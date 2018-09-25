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Почему принимаем меры в САР только после трагедий? Неполный список инцидентов

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Министерство обороны, как уже сообщалось, планирует развернуть полноценную систему радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронного подавления в связи с трагическим инцидентом над восточным Средиземноморьем. Речь о гибели российского Ил-20. Об этом решении наряду с решением о поставках Дамаску С-300 объявил министр обороны Сергей Шойгу. А в телефонном разговоре с премьером Израиля Владимир Путин подчеркнул, что эти меры принимаются в связи с необходимостью повысить безопасность российских военнослужащих.



В этой связи можно говорить о том, что изначально военное и политическое руководство страны пребывало в состоянии «запаха фиалок», полагая, что российским военнослужащим в Сирии, кроме террористов ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусры» (*запрещены в РФ), никто и ничто не угрожает. Что-то из серии: «Врагов и противников у России в этом мире нет».


Но запах фиалок быстро улетучивался, заставляя предпринимать экстренные меры. Проблема в том, что необходимость принятия этих мер была написана кровью погибших российских военнослужащих.

Сначала – сбитый турками Су-24М и первоначальные жёсткие заявления Эрдогана о том, что «турецкие ВВС делали всё правильно, так как Су-24М был самолётом-нарушителем». Это только потом Эрдоган по известным причинам отыграл назад и вдруг стал большим другом России.

Принятые меры – сопровождение бомбардировщиков и других бортов истребителями ВКС РФ в воздушном пространстве Сирии. Раньше о необходимости сопровождения почему-то не задумывались.

Потом – атака террористов то ли с помощью миномётов, то ли с помощью БПЛА (то ли и одного, и другого) на авиабазу ВКС РФ «Хмеймим» в Латакии. Официальный итог – повреждения нескольких самолётов. О завершении их ремонта до сих пор не сообщалось.

Принятые меры – на «Хмеймим» переброшены средства борьбы с БПЛА, включая радиоэлектронные комплексы. Также усилена охрана по периметру российской авиационной базы в Латакии. О необходимости надёжного охранения подступов к базе тоже почему-то не думали до указанных инцидентов.

Потеря палубных истребителей Су-33 и МиГ-29К (лётчики,слава богу, живы) вследствие проблем с «посадочным» оборудованием на палубе авианосного крейсера «Адмирал Кузнецов».

Принятые меры: «разбор полётов» по факту проблемных аэрофинишёров. Недостаток практических тренировок или отсутствие должной проверки оборудования?

Теперь - ситуация с Ил-20, после которой снова приходится предпринимать экстренные меры, в том числе и по созданию РЭБ-колпака над частью Сирии в связи с действиями "партнёров".

С одной стороны, всё это является доказательством того, что Россия в Сирии всерьёз и надолго. С другой стороны, возникают и вопросы по поводу того, не слишком ли наивным был изначальный подход как к эксплуатации военной техники, так и к контактам с упомянутыми "партнёрами"? Этот вопрос можно было бы и не задавать, если бы не потери среди российских военнослужащих в САР. А наши потери в САР в текущем году стали наиболее крупными с начала операции. Делаем выводы - хорошо. Делаем выводы только после трагедий - плохо.
Автор:
Володин Алексей
Использованы фотографии:
Википедия
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62 комментария
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  1. Васян1971 Офлайн
    Васян1971 Сегодня, 10:36
    +4
    " Почему принимаем меры в САР только после трагедий?"
    Традиция? Типа один битый за двух не битых канает. А потом кэ-эк зашнуруем берцы, да кэ-эк поднимемся с колен, кэ-эк расмахнись рука-раскрутись бревно! Но до этого дело пока, видимо, не дошло. Недостаточно пока пенделей наполучали. Копим боевую злость.
    1. igorbrsv Онлайн
      igorbrsv Сегодня, 10:41
      +5
      Отсутствие опыта боевых действий в заданных условиях вероятно
      1. genisis Онлайн
        genisis Сегодня, 10:48
        +5
        "Опыт - сын ошибок трудных" (с)
      2. jjj Офлайн
        jjj Сегодня, 10:53
        +5
        Запад отработал систему первого "обезоруживающего" удара под прикрытием гражданских самолетов, полагая, что Россия не будет сбивать пассажирские лайнеры. Но в России загодя принято решение - после 11 сентября - что и пассажирские самолеты сбиваться будут.
        Физически Россия может перекрыть небо в регионе. Но такие действия могли быть признаны актом агрессии. Но теперь, после трагедии, действия России можно рассматривать только как защиту. По идее, для престижа надо бы завалить пару израильских самолетов. И, как думается, они специально полезут на рожон. Но, что-то подсказывает, что ни их, ни коалицию мы сбивать не будем. Наша цель - не война. Наша цель переиграть их в долгую
        1. НИКНН Офлайн
          НИКНН Сегодня, 11:05
          +6
          Цитата: jjj
          Наша цель переиграть их в долгую

          Страшновато звучит. Так и просится вопрос, и долго мы вот так (как с Ил-20) переигрывать их будем?
          1. jjj Офлайн
            jjj Сегодня, 11:09
            0
            Любопытную вещь сказал Ма из "Алибабы" - двадцать лет
          2. Vladimir 5 Офлайн
            Vladimir 5 Сегодня, 11:32
            +9
            Почему нет понимания, что вседозволенность израильских ВВС в Сирии и довело до трагедии с ИЛ-20. По большому счёту президент РФ также в ответе, когда по его сговору с израильцами гибнут СОЮЗНЫЕ сирийские и иранские военнослужащие, и как относиться сирийцам к таким предательским по сути сговорам президента России с врагами израильцами....Это в Кремле лоббисты Израиля за главных, так выходит..Главная причина трагедии и ощутимого удара по воздушной разведке ВКС в Сирии, в разрешениях израильским ВВС безнаказанно бомбардировать в Сирии всех, кого пожелает, в том числе союзных сирийцев......
        2. Сыщик Офлайн
          Сыщик Сегодня, 12:19
          +1
          Цитата: jjj
          Наша цель переиграть их в долгую

          Все это не, что иное, как переформатирование стратегии России в ближневосточном регионе. Пришло время ужесточить дипломатические и военно - политические меры противодействия агрессии. По другому поведение Израиля не могу и не хочу называть. Почему не раньше? Потому, что пытались строить отношения исходя из договорных обязательств. Причем со всеми сторонами исключая собственно откровенных террористов. Разве это плохо? Это нормальное поведение нормального государства. Нет? Так не хотите? Ну можем по другому! Зачем обвинять российское руководство МО в нормальном поведении. Мы ведь не Израиль, который не смотря на действительно хорошо складывающиеся отношения повел себя совершенно не адекватно! Для неадекватов конечно С 300. В этой связи хотелось бы напомнить еврейским партнерам, что этот ЗРК способен не только взять под контроль воздушное пространство, но и эффективно наносить удары по наземным объектам. Командующий ВВС Израиля скоротечно прилетел в Москву не по тому, что ему было очень стыдно, а для того, чтобы предотвратить поставки С 300 в Сирию, что конечно прогнозировалось. Доверительного разговора не получилось...
          И так в руках Сирии окажется (наверняка уже оказалось) оружие способное накрывать цели практически на половине Израиля... Этого добивались евреи? Можно прогнозировать подобный идиотизм?! Конечно не скажу, что испытывал ранее к этому государству какие то теплые чувства, но точно думал о их армии и руководстве гораздо лучше!
        3. Арберес Офлайн
          Арберес Сегодня, 13:40
          +1
          Цитата: jjj
          Но, что-то подсказывает, что ни их, ни коалицию мы сбивать не будем.


          Что бы "сирийские"С-300 смело работали по израильским самолетам, к С-300 надо приложить "сирийские" комплексы - "Искандер" и системы РЭБ, как говорится - полный пакет !
        4. GELEZNII_KAPUT Офлайн
          GELEZNII_KAPUT Сегодня, 14:34
          0
          Цитата: jjj
          Наша цель переиграть их в долгую

          Вопрос только в одном, хватит ли здоровья, уровень жизни в России падает, из-за этой войны в том числе...
    2. Комментарий был удален.
    3. masterovoy Офлайн
      masterovoy Сегодня, 11:32
      +16
      За те несколько десятков лет, что мне довелось провести на военной службе, я абсолютно уверен, что более 80% аварий, катастроф, попадание в засады, массовая гибель л/с происходит по вине командиров и начальников всех степеней не способных организовать боевое, специально-техническое и тыловое обеспечение БД. Так было и в этот раз, в воздухе работали десятки летательных аппаратов, а наш АН-26 работал без прикрытия. И еще я абсолютно уверен никогда, слышите никогда не верте евреям, мусульманам всех течений. У меня был случай, когда клянущийся в любви и уважении к нам египетский офицер, которого мы вытащили "с того света", начал стрелять нам в спину, едва мы начали движение к своим. А бывшие офицеры СА и нынешней России, по национальности евреи, едва переехав на "историческую" родину, начали "гадить" на страну в которой родились, выросли, получили образование, довольно высокие воинские звания...
      1. андрей юрьевич Офлайн
        андрей юрьевич Сегодня, 11:47
        0
        Почему принимаем меры в САР только после трагедий?
        потому,что у нас: "пока гром не грянет-мужик не перекрестится..." и " пока петух жареный в Опу не клюнет..."менталитет такой что ли...остаётся надеяться. что :"долго запрягаем,но быстро едем...".
        1. антивирус Офлайн
          антивирус Сегодня, 12:11
          0
          вместо мужиков опять нужны дворяне?
      2. Бультерьер Офлайн
        Бультерьер Сегодня, 12:10
        0
        Ил 20, и чем его прикрывать при его тихоходности?
    4. НЕКСУС Онлайн
      НЕКСУС Сегодня, 12:32
      +1
      Цитата: Васян1971
      " Почему принимаем меры в САР только после трагедий?"
      Традиция? Типа один битый за двух не битых канает. А потом кэ-эк зашнуруем берцы, да кэ-эк поднимемся с колен, кэ-эк расмахнись рука-раскрутись бревно! Но до этого дело пока, видимо, не дошло. Недостаточно пока пенделей наполучали. Копим боевую злость.

      Про криворукость сирийских ракетчиков было ясно и доходчиво показано и рассказано,когда израильтяне накрыли Панцирь с сирийским расчетом. Это и был первый звонок.
      А решение про -"прикрепить к каждому сирийскому расчету нашего офицера с дубиной" это надо было сделать изначально,тк та же вьетнамская война именно этому и научила,когда там работали наши офицеры на вьетнамских ракетных расчетах. Но ведь на грабли наступать -это наше все.
      Но я бы,задал несколько вопросов иранцам. Например-Какого лешего персы начали размещать свои мини-заводы и склады в непосредственной близости с нашими обьектами под нашим зонтиком ПВО и ПРО? Персы,воюя с Израилем таким способом,подставили и нас. При этом обвиняют евреев,криворукость сирийцев,но ни слова про хитрозадость персов.
  2. Irokez Офлайн
    Irokez Сегодня, 10:38
    +3
    Делаем выводы - хорошо. Делаем выводы только после трагедий - плохо.

    Вот опять же сколько можно об одном и том же.
    "Знать бы где упасть - подстелил бы".
    Выводы делаются всегда и везде и после будут делаться ещё много и долго и всё равно на 100% ничего не будет сделано нигде и никогда - это закон жизни ибо жизнь и реальность меняется всё время, а не является статичной.
    А жизнь такая, что кусать вас будут со всех сторон волки, шакалы, змеи, птицы, тараканы и блохи и от всех их никогда не убережётесь если будете вокруг их, а если из норки не высовываться, то да может кроме кротов и червей вас никто не укусит.
    1. Васян1971 Офлайн
      Васян1971 Сегодня, 10:47
      +2
      Цитата: Irokez
      а если из норки не высовываться, то да может кроме кротов и червей вас никто не укусит.

      Но и дело кончится, как у того "премудрого пискаря".
      1. Володин Офлайн
        Володин Сегодня, 10:50
        +9
        Цитата: Irokez
        "Знать бы где упасть - подстелил бы".

        Выходит, никто ничего не знал и не предполагал. Тем более странно.

        Не знали и не догадывались, что бородатые могут атаковать военную базу, потому охрана была только по ближнему периметру?
        Не знали и не догадывались, что по вертолётам могут работать ПЗРК?
        Не знали, что проблемы с теми же аэрофинишёрами?

        Вы, собираясь выходить, если видите, что на улице собирается дождь и гроза, думаю, берёте с собой зонт. Вооот...
        1. Irokez Офлайн
          Irokez Сегодня, 11:11
          -1
          Цитата: Володин
          Не знали и не догадывались, что бородатые могут атаковать военную базу, потому охрана была только по ближнему периметру?

          Задавший вопрос уже частично сам на него ответил. Да именно не знали и не догадывались и никто не предпологал, что они будут с кустарных безпилотников атаковать.

          Цитата: Володин
          Не знали и не догадывались, что по вертолётам могут работать ПЗРК?

          Знали и догадывались, но не знали где.


          Цитата: Володин
          Не знали, что проблемы с теми же аэрофинишёрами?

          Нет не знали, а если и знали, то по Вашему Кузнецов бы вообще наверно не прищёл бы к Сирии и не потеряли бы самолёты, а значит сэкономили бы деньги, а значит они бы пошли на строительство домов для бомжей и так далее и тому подобное.

          Если есть предпосылки и вероятность дождика, то да зонтик беру, а если нет, то это глупая и бездумная затея таскать с собой зонтик каждый раз.
          К сожалению уважаемый я не предусмотрел Вашего коментария и не написал в своём первом посте готовый ответ. Извините такой уж я непродуман и бездарь.
    2. Стирбьорн Онлайн
      Стирбьорн Сегодня, 11:17
      +2
      Цитата: Irokez
      Вот опять же сколько можно об одном и том же.
      "Знать бы где упасть - подстелил бы".
      Выводы делаются всегда и везде и после будут делаться ещё много и долго и всё равно на 100% ничего не будет сделано нигде и никогда - это закон жизни ибо жизнь и реальность меняется всё время, а не является статичной.

      Все логично, только непонятно, почему те же турки, американцы и евреи таких потерь не имеют, несмотря на активность своих ВВС
      1. Irokez Офлайн
        Irokez Сегодня, 11:26
        0
        Цитата: Стирбьорн
        Все логично, только непонятно, почему те же турки, американцы и евреи таких потерь не имеют, несмотря на активность своих ВВС

        Если непонятно отвечу - патамушто они за одно. Но у турок не всё так гладко как Вы говорите если вспомнить неудавшийся переворот, так же и терракты и курды кусают (а они ведомые США). А вот США - Израиль всё да - гладко.
  3. игорка357 Офлайн
    игорка357 Сегодня, 10:43
    0
    Ну так тогда давайте туда всю армию РФ отправим,со всем спектром вооружения,включая стратегическое..ну так, на всякий случай!Ну как можно писать такие статьи, ведь все предусмотреть не возможно!
    1. Володин Офлайн
      Володин Сегодня, 10:56
      +3
      Цитата: игорка357
      все предусмотреть не возможно!

      А не надо пытаться предусмотреть "всё". Достаточно наиболее критических направлений - хотя бы той же авиабазы .

      Невозможно было предусмотреть, что террористы могут атаковать "Хмеймим"? Невозможно было предусмотреть, что российские самолёты могут быть атакованы?

      Ну если так, то дальше без комментариев
      1. игорка357 Офлайн
        игорка357 Сегодня, 11:49
        0
        А можете предусмотреть вторжение танков игилоидов на Хмеймим?Ведь это возможно?Ну так танковую дивизию туда надо!Если вам не возможго представить это,тогда без комментариев Алексей!
        1. Арберес Офлайн
          Арберес Сегодня, 13:51
          0
          Цитата: игорка357
          вторжение танков игилоидов на Хмеймим?Ведь это возможно?Ну так танковую дивизию туда надо!


          По вашим данным Даиш готовит танковый удар? Ну прямо как под Курском. Откуда у вас такие сведения?
          С небольшим количеством бармалейской (устаревшей) бронетехники отлично справятся ударные вертолеты и эт факт.
          Смею вас заверить, что такая техника у нас там присутствует.
  4. КВУ-НСвД Офлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 10:45
    +3
    Готов согласится с автором в недостаточной предусмотрительности генералов . Но следует признать , что все они люди и изменения в тактике действий предпринимают на основе произошедших инцидентов ибо , чтобы предусмотреть и заранее предотвратить подобные события надо быть семи пядей во лбу и обладать ( что немаловажно ) изначально неограниченными ресурсами и полномочиями . Да и присуще это ВСЕМ армиям мира и предотвратить это только с помощью аналитики не всегда реально , иногда без опыта войны и политического винигрета в данное время и в данном месте не обойтись . Правда платят за это ВСЕГДА простые солдаты и офицеры своими жизнями и здоровьем , что есть трагедия ..
    1. genisis Онлайн
      genisis Сегодня, 10:50
      0
      Мне тоже кажется, что это отсутствие опыта в планировании масштабных операций. Слишком долгое время ГШ МО РФ не решал подобных по масштабу задач.
  5. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 10:47
    +7
    ... так и к контактам с упомянутыми "партнёрами"?
    Согласен с автором, слишком заигрались с "партнерами" в обязательное выполнение договоренностей ориентируясь только на свою порядочность и наивно полагая, что и противоположная сторона будет обязательно их соблюдать. И слово "партнеры" давно пора выкинуть из лексикона и в Сирии в первую очередь.
    1. Арберес Офлайн
      Арберес Сегодня, 13:57
      0
      Цитата: rotmistr60
      И слово "партнеры" давно пора выкинуть из лексикона


      Согласен с вами, а то как то расслабляет это словечко.
  6. Yrec Офлайн
    Yrec Сегодня, 10:49
    +8
    На любой войне полно халатности и разгильдяйства. Это касается не только России. По шапке дают уже по факту, а так - авось пронесёт. После Су-24 все борта на заходе на посадку сопровождал Су-35С, но так как никто больше не покушался - забили, ибо дорого. Сейчас опять такая же фигня: покричат, попугают, погрозят "помидорами", но потом втихую с Израилем договорятся. Потерять один самолёт за несколько лет войны всё же дешевле, чем городить непробиваемую систему РЭБ/ПВО. Хоть и звучит это крайне цинично. Слишком много интересов в Сирии переплелось, никто не хочет третью мировую из-за неё начинать. Вот евреи на этом и решили сыграть. Скорее всего, это была частная провокация, как и в случае с Су-24. Из этого торчат уши ЦРУ, по моему мнению. Вот только евреи на этом, скорее, потеряют, чем приобретут. Как минимум договор об отводе иранцев и хезбаллы от израильской границы.
    1. Стирбьорн Онлайн
      Стирбьорн Сегодня, 11:20
      +1
      Цитата: Yrec
      Потерять один самолёт за несколько лет войны всё же дешевле, чем городить непробиваемую систему РЭБ/ПВО.

      Один не страшно, только вот потеряли мы уже 8 самолетов и 7 вертолетов. Сравните с потерями других участников бд на этом театре
  7. военный пенсионер Офлайн
    военный пенсионер Сегодня, 10:51
    +4
    У нашего военно-политического руководства так и не выработалась практика работать на опережение. Бьем только по хвостам....
    Единственная удачная операция на опережение - готовящаяся "химатака САА". И МИД и МО отработали отлично.
    1. Irokez Офлайн
      Irokez Сегодня, 11:21
      0
      Цитата: военный пенсионер
      Единственная удачная операция на опережение - готовящаяся "химатака САА". И МИД и МО отработали отлично.

      Нет не единственная. Помощь Сирии это одна из своевременных помощь на опережение пока ИГИЛ не закрепился в мире.
  8. Per se. Офлайн
    Per se. Сегодня, 11:04
    +2
    Делаем выводы - хорошо. Делаем выводы только после трагедий - плохо.
    Самое первое, от чего надо изначально исходить, кто нам Сирия, если, однозначно, не враг, то друг (союзник), или так... Если сирийцы нам союзники, то, пардоньте, какого чёрта израильские ВВС (или кто иной) может бомбить наших союзников, а мы делали вид, что это не наше дело? Ну, чему тогда сейчас удивляться и возмущаться, как говорится, либо крестик снимите, либо трусы оденьте. Наносят удар по союзнику, должны знать, за него вступится Россия, это "Люфтваффе", с земли обетованной, уже не первый раз долбит по Сирии, без объявления войны, без санкции ООН, захотели, бомбанули. Генерал-майор Конашенков озвучивает последние улики-обвинения, если наш комплекс ПВО вёл израильских стервятников, видели, что пилот F-16 подставил под удар наш Ил-20, почему не грохнули этого "аса" умника? Если залезли в Сирию, нельзя вашим и нашим, уже ты либо союзник Сирии, либо не друг, не враг, а так... Пока не определимся, с кем мы и за кого, так и будет с "партнёрами", при заокеанской "маме", что не разрешает их обижать.
    1. лис Онлайн
      лис Сегодня, 11:57
      +2
      мы то определились,но у "гаранта" все партнёры,вот он и вертит задом,как бл...ь на шесте.
  9. fif21 Офлайн
    fif21 Сегодня, 11:11
    0
    Пока гром не грянет , мужик не перекрестится. Менталитет у нас такой request
  10. Безликий Онлайн
    Безликий Сегодня, 11:12
    +7
    Очень однобокая статья. Где хоть один анализ превентивных мер, принятых РФ в Сирии. Из 5 разных, притянутых за уши друг к другу случаев только один - откровенный военный просчет (атака террористов на Хмеймин).

    Су-24М - так мы шли в Сирию воевать с террористами, а не с регулярной турецкой армией. У террористов, напомню - авиации нет. С такой же логикой можно пытаться предусмотреть одномоментное объявление войны любой страной мира РФ. Аргумент не убедительный, если не сказать более.

    Потеря палубных истребителей Су-33 и МиГ-29К - их что, вследствие огневого контакта потеряли? Естественно, как и при любой ошибке был разбор полетов, что является нормальным после любого авиационного инцидента. или автор хочет сказать, что полеты надо до инцидента разбирать? Знал бы, где упал - соломки б подстелил.

    Ситуация с Ил-20... Тут вообще - особый случай. У нас с Израилем было много совместных мероприятий в Сирии:

    1. Израильтяне патрулируют границы Голанов по сути своей под охраной военной полицией РФ.
    2. Мы договорились с Ираном об отводе иранских формирований от границы с Израилем.
    3. При нашем посредничестве и исключительно из-за нашей позиции Израилю был передан захваченный ранее танк.
    4. Исключительно по просьбе Израиля мы осуществляли поиск останков израильских солдат по переданным координатам на территории, подконтрольной ИГИЛ (запрещена в РФ). В ходе этой операции наша группа была атакована террористами. Один из наших солдат был ранен.
    5. В период весны-лета 2018 действовали многочисленные договоренности с Израилем, которые сводились к тому, что он прекращает поддерживать боевиков в обмен на то, что мы договариваемся с Ираном. Можно как угодно к этому относится, но относительно бескровное освобождение юга (Даръа и окрестности), а также районов близ Эль-Кунейтры, стало возиможны в весомой своей части из-за подобных договоренностей.
    С использованием аналогичных методов были освобождены часть районов ранее.
    6. Израиль единственный, с кем худо-бедно, но действует "горячая линия" о предупреждении инцидентов в небе Сирии. Как ей пользуются - второй вопрос, но она есть.

    На этом фоне ожидать, что Израиль своими действиями уничтожит наш самолет, подставив его под ПВО Сирии?..

    Повторюсь, статья очень однобокая. С 2015 года мы в Сирии. Автор приводит 4 инцидента (и то - разные по природе своей) и на этом основании делает вывод от частного к общему (что уже логическая ошибка) о том, что у нас меры принимаются только после инцидентов.

    А сколько операций в Сирии нами было проведено успешно автору неизвестно? Я тут кое-где уже приводил официальную статистику Минобороны на август 2018 года по этому поводу. Там гигантские цифры 5 - 6 значных порядков.

    А тут у автор 4 разных инцидента - и все плохо.

    Подобный всепропальческий подход непрофессиональный, одиозный, антирусский по сути и лживый по основанию (причем - абсолютно сознательно). Он не показывает ничего кроме ангажированности и негативного отношения автора к ВС РФ в целом и к их действиям в САР в частности.
    1. Володин Офлайн
      Володин Сегодня, 11:23
      -3
      Абсолютно однобокий комментарий, автор которого вьётся ужом, чтобы оправдать просчёты, многие из которых привели к гибели российских военнослужащих. Он не показывает ничего, кроме ангажированности и негативного отношения к погибшим военнослужащим ВС РФ и членам их семей. Автор комментария даже не озаботился пониманием того, что в материале приведены несколько КОНКРЕТНЫХ примеров просчётов, которых можно было бы избежать. И вдобавок автор не позаботился ознакомиться с материалами, в которых рассказывается об успехах российских войск в Сирии.
      1. Irokez Офлайн
        Irokez Сегодня, 11:37
        0
        Уважаемый не противоречьте жизни. А именно: - "В жизни нет ничего идеального". Вы идеалист - спуститесь на землю.
        В нормальном случае 50 на 50, а в лучшем если на нашей стороне больше 50% успехов чем поражений.
        И не верьте никому если они говорят, что у других всё гладко и всё просчитано я вам уверенно скажу - "ВРУТ" или "НЕДОГОВАРИВАЮТ".
      2. Безликий Онлайн
        Безликий Сегодня, 11:39
        +2
        Цитата: Володин
        Абсолютно однобокий комментарий, автор которого вьётся ужом, чтобы оправдать просчёты, многие из которых привели к гибели российских военнослужащих. Он не показывает ничего, кроме ангажированности и негативного отношения к погибшим военнослужащим ВС РФ и членам их семей. Автор комментария даже не озаботился пониманием того, что в материале приведены несколько КОНКРЕТНЫХ примеров просчётов, которых можно было бы избежать. И вдобавок автор не позаботился ознакомиться с материалами, в которых рассказывается об успехах российских войск в Сирии.



        Не хотел писать в одном комментарии, так как очень много получалось. по просьбам трудящихся. Вся информация взята с официального сайта Минобороны http://mil.ru/

        Данные на конец августа 2018 года

        За время операции в Сирии ВКС России выполнили суммарно 39 тысяч боевых вылетов, в том числе более 20 тысяч в ночное время. Во время активных фаз операции интенсивность применения боевой авиации достигала более 100 самолето-вылетов за сутки. Каждый самолет совершал ежесуточно по 3-4 вылета. Максимальное количество самолето-вылетов за сутки - 139 - было выполнено 20 ноября 2015 года.

        ВМФ России совершены 189 боевых походов, в которых приняли участие 86 кораблей, 14 подводных лодок и 83 судна.

        Летчиками ТАВКР выполнено 420 боевых вылетов, в том числе 117 ночью, уничтожено 1252 объекта террористов.

        Российские БЛА выполнили более 25 тысяч вылетов, ими было вскрыто 47522 объекта противника. Ежедневно в Сирии выполняли полеты до 70 БЛА "Форпост" и "Орлан-10".

        По объектам террористов нанесено 100 ударов крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" и 66 ударов крылатыми ракетами воздушного базирования.

        Бомбардировщиками Ту-22М3 выполнено 369 самолето-вылетов, нанесено 47 групповых ударов, уничтожено 215 объектов.

        В результате ударов авиации и крылатых ракет уничтожено 121466 объектов террористов, в том числе 970 полевых лагерей, 20513 опорных пунктов, 9941 склад боеприпасов и ГСМ, 649 танков, 731 БМП, 8927 автомобилей с зенитными установками. Ликвидировано 830 главарей бандформирований, более 86 тысяч боевиков, в том числе более 4500 выходцев из России и стран СНГ.

        В целях обеспечения деятельности группировки войск в Сирии выполнено 424 рейса морским транспортом и 2785 рейсов воздушным транспортом. В ходе которых перевезено: морским транспортом 3250 человек, 4501 единица вооружения и военной техники, 1559000 тонн грузов, воздушным транспортом перевезено 91285 человек, более 1000 единиц вооружения и военной техники, 55846 тонн грузов. Ежесуточно из России в Сирию воздушным и морским транспортом осуществлялась доставка в среднем 2000 тонн различных грузов.

        С использованием парашютных платформ доставлено 6077 тонн продовольствия.

        Организовано восстановление 4710 единиц вооружения и военной техники сирийских правительственных войск, передано более 1100 тонн автобронетанкового имущества.

        Теперь о грустном, о потерях.

        В ходе операции Вооруженных сил РФ в Сирии, начавшейся 30 сентября 2015 года, Вооруженные силы (ВС) России потеряли на территории этой страны в различных обстоятельствах 14 летательных аппаратов (с учетом происшествия 17 сентября 2018 года). Для сравнения, в первой чеченской кампании (1994-1996 годах) было потеряно около 40 самолетов и вертолетов российских ВВС, МВД, погранслужбы и пр., во второй (1999-2007) - около 70, в операции по принуждению Грузии к миру (2008 год) - восемь. Из 14 потерянных в Сирии летательных аппаратов - два транспортных и четыре ударных вертолета, два бомбардировщика Су-24М, штурмовик Су-25 и транспортный самолет Ан-26, два палубных истребителя с авианосца "Адмирал Кузнецов" (МиГ-29К и Су-33), один истребитель Су-30СМ (предположительно, относился к морской авиации ВМФ) и один самолет радиоэлектронной разведки Ил-20.
        1. Irokez Офлайн
          Irokez Сегодня, 11:52
          +2
          Отлично всё написано где есть, что с чем сравнить и отделить котлеты от мух. Полный и взвешенный подход к результатам работы в Сирии. 5+
          Не могу ничего предвидеть, но боюсь, что минусовщиков тут будет больше чем плюсовщиков ибо Ваш пост как кость в горле всёпропальщикам.
      3. Безликий Онлайн
        Безликий Сегодня, 11:42
        -1
        Товарищ же Володин Алексей, чей комментария я процитировал в начале, кроме громких слов и дилетантского подхода ничем конкретным подкрепить свои доводы, увы, не был в состоянии. В моем предыдущем комментарии оцениваются недостатки статьи и восполняются её пробелы. подобная очевидная истина, видимо, не всем доступна.

        С учетом того, что Володин, видимо, является ещё и автором статьи, к рецензии могу добавить. Мне бы на его месте было стыдно писать подобное, показывая собственный непрофессионализм на всеобщее обозрение.

        Требования к комментариям и к статье - разные. Статья должна раскрывать проблему, расставлять акценты, в статье, если она претендует на "новость" должен содержаться полный анализ ситуации и, если наличествует личностная оценка новости - хотя бы обозначаться возможность иных подходов, коих множество.
        Ничего из этого в данном опусе не наблюдается.

        Более того, с учетом подтасовки фактов статья формирует ошибочное и неверное представление читателя о действиях наших ВС в САР, что дает целую плеяду пищи для раздумий относительно истинных целей автора при написании статьи.
        1. Володин Офлайн
          Володин Сегодня, 11:53
          +1
          М-да. Безликий есть безликий. Ни убавить, ни прибавить. Товарищу Безликому русским языком объяснено, о чём конкретно этот материал, но товарищу Безликому, видимо, сие объяснение на русском языке недоступно, потому и продолжает виться ужом, оправдывая откровенные просчёты, избежав которых, можно было сохранить десятки жизней наших солдат.

          Цитата: Безликий
          плеяду пищи

          5 баллов
          1. Комментарий был удален.
  11. rudolff Онлайн
    rudolff Сегодня, 11:24
    +5
    Потеря Миг-29К и Су-33. Причина аэрофинишер. Почему вдруг? Потому что с такой интенсивностью палуба Кузнецова давно уже не эксплуатировалась. Что мешало отработать подобный режим крейсера до выхода на БС? Ничего не мешало. Обязаны были! Спешка, авось, разгильдяйство и показуха. Выводы сделаны, ошибки планирования признаны, виновные наказаны? Нет. Вместо этого: беспрецедентный поход, не имеющий аналогов, войдет в историю, бесценный опыт... Ордена, медали, грамоты. Большинство потерь в Сирии на совести командования. В том числе верховного.
  12. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 11:24
    0
    А Аналитика у тех , наших, генералов, от слова анал?
  13. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 11:26
    +3
    войны и конфликты с 1938-39. 1941. 1956. 1968. 1969. 1980-89, Чечня, Югославия, Грузия, Украина, не научили?
    1. Товарищ Берия Офлайн
      Товарищ Берия Сегодня, 12:35
      0
      «История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков» Василий Ключевский.

      Увы.
  14. НашеДелоПравое Офлайн
    НашеДелоПравое Сегодня, 11:33
    +2
    " Почему принимаем меры в САР только после трагедий?"
    Я думаю, что из-за недальновидной политики руководства.
    Руководители должны действовать как шахматисты, думать на несколько шагов вперёд.
    Если не могут сами думать, пусть эксперты думают за них.
  15. Сибирский цирюльник Офлайн
    Сибирский цирюльник Сегодня, 11:49
    0
    Мне думается,что подобные ошибки мы совершаем постоянно. И история нас ничему не учит. Банальное головотяпство и авось..
  16. Lycan Офлайн
    Lycan Сегодня, 11:54
    0
    "Почему принимаем меры в САР только после трагедий?"

    Потому что в сознании у многих Зав-ов у нас - жареный петух и круговая порука. Типа:
    - самый умный советовать тут?
    - вот будет задача - будешь свои выдумки реализовывать,
    - и так сойдёт - не стрелять же из него (неё),
    - решение проблем по мере их наступления (как подопрёт - так и включим голову, но не раньше),
    - из треугольника предпочтений (где реализуемы обычно 2 из 3)
    =дёшево (в рамках бюджета) -
    =быстро (в сроки с потолка) -
    =качественно (продуманно + на совесть) (С)
    проседание в "качестве" обычно наказывается позднее прочих и коллективно (т.е. ор с большими глазами на тех, кто уже занят другими делами и слушает, понуро свесив голову и ожидая перерыва на обед).
  17. профессор Офлайн
    профессор Сегодня, 11:56
    +2
    Сначала – сбитый турками Су-24М и первоначальные жёсткие заявления Эрдогана о том, что «турецкие ВВС делали всё правильно, так как Су-24М был самолётом-нарушителем». Это только потом Эрдоган по известным причинам отыграл назад и вдруг стал большим другом России.

    Эрдоган назад не отыгрывал и даже прощения не попросил.

    Принятые меры – сопровождение бомбардировщиков и других бортов истребителями ВКС РФ в воздушном пространстве Сирии. Раньше о необходимости сопровождения почему-то не задумывались.

    Принятые меры – Не залетают на турецкую территорию.

    Потом – атака террористов то ли с помощью миномётов, то ли с помощью БПЛА (то ли и одного, и другого) на авиабазу ВКС РФ «Хмеймим» в Латакии. Официальный итог – повреждения нескольких самолётов. О завершении их ремонта до сих пор не сообщалось.

    Принятые меры – на «Хмеймим» переброшены средства борьбы с БПЛА, включая радиоэлектронные комплексы. Также усилена охрана по периметру российской авиационной базы в Латакии. О необходимости надёжного охранения подступов к базе тоже почему-то не думали до указанных инцидентов.

    Принятые меры –бетонные укрытия.

    Потеря палубных истребителей Су-33 и МиГ-29К (лётчики,слава богу, живы) вследствие проблем с «посадочным» оборудованием на палубе авианосного крейсера «Адмирал Кузнецов».

    Принятые меры - отправка авианосца на модернизацию.

    Теперь - ситуация с Ил-20, после которой снова приходится предпринимать экстренные меры, в том числе и по созданию РЭБ-колпака над частью Сирии в связи с действиями "партнёров".

    Принятые меры - Оснащение командных пунктов сирийских соединений и воинских частей противовоздушной обороны автоматизированными системами управления, которые поставляются только в российские Вооруженные Силы. Это обеспечит централизованное управление всеми силами и средствами ПВО Сирии, ведение мониторинга воздушной обстановки и оперативную выдачу целеуказаний. «Главное, будет гарантирована идентификация всех российских воздушных судов сирийскими средствами ПВО». То что по заявлениям российких генералов уже давно было сделано.
  18. Radikal Офлайн
    Radikal Сегодня, 11:57
    +2
    С другой стороны, возникают и вопросы по поводу того, не слишком ли наивным был изначальный подход как к эксплуатации военной техники, так и к контактам с упомянутыми "партнёрами"?
    Это не наивность - наивность, когда человек в возрасте начиная с 1 года начинает познавать мир... . То о чём хочет сказать автор в статье называется по-другому - беспечность, и раздолбайство, граничащее с преступлением, потому что речь идёт о безопасности людей! sad
    1. Стирбьорн Онлайн
      Стирбьорн Сегодня, 13:06
      0
      Как говорится - умные люди учатся на чужих ошибках, это только дураки на своих и то не всегда, кстати!
  19. Роман070280 Офлайн
    Роман070280 Сегодня, 12:09
    +3
    Да с чего решили, что только после трагедии??
    Вот неполный список новостей..
    Россия наглухо закрыла небо над Сирией для любых самолетов, кроме своих 3-10-2015
    "В военных кругах американского контингента в Турции сообщили, что летательные аппараты НАТО, пытавшиеся подходить на близкое расстояние к силам РФ, были засвечены радарами, при этом источник засвета даже определить не удалось.

    «Русские дали понять, что они всё видят, и ближе идти не стоит, иначе собьют», — отметил американский военный.

    «Честно говоря мы были удивлены системами ПВО России, скорее всего там стоят новейшие комплексы С-400. Больше у меня нет идей», — рассказал полковник Джек Джейкобс."


    Российские С-300 закрыли небо Сирии от американских крылатых ракет 7 октября 2016
    "Учитывая, что там находится наша техника, там совершается операция ВКС, никто не понимает, куда ракета полетит, – сказала Мария Захарова. – Туда и поместился комплекс С-300"


    РОССИЯ ЗАКРЫЛА НЕБО НА СИРИЕЙ ДЛЯ АВИАЦИИ США И ИХ СОЮЗНИКОВ 23.03.2018
    "Как они сообщают, прекращение полетов будет действовать, до возникновения крайне необходимости.

    Связано это с тем, что Министерство обороны Российской Федерации, поставило в Сирии дополнительные зенитно ракетные комплексы С-400 и системы радиоэлектронной борьбы. В связи с этим, все несанкционированные полеты, теперь не безопасны, и в первую очередь для западной коалиции."


    Путин "закрывает сирийское небо" уже чуть ли не чаще, чем "выводит войска" из Сирии.. А воз и ныне там..
    1. Стирбьорн Онлайн
      Стирбьорн Сегодня, 13:09
      0
      Очень верно, кстати. И каждый раз местные ура-патриоты, восторженно обещают наконец-то показать супостату "кузькину мать"
  20. Radikal Офлайн
    Radikal Сегодня, 12:16
    +1
    Безликий (Безликий) Сегодня, 11:12 НОВЫЙ
    +2
    Очень однобокая статья.

    Су-24М - так мы шли в Сирию воевать с террористами, а не с регулярной турецкой армией
    И плохо! Это непрофессиональный подход! ВС, или группировка войск, находящаяся за границей должна обладать всем арсеналом средств для ведения боевых действий против любого противника - террористов, НВФ, или регулярной армии противника. soldier
  21. Berkut24 Офлайн
    Berkut24 Сегодня, 12:28
    +2
    Зря автор так. Сирийский конфликт - это не столько военное событие, сколько политическое. своего рода шахматная игра, где каждый шаг делается после хода соперника. Нельзя поставить Турцию как держателя проливов и члена НАТО в позу моллюска, пока она не даст существенный повод. И нельзя в ту же позу поставить Израиль, как основного союзника США, пока к этому не появится веские основания.
    А ходы делаются грамотные, я думаю что просчитанные варианты всегда на столе стратегов. Когда американцы заходили с базами в Сирию, то они заявляли, что будут уничтожать ИГ и Алькаиду. Сейчас глава Пентагона заявил, что в Сирии они для противодействия с Россией, а боевики их не интересуют. Турция на ходу меняет позицию и закупает С-400 у России, Израиль вынужден отказаться от поддержки боевиков. КАК ещё можно было так сыграть России, чтобы после неубедительной войны с грузинами поставить на уши весь Ближний Восток без прямого масштабного столкновения с недругами?
  22. Товарищ Берия Офлайн
    Товарищ Берия Сегодня, 12:41
    +1
    Цитата: профессор
    Эрдоган назад не отыгрывал и даже прощения не попросил.

    Что вы говорите? Какой нахал. :)
    МОСКВА, 27 июня.(2016 г.) /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в послании президенту РФ Владимиру Путин извинился за сбитый турецкими ВВС в ноябре прошлого года в Сирии российский бомбардировщик Су-24.

    Об этом сначала сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, затем выдержки из письма турецкого лидера были опубликованы на сайте Кремля.
  23. Flatter Офлайн
    Flatter Сегодня, 13:23
    +1
    "У России нет политики,у нее реакция на изменения"-Б Обама.
  24. kunstkammer Онлайн
    kunstkammer Сегодня, 13:33
    0
    Цитата: Irokez
    значит сэкономили бы деньги, а значит они бы пошли на строительство домов для бомжей

    В-о-о-т... И подошли мы к исходной точке - дело в деньгах!
    Про строительство домов для бомжей, конечно, сильно сказано. Наше правительство не токмо за бомжей, но и за других не особо отвечает.
    Но главное - где взять деньги, Зин? Ну ни у Грефа же с Наибулиной брать! То-то! Потому и сказано всем было - Министерство Обороны воюет на свои деньги. По русски, это значит - на тебе три рубля... и ни в чём себе не отказывай. Но оборону крепи, туды твою нехай!
    Вот и крепили наши доблестные хенералы оборону за три рубля. Правда, потом оказалось, что терять стали на миллиарды рупей и зачесались наши великие экономисты - хрен с вами, дадим денежку на сопровождение самолётов... но не более! Денег нет, но вы держитесь.
    И держались.. пока другое не случилось. И опять - дайте денежку на... защиту базы? Бабанька Наибулина, дай убогим и сирым.. совсем оскудела казна МОбороны?! А она им в ответ - я лучше дома для бомжей построю...
    Так и воюем.
  25. bratchanin3 Онлайн
    bratchanin3 Сегодня, 13:41
    0
    Я не думаю, что российские военные наивные, ведь за плечами у них хорошее профессиональное образование и богатейший опыт отцов и дедов. Может это особенность российской ментальности - пока рак на горе не свистнет, мужик не перекрестится.
  26. Sergz Онлайн
    Sergz Сегодня, 13:48
    0
    Почему принимаем меры в САР только после трагедий?

    А это у нас стратегия и тактика такая - сначала подставиться “по полной”, а уж потом только с упоением отыгрывать “ответку”.

    Сомневающимся хочу напомнить всю хронику событий в Абхазии и Южной Осетии от начала 90х и вплоть до 08.08.2008г. Уж как только грузины за эти годы не глумились над нашими миротворцами находящимися там, которым не просто не дали полномочий вмешиваться, даже себя защищать запретили. Итог известен, и там тоже, если кто забыл, без нашей крови не обошлось. Других примеров масса, сами можете вспомнить при желании.

    Сейчас же (опять жеж как бы в ответку) в САР вообще приняты абсолютно беспрецедентные меры. Впервые другой стране будет передана военная техника без литеры “Э”, со “встроенной” в неё нашей системой идентификации свой/чужой и не кастрированными (как в экспортных версиях) ТТХ. Думаю, что сказанное будет справедливо не только к станциям интеграции и управления огнем, но и к самим дивизионам С300, более того, вполне логичным в этом свете будет выглядеть передача сирийцам именно системы С300В4, особенно для размещения в юго-западной части страны.

    Если это будет так, то всем нашим заклятым “партнёрам” вскоре представиться уникальная возможность потестить российские “боевые” системы в боевых условиях и на своей шкуре. wink
  27. kunstkammer Онлайн
    kunstkammer Сегодня, 14:01
    0
    Цитата: Flatter
    "У России нет политики,у нее реакция на изменения"-Б Обама.

    Догадался, проклятый.. всегда был смышлён. (с)