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Азовская база ВМСУ. Так где её расположат?

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Пока президент Украины Пётр Порошенко с радостным волнением в голосе рассказывал о «суперуспешной операции» по отправке двух кораблей из Чёрного моря в Азовское под Крымским мостом, у заинтересованных граждан Украины возник вопрос. Заключается он в следующем: если Киев всерьёз намеревается создать базу ВМС на Азовском море, то где именно она будет располагаться при учёте фактически полного отсутствия какой-либо подходящей для неё инфраструктуры?

Азовская база ВМСУ. Так где её расположат?


На этот вопрос ответили, что примечательно, не представители ВМСУ, а депутаты ВРУ. Нардеп Иван Винник в эфире одного из украинских телеканалов сообщил о том, что военные корабли и артиллерийские бронекатера будут базироваться в торговых портах – «на первоначальном этапе». Речь идёт о портах Бердянска и Мариуполя.


Затем, как полагает украинский парламентарий, будет необходимо вкладываться именно в военную инфраструктуру на Азовском море.

Из заявления г-на Винника:
Возможно, со строительством причалов и тому подобного. Эти планы утверждены Генштабом.


При этом слова "возможно" и "утверждены" в данном контексте слабо стыкуются друг с другом.

Напомним, что украинское поисково-спасательное судно А500 «Донбасс» и морской буксир «Корец» прошли через Керченский пролив в минувшую субботу. При этом лоцманские услуги были предоставлены Россией, о чём в Киеве не говорят. Эти «плавсредства» сопровождались береговой охраной ФСБ РФ. Сам переход из Чёрного моря в Азовское Петром Порошенко был представлен чуть ли не как кругосветная экспедиция.
Использованы фотографии:
123ru.net
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31 комментарий
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  1. Невский_ЗУ Офлайн
    Невский_ЗУ Сегодня, 06:41
    +2
    С этого корыта, которое как бы ВМС Украины, будет происходить рыбный промысел в Азовском море, теперь даже в дали от берега, оно заменит насколько гражданских сейнеров. Теперь катера ФСБ РФ не смогут их проверить исходя из формальных признаков. Как там скакуны пишут, - шах и мат, вам "вата"))
    1. Сергей985 Офлайн
      Сергей985 Сегодня, 06:49
      +2
      Так корабль для этого не приспособлен, переоборудовать надо. Рыболовный крейсер получится?
      1. Metallurg_2 Офлайн
        Metallurg_2 Сегодня, 07:08
        0
        Ну да, адмиралам в отпуск на рыбалку прокатиться...
        1. Сергей985 Офлайн
          Сергей985 Сегодня, 07:11
          0
          Если так, то очень ничего идея)) Ничего не поймают, так хоть постреляют. laughing
    2. Сармат Саныч Онлайн
      Сармат Саныч Сегодня, 07:43
      +3
      Очевидцы сообщают, что события под Крымским мостом больше напоминали похороны ВМС Окраины, чем рождение азовской флотилии. Ржавый буксир тянет сгоревшую баржу 69-го года на скорости 3 узла(даже испражнения в штиль плавают быстрее), есть чем гордиться, пора награждать медалями "За проход под Мостом"smile. Минобороны Окраины решительно опровергло сообщения о том, что проезжающие по Крымскому Мосту останавливались, чтобы помочиться на уныло проплывающую под ними «основу будущей азовской флотилии». Говорят, кто-то даже катяк навалил на корму буксираlaughing.
  2. olgen Офлайн
    olgen Сегодня, 06:46
    +1
    как они радуются что их говно под нашим мостом проплыло
    1. майор147 Онлайн
      майор147 Сегодня, 10:10
      0
      Цитата: olgen
      как они радуются что их говно под нашим мостом проплыло

      Позволю себе упростить:"они радуются что их говно проплыло"!
  3. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 06:47
    +3
    То ржавое корыто, что на буксире тащили под Крымским мостом, конечно, грозная сила... Честно говоря, я сначала подумал, что "на разделку" тащат, в Мариуполь wassat laughing
  4. Мур Офлайн
    Мур Сегодня, 06:48
    +3
    При этом лоцманские услуги были предоставлены Россией, о чём в Киеве не говорят.

    В шумерии же целая перемога была объявлена по этому поводу. А оно вон как...
    Лоцманы - это хорошо, это правильно. И буксир ВМФ, и Су-27 сверху, и "Рапторы", висящие на хвосте ржавой посудины. Кто бы поручился, что это плавучее угрёбище в нужный момент не отцепится и не ударит в опору моста?
  5. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 06:50
    +1
    Азовская база ВМСУ. Так где её расположат?... Нардеп Иван Винник в эфире одного из украинских телеканалов сообщил

    ... лишь бы прокукарекать, а там хоть пусть не рассветает!... laughing
    1. Чёрный Офлайн
      Чёрный Сегодня, 07:04
      +4
      По следам подвига украинских моряков. Буксир и следом на верёвочки плавучие мастерские (самое страшное оружие токарные станки), заблаговременно запросили у России разрешение на проход под мостом и лоцманскую поддержку. Получив и то и другое встали в очередь за гражданскими судами. Отстояв положенное, прошли под мостом и прибыли в пункт назначения Бердянск. Трансконтинентальный морской переход выполнен с блеском. Приказ Главнокомандующего выполнен. Военно-морская база Украины на Азове создана. Исполнители ждут наград... wassat
  6. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 06:51
    +1
    Вообще, неплохая мысль под базы использовать торговые порты. может быть, тогда и военный флот Украины есть смысл сделать торговым или рыбодобывающим. wassat
    1. Лара Крофт Офлайн
      Лара Крофт Сегодня, 07:26
      0
      Цитата: bessmertniy
      Вообще, неплохая мысль под базы использовать торговые порты. может быть, тогда и военный флот Украины есть смысл сделать торговым или рыбодобывающим. wassat

      Но РФ как-то размещала в торговых портах оставшуюся часть Каспийской военной флотилии, недавно только приняли решение гл. ВМБ КФл в Каспийск перевести из Астрахани..., хотя при Союзе Флотилия дислоцировалась в Баку...
      1. майор147 Онлайн
        майор147 Сегодня, 10:14
        0
        Цитата: Лара Крофт
        Цитата: bessmertniy
        Вообще, неплохая мысль под базы использовать торговые порты. может быть, тогда и военный флот Украины есть смысл сделать торговым или рыбодобывающим. wassat

        Но РФ как-то размещала в торговых портах оставшуюся часть Каспийской военной флотилии, недавно только приняли решение гл. ВМБ КФл в Каспийск перевести из Астрахани..., хотя при Союзе Флотилия дислоцировалась в Баку...

        Да и в Новороссийске такое было в начале 90-х.
  7. rotmistr60 Онлайн
    rotmistr60 Сегодня, 06:51
    +1
    Пётр Порошенко с радостным волнением в голосе рассказывал о «суперуспешной операции»
    При этом чувствовал себя героем легшим на российскую амбразуру. Причем провокацию учинил накануне заседания ГА ООН рассчитывая, что Россия поступит с его корытами жестко. Но опять облажался. По поводу "новой базы" ВМФ Украины на Азове даже говорить не стоит, т.к. очередная предвыборная агитка для "истинных свидомых".
    1. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 07:28
      +1
      Так в том и смысл. Перед каждой такой сходкой в ООН то автобус вовремя взорвется, то по ОБСЕ врежут, теперь вот вообще кругосветка по украински. Которую сопроводила ни больше не меньше целая армада блин кораблей ВМФ России. Ещё и самолеты совершали опасные манёвры в отношении этих лоханок. Примерный текст речи Порося на трибуне ООН
      1. igorbrsv Онлайн
        igorbrsv Сегодня, 08:41
        0
        Надеюсь опоры моста крепче чем эта посудина. Сто пудов эта сцепка камикадзе
    2. майор147 Онлайн
      майор147 Сегодня, 10:16
      0
      Цитата: rotmistr60
      Пётр Порошенко с радостным волнением в голосе рассказывал о «суперуспешной операции»
      При этом чувствовал себя героем легшим на российскую амбразуру. Причем провокацию учинил накануне заседания ГА ООН рассчитывая, что Россия поступит с его корытами жестко. Но опять облажался. По поводу "новой базы" ВМФ Украины на Азове даже говорить не стоит, т.к. очередная предвыборная агитка для "истинных свидомых".

      Да ладно! Всё продумано. Загонят свой металлолом в порт, и назовут это "военно-морская база"! Шах и мат нам, "ватникам"!
  8. Окорок Офлайн
    Окорок Сегодня, 06:58
    +1
    плавучая казарма для вмб уже есть!
  9. Serg65 Офлайн
    Serg65 Сегодня, 07:06
    +2
    what Мне одному кажется что, на Донбасе шлюпки разворовали?
    1. rocket757 Онлайн
      rocket757 Сегодня, 07:46
      +1
      Ну да, спасать, да и самим спасаться будет не на чем!
      Впрочем, насколько я понял у судна нет "хода" ..... быть ему приваренному к пирсу, або само потонет!
  10. Неплохой Онлайн
    Неплохой Сегодня, 07:07
    0
    Демонстрация силы ВМФ Украины, под чутким контролем Америки. Проверяли нашу реакцию по доступу к акватории Азовского моря.
    1. Сергей985 Офлайн
      Сергей985 Сегодня, 07:15
      +2
      В смысле? Только могучий флот Украины и может пройти. Никакие боевые корабли других стран не будут пропущены в акваторию Азовского моря.
  11. Дирижер Онлайн
    Дирижер Сегодня, 07:17
    +3
    Так они же эти суда, по примеру пл Запорожье, и приварят к чему нить . Будут эдакие Авроры самостийного разлива.
    1. Лара Крофт Офлайн
      Лара Крофт Сегодня, 07:27
      +2
      Цитата: Дирижер
      Так они же эти суда, по примеру пл Запорожье, и приварят к чему нить . Будут эдакие Авроры самостийного разлива.

      ПЛ "Запорожье" у пирса в Севастополе стоит...
      1. Дирижер Онлайн
        Дирижер Сегодня, 07:47
        +1
        качественно видать приварили !
      2. rocket757 Онлайн
        rocket757 Сегодня, 07:48
        +1
        Тонко подмечено, однако!
        Только оно как бы и не стоит уже, реально ТОНЕТ!
        Вот грязи то будет!!! Когда окончательно затонет .... пора на иголки пускать!
  12. prior Офлайн
    prior Сегодня, 07:57
    +1
    "Азовская база ВМСУ. Так где её расположат?" - где расположат, там и похоронят.
    По всей видимости, эти две ржавые посудины очень подходят для провокации типа "донецкий боинг". Затопят сами этот хлам и будут визжать, как резанные свиньи, что Россия напала и затопила в порту Украины два современных боевых корабля, ещё и отпечатки пальцев Шойгу найдут на осколках какой-нибудь "Точки-У".
  13. Комментарий был удален.
  14. sib.ataman Офлайн
    sib.ataman Сегодня, 08:27
    +1
    У этого Пара'шенка в башке круговерчение постоянно, видимо! Такой понос несёт, что и после 3 стакана не разберёшь! И этот винник (судя по фамилии, алкаш конченный! А по роду деятельности в ВРУ-брехло отъявленное! ) с похмела выкатил такую шнягу, что сомнительно, что сам понял о чём брезал!
  15. Kuroneko Офлайн
    Kuroneko Сегодня, 08:53
    0
    Возможно, со строительством причалов и тому подобного. Эти планы утверждены Генштабом.

    При этом слова "возможно" и "утверждены" в данном контексте слабо стыкуются друг с другом.

    Нормально они стыкуются. Планы утверждены. А строительство - возможно. Главное, чтобы НАТО/США денег дали. А там поглядим. Возможно, хоть на один на причал что-то неразворованное и останется.
  16. Керенский Онлайн
    Керенский Сегодня, 10:29
    0
    военные корабли и артиллерийские бронекатера будут базироваться в торговых портах

    А ЛС в детских садах и школах разместят. Штаб в больнице.....