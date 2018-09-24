Минобороны: Израильский F-16 прикрылся Ил-20 от ракеты САА - данные радара С-400

Стало известно, что после заявления министра обороны России Сергея Шойгу о принятом решении по вопросу передачи Дамаску ЗРК С-300 в Москву позвонил израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Пресс-служба Кремля сообщает, что глава израильского правительства провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным. Нетаньяху ещё раз выразил соболезнования в связи с гибелью российских военнослужащих. При этом был обсуждён вопрос о том, что данные израильских ВВС расходятся с данными средств контроля ВКС РФ на авиабазе «Хмеймим», о чём Нетаньяху сообщил президент РФ.Подробности данных средств объективного контроля в ходе сегодняшнего брифинга представил официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков. По словам Конашенкова, пункт боевого управления ЗРК С-400, находящегося на боевом дежурстве на российской авиабазе в Латакии, позволяет посекундно отследить цепочку событий с участием израильских военных самолётов.В частности, данные с радара российского зенитного ракетного комплекса показывают, что в момент пуска ракеты сирийским ЗРК С-200 один из израильских F-16 фактически прикрылся российским самолётом радиоэлектронной разведки Ил-20. Ракета С-200 была выпущена именно по израильскому военному самолёту, но в силу габаритов Ил-20 в конечном итоге «выбрала» именно его как основную цель, фактически заслонившую реальную цель в виде израильского F-16.Отмечено, что израильская сторона ранее озвучила ложную информацию о том, что самолёты ВВС страны на момент удара по ним ЗРК С-200 ПВО САР находились уже в воздушном пространстве Израиля. Данные с радиоэлектронных систем мониторинга комплекса С-400 на авиабазе «Хмеймим» подтверждают тот факт, что в ВВС Израиля попытались предъявить сведения, не соответствующие реальным событиям того рокового вечера.Видео опубликовано Russia Today: