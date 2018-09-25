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«Белые каски» найдут приют в Великобритании

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Британские власти готовы разместить в своей стране активистов организации «Белые каски», работавших в Сирии, давая им возможность начать жизнь заново, передает РИА Новости совместное заявление глав МИД, МВД и Министерства по международному развитию Соединенного Королевства.



Сообщается, что предоставление убежища членам организации «Белые каски» и их семьями будет осуществлено в рамках программы по переселению лиц, подвергающихся опасности. В настоящее время проводится работа по переселению «отважных» активистов.


По словам главы МИД Джереми Ханта, международное сообщество уважает их за отвагу, проявленную при спасении жизней. Кроме того, они номинированы на Нобелевскую премию мира, как «герои современности». И британское правительство, по его словам, очень радо их переселению.

В свою очередь министр внутренних дел Саджид Джавид заявил, что «Белые каски» спасли тысячи жизней сирийцев, поэтому он не только рад, но и горд представившейся возможностью оказать помощь этим людям, «дать им возможность начать жизнь заново».

В заявлении также утверждается, что «организация гражданской обороны» («Белые каски») спасла жизни более чем 115 тыс. человек.

Напомним, «Белые каски» получили известность благодаря видеороликам в Сети, на которых активисты спасают из-под завалов мирных жителей. Однако параллельно стали появляться ролики постановочных «спасений» сирийцев, в том числе от «химических атак Дамаска».

В Москве заявляли, что деятельность организации, финансируемая западными странами, в том числе Великобританией, направлена на дискредитацию властей САР – «Белых касок» не раз ловили на фейковых репортажах, в число которых входят постановочные химические атаки.
Использованы фотографии:
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19 комментариев
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  1. olhon Офлайн
    olhon Сегодня, 09:52
    +6
    Вот жалко поздно позвали . Так бы глядишь и Скрипалей могли спасти на камеру.
    1. Злой543 Онлайн
      Злой543 Сегодня, 10:01
      0
      Водичкой бы полили
      1. СРЦ П-15 Онлайн
        СРЦ П-15 Сегодня, 10:03
        +3
        «Белые каски» найдут приют в Великобритании

        Может быть последний приют? yes Они слишком много знали...
        1. Удав КАА Онлайн
          Удав КАА Сегодня, 10:34
          0
          Цитата: СРЦ П-15
          Может быть последний приют? Они слишком много знали...

          И такое тоже может статься!
          А так похоже на то, что Гингема собирает в террариум своих выкормышей...
          И это -- знак! Во-первых, видно, кто хозяин и кто заказывал сирийскую музыку... Во-вторых, видимо, больше нет у наглосаксов возможностей устраивать на сирийской земле химические спектакли от БК...
          (Баста, карапузики! Кончилися танцы...(с)
  2. Svarog Онлайн
    Svarog Сегодня, 09:54
    +3
    Там вся кодла приют находит.. не удивительно..
    1. Серж Горелый Офлайн
      Серж Горелый Сегодня, 09:56
      +3
      Цитата: Svarog
      Там вся кодла приют находит.. не удивительно..

      Ага, начиная с 19 века бриташка- приют для террористов.
      1. Балу Онлайн
        Балу Сегодня, 10:20
        0
        Цитата: Серж Горелый
        начиная с 19 века бриташка- приют для террористов.

        Инкубатор террористов
  3. Knizhnik Онлайн
    Knizhnik Сегодня, 09:58
    0
    Говорят, им уже и новое помещение выделили - "Лондонский театр пантомимы" request
  4. kefan Онлайн
    kefan Сегодня, 09:59
    +1
    Удивляться нечему, Англия давно имеет практику давать у себя приют всяким проходимцам и мерзавцам.
  5. anjey Офлайн
    anjey Сегодня, 10:00
    0
    «Белые каски» найдут приют в Великобритании
    И снимут свой видеолжеидиотический шедевр у башни Биг Бена - воздушная химатака ВКС России на лондонских бледи и жентельменов laughing ....
  6. DigitalError Онлайн
    DigitalError Сегодня, 10:00
    0
    Достойная компания нобелевскому лауреату М.С. Горбачеву. Будет с кем в гольф играть и пасьянсы раскладывать.
    1. anjey Офлайн
      anjey Сегодня, 10:07
      0
      Горби по сценарию должен быть исключительно в ОЗК и противогазе, в конце пасьянса летальное отравление "Новичком" laughing . Тссс... Вдруг Ми -5 и 6 всерьез идею примут .....
      1. DigitalError Онлайн
        DigitalError Сегодня, 10:27
        0
        Тссс... Не палите контору lol
  7. sagitch Офлайн
    sagitch Сегодня, 10:00
    0
    Террористов к себе звать-это верх глупости!
    1. mirag2 Онлайн
      mirag2 Сегодня, 10:09
      0
      sagitch Какие террористы? Они для Британии НЕ террористы,а повстанцы,их креатура.Они же их и создали.
  8. Балу Онлайн
    Балу Сегодня, 10:01
    0
    «Белые каски» найдут приют в Великобритании

    Не приют, а работу yes по разоблачению бесчеловечного плана Терезы Мей angry всех отравить. tongue wassat lol
  9. новичок Офлайн
    новичок Сегодня, 10:02
    0
    Нобель в в гробу перевернулся, наверное.
    что сказать, в своё время и гитлера выдвигали на Нобелевку...
  10. mirag2 Онлайн
    mirag2 Сегодня, 10:08
    0
    Британцы из-за боязни бедности уже нашли арабские корни то ли у принца Чарльза,то ли у Елизаветы...
  11. Yrec Онлайн
    Yrec Сегодня, 10:10
    0
    Надеюсь, они там будут тем же заниматься, чем и в Сирии. А мы будем по их наводке ракетами цели в мелкобритании валить.