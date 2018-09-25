Новости

АПЛ «Казань» впервые вышла море

32
В понедельник из Северодвинска впервые вышла в море на заводские ходовые испытания головная атомная подлодка (ПЛАРК) модифицированного проекта 08851 «Казань», сообщает bmpd.



Атомный крейсер построен производственным объединением «Северное машиностроительное предприятие» (СМП).


Официальная закладка АПЛ «Казань» 08851 (шифр «Ясень-М») состоялась в Северодвинске в июле 2009 года. Проект был разработан петербургским бюро машиностроения «Малахит». В настоящее время строительство атомохода осуществляется по договору с Минобороны РФ от 2011 года на производство ОКР и поставку изделия с заводским номером 161.

Вывод крейсера из заводского цеха в спусковой плавучий док «Сухона» произведен в конце марта 2017 года. Физический спуск атомохода на воду состоялся в апреле того же года.

Сообщается, что передача корабля Северному флоту была запланирована на декабрь 2017 года, однако фактически ввод в эксплуатацию произойдет не ранее 2019 года.

Как сообщалось ранее, подводное водоизмещение АПЛ составляет 13800 тонн, скорость – 31 узел (подводная) и 16 узлов (надводная). Максимальная глубина погружения – 600 м, автономность – 100 суток. Предполагалось вооружить «Казань» десятью торпедными аппаратами калибра 533 мм, а также пусковыми установками «Оникс» либо «Калибр».
Мы в Яндекс Дзен
Россия может потерять монополию на Северный морской путь
Испытания «Северодвинска» идут по плану
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

32 комментария
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Аристарх Людвигович Офлайн
    Аристарх Людвигович Сегодня, 11:36
    +3
    Новости однозначный плюс! Лодка спущена почти полтора года назад, и с тех пор о ней ни слуху ни духу. Конечно, секретность на Севмаше вполне объяснима и понятна, но все же хочется знать хоть что-то самое общее.
    1. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 11:43
      0
      да,день задался сегодня,хоть что то хорошее. good
      1. kjhg Онлайн
        kjhg Сегодня, 11:48
        +5
        Это второй Ясень, а всего планировалось построить 7 до 2020 года, но потом сроки сдвинули на конец 2023г. Будем надеяться, что хотя бы этот срок будет выдержан. Наличие 4 Ясеней на СФ и 3 на ТОФ существенно увеличит боевую мощь нашего флота.
        1. НЕКСУС Онлайн
          НЕКСУС Сегодня, 12:38
          0
          Цитата: kjhg
          Это второй Ясень,

          Нет,это первый Ясень-М,то есть ГОЛОВНОЙ.
          Цитата: kjhg
          Будем надеяться, что хотя бы этот срок будет выдержан.

          До 23 года ...не надейтесь. Скорее всего, в лучшем случае передадут флотам 3 Ясеня-М(включая в эту четверку Казань),а остальные корпуса станут донорами для разработки той же Хаски.
          1. kjhg Онлайн
            kjhg Сегодня, 13:06
            0
            Цитата: НЕКСУС
            а остальные корпуса станут донорами для разработки той же Хаски.

            Откуда информация, можете поделиться? Да и нет никакого смысла не достраивать отлаженную серию в пользу новой, которую будут "пилить" еще лет 15-20.
            1. НЕКСУС Онлайн
              НЕКСУС Сегодня, 13:10
              0
              Цитата: kjhg
              Откуда информация, можете поделиться?

              А Северодвинск как строили? Что донором то для него было,не Щука-Б?
              Цитата: kjhg
              Да и нет никакого смысла не достраивать отлаженную серию в пользу новой

              Ясень-М по вашему -это отлаженная серия? При этом очень дорогие и именно поэтому решили разрабатывать Хаски,которая ,как надеются будет дешевле.То есть как в истории с Сифулфом и Вирджиниями...
    2. Сармат Саныч Офлайн
      Сармат Саныч Сегодня, 11:54
      +2
      Пожалуй самая совершенная и смертоносная МЦАПЛ в мире, на этой ещё более крутой ГАК и Х-101/102 на 5500 км. Интересно, как там 3М22 поживает?
      1. Romario_Argo Онлайн
        Romario_Argo Сегодня, 12:39
        0
        действительно, а боекомплект КРМБ уже загрузили на "Казань" - (?)
        * если, да, то это уже фактически ("опытная") эксплуатация - боевого корабля
      2. Удав КАА Офлайн
        Удав КАА Сегодня, 12:48
        0
        Цитата: Сармат Саныч
        как там 3М22 поживает?

        885М должен ее нести. А принятие на вооружение запланировано на 2018, что совпадает с проведением приемки Казани в боевой состав СФ. Может и поэтому сроки сдвигались вправо..
        1. Сармат Саныч Офлайн
          Сармат Саныч Сегодня, 13:17
          0
          Просто информации об испытаниях в 2018-м в открытых источниках я не встречал. Если довели до кондиции, то дай Бог!
      3. Мимопроходил Онлайн
        Мимопроходил Сегодня, 12:54
        0
        Цитата: Сармат Саныч
        и Х-101/102 на 5500 км.
        А как там авиационные ракеты оказались?
        1. Сармат Саныч Офлайн
          Сармат Саныч Сегодня, 13:20
          0
          А там никаких проблем. Сразу озвучили, что на "Ясень-М" их ставить будут.
          1. Мимопроходил Онлайн
            Мимопроходил Сегодня, 14:10
            0
            Где и кем озвучено? Журналисты много чепухи выдумывают. Не полезет КБ Радуга в вотчину другого КБ
    3. Не либероид Русский Офлайн
      Не либероид Русский Сегодня, 13:51
      0
      не зря пословица в народе гуляет - много будешь знать-состаришься раньше пенсии
  2. КВУ-НСвД Офлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 11:41
    0
    Семь футов под килем и запланированного графика в цикле испытаний ..
  3. faiver Офлайн
    faiver Сегодня, 11:42
    +1
    подводное водоизмещение АПЛ составляет 13,8 т
    - ошибка я так понимаю..., два ноля потеряли и запятая лишняя - 13800тонн
  4. sirota34 Офлайн
    sirota34 Сегодня, 11:44
    +1
    ПЛАРК проекта "Ясень" очень классно смотрятся, совершенные формы. Красивейшая из всех когда и где либо созданных по-моему! Штук этак 50 нам бы их)))
    1. Сандор Клиган Офлайн
      Сандор Клиган Сегодня, 11:54
      +2
      Цитата: sirota34
      Штук этак 50 нам бы их)))

      а зачем столько??....их содержать - не кур кормить.....а вот серию можно было до 10 штук продлить, по 5 на ТОФ и СФ. Вот интересно, барракуды начали модернизировать или нет, если да то 2 или 4??
      1. sirota34 Офлайн
        sirota34 Сегодня, 12:10
        +2
        Может конечно 50 и много, но по 5 на флот все же очень мало
        1. Сандор Клиган Офлайн
          Сандор Клиган Сегодня, 12:23
          0
          Цитата: sirota34
          но по 5 тоже маловато

          в самый раз, больше смысла нет( деньги на ветер), меньше - маловато будет, так как вводим 1 лодку в пятилетку
    2. Svetlana Офлайн
      Svetlana Сегодня, 11:57
      0
      Цитата: sirota34
      ПЛАРК проекта "Ясень" очень классно смотрятся, совершенные формы. Красивейшая из всех когда и где либо созданных по-моему! Штук этак 50 нам бы их)))

      Она похожа на касатку (killer-whale)
      1. Svetlana Офлайн
        Svetlana Сегодня, 13:20
        +1
        Цитата: Svetlana
        похожа на касатку

        Свое название косатка получила благодаря форме спинного плавника, напоминающей косу:

        Косатка держит в страхе весь подводный мир. От нее бегут все – от мала до велика.
        Во время преследования она спокойно развивает скорость до 55 км/час.
        Подобно косатке, АПЛ Казань имеет интеллект, эхолокатор для селекции целей и развивает скорость 31 узел (57,4км/ч).
    3. НЕКСУС Онлайн
      НЕКСУС Сегодня, 13:41
      -1
      Цитата: sirota34
      Красивейшая из всех когда и где либо созданных по-моему!

      Гепард не хуже смотрится.
      Цитата: sirota34
      Штук этак 50 нам бы их

      Угу...вы гляньте сколько Щук и Щук-Б СССР создал,а эти МАПЛ были сравнительно дешевле Ясеней...максимум на что можно расчитывать-это 1 Ясень и 3 Ясеня-М,точка. Дорого это.Матрассы создали Волка и на третьем борту поняли,что проще создать Вирджинию,чем гнать серию по 4 лярда за АПЛ. И мы пытаемся сделать то же самое,начав разработку Хаски.
      Цитата: Сандор Клиган
      Вот интересно, барракуды начали модернизировать или нет, если да то 2 или 4??

      Баракуд проекта 945 всего построено 2! Было заявление,что Баракуды модернизировать не будут,в виду дороговизны этого всего. Дай Бог Щуки пройдут все модернизацию,и это будет успехом.
  5. Гуру Офлайн
    Гуру Сегодня, 12:15
    -6
    скорость – 31 узел (подводная) и 16 узлов (надводная).
    Может наоборот ?
    1. Сандор Клиган Офлайн
      Сандор Клиган Сегодня, 12:26
      +4
      Цитата: Гуру
      Может наоборот ?

      нет, не наоборот!
    2. Alexey RA Онлайн
      Alexey RA Сегодня, 14:58
      0
      Цитата: Гуру
      Может наоборот ?

      Всё правильно. Формы корпуса АПЛ оптимизированы под скорость и малошумность хода в подводном положении (т.н. "альбакоровский корпус").
      Расплатой за это стало снижение хода в надводном положении.
  6. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 12:35
    0
    Отличная новость. АПЛ "Казань" - удачи!!!!!
  7. военный пенсионер Офлайн
    военный пенсионер Сегодня, 12:53
    +1
    Семь ТЫСЯЧ футов под килем!!!! drinks
    1. rudolff Онлайн
      rudolff Сегодня, 13:45
      +3
      Ну Вы уж так не горячитесь! А то ей из Белого в Баренцево лететь придется аки дирижабль!
      wassat
    2. igorbrsv Онлайн
      igorbrsv Сегодня, 14:24
      +1
      Сразу постапокалиптический мир пред глазами возник wassat
  8. kefan Офлайн
    kefan Сегодня, 14:05
    0
    Отличная новость, давно ее ждал! Скорей бы приняли в состав флота.
  9. Злой 55 Онлайн
    Злой 55 Сегодня, 15:05
    0
    Как в 90-е строим по 10 лет? Или снова "объективные " причины в виде воровства, недоработок и коррупции?