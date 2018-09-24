Нефть бьёт 4-летний рекорд. Трейдеры: по 100 долларов уже к концу года

Уровень цен на нефть марки Brent на лондонской бирже сегодня достиг максимального показателя с 2014 года и составил 80,69 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные, которые приходили с торгов.На фоне увеличения стоимости фьючерса на североморскую Brent курс доллара по отношению к российскому рублю на Московской бирже опустился до отметки 65,91 рублей, а курс евро – 77,55 рублей. Помимо этого, выросли цены на драгоценные металлы, газ, медь. Так, в росте серебро, палладий, платина. Палладий сегодня прибавил более 1%.Изменение показателей нефтяных фьючерсов стало следствием прошедшего в минувшее воскресенье в Алжире заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+. На форуме заговорили о том, что в следующем году возможно возвращение к сокращению добычи нефти.Участники ОПЕК+ также не исключили резкого снижения нефтяных котировок на рынке вследствие образования избытка предложения, как это произошло в 2014 году. Для определения оптимального уровня добычи для следующего года министерский комитет ОПЕК+ намерен в экстренном порядке собраться в ноябре текущего года в Абу-Даби на дополнительное заседание.Между тем, трейдеры считают, что цена на нефть в ближайшие часы скорректируется в районе 79-80 за баррель, а потом может пойти в рост и достичь 100 долларов к началу 2019 года. Такой прогноз сделан сырьевыми трейдерамив Сингапуре. В качестве основной причины называют восстановление американских санкций против нефтяного сектора экономики Ирана.