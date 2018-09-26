ФАС сажает МВД за компьютеры без "Винды"
На днях Федеральная антимонопольная служба, руководствуясь постановлениями правительства об ограничении закупок иностранного ПО, приостановила процесс закупки 30 тысяч компьютеров с предустановленной операционной системой Windows 7 Pro 64-bit для нужд МВД на 1,07 млрд. рублей.
Стоит отметить, что в условиях тендера не значилось альтернативной версии операционной системы, в то время как несколько лет уже активно выпускается и интегрируется отечественная операционная система производства «Ростеха».
Наличие зарубежного софта привлекло внимание общественной организации «Стопкартель» из нижнего Новгорода, и председатель ее правления Александр Кулаков 31 августа обратился с жалобой в ФАС.
В ней Кулаков настаивал на том, что заказчик в нарушение известных постановлений и уточняющих распоряжений правительства России, ограничивающих допуск на госзакупки иностранного софта, необходимость предустановки Windows внятно не обосновал.
А в закупочной документации МВД есть ремарка о том, что эквивалент Windows на тендере не предусмотрен — «в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия указанного программного обеспечения с программным обеспечением, используемым заказчиком».
С одной стороны, да, мы не отметаем наличия ПО, которое может работать только в среде от Microsoft. С другой – нужно рассматривать проблему много пристальнее.
Формально целый раздел закупочной документации посвящен именно обоснованию «невозможности соблюдения запрета на допуск ПО, происходящего из иностранных государств».
Однако никаких конкретных указаний на то, чем тот или иной продукт из курируемого Минкомсвязи Реестра отечественного ПО не удовлетворяет заказчика, в нем действительно нет.
Вывод ФАС был однозначен. И МВД придется изменить условия тендера на миллиард рублей, который, кстати, должен был состояться 1 октября.
Что здесь можно сказать?
Да, однозначно можно сделать вывод, что движение идёт в правильную сторону. Ибо страна, которая находится в постоянной конфронтации с западными партнёрами, не имеет права давать такого рода фору, как использование программного обеспечения потенциального противника.
Проблема этого рода не нова, она висит в воздухе уже как минимум лет 15.
А если посмотреть более широко на нее (проблему), то в стране есть еще много ведомств, где ОС от Microsoft выглядят если не несуразностью, то откровенной брешью в обороноспособности страны.
Это в первую очередь Министерство обороны, далее идут Росгвардия, МЧС, МВД.
Конечно, можно сказать, что Microsoft — это коммерческая организация, которой невыгодно было бы терять такого уровня доход, но давайте вспомним недавнюю историю с «Фейсбуком».
Напомним, владелец «Фейсбука» Марк Цукерберг после давления со стороны служб разведки дал положительный ответ о сотрудничестве в Сенате США.
Можно долго строить предположения, чем ФБ может помочь разведке США, скажем только, что, если бы не мог помочь, в Сенат бы не вызывали.
Итак. Исходя из новости, отмечаем, что у нас вроде бы есть, что противопоставить «Винде».
Давайте попробуем рассмотреть более детально.
Операционная система «ОСь» разработки «Ростеха» представлена как отечественный заменитель Microsoft Windows для использования на рабочих станциях в госучреждениях.
«ОСь» — операционная система на базе ядра Linux с измененным интерфейсом, который очень сильно напоминает оболочку KDE 3. Сразу после установки содержит в себе минимальный набор программного обеспечения, необходимого для офисной работы.
Предоставляется в целых 4 версиях: «Домашняя», «Корпоративная», «Портативная», «Серверная». Отличаются друг от друга только набором прикладного ПО. Минимальные требования довольно щедрые и предлагают запустить операционную систему на 1 Ггц процессоре, 1,5 Гб оперативной памяти и 5 Гб свободного места на диске, что, конечно же, снизит расходы на «железо», если сравнивать с современной Windows 10.
Разработчик утверждает, что «ОСь» совместима с программным обеспечением, необходимым для защиты информации, таким как VipNET, КриптоПРО и Антивирус Касперского – они являются обязательным требованием к использованию в госучреждении.
Однако о запуске стандартных для Windows программ и речи не идёт. Да, разработаны и присутствуют на рынке аналоги, которые умеют работать со стандартными форматами. Такие, как LibreOffice или же OpenOffice, Mozilla Firefox и Mozilla Thunderbird.
Конечно, речи о полной интеграции «из коробки» и быть не может. Но разработчик обещает поддержку на любом этапе и любую адаптацию под нужды учреждения, правда, в формате «коммерческого договора».
Вывод из этого можно сделать, конечно, позитивный.
Мысли про свою операционную систему – это очень хорошо. Своя ОС не откажет в самый ответственный момент, не будет «стучать» за границу и высасывать деньги из бюджета на раздувание ВПК НАТО. Доросли, додумались.
Но с другой стороны… Ох уж эта другая сторона. Тот факт, что подобный продукт был бы к месту лет этак 10 назад, говорит о том, что процесс замещения будет сложным, а местами и болезненным.
«ОСь» не панацея, и об этом говорит много факторов. А каких именно, это мы обсудим уже более детальной статье и сравним старого доброго «стукача», к которому уже все привыкли, и «тёмную лошадку», которой еще расти и расти.
Источник: http://www.cnews.ru/news/top/2018-09-13_v_mvd_presechena_milliardnaya_zakupka_pk_na_windows.
Стоит отметить, что в условиях тендера не значилось альтернативной версии операционной системы, в то время как несколько лет уже активно выпускается и интегрируется отечественная операционная система производства «Ростеха».
Наличие зарубежного софта привлекло внимание общественной организации «Стопкартель» из нижнего Новгорода, и председатель ее правления Александр Кулаков 31 августа обратился с жалобой в ФАС.
В ней Кулаков настаивал на том, что заказчик в нарушение известных постановлений и уточняющих распоряжений правительства России, ограничивающих допуск на госзакупки иностранного софта, необходимость предустановки Windows внятно не обосновал.
А в закупочной документации МВД есть ремарка о том, что эквивалент Windows на тендере не предусмотрен — «в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия указанного программного обеспечения с программным обеспечением, используемым заказчиком».
С одной стороны, да, мы не отметаем наличия ПО, которое может работать только в среде от Microsoft. С другой – нужно рассматривать проблему много пристальнее.
Формально целый раздел закупочной документации посвящен именно обоснованию «невозможности соблюдения запрета на допуск ПО, происходящего из иностранных государств».
Однако никаких конкретных указаний на то, чем тот или иной продукт из курируемого Минкомсвязи Реестра отечественного ПО не удовлетворяет заказчика, в нем действительно нет.
Вывод ФАС был однозначен. И МВД придется изменить условия тендера на миллиард рублей, который, кстати, должен был состояться 1 октября.
Что здесь можно сказать?
Да, однозначно можно сделать вывод, что движение идёт в правильную сторону. Ибо страна, которая находится в постоянной конфронтации с западными партнёрами, не имеет права давать такого рода фору, как использование программного обеспечения потенциального противника.
Проблема этого рода не нова, она висит в воздухе уже как минимум лет 15.
А если посмотреть более широко на нее (проблему), то в стране есть еще много ведомств, где ОС от Microsoft выглядят если не несуразностью, то откровенной брешью в обороноспособности страны.
Это в первую очередь Министерство обороны, далее идут Росгвардия, МЧС, МВД.
Конечно, можно сказать, что Microsoft — это коммерческая организация, которой невыгодно было бы терять такого уровня доход, но давайте вспомним недавнюю историю с «Фейсбуком».
Напомним, владелец «Фейсбука» Марк Цукерберг после давления со стороны служб разведки дал положительный ответ о сотрудничестве в Сенате США.
Можно долго строить предположения, чем ФБ может помочь разведке США, скажем только, что, если бы не мог помочь, в Сенат бы не вызывали.
Итак. Исходя из новости, отмечаем, что у нас вроде бы есть, что противопоставить «Винде».
Давайте попробуем рассмотреть более детально.
Операционная система «ОСь» разработки «Ростеха» представлена как отечественный заменитель Microsoft Windows для использования на рабочих станциях в госучреждениях.
«ОСь» — операционная система на базе ядра Linux с измененным интерфейсом, который очень сильно напоминает оболочку KDE 3. Сразу после установки содержит в себе минимальный набор программного обеспечения, необходимого для офисной работы.
Предоставляется в целых 4 версиях: «Домашняя», «Корпоративная», «Портативная», «Серверная». Отличаются друг от друга только набором прикладного ПО. Минимальные требования довольно щедрые и предлагают запустить операционную систему на 1 Ггц процессоре, 1,5 Гб оперативной памяти и 5 Гб свободного места на диске, что, конечно же, снизит расходы на «железо», если сравнивать с современной Windows 10.
Разработчик утверждает, что «ОСь» совместима с программным обеспечением, необходимым для защиты информации, таким как VipNET, КриптоПРО и Антивирус Касперского – они являются обязательным требованием к использованию в госучреждении.
Однако о запуске стандартных для Windows программ и речи не идёт. Да, разработаны и присутствуют на рынке аналоги, которые умеют работать со стандартными форматами. Такие, как LibreOffice или же OpenOffice, Mozilla Firefox и Mozilla Thunderbird.
Конечно, речи о полной интеграции «из коробки» и быть не может. Но разработчик обещает поддержку на любом этапе и любую адаптацию под нужды учреждения, правда, в формате «коммерческого договора».
Вывод из этого можно сделать, конечно, позитивный.
Мысли про свою операционную систему – это очень хорошо. Своя ОС не откажет в самый ответственный момент, не будет «стучать» за границу и высасывать деньги из бюджета на раздувание ВПК НАТО. Доросли, додумались.
Но с другой стороны… Ох уж эта другая сторона. Тот факт, что подобный продукт был бы к месту лет этак 10 назад, говорит о том, что процесс замещения будет сложным, а местами и болезненным.
«ОСь» не панацея, и об этом говорит много факторов. А каких именно, это мы обсудим уже более детальной статье и сравним старого доброго «стукача», к которому уже все привыкли, и «тёмную лошадку», которой еще расти и расти.
Источник: http://www.cnews.ru/news/top/2018-09-13_v_mvd_presechena_milliardnaya_zakupka_pk_na_windows.
- Автор:
- Роман Кривов, Роман Скоморохов
- Использованы фотографии:
- depositphotos.com
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter