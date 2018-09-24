Читаем израильские комментарии: Теперь будем бить по Сирии ракетами "земля-земля"

Всё равно у Путина нет ракет против глупости Биби (так в Израиле называют премьер-министра Биньямина Нетаньяху, - прим. «ВО»).

Это всё из-за Биби, который довёл нас и эти отношения до такого состояния.

Вот, что происходит, когда Биби предпочёл освоить деньги, выделенные на развитие подводного флота.

Вместо того чтобы пытаться показать, кто прав, надо было послать Либермана на переговоры. Даже когда кошка думает, что она права и все ещё впереди тигра, он будет говорить красиво. Так оно и есть в природе.

Это их (России) истинное лицо.

Ранее мы только экспортировали ракеты класса «земля-земля» за границу - видимо, настало время использовать их самим.

Да пусть поставят хоть С-300, хоть С-600. Только что это решит для России?

А почему наши военные отправляют туда самолёты? Не понимаю. У нас есть дальнобойные высокоточные ракеты. Почему бы не отправить их в «сирийскую командировку»? Что, с борта военного корабля нельзя этого сделать?

Теперь уж точно: лучшая защита – это нападение.

Они искали предлог, чтобы вооружить сирийцев современным зенитными комплексами

Путин не имеет ничего общего с Сирией. Пусть убирается.

«Военное обозрение» решило обратить внимание на израильскую прессу и в первую очередь на пользовательские комментарии в израильской прессе после заявления главы Минобороны России Сергея Шойгу о поставках С-300 в Сирию и радиоэлектронном подавлении над восточным Средиземноморьем.Напомним, что Израиль отверг заявления российской стороны о своей фактической провокации, в результате которой погибли 15 российских военнослужащих на борту атакованного сирийской ракетой Ил-20. В израильском командовании в очередной раз заявили, что на момент удара по самолёту ВКС РФ ракетой ЗРК С-200 САА израильские F-16 уже вернулись чуть ли не на аэродром базирования.Многочисленные резкие комментарии в российской прессе по поводу действий Израиля в районе российской военной базы в Сирии, если можно так выразиться, с лихвой компенсируются израильскими «комментаторами».Представляем перевод нескольких коротких комментариев читателей электронных версий израильских газет (включая «Единот ахронот») и израильского сегмента соцсетей. При этом стоит обратить внимание на то, что некоторые комментарии выглядят весьма занимательно, и далеко не все израильтяне готовы обелять действия своего военного командования и политического руководства.Несколько таких:Как видно, мнения у израильтян по поводу ситуации в Сирии и трагедии с Ил-20 порой разнятся кардинальным образом. От "во всём виноват Нетаньяху" до "во всём виноват Путин". Палитра широкая, как и в нашей стране.