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Главком ВМС Украины отчитался перед главой Пентагона

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Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко, находясь в Соединенных Штатах на военно-морском симпозиуме, провел кратковременную встречу с Министром обороны Джеймсом Мэттисом, во время которой "отчитался" о положении в Азовском море, сообщает пресс-центр командования украинских военно-морских сил.

Главком ВМС Украины отчитался перед главой Пентагона


Как сообщается, Воронченко прибыл в США на военно-морской симпозиум, проходивший 18-21 сентября этого года, во время которого провел несколько "очень важных" встреч. Во время короткой встречи с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, как заявили в пресс-центре ВМСУ, "командующий Военно-морских сил ВС Украины доложил о текущей ситуации на Черном и Азовском морях относительно агрессивных действий Российской Федерации".


Кроме этого Воронченко провел встречи с командующими ВМС стран НАТО и партнеров Украины - командующим ВМС США адмиралом Джоном Ричардсоном, а также прибалтийских республик, Грузии, Великобритании, Турции и еще нескольких стран. Главной темой было налаживание военного сотрудничества Украины с НАТО в акватории Азовского и Черного морей.

Всего в симпозиуме принимало участие 80 командующих Военно-морских сил и 70 командующих береговой охраны из 120 стран.
Использованы фотографии:
Минобороны Украины
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50 комментариев
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  1. Labrador Офлайн
    Labrador Сегодня, 17:59
    +3
    Все такие самостийные, аж тошнит!
    1. Sarmat Офлайн
      Sarmat Сегодня, 18:11
      +1
      Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко, находясь в Соединенных Штатах на военно-морском симпозиуме, провел кратковременную встречу с Министром обороны

      Смешно и мерзко звучит мужики ..? negative Короче готовимся к провокациям на Керченском мосту, в Азовском море и на Донбассе , в Сирии и т.д.
      В Черное море прут эскадры ангосаксов и прочих подпевал ..Будем встречать ! soldier
    2. Журба Онлайн
      Журба Сегодня, 18:11
      -11
      Прикольные ви...
      В начале 90-х армию "рф" кормили пайками НАТО ( в коробочках). Отдельно питание выделялось на семьи...
      Какие ж Вы "самостийные"!!
      1. poquello Офлайн
        poquello Сегодня, 18:21
        +4
        Цитата: Журба
        Прикольные ви...
        В начале 90-х армию "рф" кормили пайками НАТО ( в коробочках). Отдельно питание выделялось на семьи...
        Какие ж Вы "самостийные"!!

        этт когда вагонами СССР разворовывали, а вместо бус папуасских пайки и куриные ножки для подъёма американских фермеров?
        1. Журба Онлайн
          Журба Сегодня, 18:32
          -8
          Этт когда жратви не было, и всё делили по талонам.
          1. Jerk Онлайн
            Jerk Сегодня, 19:01
            +3
            Журба, хреново, поди, что русские "папуасы" вовремя одумались и теперь в позе пьющей лошади стоит штатовский ИГИЛ, штатами надрессированая Грузия с ВСУ, а Россия вспомнила, что она страна, а не колония? Ты теперь расскажи, живущий в долг, сколько персонально ТЫ, как житель США - Китаю должен? laughing На нем вроде около 60% госдолга США, а эта цифра известна
            http://webdiscover.ru/v/22301
            Дармоед ты, братец, живешь на свете в долг, только лето красное вы уже пропели wassat А мы вам и пайков не дадим - учитесь лапу сocать
            1. Журба Онлайн
              Журба Сегодня, 19:41
              -5
              Хорошо уже, что факт кормления не отрицаете.
              Я не о долгах, а о неблагодарной натуре. - уже который раз в истории " рф" плевала на руку дающего, после сьеденного.
              1. stalkerwalker Онлайн
                stalkerwalker Сегодня, 19:48
                +1
                Чья б корова мычала, да токма не свидомая, тоской-печалью доенная....
                На Цензоре скучно стало, внучок бандеровца недобитого?
                И не стоит всё валить с больной головы на здоровую, особенно о руке дающей, колы своя ручонка грязная и жадная до подачек.
                1. Журба Онлайн
                  Журба Сегодня, 20:02
                  -2
                  Съели, и съели.. Шо ж таперь про корову?
                  Вам корову надо?
                  Ну это врят ли.
                  Какой внук?
                  Мои родители успешно власовцев громили...видать не всех...
                  1. майор Юрик Онлайн
                    майор Юрик Сегодня, 20:21
                    +1
                    Цитата: Журба
                    Съели, и съели.. Шо ж таперь про корову?
                    Вам корову надо?
                    Ну это врят ли.
                    Какой внук?
                    Мои родители успешно власовцев громили...видать не всех...

                    Лучше бы они пользовались контрацептивами, а с власовцами и так было кому разобраться! negative
        2. Angel_and_Demon Офлайн
          Angel_and_Demon Сегодня, 18:33
          +2
          Цитата: poquello
          а вместо бус папуасских пайки и куриные ножки для подъёма американских фермеров?

          и за золотой запас, все благодаря ЕБНу
      2. Стройбат запаса Офлайн
        Стройбат запаса Сегодня, 18:22
        +2
        Я понимаю, что вы мечтаете о возвращении тех позорных времен, но растение огородное вам во весь макияж. Скорее вас всех в этих коробочках закопаем.
      3. Серый брат Офлайн
        Серый брат Сегодня, 18:49
        +2
        Цитата: Журба
        В начале 90-х армию "рф" кормили пайками НАТО ( в коробочках).

        На самом деле нет. Видел я эти пайки, их к нам в деревню привозили, народ смеялся до упаду.
        Особенно местным понравилась жевачка никотиновая - она вместе с Примой вообще ништяк заходит и шипучка детворе шла. Больше там ничего полезного не было.
        А в армии этой порнографии даже и не видели.
        1. Журба Онлайн
          Журба Сегодня, 19:44
          -3
          На самом деле - ДА!!!
          И выдавали, и делили, и различали - где какие, и по рангам, и по наполнению.
          Их было разное множество.
          1. Серый брат Офлайн
            Серый брат Сегодня, 19:55
            0
            Цитата: Журба
            На самом деле - ДА!!!
            И выдавали, и делили, и различали - где какие, и по рангам, и по наполнению.

            В армии их не было. Вы деревянный по пояс сверху штоле? В этом пайке вообще ничего съедобного не было, они вообще просроченные были на год минимум - кроме никотиновых жевачек, салфеток и шипучки всё на помойку шло.
            У вас в америке пайки чтоле жрут в столовке что ты ересь такую пишешь?
            1. Журба Онлайн
              Журба Сегодня, 19:57
              -1
              К вашему сожалению - пайки были только в армии " рф".
              То, что неудобно признать, так это не удивительно.
              1. Серый брат Офлайн
                Серый брат Сегодня, 20:02
                0
                Цитата: Журба
                0
                К вашему сожалению - пайки были только в армии " рф".
                То, что неудобно признать, так это не удивительно.

                Мон шер ами, как они могли быть "только в армии РФ" если эта шляпа по всей деревне валялась - всё повыбрасывали.
                1. Журба Онлайн
                  Журба Сегодня, 20:20
                  0
                  Выбрасывали бобовые. Все остальное успешно съели.
                  Не надо придумывать! Тогда едой не кидались.
      4. дрозд Онлайн
        дрозд Сегодня, 19:41
        +2
        Цитата: Журба
        -6
        Прикольные ви...
        В начале 90-х армию "рф" кормили пайками НАТО ( в коробочках). Отдельно питание выделялось на семьи...
        Какие ж Вы "самостийные"!!


        оттого и стали самостийные что жрать это невозможно было... курсантиком еще был помню хлебушек бундесверовский консервированный в банке как из под ананасов... редкостное .. а если серьезно - то хлопчик если вы думали что будете вечно иметь нас то вы ошиблись... за триста лет ига мы так и не освоили монгольский, а вот монголы многие говорят на русском.. вам легче.. вы владеете..остальным тяжелее будет
        1. Журба Онлайн
          Журба Сегодня, 19:53
          -1
          И кушали, отдельные закусывали, ну а джемы детям оставляли..
          В вопросе речи - не надотак бравировать незнайковством, в том наречии, которым мы общаемся - ваших слов ( родных ) не более шести. - и всё!:-)
          1. дрозд Онлайн
            дрозд Сегодня, 19:58
            +1
            Цитата: Журба
            ваших слов ( родных ) не более шести. - и всё!:-)



            послать хватит ? хватит... а для того чтобы отвесить и слов не надо... так что искушайте дальше... и ждите... и будем общаться на нашем наречии в котором 33 буквы а не 26 wink
            1. Журба Онлайн
              Журба Сегодня, 20:05
              0
              Посылальные слова тоже не ваши.
              1. дрозд Онлайн
                дрозд Сегодня, 20:17
                0
                значит молча сделаем все.. wink
  2. Livonetc Онлайн
    Livonetc Сегодня, 18:03
    0
    Пан господар.
    Вода в морі солона, кораблі залізні, а ми самі з м'яса.
    Найстрашніше що може трапиться, станемо ....
    Але і це не страшно, оскільки вже !...
  3. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 18:06
    +3
    А так же сообщил , что в акваторию Азовского моря реально вошли . ТКР Донбасс и Крл Корец, выдержав тяжелый бой с Российской эскадрой
    1. Серый брат Офлайн
      Серый брат Сегодня, 18:52
      0
      Цитата: Дирижер
      А так же сообщил , что в акваторию Азовского моря реально вошли . ТКР Донбасс и Крл Корец, выдержав тяжелый бой с Российской эскадрой

      Карл Конец - это сильно! Это мосчь!
    2. Балу Онлайн
      Балу Сегодня, 19:46
      +1
      Цитата: Дирижер
      А так же сообщил , что в акваторию Азовского моря реально вошли . ТКР Донбасс и Крл Корец, выдержав тяжелый бой с Российской эскадрой

      ПЛ Черноморец надежно приварена к пирсу, не потонет? belay
    3. Сергей985 Офлайн
      Сергей985 Сегодня, 20:06
      0
      А Российская эскадра в курсе про бой?
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 18:09
    0
    там его явно с презрением слушали,да сами понимают,раз вписались на свою голову за это недорозумение под названием украина,заднюю уже не дашь,перед всем миром опозорятся,нужно и дальше в таком случае делать хорошую мину при очень гадкой игре.
  5. demo Онлайн
    demo Сегодня, 18:11
    +2

    Без комментариев.
  6. Jerk Онлайн
    Jerk Сегодня, 18:13
    +4
    Тфу ты, холопы... Так и вспоминаешь, как они в Раде вставали, приветствуя Байдена. Гоголь еще писал:
    Милость чужого короля, да и не короля, а паскудная милость польского магната, который желтым чеботом своим бьет их в морду, дороже для них всякого братства.

    Приехал не король, а его вассал, а холопы рады стараться. Тут холопа вообще на ковер вызвали. Приучайтесь, пригодится, рагуль должен знать свое место даже перед рядовым сапогом, но из уберменшей:
    1. Labrador Офлайн
      Labrador Сегодня, 18:20
      +1
      Самое печальное то, что наши слуги непоймичьего народа, тоже такими же холопами являются. Встают при виде матрасов посреди заседания, только что на кости не падают пока.
    2. Стройбат запаса Офлайн
      Стройбат запаса Сегодня, 18:25
      +3
      Справедливости ради надо заметить, что в нашей госдуре тоже все встали и аплодисментами приветствовали каких-то "сенаторов" залужных. А это даже не вассалы, это "вассалы вассала" по принципу "вассал моего вассала - не мой вассал". Так что тоже позорище.
      1. Серый брат Офлайн
        Серый брат Сегодня, 18:54
        0
        Цитата: Стройбат запаса
        Справедливости ради надо заметить, что в нашей госдуре тоже все встали и аплодисментами приветствовали каких-то "сенаторов" залужных.

        У меня тоже бомбануло. Не как равные себя повели, на первый взгляд.
        Но с другой стороны, не было ли это для приехавших американских сенаторов подвигом?
        В свете межгосударственных отношений, так сказать - ни фигасе, в Империю Зла приехали.
        Кто раскроет мне контекст посещения - я тому пиво куплю, а может и вообще в хлам нажрёмся, если человек хороший.
      2. Jerk Онлайн
        Jerk Сегодня, 18:54
        0
        Да нашей Госдуре тоже бы пора крылышки покоцать, тоже , в Аншлаг их сослать, пусть там про трусы на шпильках рассказывают, думозвоны
      3. Комментарий был удален.
      4. военный пенсионер Офлайн
        военный пенсионер Сегодня, 19:10
        +3
        Не все!
        Поклонская ДЕМОНСТРАТИВНО не встала и не хлопала в ладошки.
        Потому что в отличии от других ПЕдиРосов у нее на Западе у "партнеров" ни детей, ни недвижимости, ни счетов в банках "ихних западных партнеров".
        За что ее ПЕдиРосня и осудила....
        1. Стройбат запаса Офлайн
          Стройбат запаса Сегодня, 19:13
          +2
          Исключение, подтвердившее правило. Поклонская не встала. ОДНА из скольки сотен наших депутан штопанных? Это доли процента, к сожалению. Статистическая погрешность.
        2. Законопослушный Гражданин Онлайн
          Законопослушный Гражданин Сегодня, 19:53
          +1
          Поклонской-поклон.Реально респект-мужик.Внешность обманчива.
  7. изя топ Офлайн
    изя топ Сегодня, 18:15
    +1
    и чё,и чё?
    танкист доложил о бронекатерах?
  8. Керенский Офлайн
    Керенский Сегодня, 18:16
    +1
    А чего все вскинулись?
    Всего в симпозиуме принимало участие 80 командующих Военно-морских сил и 70 командующих береговой охраны из 120 стран.

    Они на то и собрались, чтоб пообщаться.
  9. Фил77 Офлайн
    Фил77 Сегодня, 18:37
    0
    Вот уж настоящий самостийный хенерал!А ведь лет цать тому назад нынешних хозяев за потенциального противника считал,амёба!Кто уж у них к власти пришёл?!
  10. Alex20042004 Офлайн
    Alex20042004 Сегодня, 18:53
    +1
    Усраина - это подарок США.
  11. обыватель Офлайн
    обыватель Сегодня, 18:54
    +1
    Все больше убеждаюсь, что Украина превратилась в "анальное отверстие" США. Польша кстати явно претендует на роль "прямой кишки".
    1. Фил77 Офлайн
      Фил77 Сегодня, 19:00
      0
      С точки зрения физиологии человека между ними прямая связь.
  12. военный пенсионер Офлайн
    военный пенсионер Сегодня, 18:56
    +1
    "Командующий Военно-морскими силами Украины..."

    Это уже не смешно - называть шлюпочно-корытные СИЛЫ военно-морскими... am
    1. Фил77 Офлайн
      Фил77 Сегодня, 19:03
      0
      А кто позволит колонии иметь сильный флот?Они хозяевам нужны в качестве прокладки,не более.
  13. ibn.shamai Офлайн
    ibn.shamai Сегодня, 19:09
    +1
    А чо не рассказал как укро "эскадра" героически прошла под Крымским мостом и как русские сторожевые катера испуганно жались к российскому берегу не решаясь препятствовать проходу Хероических укро ВМФ! .......один ржавый пароход и буксир, вдруг пароход сам не доплывёт! lol tongue
  14. Jerk Онлайн
    Jerk Сегодня, 19:15
    0
    МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Украинская военно-морская база, которую планируется создать в Азовском море, будет использовать инфраструктуру торговых портов, заявил телеканалу "112 Украина" депутат Верховной рады Иван Винник.

    РИА Новости https://ria.ru/world/20180924/1529242623.html

    laughing
    А ларчик просто окрывался: скоро выборы, Ахмедов - противник Порося, вроде за Йулю, вот ему и "помогли" продукцию ММЗ отправлять за бугор, отжав причалы wassat Оказывается просто Поросенок с конкурентами бодается
  15. К-50 Онлайн
    К-50 Сегодня, 19:37
    0
    Корабли-то майданутых хотя бы вооружённые или только рогатки у экипажа? what
  16. Недокомсомолец Офлайн
    Недокомсомолец Сегодня, 19:45
    0
    Подождите, давайте конструктивнее:
    "Всего в симпозиуме принимало участие 80 командующих Военно-морских сил и 70 командующих береговой охраны из 120 стран."
    Что там делали все эти люди? Из каких стран?
    Реально, о чём речь была?