National Geographic воссоздаёт последние минуты полёта исчезнувшего MH370
Новые подробности о загадочно исчезнувшем лайнере Boeing-777 рейса MH370 Куала-Лумпур - Пекин легли в основу документального фильма канала National Geographic «Осушить океаны». Авторы фильма, смоделировав возможную ситуацию, предположили, что перед падением в Индийский океан у MH370 закончилось горючее.
Несмотря на то, что самолёт исчез с экранов радаров, он продолжал обмениваться сигналами со спутником. Принимая во внимание тот факт, что сигналы возникали один раз в час, эксперты предположительно установили, что судно отклонилось от первоначального маршрута и пролетело ещё шесть часов.
Согласно версии фильма, после отказа у лайнера правого двигателя, автопилот жёстко выровнял самолёт влево, однако через несколько минут вышел из строя второй двигатель, заставив автопилот отключиться. После чего самолёт вошёл в «смертельную спираль» и упал в море.
Чтобы воссоздать последние моменты Boeing, авторы использовали батиметрические сканирующие системы, позволяющие построить карты рельефа дна при помощи изобат (по точкам одинаковых глубин). Также были применена фотограмметрия со сложной компьютерной графикой, которая позволяет создать высокоточную трёхмерную модель авиакатастрофы.
Исчезновение лайнера Boeing-777 рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines по-прежнему остаётся тайной, которую пытаются разгадать специалисты.
Напомним, что самолёт, на борту которого находилось 227 пассажиров и 12 членов экипажа, исчез с экранов радаров в начале марта 2014 года. Поисковая операция, которая проводилась в зоне возможного крушения самолёта, так и не смогла установить место падения лайнера.
Несмотря на то, что самолёт исчез с экранов радаров, он продолжал обмениваться сигналами со спутником. Принимая во внимание тот факт, что сигналы возникали один раз в час, эксперты предположительно установили, что судно отклонилось от первоначального маршрута и пролетело ещё шесть часов.
Согласно версии фильма, после отказа у лайнера правого двигателя, автопилот жёстко выровнял самолёт влево, однако через несколько минут вышел из строя второй двигатель, заставив автопилот отключиться. После чего самолёт вошёл в «смертельную спираль» и упал в море.
Чтобы воссоздать последние моменты Boeing, авторы использовали батиметрические сканирующие системы, позволяющие построить карты рельефа дна при помощи изобат (по точкам одинаковых глубин). Также были применена фотограмметрия со сложной компьютерной графикой, которая позволяет создать высокоточную трёхмерную модель авиакатастрофы.
Исчезновение лайнера Boeing-777 рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines по-прежнему остаётся тайной, которую пытаются разгадать специалисты.
Напомним, что самолёт, на борту которого находилось 227 пассажиров и 12 членов экипажа, исчез с экранов радаров в начале марта 2014 года. Поисковая операция, которая проводилась в зоне возможного крушения самолёта, так и не смогла установить место падения лайнера.
- Использованы фотографии:
- YouTube/ 國家地理 National Geographic
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