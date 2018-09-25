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Роухани - постпреду США: А чьих рук дело теракт 11 сентября?

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Постпред США в Организации Объединённых Наций Никки Хейли выступила с заявлением о том, что теракт в иранском промышленном центре Ахваз во время военного парада – «дело рук иранских правительственных структур». По словам Хейли, Тегеран «сам затеял провокацию, чтобы обвинить во вторжении США и американских союзников на Ближнем Востоке».

Такое заявление Хейли прокомментировал президент Ирана Хасан Роухани. По его словам, постпред США позволила себе высказать ужасные вещи и обвинения. В своём микроблоге в Твиттере президент Ирана добавил:
А что бы сейчас думали американцы, если бы подобное высказали мы в отношении терактов 11 сентября (2001 года)?


Роухани - постпреду США: А чьих рук дело теракт 11 сентября?



Речь идёт о независимых расследованиях, в ходе которых обнаруживались весьма странные вещи. Ряд экспертов ранее действительно отмечал, что за терактами в Нью-Йорке и Вашингтоне 9 сентября стоят американские спецслужбы во главе с ЦРУ – цель легитимизировать тотальную слежку по всему миру и развязать новые кровопролитные конфликты на Ближнем Востоке с целью внешнего контроля хаоса в макрорегионе.

Напомним, что в результате теракта в иранском Ахвазе погибли 25 человек, более 60 получили ранения. Большинство жертв – военнослужащие, участвовавшие в параде. Среди жертв также зрители, включая женщин и детей. Иран обвинил в причастности к терактам США и Израиль, спецслужбы которых готовили боевиков на территории Саудовской Аравии.
Использованы фотографии:
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29 комментариев
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  1. Titsen Офлайн
    Titsen Сегодня, 06:25
    +2
    Видимо пересмотреть виновных и сделают Россию!

    Ну не Китай же в самом деле!
    1. Сергей985 Офлайн
      Сергей985 Сегодня, 06:31
      +5
      Нас к этому при самой бурной фантазии не прицепить.
      1. Серж Горелый Офлайн
        Серж Горелый Сегодня, 07:23
        0
        А вчера тут некоторые на форуме намекали, что Иран сам - себя, того... Совпадение?
        1. cniza Офлайн
          cniza Сегодня, 07:59
          0
          У них ещё много фантастических идей и не то услышим.
          1. Татьяна Онлайн
            Татьяна Сегодня, 08:31
            +2
            Никки Хейли - постпред США в ООН - при своей политической наглости чем-то даже внешне Геббельса напоминает!

            1. cniza Офлайн
              cniza Сегодня, 08:33
              +2
              Мелковата будет , больше на пародию смахивает , но ей очень хочется записать себя в историю.
    2. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 07:32
      0
      Скоро и Китай начнут шельмовать. Санкционные войны вошли в горячую фазу. Если Трамп на днях полностью все товары из Китая пошлинами не обложит, ему больше верить не будут. Теперь обьяснить кучу убытков компаний по всему миру можно будет только враждебностью Китая. Не удивлюсь ,если сейчас тема уйгурская полыхнет
  2. федоров Офлайн
    федоров Сегодня, 06:31
    +1
    Да правильно в принципе и сказал . Если есть огонь, то спичку подносит кто ? Кому это выгодно.
    1. Васян1971 Онлайн
      Васян1971 Сегодня, 08:04
      +2
      Цитата: федоров
      Да правильно в принципе и сказал . Если есть огонь, то спичку подносит кто ? Кому это выгодно.

      Если огонь уже есть, спичку подносить не надо. Разве, что керосинчику плеснуть.
  3. oldav Офлайн
    oldav Сегодня, 06:36
    +15
    Постановка 11 сентября это не ТЕРАКТ. Хватит путать людям мозги. Достали уже.
    1. shans2 Офлайн
      shans2 Сегодня, 07:18
      +3
      Нет, это конечно чудовищный теракт, но в нем замешаны сами спецслужбы США... "Обагряют кровью патриотов землю" и всё такое...
      1. инженер74 Онлайн
        инженер74 Сегодня, 07:22
        +4
        "Сами себя обстреляли" - очень часто применяется США и их партнёрами... Сознательно, или не очень, проецируют 11.09 на других? Что то в этом есть... what
      2. NordUral Онлайн
        NordUral Сегодня, 09:45
        0
        Не теракт, а провокация.
  4. частное лицо Офлайн
    частное лицо Сегодня, 06:43
    +6
    Роухани прям в точку попал ,вот матрасники теперь пусть слюной брызжут.
  5. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 06:44
    +5
    Трудно представить Иран унтер-офицерской женой, которая сама себя высекла. Бесмозглое выступление американского чиновника в ООН - попытка перевалить головную боль с больной головы на здоровую.
    1. инженер74 Онлайн
      инженер74 Сегодня, 07:45
      +1
      Если у них астронавты ... на всю голову - дырочки в КК сверлят, то чего от политиков ожидать??? О чем и надо заявить с высокой трибуны! angry
      (То, что Союз сверлили американцы, сомнению не подвергать! Сомневающиеся могут убедиться на месте. За свой счёт, своим транспортом. Асторонавтов, по приземлении, запихать в Кащенко на экспертизу и принудительное лечение.) wassat
      ИМХО
  6. rotmistr60 Онлайн
    rotmistr60 Сегодня, 06:46
    +9
    Никки Хейли
    Эта дама в СБ ООН изгаляется как хочет, причем цинизм не только по отношению к Ирану, КНДР, Сирии, но и России только возрастает с частотой беспочвенных обвинений в сторону выше перечисленных стран. Американская резьба уже полностью сорвана и предохранительный клапан вышел из строя (выведен ими умышленно).
  7. anjey Офлайн
    anjey Сегодня, 06:53
    +7
    Империя лжи -сша,этими заявлениями себя выдала с головой,такие провокации из их политической и кровавой оперы..
  8. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 06:54
    +4
    Иран обвинил в причастности к терактам США и Израиль, спецслужбы которых готовили боевиков на территории Саудовской Аравии.

    ... сомнения могут быть только у мерикатосов и израиля...
  9. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 07:10
    +1
    ну объявить ее умалишенной и потребовать не пускать на заседания сб оон . пока справку не принесет.
    1. Ванёк Офлайн
      Ванёк Сегодня, 07:31
      0
      Тинь тили динь парам пам пам.

      Думаете со справкой допустят?

      Дерижёр hi
      1. Дирижер Офлайн
        Дирижер Сегодня, 07:50
        +2
        А справочку то не простую , а с Канатчиковой дачи! То есть с питерской вотчины.
        1. Ванёк Офлайн
          Ванёк Сегодня, 07:53
          0
          Весь ООН напоминает эту самую дачу.

          Нет. Спору нет. Есть и в шестой палате адекватные люди.
  10. prior Офлайн
    prior Сегодня, 07:50
    +2
    Первым "Держи вора" - кричит сам вор. Это стало основным трендом мировой политики. Англия, Украина, США, ЕС взяли такой метод за основу. Если и мы и они знаем, что Иран этого не делал, но при этом Госдеп заявляет, что иранцы сами себя поубивали ?! Остаётся посочувствовать Лаврову. Ведь ему приходится иметь дело с этими "патнёрами" постоянно.
  11. Романенко Офлайн
    Романенко Сегодня, 08:25
    +1
    Цитата: "Ряд экспертов ранее действительно отмечал, что за терактами в Нью-Йорке и Вашингтоне 9 сентября стоят американские спецслужбы во главе с ЦРУ – цель легитимизировать тотальную слежку по всему миру и развязать новые кровопролитные конфликты на Ближнем Востоке с целью внешнего контроля хаоса в макрорегионе."
    Не капельки не сомневаюсь в том, что 11 сентября в Америке теракт организовали и исполнили американские спецслужбы. А насчет того, что это для вмешательства в дела ближнего Востока, так просто очевидно - нефть, доллары, власть, три основные составляющие американской мечты только тут скорее всего не сам ближний Восток интересен - он только дверь к глобальному контролю зарвавшегося "гигемона". Оттуда США планировала захват всего Евроазиатского континента. Пока что полуоблом, старая шалава Европа продалась и легла на спину, но вот сейчас, глядя в потолок стала догадываться, что сильно продешевила. Может и одумается.
  12. Yrec Онлайн
    Yrec Сегодня, 09:24
    0
    Похоже, наступают времена из "Апокалипсеса", когда чёрное станет белым, а ложь - правдой. Пусть америкосы до конца его дочитают - ничего хорошего их не ждёт.
  13. olhon Офлайн
    olhon Сегодня, 09:32
    +1
    "А что бы сейчас думали американцы, если бы подобное высказали мы в отношении терактов 11 сентября (2001 года)?" Очень тонко сказал. Интеллигентно. А эта мадам уже ничего не стесняется..Прет в наглую...
  14. Безликий Онлайн
    Безликий Сегодня, 09:45
    0
    Любят они мерить всех по себе...
    Без помощи взрывчатки и башни бы не рухнули, а по пентагону вообще крылатой ракетой шарахнули - ну не может так огромный самолет маневрировать на таких высотах. Да и в отверстие такое махонькое, как в Пентагоне, он никак не поместится - даже по фотографиям это видно.
    Теперь вот думают, что во всем остальном мире также.
  15. Андрей ВОВ Онлайн
    Андрей ВОВ Сегодня, 10:35
    0
    Мужика ей настоящего надо...может подобреет и поумнеет?