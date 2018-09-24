На российские С-300 в Сирии Израиль ответит применением F-35?
Сирийские власти прокомментировали решение министерства обороны России о передаче САА зенитных ракетных комплексов С-300. Напомним, что несколько часов назад о таком решении объявил Сергей Шойгу. Отмечается, что расчётами сирийских ПВО будут руководить российские офицеры.
Комментирует ситуацию посол Сирии в Российской Федерации Рияд Хаддад. Его заявление передаёт РИА Новости:
Перед этим сирийский дипломат выразил соболезнования родным и близким погибших российских военнослужащих.
Из заявления Рияда Хаддада:
В САР напомнили, что до того момента, как террористические группировки начали нести одно поражение за другим, Израиль не был озабочен необходимостью атаковать САР с воздуха. В Дамаске добавляют, что это может являться свидетельством того, что власти Израиля развитие событий, при которых ИГИЛ (*запрещено в РФ) было близко к полному захвату Сирии, полностью устраивало. Теперь он ищет возможности нанести Сирии любой ущерб.
Тем временем власти Израиля от комментариев по поводу поставки Россией ЗРК С-300 в Сирию отказываются.
А в блогосфере продолжается активное обсуждение на предмет того, что фактически означает решение Москвы. В конечном итоге многие участники дискуссий сходятся во мнении, что Израилю придётся менять стратегию своих действий в Сирии.
Среди версий: возможная интенсификация применения Израилем американских самолётов пятого поколения F-35, чтобы с их помощью попытаться нейтрализовать угрозу в виде более современных систем ПВО, которые появляются у САА. "Выключение" сирийских ПВО для нанесения ударов теми же F-16. Кстати, такую операцию Израиль ранее уже проводил в Сирии.
Комментирует ситуацию посол Сирии в Российской Федерации Рияд Хаддад. Его заявление передаёт РИА Новости:
Этим будет подведена черта под наглым поведением Израиля.
Перед этим сирийский дипломат выразил соболезнования родным и близким погибших российских военнослужащих.
Из заявления Рияда Хаддада:
Вначале позвольте выразить соболезнования в связи с гибелью российских военных в авиакатастрофе самолета Ил-20, которые пожертвовали собой в результате наглого поведения Израиля и его агрессии на сирийскую землю. Эта агрессия была нацелена на научные центры и гражданские объекты. Это подтверждает факт государственного терроризма государства Израиль. Это всё после того, как оно
оказывало всяческую логистическую и военную помощь террористическим группировкам, чтобы они не потерпели поражение в Сирии.
оказывало всяческую логистическую и военную помощь террористическим группировкам, чтобы они не потерпели поражение в Сирии.
В САР напомнили, что до того момента, как террористические группировки начали нести одно поражение за другим, Израиль не был озабочен необходимостью атаковать САР с воздуха. В Дамаске добавляют, что это может являться свидетельством того, что власти Израиля развитие событий, при которых ИГИЛ (*запрещено в РФ) было близко к полному захвату Сирии, полностью устраивало. Теперь он ищет возможности нанести Сирии любой ущерб.
Тем временем власти Израиля от комментариев по поводу поставки Россией ЗРК С-300 в Сирию отказываются.
А в блогосфере продолжается активное обсуждение на предмет того, что фактически означает решение Москвы. В конечном итоге многие участники дискуссий сходятся во мнении, что Израилю придётся менять стратегию своих действий в Сирии.
Среди версий: возможная интенсификация применения Израилем американских самолётов пятого поколения F-35, чтобы с их помощью попытаться нейтрализовать угрозу в виде более современных систем ПВО, которые появляются у САА. "Выключение" сирийских ПВО для нанесения ударов теми же F-16. Кстати, такую операцию Израиль ранее уже проводил в Сирии.
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