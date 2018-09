OE Watch: российская тяжёлая артиллерия возвращается к службе

Журнал OE Watch, сентябрь 2018:

Журнал «Армейский сборник», №5 2018:

Статья «Малка» – аргумент большой мощности» в «Красной звезде»:

На вооружении российской армии имеются артиллерийские системы разных калибров и разного назначения. Большой интерес представляют орудия особой мощности, предназначенные для решения специальных задач. Такие вооружения, а также все процессы вокруг них привлекают внимание отечественных и зарубежных специалистов. Так, свой взгляд на эти вопросы недавно изложил журнал OE Watch, издаваемый американским Управлением иностранных военных исследований.В сентябрьском номере журнала OE Watch от Foreign Military Studies Office присутствует любопытный материал, посвященный российским артиллерийским системам особой мощности в целом, текущим событиям, связанным с ними, а также перспективам такого вооружения. Статья за автором Чака Бэртлса получила заголовок «Russian Heavy Artillery: Leaving Depots and Returning to Service» – «Российская тяжелая артиллерия: покидая склады и возвращаясь к службе».В начале статьи автор напоминает основные особенности развития советской и российской артиллерии особой мощности в последние десятилетия. Так, Советский Союз в свое время разработал целый ряд артиллерийских систем большого калибра, в том числе 240-мм самоходный миномет 2С4 «Тюльпан» или 203-мм самоходная гаубица 2С7 «Пион». Такое оружие предназначалось для нарушения связи, управления и логистики, уничтожения командных пунктов, а также различных городских и полевых укреплениях с применением конвенциональных и ядерных боеприпасов.После окончания Холодной войны российские военные отправили большую часть таких вооружений на площадки длительного хранения. Это решение было принято по нескольким основным причинам. В первую очередь, частичный отказ от мощных орудий был связан с улучшением международной обстановки и отсутствием необходимости в средствах доставки тактических ядерных зарядов на сравнительно большую дальность. Кроме того, на судьбе «Пионов» и «Тюльпанов» сказалось дальнейшее развитие других вооружений. Более новые и совершенные орудия, такие как 2С19М «Мста-СМ», а также ракетные комплексы наподобие «Искандера» могли с достаточной эффективностью решать те же задачи, что и артиллерия особой мощности.OE Watch напоминает основные технические особенности сверхмощных российских орудий. Самоходный миномет 2С4 «Тюльпан» представляет собой 240-мм орудие 2Б8, установленное на доработанном шасси «Объект 123». Последнее похоже на шасси гаубицы 2С3 «Акация». Оно оснащается дизельным двигателем В-59 схемы V12 и развивает мощность до 520 л.с. Самоходная машина способна развивать скорость до 60 км/ч на шоссе. Собственный экипаж «Тюльпана» состоит из четырех человек, но для стрельбы им требуется помощь еще пятерых бойцов. Они следуют за самоходкой на втором транспортном средстве, обеспечивающем перевозку боеприпасов.Миномет 2С4 способен использовать мины всех основных типов: осколочно-фугасные, химические и ядерные. При этом, по официальным данным, сейчас в его боекомплект входят только конвенциональные выстрелы. Скорострельность системы – 1 выстрел в минуту. Стандартный боеприпас для «Тюльпана» представляет собой 240-мм осколочно-фугасную мину массой 130 кг. Такое изделие запускается на дальность до 9,5 км. Также существуют активно-реактивные мины с дальностью стрельбы 18 км. Еще во времена войны в Афганистане появилась мина «Смельчак» с полуактивным лазерным самонаведением.По данным OE Watch, в настоящее время Россия осуществляет модернизацию минометов 2С4 «Тюльпан». В первую очередь, обновление затрагивает системы связи и управления огнем, за счет чего обеспечивается совместимость с современными средствами контроля за войсками. Кроме того, ремонтируются или заменяются стволы и противооткатные устройства, выработавшие свой ресурс.Самоходная гаубица 2С7 «Пион» построена с использованием 203-мм орудия 2А44. Для его транспортировки используется гусеничное шасси, оснащенное двигателем В-46 мощностью 780 л.с. Шасси обеспечивает скорость движения до 50 км/ч. Расчет «Пиона» состоит из семи человек. Его модернизированный вариант 2С7М «Малка» управляется шестью артиллеристами, но еще семь человек могут перевозиться на отдельной транспортной машине.В боекомплект 2С7 могут входить обычные и специальные снаряды, хотя, по официальным данным, в настоящее время эта система применяет только конвенциональные боеприпасы. Используется принцип раздельного заряжания с переменным метательным зарядом. Скорострельность гаубицы достигает 1,5 выстрелов в минуту.В 1983 году СССР наладил серийное производство модернизированной версии «Пиона» – 2С7М «Малка». Шасси этой боевой машины оснащается дизельным двигателем В-84В мощностью 840 л.с. Кроме того, «Малка» имеет улучшенную систему управления огнем и усовершенствованные средства заряжания. Все это позволило довести скорострельность до 2,5 выстрела в минуту. Согласно сообщениям российской профильной прессы, ведется разработка нового 203-мм снаряда с полуактивным лазерным наведением.Ч. Бэртлс приводит некоторые сведения из статей из российских изданий «Красная звезда» и «Армейский сборник», посвященных дальнейшему развитию и эксплуатации артиллерии особой мощности. Согласно актуальным планам командования, некоторое количество таких систем должно быть снято с хранения, модернизировано и возвращено к службе. Сообщается, что техника будет передаваться в состав 45-й артиллерийской Свирская ордена Богдана Хмельницкого бригады большой мощности и в другие подобные соединения сухопутных войск.Обычно российские орудия большого калибра сводятся в батареи по 8-12 единиц в каждом. OE Watch отмечает, что для управления боевой работой таких подразделений используются такие же средства, что и в других артиллерийских частях с иным вооружением – например, комплексы 1В12М «Харьков».Ч. Бэртлс указывает любопытную особенность текущих обсуждений российских орудий. Характеристикам и возможностям таких систем уделяется немало внимания, тогда как причины их возвращения на службу мало интересуют обсуждающих. Тем не менее, автор OE Watch дает свой вариант ответа на подобные вопросы. В настоящее время отсутствует необходимость в ствольных средствах доставки тактических ядерных боезарядов. При этом ведется создание новых управляемых боеприпасов. Эти факторы позволяют представить новую роль крупнокалиберных орудий.Американское издание предполагает, что новой целью «Пиона» и «Тюльпана» может стать поражение хорошо защищенных объектов в условиях городской застройки. Целью 203-мм и 240-мм снарядов могут стать сооружения, которые нельзя эффективно поразить с применением артиллерии калибров 122 и 152 мм.Еще одной возможной причиной возвращения артиллерии к службе OE Watch считает опасения, связанные с производством и поставками различных вооружений, а также с их запасами на армейских складах. Оперативно-тактические комплексы «Искандер» и новые 300-мм реактивные системы залпового огня по ряду характеристик превосходят изделия 2С4 и 2С7, но проигрывают им по стоимости и простоте боеприпасов. В случае начала крупномасштабного конфликта промышленности будет проще выпускать в больших количествах артиллерийские снаряды, а не ракеты.Кроме того, одновременная эксплуатация ракет и артиллерии позволяет создать гибкую и экономичную систему поражения целей. Более дешевые снаряды можно будет использовать для массированного обстрела площадных целей, тогда как на ракеты следует возлагать задачи поражения конкретных объектов.К статье «Russian Heavy Artillery: Leaving Depots and Returning to Service» были приложены две большие цитаты из публикаций российских изданий. Первая из них была взята из материала «Оттачивая точность попаданий» за авторством А. Александровича, опубликованного в майском выпуске российского журнала «Армейский сборник». Эта статья, прежде всего, рассказывала о ходе учений артиллеристов, но в ней были приведены весьма любопытные сведения о дальнейшем развитии существующих вооружений и внедрении в практику новых систем.Поводом для появления статьи в «Армейском сборнике» стали тактические учения, проведенные на Сергеевском полигоне в рамках лагерных сборов артиллеристов 5-й общевойсковой армии. Значительный объем цитаты в OE Watch отдан под описание выстрела миномета 2С4. Утверждается, что эта система стреляет тише, чем стоит ожидать, и только долгий шум от вибрирующего ствола демонстрирует мощь выстрела. При помощи отдельного механизма 240-мм мина загружается в ствол, после чего следует не самый громкий хлопок. Снаряд может улететь на дальность в 20 км, перелететь через холм или многоэтажное здание и т.д. Тяжелый боеприпас в падении способен пробить здание-хрущевку от чердака до подвала, причем это касается «обычной» осколочно-фугасной мины.OE Watch также цитирует старшего офицера отдела ракетных войск и артиллерии 5-й общевойсковой армии подполковника Александра Полшкова, чьи заявления были опубликованы «Армейским сборником». Он рассказал, что в этом году офицеры армии прошли подготовку в научно-исследовательских институтах, и вскоре займутся обучением командиров батарей. Последним предстоит освоить эксплуатацию высокоточных боеприпасов. Кроме того, соединения получат некоторое количество такого оружия для практических стрельб. Подполковник Полшков отметил, что площадные цели уходят в прошлое, и победа зависит от того, какой объект и насколько точно будет поражен за минимальное время.Цитирование «Армейского сборника» в OE Watch завершается сведениями об управляемом снаряде «Краснополь». В этот комплекс входят орудие, сам снаряд и лазерный целеуказатель. Последний используется оператором для подсвета выбранной цели. Летящий снаряд улавливает отраженный луч лазера и самостоятельно наводится на подсвеченный объект. Целью такого снаряда может быть что угодно – от автомобиля до здания. Дальность стрельбы – 30 км.Также Ч. Бэртлс привел крупную цитату из статьи «Малка» – аргумент большой мощности» Юрия Андреева, опубликованной в газете «Красная звезда» 16 июля. Этот материал был посвящен текущей модернизации артиллерийских систем большой мощности, а также поставкам обновленных боевых машин в части сухопутных войск.В июле сообщалось, что артиллерийским соединениям Центрального военного округа были переданы 12 новейших самоходок «Малка» с 203-мм орудиями. В цитируемой статье упоминалось «происхождение» и основные особенности такой техники. В частности, указывалось, что одним из недостатков «Пиона» являлась недостаточная точность огня. В проекте 2С7М «Малка» были использованы новые средства связи и управления, позволившие повысить основные боевые характеристики. Теперь данные, поступающие от старшего офицера батареи, сразу выводятся прямо на экраны командира и наводчика. Получив данные, они могут готовить орудие к стрельбе.Управление артиллерийским подразделением теперь осуществляется при помощи комплекса 1В12М, имеющим современные системы топопривязки. С его помощью возможно управление огнем нескольких самоходок в ручном и автоматическом режимах.Также «Красная звезда» писала, что «Малка» имеет хороший модернизационный потенциал. Обновление такой техники может осуществляться с помощью современных технологий и приборов. Развивать артиллерийские комплексы следует, в первую очередь, при помощи управляемых боеприпасов, и сейчас на повестке дня лазерные системы наведения. Рассматривается вопрос применения т.н. взрывателя с управляемым аэродинамическим эффектом. Также возможно использование кассетных снарядов с самоприцеливающимися боевыми элементами. Улучшение аэродинамики снаряда способно увеличить дальность стрельбы на 30%. Все это позволяет представить общий облик артиллерийской системы будущего.Зарубежные публикации о российских системах вооружения и техники представляют интерес, особенно когда появляются в серьезных изданиях, издаваемых структурами Пентагона. Нетрудно заметить, что публикация «Russian Heavy Artillery: Leaving Depots and Returning to Service» журнала OE Watch рассматривает актуальный вопрос, но при этом не содержит обычных для нашего времени высказываний, соответствующих текущей позиции американского руководства.Необходимо отметить, что Чак Бэртлс, рассматривая российские публикации о нынешнем положении дел и перспективах артиллерии большой мощности, допустил пару ошибок, которые привели к неверным выводам. На основе публикаций в «Армейском сборнике» и «Красной Звезде» делается вывод о проектировании 203-мм управляемых снарядов наподобие существующего 152-мм «Краснополя». Однако, если присмотреться внимательнее, обе статьи не говорят об этом.В случае с «Армейским сборником» рассказ офицера о подготовке личного состава затрагивал проблемы эксплуатации самоходок 2С19 «Мста-С». Именно их расчеты в летнем периоде обучения должны были получить изделия «Краснополь» для практических стрельб, и именно об этом говорил подполковник А. Полшков. Таким образом, одной из основ для выводов OE Watch стала неправильная трактовка оглашенной информации.Что касается статьи в «Красной Звезде», то она тоже прямо не говорит о разработке управляемых снарядов для «Пиона» / «Малки». В ней лишь описаны возможные пути развития подобных артиллерийских систем, в число которых входит и создание снарядов с лазерным наведением. Однако и «Красная Звезда» не пишет, что подобные изделия уже создаются или готовятся к поставке в армию. Выходит, что второй основой выводов зарубежного издания стало непонимание контекста.Тем не менее, несмотря на ошибки с гипотетической разработкой управляемых снарядов больших калибров, новый материал от FMSO и OE Watch представляет большой интерес. В нем затрагиваются разные аспекты эксплуатации, применения и перспектив артиллерии большой мощности – как самостоятельных, так и в связи с другими видами техники. Все это показывает, что российские артиллерийские системы привлекают внимание зарубежных специалистов и всесторонне изучаются. Соответственно, дальнейшее их развитие должно будет привести к появлению новых оценок и, возможно, даже к определенному изменению тактик и стратегий зарубежных армий.