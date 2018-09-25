. Волкер: Россия должна вывести войска - Украина станет выполнять "Минск-2"

Спецпредставитель Госпеда США Курт Волкер представил американский план по «урегулированию ситуации на Донбассе». По словам Волкера, план основан на «успешном опыте применения подобных мер в Боснии». О каких мерах идёт речь?Спецпредставитель американского государственного департамента заявил о том, что конфликт на Донбассе может быть прекращён при выполнении нескольких условий. Условие первое – введение международной миротворческой полицейской миссии с «одновременным выводом российских войск». Второе – временная международная администрация в районах Донбасса, не подконтрольных Киеву.По словам Волкера, временная международная администрация «поспособствует контролю и наблюдениюи исполнением Украиной требований Минских соглашений».Лукавство американского плана очевидно: «Украина начнёт выполнять Минские соглашения только после вывода с Донбасса российских войск». Учитывая тот факт, что США не предоставляют никаких доказательств присутствия регулярных соединений ВС РФ на Донбассе, это можно интерпретировать так: Украина не будет выполнять Минские соглашения никогда, а «международная администрация» ей в этом поможет.Г-н Волкер вспомнил «позитивные опыт» в Боснии. Но странным образом забыл опыт США в Косово, откуда было практически полностью вытеснено коренное сербское население на фоне этнических чисток и разгула религиозных исламских фанатиков, разрушавших православные храмы. При этом «миротворческая» миссия «не заметила» ни одного преступления против сербов и акцентировано не выступила в защиту сербского населения Косово. Именно такой сценарий Вашингтон, судя по всему, и собирается разыграть на Донбассе, чтобы вытеснить коренных жителей и насадить майданные порядки с помощью киевских силовиков, поддерживаемых Западом.Волкер перечислил страны, согласившиеся отправить на Донбасс своих военнослужащих в составе миротворческого контингента: Швеция, Сербия, Финляндия, Австрия, Беларусь и Турция.