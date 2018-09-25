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Британский морской спецназ "пересядет" на американские минисубмарины

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Морской спецназ ВМС Британии (Royal Navy’s Special Boat Service) готовится к эксплуатации американских "минисубмарин". Госдеп США одобрил запрос на продажу Минобороны Великобритании трёх подводных аппаратов MK 11 SWCS, передает "Warspot" со ссылкой на портал seawaves.com.

Британский морской спецназ "пересядет" на американские минисубмарины

боевой подводный аппарат MK 11 SWCS


Первый опытный образец боевого подводного аппарата Shallow Water Combat Submersible (SWCS) появился в 2014 году. Контракт на разработку стоимостью 383 миллиона долларов от USSOCOM (Командования сил специальных операций США) был выдан в 2011 году компании Teledyne Brown Engineering.


Длина аппарата: 6,8 метра; Ширина: 1,5 метра без подводных рулей; Высота: 1,5 метра; Масса (сухая): 456 кг; Экипаж: 6+ рулевой
Дальность плавания и скорость не указана


Подводный транспорт спецназа MK 8 SDV


Предполагается, что в ВМС Британии новые аппараты заменят превосходные, но уже устаревшие подводные аппараты доставки боевых пловцов MK 8 SDV (SEAL Delivery Vehicle). Стоимость контракта по закупке трех единиц MK 11 SWCS оценивается в $90 млн. Также в контракт включены запасные части; погрузочно-разгрузочное оборудование; испытательное оборудование; руководства для операторов и техническая документация.

В настоящее время в США разработаны два типа пилотируемых подводных аппаратов: "мокрый" SEAL Delivery Vehicle (SDV) и "сухой" Advanced SEAL Delivery System (ASDS). "Мокрый" - спецназовцы находятся в воде и дышат через собственные акваланги. "Сухой" - миниатюрная субмарина, вмещающая трёх человек и специальное оборудование. Сухой вариант в серию не пошел по причине перерасхода средств, а опытный образец был уничтожен пожаром в 2008 году.
Использованы фотографии:
navyrecognition.com
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14 комментариев
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  1. Глушь Онлайн
    Глушь Сегодня, 12:14
    +1
    Похоже на банку килек в томате....
    1. poquello Офлайн
      poquello Сегодня, 12:21
      +1
      Цитата: Глушь
      Похоже на банку килек в томате....

      там по низу лесипедную цепь надо пробросить и пусть крутят, преимущества этого курятника должны же быть - наверное обтекает лучше и чтоб в процессе не потерялись
    2. КВУ-НСвД Офлайн
      КВУ-НСвД Сегодня, 12:23
      0
      Цитата: Глушь
      Похоже на банку килек в томате....

      Опасная весьма банка . К тому же ещё и практически бесшумная . Интересно - корпус стальной или из немагнитных материалов .
    3. Романенко Офлайн
      Романенко Сегодня, 14:26
      0
      Очень неплохая баночка, сделано, кстати, очень интересно - общий контур контейнерного типа, значит, при размерах в сечении 1,5х1,5 м. легко перевозится различными транспортными средствами, включая вертушку до "точки отсчета", да и общая компоновка правильная. Вот интересно, есть ли там собственный запас воздуха или дыхательной смеси на "холостой" пробег, и на какую глубину рассчитано уходить на ней на смеси и на воздухе?
      Для нашего Оборонпрома серьезный намек призадуматься.
  2. poquello Офлайн
    poquello Сегодня, 12:18
    0
    Стоимость контракта по закупке трех единиц MK 11 SWCS оценивается в $90 млн.

    во, а спрашивается куда они деньги девают, на расследование Скрипалей больше 10млн потратили ))))
  3. Сергей39 Офлайн
    Сергей39 Сегодня, 12:28
    0
    Слишком большая для тайных операций. Не везде пройдёт и на небольшое расстояние.
    1. Романенко Офлайн
      Романенко Сегодня, 14:19
      0
      Про скорость и дальность данных нет, так что не факт, что вы правы, а насчет размеров...
      Ну так это средство доставки, а не исполнения операций.
      Так что, очень даже и нормально
  4. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 13:18
    +1
    Интересно, где они собираются на этих лодках проводить диверсии? recourse Кого хочет наказать за непослушание Британская корона!? what
  5. igorbrsv Онлайн
    igorbrsv Сегодня, 13:25
    0
    В общем шесть "водолазов" с "пропеллером" это понятно. Под какие задачи непонятно. Минирование кораблей, разминирование? request
    1. Романенко Офлайн
      Романенко Сегодня, 14:14
      0
      Для такого "автобуса" задачи всегда найдутся.
      Без него гораздо сложнее их выполнять, уж поверьте
  6. Романенко Офлайн
    Романенко Сегодня, 13:59
    0
    Нужная весчь! good
    Интересно, а наши аналоги существуют?
    Хотя все, что касается такой техники обычно тайна за семью печатями во все времена.
    Удивительно, что эти "засветились"...
  7. san4es Онлайн
    san4es Сегодня, 14:01
    0
    В настоящее время в США разработаны два типа пилотируемых подводных аппаратов: "мокрый" SEAL Delivery Vehicle (SDV) ...
    Грузоподъёмность: 17 тонн (15.4 тонн)
    Длина: 6,7 м (22 фута)
    Ширина: 1.8 метра (5.9 футов)
    Тяга: Литий-ионные батареи , электрический мотор и один винт
    Скорость, узл.:
    6 (11 км/ч) (максимальная скорость)
    4 (7,4 км/ч) (крейсерская скорость)
    Дальность хода: от 28 до 33 км)
    Выносливость: 8 до 12 часов
    Глубина испытания: 6 метров (20 футов)
    Вместимость: 6 (2 экипажа, 4 пассажира)
    Оборудование: Доплеровская инерциальная навигационная система, ВЧ сонар и GPS.... hi
  8. Серёжа Тимофеев Офлайн
    Серёжа Тимофеев Сегодня, 14:20
    +1
    Минибританцы на минисубмарине) Минидиверсанты с миниядерным зарядом... С такой дальностью плавания - чем должна транспортироваться подобная фигня до до условного противника, что бы сам носитель остался незаметным? С воздуха или другой подводной лодкой?
    1. san4es Онлайн
      san4es Сегодня, 14:28
      0
      Цитата: Серёжа Тимофеев
      ... С воздуха или другой подводной лодкой

      ...С любого подходящего транспорта hi