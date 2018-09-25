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Бомбардировщики ТОФ выполнили пуски новейших ракет Х-35У

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Бомбардировщики Тихоокеанского флота Су-34 в рамках учения выполнили пуски противокорабельных ракет на морском полигоне, передает РИА Новости.



Как рассказали агентству в Минобороны РФ, пуски новейших управляемых противокорабельных ракет Х-35У выполнялись многофункциональными истребителями-бомбардировщиками Су-34 в рамках решения плановых учебно-боевых задач.


Сообщается, что пуски осуществлялись «по сложной мишенной обстановке, имитирующей группу кораблей» условного противника.

Стрельба велась по различным траекториям полета ракет как одиночно, так и залпом. Всего было осуществлено 8 пусков. Все боеприпасы успешно поразили цели.

В пресс-службе военного ведомства пояснили, что ПКР Х-35У предназначены для уничтожения надводных целей различного класса без входа авиационного носителя в зону огневого воздействия средств противовоздушной обороны противника. Максимальная дальность пуска ракеты – более 250 км.

По данным военных, попадание одной ракеты Х-35У достаточно для уничтожения современного боевого корабля класса корвет.

Поставки указанных ПКР в войска начались в 2014 году. Ведомство планирует оснастить ими все современные, а также перспективные боевые самолеты.
Использованы фотографии:
www.airforce.ru / Андрей Зинчук
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5 комментариев
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  1. Сармат Саныч Онлайн
    Сармат Саныч Сегодня, 08:58
    0
    Более 250 км - это хорошо. А более 350 км - вообще отлично!
    1. фигвам Офлайн
      фигвам Сегодня, 09:06
      +7
      Хоть и дорогие пуски, но опыт дороже.
    2. Sauron80 Онлайн
      Sauron80 Сегодня, 09:25
      0
      Прозрачный намек полосатым - на их месте можете оказаться вы.
  2. Удав КАА Онлайн
    Удав КАА Сегодня, 09:04
    +3
    Похоже наши доработали-таки Х-35У до кондиции Гарпуна последней модели. У того тоже дальность 280 км и очень навороченная БРЭО.
    Ну, дай-то Бог!
  3. rudolff Офлайн
    rudolff Сегодня, 09:56
    0
    Давно говорил, что Су-34 сами просятся в морскую авиацию. Им там самое место.