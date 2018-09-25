Герой России Игорь Родобольский – самый титулованный офицер страны
Герой Российской Федерации Игорь Олегович Родобольский попал в Книгу рекордов Вооруженных сил России как самый титулованный офицер. С 2013 года офицер находится в запасе. До этого полковник ВВС РФ Игорь Родобольский, имеющий квалификацию летчика-снайпера, успел поучаствовать в афганской, первой и второй чеченских войнах. Звание Героя Российской Федерации он получил в 2003 году.
В узких кругах, особенно среди военных летчиков и профессионалов, пилот Игорь Родобольский был известен давно как уникальный, по-настоящему штучный летчик. Но широкую известность на новом для себя уровне он получил сравнительно недавно, когда Героя России занесли в составленную Минобороны Книгу Рекордов Вооруженных сил РФ, сообщает телеканал «Звезда». В данной книге в разделе «Воздушно-космические силы» Игорь Родобольский числится самым титулованным российским офицером. Такого количества боевых наград нет больше ни у одного из них. В открытых источниках указано, что, помимо Звезды Героя Российской Федерации, у летчика имеется два ордена Красной Звезды, сразу три ордена Мужества, орден «За военные заслуги», орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, две медали «За воинскую доблесть» и другие государственные награды. Хотя сам офицер о своих наградах рассказывать не любит.
Будущий Герой России и прославленный летчик родился 18 марта 1960 года в Гродно на территории БССР в семье врачей Олега и Галины Родобольских. Тогда же в 1960-е семья Родобольских переехала в город Новополоцк Витебской области. Здесь будущий герой учился в обыкновенной средней школе №6, одновременно посещая занятия в летной секции Витебского ДОСААФ. К моменту получения аттестата об окончании школы он уже сделал выбор относительно своего будущего – решил стать военным летчиком. Вспоминая позднее о своем детстве и юности, он рассказывал, что родители хотели, чтобы он стал врачом. Но он насмотрелся в детстве как они возвращались домой с ночных дежурств в больнице после нескольких операций и сразу валились спать. А еще вспоминал, что почему-то боялся крови, привык к ней уже позднее, служба заставила.
В 1978 году Игорь Родобольский поступил в Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков, так началась его служба в Вооруженных Силах СССР. Училище он закончил с отличием в 1982 году, в том же году женился. После завершения летного училища лейтенантом служил в авиационных вертолетных частях Южной группы войск, находившейся на территории Венгрии. Был штурманом экипажа, затем уже через полгода стал командиром экипажа вертолета Ми-8. Его сослуживцы в один голос говорили, что Игорь отличался чрезвычайной усидчивостью, он мог буквально часами анализировать сложные полетные задачи, консультироваться с более опытными сослуживцами, разбираться в чертежах и инженерных руководствах вертолета Ми-8. Все это было необходимо, чтоб во время выполнения учебных полетов пользоваться ранее найденными решения и советами. Весь заложенный в мирное время службы фундамент помогал Игорю Родобольскому и во всех военных конфликтах, в которых ему пришлось принять участие по долгу службы. Так получилось, что боевых вылетов на его долю выпало немало.
В 1985 году Игоря Родобольского сначала перевели в Нерчинск (Забайкальский военный округ), а затем в Узбекистан, где подготавливали экипажи вертолетов для последующей отправки в Афганистан. В Афганистан молодой пилот был откомандирован в 1986 году. Жизнь сложилась так, что на войне Игорь Олегович провел практически десять лет. Сначала Афганистан, затем от начала и до конца две чеченские войны.
Уже в Афганистане многоцелевые транспортные вертолеты Ми-8 стали настоящей легендой. Во многом «вертушки» сделали легендарными именно такие летчики, как Игорь Родобольский. В Афгане молодой летчик успел совершить более 200 боевых вылетов, большая их часть проходила в сложных метеорологических условиях, часто под ураганным огнем с земли. Именно в Афганистане Родобольскому пригодилось доскональное знание вертолета, которое он приобрел во время обучения. В его «вертушку» моджахеды попадали из автоматов, пулеметов и даже ПЗРК, но он всегда возвращал машину на базу, часто с пробитым бензобаком, простреленным корпусом, с оторванными частями лопастей. В Афганистане его Ми-8 эвакуировал раненных, доставлял боеприпасы, забирал десантные группы. За доблесть и мужество, проявленные в годы Афганской войны, Игорь Родобольский был награжден тремя орденами, а вертолетное формирование, в котором служил летчик, последним среди ВВС 40-й армии покинуло Афганистан.
После вывода советских войск из Афганистана, в феврале 1989 года Игорь Олегович служил в различных военных округах Советского Союза, а затем России. В непростое для страны время в самом начале 1990-х годов он был командирован в Камбоджу в Пномпень, где провел 8 месяцев с июля 1992 года по март 1993 года в рамках миссии ООН в этой стране.
В это время неспокойно стало и на территории самой России. Радикальные мусульманские группировки на Кавказе призывали к разделению страны и отделению от России, создании на Кавказе исламских теократических государств. Военный конфликт назревал и грозил обернуться многими бедами, многочисленными смертями и покалеченными жизнями десятков тысяч людей, однако политики не смогли договориться и на Кавказе действительно заговорили пушки. В условиях военного конфликта, который разгорелся в Чечне, вертолетчики, имеющие реальный опыт боевых действий и полетов в условиях горной местности, были буквально на вес золота и Игоря Родобольского откомандировали в Чечню одним из первых. В Чечне он воевал в составе 55-го отдельного вертолетного полка Северо-Кавказского военного округа.
Воспоминает о войне Родобольский крайне неохотно, как и любой боевой офицер и человек, которому не раз пришлось побывать в настоящем пекле. В интервью «Звезде» он говорил о том, что накануне первой военной кампании в Чечне, он до последнего не верил в то, что российские войска войдут в республику. Но колонны действительно пошли на Грозный, в городе практически полностью была разбита Майкопская бригада. «Я оттуда вывозил солдат. Ми-8 был до потолка набит телами, понимаешь? Прямо груды тел. А я сидел к ним спиной в кабине пилотов. А те, кто грузил их в вертолет, кто рядом находился… Я не знаю, каково им было тогда. Когда видишь, что 20 бойцов, как мясо, лежат, тяжело», – вспоминал Родобльский.
Именно во время боевых действий в Чечне летчик стал настоящей легендой боевой вертолетной авиации. Всего с 1995 года по 2004 год он выполнил более 1700 боевых вылетов, с общим налетом 4800 часов. В открытых источниках сообщают, что Герой Российской Федерации Игорь Олегович Родобольский вывез с поля боя около 500 человек, сам полковник признается, что никогда не считал. «Первое время мы общались с некоторыми, – улыбается офицер. – Когда забираешь ребят, они забираются в вертолет под огнем противника, а потом узнают фамилию командира экипажа. Писали мне потом: «Спасибо, что оставили в живых». А вот убитых, «груз 200», транспортировать было гораздо тяжелее».
Экипаж Родобольского занимался эвакуацией российских солдат и офицеров, очень часто получая задания из разряда невыполнимых. «Спасали наших ребят, которые попадали в такие ситуации, что казалось из них просто не выбраться. Они были обречены. Оставалось всего два варианта: умереть или сдаться в плен. Многие выбирали первое. Когда ты знаешь, что лишь от тебя зависят человеческие жизни, тогда уже не думаешь ни о чем. Я за время своих боевых вылетов мог погибнуть 20-30 раз, может даже больше. Видимо, Бог, следит наверху, оберегает», – отмечал в интервью Игорь Родобольский.
Вот лишь некоторые примеры его воинской доблести и высокого профессионализма, позволившие спасти сотни российских солдат. 25 февраля 2000 года в сложнейших метеорологических условиях при видимости, составлявшей менее 300 метров, вертолет Родобольского доставил боеприпасы и продукты питания взводу спецназа, который занимал оборону на высокогорной площадке горы Еккыркорт (из-за сложных метеоусловий в данном районе доставить продукты и боеприпасы не было возможности в течение 12 дней).
30 мая (по другим данным 31 мая) 2001 года группа из трех вертолетов Ми-8, которыми командовал Родобольский, приступила к эвакуации окруженной в районе поселка Центарой группы армейского спецназа. Вертушка успела принять на борт 6 раненных солдат, когда по ней открыли сильный огонь, вертолет взлетел и своим огнем прикрывал эвакуацию остальных раненных. От прямых попаданий из крупнокалиберных пулеметов Ми-8 получил серьезные повреждения. Позднее выяснилось, что у машины был пробит бензобак, в корпусе насчитали 30 пулевых пробоин. Вертолет загорелся, но подполковник Родобольский сумел довести практически неуправляемую вертушку до ближайшей российской воинской части, где совершил посадку.
31 декабря 2001 года при эвакуации тяжелораненых бойцов в районе Аргунского ущелья в полной темное, ориентируясь, главным образом, по сигнальным ракетам, запускаемым разведчиками, Родобольский совершил посадку в 400 метрах от атакующих боевиков, которые вели огонь по вертолету, ориентируясь на звук работающих двигателей. Несмотря на многочисленные попадания из стрелкового оружия, вертолет успешно доставил раненых на базу.
11 января 2002 года Игорь Родобольский участвовал в ликвидации крупной базы чеченских боевиков, расположенной в районе Шаро-Аргуна. В тот день он во главе группы из 6 вертолетов первым вывел свою машину на позиции противника, вызвав огонь на себя, после чего обнаруженные позиции боевиков были накрыт огнем звена боевых вертолетов. После того, как шестеро высаженных десантников, были ранены огнем из уцелевшего после воздушной атаки пулемета, Родобольский снизился и «прислонил» вертолет к крутому горному склону на два колеса, полностью приземлиться в этом месте было нельзя. При погрузке раненных на борт вертолет получил 24 попадания, огнем боевиков была повреждена приборная доска, вышла из строя часть оборудования Ми-8, а сам Родобольский получил ранение в руку. Непрерывно маневрируя, ему удалось вывести вертушку из-под огня противника. При этом попаданием из гранатомета была повреждена одна из лопастей несущего винта. Несмотря на все повреждения, летчик сумел вернуть вертолет на базу. Результатом этой операции было уничтожение крупной базы боевиков: убито 36 членов незаконных вооруженных формирований, взорван склад боеприпасов, захвачено 4 ПЗРК «Игла».
Осенью 2002 года Родобольский участвовал в ликвидации банды боевиков в районе ингушского села Галашки. В том бою его вертолет получил 20 пробоин, но летчик продолжал вести огонь по боевикам и сумел с помощью маневра увернуться от ракеты, выпущенной из ПЗРК «Игла».
Не стоит думать, что в Чечне летчик занимался исключительно боевой работой. Он выполнял и сугубо мирные, гуманитарные вылеты. К примеру, во время сильного наводнения в Чечне летом 2002 года, вертолет Ми-8 Родобольского совершил 98 вылетов в зону бедствия, доставив 35 тонн различных гуманитарных грузов и вывезя из зоны бедствия 170 человек, в том числе 50 раненых и больных. Некоторых из них пришлось снимать с крыш домов. 15 июля 2002 года Родобольский на своем вертолете вывез из высокогорного села в Аргунском районе Чечни тяжелобольного чеченского ребенка и его мать для оказания срочной медицинской помощи.
За две чеченские кампании Игорь Олегович Родобольский был награжден тремя орденами Мужества, а в 2003 году за 12 боевых эпизодов ему было присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали Золотая Звезда, начальник управления кадров говорил тогда, что представлять Родобольского к звезде героя можно было за каждый из данных эпизодов, а руководитель наградной комиссии, когда читала перечень подвигов летчика, расплакалась.
Это награждение запомнилось летчику особенно. Но не произносимыми речами или торжественной обстановкой, а курьезным случаем. «Нас привезли в Кремль, в Екатерининский зал, провели инструктаж: когда фамилию называют, необходимо встать, пройти по ковровым дорожкам, подойти к президенту страны и встать, как положено, – рассказывал журналистам «Звезды» летчик. – Меня назвали вторым по счету, прошел по этому маршруту, представляюсь: «Товарищ Верховный главнокомандующий! Подполковник…» И меня как заклинило – фамилию забыл! Путин увидел это и по плечу похлопал: «Подполковник, успокойтесь». Он так улыбнулся. Может быть, в Екатерининском зале тогда ничего и не поняли. Собрался, вспомнил: «Подполковник Родобольский».
С 2005 года Родобольский был начальником отдела управления авиации 5-й армии ВВС и ПВО Приволжско-Уральского военного округа (позднее на его базе создадут Центральный военный округ). Военную службу Игорь Олегович заканчивал в должности начальника отдела боевой подготовки и боевого применения армейской авиации, старшего инспектора-летчика управления авиации объединения. Перед самым увольнением в запас, в 2012 году, Игорь Родобольский создал Центр патриотического воспитания Свердловской области, которым и руководит до сих пор.
В интервью журналистам «Звезды» он отметил, что уже не испытывает ностальгии по полетам, отошел от войны, воспоминаний о ней, пропали и сны о войне. «Иногда бывает, просматриваешь фотографии, и очень вспоминается Афганистан. Начинаешь, думать, анализировать, какой я фанатик тогда был, когда выполнял невыполнимые боевые задачи. А сейчас просто хочется отдохнуть», – отмечал Родобольский. Являясь примером настоящего русского офицера, он заслужил этот отдых, как никто другой.
Источники информации:
https://zvezdaweekly.ru/news/t/20188131144-qLb0B.html
http://ordenrf.ru/geroi-rossii/geroi-rossiyskoy-federatsii/geroy-rf-rodobolskiy.php
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6935
Материалы из открытых источников
В узких кругах, особенно среди военных летчиков и профессионалов, пилот Игорь Родобольский был известен давно как уникальный, по-настоящему штучный летчик. Но широкую известность на новом для себя уровне он получил сравнительно недавно, когда Героя России занесли в составленную Минобороны Книгу Рекордов Вооруженных сил РФ, сообщает телеканал «Звезда». В данной книге в разделе «Воздушно-космические силы» Игорь Родобольский числится самым титулованным российским офицером. Такого количества боевых наград нет больше ни у одного из них. В открытых источниках указано, что, помимо Звезды Героя Российской Федерации, у летчика имеется два ордена Красной Звезды, сразу три ордена Мужества, орден «За военные заслуги», орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, две медали «За воинскую доблесть» и другие государственные награды. Хотя сам офицер о своих наградах рассказывать не любит.
Будущий Герой России и прославленный летчик родился 18 марта 1960 года в Гродно на территории БССР в семье врачей Олега и Галины Родобольских. Тогда же в 1960-е семья Родобольских переехала в город Новополоцк Витебской области. Здесь будущий герой учился в обыкновенной средней школе №6, одновременно посещая занятия в летной секции Витебского ДОСААФ. К моменту получения аттестата об окончании школы он уже сделал выбор относительно своего будущего – решил стать военным летчиком. Вспоминая позднее о своем детстве и юности, он рассказывал, что родители хотели, чтобы он стал врачом. Но он насмотрелся в детстве как они возвращались домой с ночных дежурств в больнице после нескольких операций и сразу валились спать. А еще вспоминал, что почему-то боялся крови, привык к ней уже позднее, служба заставила.
В 1978 году Игорь Родобольский поступил в Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков, так началась его служба в Вооруженных Силах СССР. Училище он закончил с отличием в 1982 году, в том же году женился. После завершения летного училища лейтенантом служил в авиационных вертолетных частях Южной группы войск, находившейся на территории Венгрии. Был штурманом экипажа, затем уже через полгода стал командиром экипажа вертолета Ми-8. Его сослуживцы в один голос говорили, что Игорь отличался чрезвычайной усидчивостью, он мог буквально часами анализировать сложные полетные задачи, консультироваться с более опытными сослуживцами, разбираться в чертежах и инженерных руководствах вертолета Ми-8. Все это было необходимо, чтоб во время выполнения учебных полетов пользоваться ранее найденными решения и советами. Весь заложенный в мирное время службы фундамент помогал Игорю Родобольскому и во всех военных конфликтах, в которых ему пришлось принять участие по долгу службы. Так получилось, что боевых вылетов на его долю выпало немало.
В 1985 году Игоря Родобольского сначала перевели в Нерчинск (Забайкальский военный округ), а затем в Узбекистан, где подготавливали экипажи вертолетов для последующей отправки в Афганистан. В Афганистан молодой пилот был откомандирован в 1986 году. Жизнь сложилась так, что на войне Игорь Олегович провел практически десять лет. Сначала Афганистан, затем от начала и до конца две чеченские войны.
Уже в Афганистане многоцелевые транспортные вертолеты Ми-8 стали настоящей легендой. Во многом «вертушки» сделали легендарными именно такие летчики, как Игорь Родобольский. В Афгане молодой летчик успел совершить более 200 боевых вылетов, большая их часть проходила в сложных метеорологических условиях, часто под ураганным огнем с земли. Именно в Афганистане Родобольскому пригодилось доскональное знание вертолета, которое он приобрел во время обучения. В его «вертушку» моджахеды попадали из автоматов, пулеметов и даже ПЗРК, но он всегда возвращал машину на базу, часто с пробитым бензобаком, простреленным корпусом, с оторванными частями лопастей. В Афганистане его Ми-8 эвакуировал раненных, доставлял боеприпасы, забирал десантные группы. За доблесть и мужество, проявленные в годы Афганской войны, Игорь Родобольский был награжден тремя орденами, а вертолетное формирование, в котором служил летчик, последним среди ВВС 40-й армии покинуло Афганистан.
После вывода советских войск из Афганистана, в феврале 1989 года Игорь Олегович служил в различных военных округах Советского Союза, а затем России. В непростое для страны время в самом начале 1990-х годов он был командирован в Камбоджу в Пномпень, где провел 8 месяцев с июля 1992 года по март 1993 года в рамках миссии ООН в этой стране.
В это время неспокойно стало и на территории самой России. Радикальные мусульманские группировки на Кавказе призывали к разделению страны и отделению от России, создании на Кавказе исламских теократических государств. Военный конфликт назревал и грозил обернуться многими бедами, многочисленными смертями и покалеченными жизнями десятков тысяч людей, однако политики не смогли договориться и на Кавказе действительно заговорили пушки. В условиях военного конфликта, который разгорелся в Чечне, вертолетчики, имеющие реальный опыт боевых действий и полетов в условиях горной местности, были буквально на вес золота и Игоря Родобольского откомандировали в Чечню одним из первых. В Чечне он воевал в составе 55-го отдельного вертолетного полка Северо-Кавказского военного округа.
Воспоминает о войне Родобольский крайне неохотно, как и любой боевой офицер и человек, которому не раз пришлось побывать в настоящем пекле. В интервью «Звезде» он говорил о том, что накануне первой военной кампании в Чечне, он до последнего не верил в то, что российские войска войдут в республику. Но колонны действительно пошли на Грозный, в городе практически полностью была разбита Майкопская бригада. «Я оттуда вывозил солдат. Ми-8 был до потолка набит телами, понимаешь? Прямо груды тел. А я сидел к ним спиной в кабине пилотов. А те, кто грузил их в вертолет, кто рядом находился… Я не знаю, каково им было тогда. Когда видишь, что 20 бойцов, как мясо, лежат, тяжело», – вспоминал Родобльский.
Именно во время боевых действий в Чечне летчик стал настоящей легендой боевой вертолетной авиации. Всего с 1995 года по 2004 год он выполнил более 1700 боевых вылетов, с общим налетом 4800 часов. В открытых источниках сообщают, что Герой Российской Федерации Игорь Олегович Родобольский вывез с поля боя около 500 человек, сам полковник признается, что никогда не считал. «Первое время мы общались с некоторыми, – улыбается офицер. – Когда забираешь ребят, они забираются в вертолет под огнем противника, а потом узнают фамилию командира экипажа. Писали мне потом: «Спасибо, что оставили в живых». А вот убитых, «груз 200», транспортировать было гораздо тяжелее».
Экипаж Родобольского занимался эвакуацией российских солдат и офицеров, очень часто получая задания из разряда невыполнимых. «Спасали наших ребят, которые попадали в такие ситуации, что казалось из них просто не выбраться. Они были обречены. Оставалось всего два варианта: умереть или сдаться в плен. Многие выбирали первое. Когда ты знаешь, что лишь от тебя зависят человеческие жизни, тогда уже не думаешь ни о чем. Я за время своих боевых вылетов мог погибнуть 20-30 раз, может даже больше. Видимо, Бог, следит наверху, оберегает», – отмечал в интервью Игорь Родобольский.
Вот лишь некоторые примеры его воинской доблести и высокого профессионализма, позволившие спасти сотни российских солдат. 25 февраля 2000 года в сложнейших метеорологических условиях при видимости, составлявшей менее 300 метров, вертолет Родобольского доставил боеприпасы и продукты питания взводу спецназа, который занимал оборону на высокогорной площадке горы Еккыркорт (из-за сложных метеоусловий в данном районе доставить продукты и боеприпасы не было возможности в течение 12 дней).
30 мая (по другим данным 31 мая) 2001 года группа из трех вертолетов Ми-8, которыми командовал Родобольский, приступила к эвакуации окруженной в районе поселка Центарой группы армейского спецназа. Вертушка успела принять на борт 6 раненных солдат, когда по ней открыли сильный огонь, вертолет взлетел и своим огнем прикрывал эвакуацию остальных раненных. От прямых попаданий из крупнокалиберных пулеметов Ми-8 получил серьезные повреждения. Позднее выяснилось, что у машины был пробит бензобак, в корпусе насчитали 30 пулевых пробоин. Вертолет загорелся, но подполковник Родобольский сумел довести практически неуправляемую вертушку до ближайшей российской воинской части, где совершил посадку.
Фото Александра Неменова
31 декабря 2001 года при эвакуации тяжелораненых бойцов в районе Аргунского ущелья в полной темное, ориентируясь, главным образом, по сигнальным ракетам, запускаемым разведчиками, Родобольский совершил посадку в 400 метрах от атакующих боевиков, которые вели огонь по вертолету, ориентируясь на звук работающих двигателей. Несмотря на многочисленные попадания из стрелкового оружия, вертолет успешно доставил раненых на базу.
11 января 2002 года Игорь Родобольский участвовал в ликвидации крупной базы чеченских боевиков, расположенной в районе Шаро-Аргуна. В тот день он во главе группы из 6 вертолетов первым вывел свою машину на позиции противника, вызвав огонь на себя, после чего обнаруженные позиции боевиков были накрыт огнем звена боевых вертолетов. После того, как шестеро высаженных десантников, были ранены огнем из уцелевшего после воздушной атаки пулемета, Родобольский снизился и «прислонил» вертолет к крутому горному склону на два колеса, полностью приземлиться в этом месте было нельзя. При погрузке раненных на борт вертолет получил 24 попадания, огнем боевиков была повреждена приборная доска, вышла из строя часть оборудования Ми-8, а сам Родобольский получил ранение в руку. Непрерывно маневрируя, ему удалось вывести вертушку из-под огня противника. При этом попаданием из гранатомета была повреждена одна из лопастей несущего винта. Несмотря на все повреждения, летчик сумел вернуть вертолет на базу. Результатом этой операции было уничтожение крупной базы боевиков: убито 36 членов незаконных вооруженных формирований, взорван склад боеприпасов, захвачено 4 ПЗРК «Игла».
Осенью 2002 года Родобольский участвовал в ликвидации банды боевиков в районе ингушского села Галашки. В том бою его вертолет получил 20 пробоин, но летчик продолжал вести огонь по боевикам и сумел с помощью маневра увернуться от ракеты, выпущенной из ПЗРК «Игла».
Не стоит думать, что в Чечне летчик занимался исключительно боевой работой. Он выполнял и сугубо мирные, гуманитарные вылеты. К примеру, во время сильного наводнения в Чечне летом 2002 года, вертолет Ми-8 Родобольского совершил 98 вылетов в зону бедствия, доставив 35 тонн различных гуманитарных грузов и вывезя из зоны бедствия 170 человек, в том числе 50 раненых и больных. Некоторых из них пришлось снимать с крыш домов. 15 июля 2002 года Родобольский на своем вертолете вывез из высокогорного села в Аргунском районе Чечни тяжелобольного чеченского ребенка и его мать для оказания срочной медицинской помощи.
За две чеченские кампании Игорь Олегович Родобольский был награжден тремя орденами Мужества, а в 2003 году за 12 боевых эпизодов ему было присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали Золотая Звезда, начальник управления кадров говорил тогда, что представлять Родобольского к звезде героя можно было за каждый из данных эпизодов, а руководитель наградной комиссии, когда читала перечень подвигов летчика, расплакалась.
Это награждение запомнилось летчику особенно. Но не произносимыми речами или торжественной обстановкой, а курьезным случаем. «Нас привезли в Кремль, в Екатерининский зал, провели инструктаж: когда фамилию называют, необходимо встать, пройти по ковровым дорожкам, подойти к президенту страны и встать, как положено, – рассказывал журналистам «Звезды» летчик. – Меня назвали вторым по счету, прошел по этому маршруту, представляюсь: «Товарищ Верховный главнокомандующий! Подполковник…» И меня как заклинило – фамилию забыл! Путин увидел это и по плечу похлопал: «Подполковник, успокойтесь». Он так улыбнулся. Может быть, в Екатерининском зале тогда ничего и не поняли. Собрался, вспомнил: «Подполковник Родобольский».
С 2005 года Родобольский был начальником отдела управления авиации 5-й армии ВВС и ПВО Приволжско-Уральского военного округа (позднее на его базе создадут Центральный военный округ). Военную службу Игорь Олегович заканчивал в должности начальника отдела боевой подготовки и боевого применения армейской авиации, старшего инспектора-летчика управления авиации объединения. Перед самым увольнением в запас, в 2012 году, Игорь Родобольский создал Центр патриотического воспитания Свердловской области, которым и руководит до сих пор.
В интервью журналистам «Звезды» он отметил, что уже не испытывает ностальгии по полетам, отошел от войны, воспоминаний о ней, пропали и сны о войне. «Иногда бывает, просматриваешь фотографии, и очень вспоминается Афганистан. Начинаешь, думать, анализировать, какой я фанатик тогда был, когда выполнял невыполнимые боевые задачи. А сейчас просто хочется отдохнуть», – отмечал Родобольский. Являясь примером настоящего русского офицера, он заслужил этот отдых, как никто другой.
Источники информации:
https://zvezdaweekly.ru/news/t/20188131144-qLb0B.html
http://ordenrf.ru/geroi-rossii/geroi-rossiyskoy-federatsii/geroy-rf-rodobolskiy.php
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6935
Материалы из открытых источников
- Автор:
- Юферев Сергей
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