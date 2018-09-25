Азовская база ВМСУ. Так где её расположат?

Возможно, со строительством причалов и тому подобного. Эти планы утверждены Генштабом.

Пока президент Украины Пётр Порошенко с радостным волнением в голосе рассказывал о «суперуспешной операции» по отправке двух кораблей из Чёрного моря в Азовское под Крымским мостом, у заинтересованных граждан Украины возник вопрос. Заключается он в следующем: если Киев всерьёз намеревается создать базу ВМС на Азовском море, то где именно она будет располагаться при учёте фактически полного отсутствия какой-либо подходящей для неё инфраструктуры?На этот вопрос ответили, что примечательно, не представители ВМСУ, а депутаты ВРУ. Нардеп Иван Винник в эфире одного из украинских телеканалов сообщил о том, что военные корабли и артиллерийские бронекатера будут базироваться в торговых портах – «на первоначальном этапе». Речь идёт о портах Бердянска и Мариуполя.Затем, как полагает украинский парламентарий, будет необходимо вкладываться именно в военную инфраструктуру на Азовском море.Из заявления г-на Винника:При этом слова "возможно" и "утверждены" в данном контексте слабо стыкуются друг с другом.Напомним, что украинское поисково-спасательное судно А500 «Донбасс» и морской буксир «Корец» прошли через Керченский пролив в минувшую субботу. При этом лоцманские услуги были предоставлены Россией, о чём в Киеве не говорят. Эти «плавсредства» сопровождались береговой охраной ФСБ РФ. Сам переход из Чёрного моря в Азовское Петром Порошенко был представлен чуть ли не как кругосветная экспедиция.