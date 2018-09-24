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Франция предлагает ЕС подобрать наказание для России и Сирии

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Информационная служба Рейтер сообщает о том, что в Евросоюзе собираются поддержать инициативу Парижа о противодействии применению химического оружия.



Можно было бы подумать, что инициатива направлена на противодействие боевикам, которые многократно осуществляли провокации с химоружием на территории Сирии (в Хан-Шейхуне, Восточной Гуте), но основное жало европейских мер направлено на Россию и Сирию.


Рейтер оповещает, что французские инициаторы создания механизма противодействия сами указали на то, что действовать собираются против Москвы и Дамаска. Формулировка официального Парижа звучит так:
В связи с повторяющимися случаями применения химического оружия Сирией при покровительстве со стороны России.


О том факте, что Россия поспособствовала вывозу и утилизации химического оружия с территорий, подконтрольных Башару Асаду, в заявлении французов нет ни единого слова.

Инициатива поддерживается большинством стран ЕС, вне зависимости от того, что до сих пор ОЗХО не смогла доказать ни единого случая причастности сирийской армии к применению химоружия.

Механизм противодействия связан с возможностью введения санкций в отношении любого гражданина РФ или Сирийской Арабской Республики, которого в ЕС заподозрят в причастности к «химическим атакам». На самом деле, не заподозрят, а заранее назначат после соответствующей директивы из Соединённых Штатов, как это часто случалось в последние годы.
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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47 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. mirag2 Онлайн
      mirag2 Сегодня, 19:07
      +4
      В связи с повторяющимися случаями применения химического оружия Сирией при покровительстве со стороны России.
      ахаххаххаа!!!охххохохо!!!
      1. cniza Онлайн
        cniza Сегодня, 19:40
        +1
        Заиграются , а Макронушка плохо кончит.
        1. Сандор Клиган Онлайн
          Сандор Клиган Сегодня, 19:52
          -2
          Цитата: cniza
          Заиграются

          они не играют, или вам это не понятно....
          Цитата: cniza
          а Макронушка плохо кончит

          какая разница как кончит Макрон? важно как это отразится на наших гражданах в Сирии! вам минус за бестолковый коммент
          1. bulvas Онлайн
            bulvas Сегодня, 20:00
            +1
            Рейтер оповещает, что французские инициаторы создания механизма противодействия сами указали на то, что действовать собираются против Москвы и Дамаска.


            более 4 лет уже пугают
            неужели не надоело?


            1. Сандор Клиган Онлайн
              Сандор Клиган Сегодня, 20:02
              -1
              Цитата: bulvas
              0
              более 4 лет уже пугают

              кто пугают? если только наши а ихнеи вводят санкции и бомбят
              1. maxim947 Онлайн
                maxim947 Сегодня, 20:19
                0
                Заиграются , а Макронушка плохо кончит.

                В макрона плохо кончат..
                Интересно все таки, как французы могли выбрать себе в президенты такого чмыря?
        2. майор Юрик Онлайн
          майор Юрик Сегодня, 20:14
          +2
          Цитата: cniza
          Заиграются , а Макронушка плохо кончит.

          Полно вам,господа,помилосердствуйте! У этого хрюнделя гейфрэнда отобрали,старуха-жена те звуки,которые раньше издавала при сексе,теперь издаёт при вставании с дивана, перхоть опять же замучила, как трампушка заметил.Так что хорошо или плохо он кончит-ему всё проблема. А тут ещё отиравшийся у нашей базы французский фрегат,подсвечивавший еврейским самолётикам поляну своими радарами, теперь в нашем РЭБовском облаке печально дриснет в сторону, ибо электронный горшок в их гальюне хрен откроется по нужде, придётся команде по углам валить! Вот всё это и сподвигло его на мелкий пук в сторону России. Тьфу на него....! yes
        3. Пленник Онлайн
          Пленник Сегодня, 20:23
          +1
          Можно подумать, что он вообще может кончить. Че-е-е-м?! laughing
          1. cniza Онлайн
            cniza Сегодня, 20:24
            0
            Ну если только носом .
  2. Стройбат запаса Офлайн
    Стройбат запаса Сегодня, 19:04
    0
    Шарль де Голль в гробу вертится так, что подключи к нему генератор - электричества на всю гейропу хватит.
    1. mirag2 Онлайн
      mirag2 Сегодня, 19:09
      -1
      Стройбат запаса Завертиться...Как Макрон на конце своего "друга" Беналлы)))
      1. Стройбат запаса Офлайн
        Стройбат запаса Сегодня, 19:16
        +4
        Вы уж постарайтесь как-нибудь и знаки препинания расставлять и -тся/-ться не путать. А то что-то комментарий какой-то невразумительный.
        1. mirag2 Онлайн
          mirag2 Сегодня, 19:33
          0
          Стройбат запаса спасибо,конечно,за то,что ткнули меня носом в мои ошибки.Не думал,что они настолько критичны...
          1. Стройбат запаса Офлайн
            Стройбат запаса Сегодня, 19:42
            +3
            Прошу не обижаться, но реально правила русского языка позволяют писать фразы так, чтоб смысл был ясен даже без интонаций.
            А в вашем комментарии я так и не понял: это наезд на меня или на макарона laughing
            1. mirag2 Онлайн
              mirag2 Сегодня, 19:44
              +3
              Стройбат запаса Не на Вас,конечно. stop
              Да и не наезд это,а пошлая шутка в адрес Макрона.
              1. Стройбат запаса Офлайн
                Стройбат запаса Сегодня, 19:46
                +3
                Кстати, осторожнее с пошлыми шутками! А то вдруг "контору спалите"! Гейропа, она такая ГЕЙропа... laughing
              2. дрозд Онлайн
                дрозд Сегодня, 19:47
                +1
                вы еще подеритесь горячие финские парни... а то и я тут уже лопату приготовил разнимать.. laughing
                1. Стройбат запаса Офлайн
                  Стройбат запаса Сегодня, 19:51
                  +3
                  Лопата без кирки - пустая трата сил и времени laughing Уж поверьте laughing
              3. Пленник Онлайн
                Пленник Сегодня, 20:25
                +1
                А в адрес Макрона как не пошути, всяко пошлость получается. Французы. hi
        2. дрозд Онлайн
          дрозд Сегодня, 19:33
          +1
          Цитата: Стройбат запаса
          Вы уж постарайтесь как-нибудь и знаки препинания расставлять и -тся/-ться не путать. А то что-то комментарий какой-то невразумительный.


          не наезжайте. am am . это европейский политический тренд...

          языком болтать - не мешки ворочать..

          есть на востоке пословица... когда караван разворачивается последний верблюд становится первым... держу пари на ящик коньяку что этот осел первым прискачет чтобы поклониться последнему верблюду.. laughing laughing Я Макрона имел ввиду..если че
          1. Сандор Клиган Онлайн
            Сандор Клиган Сегодня, 20:00
            0
            Цитата: дрозд
            не наезжайте.

            а что это вы так занервничали?...адепта зацепили?
            а по теме, так их наезды могут выйти некоторым боком и пока РФ не станет вести себя по праву сильного, в Сирии и все что вокруг будет будет истолковано странами запада против нас.
            кстати а как за 4 месяца получить такие погоны? секта помогает??
            1. дрозд Онлайн
              дрозд Сегодня, 20:06
              +3
              Цитата: Сандор Клиган
              кстати а как за 4 месяца получить такие погоны? секта помогает??


              Вам не дано молодой человек.. моя родословная древнее укров... и ник мой новый из отряда воробьиных . потому и помнят.. с 12 года. завидуйте молча и на секту не пеняйте.. wink

              а по теме так.. по праву сильного много ума ненадо.. мы всегда вели себя по праву справедливого.. тем и побеждали..
              1. Сандор Клиган Онлайн
                Сандор Клиган Сегодня, 20:09
                -1
                Цитата: дрозд
                Вам не дано молодой человек

                куда нам до секты адептов и инквизиторов
                Цитата: дрозд
                моя родословная древнее укров.

                что сказать? могу по советовать бывать чаще на свежем воздухе, надеюсь администрация сайта с таких как вы шелуху снимут вот и посмотрим кто вы такой и что из себя (не)представляете
                1. дрозд Онлайн
                  дрозд Сегодня, 20:12
                  0
                  Цитата: Сандор Клиган
                  куда нам до секты адептов и инквизиторов


                  все таки завидуете... wink

                  Цитата: Сандор Клиган
                  что сказать? могу по советовать бывать чаще на свежем воздухе, надеюсь администрация сайта с таких как вы шелуху снимут вот и посмотрим кто вы такой и что из себя (не)представляете


                  так помогите им... мил человек мне эти погоны... как воробью дробына...
                  для вас наверное это много значит...
                  1. Сандор Клиган Онлайн
                    Сандор Клиган Сегодня, 20:16
                    0
                    Цитата: дрозд
                    все таки завидуете..

                    ага ..аж до спазменных позывов
                    Цитата: дрозд
                    так помогите им...

                    да с удовольствием, но не имею возможности
                    1. дрозд Онлайн
                      дрозд Сегодня, 20:19
                      0
                      Цитата: Сандор Клиган
                      да с удовольствием, но не имею возможности


                      ну как же не имеете... есть кнопка жалоба... опишите суть проблемы и попросите разобраться... чтобы повод был хотите пошлю вас .. куда подальше.. ну тогда не обижайтесь... идите в х.уй уважаемый.. laughing laughing laughing теперь повод есть..
                      1. Сандор Клиган Онлайн
                        Сандор Клиган Сегодня, 20:23
                        0
                        Цитата: дрозд
                        ну как же не имеете... есть кнопка жалоба.

                        это ваш метод - сектантов,
                        Цитата: дрозд
                        чтобы повод был хотите пошлю вас .. куда подальше..

                        ну рискните, или только языком трепать?
      2. Серый брат Онлайн
        Серый брат Сегодня, 19:40
        +2
        Цитата: mirag2
        Завертиться..

        Повертеть, если только.
  3. КВУ-НСвД Онлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 19:06
    +2
    Инициатива поддерживается большинством стран ЕС, вне зависимости от того, что до сих пор ОЗХО не смогла доказать ни единого случая причастности сирийской армии к применению химоружия.
    Так тут главное не поиск причастных , а наказание неугодных согласно политического момента ... Понимать надо recourse winked
    1. НИКНН Онлайн
      НИКНН Сегодня, 20:22
      +1
      Цитата: КВУ-НСвД
      Так тут главное не поиск причастных , а наказание неугодных согласно политического момента ... Понимать надо

      Ну да , по принципу, мы найдем кого надо и накажем как попало....
  4. kefan Офлайн
    kefan Сегодня, 19:09
    0
    Макарон решил как-то тоже подать свой голос, видать перед своей старушкой хочет выпендриться.
    1. IGOR GORDEEV Офлайн
      IGOR GORDEEV Сегодня, 19:13
      0
      Цитата: kefan
      Макарон решил как-то тоже подать свой голос.

      Его в "массонском глобалистком сходняке" пропесочили, чтоб голос подал по России и Сирии.
  5. Zubr Онлайн
    Zubr Сегодня, 19:12
    0
    laughing Ох уж эти европейцы, то в дёсна лезут целоваться, бизнес развивать. А тут опять какашку решили нам отложить. А давайте им через территорию германии, газопровод дотянем ?! Вот это им будет искушение...! smile
  6. shans2 Онлайн
    shans2 Сегодня, 19:14
    +1
    Не полетать больше соколам французским в небушке Сирии, не попускать в акватории близ Сирии свои ракетки))). Люблю истерики этой всей секты, доставляет, знаете ли). Даже тут столько крыс, пардон, мышей, повылазило)
  7. Vard Офлайн
    Vard Сегодня, 19:17
    +1
    Я что думаю... Ну победит Асад врагов... С нашей помощью... И что дальше? А дальше как уже неоднократно бывало кинет нас.... Подпишет со странами залива газопровод и будет себе спокойно жить...
    1. Серый брат Онлайн
      Серый брат Сегодня, 19:45
      +1
      Цитата: Vard
      Ну победит Асад врагов... С нашей помощью...

      Наша помощь не распространяются на всех врагов (читай вассалов США), просто они нас опасаются пока и активно не лезут - пускают вперёд Израиль, на минное поле.
    2. Сергей985 Офлайн
      Сергей985 Сегодня, 20:13
      0
      Так то, да. Есть правда нюансик небольшой: Асад у власти и месяц не продержится, если нас кинет.
  8. Керенский Офлайн
    Керенский Сегодня, 19:19
    0
    А ещё Россия хочет марсиан Новичком потравить, потому что русские - агрессоры. Без разницы уже, что говорить, не нужны никакие доказательства.
    Надо провести ревизию нашего присутствия в различных международных институтах и оставить те, которые НАМ нужны. И договора пересмотреть.
    А то договорились Вася с Петей, что гуляют со своими собаками по разные стороны леса. Лес спилили, собаки сдохли давно, а договор - бессрочный...
  9. faiver Офлайн
    faiver Сегодня, 19:21
    +1
    вот какое его фото не вижу каждый раз и выражение лица и взгляд выдают такое ощущение что он потерял какую то умную мысль и никак не может ее поймать, а очень хочется lol
  10. arhPavel Офлайн
    arhPavel Сегодня, 19:23
    +1
    Просто жесть.. Макрон решил щеки понадувать...
  11. APASUS Офлайн
    APASUS Сегодня, 19:24
    +1
    Как достали эти "мальчики для битья ",которые ради американских амбиций готовы гробить свою экономику.Смотрю французам прямо невтерпеж получить еще пару миллионов арабов из Сирии ?
  12. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 19:25
    0
    да,от истенной франции времен де голля осталось только название,а внутри одна труха гнилая.и так по всему так называемому евросоюзу-массовое гниение ,тут только пуля,чтобы не мучились,но,для начала можно попробовать скальпель хирурга.
  13. Jerk Онлайн
    Jerk Сегодня, 19:26
    +1
    Бобик стремиться быть "папее папы" laughing
    Рано гакнул, у Беглых Глазок видео еще не готово про "повторяющийся случай"
  14. anjey Онлайн
    anjey Сегодня, 19:41
    +1
    Трагикомично,когда вот такие микроны пытаются что то решать в мире...
  15. Балу Онлайн
    Балу Сегодня, 19:43
    +3
    Формулировка официального Парижа звучит так:
    В связи с повторяющимися случаями применения химического оружия Сирией при покровительстве со стороны России.
    О том факте, что Россия поспособствовала вывозу и утилизации химического оружия с территорий, подконтрольных Башару Асаду, в заявлении французов нет ни единого слова


    Мой бывший начальник сказал бы: "Круче микрона только яйца у слона. Видали мы лилипутов и покрупнее". Ассад уже высказался

    , что скажет ВВП?
  16. Sarmat Офлайн
    Sarmat Сегодня, 19:57
    0
    Надо было оставить химоружие в Сирии ..Сейчас все было бы по другому и Израиль с США так бы не наглел..!
    Может ЯО в Сирию поставить ? А что, имеем право .. soldier
  17. К-50 Онлайн
    К-50 Сегодня, 20:22
    0
    Франция предлагает ЕС подобрать наказание для России и Сирии

    Макарону устрицы и лягушки плохие достались? what belay lol