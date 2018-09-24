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Минобороны: Израильский F-16 прикрылся Ил-20 от ракеты САА - данные радара С-400

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Стало известно, что после заявления министра обороны России Сергея Шойгу о принятом решении по вопросу передачи Дамаску ЗРК С-300 в Москву позвонил израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Пресс-служба Кремля сообщает, что глава израильского правительства провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным. Нетаньяху ещё раз выразил соболезнования в связи с гибелью российских военнослужащих. При этом был обсуждён вопрос о том, что данные израильских ВВС расходятся с данными средств контроля ВКС РФ на авиабазе «Хмеймим», о чём Нетаньяху сообщил президент РФ.

Минобороны: Израильский F-16 прикрылся Ил-20 от ракеты САА - данные радара С-400


Подробности данных средств объективного контроля в ходе сегодняшнего брифинга представил официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков. По словам Конашенкова, пункт боевого управления ЗРК С-400, находящегося на боевом дежурстве на российской авиабазе в Латакии, позволяет посекундно отследить цепочку событий с участием израильских военных самолётов.


В частности, данные с радара российского зенитного ракетного комплекса показывают, что в момент пуска ракеты сирийским ЗРК С-200 один из израильских F-16 фактически прикрылся российским самолётом радиоэлектронной разведки Ил-20. Ракета С-200 была выпущена именно по израильскому военному самолёту, но в силу габаритов Ил-20 в конечном итоге «выбрала» именно его как основную цель, фактически заслонившую реальную цель в виде израильского F-16.

Отмечено, что израильская сторона ранее озвучила ложную информацию о том, что самолёты ВВС страны на момент удара по ним ЗРК С-200 ПВО САР находились уже в воздушном пространстве Израиля. Данные с радиоэлектронных систем мониторинга комплекса С-400 на авиабазе «Хмеймим» подтверждают тот факт, что в ВВС Израиля попытались предъявить сведения, не соответствующие реальным событиям того рокового вечера.

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199 комментариев
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  1. neri73-r Онлайн
    neri73-r Сегодня, 20:30
    +37
    ВВС Израиля попытались предъявить сведения, не соответствующие реальным событиям того рокового вечера.


    Вот и сказочки (еврейской) конец!!! hi
    1. shugar Офлайн
      shugar Сегодня, 20:32
      -30
      И смех и грех...
      "Наши системы обнаружения авиации соперника не сработали, потому что Израиль не сообщил нам о местонахождении своих истребителей"
      (выдержка из брифинга МО России)
      1. хрыч Онлайн
        хрыч Сегодня, 20:35
        +10
        Цитата: shugar
        И смех и грех...

        Не смешно, да и не грешно.
        израильская сторона ранее озвучила ложную информацию

        Незаконное и лживое государство надеюсь вызвало праведный гнев у российских граждан и не только. Мы его породили, нам его и ...
        1. Тралл Онлайн
          Тралл Сегодня, 20:58
          +20
          Мда, крыть не чем...
          Британцы уже советуют евреям отравить в Израиле пару бомжей Новичком. Это был бы мощный ход smile
          1. borberd Онлайн
            borberd Сегодня, 22:09
            -22
            Британцы ржут в голос с мультиков МОРФ , теперь будут ржать со слайдиков .
            1. хрыч Онлайн
              хрыч Сегодня, 22:32
              +6
              Цитата: borberd
              Британцы ржут в голос с мультиков МОРФ , теперь будут ржать со слайдиков .

              А вы за британцев не чревовещайте, так-то у них от русской угрозы и новичка ужас в обществе, конечно искусственный, но тем не менее. Это вам так хочется, чтоб ржали, а между тем Бене и Авику не до смеха, ответки ждут и пачкают белье, даже Норкина послали на заклание, но почему-то его не повесили, не приняли агнца.
              1. borberd Онлайн
                borberd Сегодня, 22:55
                -10
                Амирам Норкин , в отличии от ряженых из МОРФ , настоящий боевой генерал . Привёз данные израильской разведки , которые ряженные даже не читали , потому что назначили Израиль виновным . А когда известен ответ , зачем искать решение ?
                Беня и Авигдор хорошо себя чувствуют , а вот штанишки от натуги пачкают генералы МОРФ . Одного брифинга было мало , провели второй , и всё оправдываются оправдываются . Смешные .
                1. neri73-r Онлайн
                  neri73-r Сегодня, 23:01
                  +7
                  Амирам Норкин , в отличии от ряженых из МОРФ , настоящий боевой генерал .


                  Ааааааааа, я пАдсталом!!!!!! Типа арабов безоружных гонял....... wassat

                  Наше МО ваших профессионально раздевает, вот и бесишься ты!
                  1. borberd Онлайн
                    borberd Сегодня, 23:17
                    -3
                    Что он делал ??? Ваши эротические фантазии здесь не приветствуются . Почитайте биографию этого генерала .
                    1. Usher Онлайн
                      Usher Сегодня, 23:32
                      0
                      "Закончил с отличием Хайфский университет и получил степень магистра в области социальных наук" отличный боевой генерал
                2. хрыч Онлайн
                  хрыч Сегодня, 23:10
                  +6
                  Какой он там боевой? Хезбалах ему зад надрала, еще есть подвиги? Наши так называемые ряженые захватили Большой Кавказский хребет, захватили Крым, который больше Израиля с потрохами, в Сирии малыми силами размазали израильских выкормышей. Так кто тут боевой генерал? А когда у израиля были победы, Норкин ходил с соской пешком под стол. Нынче израиль не тот, ни о каком Синае не помышляет и даже не грезит о Южном Ливане, внутри самого ходят многотысячные армии ФАТХА и ХАМАСА, а Хезбаллах - страшный сон. Какой там Иран, сейчас с России обратка прилетит и боюсь тяжело государство ее переживет. Даже не сомневайтесь, да и народ у вас не тот, не патриоты-романтики, а колбасники понаехали сытную жизнь шукать, серьезно сражаться душка не хватит.
                  1. merkava-2bet Онлайн
                    merkava-2bet Сегодня, 23:14
                    -3
                    Я вижу Вы у нас Рэмбо,хорошо сидим на диване,продолжаем и дальше сидеть.
                    1. хрыч Онлайн
                      хрыч Сегодня, 23:17
                      +1
                      Послушать, так все герои у вас в кибуце собрались wassat
                  2. borberd Онлайн
                    borberd Сегодня, 23:22
                    -2
                    Норкин в 2006 году в течении 34 минут помножил на ноль все надежды хизбаллонов обстреливать Тель-Авив . Они очень гордились этим сюрпризом , но Норкин ух уделал .
                    Он был самым молодым пилотом Ф-15 , участвовал в куче операций , многие из которых секретны до сих пор . Вашим ряженным нужно было ловить каждое его слово словно откровение , а вместо этого они вели себя как животные на ферме .
                    1. хрыч Онлайн
                      хрыч Сегодня, 23:29
                      +1
                      Цитата: borberd
                      многие из которых секретны до сих пор

                      Такие секретные, что сам норкин о них не слышал wassat
                      Цитата: borberd
                      а вместо этого они вели себя как животные на ферме .

                      Ну, за хамство пора и ответ держать.
                    2. man_of_war Онлайн
                      man_of_war Сегодня, 23:31
                      0
                      Можно, быть прекрасным пилотом или танкистом, но быть отвратительным командиром, история знает примеры.
            2. neri73-r Онлайн
              neri73-r Сегодня, 22:35
              +2
              Цитата: borberd
              Британцы ржут в голос с мультиков МОРФ , теперь будут ржать со слайдиков .

              Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним! (с) tongue
        2. самый главный Офлайн
          самый главный Сегодня, 22:15
          +3
          Цитата: хрыч
          Незаконное и лживое государство надеюсь вызвало праведный гнев у российских граждан и не только.

          армия подонков. вырождение армии израиля прошло для них незаметно.
      2. SSR Офлайн
        SSR Сегодня, 22:10
        +6
        Цитата: shugar
        И смех и грех...
        "Наши системы обнаружения авиации соперника не сработали, потому что Израиль не сообщил нам о местонахождении своих истребителей"
        (выдержка из брифинга МО России)

        Молчи шибкий.
        вАм разжевали в деталях.

        Евреи, готовили эту провокацию.
        Это жесть. Скоты надеялись что прокатит, но С-400 сказало..... гавнюки.
        ПС.
        Оскорбительные слова, только в адрес тех кто готовил эту подлость.
        1. merkava-2bet Онлайн
          merkava-2bet Сегодня, 22:40
          -11
          Легко сидеть перед компом и изливать помои,храбрости много,смелости,а как до мозгов и разума не надо.И на будущее держи рот на замке,если нет мозгов и с расизмом прекращай.
          1. хрыч Онлайн
            хрыч Сегодня, 22:48
            +2
            Типа критика за подлые провокации и лживую политику вашего государства, то уже типа расист, еще вспомним про ВМВ и лагеря. Опять старая и замызганая пластинка. Израиль даже ООН признавала, как расистское государство. Поэтому ищите расистов и нацистов в зеркале.
            1. borberd Онлайн
              borberd Сегодня, 23:25
              -1
              Израиль представил убедительные доказательства , а не детский сад который устроили своими брифингами МОРФ
      3. Урал-4320 Онлайн
        Урал-4320 Сегодня, 22:52
        +2
        Меня это тоже удивляет: 4 самолёта летят своим курсом, а ПВО их не видит. Какой понт от сложного вооружения, если им не пользоваться как надо? А если засекли, то почему истребители в воздух не подняли?
      4. genisis Онлайн
        genisis Сегодня, 23:01
        +1
        Я всё понять не могу, почему израильтяне так стараются что-то объяснить россиянам, если везде действует презумпция невиновности. Сказали бы, докажите, что мы виноваты, но нет. Уже и Норкин с Либерманом прилетали объяснять. Комментаторы на ВО уже всё объяснили. Уже и отставные иесперды израильские подключились. Никогда не видел Израиль в таком положении, заискивающе-извинительно скулящего щеночка. Обычно израильтяне не снисходят до объяснений, а тут. И кажется мне ещё, что это неспроста. Не надо, израильтяне, нам, россиянам, ничего здесь объяснять. Что сделано, то сделано. Слова сказаны, решения приняты, приказы отданы. Вы сделали свой ход, россияне сделают свой. Жизнь продолжается. Время разбрасывать камни, и время их собирать. Как там в Завете написано: «Око за око, зуб за зуб». И будет так. Если вы невиновны, вам нечего бояться. Если вы виноваты, то примите ответственность на себя. Как сильный противник, вы умеете держать удар. И чем сильнее удар, тем сильнее уважение к сопернику. Меня лично, как россиянина, раздражает ваша спесь. Она означает, что вы не принимает Россию всерьёз. При всём уважение к вашей разведке, мне кажется, вы ошибаетесь. Время покажет, время покажет ...
        1. borberd Онлайн
          borberd Сегодня, 23:29
          0
          Что за бред ? Где вы видели заискивание ? Либерман вообще дома празники встречает . Прилетел генерал Норкин , привёз доказательства дуболомства МОРФ . Его даже не выслушали , потому что назначили Израиль виновным в течении 2 часов после сбития самолёта . А сейчас уже второй брифинг на котором отмазываются мультиками и схемками из фотошопа . Позорище .
    2. НИКНН Офлайн
      НИКНН Сегодня, 20:32
      +17
      Ну не все же в Израиле такие лживые? Ну не верю, что весь народ такой... Откуда такая наглость считать , что мы дураки все и что они все из ума сшиты, что смогут всех обмануть и в белом остаться.. Не знаю, слов нет и одни эмоции, а смайликов таких нет.. request
      1. Приговор Офлайн
        Приговор Сегодня, 20:41
        +20
        Ну, почитайте по веткам еврейские комментарии сами. Хоть один нормальный есть? Если есть, то выложите, пожалуйста, сюда. Напишу этому человеку, что я рад, что в Израиле ещё остались такие понятия как достоинство и честь.
        1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
          ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 21:16
          +7
          приговор hi -дело в том ,что в массе своей нам сейчас отвечают те евреи что выехали из укроины после майдана,с промытыми мозгами,или без оных вообще.евреи ,у которых есть и здравый смысл и мозги сейчас в полемику не лезут,чтобы не смыло их волной нашего возмущения.
          1. фигвам Офлайн
            фигвам Сегодня, 21:58
            +7
            Ужасный и мерзкий поступок израиля и ещё более ужасное и отвратительное поведение после него.
            1. freejack Офлайн
              freejack Сегодня, 22:42
              +1
              отвратительное поведение после него.

              Согласен!... Право на ошибку есть у ВСЕХ!!! (без исключения).... Но кто-то потом находит в себе мужество признаться и покаяться..., после чего ситуация исправляется, после схода пены эмоций... А тех, кого всевышний обделил этим качеством, именно так себя и ведут (скулят о невиновности, и жалуются "старшему брату")....... hi
        2. merkava-2bet Онлайн
          merkava-2bet Сегодня, 22:44
          -3
          А почитай ветки своих земляков,а также других «братских республик»,прежде чем вешать ярлыки подумай.
      2. mirag2 Офлайн
        mirag2 Сегодня, 20:42
        +2
        НИКНН Откуда? От т.н."ортодоксальных" евреев.
      3. Ramzaj99 Офлайн
        Ramzaj99 Сегодня, 20:46
        +14
        Цитата: НИКНН
        Ну не все же в Израиле такие лживые? Ну не верю, что весь народ такой

        Почитай отзывы даже "старичков" этого сайта со звездой Давида. Они все утверждают , не видя доказательств что их самолёты уже стояли на аэродроме.
        Вот тебе и ответ......
      4. мерцание Офлайн
        мерцание Сегодня, 21:18
        +7
        Цитата: НИКНН
        Ну не все же в Израиле такие лживые? Ну не верю, что весь народ такой... Откуда такая наглость считать , что мы дураки все и что они все из ума сшиты, что смогут всех обмануть и в белом остаться.. Не знаю, слов нет и одни эмоции, а смайликов таких нет.. request
        Скорее расчитывали не на то, что смогут нас обмануть, а на то, что мы снова промолчим и спустим все на тормозах, потому что дополнительная конфронтация на территории Сирии нам не нужна, а только осложнит нашу борьбу с террористами - а значит Россия промолчит, а значит можно будет продолжить тему "Путин слил", а через это раскачивать политическую ситуацию в России. Об этом говорили и израильские эксперты и министр обороны Израиля. Но вот просчитались. Ситуация в Сирии изменилась, а израильская сторона этого даже не заметила ... в итоге получили С-300. Но главное то не в железе, а в том что означает изменение позиции России по отношению к действиям Израиля, а это куда хуже, чем просто поставка С-300.
        1. ЛМН Онлайн
          ЛМН Сегодня, 22:08
          -1
          Цитата: мерцание
          Цитата: НИКНН
          Ну не все же в Израиле такие лживые? Ну не верю, что весь народ такой... Откуда такая наглость считать , что мы дураки все и что они все из ума сшиты, что смогут всех обмануть и в белом остаться.. Не знаю, слов нет и одни эмоции, а смайликов таких нет.. request
          Скорее расчитывали не на то, что смогут нас обмануть, а на то, что мы снова промолчим и спустим все на тормозах, потому что дополнительная конфронтация на территории Сирии нам не нужна, а только осложнит нашу борьбу с террористами - а значит Россия промолчит, а значит можно будет продолжить тему "Путин слил", а через это раскачивать политическую ситуацию в России. Об этом говорили и израильские эксперты и министр обороны Израиля. Но вот просчитались. Ситуация в Сирии изменилась, а израильская сторона этого даже не заметила ... в итоге получили С-300. Но главное то не в железе, а в том что означает изменение позиции России по отношению к действиям Израиля, а это куда хуже, чем просто поставка С-300.

          Скорее расчитывали не на то, что смогут нас обмануть, а на то, что мы снова промолчим и спустим все на тормозах, потому что дополнительная конфронтация на территории Сирии нам не нужна

          Хм..а может быть нужна? what
          1. мерцание Офлайн
            мерцание Сегодня, 22:16
            0
            Хм..а может быть нужна?
            для чего?
            1. Silvestr Офлайн
              Silvestr Сегодня, 22:27
              +2
              Цитата: мерцание
              для чего?

              принуждение Израиля к "сдержанности" в вопросах бомбежок Сирии. Израильские ВВС создавали слишком много проблем как для Сирии, так и для России. Проблемы- военные, имидживые.
            2. ЛМН Онлайн
              ЛМН Сегодня, 22:40
              0
              Цитата: мерцание
              Хм..а может быть нужна?
              для чего?

              А потому,что в Сирии ещё далеко не всё закончилось,увы..
              Например ещё недавно казалось,после сообщений о стягивание ВС Сирии к границам Идлиба и ударов ВКС ,"отказ" ВВП от временного прекращения огня, что вот вот закончится..но тем не менее,случился "раздел" Идлиба.Другими словами РФ таки "пошла" на уступки "западу".И что там будет в Идлибе,очень непонятно и туманно.Эрдоган что то не торопится "зачищать" боевиков.. negative
              Это например.

              Любая конфрантация, позволяет нам "безболезнено" нарастить "военную" мощь в Сирии!Да,причина ИЛ-20 и Израиль..но Израиль ли цель? winked
              Имхо конечно
              1. мерцание Офлайн
                мерцание Сегодня, 23:28
                0
                Любая конфрантация, позволяет нам "безболезнено" нарастить "военную" мощь в Сирии
                Ну я бы сказал, что это не столько "позволяет", а сколько вынуждает нас нарастить силы.
            3. ЛМН Онлайн
              ЛМН Сегодня, 23:06
              0
              Цитата: мерцание
              Хм..а может быть нужна?
              для чего?

              До последних событий,мы боролись в Сирии с "террористами"..зачем спрашивается поставлять Сирии с-300?!Максимум что у них есть,дроны(из летающего).Теперь есть причина.Обоснованая,понятная и неоспариваемая! yes
              Хоть кто то пикнул по поводу поставок с-300 в Сирию??Воот yes
              А если бы это случилось,пол года назад?Сколько бы вони поднялось laughing
      5. alexmach Офлайн
        alexmach Сегодня, 21:58
        +1
        Ну не все же в Израиле такие лживые? Ну не верю, что весь народ такой... Откуда такая наглость считать , что мы дураки все и что они все из ума сшиты, что смогут всех обмануть и в белом остаться.. Не знаю, слов нет и одни эмоции, а смайликов таких нет.. request

        Особенности национального менталитета. Не только у них, у многих арабов по сути то же самое.
    3. Комментарий был удален.
    4. dima-fesko Офлайн
      dima-fesko Сегодня, 20:34
      +6
      А кто слушал, молодец! Все тайное когда то становиться явным!
      Я как то писал: Думаю будет "айкидо" от Путина.... Виновник объявлен, хоть и косвенно... (без его согласия, обвинения Израиля не было бы). Прямого политического "наезда" не будет, так же как и военного. Но.... (вспомним Эрдогана). Будет коммерческий нажим. Предположим коммерческие поставки вооружения Хезболле (ничего личного, просто бизнес), тому же Ирану, и еще какой-нибудь парочке Твикс. Через полгода завоют, сами придут извиняться! К сожалению "джентльменские" обязательства исчерпаны.... С волками жить, по волчьи выть!
      Поставка С-300 Сирии это уже часть ответа
      Или хотя бы так... ( кто там знает что за кулисами) - Министерство обороны Индии официально подтвердило данные об отказе от закупки 8 тыс. управляемых противотанковых ракет и 300 ПТРК у Израиля. Речь идёт о ПТРК «Спайк» от израильской компании Rafael. Израиль предлагал Индии свои ПТУР по цене около 200 тыс. долларов за ракету. Это дешевле американских ракет к ПТРК Javelin примерно на 40 тыс. долларов. Но в Индии решили, что в любом случае – дорогое удовольствие, мало того, такая крупная закупка противоречила бы реализации программы «Сделано в Индии»
      1. merkava-2bet Онлайн
        merkava-2bet Сегодня, 22:49
        -1
        Пропаганда экстремизм судебно наказуемо во всех странах,будьте пунктуальны.
    5. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 20:34
      +2
      для них это только вступление,пока дойдут до середины,забудут ,что было в начале...
    6. дрозд Онлайн
      дрозд Сегодня, 21:03
      +10
      Цитата: neri73-r
      ВВС Израиля попытались предъявить сведения, не соответствующие реальным событиям того рокового вечера.


      Вот и сказочки (еврейской) конец!!! hi


      перфразирую.. вот и смертный приговор бортовому номеру 149

      израильтяне.. перекрашивайте... наши уже его запомнили
      1. дрозд Онлайн
        дрозд Сегодня, 21:14
        +7
        Цитата: дрозд
        израильтяне.. перекрашивайте... наши уже его запомнили


        заминусуйтесь но перкрашивайте... laughing laughing laughing
        1. poquello Офлайн
          poquello Сегодня, 22:14
          0
          Цитата: дрозд
          Цитата: дрозд
          израильтяне.. перекрашивайте... наши уже его запомнили


          заминусуйтесь но перкрашивайте... laughing laughing laughing

          Вам это так важно? ловте +, но .. это не бортовой номер, а присвоенный автоматикой
          1. дрозд Онлайн
            дрозд Сегодня, 22:32
            +1
            Цитата: poquello
            Вам это так важно? ловте +, но .. это не бортовой номер, а присвоенный автоматикой


            вот этого я не знал, честно. feel . но.. даже если это и так... думаю бортовой все же известен уже... взаимно плюс за разъяснение
      2. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
        ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 21:19
        +2
        дрозд hi поставил вам плюс,но пароллельно,какая то нежеть вас минусанула crying так что вам от меня два плюса hi
        1. дрозд Онлайн
          дрозд Сегодня, 21:22
          +7
          Виталич спасибо... я тут сегодня на расхват.. одного даже послал открытым текстом. жду второй пред. кстати если чистые погоны у меня увидите не пугайтесь.. это же в стиле воробья laughing laughing .
          1. Silvestr Офлайн
            Silvestr Сегодня, 22:30
            +1
            Цитата: дрозд
            кстати если чистые погоны у меня увидите не пугайтесь..

            только Джек Голован так смог! hi
          2. merkava-2bet Онлайн
            merkava-2bet Сегодня, 22:52
            -1
            И этим Вы гордитесь,тролли.
    7. Комментарий был удален.
      1. faiver Офлайн
        faiver Сегодня, 21:16
        +2
        по кому С-400 должно было отработать?
      2. дрозд Онлайн
        дрозд Сегодня, 21:17
        +2
        Цитата: Svarog
        А почему с 400 не отработало.. не успели?


        а почему она должна была отработать.. ракета была сирийская... Владимир не разочаровывайте... вам все не так..как я погляжу..

        у меня вообще есть конспирологический план Путина с этим ИЛ 20.. не озвучиваю потому как подхватят мгновенно.. laughing laughing
    8. Jerk Офлайн
      Jerk Сегодня, 21:15
      +2
      Обрезали конец еврейской сказке. По самую шею)))
      Вспоминаем, сколько времени выкладывали про Боинг... Да так и не выложили...
    9. Леклерк Офлайн
      Леклерк Сегодня, 21:51
      -11
      Коротко из очередных брифингов

      "Сегодня мы расскажем вам что у нас есть супер система С-400, она все видит, выкладывает тучи страниц и таблиц, азимуты ракурсы высоты, там даже появляется таблица с коэффицентами плотности щетины на лице у пилотов самолетов, умеет самостоятельно присваивать номера всему что летает, даже чайкам, рисует разноцветные треугольнички квадратики и ромбики. А самое главное она выдает это все аж в секундах, тем не менее мы не расскажем вам почему ИЛ-20 летел аж 1400 секунд! (23 минуты) после начала всей этой заварушки , прямиком в зону кружащих желтых точечек (странно что система не опознала их и не присвоила значки голубых щитов-давидика со свисающими пейсами) , мы не расскажем так как понятия не имеем где были те кто обязан следить за небом, или имеем но все равно не расскажем, так как правда не выгодна. Мы также выслушали сирийцев, из их слов следует что сирийцы свою вину не признают, так как ракета российская, стрелять куда попало нас учили еще советские инструкторы, мы стреляли согласно инструкциям во все что движется а также во все что закрывает все что движется. После проведенной работы принято решение наказать сирийцев и поставить им С-300, бесплатно (в связи с этим поручить правительству подкорректировать бюджет и поднять выход на пенсию на 12 дней или увеличить налог на два десятых пункта. Да здравствует Сирия! Ура товарищи!"
      1. Dart2027 Офлайн
        Dart2027 Сегодня, 22:07
        +2
        Цитата: Леклерк
        самое главное она выдает это все аж в секундах, тем не менее мы не расскажем вам почему ИЛ-20 летел аж 1400 секунд! (23 минуты) после начала всей этой заварушки

        А источник про 23 минуты есть?
        1. Леклерк Офлайн
          Леклерк Сегодня, 22:28
          -2
          Есть, источник - Министерство Обороны РФ

          21:39 звонок из Израиля о предстоящей атаке
          21:40 сама атака
          .......тут поместились 23 минуты...............
          22:03 попадание ракеты в ИЛ
          22:07 самолет исчезает с экранов
          1. man_of_war Онлайн
            man_of_war Сегодня, 22:35
            +2
            1. отделение от группы борта 149
            2. имитация атаки с пересеченим по курсу с 007
            3. после того как ракета ПВО пошла, уход в радиотень за 007

            Согласен, не случайность, а четко спланированная акция. В результате которой погибли наши специалисты.
      2. Константин Шевченко Офлайн
        Константин Шевченко Сегодня, 22:28
        +2
        За свой пенсией следите, как бы за 70 не завалило. Да и с налогами у вас не айс.
      3. Demon_is_ada Онлайн
        Demon_is_ada Сегодня, 22:58
        0
        Действительно уррря laughing
        После проведенной работы принято решение наказать сирийцев и поставить им С-300, бесплатно (в связи с этим поручить правительству подкорректировать бюджет и поднять выход на пенсию на 12 дней или увеличить налог на два десятых пункта. Да здравствует Сирия! Ура товарищи!"

        А нефть тем временем поползла вверх... Извиняюсь конечно, но разве франция добывает нефть? Или она ее все таки покупает??? what Ну и так сказать на прощание - те самые с300 у нас хотели утилизировать, они сняты с дежурства и заменены... Вам стало полегче, болезный вы наш... заботливый laughing
    10. d1975 Офлайн
      d1975 Сегодня, 21:55
      +3
      опасно пишите , я когда написал е.....и , как бы говоря культурно получил бан , модераторы ещё те тут , не удивлюсь , что и щас получу совсем. Было расценено как мат . Хорошее воображение о богоизбранных. wassat
    11. Turist1996 Офлайн
      Turist1996 Сегодня, 21:58
      +1
      Вот если бы вместо Ил-20 на корм рыбам ушёл бы F-16, тогда бы и можно было бы говорить о конце сказки.
      И уважаемый Леклерк гадости бы о другом писал - мол, как так, у вас же суперЗРК, почему она не увидела доброго взгляда пилота?!
    12. borberd Онлайн
      borberd Сегодня, 22:06
      -6
      Какая пурга . Вчера были мультики , сегодня слайды . Вчера , МО РФ , на голубом глазу заявляла что израильские истребители находились на высоте нескольких десятков метров , а сейчас уже выше 7-9 км ? А на каком расстоянии находились друг от друга израильский истребитель и ИЛ-20 почему не говорят ? Почему не показывают поминутное развитие событий , как обещали ? Почему вообще сначала говорили что самолёт сбили в 23.00 , потом в 22.07 , а сейчас уже в 22.02 ?
      1. uhu189 Офлайн
        uhu189 Сегодня, 22:16
        +6
        Вы невнимательны. В 22.02 было попадание ракеты и 4 минуты самолет падал, и с экранов радаров пропал с 22.07. Про 23 часа писали журналисты, а не МО.
        1. borberd Онлайн
          borberd Сегодня, 22:28
          -3
          Такие схемки я тоже в фотошопе рисовать умею . Какое расстояние было между Ф-16 и ИЛ-20 по дальности и высоте ? Как Ил-20 туда прилетел и когда и откуда ? Сколько летел и какое положение было у Ф-16 ? По словам мультипликатора Ф-16 не менял позиции , а висел на том же месте . И где во всей этой картине французский фрегат , который по заявлениям МОРФ тоже стрелял ракетами . Есть мнение что он подкачивал гелием израильские Ф-16 , потому как по мультикам МО , они висели на одном месте 40+ минут .
          1. man_of_war Онлайн
            man_of_war Сегодня, 22:39
            +1
            А что ваше МО может предьявить? Даже "мультик" нарисовать не могут? Только и повторяют мантру "наши пилоты пили пиво"
          2. uhu189 Офлайн
            uhu189 Сегодня, 23:02
            +1
            Ну посмотрите сегодняшний брифинг, там есть высотные развертки. А F-16 не висели в одном месте, а кружили в заданном районе и ждали приказа на повторную атаку. Мультипликация - это лишь схема, а не посекундная модель перемещения самолетов. Зачем вот дурить на ровном месте, если вы все прекрасно поняли?
          3. Demon_is_ada Онлайн
            Demon_is_ada Сегодня, 23:18
            0
            borberd Сегодня, 22:28
            И где во всей этой картине французский фрегат , который по заявлениям МОРФ тоже стрелял ракетами . Есть мнение что он подкачивал гелием израильские Ф-16 , потому как по мультикам МО , они висели на одном месте 40+ минут .

            Ви таки вроде писали что служите в ВВС belay Таки на картинке с индикатора РЛС находящегося в Хмеймим должна быть метка от корабля? Я вас пгравильно понял??? Ви апологет теории плоской земли, я разгадал вас таки laughing
      2. aquatic Офлайн
        aquatic Сегодня, 22:18
        +3
        Какая пурга

        смотрите в корень. С-300 у сирийцев, с нашими расчетами, что вы там кричали? поставите С-300 разбомбим? вперед камикадзе. бомбите.

        что вам надо доказать? у меня вон в гараже пол тонны компакт дисков с доказательствами))) Вам ни кто больше ничего доказывать не собирается, , принято решение дать вам по усам, а объяснения для остального мира, не для вас. И почему то я вам даже не сочувствую
  2. майор Юрик Офлайн
    майор Юрик Сегодня, 20:32
    +12
    При этом был обсуждён вопрос о том, что данные израильских ВВС расходятся с данными средств контроля ВКС РФ на авиабазе «Хмеймим»

    Ну да, все еврейские данные начинаются одинаково...да что ви такое говорите, я вас умоляю как ви могли такое подумать..
    Надоели уже хуже горькой редьки! am
  3. Yak28 Офлайн
    Yak28 Сегодня, 20:35
    -3
    Как бы там не было,а военные самолёты и вертолёты в Сирии теряют не США,не Израиль и не Турция,а Россия.Кто следующий будет виновен в гибели нашего самолёта?
    1. mirag2 Офлайн
      mirag2 Сегодня, 20:43
      +4
      Израиль тоже потерял не так давно.А турки не один вертолет потеряли в схватках с курдами.
    2. aquatic Офлайн
      aquatic Сегодня, 22:19
      +1
      и американцы теряли, на войне как на войне
    3. Silvestr Офлайн
      Silvestr Сегодня, 22:33
      0
      Цитата: Yak28
      самолёты и вертолёты в Сирии теряют не США,не Израиль и не Турция,а Россия.

      так скажите- почему? Неужто все из-за сирийцев? Наморщите ум!
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 20:35
    +3
    сотни криков типа вывсевретеэтофальшивка сейчас взорвут сайт belay
  5. wiatr Офлайн
    wiatr Сегодня, 20:36
    -7
    И??? и так все ясно, или заувалираванная ответко(, или к сожалению опять умоемся, делов то , нам нынешней Рассеи не привыкать
    1. Ром Офлайн
      Ром Сегодня, 20:56
      +7
      ну....тогда делайте позу которая вам нравится
  6. faterdom Офлайн
    faterdom Сегодня, 20:37
    +9
    Он уже и Болтону пожаловался. Хотя, все они там большие Болтуны. Пусть Норкина своего спросит, что они там 40 страниц пурги всю ночь печатали.
    1. mirag2 Офлайн
      mirag2 Сегодня, 20:56
      +2
      faterdom
      Советник американской национальной безопасности Джон Р. Болтон заявил в понедельник, что надеется, что Россия пересмотрит свои планы по продаже систем противоракетной обороны С-300 в Сирию, поскольку это будет «значительная эскалация» Москвы, сообщает агентство Рейтер.

      Болтон утверждал,что Иран сбил Ил-20,грубо говоря.Инфа от The Jeruaslem Post
      https://www.jpost.com/Breaking-News/Bolton-Iran-shot-down-the-Russian-plane-in-Syria-567851
      Не находите,что слишком толсто?
  7. Приговор Офлайн
    Приговор Сегодня, 20:37
    +9
    Ну, я тоже как то больше нашему Министру Обороны доверяю, чем «правдивым» данным евреев. Если он что-то озвучивает, значит у него есть веские для этого основания. Не тот уровень, чтобы врать. Я уверен, зная евреев, весь мир отлично понимает, что происходит на самом деле.
  8. АлександрК Офлайн
    АлександрК Сегодня, 20:37
    -34
    То есть российский военные видели, что развивается сложная ситуация на радаре, но не захотели сообщить сирийским коллегам о том, что происходит и фактически привели к смерти 15 человек. Сирийцы же доступа к радарам С400 не имеют.

    А сирийцы не имея радара ударили по тому, что видели.

    Получается российские военные подставили сирийцев.

    Или эта картинка состряпана в редакторе во что больше верится.
    1. Володин Офлайн
      Володин Сегодня, 20:44
      +31
      Сань, действительно сложно верить картинке, если сначала пишешь комментарий под израильским флагом, а потом вдруг уже под немецким. Видимо, так же действовало и Минобороны Израиля, пытаясь подтереть данные о своей провокации в районе "Хмеймима" и заявлениями "нас там не было". Выражаясь языком Конашенкова, объективные средства контроля "ВО" позволили определить, что первый ваш комментарий был несколько под другим флагом. И зачем всё это... Нет слов...

    2. shulgin Офлайн
      shulgin Сегодня, 20:46
      -26
      Цитата: АлександрК
      То есть российский военные видели, что развивается сложная ситуация на радаре, но не захотели сообщить сирийским коллегам о том, что происходит и фактически привели к смерти 15 человек.
      Вот именно. А потом арабские сказки начались. Сириийцы им самолёт сбили а у них даже личний смелости не осталось лично себе в том признаться. Какие они русские, обарабились.
      1. Jerk Офлайн
        Jerk Сегодня, 21:20
        +15
        Это ваше заднее слово? Впрочем, задней уже и не бывает.
        Обновил бы методичку, копытный житель тундры, с рогами! Запомни - при использовании живого щита виноват ТОТ, кто его использует, а не тот, кто вынужден через него стрелять. Вот ВЫ - использовали. Так вот ВАС теперь - по норме в плен брать не надо, надеюсь и не будут. Военное преступление потому что - живой щит.
        1. aquatic Офлайн
          aquatic Сегодня, 22:22
          +3
          именно, именно так фашисты в 41 атаковали за женщинами и детьми брестскую крепость. Именно так воюют и террористы.
        2. merkava-2bet Онлайн
          merkava-2bet Сегодня, 22:59
          -2
          О как заговорили,сколько пафоса,вот Вы,вот Вы.А что Вы,да конкретно Вы?
    3. GABALIS Офлайн
      GABALIS Сегодня, 20:47
      0
      Больше креативу! Как-то неуклюже у вас получается hi
      1. Серж Горелый Онлайн
        Серж Горелый Сегодня, 21:23
        +8
        Цитата: GABALIS
        Больше креативу! Как-то неуклюже у вас получается hi

        Ага. А самое интересное- что хохлоботы, что богоизбранные - вдруг стали своих ридных прапоров стесняться... Так патриоты или просто тролли?
    4. dima-fesko Офлайн
      dima-fesko Сегодня, 20:54
      +3
      Не забудьте о времени прохождения информации от оператора до оперативного дежурного и связанные с этим манипуляции и команды...........
    5. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 20:59
      +12
      александрк-вам не надоело с упорством маньяка на пятой ветке обличать фиг знает в чем Россию,голословно,без доказательств,попутно постоянно плача что мы израильтян забижаем fool вы честно напишите-за израильское гражданство стараетесь,так там вам воевать придется,это не на диване с клавой в руках,там будут злые арабы, lol желающие сделать из вас кишмиш...
      1. faiver Офлайн
        faiver Сегодня, 21:10
        +5
        я так понимаю он сменщик меркавы...
        1. merkava-2bet Онлайн
          merkava-2bet Сегодня, 23:03
          -1
          У каждого есть свой голос и разум.
    6. Kurare Онлайн
      Kurare Сегодня, 21:05
      +8
      Цитата: АлександрК
      То есть российский военные видели, что развивается сложная ситуация на радаре, но не захотели сообщить сирийским коллегам о том, что происходит и фактически привели к смерти 15 человек. Сирийцы же доступа к радарам С400 не имеют.

      Вы себе хоть представляете, как быстро там развивались события? У расчётов С-400, между прочим, другая задача: не допустить атаки на объекты, прикрываемые расчётом.
      Цитата: АлександрК
      А сирийцы не имея радара ударили по тому, что видели.

      А С-200 это что, наведение на глаз?
      1. man_of_war Онлайн
        man_of_war Сегодня, 21:26
        +5
        Спасибо, что есть еще люди, умеющили трезво мыслить. А то на всех этих ветка "голубые" гайки, только и распинались, совершенно берега попутали.
    7. IvanT Офлайн
      IvanT Сегодня, 21:11
      -1
      Ахахахаха ЛОЛ!!!
    8. гильза Офлайн
      гильза Сегодня, 21:18
      +10
      Да уж...По себе людей судить-трудно спать,но легче жить. По-человечески сказали ,для людей:
      1. Израиль дал неправильную информацию о месте нанесения удара -север,вместо северо-запад(район базы) в результате ил сразу оказался в зоне удара.
      2.После первого удара из зоны израильтяне не ушли, один из ф-16 пошёл на второй заход ,прикрываясь ф-16.
      Результаты:
      1.1. Позднее предупреждение и наличие в воздухе ил-20 не дали сирийцам отработать в первый круг.
      2.1. стрельбу сирийцы вели по ф-16,который ушёл за ил-20,прижался к нему,закрывась его "тенью"
      2.2. официально сказано,что наши рлс в системе управлени (внимание!-управления) сирийской пво не участвуют и лишь информируют и корректируют.
      2.3. Даже возлагая вину на сирийцев зададимся вопросом : какого весёлого цель№140 пошла на второй заход на готовый к стрельбе ЗРК по линии снижения Ил-20? Тут уже перестаёт пахнуть случайностью.
      1. Керенский Онлайн
        Керенский Сегодня, 23:18
        0
        2.После первого удара из зоны израильтяне не ушли, один из ф-16 пошёл на второй заход ,прикрываясь ф-16.

        Максим! А чем он пошёл на второй заход? Каждая птичка несёт по 2 изделия. 4 птички - 8 изделий.
    9. We_Smart Офлайн
      We_Smart Сегодня, 21:20
      +5
      Когда у глупого троля смена закончится?
    10. Dart2027 Офлайн
      Dart2027 Сегодня, 22:09
      0
      Цитата: АлександрК
      То есть российский военные видели, что развивается сложная ситуация на радаре

      А у них было время?
  9. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 20:40
    +6
    каждый остается при своем мнении,только вот нам нужно быть последовательными в действиях,и как только С300 развернут,посадить за аппаратуру только наших спецов,а сирийцы пускай учатся.и ,если придется произвести реальный пуск по настоящему самолету,чтобы рука не дрогнула, и не было дрожи в голосе или коленках-поэтому расчеты первые месяцы должны быть полностью из наших спецов.
    1. семург Офлайн
      семург Сегодня, 20:51
      -9
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      каждый остается при своем мнении,только вот нам нужно быть последовательными в действиях,и как только С300 развернут,посадить за аппаратуру только наших спецов,а сирийцы пускай учатся.и ,если придется произвести реальный пуск по настоящему самолету,чтобы рука не дрогнула, и не было дрожи в голосе или коленках-поэтому расчеты первые месяцы должны быть полностью из наших спецов.

      А если в ответ ВВС Израиля раздолбят эти с300 вместе с вашими операторами , вы семьям этих офицеров соболезнование выскажите. Или оседлаете свой боевой диван и на нем махнете в Сирию , спасать Асада от террористов ой уже от Израиля . PS а вообще что то подобное должно было произойти в Сирии обязательно, не смотря на все горячие линии итд , в небе Сирии есть и сирийцы и ваши космонавты и коалиция и евреи . И вечно уклонятся друг от друга не получиться а теперь будет повышение ставок и у кого яйца круче или выборы ближе.
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
        ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 21:03
        +4
        семург-так для этого и нужны наши спецы, чтобы израиль С300 не унечтожил.попутно там нужны комплексы ближнего радиуса действия,закрыть мертвые зоны трехсоток.это не компьютерные стрелялки,это жизнь,и нам нужно показать израилю что лучше нас не трогать.
        1. семург Офлайн
          семург Сегодня, 21:43
          -3
          Это не будут боевыми действиями в полном смысле слова, мы побомбим бабахов и это будет не дороже учений на своей территории, не дословно а примерно смысл сказанного ВВП . Вы предлагаете втянуться в конфликт с Израилем с развертыванием эшелонированной ПВО и своими операторами в надежде что евреи этого испугаются и отступят. А евреям отступать некуда взади море а шиитский полумесяц во главе с Ираном уже у их границ. Причем аятоллы прямым текстом говорят об уничтожении Израиля ,а вы предлагаете над этим коридором развернуть свой зонтик ПВО. И евреи будут последними дураками если позволят этому случиться , а они особо не замечены в глупостях , а значить они будут "шатать" такой зонтик ПВО .
          1. alexmach Офлайн
            alexmach Сегодня, 22:06
            +1
            Все-таки Вы правы, ситуация в Сирии очень тяжелая, как была в момент ввода туда нашего контингента, так и сейчас. В первую очередь из-за обилия сильных внешних игроков. И каждый из них на этом театре действий сильнее России. Разговоры про отбомбим как за счет учений - выдавание желаемого за действительное.
          2. aquatic Офлайн
            aquatic Сегодня, 22:31
            +1
            у Израиля нет ни одного шанса против общевойсковой операции силами Ирана , Сирии при поддержке России и Турции, сил в регионе достаточно чтобы уронить синезвездных в море в течении 10-12 дней. Если они не остановятся мы увидим это в течении следующего года. Надеюсь что этого не произойдет. Но сочувствия к ним нет
        2. prapor55 Офлайн
          prapor55 Сегодня, 21:44
          0
          Да именно так, всякое действие имеет противодействие. Пусть шавки и отвечают теперь за прихоть хозяев.
      2. aquatic Офлайн
        aquatic Сегодня, 22:27
        +2
        И вечно уклонятся друг от друга не получиться а теперь будет повышение ставок и у кого яйца круче или выборы ближе.


        судьба у нас такая ..... мы не хотим ...но периодически к нам лезут доказывать и показывать свои крутые яйца, просто приходиться бить их в яичницу, пришли время синих яиц. Мы пытались это остановить, мирно, но.... куда деваться будем действовать по обстоятельствам
  10. mirag2 Офлайн
    mirag2 Сегодня, 20:41
    +14
    Израильские СМИ сообщали о "длительных" переговорах Норкина в Москве.На самом деле они заняли 21 минуту.
    1. АлександрК Офлайн
      АлександрК Сегодня, 20:43
      -23
      Какие израильские СМИ сообщили о "длительных" переговорах Норкина в Москве?
      1. mirag2 Офлайн
        mirag2 Сегодня, 20:46
        +5
        АлександрК
        The media of Israel is already "spinning" the meeting as having lasted for "hours." That's flatly wrong. From start to finish, the meeting lasted twenty-one minutes.

        http://halturnerradioshow.com/index.php/news/world-news/3182-israeli-military-delegation-to-moscow-thrown-out-by-russians-after-21-minutes
      2. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
        ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 21:05
        +8
        александрк-знаете есть в израиле такая контора 'деффка' wassat как бы к сми относится,вам в ней нужно работать,ибо способность пудрить людям мозги у вас срождения развита.
  11. Вкд Двк Офлайн
    Вкд Двк Сегодня, 20:41
    -23
    Всё сказанное нашими и не нашими- ерунда на постном масле. Главное- нет ответа- почему не сработала система "свой-чужой"? Это что за вооружение там стоит, и какого хрена делают тогда там наши летуны, если их могут снять свои?
    Любая система должна быть рассчитана на идиота. И Свой-чужой- последняя ступень защиты. Которая не работала.
    1. Комментарий был удален.
      1. Ром Офлайн
        Ром Сегодня, 20:59
        +2
        И что с этого? Вы вон по русски пишите не плохо...но вы же не русский и похожи на провокатора...
        1. семург Офлайн
          семург Сегодня, 21:05
          -1
          Цитата: Ром
          И что с этого? Вы вон по русски пишите не плохо...но вы же не русский и похожи на провокатора...

          "У вас ус отклеился "laughing из кинофильма бриллиантовая рука
    2. faiver Офлайн
      faiver Сегодня, 21:13
      +3
      Какая система "свой-чужой" у сирийской пво и российского самолета?
    3. егерь650 Онлайн
      егерь650 Сегодня, 21:23
      +1
      Опознание целей производит оператор до пуска ЗУР. Есть нефиксируеммый тумблер, который жмут в узком секторе при проходе визира по цели. И если цель своя, то на ИКО виден ответ, в виде метки у цели. Далее ей присваивается признак "Свой" и по идее при этом должна блокироваться передача ее в канал ССЦ.
      1. Керенский Онлайн
        Керенский Сегодня, 23:30
        0
        Андрей! Молодец! Но кому это сейчас интересно? Тут люди в "погоны" играют, по хитрым правилам.
    4. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 21:23
      +4
      вкд двк-вообще то она не сработала из за её отсутствия,чтобы израильтяне не получили к ней доступ,ибо прицендент был уже,во времена ссср,и стоил стране миллиарды рублей-тех,советских.
      1. alexmach Офлайн
        alexmach Сегодня, 22:08
        +1
        Все-таки замена кодов в современной системе должна быть на порядок проще таковой в 80-е годы.
        1. man_of_war Онлайн
          man_of_war Сегодня, 22:58
          0
          Но от этого не менее затратной, на новых системах может быть и проще, но до сих пор что у нас что у "партнеров", летает и стреляет, в общем то техника, конца 80х..... А там все было прошито намертво.... Этож сколько боевых блоков ЗУР надо перебать, всех....
    5. Kapitänleutnant Онлайн
      Kapitänleutnant Сегодня, 21:43
      0
      Докладываю!!!! Что система свой-чужой может не работать когда действует пво, сигнал может запаздывать или искажается. Когда работает пво, в ее зоне своих самолетов не должно быть!!!
    6. faterdom Офлайн
      faterdom Сегодня, 21:49
      +2
      Ага. И еще мы ключи для ЗАС всем раздаем налево-направо, чисто бесплатно..... Сбила самолет не наша ракета и выпущена не из нашего комплекса. Поэтому никакого "свой-чужой" там не было.
    7. helmi8 Офлайн
      helmi8 Сегодня, 21:58
      +2
      Цитата: Вкд Двк
      Главное- нет ответа- почему не сработала система "свой-чужой"? Это что за вооружение там стоит, и какого хрена делают тогда там наши летуны, если их могут снять свои?

      Простите, может Вы лучше переключитесь на обсуждение апельсин? Читая подобные опусы, просто не знаешь - смеяться или плакать...
  12. Андрей Чистяков Офлайн
    Андрей Чистяков Сегодня, 20:43
    -4
    Позвони мне-позвони... (Песня такая есть)
  13. ODERVIT Онлайн
    ODERVIT Сегодня, 20:50
    +6
    Какие бы очевидные факты не приводило наше МО виновники будут отрицать и отрицать. Будут находить все новые и новые оправдания. Они такими были, есть и будут. Единственное, что может их заткнуть- ответное силовое противодействие.
  14. Runi Офлайн
    Runi Сегодня, 20:51
    -12
    Вот клоуны на мониторе всё видно а сделать нечего не смогли бардак однако !
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 21:10
      +3
      романо-вы вообще о чем пишите,что кто не сделал, belay равзверните вашу мыслю если можно...
    2. мерцание Офлайн
      мерцание Сегодня, 22:53
      -1
      Клоуны в Цахал сидят, мало того, что воевать не могут, так еще на голову бедных израильтян кучу проблем создают.
  15. Виктория-В Онлайн
    Виктория-В Сегодня, 21:05
    0
    Подскажите. Посадочная полоса расположена паралельно берегу моря. ИЛ-20 заходит на нее поперек. Как же он на нее сел бы ?
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 21:25
      +4
      вы знаете,виктория,хорошо бы сел,довернул в полете,если бы не сбили...
    2. helmi8 Офлайн
      helmi8 Сегодня, 21:51
      +4
      Цитата: Виктория-В
      Подскажите. Посадочная полоса расположена паралельно берегу моря. ИЛ-20 заходит на нее поперек. Как же он на нее сел бы ?

      Подсказываю... Заход на посадку осуществляется по кругу. И направление движения самолета поперек полосы - то это третий разворот, после которого будет четвертый с заходом на полосу.
      1. Botanikas Онлайн
        Botanikas Сегодня, 22:45
        0
        третий на 5000?
  16. Гардамир Офлайн
    Гардамир Сегодня, 21:18
    -1
    Кстати о таинственных орденах плюсующих и минусующих. Поправил минус за первый комментарий и плюс за второй. А самолёт наш сбил израильский истребитель.
    Есть примеры когда МО РФ говорило правду?
    1. faiver Офлайн
      faiver Сегодня, 21:22
      0
      А самолёт наш сбил израильский истребитель.
      - чем будете доказывать? если доказательств нет, то все это слова в никуда...
  17. егерь650 Онлайн
    егерь650 Сегодня, 21:21
    +1
    Что то шестигранники молчат.
    1. faiver Офлайн
      faiver Сегодня, 21:25
      +6
      не молчат, они под другими флагами выступают....
      1. егерь650 Онлайн
        егерь650 Сегодня, 21:26
        +2
        быстро переобулись
    2. We_Smart Офлайн
      We_Smart Сегодня, 21:26
      +2
      Смена закончена.
    3. мерцание Офлайн
      мерцание Сегодня, 23:11
      0
      Цитата: егерь650
      Что то шестигранники молчат.

      Инструкции новые получают. Там слегка паника начинается, те кто по умнее понимают, это не просто поставка Россией С-300, а это изменение позиции России на действия Израиля в Сирии. А это для Израиля просто катастрофа. Американские хозяева будут требовать от руководства Израиля продолжать атаки Сирии, а это уже будет чревато серьезными потерями для ВВС Израиля (единственной боеспособной цахаловской силе), потеря летного состава, по сути, можно будет сравнить с разгром Цахал, остальные рода войск Цахал армией назвать можно с очень большой натяжкой. Так что ситуация для них теперь будет очень плачевной - от начала войны с Сирией и до конца Израиля как государства один шаг.
      Проблема для Израиля в том, что матрасы им не позволят отползти и не атаковать Сирию. Короче, для матрасов они теперь вместо бабахов будут.
      1. merkava-2bet Онлайн
        merkava-2bet Сегодня, 23:26
        0
        А Вы случайно не работаете МО Израиля,так хорошо осведомлены об уровне боевой подготовки Израиля,или только ляпнуть мастер.
  18. shans2 Онлайн
    shans2 Сегодня, 21:23
    +4
    Эй, быстрее присылайте ФУ-35 и прочие Фу-22, мы ждем.... с ответной любовью ... т.е простите, сирийцы ждут, да, хы хы. Хуцпанавты должны страдать...платить и каяться...
  19. ALSur Офлайн
    ALSur Сегодня, 21:31
    +5
    Цитата: shugar
    И смех и грех...
    "Наши системы обнаружения авиации соперника не сработали, потому что Израиль не сообщил нам о местонахождении своих истребителей"
    (выдержка из брифинга МО России)

    Что здесь не понятного. Были договорённости, что мы не сбиваем самолёты Израиля. Где бы они не летали. Наблюдать, наблюдали. В чём вы видите противоречие? А вот Израиль воспользовался этим, что и привело к гибели ИЛ-20.
  20. vitvit123 Офлайн
    vitvit123 Сегодня, 21:32
    0
    Да, снова кругом одни спецы из дружественных стран - радеют за нас . Я так думаю наших военных нужно всех увольнять , и встречать чужих военных , вот под ними заживем, они умные ,смелые , непобедимые . Достали .
  21. Баберметис Офлайн
    Баберметис Сегодня, 21:33
    -16
    Все очень правдиво.

    А тела опознаных 15 офецеров есть? Или ФСБ подкинули "утоновших" боевиков?

    И все это прикрытие для сохдания общей ПРО России-Сирии-Ирана-Ливана, дабы обеспечить безопасную добычу средиземноморского шлейфа Газпрому? То то с Турцеей вы сисюкались о збитом Су 25.

    Какой следующий шаг - Кипр?
    Или прямое лбастолкновение? Вы далеко от дома, а на арабов с рерсами надеяться? СССР уже надеялись, результаты какие?

    С300 в долг дружественному сирийскому народу + убыточный Тартус?

    Но я ЗА конструктивный Диалог по проблемам безопасности Ближнего востока и экономической безопасности добычи и транспортировки энергоресурсов!

    Откажетесь - России не здобравать! Владимир Владимирович - не вечен. А ждать мв умеем не хуже чем вы умеете воевать.
    1. man_of_war Онлайн
      man_of_war Сегодня, 21:39
      +8
      ОООООО!!!! Первый появился, уже хочет конструктивный диалог вести. Давай баш на баш, вы нам ну например Голаны, с прилегающими территориями +20км, а мы подумаем, может и не будем сильно бить....
    2. _Ugene_ Офлайн
      _Ugene_ Сегодня, 21:39
      +6
      С300 в долг дружественному сирийскому народу + убыточный Тартус
      а вы в чужой карман не заглядывайте, свои считайте
    3. егерь650 Онлайн
      егерь650 Сегодня, 21:41
      +3
      Каждый надутый презерватив мнит себя дерижаблем, воно как уже войну почти объявил, не по адресу. Как у Барона мюнхаузена, в распорядке дня. с 10 до 12 война с англией. Ты чего разошелся, пиши в МИД. Здесь обсуждаем статью, которая выше.
    4. дрозд Онлайн
      дрозд Сегодня, 21:49
      +5
      Цитата: Баберметис
      Откажетесь - России не здобравать! Владимир Владимирович - не вечен. А ждать мв умеем не хуже чем вы умеете воевать.


      ООООО.. это зачет... сеансы саморазоблачения продолжаются... воистину евреи отличаются от Ж И Д О в
    5. Orkraider Онлайн
      Orkraider Сегодня, 21:52
      +9
      А тела опознаных 15 офецеров есть? Или ФСБ подкинули "утоновших" боевиков?

      Вы знаете это подло, так говорить, особенно сейчас. Вы мало того, что поступили подло, но и продолжаете вести себя низко. По поводу ждать..Русь тоже умеет ждать, и когда ее терпение заканчивается, она наказывает вопреки всему. Вопреки логики, вопреки разуму.

      Я Вас не осуждаю, бог Вам судья. Но лично Вы, задумайтесь над своими словами.
      1. дрозд Онлайн
        дрозд Сегодня, 21:56
        +3
        Цитата: Orkraider
        А тела опознаных 15 офецеров есть? Или ФСБ подкинули "утоновших" боевиков?

        Вы знаете это подло, так говорить, особенно сейчас. Вы мало того, что поступили подло, но и продолжаете вести себя низко. По поводу ждать..Русь тоже умеет ждать, и когда ее терпение заканчивается, она наказывает вопреки всему. Вопреки логики, вопреки разуму.

        Я Вас не осуждаю, бог Вам судья. Но лично Вы, задумайтесь над своими словами.


        я бы вам еще 100500 плюсов поставил.. за выдержку.... я так не умею.. увы feel feel
    6. shans2 Онлайн
      shans2 Сегодня, 21:57
      +3
      ты с Окраины? вы там все ударенные мешком по голове))) Уровень идиотизма зашкаливающий. Впрочем, только там всегда была масса предателей, с которой работало ЦРУ и прочие МИ-6...
    7. ТОР2 Офлайн
      ТОР2 Сегодня, 22:04
      +1
      Цитата: Баберметис
      То то с Турцеей вы сисюкались о збитом Су 25.

      Там интересная история. Вот незадача пилот турецкого F-16 должен был лететь сбивать самолёт Эрдогана. Забавное совпадение не правда ли? За участие в антиправительственном заговоре его очень щедро премировали, свои же. Интересно гонорарчик из за лужи успел он получить.
      Цитата: Баберметис
      Откажетесь - России не здобравать! Владимир Владимирович - не вечен.

      О да, если придёт Сергей Юрьевич не здобровать многим. laughing
    8. faiver Офлайн
      faiver Сегодня, 22:10
      +2
      Но я ЗА конструктивный Диалог
      - ваше сообщение прям все пропитано "конструктивным диалогом"....
    9. Dart2027 Офлайн
      Dart2027 Сегодня, 22:14
      +1
      Цитата: Баберметис
      Все очень правдиво. А тела опознаных 15 офецеров есть? Или ФСБ подкинули "утоновших" боевиков?

      Даже сам Израиль не отрицает факта случившегося.
      Цитата: Баберметис
      С300 в долг дружественному сирийскому народу + убыточный Тартус?

      А Тартус это что завод или торговый центр? Вообще-то это база для ВМФ.
    10. aquatic Офлайн
      aquatic Сегодня, 22:36
      +1
      Откажетесь - России не здобравать!

      угрожаете? ))) памперсы то летчики ваши сменили? слышал погоняли их над ливаном недавно, и с моря зону прикрыли, не летают теперь синезвездные..
    11. mirag2 Офлайн
      mirag2 Сегодня, 22:40
      +1
      Баберметис с такими,как ТЫ разговаривать-только время терять.
  22. МИМО ПРОХОДИЛ Офлайн
    МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 21:34
    +2
    Чего обсуждать то?
    Заявление Минобороны РФ?
    Хуцпу Израиля?
    Забудьте. Забейте.
    Гарант (РФ) сказал - это случайность.
    А 15 трупов в результате случайности - так бабы еще нарожают (классика - Тихий Дон)
    Хотя интересный вариант был в Турции – через некоторое время после сбития самолета шахид курд взорвал автобус с турецкими пилотами.
    Вот если что-то подобное произойдет в скором времени в Израиле – сниму перед портретом гаранта шляпу, нет, так и не сильно удивлюсь (про нейтральных спортсменов помню).
    1. TAMBU Офлайн
      TAMBU Сегодня, 21:41
      +1
      к моему глубочайшему раздражению и сожалению согласен...
    2. aquatic Офлайн
      aquatic Сегодня, 22:42
      +2
      курд взорвал НЕ тех пилотов, взорвал тех кто отказался от переворота в Турции . Пилот сбивший наш самолет участвовал в заговоре был пойман и казнен. Террор не наш метод
  23. ALSur Офлайн
    ALSur Сегодня, 21:35
    +1
    Цитата: Вкд Двк
    Всё сказанное нашими и не нашими- ерунда на постном масле. Главное- нет ответа- почему не сработала система "свой-чужой"? Это что за вооружение там стоит, и какого хрена делают тогда там наши летуны, если их могут снять свои?
    Любая система должна быть рассчитана на идиота. И Свой-чужой- последняя ступень защиты. Которая не работала.

    Таким, кто задаёт этот вопрос уже на брифинге МО России был уже дан ответ и в форумах не однократно отвечали. На Сирийских ракетах, если и стоит система свой-чужой, то своя Сирийская. Нашу систему за рубеж не отправляют. Иначе в час икс окажется, что самолёты врага наша ПВО не сбивает. Выяснится, произошла утечка.
  24. Piramidon Офлайн
    Piramidon Сегодня, 21:36
    +2
    Израильский F-16 прикрылся Ил-20 от ракеты САА

    Твою дивизию мать. Мы там не просто на каких то учениях, а на войне. Евреи, хоть я их и недолюбливаю, применили классический заслон от сирийских ЗРК. Это ТАКТИКА войны. А вот то, что наши такой вариант не просчитали, и по сути бросили беззащитный Ил-20 в районе где ведутся активные боевые действия - это минус нашим "стратегам" из МО, ВМФ и ВКС. negative
    1. TAMBU Офлайн
      TAMBU Сегодня, 21:42
      -1
      если бы летунов предупредили заранее, они бы вообще в воздух может и не поднимались бы или отработали в другом месте...
      1. Piramidon Офлайн
        Piramidon Сегодня, 22:00
        +1
        Да какие могут быть "предупреждения"? Типа- мы сейчас вас обстреляем - что ли? На какие то джентльменские соглашения надеетесь, когда полноценная ВОЙНА идет? Мы воевать туда пришли, или зачем?
        1. TAMBU Офлайн
          TAMBU Сегодня, 22:28
          0
          Нет. "типа" мы сейчас будем "работать" в той или в той области. Была бы война "полноценной", была бы объявлена мобилизация. Я не договаривался чтобы говорить о соглашениях. Пришли мы туда отстаивать свои интересы в виде недопущения особо компетентных бармалеев на Кавказ. Задача эта была выполнена. Сейчас там группировка прикрывающая базу в Сирии. Там локальная операция, а война в Донецке, вот где ВКС нужны сегодня...
    2. aquatic Офлайн
      aquatic Сегодня, 22:44
      0

      - это минус нашим "стратегам" из МО, ВМФ и ВКС.

      так вы форум почитайте, тут еще месяц назад половина лично меня пинать начинала при каждом слове что Израиль враг. Израиль друг Израиль умный хороший друг. Надеюсь что теперь хотя бы мы внутри страны определимся наконец кто враг и не будем мешать наводить порядок.
  25. Оператор Офлайн
    Оператор Сегодня, 21:37
    +14
    1. Израиль предупредил Россию (за 50 секунд до атаки), что цели находятся на севере Сирии, а удар нанес на западе.

    2. Ил-20 летел вдоль берега с севера на юг (т.е. не в направлении района барражирования Ф-16). Израильтяне по его скорости, ЭПР и характерной сигнатуре (отражение радиосигнала от вращающихся воздушных винтов) однозначно опознали его. Тогда с какого бодуна один из Ф-16 пошел на сближение с Ил-20, да ещё и по направлению к сирийскому ЗРК С-200?

    3. В момент пуска ракеты Ил-20 еще не вошел в луч радиолокационного целеуказателя, который наводил ракету на Ф-16, а после того, как Ил-20 вошел в опасный сектор воздушного пространства, уже поздно было что-то изменить - скорость ракеты С-200 достигает 1,2 км/с, а её полуактивная ГСН не оснащена запросчиком "свой-чужой".
    Сирийцы не были оснащены более современным ЗРК С-300 потому, что Израиль в свое время упросил РФ не поставлять эту ЗРК в Сирию под честное израильское слово не наносить удары по объектам в районах расположения российских военных баз. А сам применил планирующие бомбы именно по этим объектам.

    Израиль трижды обманул Россию 17 сентября 2018 года. Какие хитроумные люди живут в государстве Израиль, не правда ли? am
    1. prapor55 Офлайн
      prapor55 Сегодня, 21:56
      +1
      Теперь у них будет время одуматься, интересно записки с какими просьбами будут преобладать в стене плача в ближайшие две недели?
    2. Piramidon Офлайн
      Piramidon Сегодня, 22:11
      +1
      Цитата: Оператор
      Израиль трижды обманул Россию 17 сентября 2018 года. Какие хитроумные люди живут в государстве Израиль, не правда ли?

      А это говорит о том, что наше командование безгранично доверяли хитрозадым израильтянам. Ну нельзя же на войне действовать по принципу - а вдруг враг окажется другом.
  26. _Ugene_ Офлайн
    _Ugene_ Сегодня, 21:38
    +4
    Данные с радиоэлектронных систем мониторинга комплекса С-400 на авиабазе «Хмеймим» подтверждают тот факт, что в ВВС Израиля попытались предъявить сведения, не соответствующие реальным событиям
    т.е, по простому, брешут
    интересно, евреи сами решили пойти на обострение отношений с Россией или прогнулись таки под штаты?
    так же интересно что наши теперь делать будут? как всегда болтать?
  27. Lek3338 Офлайн
    Lek3338 Сегодня, 21:40
    +2
    На данный момент истории МО РФ более убедительно чем Израильское !
  28. егерь650 Онлайн
    егерь650 Сегодня, 21:50
    +2
    https://vk.com/wall-55058826_92455 Истинная цель Израиля 17.09.20018
    1. man_of_war Онлайн
      man_of_war Сегодня, 21:59
      0
      Очень интересный вариант, тогда вполне понятно, становиться и дежурство Ил-20го в этом районе.
    2. faiver Офлайн
      faiver Сегодня, 22:15
      +1
      а версия действительно интересная...
  29. АлександрК Офлайн
    АлександрК Сегодня, 22:00
    -10
    Один из опытнейших военных экспертов Израиля назвал презентацию МО России «спектаклем дезинформации» и не оставил камня на камне от российской версии инцидента с Ил-20, разобрав по пунктам содержащиеся в ней ложные утверждения и логические нестыковки.

    Отметив, что «правительство Израиля бережет достоинство России и потому воздерживается от указаний на явные передергивания в словах ее офицеров», отставной генерал, не занимающий государственных постов, привел собственный список этих «явных передергиваний»:

    1. Система координации работала «как всегда, в соответствии с договоренностями, и в точности так же, как в последние годы».

    2. «Русские получили предупреждение от Израиля за 10 минут до сброса бомб и за 25 минут до того, как самолет был сбит ракетой».



    3. «Сирийский огонь — запоздалый, массированный и направленный во все стороны, был опасным и безответственным, и это не в первый раз».

    4. «Когда ракета попала в Ил-20, израильские F-16 находились на линии Хайфы, заходили на посадку».

    5. 25 минут более чем достаточно, чтобы «любая ответственная и профессиональная система контроля» могла убрать самолет из опасной зоны.

    6. «Россия располагает собственными радарами и разведкой, она не зависит от Израиля в защите своих самолетов от сирийских ракет».

    7. «Российский контроль за сирийскими ПВО и координация действий между ними не сработали».

    8. «Каждый начинающий оператор систем ПВО умеет отличать дружественные самолеты от чужих».

    9. «Если русские говорят правду, и российские и израильские самолеты действительно одинаково выглядят на экранах сирийских радаров, — их ВВС находятся в серьезной опасности уже три года».

    10. «Поставка С-300 усугубляет опасность, исходящую от непрофессиональных сирийских ракетчиков, в первую очередь, для ВВС России, для ВВС Израиля, США и коалиции, а также для гражданской авиации. Израиль готовится к этой угрозе уже 25 лет и сумеет справиться».
    1. егерь650 Онлайн
      егерь650 Сегодня, 22:05
      +2
      Есть маленький ньюанс, все почему то его упускают, что стреляли по Ф-16. зур перенавелась
      1. АлександрК Офлайн
        АлександрК Сегодня, 22:08
        -5
        Почему сирийцы вообще стреляли по f16, если, как мы видим, российские радары видели, что есть угроза их самолёту?
        Российские военные не могли предупредить, что самолёт ил находится в опасной зоне?
        А был ли мальчик wink
      2. АлександрК Офлайн
        АлександрК Сегодня, 22:14
        -5
        И отсутствует время.
        Как писали ранее - сначала несколько кремлёвских СМИ сообщили с ссылкой на МО, что самолёт исчез в 23.00 с радаров, а потом МО вдруг заявило про 22.07.
    2. man_of_war Онлайн
      man_of_war Сегодня, 22:13
      +3
      и не надоело перепечатывать из раза в раз одно и тоже, вам платят за количество постов? хоть тысячу раз скажи халва, но г...но ей не станет.... Вот если у шестигранников есть что показать пусть покажут, а так "хайли лайкли"... уже много раз видели...
    3. dragy52rus Онлайн
      dragy52rus Сегодня, 22:22
      +2
      Цитата: АлександрК
      4. «Когда ракета попала в Ил-20, израильские F-16 находились на линии Хайфы, заходили на посадку».

      Может кроме пустых заявлений предоставите объективные данные с радаров и самописцев с самолётиков.
    4. uhu189 Офлайн
      uhu189 Сегодня, 22:27
      +2
      Да, израильский опытный эксперт не оставил камня на камне от версии МО, наши эксперты не оставили камня на камне от версии ВВС Израиля, а вот людей и самолет уже не вернешь. Верите своим - бога ради, но как-то как минимум странно, что ваши ВВС чужую страну бомбили. А я в этот раз верю нашим. И остается надеяться, что это был последний сбытый самолет с обеих сторон
    5. mirag2 Офлайн
      mirag2 Сегодня, 22:43
      +1
      АлександрК Не СЮДА. уже сказано ТЕБЕ-демагогия НЕ приветствуется.Пошел на свои форумы,и быстро,так,чтобы пейсы назад.
  30. GibSoN Офлайн
    GibSoN Сегодня, 22:15
    +2
    Просто тихо наблюдаю.. Ввиду отсутствия, достаточного количества информации.. Но первое, что приходит в голову, почему ещё не забанили 99% комментаторов? Или правила форума и законы РФ не распространяются на данный ресурс? Ждём прецедент с подачей в суд со скринами? Понятно, что администрация и модерация "в доску своя", но закон есть закон!
    1. man_of_war Онлайн
      man_of_war Сегодня, 22:19
      +1
      Отчасти с вами, согласен, по крайней мере в части того, что перепечатывают явную лож + оскорбления
  31. Е2--Е4 Офлайн
    Е2--Е4 Сегодня, 22:25
    -3
    Господи вы что не понимаете Израиль наш партнер и союзник. Надо беречь и дорожить такими отношениями, только Израиль поддерживает нас там в диком зверином крае, не будь Израиля там нам будет худо.
    1. mirag2 Офлайн
      mirag2 Сегодня, 22:44
      +1
      Е2--Е4 С такими "союзниками" врагов НЕ НАДО.
    2. man_of_war Онлайн
      man_of_war Сегодня, 22:46
      +1
      Правильнее будет наверное так - Израиль наш "партнер" и "союзник"..... Штаты у нас такой же "партнер" и "союзник"
  32. mvd ru Офлайн
    mvd ru Сегодня, 22:26
    +3
    Цитата: borberd
    Британцы ржут в голос с мультиков МОРФ , теперь будут ржать со слайдиков .

    так они новичка нанюхались разбодяженного wassat вы там поаккуратней а то заразная штука lol
  33. mvd ru Офлайн
    mvd ru Сегодня, 22:29
    +2
    Цитата: семург
    а значить они будут "шатать" такой зонтик ПВО

    разок по "шаталке " получат и успокоятся laughing
  34. mvd ru Офлайн
    mvd ru Сегодня, 22:33
    +3
    Цитата: АлександрК
    И отсутствует время.
    Как писали ранее - сначала несколько кремлёвских СМИ сообщили с ссылкой на МО, что самолёт исчез в 23.00 с радаров, а потом МО вдруг заявило про 22.07.

    пора методичку новую у цахала просить , а то на одно и тоже 1000 раз ссылаетесь , СМИ это СМИ а МО это МО
  35. 123456789 Офлайн
    123456789 Сегодня, 22:33
    +2
    Тель-Авив виновен в гибели Ил-20 также как и Киев в гибели МН-17 Это провокации одной руки. Угадайте чьей : bully :
    И если мы так и будем "не поддаваться" то 41 год неизбежен! soldier
    К сожалению, История не учительница, а надзирательница: она ничему не учит, но только наказывает за незнание уроков.
  36. mvd ru Офлайн
    mvd ru Сегодня, 22:35
    +3
    Цитата: GibSoN
    Просто тихо наблюдаю.. Ввиду отсутствия, достаточного количества информации.. Но первое, что приходит в голову, почему ещё не забанили 99% комментаторов? Или правила форума и законы РФ не распространяются на данный ресурс? Ждём прецедент с подачей в суд со скринами? Понятно, что администрация и модерация "в доску своя", но закон есть закон!

    Продолжайте вести наблюдение wink есть еще вариант на укро сми перейти ,там ждет понимание да и пожалеют заодно tongue
  37. Николай Александрович Офлайн
    Николай Александрович Сегодня, 22:46
    +1
    Надо ожидать запроса военной прокуратуры на допрос израильскрго пилота.
    1. man_of_war Онлайн
      man_of_war Сегодня, 22:49
      +1
      Боюсь пилот, попадет в автомобильную аварию.... По дороге в аэропорт...
  38. Botanikas Онлайн
    Botanikas Сегодня, 22:52
    +1
    Ил не просто там летал, а выполнял определенную боевую задачу. И вели его по маршруту люди которые должны были владеть актуальной воздушной обстановкой, и обязаны были предвидеть подобные подлости. Где-то не сраслось. Жаль...
  39. Николай Александрович Офлайн
    Николай Александрович Сегодня, 22:53
    0
    После окончания поисковых мероприятий должен быть объявлен траур в стране. Все ждут.
  40. kutuz Офлайн
    kutuz Сегодня, 22:54
    -4
    Похожую, абсолютно доказанную схему рисовали как Су 25 сбил Боинг над Донбасом, и показывали по всем телеканалам. Или я вру? Ну, и что в итоге из этого вышло? Просто опозорились. Думаю эта схема из той же категории.
    1. Николай Александрович Офлайн
      Николай Александрович Сегодня, 23:03
      0
      Опозориться - это писать, как на украинском, Донбасс с 1-м с.
    2. Константин Шевченко Офлайн
      Константин Шевченко Сегодня, 23:06
      +2
      Ни кто не опозорился. Где данные США? Всё ещё засекречены. Где записи диспетчеров? Зато забит гвоздь в деле Боинга и никто не спорит с МО РФ.