На российские С-300 в Сирии Израиль ответит применением F-35?

Этим будет подведена черта под наглым поведением Израиля.

Вначале позвольте выразить соболезнования в связи с гибелью российских военных в авиакатастрофе самолета Ил-20, которые пожертвовали собой в результате наглого поведения Израиля и его агрессии на сирийскую землю. Эта агрессия была нацелена на научные центры и гражданские объекты. Это подтверждает факт государственного терроризма государства Израиль. Это всё после того, как оно

оказывало всяческую логистическую и военную помощь террористическим группировкам, чтобы они не потерпели поражение в Сирии.