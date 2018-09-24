Франция предлагает ЕС подобрать наказание для России и Сирии

В связи с повторяющимися случаями применения химического оружия Сирией при покровительстве со стороны России.

Информационная служба Рейтер сообщает о том, что в Евросоюзе собираются поддержать инициативу Парижа о противодействии применению химического оружия Можно было бы подумать, что инициатива направлена на противодействие боевикам, которые многократно осуществляли провокации с химоружием на территории Сирии (в Хан-Шейхуне, Восточной Гуте), но основное жало европейских мер направлено на Россию и Сирию.Рейтер оповещает, что французские инициаторы создания механизма противодействия сами указали на то, что действовать собираются против Москвы и Дамаска. Формулировка официального Парижа звучит так:О том факте, что Россия поспособствовала вывозу и утилизации химического оружия с территорий, подконтрольных Башару Асаду, в заявлении французов нет ни единого слова.Инициатива поддерживается большинством стран ЕС, вне зависимости от того, что до сих пор ОЗХО не смогла доказать ни единого случая причастности сирийской армии к применению химоружия.Механизм противодействия связан с возможностью введения санкций в отношении любого гражданина РФ или Сирийской Арабской Республики, которого в ЕС заподозрят в причастности к «химическим атакам». На самом деле, не заподозрят, а заранее назначат после соответствующей директивы из Соединённых Штатов, как это часто случалось в последние годы.