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В Иерусалиме собирают экстренный военно-политический совет. Как ответят России?

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Израильская пресса обсуждает сегодняшнее событие, которое будет предшествовать отлёту премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН. Речь идёт о внеочередном заседании военного-политической группы (фактически - совета безопасности), на котором будет поднят вопрос ответных мер на решение России поставить ЗРК С-300 в Сирию. На заседании среди прочих будут присутствовать министр обороны Авигдор Либерман и командующий ВВС Амикам Норкин, который на днях летал в Москву.

Фото со страницы Авигдора Либермана в Фейсбуке (на тот момент - простой советский молодой человек Эвик Либерман):

В Иерусалиме собирают экстренный военно-политический совет. Как ответят России?



Напомним, что накануне Беньямин Нетаньяху этот вопрос обсудил в телефонном разговоре с Владимиром Путиным, и тот отметил, что поставка С-300 связана с повышением уровня обеспечения безопасности российских военнослужащих.

В Израиле отметили, что российский президент подчеркнул необходимость продолжения работы специальной линии между военными ведомствами двух стран для предотвращения инцидентов. При этом было отмечено, что в случае с трагедией с Ил-20 эта линия Израилем, по сути, не была задействована должным образом.

На заседании военно-политической группы по обеспечению безопасности Израиля планируется обсудить формат работы упомянутой выше линии спецсвязи с российскими военными.

При этом в Израиле пытаются обойти вниманием вопрос о том, почему Россия оповещала Израиль о своих операциях более 300 раз, а Израиль оповещал Россию лишь 25 раз, хотя сам успел провести около 210 операций в САР. Причина очевидна: Израиль использует линию спецсвязи, мягко говоря, не активно, так как опасается того, что Россия передаст полученные сведения сирийцам, а те в свою очередь – иранцам или «Хизбалле».

Возвращаясь к информации о готовящейся поездке премьера Израиля в Нью-Йорк, нужно отметить, что в США Биньямин Нетаньяху собирается встретиться с Дональдом Трампом. Накануне советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон, комментируя решение России по поставкам С-300 Дамаску, заявил буквально следующее:
Это крупная ошибка, которая приведёт к дополнительной эскалации в регионе.
Использованы фотографии:
https://www.facebook.com/AvigdorLiberman
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142 комментария
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  1. Shahno Онлайн
    Shahno Сегодня, 08:26
    -57
    Теперь ход за нами...
    1. Сергей985 Офлайн
      Сергей985 Сегодня, 08:29
      +17
      Не поздно ли пить боржоми? О чем раньше думали?
      1. Trevis Онлайн
        Trevis Сегодня, 08:45
        +9
        Решают как накакать посильней.
        1. Татьяна Онлайн
          Татьяна Сегодня, 09:01
          +12
          советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон, комментируя решение России по поставкам С-300 Дамаску, заявил буквально следующее:
          "Это крупная ошибка, которая приведёт к дополнительной эскалации в регионе."
          Чья бы корова мычала, но только не американская!
          Достаточно вспомнить , как работали американские "Фантомы" во Вьетнаме, пока их маневры не раскусили советские ЗРК.
          Израильские лётчики действуют аналогично.

          Россия не откажется от вынужденных поставок в САР ЗРК С-300. США и Израиль сами на это напросились.
          1. Shurik70 Онлайн
            Shurik70 Сегодня, 09:30
            0
            Все ракетные системы ПВО имеют одну общую "Ахиллесову пятку ". Малое количество ракет, которые очень долго перезаряжать.
            Одна установка С-300 - это 4 ракеты (весьма не дешёвые ракеты).
            Комплекс из 12 установок (это 48 ракет) - это 115 млн $
            То есть, стоит перенести комплекс из российской базы под юрисдикцию Сирии, евреи тут же пошлют 48+12+N(на случай промахов) ракет в одной волне, и нет комплекса. Напомню, НАТО как-то пустило 50 ракет по Сирии в одном залпе "на просто так", разбомбив аэродром, на следующий день после "химической атаки", не ища никаких доказательств вины сирийцев.

            С-300 не панацея. Запрет израильским самолётам входить в зону тоже не панацея - они прекрасно могут бомбить и со своей территории. Да и могут наплевать на запрет, что бы либо мы утёрлись, либо вынудить нас сбить их самолёт (НАТО устроит оба варианта)

            Думаю, против евреев надо действовать, как евреи. Расследовать, кто конкретно виноват в убийстве наших (а Израиль именно убил наших, их радары прекрасно видели, что там есть наш самолёт), и послать ликвидаторов. Это единственный адекватный ответ, который не приведёт к усилению напряжённости.
            С-300 тоже надо поставить, но в ближайшие полсотни лет (а раньше мир меж Сирией и Израилем не будет) действовать им с наших баз.
            1. Sauron80 Офлайн
              Sauron80 Сегодня, 09:38
              -1
              Взорванный автобус с шестигранными пилотами был бы идеальным вариантом, а списать на палестинцев можно)))
              1. Shurik70 Онлайн
                Shurik70 Сегодня, 09:41
                +1
                Это слишком кровавый ответ. Не все евреи нелюдь. Без людей вообще ни одно государство не стоит. Да и главные убийцы не пилоты, а те, кто отдал приказ.
                Кроме того настоящие пилоты-убийцы при этом могут и не быть в том автобусе.
                Расплата должна быть адресной, поимённой.
            2. Svarog Онлайн
              Svarog Сегодня, 09:40
              +3
              В целом согласен с вами, за исключением одного, если Израиль уничтожит наше ПВО, в этом случае Россия вынуждена будет реагировать.. со всеми вытекающими..там могут появится Искандеры и много разного и нового.. но по мимо этого, будут вооружены и "вечные друзья" израильтян.. В общем мало не покажется.. По этой причине, выше я и написал, что израильтянам нужно учиться договариваться.. проходит время, когда вопросы можно было решать силой, на каждую силу еще сильнее найдется сила.. Таково мое мнение hi
              1. Shurik70 Онлайн
                Shurik70 Сегодня, 09:42
                +1
                Вот если они "промахнутся" по российской базе, тогда да. У нас развяжутся руки и можно будет что угодно туда на базу напихать. И даже допустить "утечку", что там тайно атомные бомбы есть.
            3. maksbazhin Офлайн
              maksbazhin Сегодня, 10:09
              0
              по идее С-300 должна стрелять по носителям т. е. самолетам, а прикрывать должны панцири это все таки дешевле и расход на все про все будет другой.
              1. Shurik70 Онлайн
                Shurik70 Сегодня, 10:30
                0
                Волну томогавков чем только не сбивали.
                Часть ракет всё-же долетела.
                А ведь после первой волны НАТО и вторую послать могут. Когда все пожары тушат, да раненых оттаскивают, а перезарядиться не все успели. Когда бумажки сам печатаешь и всему миру продаёшь как деньги, понятие "дорого" становится относительным.
      2. Sauron80 Офлайн
        Sauron80 Сегодня, 08:50
        +2
        Так команды думать раньше не было.
      3. volot-voin Офлайн
        volot-voin Сегодня, 09:10
        +9
        Цитата: Сергей985
        Не поздно ли пить боржоми? О чем раньше думали?

        Ошибкой было что С-300 раньше не поставили. Может бы и не решились так нагло летать и бомбить бедную Сирию.
    2. GABALIS Онлайн
      GABALIS Сегодня, 08:31
      +7
      Вам указали куда идти, так что поменьше пафоса...
    3. Svarog Онлайн
      Svarog Сегодня, 08:32
      +8
      Цитата: Shahno
      Теперь ход за нами...

      Пора начинать учиться договариваться.. без оружия..
    4. kapitan281271 Онлайн
      kapitan281271 Сегодня, 08:34
      +29
      Ранее Вы просили не поставлять четвёрку МиГ-31, мы услышали, не поставлять С-300 услышали, вот какая НА Х Е Р необходимость была устраивать всю эту бучу причём так мягко скажем некрасиво, и главное ни кто в Израиле не задает вопрос " Изя, а на кой мы всё это устроили?"
      1. Sauron80 Офлайн
        Sauron80 Сегодня, 08:49
        +5
        Они же еще исключительнее полосатых, они не могут ошибаться.
      2. Дачник452 Онлайн
        Дачник452 Сегодня, 08:53
        +3
        Н А Х Е Р- ,ведь тоже еврей.
      3. mirag2 Онлайн
        mirag2 Сегодня, 09:16
        +1
        kapitan281271 Уважаемый,вам сколько лет??? Неужели вы еще не поняли:менталитет разный.И вы и я для них-НИКТО и НИЧТО.ОНИ для себя-ВСЕ.
    5. новичок Офлайн
      новичок Сегодня, 08:37
      +1
      не спотыкнитесь.
    6. BerBer Офлайн
      BerBer Сегодня, 08:42
      +1
      Печально, но здесь Вы глубоко неправы.
    7. Злой543 Онлайн
      Злой543 Сегодня, 08:44
      0
      Какой? Вы как и раньше будете делать все что хотели. Договор это для Вас все равно формальность
    8. Tank Hard Офлайн
      Tank Hard Сегодня, 08:45
      +3
      Цитата: Shahno
      Теперь ход за нами...

      То же мне Роберт Джеймс Фишер нашёлся... Главное не закончить как он. yes
    9. Балу Онлайн
      Балу Сегодня, 08:46
      +4
      Цитата: Shahno
      Теперь ход за нами...

      За вами выход, а не ход. " Артиллеристам Сталин дал приказ..." wink
    10. ИванИванов Офлайн
      ИванИванов Сегодня, 08:50
      +4
      Цитата: Shahno
      Теперь ход за нами...

      Ну это пять баллов.. Кажется вы уже свой ход сделали. Нужен еще один, контрольный?
    11. Сармат Саныч Онлайн
      Сармат Саныч Сегодня, 08:53
      +6
      За какими вами? Мы ещё даже ходить не начинали, когда русские походят - вы почуствуете до самой Хайфы. Думаете так просто отделаетесь? Да нет, рассчитаетесь по полной а потом и помиримся.
      1. rocket757 Онлайн
        rocket757 Сегодня, 09:05
        +2
        Будем реалистами!
        Когда Россия делает ПОЛНЫЙ шаг, тогда события и происходят ...
        В отношении избранных, наши делали какие то скачки на месте с прыжками в сторону, если так продолжится, ничего шибко хорошего произойти не может!
        Уточнение, полный шаг, это не есть полноценное нападение, такое в данном случае не к чему, просто ограничения тож можно выстроить как полноценный, непреодолимый забор, с очень эффективной\радикальной отдачей!
        1. Sauron80 Офлайн
          Sauron80 Сегодня, 09:18
          +2
          Полный шаг - это догорающие на земле жидолеты, а вот сделают его или нет - именно это весь мир и пытается сейчас угадать.
        2. лысова Офлайн
          лысова Сегодня, 09:40
          0
          Привет Виктор. Как бы наши опять не клюнули, на очередной лисий ход (еврейский), а он будет. К сожалению и с у нас " кротизной " тащит. Извини вчера не ответил - в личке хочу.
    12. Комментарий был удален.
    13. SSR Офлайн
      SSR Сегодня, 09:02
      +6
      Цитата: Shahno
      Теперь ход за нами...

      Вы реально такой?
      Все ходы были за вами, это ваша сторона всего несколько раз задействовала линию связи, это ваша хитрозадость привела к гибели наших ребят и теперь пишешь "ход за нами"?
      Это за нами теперь ход и мы его ещё не сделали!
    14. Kuroneko Офлайн
      Kuroneko Сегодня, 09:03
      +1
      Цитата: Shahno
      Теперь ход за нами...

    15. Sirocco Офлайн
      Sirocco Сегодня, 09:09
      +4
      Цитата: Shahno
      Теперь ход за нами...

      Ход? Интересная у вас игра в шахматы, вы хот знаете такую игру? Вы по привычке играете шашками в Чапаева, как в Ну погоди)))) Трусливый пес возомнил себя тигром)))) На мошонку вы себе уже наступили, следующий ход на уши что ли? У вас получилось как в этом видео, ниже.
    16. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 09:11
      +3
      Ход? Вы не думаете что заигрались уже? Люди гибнут десятками, пока ваше руководство ходы новые придумывает
    17. Андрей ВОВ Онлайн
      Андрей ВОВ Сегодня, 09:12
      +2
      Да хоть уходитесь,ради бога
    18. Дачник452 Онлайн
      Дачник452 Сегодня, 09:12
      +3
      Из-за ваших постоянных разбоев
      Здесь повысилась цена на спиртное
    19. басмач Офлайн
      басмач Сегодня, 09:12
      +2
      Широко шагая штаны не порвите
    20. mirag2 Онлайн
      mirag2 Сегодня, 09:13
      +3
      Shahno Знаете,в чем реальный ужас? В том,что государственная политика Израиля опирается на предсказания из торы.
      Так же,впрочем,как и иранская.Различие лишь в религиозных текстах.
      1. PlayerMan Онлайн
        PlayerMan Сегодня, 10:22
        +1
        Реальный ужас в том, что евреи, из предсказаний из торы вырывают из контекста то что приятно для слуха им, не обращая внимания на остальное, противное их слуху. Они и Христа призвали распять, потому что Он говорил не то что им хотелось. Пророк Исайя писал: - "Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их".
        1. mirag2 Онлайн
          mirag2 Сегодня, 10:23
          0
          PlayerMan Верно,верно!!! +++
    21. Сыщик Онлайн
      Сыщик Сегодня, 09:13
      +1
      Цитата: Shahno
      Теперь ход за нами...

      А разве обсуждалась какая то последовательность шагов? Кто вам сказал, что мы закончили?
    22. Yrec Онлайн
      Yrec Сегодня, 09:16
      +4
      Ваш ход уже сделан в 2011 году, когда ваше правительство заказало Штатам заваруху в Сирии. Израиль печётся, исключительно, о себе. На соседей ему глубоко плевать, лишь бы они все поздыхали. Израилю нужно жизненное пространство и водные ресурсы. Где взять? Отнять у соседей. Напрямую не получится, но если замутить хорошую войнушку чужими руками, то дело может выгореть. Под шумок ближневосточной войны можно и палестинский вопрос решить. Есть данные, что на каждую еврейскую женщину приходится по 3 ребёнка - типа идёт активный прирост. Тоже, небось, захотелось побольше "места под солнцем"? Вот только я в этом сомневаюсь. Прирост у вас идёт за счёт репатриации и, в немалой степени, детской репатриации. Стратегия вашего правительства ошибочна и порочна. Она уже привела к гибели большого числа народа, а приведёт к ещё большим жертвам.
    23. Быков. Онлайн
      Быков. Сегодня, 09:28
      +4
      Цитата: Shahno
      Теперь ход за нами...

      Под себя?
    24. Вальдемар Офлайн
      Вальдемар Сегодня, 09:34
      +2
      Вы свой ход уже сделали и вас ждёт кара. Привыкли ни за что не отвечать - подумаешь погибли какие-то "гои" подставленные под удар умышленно на территории где не должно быть ни одного еврея тем более на боевом самолёте. Сирия это вам не сектор газа детей бомбить. А русские это вам не "гои" - мы с вас шкуру сдерем, сволочи нацистские.
    25. APIS Офлайн
      APIS Сегодня, 09:44
      0
      Цитата: Shahno
      Теперь ход за нами...

      За вами теперь выход
    26. фигвам Офлайн
      фигвам Сегодня, 09:45
      0
      Цитата: Shahno
      Теперь ход за нами...

      Вы уже наделали много глупых ходов, себе же во вред.
    27. ultra Онлайн
      ultra Сегодня, 09:57
      +1
      Цитата: Shahno
      Теперь ход за нами...

      Самый разумный ваш ход-это принесение извинений со всеми вытекающими .
    28. user1212 Офлайн
      user1212 Сегодня, 10:08
      0
      Цитата: Shahno
      Теперь ход за нами...

      Да, а потом опять за нами...
    29. Ююка Офлайн
      Ююка Сегодня, 10:12
      0
      Цитата: Shahno
      Теперь ход за нами...


      да уж... можно посоветовать посоветоваться с Эрдоганом - как можно наладить испортившиеся отношения, либо вспомнить слова своего соотечественника о том, что "не надо воевать с русскими". Надо думать головой и не только кичиться своими интересами, но и постараться хотя бы понять - ЧТО произошло
    30. Грац Офлайн
      Грац Сегодня, 10:14
      +1
      вы убили 15 русских офицеров , пока с вашей стороны не будет как минимум такое же количество погибших разговоров не будет
  2. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 08:28
    +2
    "Возвращаясь к информации о готовящейся поездке премьера Израиля в Нью-Йорк, нужно отметить, что в США Биньямин Нетаньяху собирается встретиться с Дональдом Трампом. Накануне советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон, комментируя решение России по поставкам С-300 Дамаску, заявил буквально следующее:
    Это крупная ошибка, которая приведёт к дополнительной эскалации в регионе."
    Тут все понятно, Трамп по любому поддержит Нетаньяху, а в ООН (которая стала карманная) осудят Россию, и Россия как всегда будет оправдываться и никому ничего не докажет, времена не те....а жаль в мире уважают только силу.....РФ просто необходимо проявить жесточайшую позицию
    1. Серый брат Офлайн
      Серый брат Сегодня, 08:30
      +4
      Цитата: Alexey-74
      Россия как всегда будет оправдываться и никому ничего не докажет,

      А комплексы будут поставлены. Среди наших оппонентов нет таких которым требуется что-то доказывать, это просто дипломатическая болтовня.
      1. Alexey-74 Офлайн
        Alexey-74 Сегодня, 08:33
        +2
        То что комплексы будут поставлены, я не сомневаюсь. Я о том, что в ООН за последнее время ни в чем не поддержали Россию, Китай еще частенько нас поддерживает....а так.....болтовня, но этот уровень показывает отношение Запада к нам.
        1. Ром Онлайн
          Ром Сегодня, 08:44
          +15
          И что что не поддержат.. Историю России знаете же?В целом русские — народ очень cпокойный,добрый, для некоторых кажется глупым. И обидеть может каждый, но не каждый потом может выжить. И после каждой победы *приращивается* земелькой неприятеля.Так что пусть воняют, у нас простора больше- запах распылиться
          1. Сыщик Онлайн
            Сыщик Сегодня, 09:20
            +2
            Цитата: Ром
            В целом русские — народ очень cпокойный,добрый, для некоторых кажется глупым. И обидеть может каждый, но не каждый потом может выжить.

            Браво! Замечательная и очень точная фраза. Добавлю разве, что русский спокойный характер часто вводит наглецов в заблуждение ошибочно принимающих это за слабость... Потом начинаются разговоры про мороз, плохие дороги и ведения русскими войны не по "правилам"! Эвик Либерман конечно никогда не был простым советским молодым человеком, но вот эту загадочную черту русского национального характера должен бы знать!
          2. Вальдемар Офлайн
            Вальдемар Сегодня, 09:40
            +1
            Израиль вернуть палестинцам. Это штаб квартира мировой опг и нацистское государство. Единственное в мире образование фашистское по своей сути.
        2. neri73-r Офлайн
          neri73-r Сегодня, 08:49
          +3
          Цитата: Alexey-74
          .а так.....болтовня, но этот уровень показывает отношение Запада к нам.

          А он (Запад) Вам нужен????? Надо делать своё дело и в один прекрасный момент обнаружим, что этот самый пресловутый Запад, очень даже изменил отношение и прислушивается к нам! Запад понимает только силу! hi А самый страшный их кошмар это потерять комфортную жизнь, потери л/с, вот в эту ахиллесову пяту надо бить.
          1. neri73-r Офлайн
            neri73-r Сегодня, 08:52
            0
            А кто знает, что это за инфа по СМИ пролетела, что Асада в этот день хотели физически устранить партнёры по коалиции, а наш ИЛ-20 помешал?????? Типа как за это нас наказали????
            1. Sirocco Офлайн
              Sirocco Сегодня, 09:19
              0
              Цитата: neri73-r
              0
              А кто знает, что это за инфа

              Сорока откуда принесла такую весть? Из каких источников, если не военная тайна.
              1. neri73-r Офлайн
                neri73-r Сегодня, 09:23
                +2
                По некоторым данным, в день, когда над Средиземным морем был сбит российский Ил-20, силы антиасадовской коалиции готовили операцию по его физическому устранению. И внезапно появившийся самолет радиоразведки внес серьезные коррективы в эту преступную затею. Теперь же, после размещения в Сирии новых комплексов ПВО, таким планам не суждено будет сбыться. Об этом сообщает Рамблер. Далее: https://news.rambler.ru/politics/40880857/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
        3. Серый брат Офлайн
          Серый брат Сегодня, 08:53
          0
          Цитата: Alexey-74
          Я о том, что в ООН за последнее время ни в чем не поддержали Россию,

          Есть право вето для таких случаев. Они бы и рады резолюцию антироссийскую принять, но это невозможно в принципе.
          Буря в стакане.
    2. Doliva63 Офлайн
      Doliva63 Сегодня, 09:58
      0
      Цитата: Alexey-74
      "Возвращаясь к информации о готовящейся поездке премьера Израиля в Нью-Йорк, нужно отметить, что в США Биньямин Нетаньяху собирается встретиться с Дональдом Трампом. Накануне советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон, комментируя решение России по поставкам С-300 Дамаску, заявил буквально следующее:
      Это крупная ошибка, которая приведёт к дополнительной эскалации в регионе."
      Тут все понятно, Трамп по любому поддержит Нетаньяху, а в ООН (которая стала карманная) осудят Россию, и Россия как всегда будет оправдываться и никому ничего не докажет, времена не те....а жаль в мире уважают только силу.....РФ просто необходимо проявить жесточайшую позицию

      Чтобы позицию проявить, её, как минимум, надо иметь laughing А попытка сидеть на 3-х стульях сразу - ну, не знаю, насколько это отражает реальные возможности РФ в этом регионе. Тут только договариваться, альтернативы у РФ нет, вот и вся "позиция".
  3. Victor_B Офлайн
    Victor_B Сегодня, 08:29
    +1
    Задергались!
    Ибо не хрен!
    Довыпенривались.

    Вот только тревожит их безбашенность...
    Могут ведь и полномасштабно противоПВО в виде танков запустить.
    А сирийцам чем это все глушить? Сил-то немного, а враг более чем гадкий.
    1. Окорок Офлайн
      Окорок Сегодня, 08:37
      +4
      их "безбашенность" была следствием ощущения полной своей безопасности...
      1. Victor_B Офлайн
        Victor_B Сегодня, 08:38
        +1
        А вот эта "безопасность" нынче под угрозой.
        Но не верю я ни в какие переговоры.
        Они давно уверовали в свою неуязвимость/непобедимость и могут полномасштабную войну развязать.
        А там...
        Ну нам-то по любому в стороне тогда не отсидеться...
        А вот американцы могут какое-то время подождать. Как всегда к дележу добычи.
        Как уж Путин с Трампом смогут договориться...
        1. Sirocco Офлайн
          Sirocco Сегодня, 09:22
          0
          Цитата: Victor_B
          А вот американцы могут какое-то время подождать.

          Сомневаюсь, пыли всем хватит, а США в первых рядах стоят за пыльным облаком. Сперва купируют самое опасное направление.
  4. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 08:31
    +2
    Бомбить Сирию, прикрываться нашим самолетом это не эскалация , так, игры в песочнице.
  5. Victor_B Офлайн
    Victor_B Сегодня, 08:36
    +2
    Может все-таки сумеем евреев заставить пойти на переговоры с Асадом.
    Вполть до мирного договора.
    Why not? С Египтом вышло, почему бы с Сирией не замириться? Под нашим чутким наблюдением и пинками.
    1. Злой543 Онлайн
      Злой543 Сегодня, 08:42
      0
      И как Вы их примирите? Самолет ядреной бомбой в Сирию привезете? Израиль уже не уровня 60х годов
      1. Victor_B Офлайн
        Victor_B Сегодня, 08:44
        +2
        Как-как?
        Как-то ведь с Египтом вышло. Даже весь Синай добровольно и с песней вернули.
        1. Злой543 Онлайн
          Злой543 Сегодня, 08:48
          0
          Я Вас об этом спросил, операция "Кавказ"? Если не ошибаюсь, и то что ей предшествовало?
          1. Victor_B Офлайн
            Victor_B Сегодня, 08:59
            0
            Не в курсе.
            ЯТД, что тогда их обоих американцы сплющили.
            Кто в то время президент-то был?
    2. ИванИванов Офлайн
      ИванИванов Сегодня, 08:52
      0
      Цитата: Victor_B
      Может все-таки сумеем евреев заставить пойти на переговоры с Асадом.

      Да у них уже планировался мирный договор перед рэволюцией и ничего с тех пор не поменялось, кроме того, что страна в пыль разрушена, так с какого эти налеты?
    3. Sirocco Офлайн
      Sirocco Сегодня, 09:24
      +1
      Цитата: Victor_B
      Может все-таки сумеем евреев заставить пойти на переговоры с Асадом.

      С кем вы собрались договариваться? Они с нами договорились, и что имеем? Не договороспособен Израиль.
  6. ДЕДПИХТО Офлайн
    ДЕДПИХТО Сегодня, 08:36
    +6
    Поздно пейсы рвать и жаловаться заокеанскому обкому. negative Что сделано- то сделано. У евреев еще есть маленькая надежда на то, что наши офицеры сирийских расчетов С-300 получат запрет на боевые пуски по израильским дирижбалям, я и сам честно говоря не верю что наше политическое руководство пойдет на жесткие действия, НО..проверить это могут только израильские летчики-налетчики собственной шкурой. Желающие есть? laughing
    1. tsvetkov1274 Офлайн
      tsvetkov1274 Сегодня, 08:42
      +3
      Найдут французов каких нибудь, проверить на прочность фаберже, сами не полезут yes
    2. Ст.пропорщик Офлайн
      Ст.пропорщик Сегодня, 08:59
      +2
      Цитата: ДЕДПИХТО
      не верю что наше политическое руководство пойдет на жесткие действия,

      Может старлей , комбат, разволноваться в боевой обстановке и ошибиться кнопками. За полученные обломки Россия выразит глубокое сожаление. Старлею - выговор перед всем строем.
      1. ДЕДПИХТО Офлайн
        ДЕДПИХТО Сегодня, 09:03
        +2
        yes Старлей просто обязан ,,разволноваться,, при следующем налете кошерных пиратов, ведь 15 русских парней погибло из-за хитрозадых...,,Выговор,, парни потом отметят wink
  7. юра харламов Офлайн
    юра харламов Сегодня, 08:37
    +2
    На взлете надо валить евреев.фу 15 и16.тогда будут думать своими мозгами
    1. Удав КАА Онлайн
      Удав КАА Сегодня, 09:46
      0
      Цитата: юра харламов
      На взлете надо валить евреев.фу 15 и16.тогда будут думать своими мозгами

      Ну, предположим, свои аэродромы они Железным куполом, Пращей Давида и прочей хренью прикроют...Опять же расходы...
      А вот над Средиземкой придется "низенько-низенько" ползать... А планирующие АБ нужно с 10 000 м запускать, чтобы они на 90 км летели. Вот тут-то богоизгнанных и будут встречать ЗУРы от С-300...Печалька, однако...
      Но по-любому, хитрые евреи придумают что-нить с изюминкой. Так что, предстоит борьба разумов...Спецам Тверской ак ПВО будет над чем поразмыслить, вырабатывая противоядие. А опыт -- вещь незаменимая в военном деле...
      Желаю нашим удачи.
  8. РядовойСА Онлайн
    РядовойСА Сегодня, 08:38
    +8
    Евреи сейчас усиленно будут прорабатывать операцию по подставе гражданского/посажирского самолета под сирийское С300,... хотя не обязательно С300. Им главное повод для крика, что серьезное оружие досталось безответственным людям. Хотя более безответственных, наглых и продажных людей чем обрезанные, на планете земля нет.
    1. BerBer Офлайн
      BerBer Сегодня, 08:45
      +6
      Арабы, кстати, тоже обрезанные. А насчёт наглости - так просто, давно, никто не давал по "сусалам".
      1. Ром Онлайн
        Ром Сегодня, 08:57
        +4
        Так арабы и евреи братья! У евреев ведь два основных языка в Израиле.Иврит и арабский язык считаются официальными языками Израиля. lol У них там намешана кровь-мама не балуй...весь Мир намешали..Только с китайцами не получается- лица китайские ВСЕГДА получаются при рождении laughing
        1. Сандор Клиган Онлайн
          Сандор Клиган Сегодня, 09:56
          0
          Цитата: Ром
          Так арабы и евреи братья

          так евреи =99,99% и есть арабы
    2. Sauron80 Офлайн
      Sauron80 Сегодня, 08:58
      +3
      Они сейчас хохлов в консультанты возьмут, у тех богатый опыт применения ЗРК по гражданским целям.
      1. Серж Горелый Офлайн
        Серж Горелый Сегодня, 09:15
        +1
        Цитата: Sauron80
        Они сейчас хохлов в консультанты возьмут, у тех богатый опыт применения ЗРК по гражданским целям.

        А вот это - большой вопрос, кто кого консультировал.
        1. Ром Онлайн
          Ром Сегодня, 09:35
          +1
          Серж- опыт у украинцев большой.......Был.
          Да и талантов больше чем у евреев......Был
          За то мы все уже знаем как *консультировали* евреи грузинов, и что из этого вышло
  9. Antidote Офлайн
    Antidote Сегодня, 08:41
    +6
    Хм, если "там" все кричат что 300ка- фигня, чего столько шуму поднимается? Ну поставят фигню, фигнёй больше-фигнёй меньше, ничего изменяется же, да?
    1. Svarog Онлайн
      Svarog Сегодня, 08:45
      +1
      Цитата: Antidote
      Хм, если "там" все кричат что 300ка- фигня, чего столько шуму поднимается? Ну поставят фигню, фигнёй больше-фигнёй меньше, ничего изменяется же, да?

      Знать очень боятся этой фигня.. laughing
      1. Серж Горелый Офлайн
        Серж Горелый Сегодня, 09:18
        +1
        Цитата: Svarog
        Цитата: Antidote
        Хм, если "там" все кричат что 300ка- фигня, чего столько шуму поднимается? Ну поставят фигню, фигнёй больше-фигнёй меньше, ничего изменяется же, да?

        Знать очень боятся этой фигня.. laughing

        Как в том анекдоте про психоаналитика: " Я не писаюсь, я не писаюсь.... Это не я, Это не я..."
    2. Sauron80 Офлайн
      Sauron80 Сегодня, 08:57
      +3
      Ну так кричат "нам пофигу, все равно будем бомбить" те, кто "бомбит" только свой диван. А те, кому реально придется бомбить и отвечать потом за результат правильно нервничают. Главное чтобы яйца у наших лидеров оказались не нарисованные, а настоящие и в нужный момент был бы отдан нужный приказ, так как если и после всего этого показного шума с поставкой и развертыванием С-300, мы не будем их использовать при проведением атак шестигранниками - то все дальнейшие заявления нашего МО будут в мире расценивать как очередное "стотыщмиллионное китайское предупреждение".
  10. АлександрК Онлайн
    АлександрК Сегодня, 08:44
    -17
    При этом в Израиле пытаются обойти вниманием вопрос о том, почему Россия оповещала Израиль о своих операциях более 300 раз, а Израиль оповещал Россию лишь 25 раз, хотя сам успел провести около 210 операций в САР. Причина очевидна.


    Причина очевидна - Израиль не обходил вниманием этот вопрос так как Израиль не реагирует на каждую выдумку МО.

    Удивительно столько лет вместе работали, почти проблем не было, а тут 25 из 300.

    Сколько бреда может выдавать МО в день request
    1. Андрей ВОВ Онлайн
      Андрей ВОВ Сегодня, 09:14
      +2
      Ты еще не угомонился?
    2. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 09:16
      +1
      А с чего вы взяли что это бред? У вас есть данные что было по другому? Пруфы покажете? Или это ваши домыслы на пустом месте?
    3. Серж Горелый Офлайн
      Серж Горелый Сегодня, 09:21
      +1
      Сколько бреда может выдавать МО в день request

      Это про какое МО? Которым тётя-гинеколог рулит?
    4. Сыщик Онлайн
      Сыщик Сегодня, 09:26
      +2
      Интересный коммент из Германии ну или по крайней мере под германским флажком! Скажите пожалуйста вы так МО России ненавидите, что евреев горячо полюбили?! Вы, что то конкретное сказать можете например по вчерашнему брифингу МО?! Или я ошибаюсь и вы бескорыстно просто в очередной раз решили залюбить евреев до смерти?!
  11. Андрей Чистяков Офлайн
    Андрей Чистяков Сегодня, 08:45
    +3
    Как быстро слетела спесь. Надо же...
  12. sergo1914 Офлайн
    sergo1914 Сегодня, 08:47
    +1
    Как ответят? Обратно эмигрируют.
  13. новичок Офлайн
    новичок Сегодня, 08:47
    -2
    сегодня листал инет, интересные размышления на тему в “Thebigtheone“.
  14. Ст.пропорщик Офлайн
    Ст.пропорщик Сегодня, 08:51
    0
    Подельники забили стрелку в кулуарах ГА. Лично для меня не понятно - кто собака, а кто хвост.
  15. Sauron80 Офлайн
    Sauron80 Сегодня, 08:52
    +2
    Цитата: Alexey-74
    " в США Биньямин Нетаньяху собирается встретиться с Дональдом Трампом.

    Эрдоган после Су-24 тоже к "папику" сразу побежал с криками - памагите!! Его послали в сад со словами - сам, все сам. Посмотрим, что Беня вымутит у Трампа.
    1. Злой543 Онлайн
      Злой543 Сегодня, 09:03
      +2
      Беня не султан, почетом пользуется, его не бросят
  16. XII легион Офлайн
    XII легион Сегодня, 08:54
    +1
    израильтяне
    Как ответят России

    ответят по еврейски: попрощаются, но не уйдут laughing
  17. rotmistr60 Онлайн
    rotmistr60 Сегодня, 08:54
    +1
    в США Биньямин Нетаньяху собирается встретиться с Дональдом Трампом
    Для получения новых инструкций и согласования совместных действий по противодействию России в Сирии. Да..., создали евреи ситуацию с трагическими последствиями для России и попытались как обычно "ловко" из нее выскочить, а не получается.
  18. АлександрК Онлайн
    АлександрК Сегодня, 08:54
    -9
    Иерусалиме собирают экстренный военно-политический совет.


    Экстренный laughing laughing laughing
    В Израиле праздники закончились вчера.

    А комментаторы пишут - зашевелились итд laughing

    Товарищи комментаторы, экстренно советы в удобное время, после праздников не собирают, это делают обычно быстро и срочно и если нужно в праздники.

    Но кто-то тут пытается создать видимость, что вот испугались, зашевелились laughing
  19. Yak28 Офлайн
    Yak28 Сегодня, 08:57
    +4
    Почему Сирия которая не угрожает Израилю не имеет право иметь противовоздушную оборону?Одним словом евреи.Если Сирия пытается создать свою армию и вернуться к мирной жизни это угрожает Израилю,а когда бандиты режут мирное население,и залечивают раны в больницах Израиля это нормальная ситуация.Значит бандитский украинский режим вооружать можно,грузинский тоже можно,в том числе и еврейским вооружением,а то что натворили грузины многие ещё помнят.А Сирия оказывается опасна.Никого из соседей Сирии с-300 не волнует,не Иран,не да же американский Ирак ,не Турцию,а евреев беспокоит. hi
    1. АлександрК Онлайн
      АлександрК Сегодня, 09:04
      -7
      Цитата: Yak28
      Почему Сирия которая не угрожает Израилю не имеет право иметь противовоздушную оборону?


      Угрожает так как Сирия помогает Ирану и его террористам Хизбалла.
      1. Yak28 Офлайн
        Yak28 Сегодня, 09:13
        +3
        Нападите на Иран,перекиньте войска в американский Ирак и нападите на Иран.Евреи вместо того чтобы долбить игил,то и дело подрывали боеспособность сирийской армии.А кроме Ирана Сирии помогать никто не собирался,всех всё устраивало,евреев,турков которые воровали нефть,саудитов,американцев в Ираке,вот такие у Сирии дружные соседи
      2. Sirocco Офлайн
        Sirocco Сегодня, 09:33
        +3
        Цитата: АлександрК
        Угрожает так как Сирия помогает Ирану и его террористам Хизбалла.

        О как))) Грузия 08 год, Украина с 14 года, везде торчат Израильские уши инструкторов и вооружения, Конкретно по Грузии, там вы угрожали России, и Россия с вами цацкается, может с вами пора говорить вашими методами? ))) Что скажете на такой финт ушами?
      3. фигвам Офлайн
        фигвам Сегодня, 10:17
        0
        Цитата: АлександрК
        Цитата: Yak28
        Почему Сирия которая не угрожает Израилю не имеет право иметь противовоздушную оборону?


        Угрожает так как Сирия помогает Ирану и его террористам Хизбалла.

        А Израиль участвует в уничтожении государства Сирия и помогает ИГИЛ и прочей мерзости.
    2. АлександрК Онлайн
      АлександрК Сегодня, 09:06
      -9
      Цитата: Yak28
      когда бандиты режут мирное население,и залечивают раны в больницах Израиля это нормальная ситуация.


      Это вранье.

      Цитата: Yak28
      бандитский украинский режим вооружать можно,грузинский тоже можно,в том числе и еврейским вооружением,а то что натворили грузины многие ещё помнят.


      А то, что Россия торгует с Украиной и эти деньги идут на военные нужды и на вооружение как вы там его назвали, бандисткого режима, вас не смущает?

      Кстати Россия в свое время просила не поставлять временно определённое вооружение в Грузию и Израиль это сделал.
      1. Андрей ВОВ Онлайн
        Андрей ВОВ Сегодня, 09:16
        +2
        Да что ты говоришь,не поставлял,как же..еще как поставлял...очнись..и вообще,каким боком ты немец защищаешь израиль или ты там казачок засланный?
        1. Константин Шевченко Онлайн
          Константин Шевченко Сегодня, 09:34
          +5
          Он раньше под флагом Израиля писал, банальный тролль, дразнит здешнюю публику.
      2. Бультерьер Офлайн
        Бультерьер Сегодня, 09:19
        +2
        Да вы что? Видел я как не поставляли. Насмотрелся выше крыши. Вы эти сказки оставьте. Я не сторонник считать , что это плохо. Две страны имею полное право работать между собой. Просто не надо врать.
  20. Технолог Офлайн
    Технолог Сегодня, 08:58
    +5
    Цитата: Shahno
    Теперь ход за нами...


    Лошадью ходи, век воли не видать!
  21. Livonetc Офлайн
    Livonetc Сегодня, 09:07
    +1
    Цитата: Shahno
    Теперь ход за нами...

    Эту партию вы проиграли.
    Пока проигрываете и весь турнир.
    А по вашему посту видимо намекаете на эскалацию.
    Но разве не усвоили.
    Россию можно обмануть.
    Но задавить невозможно.
    Давление на Россию имеет однозначный обратный эффект.
    Такие вот мы люди прошлой эпохи.
    "Мы за ценой не постоим".
    Пора договариваться по хорошему и честно.
    С нами можно.
    Мы договоренности соблюдаем.
  23. genisis Онлайн
    genisis Сегодня, 09:12
    +2
    Цитата: Shahno
    Теперь ход за нами...

    Вы думаете поставка С-300 - это и есть ход? Мне говорили, что евреи умнее. Это не ход, это расстановка фигур на доске. А что касается вас, то вы свой ход уже сделали. А сейчас пытаетесь просчитать ответный.
  24. Приговор Офлайн
    Приговор Сегодня, 09:14
    +2
    Пока не появятся еврейские трупы, дураки в Израиле не успокоятся. Увы.
    1. Семен1972 Офлайн
      Семен1972 Сегодня, 09:28
      0
      Цитата: Приговор
      Пока не появятся еврейские трупы, дураки в Израиле не успокоятся. Увы.

      Путина трупы не останавливают, почему Израиль остановят? Уж сколько мы потеряли..столько не одна армия там не потеряла.
  25. Avior Офлайн
    Avior Сегодня, 09:22
    -4
    интересно, украдут евреи РЛС с С-300, как уже раньше делали?
    1. Константин Шевченко Онлайн
      Константин Шевченко Сегодня, 09:36
      +1
      Сколько РЛС с-300 уже украли?
    2. Doliva63 Офлайн
      Doliva63 Сегодня, 10:08
      0
      Цитата: Avior
      интересно, украдут евреи РЛС с С-300, как уже раньше делали?

      А зачем, простите? С-300 они давно и вполне изучили - которые РФ на Кипр продала. Помнится, даже совместные учения ВВС там проводили.
    3. фигвам Офлайн
      фигвам Сегодня, 10:19
      0
      Цитата: Avior
      интересно, украдут евреи РЛС с С-300, как уже раньше делали?

      Это когда раньше?Наверно тогда, когда они без государства по пустыне бродили!?
  26. Семен1972 Офлайн
    Семен1972 Сегодня, 09:24
    0
    +1 враг))) Кто еще на нас..с Китаем?))))
    1. Avior Офлайн
      Avior Сегодня, 09:40
      +1
      Китаю это точно ни к чему.
  27. brigadir Онлайн
    brigadir Сегодня, 09:41
    0
    После завершения заседания премьер-министр Биньямин Нетаниягу вылетит в США для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН. Он встретится там много с кем (Трамп, канцлер Австрии...), но не с В.В. Путиным.
    1. ultra Онлайн
      ultra Сегодня, 09:59
      +1
      Цитата: brigadir
      Он встретится там много с кем (Трамп, канцлер Австрии...), но не с В.В. Путиным.

      А что В Путин в Нью-Йорке?
    2. genisis Онлайн
      genisis Сегодня, 10:16
      +1
      О чем Путину разговаривать с Би-Би? Опять слушать его лживые стенания: «Невиноватые мы, это всё Иран и сирийцы»? На это нет времени.
      DEBKAfile пишет : «АоИ гораздо меньше беспокоится о предстоящей поставке ракетных систем С-300 в армию Башара Асада. В течение многих лет АоИ практикует борьбу с этими батареями ПВО. Но для того, чтобы пойти против массированного подавления русскими электронных систем во всем восточном Средиземноморье, Израилю, возможно, придется обратиться за помощью к Соединенным Штатам. Этот вопрос может быть поднят, когда Нетаньяху встретится с президентом Дональдом Трампом в среду, 26 сентября, в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.»
      Так что Би-Би будет, кому поплакаться.
  28. Ром Онлайн
    Ром Сегодня, 09:41
    0
    Цитата: Сыщик
    но вот эту загадочную черту русского национального характера должен бы знать!

    Игорь, видно появилась одна ,хорошая,черта русского народа у него--АВОСЬ lol
  29. igorbrsv Онлайн
    igorbrsv Сегодня, 09:49
    0
    А вот это уже стыдно должно быть Израилю. Лететь за тридевять земель министру обороны "посоветоваться" с "дядей Сэмом". Территорию Израиля это не затрагивает
    1. Ром Онлайн
      Ром Сегодня, 09:54
      +2
      Это по еврейски называется - *решаем сами и делаем что хотим*.
      Тут жители обетованной писали ,что они живут сами и без посторонней помощи..
      Правда без помощи Хозяина их через несколько лет не будет как жителей Израиля
  30. anjey Офлайн
    anjey Сегодня, 09:50
    +2
    Речь идёт о внеочередном заседании военного-политической группы (фактически - совета безопасности), на котором будет поднят вопрос ответных мер на решение России поставить ЗРК С-300 в Сирию. На заседании среди прочих будут присутствовать министр обороны Авигдор Либерман и командующий ВВС Амикам Норкин, который на днях летал в Москву.
    Политическая трагикомедия чистого вида,как будто был сбит израильский самолет а не российский, какое горе -ограничили военно-провокаторские возможности самого великого израиля laughing ...
  31. kiril1246 Офлайн
    kiril1246 Сегодня, 09:52
    -3
    Битва умов. Молдованин против тувинца. Quake арена.
    1. ultra Онлайн
      ultra Сегодня, 10:00
      0
      Цитата: kiril1246
      Битва умов. Молдованин против тувинца.

      А при чём тут умы?Мы вам данные тех средств,а вы нам о том какой Иран нехороший!
    2. Ром Онлайн
      Ром Сегодня, 10:02
      0
      а вы какой национальности? Что-то мне подсказывает что состоите из сборной солянки..Все народности Мира в вас
  32. mvd ru Онлайн
    mvd ru Сегодня, 09:58
    +1
    Как стало известно “Ъ”, в течение двух недель из России в Сирию доставят два полковых комплекта ЗРК С-300. В рамках договоренности с сирийской стороной С-300 будут прикрывать объекты на побережье Сирии, а также контролировать границы с Израилем, Иорданией, Ливаном и Ираком.

    Знакомый с ситуацией источник “Ъ” пояснил, что количество дивизионов может измениться в зависимости от ситуации: «Поставки начнутся с двух-четырех, а потом, если надо, это количество можно довести до шести-восьми».
  33. Yak28 Офлайн
    Yak28 Сегодня, 09:59
    +1
    Цитата: АлександрК
    А то, что Россия торгует с Украиной и эти деньги идут на военные нужды и на вооружение как вы там его назвали, бандисткого режима, вас не смущает?

    А что за еврейская привычка отвечать вопросом на вопрос,когда по существу сказать нечего
  34. Ром Онлайн
    Ром Сегодня, 09:59
    0
    Цитата: Сандор Клиган
    так евреи =99,99% и есть арабы

    Вы это евреям напишите здесь.. wink
  35. PlayerMan Онлайн
    PlayerMan Сегодня, 10:02
    +1
    "Это крупная ошибка, которая приведёт к дополнительной эскалации в регионе."
    А наглость и беспардонность Израиля не привела к жертвам и дополнительной эскалации? Совсем берега попутали.
  36. mvd ru Онлайн
    mvd ru Сегодня, 10:10
    0
    Цитата: brigadir
    После завершения заседания премьер-министр Биньямин Нетаниягу вылетит в США для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН. Он встретится там много с кем (Трамп, канцлер Австрии...), но не с В.В. Путиным.

    для всех израильских "друзей " музыкальный ответ laughing
    1. brigadir Онлайн
      brigadir Сегодня, 10:30
      0
      Цитата: mvd ru
      Цитата: brigadir
      После завершения заседания премьер-министр Биньямин Нетаниягу вылетит в США для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН. Он встретится там много с кем (Трамп, канцлер Австрии...), но не с В.В. Путиным.

      для всех израильских "друзей " музыкальный ответ laughing

      Ну вот и ладненько. А то расслабились. Потеряли слегка полюса. Кто друг а кто враг.
      Каждый играет свою игру.
  37. jetfors_84 Онлайн
    jetfors_84 Сегодня, 10:23
    +1
    Не ужели они не понимают , что любые ответные меры а тем более попытки уничтожить поставленные комплексы приведут к еще более жесткой реакции. Потом что они у нас последние и заводы не выпустят еще?
    И эта тупая упертость в том что виноваты просто бесит.
    -Это сирийцы. Это Иран и хизболла но только не мы.
    Никто не ценит доброту России. Все воспринимают это за мягкотелость и слабость.