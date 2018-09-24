Главком ВМС Украины отчитался перед главой Пентагона

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко, находясь в Соединенных Штатах на военно-морском симпозиуме, провел кратковременную встречу с Министром обороны Джеймсом Мэттисом, во время которой "отчитался" о положении в Азовском море, сообщает пресс-центр командования украинских военно-морских сил.Как сообщается, Воронченко прибыл в США на военно-морской симпозиум, проходивший 18-21 сентября этого года, во время которого провел несколько "очень важных" встреч. Во время короткой встречи с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, как заявили в пресс-центре ВМСУ, "командующий Военно-морских сил ВС Украины доложил о текущей ситуации на Черном и Азовском морях относительно агрессивных действий Российской Федерации".Кроме этого Воронченко провел встречи с командующими ВМС стран НАТО и партнеров Украины - командующим ВМС США адмиралом Джоном Ричардсоном, а также прибалтийских республик, Грузии, Великобритании, Турции и еще нескольких стран. Главной темой было налаживание военного сотрудничества Украины с НАТО в акватории Азовского и Черного морей.Всего в симпозиуме принимало участие 80 командующих Военно-морских сил и 70 командующих береговой охраны из 120 стран.