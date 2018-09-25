ЕС создает механизм для обхода антииранских санкций
Участники министерской встречи на полях ООН с участием стран ЕС, России, Китая и Ирана одобрили создание Брюсселем финансового механизма для расчетов с Тегераном в обход американских санкций, передает РИА Новости.
В совместном заявлении, озвученном главой европейской дипломатии Федерикой Могерини, отмечается, что механизм поддержания и сохранения каналов оплаты позволит облегчить платежи, связанные с иранским экспортом, включая нефть, и импортом.
Она пояснила, что для проведения транзакций с Тегераном создается юридическое лицо. Это позволит компаниям работать с Ираном в соответствии с европейским законодательством. Данный проект, по ее словам, будет доступен не только европейцам, но всем участникам встречи.
Могерини подчеркнула, что решение по созданию такого механизма принято и предпринимаются первые шаги по его реализации.
Участники совещания также выступили за сохранение из Ирана экспорта нефти, газового конденсата и нефтепродуктов.
Кроме того, главы МИД признали, что Тегеран продолжает полностью выполнять свои обязательства по ядерной сделке от 2015 года – об этом свидетельствуют 12 отчетов МАГАТЭ.
Напомним, соглашение по иранскому атому было заключено при участии шести международных посредников (РФ, КНР, Германии, Франции, США и Британии). Стороны приняли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), строгое выполнение которого снимало с Тегерана ранее наложенные экономические ограничения. Однако в мае Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из этого «несправедливого» соглашения и возвращении всех ранее всех ранее отмененных антииранских санкций.
Оставшиеся в соглашении страны раскритиковали этот шаг и заявили о разработке мер, которые смогли бы защитить европейские компании от санкций США за сотрудничество с Ираном.
В совместном заявлении, озвученном главой европейской дипломатии Федерикой Могерини, отмечается, что механизм поддержания и сохранения каналов оплаты позволит облегчить платежи, связанные с иранским экспортом, включая нефть, и импортом.
Она пояснила, что для проведения транзакций с Тегераном создается юридическое лицо. Это позволит компаниям работать с Ираном в соответствии с европейским законодательством. Данный проект, по ее словам, будет доступен не только европейцам, но всем участникам встречи.
Могерини подчеркнула, что решение по созданию такого механизма принято и предпринимаются первые шаги по его реализации.
Участники совещания также выступили за сохранение из Ирана экспорта нефти, газового конденсата и нефтепродуктов.
Кроме того, главы МИД признали, что Тегеран продолжает полностью выполнять свои обязательства по ядерной сделке от 2015 года – об этом свидетельствуют 12 отчетов МАГАТЭ.
Напомним, соглашение по иранскому атому было заключено при участии шести международных посредников (РФ, КНР, Германии, Франции, США и Британии). Стороны приняли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), строгое выполнение которого снимало с Тегерана ранее наложенные экономические ограничения. Однако в мае Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из этого «несправедливого» соглашения и возвращении всех ранее всех ранее отмененных антииранских санкций.
Оставшиеся в соглашении страны раскритиковали этот шаг и заявили о разработке мер, которые смогли бы защитить европейские компании от санкций США за сотрудничество с Ираном.
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