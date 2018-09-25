МО РФ укрепляет группировку РЭБ в Сирии. Что мешало раньше?
Минобороны РФ приступило к укреплению группировки средств РЭБ в Сирийской Арабской Республике, сообщают Известия.
По словам военного источника газеты, переброска дополнительных комплексов на базу Хмеймим началась в понедельник. Их доставили военным транспортников Ил-76.
Как сообщил источник, задачей средств РЭБ станет подавление бортовых радиолокаторов, систем связи и управления летательных аппаратов, цель полетов которых – нанесение ударов по сирийским объектам.
Также комплексы будут использоваться для подавления систем спутниковой навигации.
По мнению главного редактора портала MilitaryRussia Дмитрия Корнева, в Сирию, скорее всего, переброшены «Красуха-4» и Р-330Ж «Житель».
Он пояснил, что комплекс «Красуха-4» предназначен для борьбы авиацией, а «Житель» эффективно работает по системам навигации. Эксперт также сообщил, что недавно в войска стали поступать универсальные комплексы РЭБ «Дивноморье», которые могут ставить помехи как бортовым локаторам, системам связи и управления, так и спутниковой навигации.
По словам эксперта Владислава Шурыгина, создавая мощный радиоэлектронный щит, российское командование думает в первую очередь о своих военнослужащих, которые действуют не только в районе Хмеймим, но и в других частях Сирии.
Напомним, решения укрепить в САР группировку РЭБ и передать сирийской армии полковой комплект ЗРК С-300 были приняты после инцидента с российским Ил-20, сбитым 17 сентября над Средиземным морем. Самолет был фактически подставлен израильскими истребителями, атаковавшими правительственные объекты, под удар сирийских ПВО. Все, находившиеся на борту российские военнослужащие, погибли.
По словам военного источника газеты, переброска дополнительных комплексов на базу Хмеймим началась в понедельник. Их доставили военным транспортников Ил-76.
Как сообщил источник, задачей средств РЭБ станет подавление бортовых радиолокаторов, систем связи и управления летательных аппаратов, цель полетов которых – нанесение ударов по сирийским объектам.
Также комплексы будут использоваться для подавления систем спутниковой навигации.
По мнению главного редактора портала MilitaryRussia Дмитрия Корнева, в Сирию, скорее всего, переброшены «Красуха-4» и Р-330Ж «Житель».
Он пояснил, что комплекс «Красуха-4» предназначен для борьбы авиацией, а «Житель» эффективно работает по системам навигации. Эксперт также сообщил, что недавно в войска стали поступать универсальные комплексы РЭБ «Дивноморье», которые могут ставить помехи как бортовым локаторам, системам связи и управления, так и спутниковой навигации.
По словам эксперта Владислава Шурыгина, создавая мощный радиоэлектронный щит, российское командование думает в первую очередь о своих военнослужащих, которые действуют не только в районе Хмеймим, но и в других частях Сирии.
Напомним, решения укрепить в САР группировку РЭБ и передать сирийской армии полковой комплект ЗРК С-300 были приняты после инцидента с российским Ил-20, сбитым 17 сентября над Средиземным морем. Самолет был фактически подставлен израильскими истребителями, атаковавшими правительственные объекты, под удар сирийских ПВО. Все, находившиеся на борту российские военнослужащие, погибли.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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