый брат Сегодня, 16:35
          0
          Цитата: Sarmat
          "Откуда дентги Зин..?"

          От немецких капиталистов испугавшихся социалистической революции в Германии.
          1. Vladimir 5 Офлайн
            Vladimir 5 Сегодня, 17:07
            +1
            Серый небрат. Опять враньё, капиталисты Германии платили контрибуции и простаивали их военные заводы, денег у них небыло, деньги-марки, буханка хлеба сто миллионов марок.... Деньги стабильные доллары Гитлеру дали американские банкиры на повторение ПМВ,когда американские банкиры сказочно разбогатели и из доллара сделали мировую валюту.- да что горох об стену.. Видать римляне были не так неправы когда то....
            1. Серый брат Онлайн
              Серый брат Сегодня, 17:26
              0
              Цитата: Vladimir 5
              капиталисты Германии платили контрибуции

              Не, это государство платило, а капиталистам просто не нравились налоги, а ещё больше им не нравилось что коммунисты захватят власть и поэтому проспонсировали национал-социалистов.
              Про Пивной путч почитайте - поймёте что нацисты были просто немецким аналогом правосеков.
              Ситуация была такова, что её мог качнуть любой, а, как известно, кто первый встал - того и тапки. И, таки, её качнул тот кто имел больше ресурсов и, прошу заметить, без всякой поддержки населения.
          2. Sarmat Онлайн
            Sarmat Сегодня, 17:27
            0
            Цитата: Серый брат
            Цитата: Sarmat
            "Откуда дентги Зин..?"

            От немецких капиталистов испугавшихся социалистической революции в Германии.

            Это официальная версия для нас всех..Еще раз повторяю экономика и промышленность Германии была полностью обанкрочена и лежала под гнетом санкций и контрибуций Франции , Англии ..А индустрилизация и экономика СССР бурно развивалась (хотя в санкциях была).
            Кто дал деньги и поддержку Гитлеру , большие деньги , очень большие ?
  6. Antidote Офлайн
    Antidote Сегодня, 15:26
    +5
    Две недели уже пошли, да и панцири никто не отменял.
    1. alexsipin Офлайн
      alexsipin Сегодня, 16:25
      -8
      Цитата: Antidote
      Две недели уже пошли, да и панцири никто не отменял.

      Уже как бы проверили на отмену. Отменяется на раз.

      1. Серый брат Онлайн
        Серый брат Сегодня, 16:43
        +2
        Цитата: alexsipin
        Уже как бы проверили на отмену. Отменяется на раз.

        Таки он без боекомплекта и ленивого экипажа. Зря радуетесь. Ещё привезут.
        1. borberd Онлайн
          borberd Сегодня, 17:10
          0
          Бедная , несчастная , совсем без боекомплекта - "онажмать" . Вот и я говорю - надо было подождать пока загрузятся , дуэль так дуэль . Ха - 3 раза . lol
          1. Fan-Fan Онлайн
            Fan-Fan Сегодня, 17:34
            0
            Вот еврей и признал, что Израиль в Сирии борется не против Ирана и Хезболлы, а и против Сирии. А это повод нам защитить Сирию от агрессора.
  7. Приговор Офлайн
    Приговор Сегодня, 15:26
    +29
    Вы знаете, я почему-то не удивлён комментариями евреев. Вы что, на их сочувствие рассчитывали? На признание вины? На компенсацию ущерба отношениям? Так я вам скажу, что горбатого могила не исправит.
    1. shulgin Онлайн
      shulgin Сегодня, 15:35
      -32
      Цитата: Приговор
      На компенсацию ущерба отношениям?
      А это к дорогому другу и товарищу ассадке, он стирилял он и платить будет.
      1. Приговор Офлайн
        Приговор Сегодня, 15:51
        +10
        Без комментариев. Просто подумайте о том, что ваш бред читает сейчас очень много людей. Оценку Вашим высказываниям можете видеть выше. Всё, чего стоите.
        1. shulgin Онлайн
          shulgin Сегодня, 15:56
          -16
          Цитата: Приговор
          Оценку Вашим высказываниям можете видеть выше.
          Неужели вы думаете что я озбочен вашей оценкой? Это и есть оценка вашей натуге мыслить.
          Цитата: Приговор
          Просто подумайте о том, что ваш бред читает сейчас очень много людей.
          Бред по ходу ваш, общероссийский. Сирийцы сбили, а вам, зачемто на крови своих солдат и офицеров поплясать захотелось. Ну и пляшите.
          1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
            ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:17
            +5
            вам то конкретно сказать по теме нечего,канадский 'герой',решили отметиться плевком в Россию fool
            1. shulgin Онлайн
              shulgin Сегодня, 16:25
              -8
              Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
              решили отметиться
              После сегоднешнего раскрытия, веры вам нет, от слова вообще, особенно по оценкам.
              1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
                ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:17
                0
                господин канадец,для начала вашей как бы стране нужно свой голос иметь,а тявкать на Россию -матушку из подворотни-нам веры нету, belay да вы своей демагогией достали хуже горькой редьки. fool
          2. Приговор Офлайн
            Приговор Сегодня, 16:50
            +1
            Вы б фамилию сменили что ли, а то бедные канадцы подумают, что ЭТО кто-то из русских метёт.
            1. borberd Онлайн
              borberd Сегодня, 17:13
              +1
              Очень правильно говорит , очень редкие русские так могут . Так что облом-с lol
      2. Kurare Онлайн
        Kurare Сегодня, 16:03
        +6
        Цитата: shulgin
        Цитата: Приговор
        На компенсацию ущерба отношениям?
        А это к дорогому другу и товарищу ассадке, он стирилял он и платить будет.

        Представьте себе, Ваша машина подрезает мою и из-за этого мне приходится делать экстренное торможение. А водитель, ехавший за мной, врезается в мою машину сзади, не успев отреагировать из-за слишком маленькой дистанции. С Вами ничего, Вы просто погнали дальше. Кто виноват?

        Любой юрист Вам скажет, что виноват тот, кто спровоцировал аварию. Тот, кто врезался сзади, тоже получит на орехи, так как не держал должную дистанцию. Но главный виновник - зачинщик.
        1. shulgin Онлайн
          shulgin Сегодня, 16:16
          -10
          Цитата: Kurare
          Представьте себе
          Не валите с вашей больной головы на мою здоровую. Вашему илу неча было лезть в эпицентр событий. Сначала чего то случилось, а уж потом он туды залез. И получил от союзника. Так шо ваш пример не канает от слова совсем.
          1. Mestny Офлайн
            Mestny Сегодня, 16:35
            +2
            Шёл бы ты отсюда.
            Пытаешься тут рассказать про что? Про неполноценность целого народа?
            Россия вас не спросила - куда ей надо влезать. а куда нет.
            1. shulgin Онлайн
              shulgin Сегодня, 17:22
              0
              Цитата: Mestny
              Шёл бы ты отсюда.
              Сам пошёл, тут открытый интернет, вали куды там тебе есть и там быкуй.
              Цитата: Mestny
              Про неполноценность целого народа?
              Ты сказал.
              Цитата: Mestny
              Россия вас не спросила - куда ей надо влезать. а куда нет.
              Ну влезать то вам не привыкать, то в партию то в сирию.
          2. Kurare Онлайн
            Kurare Сегодня, 16:39
            0
            Цитата: shulgin
            Не валите с вашей больной головы на мою здоровую.

            Оставайтесь при своём, ничем не подкреплённом мнении. Это Ваше право. Но, цыплят по осени считают.
            1. shulgin Онлайн
              shulgin Сегодня, 17:24
              0
              Цитата: Kurare
              Но, цыплят по осени считают.
              Посмотрите в окно. Уже осень. Считайте.
              1. Kurare Онлайн
                Kurare Сегодня, 17:29
                0
                Цитата: shulgin
                Цитата: Kurare
                Но, цыплят по осени считают.
                Посмотрите в окно. Уже осень. Считайте.

                В этом то и Ваша проблема, Вы видите только то, что не дальше кончика Вашего носа и думаете только с полудня до 12:00. Нет, ещё не осень!
          3. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
            ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:20
            0
            господин канадец,полсайта рассмешила ваша фраза о том что у вас голова здоровая wassat это всмысле она здоровая в размере lol больше туловища wassat lol или ещё больше wassat wassat
            1. borberd Онлайн
              borberd Сегодня, 17:23
              +1
              Слишком много смайликов . Срочно нужно ставить диагноз .Не ждите с этим долго , болезнь прогрессирует .
        2. kiril-belo Офлайн
          kiril-belo Сегодня, 16:38
          0
          Просто и понятно для дибилоидов.
    2. ultra Офлайн
      ultra Сегодня, 16:22
      +1
      Цитата: Приговор
      +19
      Вы знаете, я почему-то не удивлён комментариями евреев. Вы что, на их сочувствие рассчитывали?

      Я не удивлён,потому что почитываю еврейские русскоязычные сайты.Там русофобия это норма поведения.
      1. shulgin Онлайн
        shulgin Сегодня, 16:23
        -6
        Цитата: ultra
        Там русофобия это норма поведения.
        Честно заслужили.
        1. ultra Офлайн
          ultra Сегодня, 16:32
          0
          Цитата: shulgin
          Честно заслужили

          Усбакойся,что заслужили то и получите по полной программе.
          1. shulgin Онлайн
            shulgin Сегодня, 16:39
            -4
            Цитата: ultra
            Усбакойся,что заслужили то и получите по полной программе.
            Вы великолепный образчик антисемита, из за которого вы и заслужили то отношение из за которого потом завываете. Платочек вам подать?
            1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
              ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:22
              0
              вам бы под шестигранным флагом выступать,чтобы истенное лицо миру явить,а не под вашим кленовым листом,такое дерево позорите своими комментариями.
              1. borberd Онлайн
                borberd Сегодня, 17:26
                0
                Свалить в Канаду не терпится ?
    3. Ююка Онлайн
      Ююка Сегодня, 17:36
      0
      Цитата: Приговор
      Вы знаете, я почему-то не удивлён комментариями евреев. Вы что, на их сочувствие рассчитывали? На признание вины? На компенсацию ущерба отношениям? Так я вам скажу, что горбатого могила не исправит.


      да уж... честно говоря теплилась надежда, что наши преувеличивают роль израильтян в трагедии. Ну, не может так подло нормальный "партнер" поступать в свете того, что было совместно сделано! странное чувство сейчас к ним... где-то даже жалость к их ущербности - не способны даже понять боль за 15 погибших по их вине парней, хотя сами же теряют товарищей в бою. А тут сидеть на сайте и так подленько пытаться раздуть огонь антисемитизма.
  8. Jerk Онлайн
    Jerk Сегодня, 15:31
    +23
    Не мое:
    случившееся ставит на повестку дня вопрос необходимости пресечения подобных действий Израиля, потому что вседозволенность всегда ведет к эскалации наглой безответственности, которая неизбежно заканчивается в итоге инцидентом много большего масштаба негативности, за который неизбежно и неумолимо должен следовать массированный ответный удар. Невзирая на любые его последствия.
    Как видно из произошедшего, сами израильтяне не остановятся. Они слишком привыкли к безнаказанности.

    Кстати, граждане евреи, которые тут целым кагалом вопили на меня, когда я предложил в ответ на бомбардировки отвечать РСЗО по их аэродромам - что теперь пропоете? Опять - нам можно, мы же сверхлюди, а не гои?
  9. Santor Офлайн
    Santor Сегодня, 15:44
    +7
    Цитата: АлександрК
    Да есть у Израиля чем уничтожить С300. Ракеты Далила и многое другое.

    Вопрос - а дадут им долететь? А "Калибры" и "Искандеры" никто не отменял.... Ни у НАТО ни у США нет средств способных перехватить "Калибр"... У Израиля есть, а? То есть воружение Израиля на порядок лучше чем у НАТО? Тогда зачем клянчили у США "Пэтриоты".... Хотеть не значит смочь.... Посчитайте сколько ракет будет в одном залпе учитывая ПЛ у берегов Израиля. И еще - по моим данным вторые сутки на Хмейним садятся и взлетают ИЛ-76..... Везут не переставая... Каждые 30 минут посадка и взлет.... Там и кое что и личный состав.
    1. Лекс. Офлайн
      Лекс. Сегодня, 15:54
      -15
      Да вы серьёзно У вас полка даже нет в авиации ,и не одни мы вокруг базы нато так что кишка у вас тонка
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
        ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:20
        0
        лекс-вам сша'' поможет'',как и всё нато ''помогло'' турции-расчитывайте только на самих себя,если быть честными.
        1. ender Офлайн
          ender Сегодня, 16:38
          -3
          о да. помним помним этот ужасный удар по Турции..
          1. ASG7 Онлайн
            ASG7 Сегодня, 16:50
            0
            До чего же мелко плаваете, вроде еврей - в ответ мы дали Турции "турецкий поток", турецкую АЭС и власть Эрдагану, а это похлеще ваших детских представлений о мести.
          2. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
            ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:24
            0
            ентер-а трясущегося в Москве эрдогана тоже помните,надеюсь am выводы сделайте-правельные am
      2. Андрей ВОВ Офлайн
        Андрей ВОВ Сегодня, 16:22
        +1
        Это у тебя сфинктер расслаблен вечно,чуть напряг-штаны менять
      3. ultra Офлайн
        ultra Сегодня, 16:23
        0
        Цитата: Лекс.
        и не одни мы вокруг базы нато

        Ага,щас гейропейцы за евреев впрягаться будут!! laughing
      4. Black Sniper Онлайн
        Black Sniper Сегодня, 16:35
        +2
        Да не кому вы евреи не нужны чтобы за вас помирать.
      5. Jerk Онлайн
        Jerk Сегодня, 16:48
        0
        На вас РСЗО хватит, даже Искандер избыточен
        Протяжённость страны с севера на юг — 470 км, с востока на запад в самом широком месте — 135 км

        120 км Смерча - это вам не это. Перехватывать будете? Каждую ракету двумя Патриотами по 5,5 млн долларов? На каком пакете весь бюджет Израиля в минус уйдет? Летать на что будете? "не одним полком"? Вам кто сказал, что кто-то с вами вязаться будет в дуэлях? Взлетел - ударил - садиться будешь на воду - аэродром давно дымится! Стрельнул - лови подарки гроздью сразу.
        А все без войны даже - как у вас с Сирией - чистая самозащита от неспровоцированой агрессии оборзевших пейсолетов
        1. borberd Онлайн
          borberd Сегодня, 17:19
          0
          Первый залп перехватит Купол и Волшебная палочка , а второго не будет ... на месте где стояли "смерчи" будут опадать фрагменты . Так что рискните .
    2. АлександрК Онлайн
      АлександрК Сегодня, 16:43
      -2
      Цитата: Santor
      Вопрос - а дадут им долететь? А "Калибры" и "Искандеры" никто не отменял


      В Сирии? Серьёзно? laughing

      Вы как-то забыли о красных линиях?
      США тоже могут поставить Яо и прочее оружие странам соседям России..
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
        ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:32
        0
        александрк-поскольку немецкая армия под руководством генеколога небоеспособна,то вы решили что хватит сша нас запугать,только янки умнее вас-воевать они будут руками таких как вы,и сидя в Калымском лагере вы со слезами на глазах будите прокленать только самого себя за свою ненависть к России, бывшей и вам родиной,которую вы поменяли на американский поводок.Носите его с высоко поднятым хвостом wassat
  10. rocket757 Офлайн
    rocket757 Сегодня, 15:45
    -4
    Вопрос, а много ли мы готовы выделить на операцию приведения в чувствие зарвавшихся и как бы не врагов вовсе?
    Сейчас ведь не времена интернационализма и в нашей стране ... там уже не с дивана воевать придётся!
    К тому же вопрос доставки всего чего нужно??? При том, отсутствие у сирийцев специалистов ПВО в нужном количестве и прочие разные "ямы" Которые вскроются как только так сразу!!!
    Если заранее вопросами организации и подготовки не озаботились, будет такая засада, у-у-у!
    Кстати, а кто там министра нашего слушал? Они там опять решили защищать ТОЛЬКО СЕБЯ, ТОЛЬКО СВОИХ??? ....это не смешНо!
    1. KCA Онлайн
      KCA Сегодня, 16:26
      +2
      РФ должна была поставить С-300 в Сирию в 2013 году, вы считаете что если поставку отменили, то подготовленных сирийских специалистов тоже вернули в Россию обратно?
  11. А.Каледин Офлайн
    А.Каледин Сегодня, 15:46
    -7
    Да пусть поставят хоть С-300, хоть С-600. Только что это решит для России?
    Самый верный коммент!!! Помнится наши пропагандоны уже на пену исходили с С-400 который закрыл якобы все небо Сирии... И каков результат!?
    С-300, С-400 это все конечно техника хорошая но сама по себе мало что значит к ней в придачу нужен главнокомандующий "с яйцами" а где же его взять!?
    1. ultra Офлайн
      ultra Сегодня, 16:25
      +3
      Цитата: А.Каледин
      Помнится наши пропагандоны уже на пену исходили с С-400 который закрыл якобы все небо Сирии..

      Бред не пишите,МО всегда говорило только о защите наших баз и не более.
  12. кот бегемот Офлайн
    кот бегемот Сегодня, 15:46
    +5
    Вся эта история с гибелью ИЛ-20 не на пользу Израилю, может и не хотели,ну так получилось что они накосячили и сильно. Такого никто не прощает, израильтянам придется менять свои привычки и подумать как сохранить не только лицо ,но и задницу.
  13. Joe Formosa Офлайн
    Joe Formosa Сегодня, 15:47
    -19
    Захрюкали мордвино-буряты, славные обитатели российского скотного двора. Немного углубитесь в историю, вы наверное и не слышали, как евреи били армии ВСЕХ арабских стран и совка, причём, в течении нескольких дней. Израиль это не Украина, или Грузия, получите таких пиzдюлей, что ваш навозный загон рассыпется, как исчез СССР..
    1. 100502 Офлайн
      100502 Сегодня, 16:09
      +5
      Вот оно лицо сиониста(сатаниста) труса выродка и лжеца
    2. asv363 Онлайн
      asv363 Сегодня, 16:16
      +4
      Либо полное отсутствие выдержки, либо просто тупое хамство и провокация.
    3. Андрей ВОВ Офлайн
      Андрей ВОВ Сегодня, 16:21
      +1
      Ах ты сволочь занюханная,из за угла гавкаешь,скажу правду где фактически сидишь за компом?
    4. фигвам Офлайн
      фигвам Сегодня, 16:22
      +2
      Joe Formosa

      Заткни свой гнилой вонючий рот, троллятина!
    5. Black Sniper Онлайн
      Black Sniper Сегодня, 16:51
      0
      Да твой израиль без нато просто кучка трусливых эмигрантов...
    6. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:34
      0
      -Joeformosa- таким как вы существам место в отхожем месте,шавка,человеком назвать -людей оскорбить.
  14. Дедушка Котяший Офлайн
    Дедушка Котяший Сегодня, 15:49
    -3
    Попрятались все Ф-16 да пингвины обрезаные! Вот что сила С-300 делает. На ракеты ваши земляные управу тоже сыщем. Панцирь величают, гроза томагавков и томагочей америкосных. Обломки тех ракет на землю падают, ликуют армейцы сирийския да гражданства российския в благодарность оформляют! А в Идлибу идет силища несметная! Корпус армии турецкой, от друга султана в помощь царю батюшке Володе Единоросскому. Только шевельнись Израиль - братья турки моментом вашу Латакию раздавят. Не укроетесь, цахалы патлатые, Богом отверженные!
    1. AloeMC Онлайн
      AloeMC Сегодня, 16:34
      0
      Цитата: Дедушка Котяший
      Попрятались все Ф-16 да пингвины обрезаные! Вот что сила С-300 делает. На ракеты ваши земляные управу тоже сыщем. Панцирь величают, гроза томагавков и томагочей америкосных. Обломки тех ракет на землю падают, ликуют армейцы сирийския да гражданства российския в благодарность оформляют! А в Идлибу идет силища несметная! Корпус армии турецкой, от друга султана в помощь царю батюшке Володе Единоросскому. Только шевельнись Израиль - братья турки моментом вашу Латакию раздавят. Не укроетесь, цахалы патлатые, Богом отверженные!

      Мне понравилось, продолжайте, серьезно:D

      Ну а по теме: все же сомневаюсь, что израильские летаки будут сбивать.
  15. megadeth Офлайн
    megadeth Сегодня, 15:49
    +3
    Жалко что мы учимся воевать и достойно отвечать что в ВОВ, что в других войнах и конфликах на гибели наших военнослужащих. За пульты в МБУ С-300, надо сажать, хотя бы на первое время, наших спецов, а не сирийцев. А вот работа РЭБ по носителям меня больше успокаивает..
  16. Комментарий был удален.
  17. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:51
    +3
    а теперь,вопрос для израильтян-после 1982 года вы с кем - нибудь воевали,вернее ,против кого -то кто имел более или мене сильную армию,и мог дать вам отпор am ответ-нет,а последняя ваша сухопутная агрессия в восточном ливане в2006 году закончилась для вас фиаско.и теперь вы можете только шмалять ракетами и бомбами по гораздо более слабому противнику,тем более,если в стране идет гражданская война,и система пво как таковая отсутствует.вы живете вчерашним днем,позавчерашними победами над арабами,но,не дай боже вам проверить наш контенгент в сирии- у многих за плечами и афган,и две чеченские войны,так что опыта в наземных битвах у нас то поболее будет...в отличии от вас мы умеем воевать,и не советую вам это на себе проверять.
    1. ender Офлайн
      ender Сегодня, 16:06
      -8
      у многих за плечами и афган,и две чеченские войны


      самому "юному" "афганцу" сейчас должно быть под полтинник. походу, вас "пенсионный фонд" спонсирует..
      1. KCA Онлайн
        KCA Сегодня, 16:30
        0
        Вообще-то приказом главковерха хоть старлея ССО могут оставить и после достижения полной выслуги и пенсионного возраста на службе, это не прапорщик-старшина из стройбата
        1. ender Офлайн
          ender Сегодня, 16:40
          -1
          ну раз больше не кому..
      2. ПолканОВ Онлайн
        ПолканОВ Сегодня, 16:32
        0
        ... вас то спонсирует самый гуманный лидер сего кошерного мира - США. Это надо же сионисты как и не вывелись...
        1. ender Офлайн
          ender Сегодня, 16:44
          -3
          были фараоны и евреи..
          Были инквизиторы и евреи..
          Были нацисты и евреи..

          теперь вы встали в очередь?
      3. kiril-belo Офлайн
        kiril-belo Сегодня, 16:41
        0
        Офицеров никто не отменял.
  18. Sarmat Онлайн
    Sarmat Сегодня, 15:54
    +5
    «Военное обозрение» решило обратить внимание на израильскую

    Я уже сколько лет обращаю внимание.. hi Если их жестко по носу не щелкнуть, они еще кровавие Россию подставят..А ведь Сирия еще давно просила С-300 и даже 4 дивизиона оплатила ,евреи завопили сразу и пришлось отказать..Вот результат . Эх Россия наивная душа.
    1. 100502 Офлайн
      100502 Сегодня, 16:01
      +4
      Их не щёлкать по носу надо, а стереть их военные объекты в прах.
  19. Livonetc Онлайн
    Livonetc Сегодня, 15:59
    +3
    Цитата: АлександрК
    Цитата: Livonetc
    Вот только в таком случае при поражении не только сирийского расчета С300, но и российских специалистов будет задействован весь комплекс вооружений.


    Не будет, как в СССР не был, не живите в фантазиях.
    Речь конечно, если о том, что за сирийскими С300и прочими буду сидеть россияне.

    Не понял вашего высказывания.
    Речь конечно, если о том, что за сирийскими С300и прочими буду сидеть россияне

    При СССР удара по территории Израиля не было.
    Но удар по ВВС Израиля со стороны СССР был и вполне конкретный.
    1. АлександрК Онлайн
      АлександрК Сегодня, 16:26
      -2
      СССР выпустило ракеты по Израилю со своей территории? belay
      1. Livonetc Онлайн
        Livonetc Сегодня, 16:41
        +1
        Александр.
        Видимо вы общаетесь через он лайн переводчик.
        Попробую объяснить проще.
        СССР не применяло против Израиля ракет типа Земля-Земля.
        СССР разместил на территории Сирии системы Зенитно Ракетные комплексы.
        Эти Зенитно Ракетные комплекы нанесли удар по авиации Израиля.
        Вы можете почитать подробности на этом сайте по ссылке. https://topwar.ru/147261-operacija-kavkaz-2-kak-sovetskaja-pvo-spasala-siriju.html

        С Уважением
        Геннадий
    2. АлександрК Онлайн
      АлександрК Сегодня, 16:41
      -1
      Цитата: Livonetc
      Но удар по ВВС Израиля со стороны СССР был и вполне конкретный.


      И как, помогло? wink
      Где СССР и где Израиль и где арабские страны?
      1. Livonetc Онлайн
        Livonetc Сегодня, 16:47
        0
        Александр.
        В той ситуации, поставленные цели были достигнуты.
        Читайте. https://topwar.ru/147261-operacija-kavkaz-2-kak-sovetskaja-pvo-spasala-siriju.html
  20. mvd ru Офлайн
    mvd ru Сегодня, 16:02
    +2
    Цитата: АлександрК
    Цитата: bulvas
    А получить в ответ ракетами по городам тоже захотят?


    От России что-ли? laughing
    Хватит чушь писать negative

    А если сирийцы ударят, то Израиль Израиль ответит очень больно по Сирии, что её потом восстановливать дет 50 надо будет.
    Поэтому собствено, Асад и не дёргается - знает, что попытается нанести удар по Израилю и не быть ему главой государства hi

  21. anjey Офлайн
    anjey Сегодня, 16:09
    0
    Цитата: АлександрК
    Захотят - уничтожат.

    С российскими операторами??? А дальше что ???, Вы действительно в крови все видимо поголовно провокаторы, совсем мыслить и думать о мирном сосуществовании на земле разучились,вы больны войной!!! Недаром израиль -самое миллитаризованное государство в мире...
    1. АлександрК Онлайн
      АлександрК Сегодня, 16:16
      -6
      Цитата: anjey
      С российскими операторами??? А дальше что ???, Вы действительно в крови все видимо поголовно провокаторы. совсем мыслить и думать о мирном сосуществовании на земле разучились,вы больны войной!!!


      Если за сирийскими ПВО будут сидеть российские операторы, то они легитимная цель согласно международному праву и они это знают.

      Вспомните войны Израиля и арабов. Советские советники сидели за ПВО , летали и погибали за арабские страны и что СССР начал войну против Израиля? Нет.
  22. Быков. Офлайн
    Быков. Сегодня, 16:11
    0
    Везде как у всех.
  23. К-50 Офлайн
    К-50 Сегодня, 16:17
    +1
    У нас есть дальнобойные высокоточные ракеты. Почему бы не отправить их в «сирийскую командировку»?

    Занимательный еврейский комментарий. sad
    Что вы вообще в Сирии забыли? Типа у вас война? Так объявите честь по чести и воюйте. Но вам слабо, потому привыкли по-шакальи, из-под тишка, из-за забора, из подворотни.
    В этом весь смысл "богоизбранных", сами себя выбрали и теперь хотят так называться.
    Точнее же богоубийцы!! Хоть и не верю я в эту чушь.
    1. АлександрК Онлайн
      АлександрК Сегодня, 16:22
      -5
      Цитата: К-50
      Что вы вообще в Сирии забыли?


      Иран и его террористы.

      Цитата: К-50
      Так объявите честь по чести и воюйте. Но вам слабо, потому привыкли по-шакальи, из-под тишка, из-за забора, из подворотни.


      Полный бред. Не знаете о чем пишите.
      Понятно - эмоции.


      Цитата: К-50
      Точнее же богоубийцы!! Хоть и не верю я в эту чушь.


      Как там было в фильме Ширли Мырли?

      Шниперсон: Сами породили, сами и распяли! Это наши сугубо еврейские разборки! Гоям не понять. ©

      laughing
  24. ASG7 Онлайн
    ASG7 Сегодня, 16:21
    +1
    Да ну Вас - обсуждаем еврейский вопрос а в теме ни одного жирного еврейского тролля. Наверное С-300 проглатывают.
  25. мыслитель Онлайн
    мыслитель Сегодня, 16:26
    +2
    Из израильской прессы, "восхитительно"
    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу проводит консультации по поводу того, следует ли приказать командованию ЦАХАЛа опубликовать данные подробного отчета об обстоятельствах гибели российского самолета Ил-20 ...

    В результате консультаций
    Израиль мог бы опубликовать все подробности уже рассекреченной операции в Латакии и доказать миру ложность российских обвинений — но Нетанияху и Либерман не станут этого делать из-за нежелания позорить российских военных, погубивших собственный самолет, и обострять конфликт с Москвой. Единственное, чего хотят в Иерусалиме, — это сохранения военного сотрудничества с Россией в Сирии.
    1. АлександрК Онлайн
      АлександрК Сегодня, 16:32
      -4
      Вполне понятно. Израиль не видит смысла ссориться сильно с Россией, даже если та использует трагедию в своих целях.

      В конечном итоге России же не поверят - это Россия в основном для внутреннего потребления и поэтому Израиль не видит смысла усиливать накал.

      В данным случаи Израиль выбрал стратегию - лучше быть умным, чем правым - пускай Россия использует лживые сообщения и трагедию в своих целях, но Израилю лучше сохранить отношения с Россией.
  26. Мирный Атом Офлайн
    Мирный Атом Сегодня, 16:27
    +1
    Цитата: АлександрК

    А если сирийцы ударят, то Израиль Израиль ответит очень больно по Сирии

    Прям,как в анекдоте: Господа пассажиры,наш лайнер собирается совершить посадку в аэропорту города Баден-Баден.... Голос из салона:Да шо мы ,лохи какие,шобы по два раза название города повторять!))))))
  27. Yak28 Онлайн
    Yak28 Сегодня, 16:30
    +2
    Да ни будет никакой войны Израиля с Сирией,поставят несколько комплексов что бы лицо сохранить,да и всё на этом затихнет.Самое интересное тут смешные комментарии где евреи грозят разбомбить Сирию если она ударит первой.Во первых сирийцы не совсем плохие на голову ,а во вторых посмотрите на инфраструктуру Сирии,почти как Афганистан,и что там бомбить?У Израиля как я подозреваю инфраструктура куда пригляднее и интереснее.Я и сегодня не понимаю что постоянно бомбят евреи на территории Сирии год за годом?
    1. К-50 Офлайн
      К-50 Сегодня, 17:11
      0
      Цитата: Yak28
      Я и сегодня не понимаю что постоянно бомбят евреи на территории Сирии год за годом?

      Может свои "тугрики" осваивают? what
      Под это дело (бомбардировки суверенной страны) можно много чего списать и не хилый гешефт провернуть. yes wassat
  28. ПолканОВ Онлайн
    ПолканОВ Сегодня, 16:30
    0
    Цитата: YJT
    Всё, что будет угрожать нашим ВС будет упразднено. И не важно, каким образом.

    ... через авшу же дупу...
  29. 501Legion Офлайн
    501Legion Сегодня, 16:32
    0
    каждая новость начинает новую войну в комментариях.
  30. mvd ru Офлайн
    mvd ru Сегодня, 16:32
    0
    [quote=АлександрК]Советские советники сидели за ПВО , летали и погибали за арабские страны и что СССР на[quote=ender]раз был в 1982-м. но вы так настаиваете..[/quote]
    был и в 1983 операция Кавказ 2 wink
    1. АлександрК Онлайн
      АлександрК Сегодня, 16:38
      -1
      И что дальше ?
      1. mvd ru Офлайн
        mvd ru Сегодня, 16:41
        0
        дальше очки одень и по клаве не поленись постучи - узнаешь
  31. atakan Офлайн
    atakan Сегодня, 16:32
    0
    Цитата: YJT
    Всё, что будет угрожать нашим ВС будет упразднено. И не важно, каким образом.

    Что повыползли по левыми именами ,что бы основные минусами не палить??
  32. ПолканОВ Онлайн
    ПолканОВ Сегодня, 16:33
    +1
    Цитата: Лекс.
    Да вы серьёзно У вас полка даже нет в авиации ,и не одни мы вокруг базы нато так что кишка у вас тонка

    ... а ваша толстая кишка уже готова? Чудо синеболтовое...
  33. mvd ru Офлайн
    mvd ru Сегодня, 16:33
    0
    Цитата: YJT
    Всё, что будет угрожать нашим ВС будет упразднено. И не важно, каким образом.

    также все будет устранено все что угрожает ВКС и ПВО России hi
  34. ПолканОВ Онлайн
    ПолканОВ Сегодня, 16:34
    +1
    Цитата: АлександрК
    Нет никаких преступных действий Израиля в Сирии, с которой Израиль состоит в состоянии войны и которая помогает Ирану и его террористам Хизбалла.
    И не Израиль сбивали ил и не было ьам израильских самолетов.
    ...
    Видимо на фоне конца эйфории по Крыму и успехах в Сирии, и заодно пенсионный реформы и поднятия цен - хорошая возможность отвлечь народ от проблем насущных.

    Как красиво проводили пенсионную реформу вовремя футбола бб

    И сразу все забыли о пенсионном возрасте, о НДС и прочем - есть злые евреи, ух мысейчас им покажем...

    ... ещё один долболобов...
    1. АлександрК Онлайн
      АлександрК Сегодня, 16:39
      -3
      Когда у человека заканчиваются аргументы, он переходит на личности.
      1. ender Офлайн
        ender Сегодня, 16:45
        -5
        аргументы тут даже не начинались..
  35. Livonetc Онлайн
    Livonetc Сегодня, 16:41
    +1
    Цитата: АлександрК

    СССР выпустило ракеты по Израилю со своей территории? belay


    Александр.
    Видимо вы общаетесь через он лайн переводчик.
    Попробую объяснить проще.
    СССР не применял против Израиля ракет типа Земля-Земля.
    СССР разместил на территории Сирии Зенитно Ракетные комплексы.
    Эти Зенитно Ракетные комплексы нанесли удар по авиации Израиля.
    Вы можете почитать подробности на этом сайте по ссылке. https://topwar.ru/147261-operacija-kavkaz-2-kak-sovetskaja-pvo-spasala-siriju.html

    С Уважением
    Геннадий
  36. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 16:51
    +2
    Страна размером с дачный сортир что-то слишком забурела, не по статусу. Пейсы шестигранникам не жмут?
  37. Livonetc Онлайн
    Livonetc Сегодня, 16:57
    0
    Ну и вдогонку документальный фильм.
    Чего только не было в этом давнем конфликте.
    https://www.youtube.com/watch?v=HOOZf_JxbSs
  38. mvd ru Офлайн
    mvd ru Сегодня, 17:05
    0
    Цитата: borberd
    5 уничтоженных танков ? Что , и всё ?

    Армия обороны Израиля по официальным данным потеряла убитыми 121 человека, в том числе двое погибли после вступления в силу прекращения огня.[40] 400 солдат получили ранения. Наибольшие потери произошли 12 августа, когда погибло 24 израильских солдата. Также был сбит один транспортный вертолет, все члены экипажа погибли.

    в ходе боевых действий израильская армия понесла следующие потери в боевой технике и вооружении: повреждения, требовавшие ремонта, получили 10 вертолётов; кроме того, по различным источникам, были уничтожены и повреждены от 60 до 150 единиц бронетехники (в том числе, до 30 танков, боевые повреждения получили около 60 единиц бронетехники, в том числе, 48—52 танка, из них, 5 — безвозвратно[

    Израильские мирные жители
    В результате ракетных обстрелов севера Израиля погибли 44 израильтянина, в том числе четверо — в результате инфаркта. Около 100 человек получили серьёзные ранения, 2.000 — ранения. 300.000 человек временно эвакуированы из Северного округа, точное количество беженцев не известно. По заявлению представителей «Хезболлы», в ходе боевых действий были убиты 74 её боевика, 17 боевиков «Амаль» и 2 — НФОП-ГК[14]. В декабре 2006 года «Хезболла» признала гибель 250 своих боевиков
  39. shubin Онлайн
    shubin Сегодня, 17:05
    0
    Читая израильские комментарии понимаешь, что евреи- тоже люди! laughing Кто то за, кто то против, ну всё как у людей! laughing
  40. samal20123 Офлайн
    samal20123 Сегодня, 17:07
    0
    Вот ! Почти Все !!!
  41. Piramidon Онлайн
    Piramidon Сегодня, 17:08
    0
    далеко не все израильтяне готовы обелять действия своего военного командования и политического руководства.

    "А там на четверть бывший наш народ"
    =В.С.Высоцкий. "Лекция о международном положении"=
  42. mlad Офлайн
    mlad Сегодня, 17:08
    +1
    Ударят ракетами земля земля, то вслед за С300 пойдут искандеры
  43. Dzafdet Офлайн
    Dzafdet Сегодня, 17:14
    0
    Цитата: АлександрК
    Нет ещё реальнно стоящих комментариев и комментариев специалистов. В Израиле праздники и только вечером начнут серьёзно обсуждать.

    Да есть у Израиля чем уничтожить С300. Ракеты Далила и многое другое.

    Захотят - уничтожат.

    И мы им тоже принесём много мегатонн тепла и света. Пора повторить Содом и Гоморру! laughing tongue wassat
  44. ПолканОВ Онлайн
    ПолканОВ Сегодня, 17:17
    0
    Цитата: ender
    были фараоны и евреи..
    Были инквизиторы и евреи..
    Были нацисты и евреи..

    теперь вы встали в очередь?

    ... к вашей дупе? Так точно. На хитрую ж всегда найдется винт...
  45. ПолканОВ Онлайн
    ПолканОВ Сегодня, 17:26
    0
    Цитата: ender
    аргументы тут даже не начинались..

    ... так вам в очи что та роса...шестиболтовый вы наш...
  46. Ром Онлайн
    Ром Сегодня, 17:28
    -1
    Комментарии ЭТОТ взят с этого сайта:
    Не даром говорят-"Евреи -.Это чума,настоящая духовная чума,страшнее той черной болезни,которой нас пугали веками!". "Нет ни одного грязного дельца,в котором бы не был замешан еврей". Для этой нечисти нужно вернуть указ о "желтой звезде,а также вспомнить и вернуть события "хрустальной ночи".Идея антисемитизма-вот противоядие от этого педикулеза и это не вопрос идеологии,это вопрос гигиены,т.к этих вшей нужно извести с Украины. " 14 Ф 13"-самое лучшее средство от этих паразитов!!!!
    1. Zaurbek Онлайн
      Zaurbek Сегодня, 17:36
      0
      Евреи- прекрасные люди и думают о себе и о своей безопасности и интересах. Если бы РФ делалобы тоже самое, то многой бы ненужной работы и свершений делать былобы не надо! Другое дело, что их интересы- это их интересы...а интересы РФ- это интересы РФ.
  47. Zaurbek Онлайн
    Zaurbek Сегодня, 17:34
    +1
    База ВКС будет только расширятся, база ВМФ в Тартусе тоже ......бардака в воздухе над этим регионом никто не допустит. Рано или поздно это вопрос встал-бы. Плохо, что 15 человек погибли.
  48. ПолканОВ Онлайн
    ПолканОВ Сегодня, 17:35
    0
    Цитата: ender
    3/4 века, назад одних таких уже исправили

    ... вы остались...