Британский морской спецназ "пересядет" на американские минисубмарины

боевой подводный аппарат MK 11 SWCS

Подводный транспорт спецназа MK 8 SDV

Морской спецназ ВМС Британии (Royal Navy’s Special Boat Service) готовится к эксплуатации американских "минисубмарин". Госдеп США одобрил запрос на продажу Минобороны Великобритании трёх подводных аппаратов MK 11 SWCS, передает "Warspot" со ссылкой на портал seawaves.com.Первый опытный образец боевого подводного аппарата Shallow Water Combat Submersible (SWCS) появился в 2014 году. Контракт на разработку стоимостью 383 миллиона долларов от USSOCOM (Командования сил специальных операций США) был выдан в 2011 году компании Teledyne Brown Engineering.Длина аппарата: 6,8 метра; Ширина: 1,5 метра без подводных рулей; Высота: 1,5 метра; Масса (сухая): 456 кг; Экипаж: 6+ рулевойДальность плавания и скорость не указанаПредполагается, что в ВМС Британии новые аппараты заменят превосходные, но уже устаревшие подводные аппараты доставки боевых пловцов MK 8 SDV (SEAL Delivery Vehicle). Стоимость контракта по закупке трех единиц MK 11 SWCS оценивается в $90 млн. Также в контракт включены запасные части; погрузочно-разгрузочное оборудование; испытательное оборудование; руководства для операторов и техническая документация.В настоящее время в США разработаны два типа пилотируемых подводных аппаратов: "мокрый" SEAL Delivery Vehicle (SDV) и "сухой" Advanced SEAL Delivery System (ASDS). "Мокрый" - спецназовцы находятся в воде и дышат через собственные акваланги. "Сухой" - миниатюрная субмарина, вмещающая трёх человек и специальное оборудование. Сухой вариант в серию не пошел по причине перерасхода средств, а опытный образец был уничтожен пожаром в 2008 году.