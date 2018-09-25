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ЕС создает механизм для обхода антииранских санкций

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Участники министерской встречи на полях ООН с участием стран ЕС, России, Китая и Ирана одобрили создание Брюсселем финансового механизма для расчетов с Тегераном в обход американских санкций, передает РИА Новости.

В совместном заявлении, озвученном главой европейской дипломатии Федерикой Могерини, отмечается, что механизм поддержания и сохранения каналов оплаты позволит облегчить платежи, связанные с иранским экспортом, включая нефть, и импортом.




Она пояснила, что для проведения транзакций с Тегераном создается юридическое лицо. Это позволит компаниям работать с Ираном в соответствии с европейским законодательством. Данный проект, по ее словам, будет доступен не только европейцам, но всем участникам встречи.

Могерини подчеркнула, что решение по созданию такого механизма принято и предпринимаются первые шаги по его реализации.

Участники совещания также выступили за сохранение из Ирана экспорта нефти, газового конденсата и нефтепродуктов.

Кроме того, главы МИД признали, что Тегеран продолжает полностью выполнять свои обязательства по ядерной сделке от 2015 года – об этом свидетельствуют 12 отчетов МАГАТЭ.

Напомним, соглашение по иранскому атому было заключено при участии шести международных посредников (РФ, КНР, Германии, Франции, США и Британии). Стороны приняли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), строгое выполнение которого снимало с Тегерана ранее наложенные экономические ограничения. Однако в мае Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из этого «несправедливого» соглашения и возвращении всех ранее всех ранее отмененных антииранских санкций.

Оставшиеся в соглашении страны раскритиковали этот шаг и заявили о разработке мер, которые смогли бы защитить европейские компании от санкций США за сотрудничество с Ираном.
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20 комментариев
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  1. Anti Офлайн
    Anti Сегодня, 10:51
    +7
    Очевидно, что монополия США за контролем финансов на планете приводит к недобросовестной конкуренции когда одним варварам санкции а другим современную технику, между ЕС, Россией и Китаем должны быть налажены альтернативные закрытые от сша фин. связи.
    1. faiver Офлайн
      faiver Сегодня, 10:57
      +2
      между ЕС, Россией и Китаем должны быть налажены альтернативные закрытые от сша фин. связи.
      - вот только для США это смерти подобно.... и как следствие они затеют очередную войнушку или цепь цветных революций...
    2. den3080 Онлайн
      den3080 Сегодня, 11:15
      +1
      Ну вот и началась дедолларизация. ЕС И Китай это уже не хухры-мухры.
    3. Yrec Офлайн
      Yrec Сегодня, 11:16
      0
      Всё намного сложнее. США - это не только США, но и мощные финансовые группировки по всему миру. Им нужна гегемония доллара и контроль над транзакциями и они будут упираться. НО. Как только они увидят надвигающийся крах существующей финсистемы - они резко перейдут в другие активы. И, как говорится, "весь мир в труху". Там уже возможны варианты. А пока все поползновения напоминают мышиную возню, пока кот отвлёкся на свои дела. Забывается, что на территории большинства стран Запада расположены американские военные базы. Т.е. эти страны, фактически, под военной оккупацией. И стоит Штатам топнуть ножкой, как вся Европа под лавку забьётся.
      1. faiver Офлайн
        faiver Сегодня, 12:12
        +1
        они резко перейдут в другие активы.
        - войну они устроят, вспомните когда родился Евро и когда начались бомбардировки Югославии...
      2. igorbrsv Онлайн
        igorbrsv Сегодня, 14:29
        0
        Что-то расслабилась Европа. Чего сша выжидают? Почему не прищемят хвост? Может правда сдулись
  2. АлександрК Офлайн
    АлександрК Сегодня, 11:05
    -2
    Дело не только в оплате, а в том, что куча крупных компаний подвергнутся санкциям США в том числе и касательно их работы в США, касательно использования технологий и патентов итд.

    Поэтому бегут крупные компании из Ирана несмотря на жалкие попытки ЕС что-то с этим делать.
    1. neri73-r Онлайн
      neri73-r Сегодня, 11:10
      +3
      Цитата: АлександрК
      Поэтому бегут крупные компании из Ирана несмотря на жалкие попытки ЕС что-то с этим делать.

      Конфабуляция - выдача желаемого Израилем, за действительное! wassat
      1. АлександрК Офлайн
        АлександрК Сегодня, 11:23
        0
        Только недавно компания Volkswagen заявила покидает иранский рынок, уже и вольво за собирался.
        Крупные европейские компании в самых разных секторах экономики, начиная от нефтяного гиганта Total и заканчивая автоконцерном Daimler AG, объявляют о сворачивании бизнеса в Иран, потому что закрытие американского рынка и, что самое главное, отключение от американской банковской системы, для них намного важнее всех выгод работы в Иране.
        Голландский морской перевозчик Maersk, германская страховая компания Allianz, две крупные немецкие компании, оператор связи Deutsche Telekom и железнодорожный концерн Deutsche Bahn, в число акционеров которых входит государство, сообщили о прекращении своей деятельности в Иране в связи с санкциями США.

        Да много кто. Скоро будут новые санкции и будет ещё интереснее
        1. neri73-r Онлайн
          neri73-r Сегодня, 11:26
          +1
          Цитата: АлександрК
          Только недавно компания Volkswagen заявила покидает иранский рынок, уже и вольво за собирался.
          Крупные европейские компании в самых разных секторах экономики, начиная от нефтяного гиганта Total и заканчивая автоконцерном Daimler AG, объявляют о сворачивании бизнеса в Иран, потому что закрытие американского рынка и, что самое главное, отключение от американской банковской системы, для них намного важнее всех выгод работы в Иране.
          Голландский морской перевозчик Maersk, германская страховая компания Allianz, две крупные немецкие компании, оператор связи Deutsche Telekom и железнодорожный концерн Deutsche Bahn, в число акционеров которых входит государство, сообщили о прекращении своей деятельности в Иране в связи с санкциями США.

          Да много кто. Скоро будут новые санкции и будет ещё интереснее

          Нет такого преступления, на который не пойдёт капитал, если прибыль будет 300 процентов!!!! (с) Точную цитату сами найдёте??? Объявить можно всё, а вот как сделают мы ещё будем посмотреть! tongue
        2. ghby Офлайн
          ghby Сегодня, 11:27
          +2
          Цитата: АлександрК
          Да много кто. Скоро будут новые санкции и будет ещё интереснее

          свято место пусто не бывает. Уйти с рынка легко, попробуй вернуться.
          1. АлександрК Офлайн
            АлександрК Сегодня, 11:36
            0
            Цитата: ghby
            свято место пусто не бывает


            Бывает. После снятия прошлый раз санкции - компании рванули в Иран и место быстро нашлось , а вот в России, например, Иран самолёты покупать не хотел - брезгует наверное союзником и предпочитает европейское качество..
            1. SSR Офлайн
              SSR Сегодня, 11:51
              0
              Цитата: АлександрК
              Цитата: ghby
              свято место пусто не бывает


              Бывает. После снятия прошлый раз санкции - компании рванули в Иран и место быстро нашлось , а вот в России, например, Иран самолёты покупать не хотел - брезгует наверное союзником и предпочитает европейское качество..

              Снова вы попутали.)))
              Рынок Ирана был пуст "санкции ООН в том числе" и как только открыли, туда ломанулись.
              По поводу тойот и вольв и тд., ЕС, Китай, Россия для того и создают Юр лицо, которое будет заниматься торговлей с Ираном и которое не будет иметь какие либо связи и ценности с США, и с этим Юр лицом, будут работать другие аналогичные Юр лица, которые будут поставлять в Иран теже вольво.
              Иран не стал брать самолёты в РФ по нескольким объективным причинам, 2 подмаслить США миллиардным контрактом и 1, это привет Медведеву, который заморозил поставку С-300, оборонительного оружия и опять таки в угоду США но уже со стороны ДАМа.
              Кстати он тогда и ВВП "осадил", это когда ВВП, вторжение в Ливию, назвал очередным крестовым походом.
              ПС.
              Санкции против Ирана, были разумны, ни кто не хочет что бы ещё одно государство обзавелось ЯО, потому и С Корея под санкциями.
            2. neri73-r Онлайн
              neri73-r Сегодня, 11:59
              +1
              Цитата: АлександрК
              брезгует наверное союзником и предпочитает европейское качество..

              А это для чего, Вы же западный человек wassat , а не ватник необразованный! tongue laughing Где культура общения?????? whatАли аргументы заканчиваются??? lol
              1. pru-pavel Офлайн
                pru-pavel Сегодня, 12:07
                0
                Дак в процитированной вами фразе нет ни одного даже простонародного слова, не то чтобы грубого. В чем вы увидели намек на необразованность?
                1. neri73-r Онлайн
                  neri73-r Сегодня, 12:11
                  0
                  Цитата: pru-pavel
                  Дак в процитированной вами фразе нет ни одного даже простонародного слова, не то чтобы грубого. В чем вы увидели намек на необразованность?

                  На попытку в дискуссии перейти на личности, типа "вы ущербные"! stop Я понятно написал? wink
                  1. pru-pavel Офлайн
                    pru-pavel Сегодня, 12:30
                    0
                    Если мы отстаем от кого то по качеству, и нам об этом сказали это вовсе не означает переход на личности, по крайней мере если это правда. А вообще то наверно многие понимают что европейское качество повыше будет(гражданской то продукции уж точно). Хотя конечно это ваше право, оскорбляться из за правды.
                    1. neri73-r Онлайн
                      neri73-r Сегодня, 12:33
                      +1
                      Цитата: pru-pavel
                      Если мы отстаем от кого то по качеству, и нам об этом сказали это вовсе не означает переход на личности, по крайней мере если это правда. А вообще то наверно многие понимают что европейское качество повыше будет(гражданской то продукции уж точно). Хотя конечно это ваше право, оскорбляться из за правды.


                      Всегда читайте контекст, слово "брезгует" сразу переводит дискуссию в другое русло и не считайте себя умнее других и Ваши попытки заболтать тему не введут в заблуждение читателей ВО! hi

                      А шо,
                      АлександрК (Александр ) Сегодня, 11:36
                      сменился, теперь Ваша смена?
    2. Barzha Офлайн
      Barzha Сегодня, 12:30
      +2
      Поэтому бегут крупные компании из Ирана

      Формально, да, уходят. Но для того и создаётся механизм обхода. Т.е. тот же Siemens или Total создадут "дочки" в офшорах и будут работать через них. Слишком выгодные контракты с Ираном и Персидский залив, слишком лакомый кусок, что бы от него отказываться.
      А ЕС, наконец-то, слава богу, просыпаться начали. США уже ободрали весь мир. Остались только те, когда обдирать тяжело - Китай, Россия, Индия... Ну и союзничков, т.е. ЕС, можно как следует подоить. Пусть раскошелятся на поддержание благосостояния "избранной нации"! А то зажирели, обленились...
      1. neri73-r Онлайн
        neri73-r Сегодня, 14:00
        +1
        Цитата: Barzha
        Ну и союзничков, т.е. ЕС, можно как следует подоить. Пусть раскошелятся на поддержание благосостояния "избранной нации"! А то зажирели, обленились...

        Так эта свиночка для этого и откармливалась, вдруг кабанчики (Россия, КНР, Индия и некоторые другие) клыки покажут!!!! За всё надо платить! Бесплатный сыр (план Маршалла и др.), как мы знаем, только в мышеловке .