О чём Нетаньяху предупредил Путина в телефонном разговоре

Владимир Путин акцентировал, что принятые Россией решения по укреплению боевых возможностей сирийских ПВО адекватны сложившейся ситуации и направлены прежде всего на предотвращение любой потенциальной угрозы жизни российских военнослужащих, выполняющих задачи по борьбе с международным терроризмом.

Пресс-служба премьер-министра Израиля прокомментировала его звонок в Москву после решения властей РФ о передаче Дамаску зенитных ракетных комплексов С-300. Напомним, что Россия ранее отказалась от передаче ЗРК сирийским войсками на основании устных договорённостей с Израилем.В телефонном разговоре с Владимиром Путиным израильский премьер предупредил президента РФ о том, что попадание современного оружия в руки безответственных лиц лишь повысит риски в регионе. Под безответственными лицами Нетаньяху понимал сирийские расчёты ПВО, акцентируя внимание на том, что один из таких и нанёс удар по самолёту радиоэлектронной разведки Ил-20.Также Биньямин Нетаньяху (в очередной раз) возложил ответственность за гибель российских военнослужащих на Иран. По словам главы израильского кабмина, Иран ответственен наряду с Дамаском, так как принимает участие в «дестабилизации сирийской обстановки».Из заявления Владимира Путина (цитата пресс-службы ):Между тем, обращает на себя внимание заявление, сделанное накануне в эфире телеканала ТВЦ на программе «Право голоса» приглашённым сирийским экспертом. По его словам, именно Израиль сознательно шёл на провокацию с российским самолётом, пытаясь показать, «кто в регионе хозяин положения». Он отметил, что доказательством может служить тот факт, что реальным объектом в Сирии, по которому был нанесён удар F-16 израильских ВВС, стал давно не используемый объект фармацевтической промышленности, «на котором никого не было». Израиль готовил именно провокацию с самолётом ВКС РФ, потому и выбрал районом атаки Латакию, где расположена база "Хмеймим". Также сирийский представитель отметил, что «об этом не говорят, но Израиль наносил удары по Сирии и на следующий день после трагедии с Ил-20».