АПЛ «Казань» впервые вышла море
В понедельник из Северодвинска впервые вышла в море на заводские ходовые испытания головная атомная подлодка (ПЛАРК) модифицированного проекта 08851 «Казань», сообщает bmpd.
Атомный крейсер построен производственным объединением «Северное машиностроительное предприятие» (СМП).
Официальная закладка АПЛ «Казань» 08851 (шифр «Ясень-М») состоялась в Северодвинске в июле 2009 года. Проект был разработан петербургским бюро машиностроения «Малахит». В настоящее время строительство атомохода осуществляется по договору с Минобороны РФ от 2011 года на производство ОКР и поставку изделия с заводским номером 161.
Вывод крейсера из заводского цеха в спусковой плавучий док «Сухона» произведен в конце марта 2017 года. Физический спуск атомохода на воду состоялся в апреле того же года.
Сообщается, что передача корабля Северному флоту была запланирована на декабрь 2017 года, однако фактически ввод в эксплуатацию произойдет не ранее 2019 года.
Как сообщалось ранее, подводное водоизмещение АПЛ составляет 13800 тонн, скорость – 31 узел (подводная) и 16 узлов (надводная). Максимальная глубина погружения – 600 м, автономность – 100 суток. Предполагалось вооружить «Казань» десятью торпедными аппаратами калибра 533 мм, а также пусковыми установками «Оникс» либо «Калибр».
Атомный крейсер построен производственным объединением «Северное машиностроительное предприятие» (СМП).
Официальная закладка АПЛ «Казань» 08851 (шифр «Ясень-М») состоялась в Северодвинске в июле 2009 года. Проект был разработан петербургским бюро машиностроения «Малахит». В настоящее время строительство атомохода осуществляется по договору с Минобороны РФ от 2011 года на производство ОКР и поставку изделия с заводским номером 161.
Вывод крейсера из заводского цеха в спусковой плавучий док «Сухона» произведен в конце марта 2017 года. Физический спуск атомохода на воду состоялся в апреле того же года.
Сообщается, что передача корабля Северному флоту была запланирована на декабрь 2017 года, однако фактически ввод в эксплуатацию произойдет не ранее 2019 года.
Как сообщалось ранее, подводное водоизмещение АПЛ составляет 13800 тонн, скорость – 31 узел (подводная) и 16 узлов (надводная). Максимальная глубина погружения – 600 м, автономность – 100 суток. Предполагалось вооружить «Казань» десятью торпедными аппаратами калибра 533 мм, а также пусковыми установками «Оникс» либо «Калибр».
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