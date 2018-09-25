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Британия решила закупить бронетранспортёры Boxer

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Британское военное ведомство приняло решение о закупке крупной партии бронетранспортёров Boxer. Официальное разрешение на закупку 500 бронетранспортеров для британской армии было дано 23 сентября этого года руководителем отдела закупок вооружения Минобороны Великобритании Стюартом Эндрю, передает "Warspot".

Британия решила закупить бронетранспортёры Boxer


Как сообщается, британская армия испытывает дефицит бронетранспортеров. По планам Минобороны Британии, должен был быть объявлен тендер на поставку новых машин армии, но в дальнейшем планы изменились и военное ведомство решило вернуться в программу разработки Boxer MIV, из которой Лондон вышел в 2003 году для разработки отечественных боевых машин.


Минобороны Британии планирует уже в 2019 году выбрать отечественного подрядчика, который в рамках консорциума Artec, занимающегося производством бронетранспортеров, начнет выпуск БТР, доведя его долю до 60%. Планируется к выпуску 500 машин, всего на закупку бронетранспортеров британское Минобороны планирует потратить около £2 млрд.

Boxer — многоцелевой бронетранспортёр модульной конструкции, позволяющей нести различное вооружение, с колёсной формулой 8×8. На его базе выпускаются мобильные командные пункты, бронированные медицинские машины и т.д.

Использованы фотографии:
https://www.defensenews.com/
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5 комментариев
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  1. Керенский Офлайн
    Керенский Сегодня, 10:43
    +1
    А чего у Украины не заказали? За те же деньги 501 машина бы вышла.
  2. КВУ-НСвД Офлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 10:53
    0
    Как сообщается, британская армия испытывает дефицит бронетранспортеров.
    А в чём у них дефицита нет ? И куда только деньги девают ? У амеров хоть отмазка есть про сотни баз , а у этих то ?
  3. Yrec Офлайн
    Yrec Сегодня, 11:00
    +1
    Смотрю, на танки уже почти все на Западе забили. Надеются, что будут только против "папуассов" на сафари ездить. Ну-ну.
  4. Olddetractor Офлайн
    Olddetractor Сегодня, 11:32
    0
    Да, все войны предвидятся на учертанакуличкиных ТВД, в Европе только информационные и торговые. В Америке никаких...
  5. Oznob Офлайн
    Oznob Сегодня, 12:18
    +1
    Про дефицит навеяло ролик из этих ваших интернетов о том, как британский спецназ на лэндровере из засады уйти пытался где-то в Африке. Бричка была даже без брони.