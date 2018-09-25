Глобальная мафия целенаправленно проводит политику истребления человечества

Глобальному Северу и белой расе угрожает не только новое великое переселение с Юга, падение рождаемости, ведущие к вымиранию, но и ухудшение качества самого человека. Западное общество потребления, победившее практически на всей планете, на самом деле является обществом истребления и самоуничтожения и ведёт к деградации человека и всего человечества.Нарастает значение не только количественной, но и качественной стороны демографических процессов. Революция в медицине и сельском хозяйстве в XX столетии позволила спасти и прокормить уже почти всех родившихся детей. Ранее при высокой детской смертности в многодетных патриархальных и крестьянских семьях выживали только самые здоровые и крепкие, которые передавали свои гены следующим поколениям. Сегодня это неприемлемо для людей по гуманистическим и психологическим установкам. В итоге теперь семья на Севере – в основном одно-, двухдетная. Медицина спасает всех, и генетически ущербных, больных детей всё больше, и, повзрослев, они дают ещё более больное потомство или вообще бездетны. В итоге, по ряду оценок, в нынешних развитых странах Севера осталось только 5% здоровых и ещё 15- 20% относительно здоровых, то есть с отклонениями и изъянами, но сравнительно незначительными. Остальные 70-80% имеют хронические заболевания, постоянные и серьёзные заболевания, чаще всего несколько. И далее будет хуже, по нарастающей. Таким образом, природа ставит крест на глобальном Севере и белой расе (в итоге на всём человечестве).Очевидно, что «выход», который предлагали в XX столетии западные евгеники, расисты, германские нацисты и европейские фашисты (уничтожение «расово и физически неполноценных») — это путь к самоуничтожению и духовной гибели человека. Но проблема есть, её надо решить, иначе — планетарная катастрофа, деградация и вымирание белой расы, глобального Севера, а затем и всего человечества. Таким образом,В настоящее время в мире господствует общество истребления и деградации, известное как общество потребления. Оно было сформировано хозяевами Запада для контроля над народными массами («стадом») и сокращения численности населения. Западные «элиты» в XX веке пришли к выводу, что ресурсы конечны, а численность населения растет слишком быстро. В силу своей психики («демонизм» — суперэгоизм, индивидуализм, гедонизм, переходящий в сатанизм), западная «элита» не желает идти и вести людей по пути, указанному великими учителями человечества (Рама, Кришна, Будда, Иисус, Мухаммед и др.), то есть по пути самосовершенствования, создания общества служения и созидания, с господством этики совести, возвышением духовного над материальным (животным). Западники нашли выход в сокращении «стада» — человечества. Мол, для планеты достаточно 1-2 млрд. человек (или даже несколько сотен миллионов), где «элита» станет «богами», имея полный доступ к знаниям и технологиям, включая технологию долгожительства и «бессмертия», а оставшееся человечество – «двуногими орудиями», лишенными доступа к полноценному образованию, медицине и т. д.При этом общество деградации не предстаёт в своём подлинном обличии жестокого и отвратительного молоха-убийцы. Напротив, оно рядится в ослепительные одежды, обещает «красивую жизнь», постоянно изрекает лозунги о «гуманизме», «братстве народов», мультикультурализме, «общечеловеческих ценностях» и «правах человека». Но за этим красивыми словами кроются кровавые дела и горы трупов. А «права и свободы» сводятся на право медленно вымирать, превращаться в двуногое животное и деградировать. В этом обществе всё расписано и разложено по полочкам. У каждого своя роль, «каждому своё». Здесь в роли палачей человечества выступают не эсэсовцы и гитлеровские зондеркоманды, а «добрые дядечки», которые под красивые сказки и слова, вывески и лозунги помогают истреблять и отуплять людей. Это умные и развитые интеллектуалы, «гуманисты», либералы и демократы, пекущиеся о человеке, его «благе» и «правах».Никто не говорит о том, что все процессы носят управляемый характер. В частности, «сексуальная революция», проект «секс, наркотики и рок-н-ролл» были специально запущены с целью разрушения традиционного, христианского общества на Западе и создания либерального, постхристианского общества. Отсюда же повальная мода на гомосексуализм – однополую «любовь», и «половое воспитание», которое запускают уже с детского сада, и ювенальная юстиция, уничтожающая нормальную традиционную семью. Отсюда и деградация христианства, всплеск сектантства и сатанизма. Разгул наркомании всех видов и многое другое.Так, мало кто задумывается над тем, что глобальная наркомафия и наркомания – это полностью управляемые явления. Началось это ещё во времена мировой Британской империи, когда британская корона контролировала производство и распространение наркотиков. К примеру, британцы силой заставили Китай (опиумные войны) открыть свой рынок для наркотиков. В итоге огромная Поднебесная стала страной-наркоманом, китайцы просто вымирали. Многие миллионы людей умерли, стали «растениями», прежде чем китайские коммунисты закрыли этот рынок для Запада. Ничего не изменилось и в настоящее время – англосаксы (США и Англия) по-прежнему контролируют этот рынок, приносящий баснословные прибыли и дающий возможность погружать в наркотический дурман десятки миллионов людей по всей планете. США с помощью спецслужб и наркомафии контролируют производство наркотиков в Латинской Америке, а также их дальнейшее распространение. С этой же целью Запад установил контроль над наркопроизводством в Афганистане. Ранее эту роль выполнял «Золотой треугольник» — горные территории на границе Таиланда, Мьянмы и Лаоса. С 1950-х годов и до начала XXI века «Золотой треугольник», находившийся под контролем ЦРУ (отголосок этого процесса показан в фильме «Эйр Америка»), был мировым лидером по объему выращиваемого опийного мака и производству героина. Теперь лидерство в этом «почетном деле» принадлежит Афганистану.Опыт ряда стран – СССР, Китая, Таиланда (в период с 1970 по 2010 год объемы наркопроизводства упали на 98%, и в 2012 году ООН признала Таиланд свободной от наркотиков страной), показывает, что проблему решить можно, особенно если репрессивные методы сочетаются со стратегией и программами развития. Государства имеют все возможности – карательно-репрессивный аппарат, базы данных, СМИ, система здравоохранения и т. д., чтобы подавить наркопроизводство и наркопотребление. Но в большинстве стран борьба идёт только с верхушкой наркотической айсберга – ловят наркокурьеров и торговцев, а это капля в море.Так почему ничего не делается по существу проблемы? Кроме красивых слов… Потому что на планете создают «новый мировой порядок» — кастовое, неорабовладельческое общество с «господами» и «рабами», невольничью цивилизацию. За довольно короткий исторический срок (два-три столетия) власть на планете захватили дегенераты-инволюционеры с психологией носителей общества потребления. Деградация и инволюция человечества стала системной.Не случайно, не из-за каких-то неподдающихся управлению обстоятельств, а именно сознательно, планомерно, целенаправленно и ускоряющимися темпами.Народы создавали государства для защиты от врага внешнего и внутреннего. Чтобы совместно добиться процветания, плодиться и размножаться. Но постепенно «элита» стала наднациональной, глобальной. «Элита» в этом отношении взята в кавычки, так как эти люди перестали быть лучшей частью общества, народа, а стали паразитами-деградантами, цель которых — выжить любой ценой, за счёт остального общества, утопив большую часть человечества в бездне (инферно). В 1960-х годах на базе «элитарных» организаций вроде Римского клуба, объединяющих власть имущих и «хозяев денег» планеты вне зависимости от их гражданства и национальности в касту «избранных», был дан чёткий прогноз: при имеющихся темпах роста населения (и его потребления) человечество обречено на катастрофу на рубеже 2030-2050 гг.Прогноз привёл к тому, что правящие и финансовые «элиты» планеты, в силу ущербности своей психики, ментальности, стали всерьёз думать о своём спасении и собственном выживании в условиях неминуемого коллапса старого мирового порядка. Это привело к созданию негласного «мирового правительства» (сети мировых клубов и организаций, объединяющих мировую «элиту», глобальную мафию) и процессу глобализации с «перезагрузкой матрицы», то есть созданию и сохранению мировой паразитической, рабовладельческой системы с господством «избранных» на новых, «цифровых» началах.Уничтожив именно физически, то есть истребив. Отсюда и теория «золотого миллиарда». Только на самом деле «красиво жить» будет не миллиард. «Средний класс» Запада, глобального Севера также приговорили, и он с этого времени стремительно сокращается. Остаются только богатые, очень богатые и нищие, бедные на разной стадии.Как известно, политику государств определяет не народ вообще, понятие «демократия» — это иллюзия, миф, созданный в условиях страшного и открытого рабовладения в древнегреческом полисе. Современная демократия – это власть ведущих политических сил, «хозяев денег» и ведущих СМИ, так как победу одерживает тот кандидат, которого уже «выбрали».По сути, Адольф Гитлер и руководство Третьего рейха первыми попытались это сделать. Но откровенно, можно сказать, честно, не скрываясь за красивыми лозунгами и словами. Немецкие нацисты объявили «избранными», «чистой расой» немцев, а другие народы разделили на касты. «Недочеловеков», в которые записали, в частности, славян, русских, физически уничтожали, миллионами расстреливали, морили голодом, пытали, держали в нечеловеческих условиях, сжигали и уничтожали целые селения и пр., чтобы очистить жизненное пространство с его ресурсами для «избранных». Однако русские тогда дали отпор, уничтожили этот мир инферно, который пытался подчинить себе всю планету.Ныне же хозяева Запада, глобальная мафия делают то же, что и гитлеровцы, – уничтожают «недочеловеков», расчищая жизненное пространство для себя. Но скрывают свои методы за красивыми сказками, вывесками и гуманистическими лозунгами. Людей уничтожают под вопли о «правах человека», «свободе и равенстве», «демократии». Под эти красивые слова людей выкашивают целыми странами, народами, к примеру, как в Ливии, Ираке, Сирии и Йемене.Продолжение следует…