ГД РФ ввела уголовную ответственность за увольнение "предпенсионеров"

Госдума сегодня объявила о том, что сделала шаг по защите граждан РФ предпенсионного возраста. Законотворцами принято решение о введении уголовной ответственности в отношении тех работодателей, которые увольняют сотрудника предпенсионного возраста.Сегодня соответствующий законопроект принят Госдумой в окончательном чтении. Как заявлено, законопроект – «реализация требований 7-й статьи Конституции».По новому законодательству, отказ от приёма на работу наравне с увольнением гражданина, которому остаётся менее 5 лет до достижения пенсионного возраста, приведёт к ответственности работодателя в виде обязательных работ до 360 часов или штрафа до 200 тысяч рублей. Ранее с инициативой по введению уголовной ответственности для работодателей за нарушений прав сотрудников предпенсионного возраста высказался президент Владимир Путин.Законопроект не поддержала фракция КПРФ по ряду причин. Одна из причин состоит в том, что работодатель (особенно если речь идёт о частном бизнесе) может создать сотруднику такие условия работы, при которых тот сам будет вынужден написать заявление «по собственному желанию». Отследить это на деле фактически не представляется возможным.Кроме того, акцент делается на том, что далеко не во всех регионах априори имеется достаточное количество рабочих мест.Напомним, что законопроект принимается в рамках пенсионной реформы, которая обозначает повышение пенсионного возраста на 5 лет для мужчин и женщин.