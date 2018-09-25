Аналитика

С-300 за нос не поводишь! Технические бреши в ударных эскадрильях ВВС Израиля

36
МОСКВА ПЕРЕВОДИТ «БОЛЬШУЮ ИГРУ» В НОВУЮ ПЛОСКОСТЬ

Начало последней недели сентября 2018 года можно смело характеризовать как весьма скоротечный и показательный период переформатирования стратегии Москвы в отношении первостепенных военно-политических проблем в ближневосточной и восточноевропейской зонах ответственности России. Именно они с каждым годом всё более рьяно оспаривают наш статус сверхдержавы, создавая немалое количество хлопот оперативно-тактического характера на сирийском и донбасском театрах военных действий, а также в акваториях Средиземного, Чёрного и Азовского морей.




На фоне неминуемого усиления санкционного давления на наше государство и новых антироссийских выпадов Украины и Израиля, вне зависимости от уступок, на которые Кремль неоднократно шёл как по вопросу урегулирования ситуации на Донбассе, так и по вопросу присутствия на юге Сирии беспокоящих Тель-Авив подразделений «Хезболлы», КСИР и «Эль-Кудс», высшее российское руководство (приложив определённые усилия для избавления от «долларового капкана») наконец приняло решение максимально ужесточить дипломатические и военно-политические рычаги противодействия агрессорам. Времена беззубых и расплывчатых ответов наших МИДа и Минобороны на безобразные действия противника подходят к концу.

Своеобразной точкой бифуркации в российско-украинских отношениях, которая в итоге склонила чашу весов в сторону мощного дипломатического давления на Киев и недавнего предупреждения хунты о немедленном признании Донецкой и Луганской народных республик в случае попытки проведения наступательной операции против 1-го и 2-го армейских корпусов (о таком варианте развития событий на телеканале «Россия 1» заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин) стала «солянка» из нескольких инцидентов.

К ним можно причислить: нападение украинских боевиков на российскую в/ч близ КПВВ «Армянск», захваты рыболовецкого судна «Норд» и теплохода «Механик Погодин», попытка под прикрытием западных ЧВК, контингента ООН и натовских инструкторов реализовать «хорватский сценарий» зачистки Донбасса от армий республик и инакомыслящего населения и, естественно, недавний старт милитаризации украинскими артиллерийскими подразделениями Северного Приазовья, что угрожает судоходству в акватории Азовского моря и создаёт значительную угрозу для Береговой охраны Госпогранслужбы ФСБ России. Отсутствие каких-либо мер по пресечению со стороны ЧФ и Госпогранслужбы ФСБ России захода в Азовское море украинского поисково-спасательного судна «Донбасс» и морского буксира «Корец» имеет весьма серьёзную «глубинную» уловку, детали которой мы рассмотрим в наших следующих обзорах, а поэтому советуем обозревателям рунета не торопиться критиковать наше руководство в данной ситуации. Всё идёт чётко по выверенному плану. Мы же вернёмся к рассмотрению эффективности ответа Москвы на недавнюю израильскую выходку, итогом которой стала гибель экипажа Ил-20М ВКС России.

И В СТРАШНОМ СНЕ НЕ СНИЛОСЬ. С «ФАВОРИТАМИ» БУДЕТ НЕПРОСТО

За провокационные и заранее согласованные с командованием Хель Хаавир действия пилотов израильских тактических истребителей F-16I «Sufa», приведшие к трагическому инциденту с поражением нашего самолёта радиотехнической и радиоэлектронной разведки Ил-20М зенитной управляемой ракетой 5В21/28, Тель-Авив столкнётся с достойной «ответкой» в виде нескольких полноценных зенитно-ракетных дивизионов С-300ПМУ-2 (или «ПС»), а также автоматизированных систем управления зенитно-ракетными бригадами типов «Поляна-Д4М» или «Байкал-1МЭ», которые объединят в единую высокоэффективную сетецентрическую сеть ПВО «трёхсотки», «Панцири-С1» и «Буки-М2Э». Некоторые произраильски настроенные обозреватели, всячески выгораживающие командование Хель Хаавир в инциденте с потерей Ил-20М, а также израильские аналитические источники продолжают уповать на тактические КР «Делила» и УАБ GBU-39/B в надежде на скорейшее уничтожение поставленных Войскам ПВО Сирии комплексов С-300. Но мы «обрубим» их надежды на корню крайне неутешительными деталями.

Если ранее пилоты израильских F-15I «Ra`am» и F-16I «Sufa» ввиду большого времени реакции сирийских ЗРК С-200, а также возможности подавления целевого канала устаревшего радара наведения (РПЦ) 5Н62В с помощью бортовой станции РЭБ Elisra SPJ-40, могли спокойно подниматься на высоту более 7—8 км над Антиливаном для сброса планирующих малозаметных авиабомб GBU-39/B на дистанцию 80—110 км (не опасаясь за свою жизнь), то с С-300ПМУ-1/2 и достаточно продвинутыми зенитными управляемыми ракетами 48Н6 и 48Н6Е2 такой фокус не пройдёт.

Так, одним из основных стрельбовых элементов ЗРК С-300ПМУ-2 «Фаворит» является мощный радар подсвета и наведения 30Н6Е2, построенный на базе пассивной фазированной антенной решётки с высокой помехозащищённостью. Он способен захватывать цель типа F-16I (c подвеской ЭПР составляет около 2,5 кв. м) на точное автосопровождения на расстоянии 170—180 км и обеспечивать пуск ЗУР 48Н6Е2 с аналогичного расстояния. С учётом применения израильскими лётчиками комплекса РЭБ Elisra SPJ-40 эта дальность может сократиться до 110—130 км, что хоть и неплохо, но всё равно не позволит безопасно использовать «узкие бомбы» (GBU-39/B). Вывод: над сирийским театром военных действий F-16I вынуждены будут работать исключительно в режиме следования рельефу местности, что исключает возможность пуска «узких бомб» с ЭПР 0,015 кв. м на огромные расстояния, как это происходило до недавнего времени. Здесь потребуются наиболее знаменитые тактические ракеты большой дальности «Delilah-AL», разработанные корпорацией «IMI» (которой очень любят кичиться израильские информационные источники).

Несмотря на то, что дальность действия этой ракеты составляет около 250 км, скоростные и маневренные возможности изделия оставляют желать лучшего: скорость полёта варьируется в пределах от 400 до 850 км/ч, а противозенитные манёвры могут производится с перегрузкой не более 5 ед. Следовательно, у сирийского расчёта С-300ПМУ-2, размещённого в ПБУ 54К6Е2, во-первых, будет масса времени на обнаружение, завязку трассы, захват и обстрел «Делилы», во вторых достаточная уверенность в её уничтожении, так как зенитная ракета 48Н6Е2 способна перехватывать объекты с перегрузками порядка 12—15G, обладая собственным G-лимитом в 30—35-ед.

Кто-то может сказать о внезапном появлении «Делилы» из-за радиогоризонта, что лишит операторов «трёхсотки» времени на ответные действия. Этот момент в нашем комплексе отлично компенсируется универсальной 39-метровой вышкой 40В6МД, поднятый на которую антенный пост радара 30Н6Е2 получает радиогоризонт в 38 км по цели, летящей на высоте 20 м. Глядя же на закруглённые обводы тактической ракеты «Делила», диаметр корпуса в 330 мм, а также выступающий воздухозаборник, можно говорить о радиолокационной сигнатуре (ЭПР), равной 0,04—0,05 кв. м, в то время как минимальное ограничение этой величины для С-300ПМУ-2 составляет 0,02 кв. м. Да и тепловое излучение от маршевых двигателей этих ракет будет прекрасно фиксироваться оптико-электронными комплексами 10ЭС1-E, установленными на сирийских «Панцирях-С1», и даже если у «Фаворитов» с «Делилой» возникнут какие-либо трудности, их ракетно-пушечные напарники доведут дело до конца.

Источники информации:
http://www.airwar.ru/enc/fighter/f16i.html
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/c200/c200.shtml
https://missilethreat.csis.org/missile/delilah/
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/c300pmu2/c300pmu2.shtml
Автор:
Евгений Даманцев
Мы в Яндекс Дзен
Иран в сирийском конфликте. Противостояние с Саудовской Аравией и интересы шиитов
Ситуационный анализ гибели рейса МН17 (малайзийского Boeing 777), сделанный на основе инженерно-технического анализа от 15.08.2014
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

36 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Неплохой Онлайн
    Неплохой Сегодня, 06:34
    +10
    Все эти выкладки конечно известны и израильской стороне, но это 50% процентов решения поставленных задач, а вот решимость и последовательность в применении средств ПВО это гарантия успеха и фактор сдерживания от необдуманных действий.
    1. Татьяна Онлайн
      Татьяна Сегодня, 07:47
      +4
      Цитата: Неплохой
      Все эти выкладки конечно известны и израильской стороне, но это 50% процентов решения поставленных задач, а вот решимость и последовательность в применении средств ПВО это гарантия успеха и фактор сдерживания от необдуманных действий.

      Не волнуйтесь! Решимости хватит. Потому что США и их Израиль и пентагоновское НАТО Россию в САР уже "достали"! Хорошего отношения России они не понимают и принимают его за слабость.

      Самое главное, что это именно Вашингтону в первую очередь нужна война на БВ и с Средиземноморском регионе. А их "союзники" - Израиль и пр. страны НАТО - это всего лишь их неразумные "подхребетники". Иными словами, Вашингтон держит их у себя за "шестёрок" или за пешек в шахматной игре.
      1. Неплохой Онлайн
        Неплохой Сегодня, 08:40
        +1
        А я и не волнуюсь, с чего Вы это взяли? hi
        1. Stas157 Офлайн
          Stas157 Сегодня, 09:15
          +2
          Тель-Авив столкнётся с достойной «ответкой» в виде нескольких полноценных зенитно-ракетных дивизионов С-300ПМУ-2

          Так уже ответили туркам, поставили С-400, не помогло?
      2. Shkiper Офлайн
        Shkiper Сегодня, 08:56
        +4
        Не волнуйтесь! Решимости хватит.
        Да вы что?! А как же детки, жены, "бабки" уже на родине? Капиталы из офшоров трудятся на благо родины, повышая благосостояние народа?
        1. kos2910 Офлайн
          kos2910 Сегодня, 10:09
          0
          Да вы что?! А как же детки, жены, "бабки" уже на родине?

          Это о чём? C-300 поставляются сирийским войскам, а они жахнут по евреям с большим удовольствием. Сомневаюсь, что у сирийцев родственники живут в Израиле.
  2. Улиточник N9 Онлайн
    Улиточник N9 Сегодня, 06:46
    -9
    Всё идёт чётко по выверенному плану.

    О-о-о! Снова, оказывается, ХПП. Дальше, не стал даже, читать.... wink
    1. mvd ru Онлайн
      mvd ru Сегодня, 08:56
      +3
      Как много мы "потеряли " от того что вы дальше читать не стали
    2. silver169 Онлайн
      silver169 Сегодня, 10:12
      0
      Улиточник№9 Не читай. Залезь в свою скорлупу и не отсвечивай.
  3. RusKosTen Офлайн
    RusKosTen Сегодня, 07:00
    +10
    Если следовать логике последних событий, то вырисовывается не очень хорошее заключение. На момент старта подготовки операции по зачистке Идлиба Сирия и Россия подошли к черте того, что можно было сделать по восстановлению Сирии как суверенного государства. На севере диктует свои условия Турция, на востоке плотно засели Американцы, Израильтяне бомбят когда хотят сирийскую территорию, Иран имеет свои вооруженные формирования на территории САР и их тоже просто так обратно домой не попросишь - они ж тоже как бе кровь проливали. И что в этих условия делать дальше? Получается Израиль смогли усмерить путем поставки С-300 в ответ на гибель нашего самолета с 15 людьми на борту. Ввести до этого С-300 на таких условиях, получается у нас не было возможности. Теперь получается, чтобы выдавить турков, амеркианцев, иранцев из Сирии, нужно, чтобы каждый раз происходили экстремальные ситуации "аля гибель наших людей" чтобы у России появлялась возможность и повод попросить всех этих квартирантов на выход? Не очень позитивный вывод.
    1. jonht Офлайн
      jonht Сегодня, 07:32
      +2
      Немного не верно, были с Евреями договоренности, на которые те положили с надеждой, что прокатит, но вышло все не так как планировалось. Потому и принято решение по С-300. Туркам дали возможность размежевать бородатых, не смогут этого сделать, зачистят и Идлибский гадюшник, но не раньше чем там Турки облажаются. Самая большая проблема в Сирии - это Курды, вот ее точно не быстро, не наскоком не решить. ФША уйдут сами как только окончательно станет им понятно, что проект с дулся....
      1. Серж Горелый Офлайн
        Серж Горелый Сегодня, 07:48
        +9
        Самая главная ошибка - была устная договоренность, поскольку поставка С300 не нарушала международных договоренностей. Неужели опыт с расширением НАТО не научил- западные "партнёры" хозяева своего слова: хотят- дают, хотят- забирают.
  4. Boris55 Офлайн
    Boris55 Сегодня, 07:41
    +6
    Информация к размышлению.
    За время своего правления в должности президента господин Медведев подписал указы, которые предусматривали запрет на передачу средств ПВО: в Сирию (2010 г.), Ирану (2010 г.), Ливию (2011 г.) .Все контракты, которые были заключены при правлении Путина, Медведев аннулировал, чем нанёс существенный ущерб имиджу России и самое главное - своей стране, своему народу в виде не полученных денег за готовые изделия, из-за чего производителям оказалось нечем погашать долги перед банками т.к. продукция не была реализована и предприятия оказались на грани банкротства, и нечем было выплачивать зарплату рабочим. Кроме того из бюджета страны, т.е. из нашего кармана, была оплачена неустойка за невыполнение контрактов.
    1. GerKlim Офлайн
      GerKlim Сегодня, 10:04
      +2
      Медведев тот ещё вредитель.
    2. Комментарий был удален.
  5. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:57
    +1
    ...военным преступникм сидящих за штурвалами самолётов израиля, и преступным приказам их террористического государства
    Израиль - террористическое государство: colonelcassad
    https://colonelcassad.livejournal.com/4189025.html
    и такого же командования приходит КОНЕЦ!!! Очень и очень жаль, что такое становится возможным только при гибели 15 наших военнослужщих. Вечная Память им !
    1. Дачник452 Онлайн
      Дачник452 Сегодня, 08:11
      0
      Тебя русскому языку Шариков учил?
      Пользуйся одной фразой:
      А-аааа!Евреи гады,мрази,всех порву.
    2. Pete Mitchell Онлайн
      Pete Mitchell Сегодня, 09:38
      +3
      Цитата: a.s.zzz888
      ...военным преступникам сидящих за....

      Не оправдывая действия израильской стороны, возникают вопросы к МО РФ? С какого перепугу в зоне боевых действий ценнейший самолет заводили на посадку с 30ти километрогого рубежа? Где логика этого маневра? МО что и вправду надеялось на "джентельменские соглашения"? Так они действуют только среди джентельменов.
  6. гильза Офлайн
    гильза Сегодня, 08:11
    +10
    РЛС комплексов немедля станут основной целью евреев. Это реальный акт войны,но им плевать. "Панцирей" в Сирии хватает на формирование Мобильной Смешанной Группы,так что предстоит крайне напряжённое фехтование на грани фола. Причём сирийцы в развёртываемом поединке будут лишены возможности сшибать шестигранники над израильской территорией. Плюс ко всему активизируются ДРГ израильтян с конкретной целью уничтожения ПУ комплексов.Но дорогу осилит идущий. Приз-чистое от весёлых ребят небо и как следствие оперативная свобода. При таком раскладе скорее всего американцы останутся в стороне ,не пересматривая соглашения о безопасности полётов,но санкции на нас наложат. Да и флаг им в ручёнки. А вот евреи от амеров огребутся по полной за создание такого "паритета" в САР.
    1. rocket757 Онлайн
      rocket757 Сегодня, 08:38
      +2
      Оно конечно заманчиво померятся пи-пи-большими дубинками, но лучше не надо, так и доиграться можно.
      Всё равно, ПВО Сирии будет в очень усечённом варианте .... правда и у противника "окно возможностей" сократится, но они не побеждали б чаще других, если б не умели находить оптимальные\действенные варианты воздействия на противника.
      Главное, наши возможности, по факту, очень ограниченные .... половинчатые или совсем недополовинчатые меры, в отношении серьёзного противника ведут к дополнительным потерям!!!
      Плавали ведь, пузыри пускали!!! Надеюсь ответственные командиры это помнят и понимают?
      1. igorbrsv Онлайн
        igorbrsv Сегодня, 09:10
        0
        Да уж. Вряд ли сирийцы решатся атаковать пилотируемые аппараты, если только не появится прямая опасность их военным обьектам. КСИР Израиль и дальше безнаказанно будет уничтожать. Сирийцы не смогут воевать на два фронта. Еще бы Ирану С-400 поставили с условием размещения в Сирии. Они бы не побоялись сбивать все что летает
    2. Avior Офлайн
      Avior Сегодня, 09:21
      0
      у Израиля с Сирией война с 1948 года.
  7. Tarasios Офлайн
    Tarasios Сегодня, 08:41
    +1
    Одно дело сбивать ракеты, другое - ракеты и самолёты, их пославшие...
  8. RusKosTen Офлайн
    RusKosTen Сегодня, 08:42
    +1
    Еще интересный момент. Разве замыкание всей сирийской ПВО на российское управление не означает де факто объявление бесполетной зоны над участками, ответственными за этими поставленными С-300? Как я понял, расчеты будут сирийцы с присутствие с наших офицеров и под нашим управлением? Т.е. если теоретически будет сбит американский / турецкий / израильский истребитель, то все это будет подано как якобы защитные действия сирийской ПВО по обеспечению защиты неба сирийского суверенного государства от неустановленных агрессивных объектов, на что имеет полное право. А мы типа лишь помогаем им это сделать, в рамках междунардных законов и прочее ля-ля и ООН. А результат - бесполетная зона.
    1. GerKlim Офлайн
      GerKlim Сегодня, 10:08
      +1
      Результатом сбития любого самолета не важно какой страны, будут антиросийские санкции.
  9. OSTup bender Офлайн
    OSTup bender Сегодня, 08:43
    0
    То есть,это объективное мнение Минобороны,о том,что триумф и панцырь имеют меньшую эффективность и ценность,чем предыдущие образцы вооружений,сделанные при СССР?
    1. igorbrsv Онлайн
      igorbrsv Сегодня, 09:13
      0
      С чего такой вывод?
      1. OSTup bender Офлайн
        OSTup bender Сегодня, 09:15
        0
        О том,что в Сирии уже кое-что развернуто,если мне не изменяет память.о чем громогласно заявлялось,и кулаками сотрясалось.
        1. igorbrsv Онлайн
          igorbrsv Сегодня, 09:21
          0
          С-400 прикрывали исключительно наши базы и координировали сирийские зрк, так официально вроде бы. Если про инцидент с ИЛ-20, то вопрос скользкий. Вроде бы его не атаковали, но подставили. С-300 для Сирии видимо достаточно подсчитали будет request
        2. GerKlim Офлайн
          GerKlim Сегодня, 10:13
          0
          Это точно. Было дело после первого печального эпизода. Но кулоком по столу, это вам не ракетой по самолёту.
          Да и были заявления, что будут уничтжаться и носители, которые могли поставить под угрозу жизни наших солдат. А на самом деле, так и остались голословными заявлениями.
      2. OSTup bender Офлайн
        OSTup bender Сегодня, 09:20
        +1
        Говорилось,что Дамаск,окрестности,и все значимые объекты инфраструктуры надёжно прикрыты,и агрессорам теперь нужно крэпко задуматься,прежде чем атаковать беззащитную сирийскую армию.
        1. igorbrsv Онлайн
          igorbrsv Сегодня, 09:22
          +1
          Официально Израилем атаковались иранские обьекты. Большего нам не говорят request
  10. OSTup bender Офлайн
    OSTup bender Сегодня, 08:49
    +1
    Это все похоже на то,как хватаешь ртом воздух,когда дали под дых.
    1. Mestny Онлайн
      Mestny Сегодня, 09:24
      0
      Нет.
      Это объективное мнение о том, что у врага эффективность вооружения сильно возросла со времён СССР
      Теперь необходимо продемонстрировать, что и у нас оно усовершенствовалось в должной степени.
      Успокойся, подыши ровно.
  11. Larum Офлайн
    Larum Сегодня, 09:27
    +2
    На тайменге МО несколько отметок ракет (вроде). И все не туда. Вороги говорят о 70 пусках С200 и нескольких С400.
    Так неужели С 300 чтото кардинально изменится? И сколько стоит С300 и сколько GBU-39/B? а метают вороги, как понял, часто из вне территории Сирии...
  12. shura7782 Онлайн
    shura7782 Сегодня, 10:02
    0
    Статья интересная, но я не профи в технических вопросах этой области. Хотелось бы для полноты ясности уточнить одну деталь. С-200 после пуска ракеты подсвечивает цель на всём протяжении её полёта? Что будет с ракетой, если на полпути отключить подсветку?
  13. Henderson Онлайн
    Henderson Сегодня, 10:32
    0
    Сколько уже было подобных статей о закрытии неба и как враги не пройдут. А ничего не изменилось.