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Нефть бьёт 4-летний рекорд. Трейдеры: по 100 долларов уже к концу года

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Уровень цен на нефть марки Brent на лондонской бирже сегодня достиг максимального показателя с 2014 года и составил 80,69 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные, которые приходили с торгов.



На фоне увеличения стоимости фьючерса на североморскую Brent курс доллара по отношению к российскому рублю на Московской бирже опустился до отметки 65,91 рублей, а курс евро – 77,55 рублей. Помимо этого, выросли цены на драгоценные металлы, газ, медь. Так, в росте серебро, палладий, платина. Палладий сегодня прибавил более 1%.


Изменение показателей нефтяных фьючерсов стало следствием прошедшего в минувшее воскресенье в Алжире заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+. На форуме заговорили о том, что в следующем году возможно возвращение к сокращению добычи нефти.

Участники ОПЕК+ также не исключили резкого снижения нефтяных котировок на рынке вследствие образования избытка предложения, как это произошло в 2014 году. Для определения оптимального уровня добычи для следующего года министерский комитет ОПЕК+ намерен в экстренном порядке собраться в ноябре текущего года в Абу-Даби на дополнительное заседание.

Между тем, трейдеры считают, что цена на нефть в ближайшие часы скорректируется в районе 79-80 за баррель, а потом может пойти в рост и достичь 100 долларов к началу 2019 года. Такой прогноз сделан сырьевыми трейдерами Trafigura и Mercuria в Сингапуре. В качестве основной причины называют восстановление американских санкций против нефтяного сектора экономики Ирана.
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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27 комментариев
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  1. Vol4ara Офлайн
    Vol4ara Сегодня, 15:58
    +19
    Круто, странно только почему мне от этого ни тепло ни холодно, все равно бензин поднимут, нефть же дорожает, нефть упадёт опять поднимут, денег же нет в бюджете
    1. Svarog Офлайн
      Svarog Сегодня, 15:59
      +11
      Цитата: Vol4ara
      Круто, странно только почему мне от этого ни тепло ни холодно, все равно бензин поднимут, нефть же дорожает, нефть упадёт опять поднимут, денег же нет в бюджете

      Прям с языка сняли laughing good
      1. Серж Горелый Онлайн
        Серж Горелый Сегодня, 16:34
        0
        Цитата: Svarog
        Цитата: Vol4ara
        Круто, странно только почему мне от этого ни тепло ни холодно, все равно бензин поднимут, нефть же дорожает, нефть упадёт опять поднимут, денег же нет в бюджете

        Прям с языка сняли laughing good

        А что придумает ЭТО, когда рубль опять (неожиданно!!!!) ослабнет?
        1. Аристарх Людвигович Онлайн
          Аристарх Людвигович Сегодня, 16:38
          0
          Как и во всякой Великой промышленно-развитой стране мира, главными новостями в России являются цена на нефть и курс доллара.
    2. lis-ik Онлайн
      lis-ik Сегодня, 16:11
      +4
      Цитата: Vol4ara
      Круто, странно только почему мне от этого ни тепло ни холодно, все равно бензин поднимут, нефть же дорожает, нефть упадёт опять поднимут, денег же нет в бюджете

      Да порадуйтесь Вы наконец за наших олигархов, наконец выдохнут и заживут спокойно,а то понимаешь скачет и скачет цена то, ни дна ей ни покрышки!
      1. Vard Офлайн
        Vard Сегодня, 16:14
        +5
        Нефть по сто... Доллар по сто... Бензин по сто... Прямо таки какое-то заколдованное это число... Сто...
        1. reservist Онлайн
          reservist Сегодня, 16:47
          -1
          Цитата: Vard
          Доллар по сто... Бензин по сто...

          может все-таки по 50 ...
  2. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 16:00
    -3
    Спасибо Трампу, загонит нефть "на потолок"... России будет хорошо...
    1. den3080 Офлайн
      den3080 Сегодня, 16:04
      +1
      трампампусик да, работает на пользу россии не покладая... ничего не покладая lol
      1. Prjanik Офлайн
        Prjanik Сегодня, 16:14
        0
        Нет уж, не останавливаться - больше ссанкций! Не одним же экспортом углеводородов жить.
    2. lis-ik Онлайн
      lis-ik Сегодня, 16:11
      +4
      Цитата: Горный стрелок
      Спасибо Трампу, загонит нефть "на потолок"... России будет хорошо...

      Кому кому будет хорошо!!!????
      1. Vard Офлайн
        Vard Сегодня, 16:14
        +4
        Явно не нам с вами...
  3. Yak28 Онлайн
    Yak28 Сегодня, 16:05
    +6
    Нефть бьёт 4-летний рекорд

    Это же отлично, богатые ещё богаче станут ,а народу к новому году ещё цены на всё поднимут.А если нефть за сотку перевалит,то и бензин сотку за литр стоить должен,красиво же нефть 100$,бензин 100Р
  4. Yrec Офлайн
    Yrec Сегодня, 16:07
    0
    Опять гадания на нефтяной жиже.
  5. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:24
    +5
    как всегда,;ждём повышения цен буквально на всё, раз нефть так подло себя ведет wassat belay
    1. lis-ik Онлайн
      lis-ik Сегодня, 16:28
      0
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      как всегда,;ждём повышения цен буквально на всё, раз нефть так подло себя ведет wassat belay

      Подлейший продукт биосинтеза,и ведь ничего ей не прикажешь, если только маленький сговор с картелем.
  6. Серый брат Онлайн
    Серый брат Сегодня, 16:28
    +2
    Опять бензин подорожает. Нефть дешевеет - упущенная прибыль, надо цены на бензин поднять; нефть дорожает - надо цены на бензин поднять, его ведь из нефти делают.
    Невидимая рука рынка, как она есть, во всей красе.
  7. Sarmat Онлайн
    Sarmat Сегодня, 16:33
    0
    Народу Российскому от этого ни тепло ни холодно..Опять цена бензина подымется и все прочии цены.!
    А цена поднялась из-за сбитого Ил-20 , мир ждет как Россия будет мстить ...Недождетесь господа ,опять Россия утрется и евреи похихикают в лодошку.. angry Больно на душе мужики, очень больно, как издеваются над нами..
  8. Дачник452 Офлайн
    Дачник452 Сегодня, 16:42
    +3
    Сверхприбыли с нефти куда уходят?Кому?А тут всё про какую-то ответку мусолят.
    1. Серый брат Онлайн
      Серый брат Сегодня, 16:46
      0
      Цитата: Дачник452
      Сверхприбыли с нефти куда уходят?Кому?

      Тому кто купил права на разработку месторождений и оплачивает её добычу.
      1. bk316 Офлайн
        bk316 Сегодня, 16:54
        0
        Тому кто купил права на разработку месторождений и оплачивает её добычу.

        Государству уходят Про ножницы Кудрина ничего не слышали?
        1. Серый брат Онлайн
          Серый брат Сегодня, 17:00
          0
          Цитата: bk316
          Про ножницы Кудрина ничего не слышали?

          Не, я в другую парикмахерскую хожу - там гастарбайтеры одни работают, Кудрина там точно нет.
  9. Дмитрий Потапов Офлайн
    Дмитрий Потапов Сегодня, 16:56
    0
    Вот нашему правительству предлог поднять цену на бензин. А что? Нефть то подорожала!
  10. raid14 Онлайн
    raid14 Сегодня, 17:00
    +1
    Толку то, цена нефти хоть сто, хоть тыща, по бюджетному правилу (40 долларов США за баррель в ценах 2017 года с ежегодной индексацией на 2 % с 2018 года) дополнительные доходы все равно идут в кубышку ФНБ.
  11. Seld Онлайн
    Seld Сегодня, 17:14
    +1
    "...так, в росте серебро, палладий, платина. Палладий сегодня прибавил более 1%. " - смотрим курс драгметов:
    22.09.2018: 2572.16(золото) 30.52 (серебро) 1784.92 (платина) 2249.25 (палладий)
    25.09.2018: 2549.83 (золото) 30.45 (серебро) 1756.96 (платина) 2239.81 (палладий)
    Таки нет, позиции подешевели по сравнению с 22.09.2018..... Причём - ВСЕ!!!!!!!!!!!!!!!
    Золото - в стабильном тренде "вниз".
    АФФФФФТАР, гугли лутше, тщатильнее! Ибудешь - ШПЕЦИАЛИСТ!
  12. Barzha Онлайн
    Barzha Сегодня, 17:21
    0
    по 100 долларов уже к концу года

    Это же тогда доллар до 32 рублей опять упадёт! Или нет? lol Что вы говорите? Ах, карман шире держать! no
  13. Million Онлайн
    Million Сегодня, 17:35
    0
    Значит жди подорожания бензина!Ведь только у нас в государстве создали кривую,искаженную экономическую модель,не поддающуюся никакой логике!