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МО РФ укрепляет группировку РЭБ в Сирии. Что мешало раньше?

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Минобороны РФ приступило к укреплению группировки средств РЭБ в Сирийской Арабской Республике, сообщают Известия.

МО РФ укрепляет группировку РЭБ в Сирии. Что мешало раньше?


По словам военного источника газеты, переброска дополнительных комплексов на базу Хмеймим началась в понедельник. Их доставили военным транспортников Ил-76.


Как сообщил источник, задачей средств РЭБ станет подавление бортовых радиолокаторов, систем связи и управления летательных аппаратов, цель полетов которых – нанесение ударов по сирийским объектам.

Также комплексы будут использоваться для подавления систем спутниковой навигации.

По мнению главного редактора портала MilitaryRussia Дмитрия Корнева, в Сирию, скорее всего, переброшены «Красуха-4» и Р-330Ж «Житель».

Он пояснил, что комплекс «Красуха-4» предназначен для борьбы авиацией, а «Житель» эффективно работает по системам навигации. Эксперт также сообщил, что недавно в войска стали поступать универсальные комплексы РЭБ «Дивноморье», которые могут ставить помехи как бортовым локаторам, системам связи и управления, так и спутниковой навигации.

По словам эксперта Владислава Шурыгина, создавая мощный радиоэлектронный щит, российское командование думает в первую очередь о своих военнослужащих, которые действуют не только в районе Хмеймим, но и в других частях Сирии.

Напомним, решения укрепить в САР группировку РЭБ и передать сирийской армии полковой комплект ЗРК С-300 были приняты после инцидента с российским Ил-20, сбитым 17 сентября над Средиземным морем. Самолет был фактически подставлен израильскими истребителями, атаковавшими правительственные объекты, под удар сирийских ПВО. Все, находившиеся на борту российские военнослужащие, погибли.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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59 комментариев
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  1. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:13
    +11
    ... ставить на место израиль надо давно, и меры принимаемые хотя и запоздалые, походу изменят план полётов военных преступников под шестиконченным знаком на фюзеле... bully
    1. сибиралт Офлайн
      сибиралт Сегодня, 08:16
      +11
      Если позволяем сбивать наших летчиков, то, может, что - то не так в нашем военном ведомстве? winked
      1. cniza Офлайн
        cniza Сегодня, 08:19
        +2
        И почему мы принимаем меры после того как?
        1. Злой543 Онлайн
          Злой543 Сегодня, 08:28
          +3
          Так пока гром не грянет мужик не перекрестится, понадеялись на авось, и т.д.
          1. Комментарий был удален.
          2. Комментарий был удален.
          3. betta Офлайн
            betta Сегодня, 08:50
            +2
            Извините но лучше говорить "д_рак не перекрестится". В конце концов не все мужики д_раки, да и к женщинам эта поговорка применима.
          4. Мур Офлайн
            Мур Сегодня, 09:25
            +5
            Гром там уже гремел раз - в прямом смысле, вместе с молнией. Спалив аппаратуру то ли у 3-х, то ли у 4-х Су-34, которых один широколампасник отправил наносить удар во время грозы. Ничего, крупнозвездного прикрыли втихаря, а Сушки Новосибирск отремонтирует.
            Казалось бы, при чем здесь это? А при том, что наше раззвиздяйство и шапкозакидательство ещё не раз сработает. Против нас.
        2. dog78 Офлайн
          dog78 Сегодня, 09:57
          0
          Лучше поздно, чем никогда
      2. stalkerwalker Онлайн
        stalkerwalker Сегодня, 08:25
        +3
        Если верить источникам ГШ МО РФ, то сотрудничество с командованием США в вопросе координации безопасности полётов в небе Сирии было более открытым и эффективным, нежели чем с израильской стороной.
      3. BerBer Офлайн
        BerBer Сегодня, 08:50
        -1
        Военное ведомство тут ни при чём. Здесь политика на первом месте.
      4. Серж Горелый Офлайн
        Серж Горелый Сегодня, 09:50
        +1
        . МО РФ укрепляет группировку РЭБ в Сирии. Что мешало раньше?

        Не что, а кто. Не все в землю обетованную уехали, многие в правительстве РФ окопались.
    2. Yrec Онлайн
      Yrec Сегодня, 09:27
      0
      Были договоренности. Их грубо и трагично для нас нарушили. Баланс изменился, нужно срочно его восстанавливать. "Предупреждению инцидентов" на смену идут средства РЭБ. Не поможет - придут средства ПВО.
    3. Семен1972 Офлайн
      Семен1972 Сегодня, 09:39
      -5
      Цитата: a.s.zzz888
      .. ставить на место израиль надо давно,

      Да причем тут Израиль..Всех будем сбивать, французов, израильтян, американцев..причем подкрепить еще подлодками и топить их корабли!!! вот жара начнется скоро!!!! Ух повоюем со всем миром!!!))) Всех победим и тогда уже мир на Земле будет!!!!
    4. Безликий Онлайн
      Безликий Сегодня, 09:40
      +4
      Все чуть сложнее. отношения с Израилем никогда не были дружескими, но у нас было много совместных мероприятий в Сирии.
      Из брифинга Минобороны Россиии:
      1. Израильтяне патрулируют границы Голанов по сути своей под охраной военной полицией РФ.
      2. Мы договорились с Ираном об отводе иранских формирований от границы с Израилем.
      3. При нашем посредничестве и исключительно из-за нашей позиции Израилю был передан захваченный ранее танк.
      4. Исключительно по просьбе Израиля мы осуществляли поиск останков израильских солдат по переданным координатам на территории, подконтрольной ИГИЛ (запрещена в РФ). Перевожу: мы искали кости израильского солдата ("случайно нашедшего смерть в Сирии"). В ходе этой операции наша группа была атакована террористами. Один из наших солдат был ранен.

      Добавлю также, что в период весны-лета 2018 действовали многочисленные договоренности с Израилем, которые сводились к тому, что он прекращает поддерживать боевиков в обмен на то, что мы договариваемся с Ираном и, так и быть, закрываем глаза на некоторые его "шалости". Можно как угодно к этому относится, но относительно бескровное освобождение юга (Даръа и окрестности), а также районов близ Эль-Кунейтры, стало возиможны в весомой своей части из-за подобных договоренностей.
      С использованием аналогичных методов были освобождены часть районов ранее.

      Потому какие-либо резкие шаги в разрез израильских интересов и не предпринимались (хотя и поводы и основания для того, конечно, были).

      Тем глупее на таком фоне выглядит израильская выходка, срежиссированная США.
      Как дипломатично было сказано на брифинге нашего Минобороны: "Израиль либо не ценит всего этого, либо не контролирует своих военных".

      Недипломатично это звучит так: "Израиль зарвался и понимает только свои интересы и свою волю, пренебрегая чьими бы то ни было интересами ещё (кроме своих хозяев в США, естественно)". Чаша терпения потихонечку наполнялась, но вероломное убийство наших военнослужащих - это за гранью дипломатии.

      РФ очень долго терпела недружественные мелкие шаги и на некоторые вещи закрывала глаза, осознавая, что жесткий на них ответ стратегически в перспективе будет невыгоден обоим сторонам. Израиль, вместо того, чтобы внять голосу разума, внял другим указаниям, для нас категорически неприемлемым.

      Потому у нас ныне не осталось ни одной возможности без изменений продолжать неконфликтную линию поведения взаимоуступок и взаимовыгодных договоренностей.

      От себя добавлю: С-300 - первый звоночек. Страшный сон Израиля начнется, если у Ирана, Сирии, Египта, Ливана, Иордании появятся Су-30 и Су-35, Смерч и Искандер, С-400, ТОРм2Э, Панцирь-С1 и много чего еще. И сон этот по продолжительности существенно перешагнет сроки уничтожения ИГИЛ (запрещена в РФ) в Сирии. Да и энергоносители со скидочкой в Израиль мы можем перестать поставлять. И без их фруктов и овощей РФ не загнется... А какого будет дяде Биби при таком раскладе у себя там?

      Неплохо бы мудрым евреям об этом не забывать.
  2. Victor_B Офлайн
    Victor_B Сегодня, 08:13
    +3
    РЭБ это хорошо!
    Приходилось "рядом пробегать", блин, на сколько же это сложно!
    Бродит где-то рядом с виртуозным искусством!
    И жутко-прежутко секретно!
  3. фигвам Офлайн
    фигвам Сегодня, 08:14
    +2
    Да, на карте было видно что ИЛы идут в Хмеймим, теперь будут перебрасывать С-300.
    1. mvd ru Онлайн
      mvd ru Сегодня, 08:43
      +2
      А из Новороссийска Sparta 3 вышла в Тартус ))
      1. фигвам Офлайн
        фигвам Сегодня, 08:57
        +1
        Цитата: mvd ru
        А из Новороссийска Sparta 3 вышла в Тартус ))

        Что же он везёт???
        1. mvd ru Онлайн
          mvd ru Сегодня, 09:01
          +5
          Подарки для иудеев , у них же праздник там какой то wink
        2. Глушь Онлайн
          Глушь Сегодня, 10:25
          0
          Вероятно - израильские помидоры повёз обратно.
  4. _Kotegpushisteg_ Офлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 08:15
    -1
    да что мелочиться?тогда уж начинать переброску бдк армейских дивизий вс рф авиационных соединений soldier армия израиля и нато многочисленна силами саа не справиться
    1. Серый брат Офлайн
      Серый брат Сегодня, 08:17
      +5
      Цитата: _Kotegpushisteg_
      армия израиля и нато многочисленна силами саа не справиться

      Есть один вариант, но он довольно тотальный. Зато дивизии не понадобятся.
      1. _Kotegpushisteg_ Офлайн
        _Kotegpushisteg_ Сегодня, 08:45
        -2
        какой?абрамовича с михельсоном раскулачить? bully
        1. Комментарий был удален.
        2. Серый брат Офлайн
          Серый брат Сегодня, 09:04
          0
          Цитата: _Kotegpushisteg_
          какой?абрамовича с михельсоном раскулачить?

          Не надо никого раскулачивать, просто завязать снабжение иранцев и Хезболлы на Хмеймим. Не всё вообще, а частично, чисто показательно.
          Потом слушать как Израиль возмущается и ждать когда они созреют для удара, а потом в обратку им ядрёной засадить по военным и промышленным - как положено.
          После этого следует оказать всестороннюю помощь Палестине для её восстановления до уровня полноценного государства.
    2. Livonetc Офлайн
      Livonetc Сегодня, 08:55
      +2
      При описанном вами раскладе переброска частей будет лишней.
      В такой ситуации время нажимать красную кнопку.
  5. rocket757 Онлайн
    rocket757 Сегодня, 08:16
    +1
    Вопрос в том, будут накрывать всю территорию Сирии или опять только себя?
    Одни полумеры уже боком вылезли, хотят повторить, только ДОРОЖЕ!
    Впрочем, будет посмотреть и да, это может быть военной тайной ... короче, увидим. как пойдёт.
    1. Серый брат Офлайн
      Серый брат Сегодня, 08:26
      +1
      Цитата: rocket757
      Вопрос в том, будут накрывать всю территорию Сирии или опять только себя?

      На всю территорию мощности не хватит.
    2. Злой543 Онлайн
      Злой543 Сегодня, 08:30
      +1
      Закроют с запада на юг, откуда в основном прилетает
      1. Серый брат Офлайн
        Серый брат Сегодня, 08:35
        +3
        Цитата: Злой543
        Закроют с запада на юг, откуда в основном прилетает

        Горами прикрываются, насчёт прохождения радиосигнала там не очень. Небо над Ливаном надо закрывать, а то ничего не получится. Тут скорее истребители нужны чтобы пейсолёты обратно отжимать.
  6. kuz363 Офлайн
    kuz363 Сегодня, 08:31
    +3
    Пока петух не клюнул.... Что мешало сделать это раньше?
    1. Серый брат Офлайн
      Серый брат Сегодня, 08:37
      +2
      Цитата: kuz363
      Что мешало сделать это раньше?

      Договорённости с Израилем. Они гарантировали безопасность наших военнослужащих, а мы в их дела не лезли.
  7. Дух Воина Офлайн
    Дух Воина Сегодня, 08:43
    +1
    Они думали, что Россия стоит на коленях??? НЕТ! Просто она зашнуровывала берцы!!!
    1. Серый брат Офлайн
      Серый брат Сегодня, 08:51
      +3
      Цитата: Дух Воина
      Они думали, что Россия стоит на коленях??? НЕТ! Просто она зашнуровывала берцы!!!

      Сбросьте пары. Лозунги здесь не любят, а тех кто ими кидается считают за неумных людей.
      Вы ещё "Больше ракет хороших и разных!" напишите. lol
  8. Alexey-74 Онлайн
    Alexey-74 Сегодня, 08:51
    0
    Посмотрим что изменится, конечно все это раньше надо было делать.
  9. Jurkovs Офлайн
    Jurkovs Сегодня, 08:52
    +3
    Любимая национальная затея, сперва подставить своих солдат а потом махать кулаками после драки. И когда мы изживем собственное самоуничижение и будем реагировать быстро и адекватно. Как этого не сделал расчет С-400, который как выясняется видел все действия израильских самолетов и наблюдал целых 20 минут их в районе ожидания уже после гибели Ил-20 не посбивал их к чертям собачьим.
    1. neri73-r Офлайн
      neri73-r Сегодня, 08:59
      +1
      Цитата: Jurkovs
      Как этого не сделал расчет С-400, который как выясняется видел все действия израильских самолетов и наблюдал целых 20 минут их в районе ожидания уже после гибели Ил-20 не посбивал их к чертям собачьим.

      Потому что мы, в отличии от Запада в целом и Израиля в частности, люди слова! stop
    2. Улиточник N9 Онлайн
      Улиточник N9 Сегодня, 09:06
      0
      Перед 22 июня 1941 года тоже, выполняли приказ:"Не стрелять....не поддаваться на провокации..." Правда с-300, это хорошо, но его еще и щащитить надо как и доставляемые новые средства РЭБ от воздушных атак, а так же от атак наземными-подводными диверсионными группами в которых израильтяне большие мастаки....
    3. Горный стрелок Офлайн
      Горный стрелок Сегодня, 09:06
      +1
      Да именно потому, что видели все. И видели, что стреляют сирийцы. Если бы израильтяне стрельнули - все, туши свет. А пресекать провокации - команды не было. И остановить сирийцев они не могли.
  10. Livonetc Офлайн
    Livonetc Сегодня, 08:58
    +1
    Предстоит реальное опробирование применения систем РЭБ в серьезном масштабе.
  11. АлександрК Онлайн
    АлександрК Сегодня, 09:01
    -2
    .Также комплексы будут использоваться для подавления систем спутниковой навигации


    Фантазии и фантазии. Льют и льют людям всякие глупости для создания вида бурной деятельности и ответки, чтобы народ успокоить.

    Российский РЭБ не способен подавить военный сигнал gps, тем более в большом районе.

    С другой стороны, когда израильские ВВС ударят по Ирану в Сирии и спокойно помашут ручкой рэб России - России снова, видимо, придётся обвинить в чем-то Израиль, чтобы снова сохранить лицо
    1. Серый брат Офлайн
      Серый брат Сегодня, 09:10
      +2
      Цитата: АлександрК
      Российский РЭБ не способен подавить военный сигнал gps

      Они его тупо ретранслируют, не надо ничего подавлять.
      1. nPuBaTuP Онлайн
        nPuBaTuP Сегодня, 09:47
        0
        Цитата: Серый брат
        Фантазии и фантазии.

        Фантазер блин а у тебя образование какое?...а то как я погляжу все то ты знаеш, все умееш...
    2. ultra Онлайн
      ultra Сегодня, 10:12
      0
      Цитата: АлександрК
      Российский РЭБ не способен подавить военный сигнал gps

      В сигнал вносится искажение и этого достаточно.
    3. igorbrsv Онлайн
      igorbrsv Сегодня, 10:14
      0
      Этот сигнал жпс еще и подменят laughing
  12. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 09:03
    +2
    Секретнейшие системы, которые должны стать сюрпризом для " партнёров" в случае серьезной заварухи, Приходится "засвечивать" сейчас. А вы спрашиваете, почему раньше их не ставили. А вот потому и не ставили.
  13. Strashila Онлайн
    Strashila Сегодня, 09:04
    0
    "Что мешало раньше?"... договоренности с Израилем, чтоб Россию не обвинили во всех смертных грехах. Теперь когда договоренности нарушены, Россия имеет полное право это сделать.
  14. Million Офлайн
    Million Сегодня, 09:05
    +3
    При капитализме живем.Все имеет свою цену.Хотели сэкономить-потеряли людей и самолет
  15. vladimirvn Офлайн
    vladimirvn Сегодня, 09:07
    +3
    Что мешало? Отсутствие внятной, продуманной, актуальной политики и воли. Влез в драку, бейся до конца или не надо было влезать. Как вариант, поднять руки и поскуливая свалить домой.
    1. Семен1972 Офлайн
      Семен1972 Сегодня, 09:42
      -1
      Цитата: vladimirvn
      Отсутствие внятной, продуманной, актуальной политики и воли.

      Это у нас то политики нет????!!!! А у кого, по Вашему она есть в большем объеме, чем у Путина??? Только Путин наводит шорох во всем мире, он перед уходом еще такого сделает..Вы его еще запомните!!!!! Жги ВВП!!!
  16. Бультерьер Офлайн
    Бультерьер Сегодня, 09:21
    -2
    Странный вопрос в заглавии... усиливают, задачи поменялись. А то скоро дойдёт до заявлений а что мешало раньше перебросить туда пару дивизий.
    1. Ugolek Офлайн
      Ugolek Сегодня, 09:47
      +1
      Российский РЭБ не способен подавить военный сигнал gps, тем более в большом районе.


      У России есть то, чего нет у Израиля, это ВКС..В прочем, глупо рассуждать о ударе Израиля по силам Ирана в Сирии, так как если рядом будут войска РФ, в этом случае удар могут получить евреи уже от РФ.

      ВКС России до сих пор, судя по всему, не воспринимают в серьёз, но это до тех пор, пока сверху не продемонстрируют часть его возможностей, которые до сих пор секретны. Когда говорю сверху, то это в прямом смысле, с орбиты. Никто доподлинно не знает, чем РФ занимается в космосе в военном плане. Никто не знает, что создано и что есть на данный момент. Сам факт присутствия большого количества самолётов у Израиля не делает проблемы для РФ в военном плане. Проблема из-за США, которые танцуют свою девочку и не более того.
  17. Семен1972 Офлайн
    Семен1972 Сегодня, 09:40
    -3
    Что мы тянем!!!! Сирийцы наши братья, надо включать их в состав России!!! Они же самые близкие нам, не то что хохлы и белорусы!!! Да мы за них весь мир порвем!!!!!
    1. igorbrsv Онлайн
      igorbrsv Сегодня, 10:19
      0
      Не нам решать
  18. Avior Офлайн
    Avior Сегодня, 09:42
    0
    а при РЭБ сирийцы еще чего-нибудь не собьют?
  19. Radikal Офлайн
    Radikal Сегодня, 09:46
    0
    Цитата: сибиралт
    Если позволяем сбивать наших летчиков, то, может, что - то не так в нашем военном ведомстве? winked

    Наше военное ведомство действует не само по себе... sad
  20. Radikal Офлайн
    Radikal Сегодня, 09:49
    0
    Цитата: Семен1972
    Цитата: vladimirvn
    Отсутствие внятной, продуманной, актуальной политики и воли.

    Это у нас то политики нет????!!!! А у кого, по Вашему она есть в большем объеме, чем у Путина??? Только Путин наводит шорох во всем мире, он перед уходом еще такого сделает..Вы его еще запомните!!!!! Жги ВВП!!!

    Два раза - кратно! Третий - протяжно! Ура! Ура! Ура-а-а-а-а!!! wassat
  21. Васян1971 Онлайн
    Васян1971 Сегодня, 09:59
    0
    " МО РФ укрепляет группировку РЭБ в Сирии. Что мешало раньше?"
    Стандартная ситуация - пока ковью не умоемся, шевелиться не начнём.
  22. Radikal Офлайн
    Radikal Сегодня, 10:00
    0
    Цитата: фигвам
    Цитата: mvd ru
    А из Новороссийска Sparta 3 вышла в Тартус ))

    Что же он везёт???

    Ну на палубе же всё видно - контейнеры "Club". Для "Хэзболлы"! wassat tongue
  23. Imobile Онлайн
    Imobile Сегодня, 10:10
    0
    А вы считаете, что этих систем нет в Сирии??? Глупенькие...(я как раз вижу компанию, где руководителю так же объявлят, когда он спрашивает о невыполненной задачи, так этого и этого не хватает, причем я вижу истинную причину, и он ест каждый раз, а задача так и не выполнена)
  24. Irokez Онлайн
    Irokez Сегодня, 10:12
    +1
    Послушаешь ту первые коментарии и подумаешь, что у всех этих коментаторов всё и всегда предусмотренно и если в солнечную погоду дождик пошёл, то у них предусмотрительно зонтик с собой был и они не промокли.
    Это к тому, что всего никогда не предусмотреть и не спланировать на 100%.
    Если всё предусматривать на 100%, то туда надо и кучу авиации перекидывать и какетчиков и бронетанковые и иные вплоть до железнодорожных войск. Ну и предусмотреть давоностратегические спец войска.