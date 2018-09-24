Читаем израильские комментарии: Теперь будем бить по Сирии ракетами "земля-земля"
«Военное обозрение» решило обратить внимание на израильскую прессу и в первую очередь на пользовательские комментарии в израильской прессе после заявления главы Минобороны России Сергея Шойгу о поставках С-300 в Сирию и радиоэлектронном подавлении над восточным Средиземноморьем.
Напомним, что Израиль отверг заявления российской стороны о своей фактической провокации, в результате которой погибли 15 российских военнослужащих на борту атакованного сирийской ракетой Ил-20. В израильском командовании в очередной раз заявили, что на момент удара по самолёту ВКС РФ ракетой ЗРК С-200 САА израильские F-16 уже вернулись чуть ли не на аэродром базирования.
Многочисленные резкие комментарии в российской прессе по поводу действий Израиля в районе российской военной базы в Сирии, если можно так выразиться, с лихвой компенсируются израильскими «комментаторами».
Представляем перевод нескольких коротких комментариев читателей электронных версий израильских газет (включая «Единот ахронот») и израильского сегмента соцсетей. При этом стоит обратить внимание на то, что некоторые комментарии выглядят весьма занимательно, и далеко не все израильтяне готовы обелять действия своего военного командования и политического руководства.
Несколько таких:
Из разряда «философский»:
Другие варианты:
Как видно, мнения у израильтян по поводу ситуации в Сирии и трагедии с Ил-20 порой разнятся кардинальным образом. От "во всём виноват Нетаньяху" до "во всём виноват Путин". Палитра широкая, как и в нашей стране.
Напомним, что Израиль отверг заявления российской стороны о своей фактической провокации, в результате которой погибли 15 российских военнослужащих на борту атакованного сирийской ракетой Ил-20. В израильском командовании в очередной раз заявили, что на момент удара по самолёту ВКС РФ ракетой ЗРК С-200 САА израильские F-16 уже вернулись чуть ли не на аэродром базирования.
Многочисленные резкие комментарии в российской прессе по поводу действий Израиля в районе российской военной базы в Сирии, если можно так выразиться, с лихвой компенсируются израильскими «комментаторами».
Представляем перевод нескольких коротких комментариев читателей электронных версий израильских газет (включая «Единот ахронот») и израильского сегмента соцсетей. При этом стоит обратить внимание на то, что некоторые комментарии выглядят весьма занимательно, и далеко не все израильтяне готовы обелять действия своего военного командования и политического руководства.
Несколько таких:
Всё равно у Путина нет ракет против глупости Биби (так в Израиле называют премьер-министра Биньямина Нетаньяху, - прим. «ВО»).
Это всё из-за Биби, который довёл нас и эти отношения до такого состояния.
Вот, что происходит, когда Биби предпочёл освоить деньги, выделенные на развитие подводного флота.
Из разряда «философский»:
Вместо того чтобы пытаться показать, кто прав, надо было послать Либермана на переговоры. Даже когда кошка думает, что она права и все ещё впереди тигра, он будет говорить красиво. Так оно и есть в природе.
Другие варианты:
Это их (России) истинное лицо.
Ранее мы только экспортировали ракеты класса «земля-земля» за границу - видимо, настало время использовать их самим.
Да пусть поставят хоть С-300, хоть С-600. Только что это решит для России?
А почему наши военные отправляют туда самолёты? Не понимаю. У нас есть дальнобойные высокоточные ракеты. Почему бы не отправить их в «сирийскую командировку»? Что, с борта военного корабля нельзя этого сделать?
Теперь уж точно: лучшая защита – это нападение.
Они искали предлог, чтобы вооружить сирийцев современным зенитными комплексами
Путин не имеет ничего общего с Сирией. Пусть убирается.
Как видно, мнения у израильтян по поводу ситуации в Сирии и трагедии с Ил-20 порой разнятся кардинальным образом. От "во всём виноват Нетаньяху" до "во всём виноват Путин". Палитра широкая, как и в нашей стране.
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- IDF
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