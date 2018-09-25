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Уничтожат за несколько минут. В США предрекли гибель ВМС Украины

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Американское издание The American Conservative выпустило материал, содержание которого вряд-ли понравится нынешней власти Украины. Автор издания утверждает, что российский флот сможет при необходимости уничтожить украинские корабли и военно-морскую базу в Азовском море "за считанные минуты".

Уничтожат за несколько минут. В США предрекли гибель ВМС Украины


Как пишет автор издания, Украина надеется на помощь Соединенных Штатов в постройке военно-морской базы в акватории Азовского моря, "чтобы дать ответ России". Но при этом те несколько кораблей, которыми располагает Украина, ничего там решить не смогут, а в случае конфликта будут просто уничтожены превосходящими силами ВМФ России, а военно-морская база - моментально разрушена. При этом автор задается вопросом, а целесообразно ли вообще посылать на помощь Украине американский флот, учитывая, что Азовское море является "внутренним морем", а Черное - "исторически российским".


В материале также выражается сомнение по поводу необходимости направлять американские военные корабли в Чёрное море. Из статьи:
Нужно ли нам направлять корабли нашего флота в Чёрное море, чтобы защищать военно-морские права Украины? Это море историческое русское, как, например, Чесапикский залив - американский.


Также издание отмечает, что Вашингтон уже предпринимал попытку противостоять в регионе Черного моря России, создав противовес Москве с помощью Тбилиси, но все все "грузинские мечты" были разгромлены Россией в течении 48 часов в 2008 году в Южной Осетии.

Из материала:
И уверены ли мы, что русские всегда будут отступать? Отдаём ли мы себе отчёт в такой политике при том гигантском долге, который висит на каждом из американцев?


Ранее Киев озвучил свои планы о создании при помощи США военно-морской базы в Азовском море для противостояния "агрессии России".
Использованы фотографии:
Минобороны Украины
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17 комментариев
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  1. Orkraider Офлайн
    Orkraider Сегодня, 09:25
    +1
    Разгром ВМС Украины? Пока их у них нет, есть несвязанные части и огромное кол- во руководителей.
    1. Серж Горелый Офлайн
      Серж Горелый Сегодня, 09:31
      +5
      Да при чём тут ВМС 404? Наши звёздно-полосатые "партнёры" под соусом помощи хотят развернуть на Каспии разведовательный пункт, а там и до ПРО недалеко, ессесно, проив Ирана... Или Карфагена, не важно.
      1. bulvas Офлайн
        bulvas Сегодня, 09:39
        +1

        Из материала:
        И уверены ли мы, что русские всегда будут отступать? Отдаём ли мы себе отчёт в такой политике при том гигантском долге, который висит на каждом из американцев?



        Отважный автор

        Или, после того, как не стало Маккейна, осмелели?




      2. Svarog Онлайн
        Svarog Сегодня, 09:41
        +2
        Цитата: Серж Горелый
        Да при чём тут ВМС 404? Наши звёздно-полосатые "партнёры" под соусом помощи хотят развернуть на Каспии разведовательный пункт, а там и до ПРО недалеко, ессесно, проив Ирана... Или Карфагена, не важно.

        Да они много чего хотят..только кто им позволит..
      3. feokot1982 Онлайн
        feokot1982 Сегодня, 10:33
        0
        Как Вы связали Каспий и Украину?
    2. Сергей985 Офлайн
      Сергей985 Сегодня, 09:37
      +2
      Врут американцы, просто нагло врут. Как можно уничтожить то, чего и в помине нет? Адмиралов полный штат, флота нет.
  2. Серый брат Офлайн
    Серый брат Сегодня, 09:25
    +4
    Грузины были лучше вооружены - у них были ракетные катера с достойными уважения ПКР и им это не помогло, а тут артиллерийские.
    1. Bacha Офлайн
      Bacha Сегодня, 09:51
      +1
      И заметьте, не надо привлекать ВМФ РФ, потопят как у грузин в Поти, силами спецназа.
  3. Svarog Онлайн
    Svarog Сегодня, 09:30
    +1
    Американские журналисты все больше начали писать очевидные веще.. канабис запретили им употреблять или что?
    1. Керенский Онлайн
      Керенский Сегодня, 09:54
      +1
      Американские журналисты все больше начали писать очевидные вещи..

      Всё нормально. Журналисты всегда пишут то, что требуется. Пошла идея о том, что дорого Украина обходится. Кто успел первым тиснуть, тот и сливки соберёт....
  4. Yrec Онлайн
    Yrec Сегодня, 09:31
    +4
    Открыто издеваются над великими украми, а зря. Ведь они ещё покажут кузькину мать! Наклепают "пидвидных челнов" и завоюют и Азовское и Чёрное моря и прочие моря-океаны. А не получится - выкопают себе новые, не впервой.
    1. Sauron80 Онлайн
      Sauron80 Сегодня, 09:33
      +2
      Ладно если просто завоюют, а то как обидятся, да и выкопают море у берегов Белоруссии, чтобы полосатым было куда шестой флот отправлять - вот чего бояся то!
  5. Злой 55 Офлайн
    Злой 55 Сегодня, 09:48
    0
    Главное-напугать посильнее..Они и сами перетонут..
  6. Андрей Чистяков Офлайн
    Андрей Чистяков Сегодня, 09:54
    +1
    Совсем не жалеют 2-ю армию в Европе. Совести нет у экспертов.
  7. военный пенсионер Офлайн
    военный пенсионер Сегодня, 10:26
    0
    Негоже шлюпочно-корытное сборище бандеровцев называть ВОЕННО-МОРСКИЕ СИЛЫ. laughing
  8. игорка357 Онлайн
    игорка357 Сегодня, 10:30
    0
    Базу то конечно,а вот малорезмерные надувные суда ВМС укропитекии уничтожить будет очень сложно,ведь стелс технологии..сдул и нет "корабля"... laughing
  9. rotmistr60 Онлайн
    rotmistr60 Сегодня, 10:37
    0
    уничтожить украинские корабли и военно-морскую базу в Азовском море "за считанные минуты"
    Но для украинской власти такие выводы побоку, т.к. они как раз и добиваются того, чтобы Россия наконец нанесла хоть какой-нибудь удар по ним. С одной стороны американцы поджимают "предложениями", от которых невозможно отказаться, с другой выборы весной, а рейтинг ниже плинтуса. Вот и суетятся как могут.