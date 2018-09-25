На Украине вновь разорвался "Молот". Есть раненые

И у нас ещё трое раненых от разрыва Молота. Жгите ещё. Давайте ещё следственных экспериментов, коллегий МО, комитетов.

На Украине произошло очередное чрезвычайное происшествие с миномётом «Молот». Он снова взорвался при стрельбе. Об этом сообщает представительница одной из украинских правозащитных организаций Ольга Решетилова на своей странице в социальной сети. По её словам, в результате разрыва «новейшего украинского миномёта» тяжёлые ранения получили трое военнослужащих.Из сообщения Решетиловой:Напомним, что при предыдущем разрыве гранатомёта заявили о «возможной неправильной эксплуатации». При этом независимые эксперты на Украине посчитали, что на самом деле скрывается низкое качество поступивших на вооружение ВСУ огневых средств и отмыв денег.На этот момент публикуются некоторые подробности нового ЧП с "Молотом". Выясняется, что разрыв миномёта произошёл в 72-й бригаде ВСУ (Харьковская область). При этом заявлено, что расчёт "эксплуатировал "Молот" правильно, при соблюдении техники безопасности". Добавляется, что стрельба осуществлялась из блиндажа с помощью так называемого шнурка.В Киеве объявлено о формировании очередной группы, которая займётся расследованием причин нового ЧП с поступившими на вооружением миномётами, в торжественной обстановке переданными войсками г-ном Порошенко.