Самодвижущееся орудие XM124 (США)



Гаубицы M101A1 в исходной конфигурации



XM124 на полигоне во время ходовых испытаний



Единственный сохранившийся образец СДО XM124, якобы относящийся к модификации "E2"

По материалам сайтов:

http://fas.org/

https://globalsecurity.org/

http://arsenalhistoricalsociety.org/

https://ru-artillery.livejournal.com/

https://strangernn.livejournal.com/

Чтобы успешно выполнить поставленную задачу и не попасть под ответный удар противника, артиллерийское орудие должно иметь высокую мобильность. Очевидное решение этой проблемы – установка орудия на самоходное шасси, однако такая боевая машина отличается сложностью и дороговизной. Более простым и дешевым вариантом повышения мобильности является создание самодвижущегося орудия. В начале шестидесятых годов в США на полигон вышла самодвижущаяся гаубица XM124.К началу шестидесятых годов американское командование успело узнать о советских проектах в сфере самодвижущихся орудий (СДО). Такое вооружение, способное передвигаться по полю боя без тягача и помощи расчета, предназначалось для десантных подразделений и серьезно повышало их боевой потенциал. Пусть и с самым серьезным опозданием, но армия США заинтересовалась этой концепцией, в результате чего появился заказ на разработку двух новых проектов. При успешном завершении они могли изменить облик армейской артиллерии.Следует заметить, что американские военные не пожелали прямо копировать зарубежные решения. Советские СДО представляли собой мобильные противотанковые пушки, а командование США посчитало необходимым разработку самодвижущихся гаубиц. При этом была заказана разработка сразу двух СДО с разными калибрами. Целью первого проекта стала доработка серийной гаубицы M114 калибра 155 мм, а результатом второго должна была стать мобильная модификация 105-мм гаубицы M101A1.Проекты схожего рода получили соответствующие обозначения. Более мощное самодвижущееся орудие назвали XM123, а систему меньшего калибра – XM124. В обоих случаях рабочие названия проектов включали литеру «X», указывавшую на статус изделия, а кроме того, никак не отражали тип базового образца. В дальнейшем к исходным обозначениям добавлялись новые литеры, при помощи которых выделялись очередные модификации.Разработка СДО типа XM124 должна была осуществляться силами двух организаций. Общее руководство проектом осуществлял конструкторский отдел Рок-Айлендского арсенала. Он же отвечал за артиллерийскую часть и лафет. Все новые агрегаты должна была создать и поставить коммерческая компания Sundstrand Aviation Corporation. Одновременно с этим компания American Machine and Foundry в сотрудничестве с Рок-Айлендским арсеналом разрабатывала гаубицу XM123. По понятным причинам, создание обеих гаубиц не стали доверять одному разработчику, и к программе разработки СДО привлекли сразу две частные компании.Два новых образца создавались разными компаниями, но должны были строиться по общим принципам. Согласно техническому заданию, конструкторы должны были сохранить максимально возможное количество деталей существующего орудия и лафета. Следовало создать набор комплектующих, пригодный для установки на гаубицу без существенной ее переделки. Также в требованиях задавался примерный состав новых агрегатов и их принципы действия. Следует отметить, что первые варианты двух СДО не устроили заказчика, в результате чего проекты были переработаны. Модернизация двух гаубиц тоже осуществлялась с использованием общих идей.В проект XM124 без серьезных изменений перешли все основные агрегаты существующего орудия. Так, артиллерийская часть использовалась в исходном виде, а существующий лафет с раздвижными станинами теперь комплектовался новыми устройствами. Колесный ход, ставший ведущим мостом, был существенно переработан с введением новых устройств – в том числе двигателей. По результатам такой доработки гаубица не меняла свои огневые характеристики, но получала мобильность.Буксируемая гаубица M101A1 и ее самодвижущаяся модификация оснащались нарезным стволом калибра 105 мм. Длина ствола составляла 22 калибра. Ствол не комплектовался дульным тормозом. В казенной части располагались камора под унитарный выстрел и полуавтоматический горизонтальный клиновой затвор. Ствол монтировался на гидропневматических противооткатных устройствах. Тормоз и накатник располагались под стволом и над ним. В составе качающейся части использовалась люлька с удлиненной задней направляющей, необходимой в связи с длиной отката 42 дюйма (чуть более 1 м). На люльке закреплялся ручной привод вертикальной наводки.Лафет орудия отличался сравнительной простотой. Его верхний станок имел небольшие размеры и представлял собой U-образное устройство с креплениями для качающейся части и для установки на нижний станок. Также на нем находились два боковых сектора для вертикальной наводки и один для горизонтальной.Нижний станок был построен на основе поперечной балки с креплениями для всех необходимых агрегатов, включая станины и колесный ход. При создании СДО XM124 конструкция нижнего станка претерпела некоторые незначительные изменения. Прежде всего, инженерам пришлось предусмотреть возможность установки новых моторов и редукторов, обеспечивающих привод колес. Все новые устройства смонтировали на существующей балке.Орудие комплектовалось парой раздвижных станин достаточной длины и прочности. Устройства сварной конструкции шарнирно монтировались на нижнем станке. Для удержания орудия на позиции в задней части станин предусматривались сошники. Как и в проекте XM123, одна из станин должна была стать основанием для монтажа новых агрегатов.Гаубица M101A1 и ее самодвижущийся вариант получили щитовое прикрытие составного типа. По бокам от качающейся части на верхнем станке закреплялись два щитка схожих форм и размеров. Еще два элемента защиты устанавливались на нижнем станке, непосредственно над колесами. Они состояли из двух деталей: верхняя могла складываться, улучшая обзор. Под нижним станком находился еще один прямоугольный щиток. В боевом положении он опускался вниз и перекрывал дорожный просвет, в походном – закреплялся горизонтально, не мешая возке.Орудие оснащалось прицельными устройствами, обеспечивавшими стрельбу прямой наводкой и с закрытых позиций. При помощи ручных приводов наводчик мог перемещать ствол в пределах горизонтального сектора шириной 46° и менять возвышение от -5° до +66°.В первом варианте проекта XM124 использовалась почти такая же силовая установка, как на СДО XM123. На левой станине орудия расположили трубчатую раму, на которой находились все необходимые устройства и рабочее место водителя. Кроме того, часть новых устройств появилась на передней части нижнего станка – рядом с колесным ходом.На раме поместили спарку из бензиновых двигателей воздушного охлаждения мощностью по 20 л.с. каждый. Возможно, использовались двигатели фирмы Consolidated Diesel Corporation, аналогичные примененным в проекте 155-мм СДО. Перед двигателями находилась пара гидравлических насосов, создававших давление в магистралях и отвечавших за передачу энергии к колесам. В первых вариантах проектов XM123 и XM124 использовалась гидравлическая трансмиссия достаточно простой конструкции. По трубам жидкость поступала к паре гидромоторов, установленных на лафете. Через компактные редукторы те вращали колеса. Фактически на орудии имелись две отдельные гидросистемы, по одной для каждого колеса. На колесах сохранились стояночные тормоза с ручным управлением.Прямо на насосе смонтировали сиденье для водителя. По бокам от него находились два рычага управления. Каждый из них отвечал за подачу жидкости к своему гидромотору. Синхронное их перемещение позволяло двигаться вперед или назад, а дифференцированное обеспечивало маневрирование. С точки зрения средств управления СДО XM124 было немного удобнее XM123, где все управление осуществлялось единственным рычагом, качающимся в двух плоскостях.Непосредственно под силовой установкой на станине, перед сошником, расположили самоориентирующееся колесо небольшого диаметра. При движении оно должно было принимать на себя вес станин и новых агрегатов. Стойка колеса имела поворотные крепления, что позволяло складывать ее при развертывании на позиции.После выполненной модернизации габариты орудия, в целом, остались прежними. Длина в походном положении не превышала 6 м, ширина – 2,2 м. Общая высота – чуть более 1,7 м. В базовой версии гаубица весила 2,26 т; новая модификация XM124 из-за особой комплектации была заметно тяжелее. При этом огневые качества не должны были изменяться. Ствол длиной 22 калибра разгонял снаряды до скоростей порядка 470 м/с и обеспечивал стрельбу на дальность до 11,3 км.В походном положении самодвижущаяся гаубица XM124 опиралась на три колеса, два из которых являлись ведущими. Езда осуществлялась стволом вперед, при этом орудие и лафет ограничивали видимость с места водителя. По прибытии на огневую позицию расчет должен был выключить двигатели, привести в действие тормоза основных колес, а затем поднять станины и сложить вбок заднее колесо. Далее станины разводились в стороны, сошники заглублялись в грунт, и гаубица могла вести огонь. Перевод в походное положение осуществлялся в обратном порядке.Собственная силовая установка предназначалась для перемещений между близкорасположенными огневыми позициями. Для переброски на большие расстояния XM124 нуждалась в тягаче. При этом следовало поднимать заднее колесо, способное помешать нормальной возке.В середине 1962 года Рок-Айлендский арсенал и компания Sundstrand Aviation Corporation вывели на полигон первый опытный образец перспективного орудия. Параллельно на той же площадке испытывалась 155-мм гаубица XM123. Система калибром 105 мм показала не слишком высокие, но приемлемые характеристики подвижности. Ожидаемо собственная скорость была ниже, чем при возке тягачом. С другой стороны, перекатка гаубицы вручную была еще медленнее. Тем не менее, силовая установка и трансмиссия нуждались в совершенствовании.Огневые испытания двух СДО завершились со схожими результатами. В боевом положении вес двигателей и гидронасоса приходился на левую станину, что нарушало балансировку орудия. При выстреле гаубицу сносило назад и одновременно поворачивало в горизонтальной плоскости. Этот факт серьезно затруднял восстановление наводки после выстрела и резко сокращал практическую скорострельность.После испытаний оба орудия отправились на доработку. По результатам нового этапа проектирования на полигон вывели СДО XM124E1 и XM123A1. В обоих случаях самой серьезной доработке подверглись новые агрегаты, ответственные за движение. Со станины 105-мм гаубицы удалили один из двигателей, а также оба насоса. Вместо них установили электрогенератор и новые средства управления движением. Гидравлические моторы на нижнем станке лафета заменили электрическими.Новый вариант орудия вышел на испытания и показал свой потенциал. Электрическая трансмиссия по своей эффективности почти не отличалась от гидравлической, хотя новая силовая установка имела заметно меньший вес. В остальном две модификации САО были схожи. При этом отказ от двигателя и насосов не позволил избавиться от проблемы с разворотом при стрельбе. Левая станина по-прежнему перевешивала и приводила к нежелательным перемещениям.Имеется информация о разработке модификации XM124E2, однако она вызывает серьезные вопросы и сомнения. Орудие этого типа находится в экспозиции музея Рок-Айлендского арсенала. На информационной табличке указано, что представленное изделие относится к модификации «E2» и является третьим опытным орудием серии. При этом в каких-либо других источниках СДО XM124E2 упоминается только в контексте музейной экспозиции. Кроме того, музейный образец оснащен гидравлической трансмиссией, что вызывает новые вопросы.Вполне возможно, что на площадке музея стоит самодвижущаяся гаубица XM124 самой первой модификации, собранная по исходному проекту. Что касается информационной таблички, то она может быть ошибочной. Впрочем, нельзя исключать, что третья модификация СДО все же была разработана и имела максимальное сходство с базовой, но по какой-то причине полная информация о ней не стала достоянием общественности.Согласно разным источникам, в начале шестидесятых годов Рок-Айлендский арсенал и Sundstrand Aviation Corporation построили и испытали до трех опытных образцов двух или трех типов. Серийные гаубицы, оснащенные новыми устройствами, могли самостоятельно перемещаться по полю боя, но их мобильность все же оставляла желать лучшего. Кроме того, они имели неправильную балансировку, которая приводила к неприемлемому смещению при стрельбе. В таком виде СДО XM124 и XM124E1 не представляли интереса для армии. К середине десятилетия заказчик распорядился прекратить работы по бесперспективным проектам.Одна из опытных XM124 позже попала в музей Рок-Айлендского арсенала. Судьба других неизвестна, но их могли вернуть к исходному состоянию или попросту разобрать. Единственный известный образец такого вооружения теперь является загадкой и приводит к определенной путанице.Проекты самодвижущихся орудий XM123 и XM124 основывались на общих идеях и использовали схожие агрегаты. Вследствие этого реальные характеристики и возможности, а также недостатки и проблемы оказались одинаковыми. Обе гаубицы не устроили армию, в результате чего от них отказались. Кроме того, в связи с неудачей первых проектов, на несколько лет прекратились работы по всей тематике самодвижущихся орудий. Новый образец подобного рода появился только к началу семидесятых годов.