Уильямсон: Британия расширит своё присутствие на Черном море

Британия расширит свое присутствие в акватории Черного моря и сделает это уже в следующем году, заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон по итогам встречи с украинским командованием в ходе своего визита в Киев, сообщает "Корреспондент.net"В ходе своего визита на Украину, глава оборонного ведомства Британии пообещал командованию украинских вооруженных сил, что уже в этом году Лондон направит на Украину силы Королевской морской пехоты, а в 2019 году расширит свое присутствие на Черном море. Все это будет сделано для помощи в обучении украинских военных, чтобы "армия Украины и ее флот могли противостоять агрессии России".Уильямсон подчеркнул, что Британия останется приверженной ранее заключенным договоренностям и будет оказывать Украине поддержку, пока "остается опасность нападения". Чем безопаснее на переднем крае борьбы "с агрессором", тем крепче спят в Великобритании, добавил министр.Ранее сообщалось, что в ходе своего визита на Украину глава британского Минобороны посетил Краматорск и линию разграничения, где был "приятно удивлен храбростью и стойкостью украинских военных, находящихся на переднем крае борьбы с агрессором".