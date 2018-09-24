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Лукашенко принял решение усилить границу с Украиной

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В Белоруссии приняли решение усилить границу с Украиной из-за большого потока оружия, идущего с ее территории. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

Лукашенко принял решение усилить границу с Украиной


Лидер белорусского государства провел встречу с государственным секретарем Совета безопасности Станиславом Засем и председателем Государственного пограничного комитета страны Анатолием Лаппо. В ходе встречи речь шла об увеличении количества пограничников и усилении работы на направлении границы с Украиной. Со слов Лукашенко, решение об усилении белорусско-украинской границы принято не спонтанно, а в ходе накопленной информации, в том числе по изъятому оружию и боеприпасам, которые пытались "протащить" на белорусскую территорию с Украины, а также "украинских бандитов", пытающихся проникнуть в Белоруссию.


Секретарь Совета безопасности Станислав Зась заявил, что усиление произойдет за счет перераспределения общих штатов силовых ведомств. В первую очередь будут усилены заставы на белорусско-украинской границе, а также воссозданы специальные боевые подразделения - маневренные группы, которые существовали в прежние годы.

Ранее на Украине ряд главарей националистических группировок выступили с предложением создать на территории Белоруссии диверсионные группы с целью "вырвать Минск из сферы влияния Москвы".
Использованы фотографии:
БЕЛТА
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23 комментария
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  1. Владыка Ситх Офлайн
    Владыка Ситх Сегодня, 15:26
    +12
    Результаты тяжелых переговоров в Сочи!
    1. Пользователь Офлайн
      Пользователь Сегодня, 15:31
      +10
      Ну, не знаю. По-моему, отсутствие "диверсионных групп ряда националистических группировок" в первую очередь нужно Беларуси, а уже потом России.
      1. Сыщик Офлайн
        Сыщик Сегодня, 15:45
        +1
        Цитата: Владыка Ситх
        Результаты тяжелых переговоров в Сочи!

        И миллиард долларов с сохранением имеющихся в настоящий момент экономических преференций очень способствуют просветлению сознания! Принятию немедленного правильного конкретного решения и безальтернативность усилению границы помогает намек на возможность всех этих ништяков в одночасье лишиться!
        Цитата: Пользователь
        Ну, не знаю. По-моему, отсутствие "диверсионных групп ряда националистических группировок" в первую очередь нужно Беларуси, а уже потом России.

        Не скромничайте! Это нужно всему русскому миру!
    2. Sarmat Онлайн
      Sarmat Сегодня, 16:51
      0
      Цитата: Владыка Ситх
      Результаты тяжелых переговоров в Сочи!

      Возможно Путин все же решится навести порядок на окраине..? Чтобы не разбежались ...
      А скорее всего на Украине готовится США кровавая провокация с разростанием ее по всей границе с Россией .
      Израиль на провокации со сбитым Илом явно не остановится ..Нанесут удар там ,где мы не ожидаем.,чтобы приструнить Россию и Путина впервую очередь..Ждемс и готовимся.! soldier
      1. Ром Онлайн
        Ром Сегодня, 17:32
        0
        чтобы приструнить Россию и Путина впервую очередь..Ждемс и готовимся.!
        Я думаю, ужО Путин и Шойгу пойдут дальше ...
  2. Копчёный Офлайн
    Копчёный Сегодня, 15:26
    0
    Значит выторговал себе чего то на недавней встрече.
    1. Серый брат Онлайн
      Серый брат Сегодня, 17:12
      0
      Цитата: Копчёный
      Значит выторговал себе чего то на недавней встрече.

      Кредит же. А может и о будущем страны задумался, так на натащут стволов, а потом глядишь - Великое Княжество Литовское возродилось.
  3. рюрикович Офлайн
    рюрикович Сегодня, 15:30
    +5
    Дошло таки, что настоящий неконтролируемый "Мордор" на юге wassat
  4. алекс-сп Онлайн
    алекс-сп Сегодня, 15:30
    +3
    Думаю, переговоры тут сбоку, Лукашенко и так абсолютно не нужны подпольные стволы и банды.
  5. rocket757 Офлайн
    rocket757 Сегодня, 15:31
    +3
    А ощущение грядущего белорусского майдана , не???
    Оно как бы такого не будут делать, на соседей насмотрелись кажись, только человеческая глупость не имеет предела.
    Впрочем. батька ещё крепкий, как тот старик Розенбом-м-м!
  6. Дедушка Котяший Офлайн
    Дедушка Котяший Сегодня, 15:34
    -6
    Не определился я браты покедова ненавидеть мне Луку али возвеличивать. Когда он шипит на Русь Матушку и с Парашкой милуется, тут на него лают сворой собачией. Как только дает олигархам нашим по лапам загребущим и в браты набивается, речи до слезы толкает, уже на руках носят.
    Очень уважаю ваше мнение, гиганты мысли вы мои родненькия! Помогите дедушке старенькому неразумненькому сформировать мнение.
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:55
      0
      виталий,не узнаю вас в гриме wassat сотая ипостась wassat или даже более чем сотая belay
      1. lis-ik Онлайн
        lis-ik Сегодня, 16:04
        +5
        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        виталий,не узнаю вас в гриме wassat сотая ипостась wassat или даже более чем сотая belay

        Поже всё же не Михан,ибо сложны и величавы речи сеи.
        1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
          ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:58
          0
          а может быть,вжился в роль ,и теперь весь мир у него интернет belay
    2. Светлана Офлайн
      Светлана Сегодня, 15:59
      +1
      Цитата: Дедушка Котяший
      он шипит на Русь Матушку

      Не на Русь-матушку, а на хапуг, действующих от её имени и, типа, в её интересах, а, в реальности, чисто в своих, хапужнических.
      Цитата: Дедушка Котяший
      с Парашкой милуется
      Налаживает отношения с соседями. (Какой ни есть, а всё ж родня...).
      Цитата: Дедушка Котяший
      Как только дает олигархам нашим по лапам загребущим
      Вот в этом и заключается его шипение "на Русь-матушку".
      Цитата: Дедушка Котяший
      в браты набивается
      Так Беларусь и есть брат, а по-Вашему, небрат, как Украина? В Беларуси нет такой русофобии, как на Украине, Батька не допускает.
      Цитата: Дедушка Котяший
      речи до слезы толкает
      Батькины речи с делами не расходятся. Вы послушайте нашего ясноликого, попробуйте не расплакаться, а потом состыкуйте с реальными делами и результатами.
    3. demo Онлайн
      demo Сегодня, 16:19
      0
      Пожилые люди обычно свое мнение, хоть и не верное, но имеют.
      А если не имеют, то вспоминается:
      20 лет- ума нет и не будет
      30 лет - денег нет и не будет
      40 лет - семьи нет и не будет
      Это шутка.

      А если серьезно, то такой оппонент как Александр Григорьевич наверное и им самим не понимаем.
      Кроме жажды власти у него иных побудительных мотивов нет и быть не может.
      Остальное - фронда.
      Так что думайте уважаемый Дедушка.
  7. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:53
    0
    вообще то подумать о безопасности надо было ещё в14ом году...
    1. Prjanik Офлайн
      Prjanik Сегодня, 16:01
      +1
      Заметно, что русские с белорусами кровные братья, пока жаренных петух в одно место не клюнет, не почешемсяsad
  8. Jerk Онлайн
    Jerk Сегодня, 16:04
    +1
    А чего тут удивительного?! ЭЭто давнишний факт, удивлен, что Батька так поздно очухался. Там история длинная - началось, кажется, в 2014, когда на матче в Беларуси, несмотря на то, что многих на границе не пустили, укропы пытались устроить натуральный нацистский шабаш, не помню, то ли сборные, то ли ЛЧ...
    А уж после заявления, кажется, Билецкого в Раде, что он готов терргруппы создавать для действий в Белоруссии...
    Да и вообще понятно - из страны с гражданской войной всегда идет оружие. И бегут боевики - мирняку не за чем, да и не на что - они-то не мародерили...
  9. Лекс. Офлайн
    Лекс. Сегодня, 16:07
    +1
    По сообщению 4esnok.by, в Беларуси нашли нелегальный арсенал. Об этом Президент заявил на сегодняшней встрече с госсекретарём Совбеза Станиславом Засем и председателем Госпогранкомитета Анатолием Лаппо.
    О выявлении арсенала Президенту доложил министр внутренних дел Игорь Шуневич:
    «Вот сейчас министр докладывал мне. Они задержали человека, у которого арсенал: пулемёты, десяток автоматов, два десятка винтовок, десять тысяч патронов и так далее, и так далее».
    Глава государства подчеркнул, что боевое оружие в Беларусь попало из-за рубежа:
    «Коллекционируют? Так боевое же всё оружие. Вот коллекционеры… Откуда все это? Посмотрели — в армии нашей все на месте. Завезли. Поэтому принято решение установить границу с Украиной. Нужна там численность — нужна. Давайте посмотрим. Но не скопом — туда сотню, туда тысячу, а по одному человеку, куда надо. Без всяких начальников. Начальников должно быть по минимуму».
    Президент подчеркнул, что границу с Украиной надо закрыть «не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие».
    В начале сентября сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД изъяли у жителя г.п. Городея Минской области огнестрельное оружие, включая автомат Калашникова с приспособлением для бесшумной стрельбы, пулемёт, 5 автоматов, 10 винтовок, 10 пистолетов, 28 гранат, 265 взрывных устройств, порядка 2 кг взрывчатых веществ и около 10 тыс. патронов различного калибра.
  10. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 16:40
    +2
    Белоруссии поможет только союз с Россией, и Батька это понимает не смотря ни на что.
    1. Zaurbek Онлайн
      Zaurbek Сегодня, 17:29
      0
      Союз, причем токой,как и планировали с единой валютой.
  11. Zaurbek Онлайн
    Zaurbek Сегодня, 17:28
    0
    Опосля тяжелых переговоров? Еще нужно прекратить поставки горючего из Ьелоруссии на Украину.