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Волкер: Россия должна вывести войска - Украина станет выполнять "Минск-2"

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Спецпредставитель Госпеда США Курт Волкер представил американский план по «урегулированию ситуации на Донбассе». По словам Волкера, план основан на «успешном опыте применения подобных мер в Боснии». О каких мерах идёт речь?



Спецпредставитель американского государственного департамента заявил о том, что конфликт на Донбассе может быть прекращён при выполнении нескольких условий. Условие первое – введение международной миротворческой полицейской миссии с «одновременным выводом российских войск». Второе – временная международная администрация в районах Донбасса, не подконтрольных Киеву.


По словам Волкера, временная международная администрация «поспособствует контролю и наблюдению за выводом российских войск и исполнением Украиной требований Минских соглашений».

Лукавство американского плана очевидно: «Украина начнёт выполнять Минские соглашения только после вывода с Донбасса российских войск». Учитывая тот факт, что США не предоставляют никаких доказательств присутствия регулярных соединений ВС РФ на Донбассе, это можно интерпретировать так: Украина не будет выполнять Минские соглашения никогда, а «международная администрация» ей в этом поможет.

Г-н Волкер вспомнил «позитивные опыт» в Боснии. Но странным образом забыл опыт США в Косово, откуда было практически полностью вытеснено коренное сербское население на фоне этнических чисток и разгула религиозных исламских фанатиков, разрушавших православные храмы. При этом «миротворческая» миссия «не заметила» ни одного преступления против сербов и акцентировано не выступила в защиту сербского населения Косово. Именно такой сценарий Вашингтон, судя по всему, и собирается разыграть на Донбассе, чтобы вытеснить коренных жителей и насадить майданные порядки с помощью киевских силовиков, поддерживаемых Западом.

Волкер перечислил страны, согласившиеся отправить на Донбасс своих военнослужащих в составе миротворческого контингента: Швеция, Сербия, Финляндия, Австрия, Беларусь и Турция.
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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34 комментария
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  1. _Kotegpushisteg_ Офлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 07:51
    +8
    о выполнении минских соглашений серьезно говорят только убогие умом или лицемеры!проблема решится надежно только победой одной из сторон
    1. Злой543 Онлайн
      Злой543 Сегодня, 08:55
      +2
      Данные о Российских войсках строго засекреченны опять?
    2. Сармат Саныч Онлайн
      Сармат Саныч Сегодня, 09:02
      +2
      Есть информация, что этого ущербного 150-сантиметрового лилипута Волкера скоро снимают и с ним уже даже Трамп не хочет встречаться, так что мнение данного кадра не ценнее мнения бабулек с рынка.
      1. майор147 Офлайн
        майор147 Сегодня, 10:25
        0
        Цитата: Сармат Саныч
        Есть информация, что этого ущербного 150-сантиметрового лилипута Волкера скоро снимают и с ним уже даже Трамп не хочет встречаться, так что мнение данного кадра не ценнее мнения бабулек с рынка.

        Я думаю дело не 150 сантиметровом. Если вместо него назначат 155-ти сантиметрового, ни чего не изменится.
    3. neri73-r Онлайн
      neri73-r Сегодня, 09:09
      0
      Цитата: _Kotegpushisteg_
      о выполнении минских соглашений серьезно говорят только убогие умом или лицемеры!проблема решится надежно только победой одной из сторон

      Нет не решится, так же как и вопрос Карабаха, всё решится когда обе стороны войдут в состав России и делить нечего будет!
  2. Victor_B Офлайн
    Victor_B Сегодня, 07:55
    +1
    Кому должна?
    Кому мы должны - мы прощаем!
    (Бурча в сторону) Понабежало тут кредиторов...
    1. майор147 Офлайн
      майор147 Сегодня, 10:28
      0
      Цитата: Victor_B
      Кому должна?
      Кому мы должны - мы прощаем!
      (Бурча в сторону) Понабежало тут кредиторов...

      На сколько я помню, Россия ни кому не должна. А "всемпрощальщики" своих долгов - это на Вукраине!
  3. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 07:56
    +1
    Шведов так и тянет на окраину, Австрия то куда, забирайте галицию да и туурки никкк не уймутся.
  4. Василенко Владимир Онлайн
    Василенко Владимир Сегодня, 07:58
    +3
    Г-н Волкер вспомнил «позитивные опыт» в Боснии
    позитивный для кого?!!
    1. майор147 Офлайн
      майор147 Сегодня, 10:31
      0
      Цитата: Василенко Владимир
      Г-н Волкер вспомнил «позитивные опыт» в Боснии
      позитивный для кого?!!

      Вукраинцы радостно повизгивают у себя в соц. сетях, что вукраина идёт к "боснийскому" сценарию на Донбассе, не желая замечать, что сами идут по "югославскому" сценарию.
  5. Воронок Онлайн
    Воронок Сегодня, 07:59
    +3
    А Порошенко этот план за свой выдает. Оказывается просто озвучивает план хозяина, причем заведомо невыполнимый.
  6. гильза Офлайн
    гильза Сегодня, 07:59
    +2
    Да пошли они лесом и ...полем.
  7. rocket757 Онлайн
    rocket757 Сегодня, 08:01
    +3
    Послать эту пацуку недо... , вместе с его хозяевами далеко и навсегда!
    Ладно, полосатые за океЯном отсидятся, а гейропейцам всю эту тухлую кашу ещё хлебать придётся .... нам, к сожалению, тоже!
  8. Dzafdet Офлайн
    Dzafdet Сегодня, 08:06
    +2
    Кое-что мягкое ему на воротник, чтобы шею не тёрло и кол в дупу, чтобы голова не болталась! Только возврат Украины в границы 1918 года решит все проблемы! am
  9. cniza Офлайн
    cniza Сегодня, 08:09
    +2
    Россия должна вывести войска - Украина станет выполнять "Минск-2"


    Классика развода ... нельзя вывести того чего нет , а значит Украина никогда не будет выполнять минские соглашения... социум все проглотит.
    1. Злой543 Онлайн
      Злой543 Сегодня, 08:58
      0
      Нельзя вывести того чего нет, значит надо ввести сначала feel
  10. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:09
    0
    Волкер: Россия должна вывести войска -

    ... берега давно попутал этот мерикатос...РОССИЯ ничего не должна, особенно этому пройдохе неизвестного роду-племени.. angry
  11. prior Офлайн
    prior Сегодня, 08:11
    0
    Куджугетыч ! Сколько можно тебя уговаривать ?! Введи ты наконец в Донбасс тысяч 200-300 "зелёных человечков". Тогда можно будет поговорить с Волкером о выводе, ведь так просит товарищ. Чего опасаться? Все санкции, какие хотели, штатники уже ввели. А украинские "херои" из ВСУ, узнав что в Донбассе русские войска, сами сдадутся в плен ( они уже устали ждать, скоро совсем все поспиваются). У Европы зима на носу, остаться без газа и тепла не отважится. А кто станет говорить, мы к ним туристов с "новичком" направим....
  12. gla172 Офлайн
    gla172 Сегодня, 08:13
    0
    ....он по ходу не похмелился....или просто ду..... ....!
  13. Комментарий был удален.
  14. sib.ataman Офлайн
    sib.ataman Сегодня, 08:15
    0
    А кто его вообще спрашивал, этого шакалова? Командует у себя в сортире пусть и то, если жена позволит? Этот фашистгнтон напоминает психушку буйнопомешаных! Макейн, Трамп, Шакалов, клинтонша, олбрайтша и пр. параноики, которым везде мерещатся пробирки пауэловские! Как с такими дби вообще можно какие-то дела решать? Никогда они нам не были не союзниками, не т.б., партнёрами! Буйнопомешанные шакалы! Они и в Африке буйнопомешанные!
  15. rotmistr60 Онлайн
    rotmistr60 Сегодня, 08:47
    +1
    Что-то не припомню американских планов по урегулированию конфликтов, которые привели бы к миру конфликтующие стороны. Как раз наоборот - то, что сначала предлагают, а потом реализуют американцы приводит только к хаосу и еще большей крови.
    1. Василенко Владимир Онлайн
      Василенко Владимир Сегодня, 08:53
      +2
      Цитата: rotmistr60
      Что-то не припомню американских планов по урегулированию конфликтов, которые привели бы к миру конфликтующие стороны. Как раз наоборот

      что планировали(американцы) к такому результату и приходили
    2. Avior Офлайн
      Avior Сегодня, 09:34
      -1
      Был в прошлом году в Хорватии и Словении. И никакой войны, что характерно smile
      1. Василенко Владимир Онлайн
        Василенко Владимир Сегодня, 10:26
        0
        если с донбасса изгнать русских которые там живут то и там войны не будет,
      2. igorbrsv Онлайн
        igorbrsv Сегодня, 10:28
        0
        Как и Югославии больше нет. А десять дней войны, так...
  16. Avior Офлайн
    Avior Сегодня, 09:02
    0
    бедные дончане, стали заложниками политики. recourse кому-то самоутверждение своей крутости, а кто-то годами страдает.
    на мой взгляд, нужно полноценные выборы провести , как в минсчких соглашениях и записано, обнулить ситуацию.
    и прекращать наконец эту отвратительную войну русских с русскими. sad
    1. Василенко Владимир Онлайн
      Василенко Владимир Сегодня, 10:35
      0
      Цитата: Avior
      и прекращать наконец эту отвратительную войну русских с русскими.

      вы предлагаете примирится с бандерлогами?!
  17. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 09:05
    +2
    Мы еще не ввели а уже вывести должны , какой то странный военно-политический интим.
    1. stalkerwalker Онлайн
      stalkerwalker Сегодня, 09:12
      +2
      Цитата: Дирижер
      Мы еще не ввели а уже вывести должны , какой то странный военно-политический интим

      Похоже, что всё к тому и идёт.
      "Входит и выходит..."
  18. Strashila Онлайн
    Strashila Сегодня, 09:08
    +2
    Что же... услышим Волкера... и начнем реализовывать его просьбу... для начала введем войска в Донбасс, ну а дальше будем думать.
  19. Yrec Онлайн
    Yrec Сегодня, 09:21
    +1
    Пусть назовёт номера частей и подразделений и места их дислокаций в ЛДНР. Сразу выведем. Конно-бронетанковыми бурятскими дивизиями просьба не беспокоить.
  20. Керенский Онлайн
    Керенский Сегодня, 10:08
    +1
    Так это же "план ООН", его сам Климкин озвучивал!!! Ах, Волкер плагиатор какой! А ещё директором такой страны назначен!
    "Такого дяди племянница, а вавилоны на голове крутит!" (С)
  21. kpd Офлайн
    kpd Сегодня, 10:18
    0
    Под Минскими соглашениями есть подпись представителя США?
  22. igorbrsv Онлайн
    igorbrsv Сегодня, 10:22
    0
    . Волкер: Россия должна вывести войска - Украина станет выполнять "Минск-2"

    То есть никогда wassat