Лукашенко принял решение усилить границу с Украиной
В Белоруссии приняли решение усилить границу с Украиной из-за большого потока оружия, идущего с ее территории. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.
Лидер белорусского государства провел встречу с государственным секретарем Совета безопасности Станиславом Засем и председателем Государственного пограничного комитета страны Анатолием Лаппо. В ходе встречи речь шла об увеличении количества пограничников и усилении работы на направлении границы с Украиной. Со слов Лукашенко, решение об усилении белорусско-украинской границы принято не спонтанно, а в ходе накопленной информации, в том числе по изъятому оружию и боеприпасам, которые пытались "протащить" на белорусскую территорию с Украины, а также "украинских бандитов", пытающихся проникнуть в Белоруссию.
Секретарь Совета безопасности Станислав Зась заявил, что усиление произойдет за счет перераспределения общих штатов силовых ведомств. В первую очередь будут усилены заставы на белорусско-украинской границе, а также воссозданы специальные боевые подразделения - маневренные группы, которые существовали в прежние годы.
Ранее на Украине ряд главарей националистических группировок выступили с предложением создать на территории Белоруссии диверсионные группы с целью "вырвать Минск из сферы влияния Москвы".
Лидер белорусского государства провел встречу с государственным секретарем Совета безопасности Станиславом Засем и председателем Государственного пограничного комитета страны Анатолием Лаппо. В ходе встречи речь шла об увеличении количества пограничников и усилении работы на направлении границы с Украиной. Со слов Лукашенко, решение об усилении белорусско-украинской границы принято не спонтанно, а в ходе накопленной информации, в том числе по изъятому оружию и боеприпасам, которые пытались "протащить" на белорусскую территорию с Украины, а также "украинских бандитов", пытающихся проникнуть в Белоруссию.
Секретарь Совета безопасности Станислав Зась заявил, что усиление произойдет за счет перераспределения общих штатов силовых ведомств. В первую очередь будут усилены заставы на белорусско-украинской границе, а также воссозданы специальные боевые подразделения - маневренные группы, которые существовали в прежние годы.
Ранее на Украине ряд главарей националистических группировок выступили с предложением создать на территории Белоруссии диверсионные группы с целью "вырвать Минск из сферы влияния Москвы".
- Использованы фотографии:
- БЕЛТА
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