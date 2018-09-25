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О чём Нетаньяху предупредил Путина в телефонном разговоре

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Пресс-служба премьер-министра Израиля прокомментировала его звонок в Москву после решения властей РФ о передаче Дамаску зенитных ракетных комплексов С-300. Напомним, что Россия ранее отказалась от передаче ЗРК сирийским войсками на основании устных договорённостей с Израилем.



В телефонном разговоре с Владимиром Путиным израильский премьер предупредил президента РФ о том, что попадание современного оружия в руки безответственных лиц лишь повысит риски в регионе. Под безответственными лицами Нетаньяху понимал сирийские расчёты ПВО, акцентируя внимание на том, что один из таких и нанёс удар по самолёту радиоэлектронной разведки Ил-20.


Также Биньямин Нетаньяху (в очередной раз) возложил ответственность за гибель российских военнослужащих на Иран. По словам главы израильского кабмина, Иран ответственен наряду с Дамаском, так как принимает участие в «дестабилизации сирийской обстановки».

Из заявления Владимира Путина (цитата пресс-службы):
Владимир Путин акцентировал, что принятые Россией решения по укреплению боевых возможностей сирийских ПВО адекватны сложившейся ситуации и направлены прежде всего на предотвращение любой потенциальной угрозы жизни российских военнослужащих, выполняющих задачи по борьбе с международным терроризмом.


Между тем, обращает на себя внимание заявление, сделанное накануне в эфире телеканала ТВЦ на программе «Право голоса» приглашённым сирийским экспертом. По его словам, именно Израиль сознательно шёл на провокацию с российским самолётом, пытаясь показать, «кто в регионе хозяин положения». Он отметил, что доказательством может служить тот факт, что реальным объектом в Сирии, по которому был нанесён удар F-16 израильских ВВС, стал давно не используемый объект фармацевтической промышленности, «на котором никого не было». Израиль готовил именно провокацию с самолётом ВКС РФ, потому и выбрал районом атаки Латакию, где расположена база "Хмеймим". Также сирийский представитель отметил, что «об этом не говорят, но Израиль наносил удары по Сирии и на следующий день после трагедии с Ил-20».
Использованы фотографии:
depositphotos.com/
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112 комментариев
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  1. 100502 Офлайн
    100502 Сегодня, 05:58
    +20
    Обнаглевший нацист ещё и угрожать пытается.
    1. Окорок Офлайн
      Окорок Сегодня, 06:01
      +21
      обнаглевший сионист, вы хотите сказать...
      1. Тралл Онлайн
        Тралл Сегодня, 06:08
        +9
        Пусть купит себе петуха и крутит ему бейцы, а нам вертеть не надо smile
      2. Oden280 Офлайн
        Oden280 Сегодня, 06:22
        +7
        Это в принципе одно и то же.
      3. Ингвар 72 Офлайн
        Ингвар 72 Сегодня, 06:36
        +25
        Цитата: Окорок
        обнаглевший сионист , вы хотите сказать...
        А сионисты и есть нацисты. Сионизм основан на вере в избранность евреев, а она с свою очередь основана на их религии, иудаизме. Если начать разбираться, приходит понимание, что рядом с иудаизмом идеология НСДАП просто детская сказка. hi
      4. Tank Hard Офлайн
        Tank Hard Сегодня, 07:00
        +2
        Цитата: Окорок
        обнаглевший сионист, вы хотите сказать...

        А какая разница?
      5. Yrec Онлайн
        Yrec Сегодня, 09:40
        +3
        Цитата: Окорок
        обнаглевший сионист, вы хотите сказать...

        Это, по сути, одно и то же. Худо-бедно был баланс сил и интересов. Израиль решил его прогнуть под себя. Нужны меры по восстановлению баланса - они принимаются. Евреи повлиять на это уже не могут - лимит доверия они исчерпали.
    2. Сармат Саныч Онлайн
      Сармат Саныч Сегодня, 07:45
      +6
      Караван военно-транспортных самолетов Ил-76МД ВКС РФ ( RF-78810, RF-76762, RA-76747, RF-78757) прилетел на авиабазу в Латакии. Интересно, что за сюрпризы привезли? Видимо, кончилась сионистско-пин.д.осская вольница в небе Сирии, пора им линять пока звездно-полосатые гробы оттуда не пошли потоком. Кроме C-300 будут постоянно давить РЭБами навигацию над Сирией. Биби скоро прилетит в Москву. Запомните это сообщение.
      1. ramzes1776 Офлайн
        ramzes1776 Сегодня, 07:54
        -4
        А сирийцев кто-то на С-300 обучил? Или опять будут пулять куда попало?
        1. Сармат Саныч Онлайн
          Сармат Саныч Сегодня, 08:48
          +3
          Думаю обучили еще в 2007-м, когда они аванс в 400 млн $ Рособоронэкспорту перечислили.
          1. Татьяна Онлайн
            Татьяна Сегодня, 09:40
            0
            Цитата: ramzes1776
            А сирийцев кто-то на С-300 обучил? Или опять будут пулять куда попало?

            С-300 будут обслуживать только российские военные, поскольку коды для них "свой-чужой" являются секретными и их передавать никому нельзя.
        2. Быков. Онлайн
          Быков. Сегодня, 09:50
          0
          Цитата: ramzes1776
          А сирийцев кто-то на С-300 обучил? Или опять будут пулять куда попало?

          Обучали. Им собирались продлевать дивизион С300 и естественно обучали расчет для работы с ним. Но потом отменили продажу, из-за договора с евреями. Которые, видимо, добра не помнят.
      2. kit88 Онлайн
        kit88 Сегодня, 09:36
        0
        Цитата: Сармат Саныч
        Караван военно-транспортных самолетов Ил-76МД ВКС РФ ( RF-78810, RF-76762, RA-76747, RF-78757) прилетел на авиабазу в Латакии.

        Саныч, благодарю, вот прочел твой коммент, и всё понятно.
        А то читаю предыдущую "новость", и одни вопросы возникают - то ли новостник только вчера ЕГЭ сдал (а скорее всего не сдал), то ли "эксперт" его сосед по парте.
        Их доставили военным транспортников Ил-76.
        https://topwar.ru/147456-mo-rf-ukrepljaet-gruppirovku-rjeb-v-sirii.html
    3. genisis Онлайн
      genisis Сегодня, 07:55
      +13
      А я всё равно понять не могу, почему евреи, которые ну абсолютно невиновны, продолжают какой день оправдываться, возлагая ответственность на кого угодно, кроме себя? Давно бы уже забили, со словами: «Докажите нашу вину». Нет. Продолжают объяснять «недалёким» россиянам, кого надо винить. Израиль, астанавись. Хватит! Нам ничего объяснять не надо. Тех, перед кем надо было объясняться, вы не убедили, потому что лжёте. И теперь новые вводные что для Израиля, что для России, что для Сирии. Замете, израильтяне, сколько лет России избегала поставки комплексов ПВО С-300 в регион Ближнего Востока. В фарватере договоренностей с Израилем отказали Ирану, отказали Сирии. Это тяжелое решение и для России тоже. Никто не хотел, чтобы гибли израильские пилоты. Никто не хотел глубокого вовлечения Израиля в конфликт. Но кто-то создал эту «трагическую череду случайностей» (с). И пока, наиболее потерявшей стороной выглядит как раз Израиль. Неужели не просчитали аналитики, как события будут развиваться? Судя по жалобным отмазкам всего Израиля на ВО, по официальным и неофициальным каналам, ситуация начала развиваться не так, как хотели в израильских штабах. А может быть наоборот, вы к этому развитию и стремились. В любом случае, ставки возросли, ставки сделаны, шарик в рулетке начал своё движение. К чему это приведёт, мы скоро узнаем. Но это ведь в Ветхом Завете написано: «Око за око, Зуб за зуб». Как бы там ни было, демонстрируемая вами на ВО спесь - это последнее, что вам стоит делать в отношении россиян.
      1. Sirocco Офлайн
        Sirocco Сегодня, 08:21
        +5
        Я вот что ещё понять не могу, по заявлению евреев С 300 им не представляет угрозы, и они мол его разматают в пух и прах, зачем тогда визжите? Сделайте сюрприз))))) ан нет, кричат на каждом углу и угрожают. Ещё кое что из террора Израиля, это тот принцип по которому они атакуют Сирию которая им не угрожает, они заявляют об агрессии Ирана и пр. лабуда против Ирана. Думаю теперь можно действовать по их же сценарию, нашим ВКС угрожают израильские аэродромы с литаками, можно так же их привентивно или в случае атаки на 300ки прихлопнуть, как они и делают, с одной поправкой мы в отличии от евреев имеем полное право на это после гибели с их подачи наших военнослужащих.
        1. genisis Онлайн
          genisis Сегодня, 08:32
          +3
          Российские военные безусловно не будут предпринимать никаких атак на территорию Израиля. Другое дело, что Израиль теперь ограничен в своих возможностях по нанесению воздушных ударов по сирийской территории, что безусловно усиливает возможности его региональных соперников, в лице Ирана. Дело ведь не только в С-300. По опубликованным вчера данным, два израильских Ф-16 были встречены в небе Ливана российскими СУ-35, и были вынуждены повернуть обратно. Не знаю насколько эта информация объективна, но именно утеря стратегической возможности наносить воздушные удары безнаказанно когда и где угодно - это и есть главная потеря Израиля от падения российского самолёта. И в вопросе лишения Израиля этой стратегической инициативы РФ будет принципиальна и последовательна. И иранцы, скорее всего, будут получать информацию о том, что израильские самолеты оторвались от ВВП на своих аэродромах, значительно быстрее, чем это было до сегодняшнего дня.
          1. Sirocco Офлайн
            Sirocco Сегодня, 08:44
            +3
            Вы правы, думаю так и будет, мой пост актуален в случае слета Израиля с катушек, как в случае с Ил 20, а такие попытки возможны, вчера кто то сравнивал действия евреев с действиями оборзевших на машинах со спецсигналами, как хотим так и едим и пр. игра без правил. Тут им столб поставили, вернее умудрились наступить себе на причинное место.
            1. genisis Онлайн
              genisis Сегодня, 09:02
              +2
              Действия Израиля в Сирии - действия сильного, уверенного в своих силах. До сих пор эта позиция имела право на существование. Насколько России захочется сбить эту спесь с Израиля, будем наблюдать. В любом случае, если придерживаться вашей аналогии, то «израильскому оборзевшему на машине со спецсигналом нужно учесть, что сотрудник ДПС на дороге получил директиву с беззаконием бороться, не смотря на звания и регалии. А посему или надо ездить по правилам, или лишение неизбежно. И взятка уже не поможет, ибо решали на самом верху.»
            2. MoJloT Онлайн
              MoJloT Сегодня, 10:27
              0
              евреев с действиями оборзевших на машинах со спецсигналами
              Так это одни и те же люди, просто живущие в России.
    4. Сыщик Онлайн
      Сыщик Сегодня, 08:07
      +7
      Цитата: 100502
      Обнаглевший нацист ещё и угрожать пытается.

      Не думаю, что он грозил - у евреев очень развито чувство самосохранения. Не в его положении угрожать. Они прекрасно понимают, что в крутизну заигрались и игры закончились! Так выстрелить себе в ногу, чтобы пуля повредила причинные органы и засела глубоко в пятой точке надо еще уметь! Вчера в аналогичной теме один товарищ желал посмотреть имеющиеся у наших военных данные объективного контроля, прозрачно намекая на то, что они очень "секретны" и их все равно не предоставят... Вечером Конашенков (по просьбам трудящихся) предоставил! И какие могут быть вопросы относительно того, кто виноват?! Короче цепь событий такая - наглые еврейские понты повлекшие смерть наших военнослужащих - скорбь Нетаньяху - скоропостижный вылет Норкина в Москву и такой же отлет - обвинения всех вокруг кроме себя любимых - понты Либермана - С 300, секретная АСУ, радиоэлектронное подавление средств спутниковой навигации и связи ... - шок в израильских СМИ и американские просьбы передумать!!!
      Ну ... мягкого вам полета ...
      1. vladimirvn Офлайн
        vladimirvn Сегодня, 08:20
        +5
        И жесткой посадки.
        Цитата: Сыщик
        Ну ... мягкого вам полета ...
  2. Комментарий был удален.
  3. Wedmak Онлайн
    Wedmak Сегодня, 06:03
    +28
    что попадание современного оружия в руки безответственных лиц лишь повысит риски в регионе.

    А типа Израиль очень ответственные, ага. Самое злобное и подлое государство на Ближнем Востоке - бьет в спину, исподтишка, не считаясь с другими, получая деньги на вооружение из-за океана. Никаких договоров не признает, в любой момент может вывернуть ситуацию себе на пользу и плевать на последствия для других. По-моему правильно Иран на евреев зуб точит. Есть за что.
    1. АлександрК Онлайн
      АлександрК Сегодня, 07:01
      -16
      Читал и плакал crying
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
        ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:30
        +8
        александрк-''на работу заступили'',в утреннюю смену,до появления меркавы,или на сутки пошли wassat вы на сайте букально живете,как же ,полный рот слюны ,и монитор компа ещё не полностью заплеванный wassat
        1. We_Smart Офлайн
          We_Smart Сегодня, 07:46
          +4
          Он ночевал там, переработку взял.
      2. Ром Онлайн
        Ром Сегодня, 08:22
        +5
        АлександрК-да ты не плачь !Привет тебе от многонационального мужского генофонда России love
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 06:06
    +5
    ну ну ,как в анекдоте,что такое смертельный номер по еврейски в цирке-это когда поевший горохового супа еврей-укротитель сует в открытую пасть льва задницу.вот и сейчас израиль свою задницу сует куда не просят,как бы не пришлось нам принуждать их самолеты к подению..
  5. Suhow Офлайн
    Suhow Сегодня, 06:08
    -6
    Если на том обьекте никого не было,с чего тогда мы о САА было таким активным?а максимально обезопасить своих бойцов думаю любой обязан.Надо ещё чтоб сирийские расчёты умели этими комплексами пользоваться.
    1. nPuBaTuP Офлайн
      nPuBaTuP Сегодня, 08:37
      +2
      Если на том обьекте никого не было,с чего тогда мы о САА было таким активным?

      Понять куда летят планирующие бомбы можно лиш тогда когда они попадут в цель....вот потому и были активными...
    2. Сыщик Онлайн
      Сыщик Сегодня, 10:28
      0
      Цитата: Suhow
      Надо ещё чтоб сирийские расчёты умели этими комплексами пользоваться.

      Да у нас в России, что думаете сирийцев меньше бурятов?! Вчера вот с одним сирийцем разговаривал в звании подполковника, очень подготовленный офицер, у него правда мама украинка, а папа русский. Я им, говорить, за нашу рiдну сирiйську краiну очей на ж... натягну!
  6. samarin1969 Офлайн
    samarin1969 Сегодня, 06:08
    -7
    Это будет "сенсация десятилетия", если Путин не прислушается к "шёпоту израильских товарищей". РФ, как всегда, отыграет назад в этом вопросе. Быстро введут ограничения ("передадут временно", "под контролем" ВС РФ и пр.). Ну, а скорее передадут С-300 и будут регулярно сливать по ним информацию Израилю.
    1. shans2 Офлайн
      shans2 Сегодня, 06:34
      +4
      У нас нет столько Чубайсов и Медведевых в Министерстве обороны, в этом наша сила)). Так что еврейские хотелки в этом ключе смешны - продолжайте ждать мышиаха и камлать на сатану)
  7. Комментарий был удален.
  8. Rusj Офлайн
    Rusj Сегодня, 06:12
    +7
    Он кого решил предупреждать ! Евреи чот совсем берега потеряли ! Конечно он прав это теперь на порядки повысит шанс еврейских самолётов быть сбитыми ! Да и америкосы их ещё теперь поимеют что благодаря евреям теперь у Сирии есть современные ЗРК . Да вроде хитрые и умные евреи но лажанулись по полной .
    1. Ром Онлайн
      Ром Сегодня, 08:27
      +4
      хитрые и умные -это репатрианты из СССР... Но их всё меньше и меньше становится, а их дети-это *приключения на свою попу*...
      1. Paranoid50 Офлайн
        Paranoid50 Сегодня, 09:28
        +4
        Цитата: Ром
        хитрые и умные -это репатрианты из СССР...

        То была первая волна. Дальше в Израиль потянулся всякий сброд, включая зрадопереможников и их родню. Иначе не пошли бы "чистки" среди израиловских "понаехавших" - "титульные" евреи уже сами в шоке.yes laughing
        1. Ром Онлайн
          Ром Сегодня, 09:37
          +2
          Согласен,Александр.....Евреи по первой волне поняли, что за саранча по приехала....И называют их-русские и не признают за своих
  9. pru-pavel Офлайн
    pru-pavel Сегодня, 06:17
    -2
    Он отметил, что доказательством может служить тот факт, что реальным объектом в Сирии, по которому был нанесён удар F-16 израильских ВВС, стал давно не используемый объект фармацевтической промышленности, «на котором никого не было».

    Что то там ничего не использовалось никого там не было. А коробки новые рядом понастроили за те полтора года что прошли между снимками до и после бомбардировки, и вдобавок новые дороги рядом с этими зданиями накатали. Странно как то это все если учесть, что "никем не использовалось и никого там не было". Барабашки какие то строительные что ли завелись там у них.
  10. shans2 Офлайн
    shans2 Сегодня, 06:23
    +7
    Те, кто стоит за Трампом, давно мечтали с себя скинуть сионистское иго в конгрессе и его филиал на БВ... Сольют они с удовольствием эту клоаку.... Ирану...) Россия тоже не может как и США своими руками мочить наглое племя, как и курдов к примеру, для них нужен был Эрдоган, а вот саудитов и Израиль уничтожат руками Ирана... Все в курсе, все роли распределены.
    1. SSR Онлайн
      SSR Сегодня, 07:09
      +2
      Цитата: shans2
      Те, кто стоит за Трампом, давно мечтали с себя скинуть сионистское иго в конгрессе

      Да ладно?)))
      Любимый зятёк Трампа, Кушнер, вообще ортодокс. hi
      1. Ром Онлайн
        Ром Сегодня, 08:30
        +2
        ортодокс и еврей- это как русский и западный украинец- братья
        Там такая война у них меж собой мама не горюй.....Черные не любят желтых lol
  11. Rusj Офлайн
    Rusj Сегодня, 06:23
    +16
    Теперь, после трагедии с Ил-20М, заняли наконец четкую позицию: отныне Россия действительно защищает суверенитет САР и ее территориальную целостность.
    Надо понимать: поставка в Сирию комплекса С-300, автоматизированных системам управления и систем РЭБ — наше законное право, ничем не ограниченное в международных актах. Поэтому Израиль может сколько угодно шуметь, что это, мол, угрожает его безопасности. Ситуация простая: не совершайте акты агрессии, не вторгайтесь в воздушное пространство Сирии! И никто по вам стрелять не будет. Ни по Бен-Гуриону, ни по Тель-Авиву.
    Полагаю, средства РЭБ будут эксплуатировать российские военные специалисты, автоматизированные системы управления комплексами ПВО тоже будут за нами. А сами переданные Дамаску комплексы С-300 будут управляться сирийскими расчетами. В результате будет создана надежная зона безопасности в воздушном пространстве Сирии коллективного типа. И первые же израильские самолеты, которые появятся в этой зоне, должны уничтожаться.
    Израиль ведет себя как государство, неподконтрольное никаким международным нормам и правилам. Он уничтожает любые объекты на сирийской территории, которые якобы могут представлять угрозу израильской безопасности. Но это способно и другие страны подтолкнуть к действиям в той же логике. Если какие-то объекты на территории Израиля представляют угрозу его соседям, эти соседи могут их уничтожать. В том числе — Россия, которая действует в регионе.

    Такого сценария не нужно бояться. Именно попустительство и постоянные уступки Израилю привели к тому, что он бесцеремонно наносит удары. Не только по сирийским объектам, но и — путем провокации — по российским военным.
  12. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 06:26
    +4
    Короче, допрыгались израильтяне. И F-35 им вряд ли помогут. Заметили, что С-400 четко все видели, несмотря на постановку помех? Не хотели наши рассекречивать параметры С-400 раньше времени. Но вот случай такой. Пришлось. И пускай снимают израильтяне линзы Люнеберга с 35-х. Знать наверняка, видит их наша система или нет, они не могут. А система автоматического управления может передать целеуказание и с нашей С-400!
    Вообще "со стороны", даже с самолета ДРЛО.
    1. АлександрК Онлайн
      АлександрК Сегодня, 07:04
      -6
      Цитата: Горный стрелок
      И F-35 им вряд ли помогут. Заметили, что С-400 четко все видели, несмотря на постановку помех?


      Да. Видели, но ничего не предприняли, чтобы спасти своих военных.
      Удивительно и ужасно одновременно recourse
      1. Wedmak Онлайн
        Wedmak Сегодня, 08:07
        0
        Вот мне интересно, что они могли передать за те минуты, в пределах которых развивалась ситуация? "Валите оттуда, на вас ракета летит!!!"? Евреи провокацию разыграли отлично, не будь там ИЛа, был бы другой самолет, возможно гражданский и развитие событий пошло бы по другому сценарию. Возможно тому, что был написан в штабе ВВС Израиля... догадываетесь, о чем я?
      2. jetfors_84 Онлайн
        jetfors_84 Сегодня, 08:09
        +2
        С 400 наверное не веник чтоб отгонять израильские истребители как назойливых мух. И говорят же Вам ракета летела в ф16, но в результате маневров израильтян в полете захватила ил 20. Что могли успеть за секунды сделать? Речь и идет не том что и как там бомбили, а о том как пилот израиля подставил наш самолет под ракету.
  13. Mauricio Офлайн
    Mauricio Сегодня, 06:28
    -12
    Между тем, обращает на себя внимание заявление, сделанное накануне в эфире телеканала ТВЦ на программе «Право голоса» приглашённым сирийским экспертом. По его словам, именно Израиль сознательно шёл на провокацию с российским самолётом

    просто бред, это никому не было нужно в Израиле. Израиль и без того расстреливал спокойно караваны с ракетами для хезболлы и базы иранцев.
    Он отметил, что доказательством может служить тот факт, что реальным объектом в Сирии, по которому был нанесён удар F-16 израильских ВВС, стал давно не используемый объект фармацевтической промышленности

    там это "ничего" так рвануло что местные подумали о землетрясении...
    Но вообще этот спектакль понятен, из за такого ЧП у генералов колегки подогнулись, это ж как надо "контролировать" ситуацию чтобы гамадрилы за пультом С-200 наплевав на устав пульнули прямо по "своему" самолету.
    1. Rusj Офлайн
      Rusj Сегодня, 06:31
      +3
      Ты смешон ! Сирийцы массированную атаку весной отбили . Слов нет с тебя ...........
    2. федоров Офлайн
      федоров Сегодня, 06:56
      +5
      У Сирийцев нет системы " свой-чужой" .Разве что старая на 12-ти частотах, которая Россией уже не используется давно. А С-200 громадная бандура и старая , увидела групповую цель и шарахнула. Там оператору кругового обзора совсем не сладко, все равно что перед кинескопным телеком сидеть в плотную, засветки увидел, рукоятку повернул, зафксировал, кнопку нажал - захват. Дальше операторы дальности и по углу места работают. Когда все "сходится" у командира ( он видит только горящие " кнопки о готовности от всех операторов , то нажимает "ПУСК".
      Реальная провокация или почему ИЛ не предупредили вовремя ? Сирийский расчет там не виноват.
      1. АлександрК Онлайн
        АлександрК Сегодня, 07:15
        -6
        Цитата: федоров
        Реальная провокация или почему ИЛ не предупредили вовремя ?


        Предупредили вовремя , просто МО нужно поедставить свою версию, чтобы оправдать свои и сирийские ошибки.
    3. гильза Офлайн
      гильза Сегодня, 07:28
      +1
      Да гон какой-то на прямой дороге! Сирийцы не стреляли в первый заход из-за Ила. Второй заход скорее всего был на батарею. Там на радаре видно, что градус стрельбу позволял. Может сирийцы знали,что "шестигранник" отвалит на север прячясь за "ильюшина"?
    4. We_Smart Офлайн
      We_Smart Сегодня, 07:50
      +3
      Это вам кто про землетрясение рассказал? Или ваш диван тряхонуло?
      1. АлександрК Онлайн
        АлександрК Сегодня, 07:53
        -5
        Фото и видео в соц сетях после взрыва.
    5. jetfors_84 Онлайн
      jetfors_84 Сегодня, 08:12
      +1
      Местные Вам лично рассказывали ? А бомбы израильские которые прилетели туда наверное новогодние хлопушки и сильно бахнуть не могли?
      1. АлександрК Онлайн
        АлександрК Сегодня, 08:24
        -5
        Если бы не местные, то мы бы и не узнали о волнениях в Иране и слушали бы сказки о тлм, какой сплоченный народ в Иране.
        1. nPuBaTuP Офлайн
          nPuBaTuP Сегодня, 08:48
          +2
          Александр вы я как погляжу все знаете и все видите...
          Будте любезны ответте на пару вопросов:
          1. Во сколько был телефонный звонок по "горячей линии"?
          2.Судя по предоставленым вчера Конашенко данным со сканов С-400 Ф-16 в момент уничтожения Ил-20 еще находились точке инциндета.....кто лжет?
          пока на эти ответте....
  14. Volga073 Офлайн
    Volga073 Сегодня, 06:31
    +10
    Евреи отупели от безнаказанности !
  15. anjey Офлайн
    anjey Сегодня, 06:32
    +6
    Почти у всех израильтян ,после ВМВ изврашенная логика на генном уровне-лучше мы будем военизированные фашисты чем очередной раз жертвы, и это культивируется в поколениях...,вот к чему они прийдут???
    1. АлександрК Онлайн
      АлександрК Сегодня, 07:16
      -9
      Переход на личности первый признак правоты оппонента wink
  16. Volga073 Офлайн
    Volga073 Сегодня, 06:34
    +6
    Исраэль говорит что виноват Иран, бомбя российские подразделения на территории Сирии!
    Окуеть ! Может еще и Садам Хусейн виноват с Обамой?
    Тупая логика сионистов !
  17. rotmistr60 Онлайн
    rotmistr60 Сегодня, 06:39
    +6
    попадание современного оружия в руки безответственных лиц лишь повысит риски в регионе
    А снабжать террористов израильским оружием и помогать им своей авиацией это наверное очень "ответственно" и снижает риски в регионе?
    1. АлександрК Онлайн
      АлександрК Сегодня, 06:57
      -12
      Цитата: rotmistr60
      А снабжать террористов израильским оружием и помогать им своей авиацией это наверное очень "ответственно" и снижает риски в регионе?


      Это недоказанные фантазии.
      1. nPuBaTuP Офлайн
        nPuBaTuP Сегодня, 08:52
        +2
        Это недоказанные фантазии.

        Знаете есть такая поговорка... Ты ему хоть ссы в глаза, а тому все божья роса.
        Так и вам....МО предоставило кучу фактов, которые не матрассы, не евреи не смогли опровергнуть-они тупо игнорят. Хайли лайкли блин....слов нет ...
        1. Sauron80 Онлайн
          Sauron80 Сегодня, 10:09
          0
          Так небыло в доказательствах ссылки на твиттер Трампа - все, незачет.
  18. Dave36 Офлайн
    Dave36 Сегодня, 06:47
    +1
    Ясно одно, теперь нас можно бить везде, Украина, Преднестровье, Осетия, Сирия - вообще как угодно и кем угодно... Жесть...Выбирай ...
    1. АлександрК Онлайн
      АлександрК Сегодня, 06:58
      -11
      Израиль и Сирия находятся в состоянии войны, в отличии от вышеперечисленных стран.
      1. Telur Онлайн
        Telur Сегодня, 07:12
        +2
        Цитата: АлександрК
        Израиль и Сирия находятся в состоянии войны, в отличии от вышеперечисленных стран

        По вашей логике, мы должны разнести в пыль Японию (у нас с ними тоже нет мирного договора) а теперь еще и Украину (Порошенко тоже отказался продлять с нами договор о мире и сотрудничестве). Извращенная у вас какая то логика.. истинно фашистская.
        И насчет Сирии вы опять нагло врете как и ваше правительство лжецов, с Сирией было официально заключено перемирие, которое вы теперь нагло нарушаете. В одной из соседних веток этого форума все подробно расписали об этом перемирии.
        Допрыгались "богоизбранные", даже наших сверх терпеливых правителей достали до самой печенки.
        1. АлександрК Онлайн
          АлександрК Сегодня, 07:27
          -8
          У вас с логикой проблемы hi


          Цитата: Telur
          мы должны разнести в пыль Японию (у нас с ними тоже нет мирного договора)


          Сан-Францисский мирный договор (1951).
          Московская декларация от 19 октября 1956 года:

          Прекращено состояние войны и установлены дипломатические и консульские отношения СССР с Японией;




          а теперь еще и Украину (Порошенко тоже отказался продлять с нами договор о мире и сотрудничестве).


          И? Объявил войну? Нет торговли между странами и дипломатических отношений?


          Тоже и с прочим.


          Сирией было официально заключено перемирие,


          Во время перемирия военное положение продолжается, право войны остается в силе.

          Со времени провозглашения независимости Израиля в 1948 году, оба государства находятся в состоянии войны.


          Сколько вы пишите лжи и ноль правды. Печально hi
          1. jetfors_84 Онлайн
            jetfors_84 Сегодня, 08:15
            +2
            Так у Вас только своя правда. ТОже печально.
          2. nPuBaTuP Офлайн
            nPuBaTuP Сегодня, 08:55
            +2
            Сан-Францисский мирный договор (1951).
            Московская декларация от 19 октября 1956 года:

            Слышал звон но незнаеш где он.... почитай об этом повнимательно
  19. Metallurg_2 Офлайн
    Metallurg_2 Сегодня, 06:49
    +2
    О чём Нетаньяху предупредил Путина в телефонном разговоре

    О том, что мировое закулисье (ZOG) против.
    А вообще надо не просто поставить С-300, а вместе с расчетами, демонстративно возле всех важных сирийских объектов и громко заявить, что вот тут стоят наши расчеты и если евреи по этим объектам хоть из рогатки стрельнут, это будет означать нападение на Россию со всеми вытекающими.
    Но этого не будет, поскольку ZOG против.
    1. АлександрК Онлайн
      АлександрК Сегодня, 06:59
      -7
      Цитата: Metallurg_2
      Но этого не будет, поскольку ZOG против


      Нет, здравый смысл против.
  20. АлександрК Онлайн
    АлександрК Сегодня, 06:55
    -11
    Он отметил, что доказательством может служить тот факт, что реальным объектом в Сирии, по которому был нанесён удар F-16 израильских ВВС, стал давно не используемый объект фармацевтической промышленности, «на котором никого не было».


    Вот такой наглой ложью пропитана вся эта история.
    Есть спутниковые снимки, что доказывают совершенно обратное.




    Инфраструктура не выглядит заброшенной, более того прекрасно видны ещё достройки на последний год.

    Сирийцы врут и не краснеют
    МО тоже недалеко ушло со своими такими же "фактами"


    Многим тут важна не правда, многими тут руководит боязнь признать то, что российские военные пытаются скрыть правду и свалить на Израиль свои ошибки и боязнь признать, что Россия сама виновата в этой трагической истории.
    1. Tank Hard Офлайн
      Tank Hard Сегодня, 07:05
      +2
      Цитата: АлександрК
      Россия сама виновата в этой трагической истории.

      А чего ещё можно услышать от таких как ты? request
      1. АлександрК Онлайн
        АлександрК Сегодня, 07:09
        -9
        Цитата: Tank Hard
        А чего ещё можно услышать от таких как ты?


        Правду, которую некоторым сложно принять request
    2. Tank Hard Офлайн
      Tank Hard Сегодня, 07:09
      +4
      Цитата: АлександрК
      многими тут руководит боязнь признать то, что российские военные пытаются скрыть правду и свалить на Израиль

      1. АлександрК Онлайн
        АлександрК Сегодня, 07:11
        -9
        Это прекрасная реакция показывает на сколько я прав hi
    3. Moskovit Офлайн
      Moskovit Сегодня, 07:16
      +6
      Вы как по этому снимку определили достройки за этот год? И опасность этого объекта для Израиля?
      И что это за мантра такая про состояние войны Сирии и Израиля? Почему Израиль не бомбил Сирию в 2005 или 2010? И что теперь он будет спокойно бомбить ее бесконечно когда захочет?
      Как Россия может быть виновата в том, что Израиль наносил удар и пусть даже при его отражении сирийцы ошиблись. Разве это не безответственно бомбить объекты вблизи российской авиабазы? Вы причину со следствием путаете и пытаетесь с маниакальным упорством внушить это людям на сайте.
      Теперь этому пришел конец. Теперь у индейца появился винчестер и ковбою придется закусить удила.
      1. АлександрК Онлайн
        АлександрК Сегодня, 07:35
        -6
        Цитата: Moskovit
        Вы как по этому снимку определили достройки за этот год?


        Датировкой.

        Цитата: Moskovit
        И опасность этого объекта для Израиля?


        Разведка.

        Главное, что видна ложь сирийцев в их лживом заявлении, которое лни преподнесли как факт.




        Цитата: Moskovit
        И что это за мантра такая про состояние войны Сирии и Израиля? Почему Израиль не бомбил Сирию в 2005 или 2010? И что теперь он будет спокойно бомбить ее бесконечно когда захочет?


        Хороший и правильный вопрос.
        Бомбили ядерный реактор в Сирии.
        Но в общем была относительная тишина на границе и не было ударов Израиля и ответ прост - не было там резкого усиления Ирана и его террористов Хизбалла.

        Израиль давно уже говорил - не будет Ирана и его сил действующих против Израиля - не будет ударов.

        Цитата: Moskovit
        Разве это не безответственно бомбить объекты вблизи российской авиабазы?


        Точным оружием и хорошим взаимодействием нет. Оно работало несколько лет просто прекрасно. Но теперь из-за ошибок российских и сирийских военных, которые решили скинуть вину на Израиль есть проблемы.

        Более того это Асад позволяет, как впрочем и Россия не мешает Ирану и Хизбалле строится, доставлять оружие итд. около российских баз.




        Цитата: Moskovit
        Теперь у индейца появился винчестер и ковбою придется закусить удила.


        Время покажет hi
        1. Moskovit Офлайн
          Moskovit Сегодня, 07:39
          +4
          То есть с начала гражданской войны в Сирии, которую Израиль активно поддержал, сирийская армия начала наносить удары по Израилю? Или хезболла начала постоянные обстрела израильской территории? Только давайте факты
          1. АлександрК Онлайн
            АлександрК Сегодня, 07:49
            -7
            Цитата: Moskovit
            То есть с начала гражданской войны в Сирии, которую Израиль активно поддержал


            Активно это как?
            Только давайте факты.


            Цитата: Moskovit
            сирийская армия начала наносить удары по Израилю?


            Сирийская армия позволяла Хизбалле и Ирану перевозить и использовать свои аэропорты, хранить у себя на складах оружие и помогать перевозить его в Ливан.
            Более того позволяли переносить свою гражданскую войну на территории контролируемые Израилем, что недопустимо.

            Цитата: Moskovit
            Или хезболла начала постоянные обстрела израильской территории?


            Хизбалла готовится к войне с Израилем, перевозить оружие, Иран помогает с поставками и строит заводы. Пытается помочь Хизбалле осесть и около границ в Сирии.

            Если бы Хизбалла начала постоянные обстрелы территории Израиля - шла бы уже третья ливанская война, которая была бы не похожа на прошлую, так как теперь война будет со всем Ливаном, так как Хизбалла в правительстве Ливана и не была расформирована согласно ж решению СБ ООН и весь Ливан понесёт ответственность.
            1. Moskovit Офлайн
              Moskovit Сегодня, 08:01
              +5
              Если про факты, то операция "Доброседство" чего стоит. Это только то, что мы знаем, ибо эта старая добрая израильская традиция все замалчивать. Сколько пришлось давить на МО Израиля, чтобы военные рассказали и о лечении в госпиталях раненых боевиков (борцов с режимом естессно), помощью продовольствием, медикаментами...Миллионы шекелей впустую все равно)). Постоянные заявления израильских официальных лиц о нелегитимности Асада. Сам факт, что белых касок эвакуировал Израиль о многом говорит. Не захотели чего то ехать в идлиб). Поехали к спонсорам. Это навскидку.
              А собственно Ливан вы уже потеряли и без сирийского эспресса. На выборах там победила Хезболла. Официально, демократически. И держит себя в руках, а вы бомбите и убиваете людей под предлогом будущей войны. Вам ее так хочется? Отомстить да?
              Давайте так, или вы выполняете все решения ООН либо давайте на нее не ссылаться?
              1. АлександрК Онлайн
                АлександрК Сегодня, 08:21
                -6
                Цитата: Moskovit
                Если про факты, то операция "Доброседство" чего стоит


                Что это за операция такая?

                Цитата: Moskovit
                Это только то, что мы знаем, ибо эта старая добрая израильская традиция все замалчивать.


                Ну да конечно. Это в Израиле был принят закон о не разглашении потерь в мирное время? А нет - в России..




                Цитата: Moskovit
                Сколько пришлось давить на МО Израиля, чтобы военные рассказали и о лечении в госпиталях раненых боевиков (борцов с режимом естессно), помощью продовольствием,


                МО давило? laughing

                Премьер министр Израиля сам пригласив журналистов посещал госпиталь, где лечились раненые, которых привезли и допустили ООН через границу.
                Я что-то не помню претензий России по этому поводу.

                Военная оппозиция вполне легитимная и Путин неоднократно говорил о переговорах с ней.



                Цитата: Moskovit
                Постоянные заявления израильских официальных лиц о нелегитимности Асада.


                Как и заявления большинства западных стран. Вы удивлены?

                Цитата: Moskovit
                Сам факт, что белых касок эвакуировал Израиль о многом говорит. Не захотели чего то ехать в идлиб). Поехали к спонсорам. Это навскидку.


                А какие у вас претензии к белым каскам? Израиль попросили помочь - помог. Белые каски террористы? Нет.
                Это для вас белые каски плохие. Мо любит искажать, показывать картинки из игр, скрывать потери.
                Помнится пока в сети не начали шуметь о поступающих в Россию гробах итд МО молчал о потерях. Тоже бвло и касательно атаки на российскую базу и погибших. Пока вокруг не начали все говорить, не появились фото - мо плчти ничего не говорил.





                Цитата: Moskovit
                А собственно Ливан вы уже потеряли и без сирийского эспресса. На выборах там победила Хезболла. Официально, демократически.


                Разве?
                Хизбалла формирует правительство?


                Цитата: Moskovit
                И держит себя в руках, а вы бомбите и убиваете людей под предлогом будущей войны. Вам ее так хочется? Отомстить да?


                Израиль бомбит и убивает террористов, а в борьбе с террористами сдерживаться не стоит.
                Израиль не хочет войны. Хотел бы - давно бы была.
                Этл уьвас мысли о мести. Откуда оги непонятно. Вторая ливанская война сделала границу вполне тихой.

                Хизбалла готовит войну, но опасается её начинать.

                Цитата: Moskovit
                Давайте так, или вы выполняете все решения ООН либо давайте на нее не ссылаться?


                Все решения СБ ООН касательно Израиля - рекомендательные, так как ссылаются на специальную статью и это достаточно известный факт и поэтому Израиль их выполнять не обязан.
                1. Moskovit Офлайн
                  Moskovit Сегодня, 09:39
                  +2
                  Израильская добрая традиция отмалчиваться после ударов, военных акций. Замалчивать наличие ЯО. Не слышали при такое?
                  Погуглите про операцию "Добрососедство ". Например отрывок из статьи на израильском сайте, не российском:
                  "
                  О том, что раненные в ходе гражданской войны сирийцы получают в Израиле медицинскую помощь, было известно давно. Из официальных израильских источников поступала и дополнительная отрывочная информация, например, о поставках продовольствия. Что касается иностранных СМИ, то в них больше звучали различные спекуляции и домыслы о военной помощи Израиля действующим в Сирии отрядам вооруженной оппозиции. В свете многочисленных публикаций армейское командование и политическое руководство решили, что лучше предать значительную часть происходящего гласности — скрывать то по большому счету нечего, ведь для множества людей по обе стороны границы все уже давно секрет Полишинеля. К тому же от открытости в данном случае можно было только выиграть в имиджевом плане".
                  На русский перевести - раскопали, надо сознаваться. Раньше молчали, потому что наверное стеснялись.
                  Я вас спрашивал, какие терракты совершила Хезболла и Иран, что вы бомбите их, наплевав на суверинет других стран? Вы так мне и не ответили. Все списав на будущую мифическую войну. Сколько израильтян было убито в результате этих террактов и сколько было убито иранцев и сирийцев (этим вы регулярно хвалитесь).
                  Что касается Ливана- коалиция 8 марта теперь в большинстве в парламенте, так что хизбала приберает политическую власть в стране в свои руки.
                  Не помню кто из израильских министров заметил, что Израиль практически потерял влияние в Ливане.
                  Про ООН забавно, это что такая за статья, где написано, что Израиль как девица, что ему понравится, то и выполняет.
                  На примере голандских высот было показано, что можно мирно договариваться с иранцами, но Израиль не хочет, потому что он ввязался в войну с шиитами на стороне суннитов.
                  Деньги ближневосточных монархий затмили разум израильскому руководству.
        2. genisis Онлайн
          genisis Сегодня, 08:19
          +4
          Но теперь из-за ошибок российских и сирийских военных, которые решили скинуть вину на Израиль есть проблемы.

          Послушайте. Это российские военнослужащие погибли. И наш ВГК 100% потребовал компетентного анализа случившегося. И после получения этой аналитики от своих профессионалов, начал принимать решения. После анализа ситуации вина была возложена на того, кто объективно виноват. ВГК нет нужды, как вы выражаетесь, «скидывать вину». С него некому спросить. Поэтому его слова о виновности Израиля 100% соответствуют действительно. Метания же и скуление Би-Би, Норкина, Либермана, ваши и прочих здесь комментаторов из Израиля, так же демонстрируют, что вы прекрасно понимаете, чьё рыльце в пушку. Честно говоря, вы здесь теряете время надувая щеки и делая вид, что вы самые умные. Вам сейчас всем вместе нужно просчитывать дальнейшее развитие событий. Ибо ситуация уже кардинально изменилась и словами её не изменить. Решения приняты, приказы отданы, новая день уже наступил. Дальнейшее развитие событий покажет, действительно ли евреи настолько крутые, что могут цинично и скотски плясать на костях погибших российских военных. Действительно ли вы такие серьезные летуны, что ПВО вами любое не указ. Действительно ли вам не смогут противостоять российские специалисты, получившие после падения ИЛа карт-бланш. Действительно ли вы готовы к нелинейному развитию ситуации. Если вы действительно такие крутые, ну что ж, значит сделаем выводы и будем готовиться лучше. А если действительность окажется не такой для вас радужной, то просто помните «Око за око, Зуб за зуб».
    4. Ванёк Офлайн
      Ванёк Сегодня, 08:07
      +3
      Цитата: АлександрК
      Сирийцы врут и не краснеют


      А немцы? У тебя ведь немецкий флаг.

      На фото которые ты представил разница в датах 1,5года.

      ПОЛТОРА ГОДА!!!

      Где фото 16.09 и 18.09 2018? А?

      И вот ещё. Если ты предоставишь с правильными датами. Я тебе однозначно заявлю, что это "мультики и фотошоп". Так-же как и ты. Так что не утруждайся. Не ищи.
    5. ИванИванов Офлайн
      ИванИванов Сегодня, 08:29
      +1
      Цитата: АлександрК
      МО тоже недалеко ушло со своими такими же "фактами"

      Это в каком же месте "недалеко ушло", на какой секунде?
      А вот что заставляет Израиль действовать подобным образом, наплевав на отношения мне непонятно Угрозы войны с Сирией нет уже давно, перед сирийской рэволюцией планировался мирный договор, думаю та же история с Ираном, не в том он положении, чтобы воевать и даже планировать. В любом случае, с учетом Российско Израильских, до этого случая, отношений, проблемы о действиях и о намерениях легко было порешать за столом,
    6. инженер74 Онлайн
      инженер74 Сегодня, 08:30
      +1
      Цитата: АлександрК
      Он отметил, что доказательством может служить тот факт, что реальным объектом в Сирии, по которому был нанесён удар F-16 израильских ВВС, стал давно не используемый объект фармацевтической промышленности, «на котором никого не было».


      Вот такой наглой ложью пропитана вся эта история.
      Есть спутниковые снимки, что доказывают совершенно обратное.




      Инфраструктура не выглядит заброшенной, более того прекрасно видны ещё достройки на последний год.

      Сирийцы врут и не краснеют
      МО тоже недалеко ушло со своими такими же "фактами"


      Многим тут важна не правда, многими тут руководит боязнь признать то, что российские военные пытаются скрыть правду и свалить на Израиль свои ошибки и боязнь признать, что Россия сама виновата в этой трагической истории.

      В АОИ хоть фотошоп лицензионный? Заранее фотки нарисовали? Где реальные доказательства? wink Или опять "наше МО не врёт потому что мы ему верим!"? laughing
  21. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 06:57
    +1
    Возможно, Нетаньяху эту провокация спланировал вместе со Штатами. Должен же Израиль отрабатывать с ними свое стратегическое партнерство. Если это не так, то уже в самом израиле оружие находится в руках безответственных лиц. Тем более, военные удары по иранским военным в Сирии нелегитимны - они находятся в стране по просьбе законного руководства страны.
    1. АлександрК Онлайн
      АлександрК Сегодня, 07:08
      -8
      Цитата: bessmertniy
      Тем более, военные удары по иранским военным в Сирии нелегитимны


      Если говорить нелегитимности, то Хизбалла согласно решению СБ ООН нелегитимна и жолдна была быть расформированв, но это не мешает России и Ирану с ними сотрудничать.

      Передача оружия Хизбалле согласно международному праву нелегитимна.

      Деньги, которые платит Иран ХАМАСу по подтверждению тех же террористов Хамас - нелегитимны.

      А вот удар Израиля пл стране с которой лн находится в состоянии войны - легитимен.
    2. ИванИванов Офлайн
      ИванИванов Сегодня, 08:31
      +1
      Цитата: bessmertniy
      Возможно, Нетаньяху эту провокация спланировал вместе со Штатами.

      Это вряд ли, подставлять собственные нормальные отношения ради штатов - глупость полная (если только на промежуточном уровне кого-то коррумпировали), а вот действовать по своему усмотрению согласно своей оценке рисков, без учета чужих интересов и возможных рисков - это скорее всего.
  22. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 06:58
    +1
    Также Биньямин Нетаньяху (в очередной раз) возложил ответственность за гибель российских военнослужащих на Иран.

    ... нездоровый на ПОЛНУЮ голову, в полном смысле слова... евреи бегом на защиту!!! а то чего то пересменка затянулась, новые цу палучают? laughing
  23. Nychego Офлайн
    Nychego Сегодня, 07:06
    +1
    Всех больше с поставок и развёртывания в Сирии С-300 выигрывает Иран. Причём, при любом раскладе: если накроют зонтиком Сирию от атак Израиля, то можно активнее вести подготовку к войне с Израилем, если израильияне смогут снести С-300 своими "далилами" или придётся пробовать провернуть ту же операцию амерскими "топорами", то Россия, скорее всего, будет вынуждена втянуться в борьбу за сирийское небо ещё сильнее.
    Повторю банальную мысль: в Иране не ящеры в военном командовании и они прекрасно понимают, что пока не будет ликвидировано израильское господство в небе, прямой военный конфликт с Израилем обречён на результат "военное поражение противников Израиля".
    1. Tank Hard Офлайн
      Tank Hard Сегодня, 07:17
      +4
      Цитата: Nychego
      Всех больше с поставок и развёртывания в Сирии С-300 выигрывает Иран.

      А не надо было Израилю участвовать в убийстве российских ребят.
    2. Moskovit Офлайн
      Moskovit Сегодня, 07:36
      +1
      Вы верно заметили, что в командовании Ирана не ящеры и вряд ли будут воевать с Израилем. Как можно воевать с противником, с самой сильной армией на БВ, за 1500 км до его границ? Они не самоубийцы.
      1. Nychego Офлайн
        Nychego Сегодня, 08:42
        0
        Цитата: Moskovit
        Как можно воевать с противником, с самой сильной армией на БВ, за 1500 км до его границ?

        При работающем транспортном коридоре через Ирак и с сирийского плацдарма - только так.
        Иран не очень волен в вопросе воевать или не воевать с Израилем. Иран просто достиг того уровня конфронтации с "западом" и влияния в "арабском мире", что попробовать Израиль на зубок попросту обязан. В многом именно в порядке подготовки этого экзорсиса он в общем-то и полез в Сирию, пошёл на тысячные потери в людях и многомиллиардные денежные.
        1. Moskovit Офлайн
          Moskovit Сегодня, 08:53
          0
          Все таки вы считаете руководство Ирана ящерами. Вы думаете, они не понимают, что при отсталой иранской армии и превосходстве израильской, это обернется военной катастрофой. Сколько Сирия и Ирак при помощи Ирана воевал с игил и зелеными и какие были потери? Плюс у Ирана хусситы. Это все израильские страшилки, чтобы оправдать свою войну на стороне нефтяных ваххабитских государств.
    3. ИванИванов Офлайн
      ИванИванов Сегодня, 08:36
      0
      Цитата: Nychego
      Всех больше с поставок и развёртывания в Сирии С-300 выигрывает Иран.

      Вы считаете, что Ирану, в его положении позарез как нужна война с Израилем? Сирия перед рэволюцией планировала мирный договор, исходить в дальнейших действиях по мне стоит из этой посылки, т..к лидер не сменился, политика не сменилась.. а страна лежит в руинах. Приписывать ей агрессивные намерения на мой взгляд большое вранье.
      1. Nychego Офлайн
        Nychego Сегодня, 09:19
        0
        Цитата: ИванИванов
        Вы считаете, что Ирану, в его положении позарез как нужна война с Израилем?

        Не знаю, насчёт "позарез", но действия подтверждают, что к войне прежде всего с Израилем Иран вполне последовательно движется.
  24. -ш- Офлайн
    -ш- Сегодня, 07:35
    +1
    скорее опять умолял, а не предупреждал
  25. лысова Офлайн
    лысова Сегодня, 07:40
    +3
    Иран - предлог и отмазка. Какой то фармацевтический, иранский завод - опять отмазка и причина. Наносить удары по Сирии, нарушая все международные нормы ( если они ещё остались ), стало в порядке вещей, прекрасно понимая свою безнаказанность. Но когда же найдётся что то с винтом, на каждую хитрую.
  26. prior Офлайн
    prior Сегодня, 07:41
    +4
    А почему бы России не побороться с представителями ИГИЛ и прочих бандформирований на территории Израиля. Раздолбать, например, госпиталь где зализывают раны боевики?
    Почему воевать с Ираном на территории Сирии, суверенного государства, Израилю можно, а нам гонять бармалеев по территории Израиля нельзя?
    Напрямую выяснить отношения евреям с иранцами слабо? Или может Иран наносит удары по Израилю с территории Сирии?
    А то как трусливые воришки - ночью, из-за угла, подленько прикрываясь ИЛ-20.
    1. АлександрК Онлайн
      АлександрК Сегодня, 08:02
      -5
      Цитата: prior
      А почему бы России не побороться с представителями ИГИЛ и прочих бандформирований на территории Израиля.


      В Израиле они сидят в тюрьмах за терроризм.

      Цитата: prior
      Раздолбать, например, госпиталь где зализывают раны боевики?


      Такого госпиталя в Израиле нет.

      Но для начала Россия согласно международному праву должна объявить войну Израилю...


      Цитата: prior
      Почему воевать с Ираном на территории Сирии, суверенного государства, Израилю можно, а нам гонять бармалеев по территории Израиля нельзя?


      Потому что Израиль и Сирия в состоянии войны, а Израиль и Россия нет.

      Ну и нет конечно в Израиле никаких бармалеев, разве что в фантазиях пропагандистов.


      Цитата: prior
      Напрямую выяснить отношения евреям с иранцами слабо?


      Это Иран действует через своих террористов Хизбалла и боится открытого конфликта с Израилем. Израиль уже много иранцев положил в Сирии, но Иран боится начать войну.


      Цитата: prior
      Или может Иран наносит удары по Израилю с территории Сирии?


      Иран пытается осесть в Сирии и помогает своим террористам Хизбалла в Сирии и Ливане. Ждут нужного момента.


      Цитата: prior
      А то как трусливые воришки - ночью, из-за угла, подленько прикрываясь ИЛ-20.


      Ну конечно. Сотни ударов Израиля и не нужно было никакое прикрытие, а тут прикрылись прекрасно зная, что будет сильный ущерб отношениям с Россией, с Россией, которая несколько лет не мешала Израилю ударять по Ирану и Хизбалле? . Вам самому не смешно?
      1. prior Офлайн
        prior Сегодня, 08:20
        +1
        Мне не смешно, мне обидно, что в военном ведомстве, в правительстве Росии и в Думе только один человек с железными яйцами и та Поклонская....
        1. ИванИванов Офлайн
          ИванИванов Сегодня, 08:40
          0
          Если небо закроют, связь подавят - то норм, шашкой махать тоже не вариант. Разбомбили.. что дальше, отношения потом годами выстраивать
  27. Виктория-В Офлайн
    Виктория-В Сегодня, 07:55
    +5
    Цитата: Telur
    Цитата: АлександрК
    Израиль и Сирия находятся в состоянии войны, в отличии от вышеперечисленных стран

    По вашей логике, мы должны разнести в пыль Японию (у нас с ними тоже нет мирного договора) а теперь еще и Украину (Порошенко тоже отказался продлять с нами договор о мире и сотрудничестве). Извращенная у вас какая то логика.. истинно фашистская.
    И насчет Сирии вы опять нагло врете как и ваше правительство лжецов, с Сирией было официально заключено перемирие, которое вы теперь нагло нарушаете. В одной из соседних веток этого форума все подробно расписали об этом перемирии.
    Допрыгались "богоизбранные", даже наших сверх терпеливых правителей достали до самой печенки.

    Часто здесь пишут про богоизбранность евреев. Многие не знают,что это такое. Хотела бы кратко: Библия подчеркивает, что евреи избраны не за заслуги, а ради того, чтобы спасти все человечество. Согласно Ветхому Завету, языческие народы были не в состоянии принять воплощенного Бога, а поэтому к приходу Мессии их должен был готовить народ Израиля.Господь не избирал еврейский народ. Бог избрал Авраама. В то время как многие представители рода человеческого погрязли в языческих культах поклонения целому сонму божков и божеств, Авраам был верен единому Богу – творцу всего сущего на земле. И только впоследствии избранничество было соотнесено с целым народом.
    1. Wedmak Онлайн
      Wedmak Сегодня, 08:14
      +2
      а ради того, чтобы спасти все человечество.

      Я так посмотрю, они вовсю стараются. Бомбят по любому поводу. Причем почему-то не террористов, а армию с ними воюющую. Эта логика в Торе прописана или евреи потом ее сами придумали?
  28. КОТ БАЮН Офлайн
    КОТ БАЮН Сегодня, 08:15
    +3
    Нет веры евреям у власти...Причем, что самое интересное, в любой стране.
  29. Романенко Офлайн
    Романенко Сегодня, 08:29
    +2
    Между прочим, таки Беня во многом прав, когда говорит что "попадание современного оружия в руки безответственных лиц лишь повысит риски в регионе".
    Вопрос только, кого при этом он имеет в виду?
    И за какое оружие базар?
    Уж не про F-35 ли он имеет сказать?
    1. Wedmak Онлайн
      Wedmak Сегодня, 09:00
      +1
      Вопрос только, кого при этом он имеет в виду?

      Какой же еврей признает свою вину? А уж свою безответственность... это фантастика.
  30. Комментарий был удален.
  31. Avior Офлайн
    Avior Сегодня, 09:19
    -2
    он прав, однако- вся эта ситуация выгодна только Ирану и Хизболе.
    России все это не не нужно абсолютно, решение о С-300 приняли на эмоциях явно.
    Но одно дело на сайте эмоции проявлять- и то модераторы ограничивают love , и совсем другое- в политике на Ближнем Востоке.
  32. Radikal Офлайн
    Radikal Сегодня, 09:37
    0
    Цитата: Окорок
    обнаглевший сионист, вы хотите сказать...

    Одно и то же... lol
  33. Злой 55 Офлайн
    Злой 55 Сегодня, 09:47
    0
    Не стоит этой Биньям Ньяху больше нервировать русского мишку..