Новости

На Украине вновь разорвался "Молот". Есть раненые

41
На Украине произошло очередное чрезвычайное происшествие с миномётом «Молот». Он снова взорвался при стрельбе. Об этом сообщает представительница одной из украинских правозащитных организаций Ольга Решетилова на своей странице в социальной сети. По её словам, в результате разрыва «новейшего украинского миномёта» тяжёлые ранения получили трое военнослужащих.

На Украине вновь разорвался "Молот". Есть раненые


Из сообщения Решетиловой:
И у нас ещё трое раненых от разрыва Молота. Жгите ещё. Давайте ещё следственных экспериментов, коллегий МО, комитетов.



Напомним, что при предыдущем разрыве гранатомёта заявили о «возможной неправильной эксплуатации». При этом независимые эксперты на Украине посчитали, что на самом деле скрывается низкое качество поступивших на вооружение ВСУ огневых средств и отмыв денег.

На этот момент публикуются некоторые подробности нового ЧП с "Молотом". Выясняется, что разрыв миномёта произошёл в 72-й бригаде ВСУ (Харьковская область). При этом заявлено, что расчёт "эксплуатировал "Молот" правильно, при соблюдении техники безопасности". Добавляется, что стрельба осуществлялась из блиндажа с помощью так называемого шнурка.

В Киеве объявлено о формировании очередной группы, которая займётся расследованием причин нового ЧП с поступившими на вооружением миномётами, в торжественной обстановке переданными войсками г-ном Порошенко.
Использованы фотографии:
Википедия
Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Сводки от ополчения Новороссии за 1 сентября 2014 года
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

41 комментарий
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. faiver Онлайн
    faiver Сегодня, 11:21
    +1
    что то ну уж очень часто...
    1. Аристарх Людвигович Офлайн
      Аристарх Людвигович Сегодня, 11:24
      +7
      Стабильность показатель класса. В прошлом киевский завод «Маяк» выпускал майфуны, может кто помнит однокассетный «Маяк-240». Но с 2008 года предприятие начинает делать оружие. Одна из последних разработок 120-миллиметровый миномет «Молот». Из-за сжатых сроков и недостатка опыта миномет от производителя магнитофонов уже убил 18 солдат ВСУ.
      1. СРЦ П-15 Офлайн
        СРЦ П-15 Сегодня, 11:30
        +1
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Из-за сжатых сроков и недостатка опыта миномет от производителя магнитофонов уже убил 18 солдат ВСУ.

        Ну что же, вполне по украински: "Бей своих, чтобы чужие боялись!"
        1. Злой543 Онлайн
          Злой543 Сегодня, 11:36
          +1
          Вчера статью читал, в дзене, украинский военный заявлял что их промышленость освоила производство арт стволов с увеличенным настрелом. Сна500 выше чем у нас. А тут опять миномет.
        2. тол100в Офлайн
          тол100в Сегодня, 12:25
          +1
          Цитата: СРЦ П-15
          Ну что же, вполне по украински:

          Стеклянный ... дураку не надолго!
      2. faiver Онлайн
        faiver Сегодня, 11:35
        +2
        у меня был маяк-233, шикарный аппарат для своего времени, я что бы его купить простоял в очереди полдня и школу прогулял
        1. лесовозник Онлайн
          лесовозник Сегодня, 13:31
          +1
          Цитата: faiver
          у меня был маяк-233, шикарный аппарат для своего времени, я что бы его купить простоял в очереди полдня и школу прогулял

          у меня он до сих пор в рабочем состоянии в гараже стоит)))
      3. kiril1246 Офлайн
        kiril1246 Сегодня, 11:47
        0
        Пасики перетёрлись.
      4. HAM Онлайн
        HAM Сегодня, 11:57
        +1
        Что магнитофоны были дрянь,кассетные ремонтировались по гарантии сотнями(в журнале "Радио" есть фото и статья),что "Молоты" -только эти ремонту не подлежат..."Яуза-220" выполнена по той же схеме,но качество на порядок выше.
        1. тол100в Офлайн
          тол100в Сегодня, 12:30
          +2
          Цитата: HAM
          ."Яуза-220"

          Все познается в сравнении. А чем плох Ростов-101 , или Илеть?
          1. HAM Онлайн
            HAM Сегодня, 13:58
            +1
            А эти аппараты-мечта советского меломана! Только цена как у мотоцикла!
      5. Borik Офлайн
        Borik Сегодня, 13:39
        0
        Определённо тут рука Москвы. Засилие русских диверсантов на производстве. Оттого они разрываются при выстреле.
      6. Не либероид Русский Офлайн
        Не либероид Русский Сегодня, 13:59
        +1
        водопроводная труба дешевле хорошего катано-кованного ствола... а петюнька ска жадный
    2. НИКНН Онлайн
      НИКНН Сегодня, 11:27
      +4
      Бог не фраер, не дает по невиновным стрелять.
      Что касается причин, то причины в статье правильные указаны, кроме того ВСУ применяет боеприпасы которые уже должны быть утилизированы, не удивлюсь, что скоро и остальное вооружение на месте взрываться будет, что танки, что грады.
    3. лесовозник Онлайн
      лесовозник Сегодня, 13:33
      0
      молотобоец в эту бомбарду гранату не той системы всупонил.....наверное wassat
  2. Yrec Офлайн
    Yrec Сегодня, 11:22
    +2
    Опять какой-то великий украинец мину взрывателем вниз в миномёт кинул. Видно, в миномётчики начали уж совсем имбицылов набирать. Нормальные не хотят по мирняку стрелять.
    1. Svarog Онлайн
      Svarog Сегодня, 11:24
      0
      Цитата: Yrec
      Опять какой-то великий украинец мину взрывателем вниз в миномёт кинул. Видно, в миномётчики начали уж совсем имбицылов набирать. Нормальные не хотят по мирняку стрелять.

      Молот молотит карателей.. все возвращается, нельзя мирных граждан обстреливать без последствий..
    2. ibn.shamai Офлайн
      ibn.shamai Сегодня, 11:38
      0
      laughing по пьяне наверно!
    3. maykl8 Офлайн
      maykl8 Сегодня, 13:31
      +3
      Опять какой-то великий украинец мину взрывателем вниз в миномёт кинул. Видно, в миномётчики начали уж совсем имбицылов набирать. Нормальные не хотят по мирняку стрелять.

      Самое интересное, что если мину опустить в ствол исправным взрывателем вниз, то взрыватель не сработает т.к. не будет взведен. А взводится взрыватель только при выстреле.
  3. Комментарий был удален.
    1. КВУ-НСвД Офлайн
      КВУ-НСвД Сегодня, 11:38
      -1
      СИДЯ в блиндаже
      А почему ? У миномёта конечно есть удалённый спуск , но обычно стрельба ведётся в режиме "спуск сразу" когда весь расчёт в той или иной степени рядом с миномётом - думаю ранены наводчик , заряжающий и НР или подносчик ..
  4. Lester7777 Офлайн
    Lester7777 Сегодня, 11:32
    0
    Я люблю этот миномет!
    1. Злой543 Онлайн
      Злой543 Сегодня, 11:37
      0
      Да статистика у него хорошая
  5. ibn.shamai Офлайн
    ibn.shamai Сегодня, 11:34
    +1
    Славно бабахнуло! Аж в блиндаже лыцарей покрошило! wassat
  6. рус-5819 Офлайн
    рус-5819 Сегодня, 11:40
    +1
    Цитата: Аристарх Людвигович
    Стабильность показатель класса. В прошлом киевский завод «Маяк» выпускал майфуны, может кто помнит однокассетный «Маяк-240». Но с 2008 года предприятие начинает делать оружие. Одна из последних разработок 120-миллиметровый миномет «Молот». Из-за сжатых сроков и недостатка опыта миномет от производителя магнитофонов уже убил 18 солдат ВСУ.

    _ Ой, ви знаете тот секретный завод, что напротив?
    - Да, его секрет, что он выпускает танки.
    -Ой, да шо ви знаете, он выпускает теперь... презервативы!
    Правда пока из того же материала
    ("КВН "Одесские джентльмены" 19...лохматый год)
    1. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
      Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:10
      0
      Так как-то лучше))
  7. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:01
    +1
    Чем больше молотов, тем меньше убитых мирных.
  8. Бультерьер Офлайн
    Бультерьер Сегодня, 12:06
    +4
    Я так понимаю, что теперь стрельбы из этого проводится после закладки с воплями расчёт разбегается, прячется и все равно зацепило? Может его использовать уже по другому? Выкатывать на передовую и кидать ими во врагов?
    1. Piramidon Офлайн
      Piramidon Сегодня, 12:14
      +1
      Просто шнурок нужен очень-очень длинный. good
  9. Berkut24 Офлайн
    Berkut24 Сегодня, 12:10
    +1
    Добавляется, что стрельба осуществлялась из блиндажа с помощью так называемого шнурка.

    Если, по заявлению Порошенко, миномёт хороший и правильный, а
    При этом заявлено, что расчёт "эксплуатировал "Молот" правильно, при соблюдении техники безопасности"
    то, может, всё дело в шнурках?
    1. igorbrsv Онлайн
      igorbrsv Сегодня, 13:55
      0
      Что же он пятнадцать сантиметров чтоли? wassat
  10. KRIK33 Онлайн
    KRIK33 Сегодня, 12:11
    +1
    "...в торжественной обстановке переданными войсками г-ном Порошенко" Мне не одному с ходу показалось другое слово? wink
  11. seregin-s1 Офлайн
    seregin-s1 Сегодня, 12:16
    +1
    Ни в окоп, ни в блиндаж от "Молота" не скрыться! Знал конструктор что делает!))
  12. Романенко Офлайн
    Романенко Сегодня, 12:40
    +1
    Кому-то своевременно башку не скрутили в министерстве обороны, вот теперь "молот" и молотит расчеты.
  13. военный пенсионер Офлайн
    военный пенсионер Сегодня, 12:57
    +3
    А я знаю кто виноват, что укрофашисты гибнут от своих же минометов - ПУТИН! laughing
  14. konstantin68 Офлайн
    konstantin68 Сегодня, 13:17
    +1
    Шавырин создал свой миномет в 1938 году. Все остальные наши 120 мм минометы-развитие шавыринского детища. Шумерская цивилизация в 21 веке не способна повторить его творение. Как же так?
  15. faterdom Офлайн
    faterdom Сегодня, 13:26
    +1
    Меня удивляет не то, что разорвался. А то, что опять находятся желающие из этого тюфяка пальнуть. Прав был, Дарвин, ох прав! Право размножиться и оставить потомство надо еще заслужить.
  16. Vladimir Офлайн
    Vladimir Сегодня, 13:41
    0
    Тут уже уместнее было бы переименовать это изделие,из "Молота" в "Миномет Пашинского".
  17. igorbrsv Онлайн
    igorbrsv Сегодня, 13:48
    0
    . При этом заявлено, что расчёт "эксплуатировал "Молот" правильно, при соблюдении техники безопасности"

    Раньше неправильно эксплуатировали. Были трупы. Теперь правильно, только тяжелые ранения. Интересно сколько еще понадобится экспериментаторов. Бармалеи газовыми балонами уже научились стрелять, а тут...
  18. sgr291158 Офлайн
    sgr291158 Сегодня, 13:53
    +1
    Побольше Молотов, побольше в войска надо.
  19. SlavaS Офлайн
    SlavaS Сегодня, 13:58
    +3
    Взорви своих, чтоб чужие боялись, Порошенко сам бы решился пострелять из токого? Или дети не свои +-5 человек , ему фиолетово.
    1. SanichSan Онлайн
      SanichSan Сегодня, 14:41
      0
      Цитата: SlavaS
      +-5 человек , ему фиолетово.

      там уже заметно больше чем "+-5", так что однозначно фиолетово. yes