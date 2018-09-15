Сводка о событиях в ДНР и ЛНР за неделю 15.09.18 - 21.09.18 от военкора "Маг"
На этой неделе напряжение на линии фронта продолжало нарастать. Всего за неделю ВСУ обстреляли ДНР 152 раза, а ЛНР 26 раз
К сожалению, не обошлось без жертв. Погиб один мирный житель и еще один был ранен. Во время помощи пострадавшим жителям ДНР, снайпером ВСУ в спину, был убит военнослужащий НМ ДНР.
Продолжаю утверждать, что наступлений не будет, все эти обстрелы связаны с выступлением в ООН Трампа, Порошенко и других лидеров.
Цель обстрелов – вызвать ответную реакцию Республик и дальнейшем на весь мир обвинить Республики и Россию в том, что они обижают «добрых и пушистых ВСУ».
18 сентября, в районе н.п. Горловка средствами ПВО НМ ДНР был уничтожен очередной БПЛА типа квадрокоптер, который корректировал огонь по позициям народной милиции.
20 сентября, силами ПВО НМ ЛНР был сбит украинский ударный беспилотник одного из подразделений 72 омбр, который нес на своем борту боевой заряд.
21 сентября, в районе населённого пункта Гнутово, с позиций 36 бригады морской пехоты, был открыт неприцельный, хаотичный огонь в направлении населённого пункта Коминтерново, чем была создана угроза мирным жителям и военнослужащим ДНР.
Для ликвидации созданной ВСУ угрозы, расчёт ПТУР подразделения НМ ДНР совершил пуск ракеты и откуда вёлся огонь была уничтожена. Но на этом неудачи украинских горе-вояк не закончились – БТР ВСУ, направленный для огневой поддержки, при подъезде к собственным позициям подорвался на мине.
ДНР:
ПВО НМ ДНР отмечает усиление разведывательной деятельности противника с применением беспилотной авиации в зонах ответственности 36-й, 56-й, 58-й и 128-й бригад ВСУ.
С начала месяца были сбиты и уничтожены шестнадцать БПЛА противника, часть из которых представлены на фото.
ЛНР:
Украинская сторона, используя «Школьное перемирие», продолжает усиливать военное присутствие, размещая запрещенное вооружение вблизи линии боевого соприкосновения. В районе н.п. Пилипчатино подтверждается нахождение 2 единиц САУ 2С1 «Гвоздика». Также, в местах хранения по-прежнему отсутствует украинская военная техника и вооружение, подлежащие отводу. Факты ее отсутствия ежедневно отражаются в официальных отчетах Миссии ОБСЕ.
На этой неделе зафиксирована недостача:
- 4 единиц РСЗО «Смерч»;
- 2 единиц буксируемых гаубиц «Мста-Б» калибром 152-мм;
- 3 единиц танков Т-72;
- 6 единиц САУ «Гвоздика» калибром 122-мм.
Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.
15.09.18, суббота
По данным МО ДНР в субботу ВСУ обстреляли ДНР 26 раз.
Территория ЛНР обстреливалась 2 раза.
16.09.18, воскресенье
По данным МО ДНР в воскресенье ВСУ вели огонь 28 раз, погиб мирный житель 1959 г.р.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 5 раз.
17.09.18, понедельник
По данным МО ДНР в понедельник ВСУ обстреляли ДНР 22 раза.
Территория ЛНР подвергалась обстрелам ЛНР 4 раза.
18.09.18, вторник
По данным МО ДНР сутки ВСУ обстреляли ДНР 18 раз.
Во вторник ВСУ обстреляли ЛНР 3 раза.
19.09.18, среда
По данным МО ДНР, в среду ВСУ обстреляли ДНР 22 раза (в таблице выше, где только стрелковые перестрелки были, опускается).
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 6 раз.
20.09.18, четверг
В четверг ВСУ обстреляли ДНР 17 раз.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 2 раза.
21.09.18, пятница
По данным МО ДНР в пятницу ВСУ обстреляли ДНР 24 раза.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 3 раза.
Всего за неделю:
ВСУ обстреляли ДНР 152 раза, погиб один военнослужащий НМ ДНР, погиб один и ранен один мирный житель.
По районам двадцати четырех населенных пунктов Республики противник выпустил 234 мины калибром 82-мм и 120-мм, применял вооружение БМП, различные виды гранатометов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Повреждено и разрушено десять домостроений в н.п. Ясиноватая, Старомарьинка и Коминтерново.
ВСУ обстреляли ЛНР 26 раз. Всего по территории Республики было выпущено более 480 мин и снарядов. Обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись район населенного пункта Лозовое, Калиновка, Логвиново, Первомайск, Михайловка, Донецкий, Желобок, Фрунзе, Сокольники, Приши, Красный Яр.
Всем терпения и здоровья!
К сожалению, не обошлось без жертв. Погиб один мирный житель и еще один был ранен. Во время помощи пострадавшим жителям ДНР, снайпером ВСУ в спину, был убит военнослужащий НМ ДНР.
Продолжаю утверждать, что наступлений не будет, все эти обстрелы связаны с выступлением в ООН Трампа, Порошенко и других лидеров.
Цель обстрелов – вызвать ответную реакцию Республик и дальнейшем на весь мир обвинить Республики и Россию в том, что они обижают «добрых и пушистых ВСУ».
18 сентября, в районе н.п. Горловка средствами ПВО НМ ДНР был уничтожен очередной БПЛА типа квадрокоптер, который корректировал огонь по позициям народной милиции.
20 сентября, силами ПВО НМ ЛНР был сбит украинский ударный беспилотник одного из подразделений 72 омбр, который нес на своем борту боевой заряд.
21 сентября, в районе населённого пункта Гнутово, с позиций 36 бригады морской пехоты, был открыт неприцельный, хаотичный огонь в направлении населённого пункта Коминтерново, чем была создана угроза мирным жителям и военнослужащим ДНР.
Для ликвидации созданной ВСУ угрозы, расчёт ПТУР подразделения НМ ДНР совершил пуск ракеты и откуда вёлся огонь была уничтожена. Но на этом неудачи украинских горе-вояк не закончились – БТР ВСУ, направленный для огневой поддержки, при подъезде к собственным позициям подорвался на мине.
ДНР:
ПВО НМ ДНР отмечает усиление разведывательной деятельности противника с применением беспилотной авиации в зонах ответственности 36-й, 56-й, 58-й и 128-й бригад ВСУ.
С начала месяца были сбиты и уничтожены шестнадцать БПЛА противника, часть из которых представлены на фото.
ЛНР:
Украинская сторона, используя «Школьное перемирие», продолжает усиливать военное присутствие, размещая запрещенное вооружение вблизи линии боевого соприкосновения. В районе н.п. Пилипчатино подтверждается нахождение 2 единиц САУ 2С1 «Гвоздика». Также, в местах хранения по-прежнему отсутствует украинская военная техника и вооружение, подлежащие отводу. Факты ее отсутствия ежедневно отражаются в официальных отчетах Миссии ОБСЕ.
На этой неделе зафиксирована недостача:
- 4 единиц РСЗО «Смерч»;
- 2 единиц буксируемых гаубиц «Мста-Б» калибром 152-мм;
- 3 единиц танков Т-72;
- 6 единиц САУ «Гвоздика» калибром 122-мм.
Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.
15.09.18, суббота
По данным МО ДНР в субботу ВСУ обстреляли ДНР 26 раз.
Территория ЛНР обстреливалась 2 раза.
16.09.18, воскресенье
По данным МО ДНР в воскресенье ВСУ вели огонь 28 раз, погиб мирный житель 1959 г.р.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 5 раз.
17.09.18, понедельник
По данным МО ДНР в понедельник ВСУ обстреляли ДНР 22 раза.
Территория ЛНР подвергалась обстрелам ЛНР 4 раза.
18.09.18, вторник
По данным МО ДНР сутки ВСУ обстреляли ДНР 18 раз.
Во вторник ВСУ обстреляли ЛНР 3 раза.
19.09.18, среда
По данным МО ДНР, в среду ВСУ обстреляли ДНР 22 раза (в таблице выше, где только стрелковые перестрелки были, опускается).
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 6 раз.
20.09.18, четверг
В четверг ВСУ обстреляли ДНР 17 раз.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 2 раза.
21.09.18, пятница
По данным МО ДНР в пятницу ВСУ обстреляли ДНР 24 раза.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 3 раза.
Всего за неделю:
ВСУ обстреляли ДНР 152 раза, погиб один военнослужащий НМ ДНР, погиб один и ранен один мирный житель.
По районам двадцати четырех населенных пунктов Республики противник выпустил 234 мины калибром 82-мм и 120-мм, применял вооружение БМП, различные виды гранатометов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Повреждено и разрушено десять домостроений в н.п. Ясиноватая, Старомарьинка и Коминтерново.
ВСУ обстреляли ЛНР 26 раз. Всего по территории Республики было выпущено более 480 мин и снарядов. Обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись район населенного пункта Лозовое, Калиновка, Логвиново, Первомайск, Михайловка, Донецкий, Желобок, Фрунзе, Сокольники, Приши, Красный Яр.
Всем терпения и здоровья!
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