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На российские С-300 в Сирии Израиль ответит применением F-35?

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Сирийские власти прокомментировали решение министерства обороны России о передаче САА зенитных ракетных комплексов С-300. Напомним, что несколько часов назад о таком решении объявил Сергей Шойгу. Отмечается, что расчётами сирийских ПВО будут руководить российские офицеры.

Комментирует ситуацию посол Сирии в Российской Федерации Рияд Хаддад. Его заявление передаёт РИА Новости:
Этим будет подведена черта под наглым поведением Израиля.


Перед этим сирийский дипломат выразил соболезнования родным и близким погибших российских военнослужащих.


Из заявления Рияда Хаддада:
Вначале позвольте выразить соболезнования в связи с гибелью российских военных в авиакатастрофе самолета Ил-20, которые пожертвовали собой в результате наглого поведения Израиля и его агрессии на сирийскую землю. Эта агрессия была нацелена на научные центры и гражданские объекты. Это подтверждает факт государственного терроризма государства Израиль. Это всё после того, как оно
оказывало всяческую логистическую и военную помощь террористическим группировкам, чтобы они не потерпели поражение в Сирии.


В САР напомнили, что до того момента, как террористические группировки начали нести одно поражение за другим, Израиль не был озабочен необходимостью атаковать САР с воздуха. В Дамаске добавляют, что это может являться свидетельством того, что власти Израиля развитие событий, при которых ИГИЛ (*запрещено в РФ) было близко к полному захвату Сирии, полностью устраивало. Теперь он ищет возможности нанести Сирии любой ущерб.

Тем временем власти Израиля от комментариев по поводу поставки Россией ЗРК С-300 в Сирию отказываются.

А в блогосфере продолжается активное обсуждение на предмет того, что фактически означает решение Москвы. В конечном итоге многие участники дискуссий сходятся во мнении, что Израилю придётся менять стратегию своих действий в Сирии.

На российские С-300 в Сирии Израиль ответит применением F-35?


Среди версий: возможная интенсификация применения Израилем американских самолётов пятого поколения F-35, чтобы с их помощью попытаться нейтрализовать угрозу в виде более современных систем ПВО, которые появляются у САА. "Выключение" сирийских ПВО для нанесения ударов теми же F-16. Кстати, такую операцию Израиль ранее уже проводил в Сирии.
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7 комментариев
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  1. Аристарх Людвигович Онлайн
    Аристарх Людвигович Сегодня, 17:31
    +2
    А с чего евреи взяли что С-300 привезут против них? Комплекс С-300 вообще не может быть направлен против каких либо сторон. Это сугубо оборонительное оружие. Кстати эти комплексы обещали утилизировать.
    Принято решение, согласно которому заказанные Сирией системы С-300 не будут переданы заказчику. В ближайшее время их утилизируют.

    https://topwar.ru/56232-siriyskie-zrk-s-300-budut-utilizirovany.html
    1. ASG7 Онлайн
      ASG7 Сегодня, 17:33
      +2
      Да, да это привезут ленивые модификации С-300, им Ф-35 сбивать будет лень (а чего - они же русские).
  2. КОТ БАЮН Офлайн
    КОТ БАЮН Сегодня, 17:33
    +1
    развитие событий, при которых ИГИЛ (*запрещено в РФ) было близко к полному захвату Сирии, полностью устраивало. Теперь он ищет возможности нанести Сирии любой ущерб.

    и не поспоришь..Бардак в Сирии синегаечным очень даже "на руку"... Под шумок можно еще чуток территории отгрызть....
    Жаль, что только один комплекс..Он не решит проблему комплексно.. Простите за тавтологию.
    Ну а применение фу-35.... Ну пусть пробуют. Не зря же покупали. Какая разница на чьих кошках тренироваться, израильских или штатовских..
  3. мерцание Онлайн
    мерцание Сегодня, 17:33
    -1
    На российские С-300 в Сирии Израиль ответит применением F-35?
    Что в переводе означает - конец Израилю.
  4. Yak28 Онлайн
    Yak28 Сегодня, 17:35
    0
    Вот бы F-35 с Миг-21 в схлестнулся wink
  5. poquello Онлайн
    poquello Сегодня, 17:37
    0
    "Выключение" сирийских ПВО для нанесения ударов теми же F-16. Кстати, такую операцию Израиль ранее уже проводил в Сирии.

    я чего то пропустил?
  6. Лена363 Онлайн
    Лена363 Сегодня, 17:38
    0
    Если самолеты Израиля применяют планирующие бомбы (а они могут лететь за 100 км от цели!) не входя в пространство Сирии и подвергнутся атаке С-300, то даже к цыганке не ходи, что С-300 будут уничтожены. Сейчас или потом - неважно.