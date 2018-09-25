Гиперзвуковая гонка продолжается

"Последствия существенного нарушения изложены в договоре. Договор предусматривает различные варианты действий, такие дискуссии шли бы в сотрудничестве с нашими техническими экспертами здесь, а также с партнёрами и союзниками. Мы до этого ещё не дошли", — сказала Томпсон.

Американский телеканал CNBC, обожающий в последнее время "сливать" различные инсайды о ВС РФ различной степени придуманности, выдал на днях очередной. Он сообщил, со ссылкой на разведку США, что "после 2024 г. перехват боевых блоков российской БРПЛ "Булава" станет невозможен, потому что "Булаву" оснастят гиперзвуковыми боевыми (в ряде наших переводов они были понижены волевым решением до "сверхзвуковых"). Сразу захотелось разобраться: то ли на американском телевидении опять у людей какие-то очередные откровения сумасшедших, то ли что-то здесь здравое есть, но просто извратили суть?Начать стоит с того, что в сообщении CNBC, как принято в западной прессе (и иногда в нашей, что уж скрывать), имеется манипуляция. Дело в том, что далекий от проблематики СЯС обыватель, прочтя, что ББ "Булавы" станут неуязвимы аж через 8 лет, успокоенно (если американский, если наш — возмущенно) может подумать, что сейчас-то их перехватить можно. А это, конечно же, не так: пока что ни GBI, ни SM-3 любого "блока" не перехватывает МБР и БРПЛ, и так оно будет очень долго. Не говоря уж о пуске в реальных боевых условиях, когда 4 (как они дежурят сейчас) или 6 компактных и обладающих крайне низкими сигнатурами ББ новой конструкции, разведенных по целям, в сопровождении комплекса средств преодоления ПРО — это и вовсе сейчас нереальная задача. Другой вопрос, что введение планирующих и маневрирующих ББ резко еще более повысит защищенность боевого ракетного комплекса и расширит возможности применения его.При этом надо отметить, что CNBC в материале допустили массу ошибок, в частности, они пишут, что планируется к постройке лишь 8 "Бореев". Причем строит Россия "Бореи", по мнению авторов, "сокращая ассигнования на другие проекты, например, на надводный флот". Это не так: строительство РПКСН само по себе, надводное кораблестроение — само по себе, вместе со всеми его проблемами вроде долгостроев.На самом же деле в строю 3 РПКСН проекта 955, 5, проекта 955А ("Борей-А") в постройке или в достройке, а еще 6 крейсеров заложены в программу вооружений до 2027г., также проекта 955А. Кроме того, несут "Булав" по их мнению крейсера аж по 20 штук — до сих пор живет дурацкий миф о том, что "Бореи-А" будут иметь 20 шахт вместо 16, хотя фотографии головного "Борея-А" давно опубликованы. Вероятно, в США на телевидение они еще не доставлены, "Почта России" сбоит. Как и сведения о том, что у "Булавы" не 10 ББ, как они полагают, а пока что 6. Да еще они считают, что новые, планирующие и маневрирующие ББ, которые и появятся, по мнению источников SNBC на "Булаве" к 2024 г., также поместятся туда числом в 10 штук. Хотя абсолютно понятно, что аэробаллистическое планирующее гиперзвуковое управляемое боевое оснащение не может иметь таких же размеров и габарита, как обычный боевой блок. Даже тяжелый моноблок. Характерным примером является АГБО (аэробаллистическое гиперзвуковое боевое оснащение) "Авангард" 15Ю71, помещающееся на МБР УР-100НУТТХ (15А35) только в единственном лице, причем так, что размещать переделанную МБР в старой ее шахте, говорят, не получится — крышка не закроется, нужна более крупная ШПУ. Впрочем, "Авангард" — это для тяжелых МБР, и на "Булаву" он не влезет никак. А еще у CNBC скорость гиперзвуковых планирующих управляемых боевых блоков — порядка 5М, что, конечно же, и близко не так, а намного более. Очевидно, они спутали с нижней границей, за которой, по одному из мнений, начинается гиперзвук и кончается сверхзвук.Так что же там с "Булавой" и АГБО для нее к 2024 г.? Телевизионщики наврали, как и с остальным? Вероятно, не совсем. Просто они перепевают великолепных итальянских оперных теноров голосами одесских биндюжников с характерной сменой акцента.Как известно, на форуме "Армия-2018" было объявлено о подписании МО РФ контракта с Московским институтом теплотехники (МИТ) на проведение ОКР с шифром "Анчар-РВ", и это — "гиперзвуковой аппарат большой дальности". Конечно, такое объявление было неспроста, и предназначалось для ушей "вероятных партнеров номер один". Как и то, что подчеркивалось, что работа вышла из стадии НИР и перешла в стадию ОКР.Что же это такое? Есть разные версии, но автору кажется наиболее вероятной следующая — учитывая, что МИТ является разработчиком БРПЛ "Булава" Р-30 и в некоторой степени (в частности, в области ББ и РГЧ) унифицированного с ней боевого ракетного комплекса "Ярс" с шахтным и подвижным вариантами (и пока приостановленного разработкой "родственничка" — БЖРК "Баргузин"). Так же, как "Авангард" является детищем НПО Машиностроения из Реутова, как и используемая им как база МБР (у тяжелой МБР "Сармат" головной разработчик — миасский ГРЦ им. Макеева, а НПО Машиностроения также участвует в работе), логично предположить, что, как и ранее было, для своих комплексов МИТ сам разработает и новое АГБО, более компактное, пусть и с меньшим зарядом, но зато помещающееся на "Булаву" и, вероятно, на модификацию "Ярса". "Авангард" обкатывали на старых МБР 15А35, (чтобы ставить его на заблаговременно выменянные на горилку у уже тогда дичавших соседей "сухие" 15А35, то есть с состоянием новых. А "Анчар-РВ" (если это действительно АГБО для более легких МБР и БРПЛ), вероятно, сможет отрабатываться во время пусков используемых для испытаний новых боевых оснащений, экспериментальных носителей "Тополь-Э".Западные источники также высказали подобные предположения, более того, кое-кто на Западе утверждает, что один из недавних испытательных пусков уже относился именно к этой теме. Даже назывался вероятный индекс нового изделия. Вот видимо об этом изделии и услышали от каких-то знакомых в Пентагоне деятели из CNBC и переврали, как только могли, в своей статье. Отдельно стоит заметить, что вряд ли кто-то будет переоснащать весь парк "Булав" или "Ярсов" на подобное изделие — в данный момент АГБО это не обязательный элемент оснащения, гарантирующий удачную доставку "любителям света и тепла" того, что они заслужили. А это, конечно, и средство гарантированной точной доставки, но куда более это средство расширения возможностей СЯС (например, для эффективных ударов по быстрой настильной траектории, не подходя так близко к противнику, как это приходилось бы делать без такого аппарата). В общем, "отсталая" Россия поставила на поток процесс создания и новых АГБО, и новых гиперзвуковых аэробаллистических или крылатых ракет, пока у американцев не доходит до каких-то конкретных результатов, а не редких полетов демонстраторов технологий разной успешности, причем с частой сменой проектов. Конечно, США со счетов списывать рано в этой области, но такой задел и такую фору не наверстаешь быстро, если это возможно вообще.Тем более что есть и иные варианты расширения возможностей и повышения неуязвимости комплексов. Например, г-н Соломонов уже давно говорил о переходе к "безавтобусной" схеме разведения ББ, то есть когда боевые блоки не наводятся по одному на свою цель ступенью разведения, а сами "разбегаются" по своим целям, как тараканы при включении света — быстро и организованно, и без посторонней помощи. Такие боевые блоки будут иметь свои двигательные системы, но вряд ли их можно считать маневрирующими. Зато отказ от "автобусной схемы" сильно повышает неуязвимость ракеты и ее оснащения от перехвата на данном участке траектории, ведь считается, что чем быстрее закончится АУТ (активный участок траектории) и чем быстрее будут разведены по целям блоки и средства преодоления ПРО, тем лучше.Учитывая складывающиеся неприятные для США обстоятельства вроде отставания в технологиях управляемого гиперзвукового оружия , невозможности создания новых ядерных боеприпасов, "дыры" в области средств средней дальности, достаточно странно слышать о том, что администрация США сомневается в том, стоит ли им продлевать после 2021 г. Договор СНВ-3, что потребует значительных усилий, ведь в РФ тоже все больше и больше понимания, что с людьми, которые между собой договориться не могут, кроме желания подгадить РФ и КНР, договора как-то не хочется продлевать. Даже нужные миру и себе. Отчего и раздаются тут и там "звоночки", указывающие на вероятность непродления этого договора Россией. Вроде тех же 6 дополнительных "Бореев-А" , с которыми будет крайне сложно уложиться в лимиты СНВ-3, учитывая и МБР и бомбардировщики. Но у РФ же нет этих вышеперечисленных проблем.Обвиняют, естественно, американцы Россию в том, что она "нарушает" Договор, например, теми же гиперзвуковыми аппаратами или межконтинентальными термоядерными торпедами, которые в Договоре никак не упомянуты и нарушением не являются. В общем, американцы ведут себя все неадекватнее, и их попытки навредить нам все чаще оборачиваются вредом себе, о чем не раз уже говорилось применительно к стратегической стабильности.Но зато стоит упомянуть, что недавно Госдепартамент США сообщил, что страна не намерена пока покидать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРМСД). Заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила это, выступая в Сенате. Она также ответила на вопрос представителей комитета по иностранным делам, которые спросили о последствиях выхода Вашингтона из договора, если Соединённые Штаты решат пойти на этот шаг, обвинив Россию в "существенном нарушении" ДРСМД.Что это означает? Возможно, то, что в руководстве США все же осознали, что выход из ДРСМД будет выглядеть попыткой напугать дикобраза путем посадки на него, ведь это у РФ есть потенциал быстрого и относительно недорогого развертывания новых ракет средней дальности, и нет пробем с ядерными боеприпасами для них. У США в обеих аспектах все идет совершенно не так. И поэтому пока решили не развязывать России руки еще и в этом, как вышло с ПРО или гиперзвуковыми технологиями.А сами пока попробуют кое-что в этой области разработать, правда, вариантов немного. Во-первых, все та же проблема с ядерными оснащением для этих ракет — его нет и толком взять негде. Разве что изуродовать многострадальные ББ W76-1, путем обрезания мощности в десятки раз и попробовать запихнуть на новую ракету? Но и тут не так все просто. Ракеты разработать в США могут. Так, идет конкурс на создание Precision Strike Missile — оперативно-тактической ракеты с дальностью более 400 км. Кое-кто это изделие, которое будет запускаться, как и ОТР ATACMS, из пусковых установок РСЗО, уже у нас окрестил в СМИ американским "Искандером". Нет, это не "Искандер" ни капельки! Ракета маленькая, ее дальность наращивается в значительной степени за счет дальнейшего уменьшения мощности БЧ (напирается на то, что слабая, зато, мол, точная), то есть снижения боевой эффективности. Да и возможностей "Искандера" по преодолению ПВО-ПРО нет. И ядерной боевой части там не будет. То есть учитывать это оружие, как и анонсированные предварительные проработки по "1000-мильной ракете" — нужно, но как ядерное — вряд ли, то есть это не тема ядерных сил.Еще стоит упомянуть о странном сообщении о том, что в США прорабатывается вопрос оснащения будущей перспективной дозвуковой КР воздушного базирования LRSO... истребителя F-35. Причем вряд ли эту ракету возможно использовать в отсеке истребителя, что лишает его известных преимуществ. Понятно, если бы речь шла о неядерных КР серии JASSM, но LRSO ядерный заряд иметь будет, и это уже — прямое нарушение СНВ-3. Вероятно, такой вариант если и прорабатывается, то на случай непродления договора и незаключения его замены. В этом случае американцам стоит ждать сходных сюрпризов. Например, новая КР Х-50 (она же Х-СД), официально неядерная, которую также смогут использовать самолеты нашей оперативно-тактической авиации, вроде Су-34, Су-30СМ, Су-35С или Су-57, в этом случае тоже, наверное, изменит свой статус "строго неядерной".Жить и развиваться в условиях отсутствия договорных ограничений можно: в 50-60-е годы обе сверхдержавы так и существовали. Но безопаснее от этого мир, к сожалению, не станет.