Террористы на пенсии. Что стало с лидерами городской герильи семидесятых?
Когда-то имена многих из них произносили с содроганием. За ними охотились спецслужбы и полиции самых разных стран мира, а задержав, их осуждали на очень долгие сроки лишения свободы. Сегодня это – пожилые люди, за плечами которых – странная и полная приключений жизнь.
23 сентября 77 лет исполнилось Ренато Курчо. Сегодня это имя мало что кому говорит, а лет 45 тому назад он действительно гремело на всю Европу. В далеком 1970 году 29-летний Курчо, выпускник католического колледжа и Трентского университета, изучавший социологию и философию, с небольшой группой единомышленников создали «Красные бригады», вскоре превратившиеся в одну из самых мощных и опасных леворадикальных террористических организаций не только Италии, но и всей Европы.
На счету «Красных бригад» - множество политических убийств и покушений, взрывов, перестрелок с полицией, ограблений банков. Большая их часть совершалась уже после того, как Курчо смогли арестовать и посадить в тюрьму, но это не отменяет его роли в деятельности организации. В 1974 году Курчо арестовали первый раз, но его жене Маргарите Кагол удалось организовать и провести блестящую операцию по его освобождению в фервале 1975 года. Курчо и его подельники смогли бежать. Правда, 5 июня 1975 года Маргарита Кагол погибла в перестрелке с карабинерами.
18 января 1976 года Курчо был арестован. Вскоре его осудили и приговорили к пожизненному заключению. Но в тюрьме лидер «Красных бригад» пробыл менее двадцати лет. Он вышел на свободу в 1993 году. Тогда европейская пресса буквально взорвалась «желтыми» статьями – «лидер Красных бригад выходит на свободу», «Бригады возрождаются». Но Курчо, освободившись, стал вести вполне размеренный образ жизни. В 1995 году он женился на Марии Рите Претте – также бывшей участнице террористического подполья. «Исторический лидер» Красных бригад отошел от активной политической деятельности и сейчас тихим пенсионером доживает свой век на севере Италии.
Марио Моретти сменил Курчо в качестве лидера «Красных бригад» после ареста последнего в 1976 году. Именно Моретти спланировал и организовал знаменитое похищение и убийство итальянского политика Альдо Моро – бывшего премьер-министра страны. По профессии техник по ремонту коммуникаций, Моретти после колледжа поступил на факультет экономики и торговли Католического университета Милана.
В 1968 году, в пик расцвета «новых левых», он познакомился и сблизился с университетскими радикалами и вскоре познакомился с Ренато Курчо и Маргаритой Кагол. Именно под руководством Моретти «Красные бригады» превратились в мощную и разветвленную структуру, установившую связи с палестинцами и, как считали, с советскими и восточногерманскими спецслужбами. Похищение судьи Марио Сосси, освобождение Курчо из тюрьмы, похищение судовладельца Петры Косты, убийство генерала Энрико Кальвалиджи и, наконец, убийство Альдо Моро – все это дело рук Марио Моретти, которого считали в одно время самым опасным террористом Италии.
Арестовали Марио Моретти лишь в апреле 1981 года – на миланском вокзале. Он отказался сотрудничать со следственными органами и был приговорен к шести пожизненным заключениям. Но в тюрьме Моретти, как и Курчо, отсидел всего семнадцать лет. В 1998 году он вышел на свободу и тоже уже не возвращался к политической деятельности. Он поселился в Милане, устроился работать техником в компьютерную лабораторию, а в 1996 году у него родилась дочь. Сейчас Моретти еще жив. Ему 72 года, но, говорят, здоровье неважное – сказались годы подполья, тюрьма, полицейские допросы.
70-летний Альберто Франческини – третий, наряду с Курчо и Кагол, основатель «Красных бригад», выходец из семьи потомственных революционеров и адвокат по профессии. Его арестовали в 1974 году. В тюрьме Франческини провел 18 лет и, выйдя на свободу в 1992 году, более уже не возвращался к активной политической деятельности.
Лидеры германской Фракции Красной Армии (RAF) Ульрика Майнхоф, Андреас Баадер и Гудрун Энслин погибли в 1976 (Майнхоф) и 1977 (Баадер и Энслин) годах. Выжил из «исторических лидеров» лишь адвокат Хорст Малер. Сегодня он – пожилой человек 82 лет от роду. В далеком октябре 1970 года Хорста Малера арестовали в Берлине и приговорили к 14 годам лишения свободы по обвинению в ограблении банка и организации побега заключенного Андреаса Баадера.
Но в 1980 году Малера освободили досрочно – во многом именно благодаря стараниям его адвоката Герхарда Шрёдера, который впоследствии сделал головокружительную карьеру и стал канцлером ФРГ. В 1987 году Малеру вернули лицензию на право заниматься адвокатской деятельностью. Интересно, что, в отличие от лидеров «Красных бригад», Малер продолжил активно заниматься политикой, причем поменял свои коммунистические взгляды на диаметрально противоположные, став одним из наиболее заметных публицистов ультраправого толка. В 2007 г. его даже приговорили к 6 месяцам заключения за публичное отрицание Холокоста. В 2017 года у Малера вновь появились проблемы с правосудием - он бежал в Венгрию, пытаясь там попросить политическое убежище, но власти этой страны в конечном итоге все же решили выдать 82-летнего политика ФРГ.
27 марта 2007 года на свободу вышла Бригитта Монхаупт. В тюрьме эта женщина, которой сейчас 69 лет, провела четверть века – ее арестовали в 1982 году. Жизненный путь Бригитты типичен для «леваков» ее поколения – учеба на философском факультете Мюнхенского университета в конце 1960-х годов, знакомство с «новыми левыми», присоединение к Фракции Красной Армии. С 1977 по 1982 годы, после убийства в тюрьме Баадера и Энслин, Бригитта была лидером «второго поколения» Фракции Красной Армии.
После ареста Монхаупт три года ждала суда. Ее осудили в 1985 году, признав участницей убийств генерального прокурора ФРГ Зигфрида Бубака и двух его телохранителей, президента «Дрезденер-банка» Юргена Понто, председателя Западногерманского союза промышленников Ганса-Мартина Шлейера и его телохранителей, а также в покушении на убийство командующего вооруженными силами США в Европе Фредерика Крезена.Кстати, в тюрьме она провела больше, чем кто-либо из нацистских преступников Третьего Рейха, исключая лишь Рудольфа Гесса.
На другом конце мира в те годы, когда Европу потрясали акции «Красных бригад» и Фракции Красной Армии, гремела слава еще более жесткой организации – Красной Армии Японии. Ее основала и долгое время возглавляла Фисако Сигэнобу – дочь военнослужащего, учившаяся в университете Мэйдзи и примкнувшая к леворадикальному движению. В феврале 1971 года Сигэнобу уехала на Ближний Восток и обосновалась в Ливане, где стала тесно сотрудничать с палестинским национально-освободительным движением. Японские боевики участвовали в целом ряде громких террористических актов, организованных палестинскими группировками, прежде всего Народным фронтом освобождения Палестины.
Лишь в июле 2000 года, проведя в Ливане тридцать лет, Сигэнобу вернулась в Японию и вскоре была арестована. В 2006 году состоялся суд, который приговорил ее к двадцати годам лишения свободы. 28 сентября легендарной основательнице японской Красной Армии исполнится 73 года, но она до сих пор находится в тюрьме – несмотря на ухудшившееся состояние здоровья, японские власти пока не хотят отпускать пожилую революционерку. Возможно, играет роль позиция самой Сигэнобу, которая и не думала раскаиваться в своей тридцатилетней террористической деятельности даже на суде.
В отличие от Сигэнобу, ее товарищ по Красной Армии Японии Кодзо Окамото так и остался в Ливане. Японское правительство неоднократно отправляло в Бейрут запросы на его выдачу, но безуспешно. Сегодня Окамото семьдесят лет и он уже пожилой и больной человек. В этом скромном ливанском пенсионере азиатской внешности не узнать боевика, который 46 лет назад, 30 мая 1972 года, вместе с Цуёси Окудейра и Ясуюки Ясуда открыли огонь из автоматов по пассажирам, находившимся в зале ожидания израильского аэропорта Лод. Тогда погибли 28 человек, включая не только израильтян, но и 11 паломников из Пуэрто-Рико, а также Цуеси Окудейра и Ясуюки Ясуда.
Израильская полиция схватила Кодзо Окамото. 23 июля 1973 года 25-летний Окамото был приговорен к пожизненному заключению, однако спустя двенадцать лет, в 1985 году, его выпустили вместе с тысячей других заключенных, обменяв на трех израильских солдат, попавших в плен к палестинцам.
Давно «отошла от дел» и легендарная Лейла Халед. Когда-то ее называли в прессе «девушкой с обложки для палестинцев». Это была едва ли не самая известная палестинская террористка, участвовавшая в целом ряде громких терактов – захватов заложников на воздушных судах. 29 августа 1969 года группа палестинцев, среди которых была и Халед, захватила самолет, следовавший из Рима в Афины. Боевики планировали захватить израильского посла в США Ицхака Рабина, который, по их данным, находился на борту самолета, однако его там не оказалось. Поэтому палестинцы заставили экипаж лайнера взять курс на столицу Сирии Дамаск, где самолет приземлился. Заложников, за исключением двух граждан Израиля, отпустили, а лайнер взорвали.
В сентябре 1970 года Лейла Халед и выходец из Никарагуа Патрисио Аргуэльо попытались захватить самолет компании Эль-Аль, следовавший рейсом Амстердам—Нью-Йорк. Однако находившийся на борту сотрудник израильской службы безопасности открыл огонь, застрелив Аргуэльо. В это время пассажиры набросились на Лейлу Халед и разоружили ее. Самолет совершил экстренную посадку в Лондоне, где Лейлу передали в руки британской полиции. Но уже 1 октября британцы обменяли ряд заключенных, среди которых была и Лейла Халед.
Вернувшись на Ближний Восток, она продолжила активную деятельность в составе Народного фронта освобождения Палестины, а в 1980-х годах просто исчезла из новостных сводок и прекратила заниматься политикой. Оказалось, что сорокалетняя женщина наконец решила остепениться – она вышла замуж за Файеза Рашида Хилаля – доктора-физиотерапевта, родила двоих детей. Сейчас 74-летняя экс-боевик НФОП тихо и спокойно проживает с семьей в столице Иордании Аммане. Впрочем, в 2011 году она побывала в Швеции, где участвовала в майской демонстрации местных коммунистов и посетила ряд мероприятий, организованных шведскими левыми силами.
В начале – середине 1980-х годов на всю Францию гремела аббревиатура AD - Action directe, «Прямое действие». Эта леворадикальная организация была создана в 1979 году французскими и испанскими леваками – «автономистами» и за восемь лет своего существования провела множество террористических актов. Боевики «Прямого действия» грабили банки для финансирования своей деятельности, нападали на предпринимателей, организовывали покушения на генералов и диверсии против военных баз НАТО. Всего было проведено не менее 120 боевых акций. Например, 25 января 1985 года был убит генерал Рене Одран, поставлявший оружие Саддаму Хусейну во время ирано-иракской войны, а 17 ноября 1986 года убит Жорж Бесс - директор автоконцерна Renault.
Лидер «Прямого действия» Жан Марк Руйян был арестован вместе со своими соратниками 21 февраля 1987 года в окрестностях Орлеана. Его приговорили к пожизненному заключению. В отличие от многих других леваков, Руйян так и не раскаялся в своем прошлом, более того – он до сих пор признает необходимость вооруженной борьбы за свои политические интересы.
На свободу Руйян вышел лишь в 2012 году, проведя в тюрьме 25 лет. Сейчас Руйяну 66 лет, но он, несмотря на столь значительное тюремное прошлое, еще полон сил. Выйдя на свободу, Руйян занялся литературной деятельностью и оказался очень плодовитым писателем – он успел написать и издать как минимум 14 книг, среди которых – мемуары о собственной революционной деятельности.
Как видим, многие террористы, чья слава гремела в бурные семидесятые, давно «успокоились» и живут размеренной жизнью обычных пожилых людей. За годы, проведенные в тюрьмах, у них было достаточно времени, чтобы переосмыслить свою жизнь и свои действия, раскаяться в совершенных поступках или, напротив, еще больше укрепиться в своей правоте, не возвращаясь к активной деятельности лишь в силу преклонного возраста. Практически никто из них так и не заговорил, хотя бы мог поведать немало секретов о том, как функционировало террористическое подполье левого толка в годы Холодной войны и действительно ли оно имело прямые связи со спецслужбами социалистических стран или, наоборот, со спецслужбами Запада, заинтересованными в дезорганизации левого движения и провокации репрессий.
23 сентября 77 лет исполнилось Ренато Курчо. Сегодня это имя мало что кому говорит, а лет 45 тому назад он действительно гремело на всю Европу. В далеком 1970 году 29-летний Курчо, выпускник католического колледжа и Трентского университета, изучавший социологию и философию, с небольшой группой единомышленников создали «Красные бригады», вскоре превратившиеся в одну из самых мощных и опасных леворадикальных террористических организаций не только Италии, но и всей Европы.
На счету «Красных бригад» - множество политических убийств и покушений, взрывов, перестрелок с полицией, ограблений банков. Большая их часть совершалась уже после того, как Курчо смогли арестовать и посадить в тюрьму, но это не отменяет его роли в деятельности организации. В 1974 году Курчо арестовали первый раз, но его жене Маргарите Кагол удалось организовать и провести блестящую операцию по его освобождению в фервале 1975 года. Курчо и его подельники смогли бежать. Правда, 5 июня 1975 года Маргарита Кагол погибла в перестрелке с карабинерами.
18 января 1976 года Курчо был арестован. Вскоре его осудили и приговорили к пожизненному заключению. Но в тюрьме лидер «Красных бригад» пробыл менее двадцати лет. Он вышел на свободу в 1993 году. Тогда европейская пресса буквально взорвалась «желтыми» статьями – «лидер Красных бригад выходит на свободу», «Бригады возрождаются». Но Курчо, освободившись, стал вести вполне размеренный образ жизни. В 1995 году он женился на Марии Рите Претте – также бывшей участнице террористического подполья. «Исторический лидер» Красных бригад отошел от активной политической деятельности и сейчас тихим пенсионером доживает свой век на севере Италии.
Марио Моретти сменил Курчо в качестве лидера «Красных бригад» после ареста последнего в 1976 году. Именно Моретти спланировал и организовал знаменитое похищение и убийство итальянского политика Альдо Моро – бывшего премьер-министра страны. По профессии техник по ремонту коммуникаций, Моретти после колледжа поступил на факультет экономики и торговли Католического университета Милана.
В 1968 году, в пик расцвета «новых левых», он познакомился и сблизился с университетскими радикалами и вскоре познакомился с Ренато Курчо и Маргаритой Кагол. Именно под руководством Моретти «Красные бригады» превратились в мощную и разветвленную структуру, установившую связи с палестинцами и, как считали, с советскими и восточногерманскими спецслужбами. Похищение судьи Марио Сосси, освобождение Курчо из тюрьмы, похищение судовладельца Петры Косты, убийство генерала Энрико Кальвалиджи и, наконец, убийство Альдо Моро – все это дело рук Марио Моретти, которого считали в одно время самым опасным террористом Италии.
Арестовали Марио Моретти лишь в апреле 1981 года – на миланском вокзале. Он отказался сотрудничать со следственными органами и был приговорен к шести пожизненным заключениям. Но в тюрьме Моретти, как и Курчо, отсидел всего семнадцать лет. В 1998 году он вышел на свободу и тоже уже не возвращался к политической деятельности. Он поселился в Милане, устроился работать техником в компьютерную лабораторию, а в 1996 году у него родилась дочь. Сейчас Моретти еще жив. Ему 72 года, но, говорят, здоровье неважное – сказались годы подполья, тюрьма, полицейские допросы.
70-летний Альберто Франческини – третий, наряду с Курчо и Кагол, основатель «Красных бригад», выходец из семьи потомственных революционеров и адвокат по профессии. Его арестовали в 1974 году. В тюрьме Франческини провел 18 лет и, выйдя на свободу в 1992 году, более уже не возвращался к активной политической деятельности.
Лидеры германской Фракции Красной Армии (RAF) Ульрика Майнхоф, Андреас Баадер и Гудрун Энслин погибли в 1976 (Майнхоф) и 1977 (Баадер и Энслин) годах. Выжил из «исторических лидеров» лишь адвокат Хорст Малер. Сегодня он – пожилой человек 82 лет от роду. В далеком октябре 1970 года Хорста Малера арестовали в Берлине и приговорили к 14 годам лишения свободы по обвинению в ограблении банка и организации побега заключенного Андреаса Баадера.
Но в 1980 году Малера освободили досрочно – во многом именно благодаря стараниям его адвоката Герхарда Шрёдера, который впоследствии сделал головокружительную карьеру и стал канцлером ФРГ. В 1987 году Малеру вернули лицензию на право заниматься адвокатской деятельностью. Интересно, что, в отличие от лидеров «Красных бригад», Малер продолжил активно заниматься политикой, причем поменял свои коммунистические взгляды на диаметрально противоположные, став одним из наиболее заметных публицистов ультраправого толка. В 2007 г. его даже приговорили к 6 месяцам заключения за публичное отрицание Холокоста. В 2017 года у Малера вновь появились проблемы с правосудием - он бежал в Венгрию, пытаясь там попросить политическое убежище, но власти этой страны в конечном итоге все же решили выдать 82-летнего политика ФРГ.
27 марта 2007 года на свободу вышла Бригитта Монхаупт. В тюрьме эта женщина, которой сейчас 69 лет, провела четверть века – ее арестовали в 1982 году. Жизненный путь Бригитты типичен для «леваков» ее поколения – учеба на философском факультете Мюнхенского университета в конце 1960-х годов, знакомство с «новыми левыми», присоединение к Фракции Красной Армии. С 1977 по 1982 годы, после убийства в тюрьме Баадера и Энслин, Бригитта была лидером «второго поколения» Фракции Красной Армии.
После ареста Монхаупт три года ждала суда. Ее осудили в 1985 году, признав участницей убийств генерального прокурора ФРГ Зигфрида Бубака и двух его телохранителей, президента «Дрезденер-банка» Юргена Понто, председателя Западногерманского союза промышленников Ганса-Мартина Шлейера и его телохранителей, а также в покушении на убийство командующего вооруженными силами США в Европе Фредерика Крезена.Кстати, в тюрьме она провела больше, чем кто-либо из нацистских преступников Третьего Рейха, исключая лишь Рудольфа Гесса.
На другом конце мира в те годы, когда Европу потрясали акции «Красных бригад» и Фракции Красной Армии, гремела слава еще более жесткой организации – Красной Армии Японии. Ее основала и долгое время возглавляла Фисако Сигэнобу – дочь военнослужащего, учившаяся в университете Мэйдзи и примкнувшая к леворадикальному движению. В феврале 1971 года Сигэнобу уехала на Ближний Восток и обосновалась в Ливане, где стала тесно сотрудничать с палестинским национально-освободительным движением. Японские боевики участвовали в целом ряде громких террористических актов, организованных палестинскими группировками, прежде всего Народным фронтом освобождения Палестины.
Лишь в июле 2000 года, проведя в Ливане тридцать лет, Сигэнобу вернулась в Японию и вскоре была арестована. В 2006 году состоялся суд, который приговорил ее к двадцати годам лишения свободы. 28 сентября легендарной основательнице японской Красной Армии исполнится 73 года, но она до сих пор находится в тюрьме – несмотря на ухудшившееся состояние здоровья, японские власти пока не хотят отпускать пожилую революционерку. Возможно, играет роль позиция самой Сигэнобу, которая и не думала раскаиваться в своей тридцатилетней террористической деятельности даже на суде.
В отличие от Сигэнобу, ее товарищ по Красной Армии Японии Кодзо Окамото так и остался в Ливане. Японское правительство неоднократно отправляло в Бейрут запросы на его выдачу, но безуспешно. Сегодня Окамото семьдесят лет и он уже пожилой и больной человек. В этом скромном ливанском пенсионере азиатской внешности не узнать боевика, который 46 лет назад, 30 мая 1972 года, вместе с Цуёси Окудейра и Ясуюки Ясуда открыли огонь из автоматов по пассажирам, находившимся в зале ожидания израильского аэропорта Лод. Тогда погибли 28 человек, включая не только израильтян, но и 11 паломников из Пуэрто-Рико, а также Цуеси Окудейра и Ясуюки Ясуда.
Израильская полиция схватила Кодзо Окамото. 23 июля 1973 года 25-летний Окамото был приговорен к пожизненному заключению, однако спустя двенадцать лет, в 1985 году, его выпустили вместе с тысячей других заключенных, обменяв на трех израильских солдат, попавших в плен к палестинцам.
Давно «отошла от дел» и легендарная Лейла Халед. Когда-то ее называли в прессе «девушкой с обложки для палестинцев». Это была едва ли не самая известная палестинская террористка, участвовавшая в целом ряде громких терактов – захватов заложников на воздушных судах. 29 августа 1969 года группа палестинцев, среди которых была и Халед, захватила самолет, следовавший из Рима в Афины. Боевики планировали захватить израильского посла в США Ицхака Рабина, который, по их данным, находился на борту самолета, однако его там не оказалось. Поэтому палестинцы заставили экипаж лайнера взять курс на столицу Сирии Дамаск, где самолет приземлился. Заложников, за исключением двух граждан Израиля, отпустили, а лайнер взорвали.
В сентябре 1970 года Лейла Халед и выходец из Никарагуа Патрисио Аргуэльо попытались захватить самолет компании Эль-Аль, следовавший рейсом Амстердам—Нью-Йорк. Однако находившийся на борту сотрудник израильской службы безопасности открыл огонь, застрелив Аргуэльо. В это время пассажиры набросились на Лейлу Халед и разоружили ее. Самолет совершил экстренную посадку в Лондоне, где Лейлу передали в руки британской полиции. Но уже 1 октября британцы обменяли ряд заключенных, среди которых была и Лейла Халед.
Вернувшись на Ближний Восток, она продолжила активную деятельность в составе Народного фронта освобождения Палестины, а в 1980-х годах просто исчезла из новостных сводок и прекратила заниматься политикой. Оказалось, что сорокалетняя женщина наконец решила остепениться – она вышла замуж за Файеза Рашида Хилаля – доктора-физиотерапевта, родила двоих детей. Сейчас 74-летняя экс-боевик НФОП тихо и спокойно проживает с семьей в столице Иордании Аммане. Впрочем, в 2011 году она побывала в Швеции, где участвовала в майской демонстрации местных коммунистов и посетила ряд мероприятий, организованных шведскими левыми силами.
В начале – середине 1980-х годов на всю Францию гремела аббревиатура AD - Action directe, «Прямое действие». Эта леворадикальная организация была создана в 1979 году французскими и испанскими леваками – «автономистами» и за восемь лет своего существования провела множество террористических актов. Боевики «Прямого действия» грабили банки для финансирования своей деятельности, нападали на предпринимателей, организовывали покушения на генералов и диверсии против военных баз НАТО. Всего было проведено не менее 120 боевых акций. Например, 25 января 1985 года был убит генерал Рене Одран, поставлявший оружие Саддаму Хусейну во время ирано-иракской войны, а 17 ноября 1986 года убит Жорж Бесс - директор автоконцерна Renault.
Лидер «Прямого действия» Жан Марк Руйян был арестован вместе со своими соратниками 21 февраля 1987 года в окрестностях Орлеана. Его приговорили к пожизненному заключению. В отличие от многих других леваков, Руйян так и не раскаялся в своем прошлом, более того – он до сих пор признает необходимость вооруженной борьбы за свои политические интересы.
На свободу Руйян вышел лишь в 2012 году, проведя в тюрьме 25 лет. Сейчас Руйяну 66 лет, но он, несмотря на столь значительное тюремное прошлое, еще полон сил. Выйдя на свободу, Руйян занялся литературной деятельностью и оказался очень плодовитым писателем – он успел написать и издать как минимум 14 книг, среди которых – мемуары о собственной революционной деятельности.
Как видим, многие террористы, чья слава гремела в бурные семидесятые, давно «успокоились» и живут размеренной жизнью обычных пожилых людей. За годы, проведенные в тюрьмах, у них было достаточно времени, чтобы переосмыслить свою жизнь и свои действия, раскаяться в совершенных поступках или, напротив, еще больше укрепиться в своей правоте, не возвращаясь к активной деятельности лишь в силу преклонного возраста. Практически никто из них так и не заговорил, хотя бы мог поведать немало секретов о том, как функционировало террористическое подполье левого толка в годы Холодной войны и действительно ли оно имело прямые связи со спецслужбами социалистических стран или, наоборот, со спецслужбами Запада, заинтересованными в дезорганизации левого движения и провокации репрессий.
- Автор:
- Илья Полонский
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