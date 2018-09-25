В Иерусалиме собирают экстренный военно-политический совет. Как ответят России?

Это крупная ошибка, которая приведёт к дополнительной эскалации в регионе.

Израильская пресса обсуждает сегодняшнее событие, которое будет предшествовать отлёту премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН. Речь идёт о внеочередном заседании военного-политической группы (фактически - совета безопасности), на котором будет поднят вопрос ответных мер на решение России поставить ЗРК С-300 в Сирию. На заседании среди прочих будут присутствовать министр обороны Авигдор Либерман и командующий ВВС Амикам Норкин, который на днях летал в Москву.Фото со страницы Авигдора Либермана в Фейсбуке (на тот момент - простой советский молодой человек Эвик Либерман):Напомним, что накануне Беньямин Нетаньяху этот вопрос обсудил в телефонном разговоре с Владимиром Путиным, и тот отметил, что поставка С-300 связана с повышением уровня обеспечения безопасности российских военнослужащих.В Израиле отметили, что российский президент подчеркнул необходимость продолжения работы специальной линии между военными ведомствами двух стран для предотвращения инцидентов. При этом было отмечено, что в случае с трагедией с Ил-20 эта линия Израилем, по сути, не была задействована должным образом.На заседании военно-политической группы по обеспечению безопасности Израиля планируется обсудить формат работы упомянутой выше линии спецсвязи с российскими военными.При этом в Израиле пытаются обойти вниманием вопрос о том, почему Россия оповещала Израиль о своих операциях более 300 раз, а Израиль оповещал Россию лишь 25 раз, хотя сам успел провести около 210 операций в САР. Причина очевидна: Израиль использует линию спецсвязи, мягко говоря, не активно, так как опасается того, что Россия передаст полученные сведения сирийцам, а те в свою очередь – иранцам или «Хизбалле».Возвращаясь к информации о готовящейся поездке премьера Израиля в Нью-Йорк, нужно отметить, что в США Биньямин Нетаньяху собирается встретиться с Дональдом Трампом. Накануне советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон, комментируя решение России по поставкам С-300 Дамаску, заявил буквально следующее: