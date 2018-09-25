Бомбардировщики ТОФ выполнили пуски новейших ракет Х-35У
Бомбардировщики Тихоокеанского флота Су-34 в рамках учения выполнили пуски противокорабельных ракет на морском полигоне, передает РИА Новости.
Как рассказали агентству в Минобороны РФ, пуски новейших управляемых противокорабельных ракет Х-35У выполнялись многофункциональными истребителями-бомбардировщиками Су-34 в рамках решения плановых учебно-боевых задач.
Сообщается, что пуски осуществлялись «по сложной мишенной обстановке, имитирующей группу кораблей» условного противника.
Стрельба велась по различным траекториям полета ракет как одиночно, так и залпом. Всего было осуществлено 8 пусков. Все боеприпасы успешно поразили цели.
В пресс-службе военного ведомства пояснили, что ПКР Х-35У предназначены для уничтожения надводных целей различного класса без входа авиационного носителя в зону огневого воздействия средств противовоздушной обороны противника. Максимальная дальность пуска ракеты – более 250 км.
По данным военных, попадание одной ракеты Х-35У достаточно для уничтожения современного боевого корабля класса корвет.
Поставки указанных ПКР в войска начались в 2014 году. Ведомство планирует оснастить ими все современные, а также перспективные боевые самолеты.
Как рассказали агентству в Минобороны РФ, пуски новейших управляемых противокорабельных ракет Х-35У выполнялись многофункциональными истребителями-бомбардировщиками Су-34 в рамках решения плановых учебно-боевых задач.
Сообщается, что пуски осуществлялись «по сложной мишенной обстановке, имитирующей группу кораблей» условного противника.
Стрельба велась по различным траекториям полета ракет как одиночно, так и залпом. Всего было осуществлено 8 пусков. Все боеприпасы успешно поразили цели.
В пресс-службе военного ведомства пояснили, что ПКР Х-35У предназначены для уничтожения надводных целей различного класса без входа авиационного носителя в зону огневого воздействия средств противовоздушной обороны противника. Максимальная дальность пуска ракеты – более 250 км.
По данным военных, попадание одной ракеты Х-35У достаточно для уничтожения современного боевого корабля класса корвет.
Поставки указанных ПКР в войска начались в 2014 году. Ведомство планирует оснастить ими все современные, а также перспективные боевые самолеты.
- Использованы фотографии:
- www.airforce.ru / Андрей Зинчук
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter