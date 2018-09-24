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Уильямсон: Британия расширит своё присутствие на Черном море

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Британия расширит свое присутствие в акватории Черного моря и сделает это уже в следующем году, заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон по итогам встречи с украинским командованием в ходе своего визита в Киев, сообщает "Корреспондент.net"

Уильямсон: Британия расширит своё присутствие на Черном море


В ходе своего визита на Украину, глава оборонного ведомства Британии пообещал командованию украинских вооруженных сил, что уже в этом году Лондон направит на Украину силы Королевской морской пехоты, а в 2019 году расширит свое присутствие на Черном море. Все это будет сделано для помощи в обучении украинских военных, чтобы "армия Украины и ее флот могли противостоять агрессии России".


Уильямсон подчеркнул, что Британия останется приверженной ранее заключенным договоренностям и будет оказывать Украине поддержку, пока "остается опасность нападения". Чем безопаснее на переднем крае борьбы "с агрессором", тем крепче спят в Великобритании, добавил министр.

Ранее сообщалось, что в ходе своего визита на Украину глава британского Минобороны посетил Краматорск и линию разграничения, где был "приятно удивлен храбростью и стойкостью украинских военных, находящихся на переднем крае борьбы с агрессором".
Использованы фотографии:
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28 комментариев
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  1. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 16:36
    +2
    Вас еще на хватало! Пора уже РФ отыграться на Британии и на Украине и в Черном море, все им припомнить
    1. Тралл Офлайн
      Тралл Сегодня, 16:41
      +11
      Дорогие мелкобританские "партнеры",
      1. д^Амир Офлайн
        д^Амир Сегодня, 17:20
        0
        Добрый день!!! наши к тому же очередное "33-е китайское" озвучили... не навязчиво так... подчеркнуто мной...

        полностью вот здесь: https://vz.ru/news/2018/9/24/943157.html
    2. lis-ik Онлайн
      lis-ik Сегодня, 17:34
      0
      Цитата: Alexey-74
      Вас еще на хватало! Пора уже РФ отыграться на Британии и на Украине и в Черном море, все им припомнить

      Уже в период Крымской войны отыгрались,почти всё дворянство мелкобритов подохло в тупой конной атаке.
  2. Серж Горелый Онлайн
    Серж Горелый Сегодня, 16:39
    +5
    Старушке неймётся...
  3. Sarmat Онлайн
    Sarmat Сегодня, 16:39
    +5
    Керчинский мост им покоя не дает...Ведь скоро ж\д составы пойдут в Крым ,а там много чего можно скрытно разместить ,после СССР бункеров секретных огого
    Скоро тесно будет в Черном море и провокации свидомые начнут устраивать..(израиль их научит..)
  4. Silvestr Онлайн
    Silvestr Сегодня, 16:42
    +5
    Черное море стало "проходным двором". Шастают тут все, смотри, чтобы ничего не сперли.
  5. Андрей Чистяков Офлайн
    Андрей Чистяков Сегодня, 16:43
    +1
    Когда бояться, пускай предупредит.
  6. Wedmak Офлайн
    Wedmak Сегодня, 16:45
    +4
    Нечего вам в Черном море делать. Ни морпехам, ни калошам вашим.
  7. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 16:46
    +3
    Британия расширит свое присутствие на Черном море


    Мелкобританцы, вы ничего не попутали? Что вы у нас забыли?
    1. olgen Офлайн
      olgen Сегодня, 16:50
      +2
      как что забыли? пиндюлей
      1. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
        Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 17:06
        +1
        Было бы кому этих пиндюлей отсыпать. Мелкобритания нынче не "владычица морей".
      2. Barzha Онлайн
        Barzha Сегодня, 17:15
        +2
        как что забыли? пиндюлей

        angry angry
  8. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:55
    +2
    ваше время,как и былое величие кануло в лету ,британцы,не смешите самих себя,а весь остальной мир пускай получит удовольствие от здорового смеха над вами. lol
  9. Masya Masya Онлайн
    Masya Masya Сегодня, 16:56
    0
    Британия.... будет оказывать Украине поддержку, пока "остается опасность нападения". Чем безопаснее на переднем крае борьбы "с агрессором", тем крепче спят в Великобритании, добавил министр.

    теперь пороху с удвоенной силой придется орать про передний край борьбы с "агрессором"
    Чем больше лицемерия и лжи
    тем дальше правды рубежи...
  10. Стройбат запаса Офлайн
    Стройбат запаса Сегодня, 16:56
    +2
    Ничего не имею против, если флот великом бритых увеличит свое присутствие в Чёрном море в виде искусственных рифов. Опыт у них есть laughing
  11. Серый брат Онлайн
    Серый брат Сегодня, 16:57
    +1
    Пришлют штук двадцать туловищ в камуфляже. Я понял.
    А в 2019-м году пришлют ещё двадцать, объявят это усилением присутствия, а потом предыдущие двадцать поедут домой лечить печень.
  12. KCA Онлайн
    KCA Сегодня, 17:08
    +1
    Расчёты "Балов" и "Бастионов" потренируются в наведении на цели
    1. Серый брат Онлайн
      Серый брат Сегодня, 17:35
      0
      Цитата: KCA
      0
      Расчёты "Балов" и "Бастионов" потренируются в наведении на цели

      Они по земле тоже могут, но украинской действительности воздействие вообще не нужно - Украина должна вариться в соусе из угара и беспредела. Сейчас, эта страна, является маркером для остальных народов бывших республик СССР - построят рай на Земле, значит надо идти тем же путём. Но пока что, Украина выдаёт только трэш и угар.
  13. afrikanez Онлайн
    afrikanez Сегодня, 17:13
    +2
    Добро пожаловать! "Новичка" всем хватит. laughing
  14. Dzafdet Офлайн
    Dzafdet Сегодня, 17:16
    +1
    Стойкость он как проверял ? По количеству совместно выпитой горилки ? laughing tongue wassat
  15. Barzha Онлайн
    Barzha Сегодня, 17:18
    +1
    заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон

    А какой он импозантный! Я бы даже сказал "гламурный"! Весь в голубом... lol
  16. СтудентВК Онлайн
    СтудентВК Сегодня, 17:23
    +1
    Шо опять )) Им че опять моча в голову ударила ? )
    1. Black Sniper Онлайн
      Black Sniper Сегодня, 17:37
      0
      Да нет, это они новичка нюхнули. laughing
      1. СтудентВК Онлайн
        СтудентВК Сегодня, 17:40
        0
        Наверно думают что они опять что то решают ) Но мы то понимаем откуда ветер дует)))
  17. rruvim Офлайн
    rruvim Сегодня, 17:32
    0
    Будет обустраивать Окраинские хаты английскими каминами. Его специализация. yes
  18. Волк Онлайн
    Волк Сегодня, 17:34
    0
    laughing A может бит как показуху осталниим гиенами с начела бахнути хорошенко по бритами а потом по израелу , чисто что би показат што урок из 1999г. научили ? ;) Кроме етога ето будет оздравительно за брите , нада помиритсе с етим что они сегодниа толко старенка зла бабушка , с силой кролика и что у них толко злост остался , а сила давно уже в 20 веке ушла у историу ? :)
    1. Волк Онлайн
      Волк Сегодня, 17:36
      0
      wink Маленке букви с намерением !