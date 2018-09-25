Роухани - постпреду США: А чьих рук дело теракт 11 сентября?

А что бы сейчас думали американцы, если бы подобное высказали мы в отношении терактов 11 сентября (2001 года)?

Постпред США в Организации Объединённых Наций Никки Хейли выступила с заявлением о том, что теракт в иранском промышленном центре Ахваз во время военного парада – «дело рук иранских правительственных структур». По словам Хейли, Тегеран «сам затеял провокацию, чтобы обвинить во вторжении США и американских союзников на Ближнем Востоке».Такое заявление Хейли прокомментировал президент Ирана Хасан Роухани. По его словам, постпред США позволила себе высказать ужасные вещи и обвинения. В своём микроблоге в Твиттере президент Ирана добавил:Речь идёт о независимых расследованиях, в ходе которых обнаруживались весьма странные вещи. Ряд экспертов ранее действительно отмечал, что за терактами в Нью-Йорке и Вашингтоне 9 сентября стоят американские спецслужбы во главе с ЦРУ – цель легитимизировать тотальную слежку по всему миру и развязать новые кровопролитные конфликты на Ближнем Востоке с целью внешнего контроля хаоса в макрорегионе.Напомним, что в результате теракта в иранском Ахвазе погибли 25 человек, более 60 получили ранения. Большинство жертв – военнослужащие, участвовавшие в параде. Среди жертв также зрители, включая женщин и детей. Иран обвинил в причастности к терактам США и Израиль, спецслужбы которых готовили боевиков на территории Саудовской Аравии.