«Белые каски» найдут приют в Великобритании
Британские власти готовы разместить в своей стране активистов организации «Белые каски», работавших в Сирии, давая им возможность начать жизнь заново, передает РИА Новости совместное заявление глав МИД, МВД и Министерства по международному развитию Соединенного Королевства.
Сообщается, что предоставление убежища членам организации «Белые каски» и их семьями будет осуществлено в рамках программы по переселению лиц, подвергающихся опасности. В настоящее время проводится работа по переселению «отважных» активистов.
По словам главы МИД Джереми Ханта, международное сообщество уважает их за отвагу, проявленную при спасении жизней. Кроме того, они номинированы на Нобелевскую премию мира, как «герои современности». И британское правительство, по его словам, очень радо их переселению.
В свою очередь министр внутренних дел Саджид Джавид заявил, что «Белые каски» спасли тысячи жизней сирийцев, поэтому он не только рад, но и горд представившейся возможностью оказать помощь этим людям, «дать им возможность начать жизнь заново».
В заявлении также утверждается, что «организация гражданской обороны» («Белые каски») спасла жизни более чем 115 тыс. человек.
Напомним, «Белые каски» получили известность благодаря видеороликам в Сети, на которых активисты спасают из-под завалов мирных жителей. Однако параллельно стали появляться ролики постановочных «спасений» сирийцев, в том числе от «химических атак Дамаска».
В Москве заявляли, что деятельность организации, финансируемая западными странами, в том числе Великобританией, направлена на дискредитацию властей САР – «Белых касок» не раз ловили на фейковых репортажах, в число которых входят постановочные химические атаки.
Сообщается, что предоставление убежища членам организации «Белые каски» и их семьями будет осуществлено в рамках программы по переселению лиц, подвергающихся опасности. В настоящее время проводится работа по переселению «отважных» активистов.
По словам главы МИД Джереми Ханта, международное сообщество уважает их за отвагу, проявленную при спасении жизней. Кроме того, они номинированы на Нобелевскую премию мира, как «герои современности». И британское правительство, по его словам, очень радо их переселению.
В свою очередь министр внутренних дел Саджид Джавид заявил, что «Белые каски» спасли тысячи жизней сирийцев, поэтому он не только рад, но и горд представившейся возможностью оказать помощь этим людям, «дать им возможность начать жизнь заново».
В заявлении также утверждается, что «организация гражданской обороны» («Белые каски») спасла жизни более чем 115 тыс. человек.
Напомним, «Белые каски» получили известность благодаря видеороликам в Сети, на которых активисты спасают из-под завалов мирных жителей. Однако параллельно стали появляться ролики постановочных «спасений» сирийцев, в том числе от «химических атак Дамаска».
В Москве заявляли, что деятельность организации, финансируемая западными странами, в том числе Великобританией, направлена на дискредитацию властей САР – «Белых касок» не раз ловили на фейковых репортажах, в число которых входят постановочные химические атаки.
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