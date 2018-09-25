Уничтожат за несколько минут. В США предрекли гибель ВМС Украины

Нужно ли нам направлять корабли нашего флота в Чёрное море, чтобы защищать военно-морские права Украины? Это море историческое русское, как, например, Чесапикский залив - американский.

И уверены ли мы, что русские всегда будут отступать? Отдаём ли мы себе отчёт в такой политике при том гигантском долге, который висит на каждом из американцев?

Американское издание The American Conservative выпустило материал, содержание которого вряд-ли понравится нынешней власти Украины. Автор издания утверждает, что российский флот сможет при необходимости уничтожить украинские корабли и военно-морскую базу в Азовском море "за считанные минуты".Как пишет автор издания, Украина надеется на помощь Соединенных Штатов в постройке военно-морской базы в акватории Азовского моря, "чтобы дать ответ России". Но при этом те несколько кораблей, которыми располагает Украина, ничего там решить не смогут, а в случае конфликта будут просто уничтожены превосходящими силами ВМФ России, а военно-морская база - моментально разрушена. При этом автор задается вопросом, а целесообразно ли вообще посылать на помощь Украине американский флот, учитывая, что Азовское море является "внутренним морем", а Черное - "исторически российским".В материале также выражается сомнение по поводу необходимости направлять американские военные корабли в Чёрное море. Из статьи:Также издание отмечает, что Вашингтон уже предпринимал попытку противостоять в регионе Черного моря России, создав противовес Москве с помощью Тбилиси, но все все "грузинские мечты" были разгромлены Россией в течении 48 часов в 2008 году в Южной Осетии.Из материала:Ранее Киев озвучил свои планы о создании при помощи США военно-морской базы в Азовском море для противостояния "агрессии России".