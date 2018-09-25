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National Geographic воссоздаёт последние минуты полёта исчезнувшего MH370

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Новые подробности о загадочно исчезнувшем лайнере Boeing-777 рейса MH370 Куала-Лумпур - Пекин легли в основу документального фильма канала National Geographic «Осушить океаны». Авторы фильма, смоделировав возможную ситуацию, предположили, что перед падением в Индийский океан у MH370 закончилось горючее.

Несмотря на то, что самолёт исчез с экранов радаров, он продолжал обмениваться сигналами со спутником. Принимая во внимание тот факт, что сигналы возникали один раз в час, эксперты предположительно установили, что судно отклонилось от первоначального маршрута и пролетело ещё шесть часов.

Согласно версии фильма, после отказа у лайнера правого двигателя, автопилот жёстко выровнял самолёт влево, однако через несколько минут вышел из строя второй двигатель, заставив автопилот отключиться. После чего самолёт вошёл в «смертельную спираль» и упал в море.


Чтобы воссоздать последние моменты Boeing, авторы использовали батиметрические сканирующие системы, позволяющие построить карты рельефа дна при помощи изобат (по точкам одинаковых глубин). Также были применена фотограмметрия со сложной компьютерной графикой, которая позволяет создать высокоточную трёхмерную модель авиакатастрофы.

Исчезновение лайнера Boeing-777 рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines по-прежнему остаётся тайной, которую пытаются разгадать специалисты.

Напомним, что самолёт, на борту которого находилось 227 пассажиров и 12 членов экипажа, исчез с экранов радаров в начале марта 2014 года. Поисковая операция, которая проводилась в зоне возможного крушения самолёта, так и не смогла установить место падения лайнера.

Использованы фотографии:
YouTube/ 國家地理 National Geographic
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12 комментариев
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  1. Серж Горелый Офлайн
    Серж Горелый Сегодня, 07:20
    -6
    Очень - очень тематично для ВО. Есть ещё " Диалоги о рыбалке", программа Анны Чапман.. Ээх, гулять так гулять! Что там Малышева советует???
    1. DigitalError Онлайн
      DigitalError Сегодня, 07:34
      +4
      Возможно, это была умышленная катастрофа, поэтому в 21 веке не нашли ни тел, ни самолета, если не считать сообщений о куске фюзеляжа, вроде бы прибитом волнами к Мадагаскару. Индийский океан глубок и акулы в нем водятся. Малышева бы посоветовала притвориться акулой и показала бы соответствующий силиконовый костюмчик
      1. Каттани Офлайн
        Каттани Сегодня, 07:47
        0
        Цитата: DigitalError
        Индийский океан глубок и акулы в нем водятся.

        "Редкая птица долетит до середины Днепра" (индийского океана), а уж тем более доплывёт.
        1. Shurik70 Онлайн
          Shurik70 Сегодня, 10:12
          +1
          Единственная зацепка - несколько обломков (на которых "совершенно случайно" оказался бортовой номер самолёта), да показания дворника, который "сжёг мусор" из вещей, выброшенных на берег, и заключения экспертов, что данный мусор и обломки течения могли унести за тысячи километров от места катастрофы.
          В подробностях показывать, как "исчез" самолёт, какой двигатель в каком порядке отказывал, хотя вообще неизвестно, что с ним стало - это так современно ... А вот про то, зачем и кто отключил транспондер - в ролике ни слова. Как это ... по-американски.
          1. DigitalError Онлайн
            DigitalError Сегодня, 10:34
            0
            Рейсом МН370 летели двадцать китайских и малазийских специалистов, работавших на американскую фирму по производству микрочипов для военных. Капитан рейса перед вылетом потребовал до отказа заполнить кислородную систему, хотя давление в ней было значительно выше минимально разрешенных значений. Именно капитан мог отключить транспондер и провести самолет по границе между диспетчерскими районами, чтобы каждая служба подумала, что это самолет "соседей".
  2. федоров Офлайн
    федоров Сегодня, 07:21
    +1
    Инопланетяне похитили, к гадалке не ходи.
    Но человеков конечно жалко. Сейчас на их исчезновениях бабки зарабатывают.
  3. rocket757 Онлайн
    rocket757 Сегодня, 07:41
    +2
    Нейтральная тема .... с утреца почитать, даж кислотность не повысится у излишне возбудимых.
    Впрочем, как загадки 21 века вполне сойдёт.
    Загадки прошлых веков до сих пор будоражат людские умы!!!
  4. Victor_B Офлайн
    Victor_B Сегодня, 08:00
    +1
    Инопланетяне похитили, к гадалке не ходи.
    Но человеков конечно жалко. Сейчас на их исчезновениях бабки зарабатывают.
    Ви-таки будете смеяцца (с), но имеется вполне товарное кол-во конспиролухов, которые ИСКРЕННЕ, от всей души, обоснованно, верят именно в эту версию!
  5. 501Legion Офлайн
    501Legion Сегодня, 08:09
    +1
    то же самое можно сказать и про Аргентинскую подлодку. которую не могут найти. а это между прочим военная машина
  6. Олег Жепалов Офлайн
    Олег Жепалов Сегодня, 08:38
    +1
    " про Аргентинскую подлодку"
    это не та подлодка что Гитлера в Аргентину везла?
    По теме вспомнился исчезновение Boeing 707 над Тихим океаном. Тоже никаких следов. А это было аж в 1979г.
  7. БелоМор Офлайн
    БелоМор Сегодня, 08:54
    0
    А может все таки бук
  8. Radikal Офлайн
    Radikal Сегодня, 10:14
    +2
    Цитата: БелоМор
    А может все таки бук

    Скорее "Пэтриот" с базы Диего-Гарсиа. sad