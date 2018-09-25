Британия решила закупить бронетранспортёры Boxer

Британское военное ведомство приняло решение о закупке крупной партии бронетранспортёров Boxer. Официальное разрешение на закупку 500 бронетранспортеров для британской армии было дано 23 сентября этого года руководителем отдела закупок вооружения Минобороны Великобритании Стюартом Эндрю, передает "Warspot".Как сообщается, британская армия испытывает дефицит бронетранспортеров. По планам Минобороны Британии, должен был быть объявлен тендер на поставку новых машин армии, но в дальнейшем планы изменились и военное ведомство решило вернуться в программу разработки Boxer MIV, из которой Лондон вышел в 2003 году для разработки отечественных боевых машин.Минобороны Британии планирует уже в 2019 году выбрать отечественного подрядчика, который в рамках консорциума Artec, занимающегося производством бронетранспортеров, начнет выпуск БТР, доведя его долю до 60%. Планируется к выпуску 500 машин, всего на закупку бронетранспортеров британское Минобороны планирует потратить около £2 млрд.Boxer — многоцелевой бронетранспортёр модульной конструкции, позволяющей нести различное вооружение, с колёсной формулой 8×8. На его базе выпускаются мобильные командные пункты, бронированные медицинские машины и т.д.