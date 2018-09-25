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ГД РФ ввела уголовную ответственность за увольнение "предпенсионеров"

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Госдума сегодня объявила о том, что сделала шаг по защите граждан РФ предпенсионного возраста. Законотворцами принято решение о введении уголовной ответственности в отношении тех работодателей, которые увольняют сотрудника предпенсионного возраста.
Сегодня соответствующий законопроект принят Госдумой в окончательном чтении. Как заявлено, законопроект – «реализация требований 7-й статьи Конституции».



По новому законодательству, отказ от приёма на работу наравне с увольнением гражданина, которому остаётся менее 5 лет до достижения пенсионного возраста, приведёт к ответственности работодателя в виде обязательных работ до 360 часов или штрафа до 200 тысяч рублей. Ранее с инициативой по введению уголовной ответственности для работодателей за нарушений прав сотрудников предпенсионного возраста высказался президент Владимир Путин.


Законопроект не поддержала фракция КПРФ по ряду причин. Одна из причин состоит в том, что работодатель (особенно если речь идёт о частном бизнесе) может создать сотруднику такие условия работы, при которых тот сам будет вынужден написать заявление «по собственному желанию». Отследить это на деле фактически не представляется возможным.

Кроме того, акцент делается на том, что далеко не во всех регионах априори имеется достаточное количество рабочих мест.

Напомним, что законопроект принимается в рамках пенсионной реформы, которая обозначает повышение пенсионного возраста на 5 лет для мужчин и женщин.
Использованы фотографии:
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118 комментариев
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  1. poquello Офлайн
    poquello Сегодня, 12:24
    +7
    осталось дожить до предпенсионного возраста, а там можно всех пугаааать
    1. kapitan92 Онлайн
      kapitan92 Сегодня, 12:35
      +32
      По новому законодательству, отказ от приёма на работу наравне с увольнением гражданина, которому остаётся менее 5 лет до достижения пенсионного возраста, приведёт к ответственности работодателя

      Есть такой фильм "Тупой еще тупее", так вот, к этим героям можно отнести депутатов, проголосовавших за этот закон. Количество безработных в этом возрасте увеличится!
      Законопроект не поддержала фракция КПРФ по ряду причин. Одна из причин состоит в том, что работодатель (особенно если речь идёт о частном бизнесе) может создать сотруднику такие условия работы, при которых тот сам будет вынужден написать заявление «по собственному желанию». Отследить это на деле фактически не представляется возможным.

      Полностью согласен!!! Под " крики, поддержим мудрое решение царя" , принят очередной бестолковый закон, усложняющий людям предпенсионного возраста получить достойную работу, чтобы выжить. hi
      1. YarSer88 Офлайн
        YarSer88 Сегодня, 12:48
        +3
        Именно, сколько раз здесь об этом писал... Народ этого пока не понимает, а когда поймёт - поздно будет.
      2. Бультерьер Офлайн
        Бультерьер Сегодня, 12:49
        -14
        И чем же он усложняет им жизнь? Создать такие условия можно в любом возврате человеку . Гнобить массово людей ради того , что бы не платить штраф это даже не фантастика, это бред полный. Тут на месяц зарплату задержишь, тебя уже прокуратура так имеет, что дым идёт, а за такие заявления вообще со свету сживут нафиг. Я будь у меня такие люди даже побоюсь их премии лишить за косяки! Дороже выйдет
        1. kapitan92 Онлайн
          kapitan92 Сегодня, 12:54
          +11
          Цитата: Бультерьер
          Я будь у меня такие люди даже побоюсь их премии лишить за косяки! Дороже выйдет

          Их просто не будут принимать на работу! Причин найдут множество.
          1. Бультерьер Офлайн
            Бультерьер Сегодня, 13:03
            +1
            Само собой. Только этот закон , мне ещё и запрещает их на работу не брать без реальных причин.
            1. kapitan92 Онлайн
              kapitan92 Сегодня, 13:08
              +13
              Г-н Бультерьер! Вам сколько лет, если это не является вашей тайной? Я Вам найду великое множество причин, абсолютно реальных, и судитесь потом, если есть средства и желание.
              1. Бультерьер Офлайн
                Бультерьер Сегодня, 13:12
                -2
                40. Ну удачи вам воевать с прокурорскими! Зачем мне судиться? Достаточно заявление написать, и заодно найти ещё несколько человек таких же. Дальше на юристах вам разоряться а не мне)
                1. solzh Онлайн
                  solzh Сегодня, 14:32
                  +3
                  Цитата: Бультерьер
                  Достаточно заявление написать, и заодно найти ещё несколько человек таких же.

                  Пока вы ищите нескольких человек и пишите заявление, у них уже будут задним числом работать разного рода "знакомые".
                  Цитата: Бультерьер
                  Дальше на юристах вам разоряться а не мне)

                  Никто на юристах разоряться не будет. Так как все необходимые документы у предпринимателя, доказывающие, что у него уже в момент обращения человека предпенсионного возраста не было "свободных мест", будут готовы и никто не придерется.
            2. лесовозник Онлайн
              лесовозник Сегодня, 13:13
              +7
              Цитата: Бультерьер
              Само собой. Только этот закон , мне ещё и запрещает их на работу не брать без реальных причин.

              ХА!!!! ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ)))
              1. Бультерьер Офлайн
                Бультерьер Сегодня, 13:20
                0
                На все категории работников есть четкие правила по состоянию здоровья . Если вы пройдёте комиссию , и вас признают здоровым, как я это сделаю? Буду бегать по аффилированным медучреждениях , раздавая взятки что бы людей негодными признавали? Который пойдёт потом в независимую комиссию и я огребу вместе с теми кто мне помог?
                1. частное лицо Офлайн
                  частное лицо Сегодня, 14:50
                  +2
                  Цитата: Бультерьер
                  На все категории работников есть четкие правила по состоянию здоровья . Если вы пройдёте комиссию , и вас признают здоровым, как я это сделаю? Буду бегать по аффилированным медучреждениях , раздавая взятки что бы людей негодными признавали? Который пойдёт потом в независимую комиссию и я огребу вместе с теми кто мне помог?


                  В 55-60 лет вы найдёте здорового человека которого по той или иной причине нельзя завернуть на мед осмотре ежегодном? Причин уйма : зрение, давление и т.д. Мне 41 можно найти пару причин отстранить меня от работы (работаю по сменно).
            3. Skarpzd Онлайн
              Skarpzd Сегодня, 14:54
              0
              а кто обяжет меня объяснять причины??? элементарно - вакансия на рабочее место на конкурсной основе. приходят пять человек, проводилишь собеседование и обещаешь в ближайшее тысячелетие обязательно связаться с кандидатами. связываешься естественно с тем кто тебя более устраивает. оценка комплексная и кто тебя и на каких основаниях заставит объяснять почему ты взял Ваню а не Петю. изучив пакет предоставленных документов соискателями можно найти 100500 причин взять именно того человека кто помоложе.
            4. AUL Онлайн
              AUL Сегодня, 15:06
              0
              А что, трудно найти причину? Первый вопрос в отделе кадров - сколько вам лет? - 60 - Извините, специалисты вашего профиля нам не требуются! И весь разговор... Ведь никто не скажет - вы старый, поэтому вас не примем! Это же статья! Так что эта думская инициатива - прозрачный фиговый листок на том, что нам показала пенсионная реформа!
        2. Svarog Онлайн
          Svarog Сегодня, 13:04
          +9
          Цитата: Бультерьер
          Тут на месяц зарплату задержишь, тебя уже прокуратура

          Где так хорошо прокуратура работает?
          Цитата: Бультерьер
          Создать такие условия можно в любом возврате человеку .

          Это верно.. Профсоюзы убили и сейчас ни кто не заботиться о работнике в плане его прав... Конечно, народ подкованный сейчас, но все условия на стороне работодателя. Если захотят найдут 1000 способов, как уволить. Ну а отказать в приеме вообще дело плевое...
          Цитата: Бультерьер
          Я будь у меня такие люди даже побоюсь их премии лишить за косяки!

          Что то мен подсказывает.. у вас таких людей вообще не будет, ну а если будут, то премии они вообще видеть не будут... Не платить премию легко и законом тут бессилен.
          Депутаты наши ( кроме КПРФ) люди, которые ни то что, зря ЗП получают, которую мы же им и платим, они вообще преступные законы принимают..
          1. Бультерьер Офлайн
            Бультерьер Сегодня, 13:08
            0
            Всюду. Работодателей за невыплату зарплаты если есть даже одно заявление проверяют по полной, и если это подтверждается штрафуют безбожно. Если второй раз это происходит уголовные дела.
            1. Svarog Онлайн
              Svarog Сегодня, 13:38
              +3
              Цитата: Бультерьер
              Всюду. Работодателей за невыплату зарплаты если есть даже одно заявление проверяют по полной, и если это подтверждается штрафуют безбожно. Если второй раз это происходит уголовные дела.

              У нас есть предприятия, которые регулярно на месяц, на два задерживают ЗП, многие пишут в прокуратуру жалуются.. но ЗП почему то продолжают задерживать.. Не понятно, толи штрафы маленькие, толи не платят их.. Тут конечно нужно отдать должно, что да в сравнении с 90-ми ситуация куда лучше.. но все больше мы приближаемся..
              1. Бультерьер Офлайн
                Бультерьер Сегодня, 13:43
                -2
                скоро начнут подаваться в бега. Я таких гениев от бизнеса парочку знаю. В розыске один 1,5, другой больше двух лет. После Восточного и того что там случилось прокуратура на таких вообще сразу кидается, хотя и до этого не особо церемонились.
        3. лесовозник Онлайн
          лесовозник Сегодня, 13:19
          +8
          Цитата: Бультерьер
          И чем же он усложняет им жизнь? Создать такие условия можно в любом возврате человеку . Гнобить массово людей ради того , что бы не платить штраф это даже не фантастика, это бред полный. Тут на месяц зарплату задержишь, тебя уже прокуратура так имеет, что дым идёт, а за такие заявления вообще со свету сживут нафиг. Я будь у меня такие люди даже побоюсь их премии лишить за косяки! Дороже выйдет

          способов масса!!! парочку из них я тут не так давно уже перечислял когда тема была погорячее))) и повторяться лень)))) а вас хочу спросить вы про охрану труда что нибудь слышали? почитайте КЗОТ и всё поймёте hi беспроигрышный вариант для увольнения любого неугодного и в любом возрасте
        4. Альф Офлайн
          Альф Сегодня, 13:41
          +6
          Цитата: Бультерьер
          Гнобить массово людей ради того , что бы не платить штраф это даже не фантастика, это бред полный.

          Легко. На Кузнецове начальник 14-го цеха устроил уборщицам аттестацию-Чем вы моете полы ? Те ответили-ведро, вода, тряпки. Начальник устроил разнос-вы должны добавлять в воду то, то и вон то. Правда про это "то, то и вон то" на Кузнецове слыхом не слыхивали с момента его основания. Говорят, нескольких по этой теме уволил.
        5. Комментарий был удален.
        6. РядовойСА Офлайн
          РядовойСА Сегодня, 14:35
          +3
          от них легко избавяться за 6 лет до выхода на пенсию.
          Закон дебильный, как и те кто его принял.
        7. РядовойСА Офлайн
          РядовойСА Сегодня, 14:36
          +1
          от них легко избавяться за 6 лет до выхода на пенсию.
          Закон дебильный, как и те кто его принял.
          1. reservist Онлайн
            reservist Сегодня, 14:56
            0
            +1
            кому нужны проблемы с работником 60+ ?
            делов то, уволят в 59 ...
      3. g1washntwn Онлайн
        g1washntwn Сегодня, 12:56
        +12
        Предлагаю законопроект:
        Все люди пенсионного и предпенсионного возраста автоматически становятся депутатами.
        :)
    2. фигвам Офлайн
      фигвам Сегодня, 12:40
      +10
      Цитата: poquello
      осталось дожить до предпенсионного возраста, а там можно всех пугаааать

      Придёте и скажете, - хочу быть директором Газпрома и пусть попробуют не взять, отправите всех на принудительные работы.
      1. YarSer88 Офлайн
        YarSer88 Сегодня, 13:05
        +2
        За обоснованный отказ не засудят, засудят если придет такой дедушка, еле стоящий на ногах, с очками в 5 см толщиной, в таксопарк, скажет "я 40 лет за рулём, хочу таксистом работать". И вот такого уже фиг уволишь, медосмотра перед рейсом в такси нет, формальных причин не брать нет, а как он работать будет - понятно.
    3. Венд Офлайн
      Венд Сегодня, 13:00
      +1
      Цитата: poquello
      осталось дожить до предпенсионного возраста, а там можно всех пугаааать

      Пять лет это мало. Надо хотя бы 10.
  2. pru-pavel Офлайн
    pru-pavel Сегодня, 12:27
    +7
    https://www.interfax.ru/russia/627862

    Чрезмерно жесткая ответственность для работодателей за увольнение лиц предпенсионного возраста чревата тем, что своих мест будут лишаться работники, не достигшие этого возраста. Об этом заявил журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
    1. DigitalError Офлайн
      DigitalError Сегодня, 12:44
      +8
      Где Вы видели чрезмерно ответственного работодателя? Это нонсенс в эпоху накопления капитала. [Со]общество работодателей - [со]общество с ограниченной ответственностью. Ждем (и готовимся) к увольнению в 59.
    2. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 12:45
      +3
      Это вообще бред полный. Увольнять спецов ни кто не станет.
      1. Svarog Онлайн
        Svarog Сегодня, 13:09
        +6
        Цитата: Бультерьер
        Это вообще бред полный. Увольнять спецов ни кто не станет.

        Вот тут согласен... есть несколько профессий, на пальце одной руки перечесть можно, которые до смерти могут работать.. ( Депутаты,Руководители гос.предприятий, Премьер\Президент,Научные сотрудники) не знаю может еще добавите?
        1. Неплохой Офлайн
          Неплохой Сегодня, 13:13
          +4
          Добавлю. В похоронном бюро. smile Будут востребованы.
        2. Бультерьер Офлайн
          Бультерьер Сегодня, 13:51
          0
          Главные инженеры, ведущие специалисты в массе отраслей. Вообще любой профи, приносящий прибыль . С чего мне например избавляться от тех кто выручку делает или объекты в срок сдаёт? Или от того под которого клиентская база растёт? Мой дядя главный инженер в строительной, довольно большой компании. 63 года. Он когда о пенсии заикается ему зарплату поднимают, дикие премии платят)))
          1. Svarog Онлайн
            Svarog Сегодня, 14:11
            +1
            А у меня у брата, тесть, главный энергетик был.. так выжили.. правда хорошее пособие выплатили..
            Цитата: Бультерьер
            Главные инженеры, ведущие специалисты в массе отраслей. Вообще любой профи, приносящий прибыль . С чего мне например избавляться от тех кто выручку делает или объекты в срок сдаёт? Или от того под которого клиентская база растёт? Мой дядя главный инженер в строительной, довольно большой компании. 63 года. Он когда о пенсии заикается ему зарплату поднимают, дикие премии платят)))
          2. частное лицо Офлайн
            частное лицо Сегодня, 14:56
            0
            Таких как вы выражаетесь спецов 1 на 50 . А что 49 должны делать?
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 12:30
    +6
    только вот есть одно маленькое 'но'- на работу тогда будут брать всех подряд,не взирая на возврост ,и создавать такие условия,чтобы работник сам поскорее уволился.Закон ещё очень в этом плане недоработан..
    1. Альф Офлайн
      Альф Сегодня, 13:46
      +2
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Закон ещё очень в этом плане недоработан..

      Он не недоработан, он так написан изначально.
  4. Nehist Офлайн
    Nehist Сегодня, 12:31
    +13
    Гг приняли закон который не будет работать это первое!!! Ну а второе прямое нарушение конституции-дискриминация. Дума в очередной раз обложалась по полной
    1. bessmertniy Офлайн
      bessmertniy Сегодня, 13:38
      +4
      ЕР тоже облажалась. Дебильные скачки вокруг пенсионной реформы уже стоили ей потери губернаторских постов в нескольких регионах. Но это только первый звонок. Партия должна быть ближе к народу, и прислушиваться к разумным предложениям, а не протаскивать свои мертворожденные законы, которые усложняют и так трудную нашу жизнь. fool
  5. Yak28 Офлайн
    Yak28 Сегодня, 12:33
    +9
    Какие же у нас политики скудоумные,а если представить человека который не на заднице сидит,как начальство или торгаши спекулянты,а работает физички.У многих рабочих уже к 60 годам просто здоровья и сил не останется,они сами уйдут бомжевать их и увольнять не придётся,потому что до пенсии ещё 5 лет, а работать нет сил,и что им делать в такой ситуации?Работа работе рознь,где то можно до 80 сидеть,а где то в 50 уже еле ноги волочат.Я только не пойму почему полицаи так рано на пенсию уходят,вроде ума не надо,физически тоже не напряжно. request
    1. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 12:39
      +6
      всем предпенсионерам-работу в думе ! yes
      1. Глушь Онлайн
        Глушь Сегодня, 13:03
        +3
        Или в Газпром - и пусть попробуют не взять wassat
      2. Svarog Онлайн
        Svarog Сегодня, 13:11
        +4
        Цитата: андрей юрьевич
        всем предпенсионерам-работу в думе ! yes

        С их зарплатами! можно дистанционно ..на кнопку нажать и мысль свою можно и так выразить
    2. Minus Онлайн
      Minus Сегодня, 12:43
      +10
      У меня товарищь в 38 лет из органов уволился. Правда перед этим по суду был восстановлен в должности оперативного дежурного, за 2 месяца до наступления минимального срока выхода на пенсию по выслуге.Не удобный был для начальства- все хотел по закону, несколько раз судился с управлением по поводу переработок, незаконных взысканий, не соглашался на требования начальства по незаконному отношению к задержаным... Я его тогда спросил-' тебя же восстановили, что уволился?'Его ответ-"лучше сам уйду на минимальную пенсию, чем они мне подлянку сделают... Не хочу чтобы наркотики подкинули например...'
    3. Minus Онлайн
      Minus Сегодня, 12:43
      +1
      А так бы и сейчас работал...
    4. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 12:52
      -2
      А кроме рабочих других специальностей в стране нет? Полицаи это кто? Ваши влажные мечты о новой работе, или будете слова подбирать, прежде чем людей оскорблять???
      1. Беринговский Онлайн
        Беринговский Сегодня, 13:00
        +11
        Полицаи - это полицаи. Какое название заслужили - тем и зовут.
        1. Бультерьер Офлайн
          Бультерьер Сегодня, 13:05
          -3
          Это свинство. Первый раз жаль что материться нельзя.кто заслужил это? Совести вообще ни на грамм???
          1. Беринговский Онлайн
            Беринговский Сегодня, 13:45
            +2
            Уточните, у кого совести ни на грамм. Похоже мы имеем в виду разных людей.
      2. Minus Онлайн
        Minus Сегодня, 13:16
        +4
        Есть ещё другие специальности- менеджеры, управляющие, директора отделов и советники советников десятого зама по вопросам непонятных компетенций...Очень даже высокооплачиваемых... Только на эти должности идут друзья и родственники...
      3. Svarog Онлайн
        Svarog Сегодня, 13:18
        +8
        Цитата: Бультерьер
        А кроме рабочих других специальностей в стране нет? Полицаи это кто? Ваши влажные мечты о новой работе, или будете слова подбирать, прежде чем людей оскорблять???

        К сожалению, полиция наша работает всю хуже и хуже.. даже не знаю,чем вообще там занимаются.. могу привести массу примеров, которые заставляют меня чесать репу.. Но приведу один. У нас на предприятии, случилась кража, вывезли товар со склада на сумму более 600 т.р.. Тут же было заявлено в полицию.. В итоге, личности этих товарищей установили, но на этом и все.. Это как понимать? С того момента прошло 9 месяцев.. И тут, у нас опять по мелочи украли, пришлось опять обращаться в полицию, а за одно и вопрос задали относительно предыдущего.. там ответили .. ответ фееричный.. мол данные товарищи уже ограбили еще несколько складов.. мы за ними наблюдаем.. Хотите верьте..хотите нет.. но истинная правда.. В прокуратуру то же ходили.. дело туда сюда гоняют.. Что в медицине, что в полиции, что в образовании, кругом тьма..
        1. Minus Онлайн
          Minus Сегодня, 13:31
          +4
          У меня сантехник работал в мехслужбе. Так вот перед тем как трудоустроиля, его ударили дубиной по голове при выходе из магазина вечером, вытащили телефон 60 тысяч рублей... Пол года следаки таскали... Главный вопрос был- а откуда у вас эти деньги взялись... Перед этим с ним расчитался прежний работодатель и брат долг отдал... И прежнего работодателя затаскали и брата! Тьфу!!! Он сам заявку забрал из мусарни! Пишу * мусарня*, потому что в результате реформ на службе остались в основном не специалисты, а беспринципные сотрудники , полностью находящиеся в зависимости от руководства....
        2. Бультерьер Офлайн
          Бультерьер Сегодня, 13:36
          -1
          Бывает) было похожая ситуация) вывезли по поддельным документам товаров на груглую сумму. Пока очнулись конечно след их простыл. Заявление , все дела. Товар конечно не вернуть, но их через месяц на подобном взяли. Посадили на приличные сроки, но деньги конечно уже тю тю) умнее будем! К полиции без претензий. Раз на раз не приходится.
    5. Альф Офлайн
      Альф Сегодня, 13:46
      +5
      Цитата: Yak28
      Я только не пойму почему полицаи так рано на пенсию уходят,вроде ума не надо,физически тоже не напряжно.

      Потому как полицаи опора режима.
      1. Беринговский Онлайн
        Беринговский Сегодня, 14:03
        +1
        Святая истина!!! good drinks wassat
    6. Ратник с пулеметом Офлайн
      Ратник с пулеметом Сегодня, 14:10
      +2
      жителям госду_ры все по барабану ,кроме того что может их непосредственно коснуться,они не скудоумные,они просто подлецы,возомнившие себя "полубогами",им плевать что в большинстве своем люди после 60 просто физически как раньше работать не могут.
  6. Лесс Онлайн
    Лесс Сегодня, 12:36
    -7
    По новому законодательству, отказ от приёма на работу наравне с увольнением гражданина, которому остаётся менее 5 лет до достижения пенсионного возраста, приведёт к ответственности работодателя в виде обязательных работ до 360 часов или штрафа до 200 тысяч рублей.

    Не поможет. Было бы более прагматичным оставить ответственность только в виде обязательных работ. Без альтернативы. Хотя всё равно не поможет. Тут вопрос больше в плоскости наличия совести у работодателя. А вообще это палка о двух концах - ведь работник прикрытый законом от увольнения может начать злоупотреблять своим положением. Вообщем пройдёт не один год пока система найдёт "золотую середину". Потом всё "устаканится".
    Законопроект не поддержала фракция КПРФ
    Реакция КПРФ выглядит странной. Возникает ощущение, что им стало резко всё равно, что будет дальше. Либо обиделись и сдались, либо обиделись и теперь чем всем хуже, тем КПРФ лучше. На мой взгляд, если им не удалось отстоять свою точку зрения, то они хотя бы должны попытаться смягчить последствия. Это если они отстаивают интересы народа, а не свои. Но коммунисты решили отойти в сторону.
    1. Minus Онлайн
      Minus Сегодня, 12:50
      +7
      Вот вам пример для размышления. Идёт работник по направлению от службы занятости ... Зарплата пол ставки... Тысяч 8 от силы... Раньше можно было договорится с работодателем, чтобы написал отказ... Сейчас не пройдёт и работодатель обязан взять!!! Кому лучше??? И статистику центры занятости подправят, типа все хорошо с работой... А вы выживете на 8к рублей???? А если семья??? Почему огромное количество рабочих мест, где не платят под разными предлогами даже минималку по региону????
      1. Лесс Онлайн
        Лесс Сегодня, 13:12
        -1
        Цитата: Minus
        Идёт работник по направлению от службы занятости ...

        Вы в курсе, как работает служба занятости?
        Подходящей не может считаться работа, если: ... предлагаемый заработок ниже среднего заработка гражданина, исчисленного за последние три месяца по последнему месту работы.


        Цитата: Minus
        Раньше можно было договорится с работодателем, чтобы написал отказ...

        Прикрыли очередную дыру в законе. Ту, по которой можно было договориться.
        Цитата: Minus
        А если семья???

        В 60 лет? В этом возрасте уже дети должны сами помогать, без напоминаний. Это, конечно, не распространяется на тех, которые решили пожить для себя и считали, что дети это обуза.
        Цитата: Minus
        Почему огромное количество рабочих мест, где не платят под разными предлогами даже минималку по региону????

        Значит есть люди, которые соглашаются за эти деньги работать.
        1. Minus Онлайн
          Minus Сегодня, 13:22
          +5
          Соглашаются... Когда совсем край... Когда долг за квартиру например... Вот вы говорите что не ниже средней за три месяца... А где эти рабочие места, где выше???? Ну да зато пособие можно получать ... В размере не более 75% от прошлой зарплаты, но не более( по нашему региону)5800 рублей. Вспомним майские указы, ещё те, старые! Где новые рабочие места???? Идёт реальное сокращение рабочих мест!!!Так на кой мне правительство и президента, у которых по статистике все в ажуре, а в реале *глубокая прямоугольная яма*?
          1. Лесс Онлайн
            Лесс Сегодня, 13:38
            -1
            Цитата: Minus
            но не более( по нашему региону)5800 рублей.

            Т.е. в службе занятости
            Цитата: Minus
            Идёт работник по направлению от службы занятости ... Зарплата пол ставки... Тысяч 8 от силы..
            вам предложат работу с оплатой превышающей пособие по безработице? И вы хотите
            Цитата: Minus
            Раньше можно было договорится с работодателем, чтобы написал отказ...

            от этой работы отказаться? И сидеть на пособии и дальше, не взирая на
            Цитата: Minus
            долг за квартиру например...

            Вам не кажется странной ваша позиция? Что вам мешает работать за "тысяч 8 от силы" и параллельно искать работу с более высоким доходом? Ведь согласитесь, найти подходящую работу самому проще, чем дождаться этой вакансии от службы занятости.
            Цитата: Minus
            Где новые рабочие места?
            Вы уверены, что их нет? Может вы их просто не рассматриваете потому что они вам не подходят? Хотя, соглашусь, их недостаточно.

            Цитата: Minus
            Так на кой мне правительство и президента,

            Вот счас не понял... Я вас за кого-то агитировал? К чему вы мне задаёте такие вопросы?
            1. Беринговский Онлайн
              Беринговский Сегодня, 14:14
              +1
              "...Что вам мешает работать за "тысяч 8 от силы" и параллельно искать работу с более высоким доходом?"
              - да хоть обыщитесь, особенно в провинции - работы нет для пенсионеров, разве только за копейки.
              Пенсионная реформа должна быть отменена, а ее организаторы примерно наказаны - вот единственный нормальный выход
              1. Лесс Онлайн
                Лесс Сегодня, 14:25
                -1
                Цитата: Беринговский
                да хоть обыщитесь, особенно в провинции - работы нет для пенсионеров, разве только за копейки.

                ну да, лучше сидеть на пособии за 5000, чем работать, но за 8000.
                Цитата: Беринговский
                Пенсионная реформа должна быть отменена, а ее организаторы примерно наказаны

                С призывами и лозунгами это не ко мне.
                1. Беринговский Онлайн
                  Беринговский Сегодня, 14:45
                  +1
                  Ага, лучше lol . Из них тыщу на транспорт потратишь. А так то - сиди, копайся в огороде, найди подработку без оформления. Опять же, детям есть время помочь.
                  Отмена реформы не лозунги
                  , а то что необходимо требовать.
                  Лозунги, это Майские Указы и те вскукареки, что то и дело мы слышим из ящика от наших депутанов.
                  1. Лесс Онлайн
                    Лесс Сегодня, 14:58
                    0
                    Цитата: Беринговский
                    найди подработку без оформления
                    Не уплата налогов, не обоснованное получение пособия)) Как бы причина реформы - недостаток денег в бюджете, а вы опять?)) laughing
                    Цитата: Беринговский
                    Лозунги, это Майские Указы и те вскукареки, что то и дело мы слышим из ящика от наших депутанов.

                    Здесь нет депутатов, а если есть, то они в этом не признаются. Но "вскукареков" здесь ничуть не меньше.
    2. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 12:53
      -4
      Как раз их реакция и не странная. Они продолжают на этой теме создавать реально глупые протесты. Это уже на автомате.
      1. Лесс Онлайн
        Лесс Сегодня, 13:00
        -3
        Цитата: Бультерьер
        Как раз их реакция и не странная

        Она странная на фоне их заявлений про работу на благо народа. А так я не удивлён.
    3. Альф Офлайн
      Альф Сегодня, 13:50
      +3
      Цитата: Лесс
      На мой взгляд, если им не удалось отстоять свою точку зрения, то они хотя бы должны попытаться смягчить последствия. Это если они отстаивают интересы народа, а не свои. Но коммунисты решили отойти в сторону.

      339 голосов у ЕР, 40 у СР, 20 у ЛДПР и 20 у КПРФ. Как отстоять ?
      1. Лесс Онлайн
        Лесс Сегодня, 14:01
        -1
        Цитата: Альф
        Как отстоять ?

        Это оправдывает их самоустранение от попыток защиты интересов избирателей?
        1. Svarog Онлайн
          Svarog Сегодня, 15:01
          0
          Цитата: Лесс
          Цитата: Альф
          Как отстоять ?

          Это оправдывает их самоустранение от попыток защиты интересов избирателей?

          Предлагаете революцию? laughing
  7. raid14 Офлайн
    raid14 Сегодня, 12:37
    +8
    Свежо предание, а верится с трудом.
    Уволить человека можно по любому поводу и трудовой договор со стареющим работником составить так, что "комар носа не подточит".
    1. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 12:53
      -5
      Вы много договоров составили в своей жизни?!
      1. raid14 Офлайн
        raid14 Сегодня, 13:01
        +4
        На работу хотите устроиться? Вакансий нет.
        1. Бультерьер Офлайн
          Бультерьер Сегодня, 13:13
          -1
          Спасибо, обойдусь. Вопросом на вопрос это мода такая отвечать?)))
  8. raw174 Офлайн
    raw174 Сегодня, 12:38
    +11
    Это не верный подход, не верный принцип. Правильнее былобы поощрять тех работодателей, у которых есть предпенсионеры. Налоговые преференции, например или ещё что нибудь в этом роде... На мой взгляд, тут пряник более уместен.
    1. TAMBU Офлайн
      TAMBU Сегодня, 12:41
      +2
      так никаких "сэкономленных" на пенсионерах средств не хватит...
    2. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 12:55
      +1
      Хоть одно грамотное предложение во всей ветке. Тоже так считаю. Преференции принесут больше пользы.
      1. Альф Офлайн
        Альф Сегодня, 13:53
        +1
        Цитата: Бультерьер
        Хоть одно грамотное предложение во всей ветке. Тоже так считаю. Преференции принесут больше пользы.

        Ну так донесите свою идею до ЕР и добейтесь, что бы ее приняли. Все пенсионеры России скажут Вам спасибо.
        1. Бультерьер Офлайн
          Бультерьер Сегодня, 13:58
          0
          С удовольствием. Думаю подобные обращения все кто с бизнесом связан подпишут. Запреты опять превратятся в карательные походы по компаниям по любому поводу.
  9. Беринговский Онлайн
    Беринговский Сегодня, 12:38
    +5
    Осталось еще ввести закон об уголовной ответственности за неприем на работу.
    А то ведь просто не будут брать, от слова "совсем", что бы потом не было проблем с увольнением.
    Вобщем прожектерство во всем - такъ победимъ! crying
    1. Minus Онлайн
      Minus Сегодня, 12:55
      +5
      Вы правы. Я выше писал про знакомого полицейского, бывшего. Висит обьявление- требуется юрист. А у него высшее юридическое... Приходит на работу, ему ответ- вы нам не подходит, нам нужна ЖЕНЩИНА юрист! Разве это не дискриминация по половому признаку?
      1. bessmertniy Офлайн
        bessmertniy Сегодня, 13:29
        +3
        Это не дискриминация! Это же принуждение к смене пола! belay Таких работодателей надо скопить беспощадно! am
  10. Alone Офлайн
    Alone Сегодня, 12:38
    +8
    Никогда и ни где не слышал,чтоб увольняли,или не принимали на работу с формулировкой - "в связи с возрастом".Да и как один коллега выше написал,можно создать такие условия,что человек сам убежит.Вобщем очередной популизм для электората.
    1. Беринговский Онлайн
      Беринговский Сегодня, 15:04
      0
      Это не просто популизм. Это попытка переключить внимание общества от обсуждения самой реформы, на обсуждение условий ее проведения. Игра на понижение ставок, так сказать.
  11. sagitch Офлайн
    sagitch Сегодня, 12:41
    +9
    Ну пи...., теперь хрен устроишься после 45-ти. И так не брали, а тут связываться? Вдруг не подойдет, и хрен уволишь, еще и статью пришьют.
    Я уже 2 месяца ищу работу, инженер-строитель, а работодатели или молчат или отказ, потому что 53 года!
    Хочется сказать словами Черномырдина. - Хотели как лучше,а получилось как всегда!
    1. bessmertniy Офлайн
      bessmertniy Сегодня, 13:31
      +4
      Не отчаивайтесь! С точки зрения оптимиста - худшее, конечно, впереди! hi
  12. Комментарий был удален.
  13. Александр С. Офлайн
    Александр С. Сегодня, 12:42
    +4
    Как хорошо, что наши депутаты - профессионалы своего дела и специалисты с высокой квалификацией.
  14. военный пенсионер Офлайн
    военный пенсионер Сегодня, 12:44
    +13
    Маразм из Рады перекинулся в ГосДУРУ РФ.
    Работодатель не будет никто увольнять по возрасту - просто работодатель проведет тестирование работников на профпригодность и все...
    И второе.
    Для депутатов ГД и СФ РФ надо установить пенсионный возраст в 40 лет БЕЗ ПРАВА ПОСЛЕ ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ ЗАНИМАТЬ ЗАНИМАТЬ МЕСТА в ГД И СФ РФ И НА ГОССЛУЖБЕ!
    Пусть эти "слуги народа" живут на СРЕДНЮЮ пенсию по РФ.
    Хотя они на наворованные у народа деньги могут жировать еще лет 700...
  15. Vard Офлайн
    Vard Сегодня, 12:46
    +8
    Что только у нас не придумают... лишь бы денег не платить. Поясню... Были же предложения по льготам для предпринимателей, у которых работают люди предпенсионного возраста... Нет, сразу по голове... Кстати аналогичная ситуация с инвалидами. Законов на принимали, а на работу не устроишься...
  16. beer-youk Офлайн
    beer-youk Сегодня, 12:47
    +8
    Очередное мертворожденное законотворчество. Ключевое слово "необоснованность", это как "угон с целью хищения". И первое, и второе доказать невозможно, особенно в суде. А уволить неугодного можно одним из 100500 абсолютно законных способов.
  17. g1washntwn Онлайн
    g1washntwn Сегодня, 12:53
    +7
    Показуха. Про задержку зарплат пару показательных посадок сделали и все затихло. И этот закон чисто для отвода глаз. Де-факто, сначала сделали работодателей полностью неконтролируемыми со стороны государства, а теперь думают, что погрозив пальчиком дитятко бросит курить, пить и вести беспорядочные половыe связи...
    Нет ЛЮДЕЙ сейчас на производстве! Нет их там. Там одна РАБОЧАЯ СИЛА с точки зрения бизнеса и попытки ее очеловечивания с их точки зрения - зряшная трата ресурсов. Прощай прибыль, яхта, дворец в Британии и новые сиcьки для очередной пассии ради того, чтобы "дядя Вася" поработал еще несколько лет? Сами то верят в ту чепушню?
    Предвзятость в суде не доказать. И если раньше были какие-то компенсационные программы пенсионерам и пред-пенсионерам, то завтра резко вырастет количество уволенных "за несоответствие и профнепригодность" вот и все.
  18. ioan-e Офлайн
    ioan-e Сегодня, 13:01
    +6
    Очередная "подачка" от АНТИНАРОДНОГО ПАРЛАМЕНТА!!!!!! Жалкая попытка успокоить народные массы!
  19. Minus Онлайн
    Minus Сегодня, 13:01
    +3
    Тут есть ещё один момент- по закону можно наказать только народ, а коллеги и родственники над законом. Вот как у нас в городе... Глава города обвинил бывшую начальница управления образования в получении необоснованной премии в размере 11500 рублей! Сам подписал приказ о премировании, а на суде все документы 'пропали"! Дали год условно... Документы в итоге нашлись за подписью градоначальника, её оправдали через несколько лет. А где уголовное дело за лжесвидетельство ??? А его не будет, ведь он глава едра в городе... Противно это все....
  20. fif21 Офлайн
    fif21 Сегодня, 13:02
    +4
    Уволить можно любого по закону. А при приеме на работу предложить "драконовские" условия. Поэтому закон -бесполезный набор слов. Работодателей данный закон может только рассмешить. hi
  21. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 13:04
    +10
    Я искал работу в 45 лет, искал два года практически. Нигде не брали ни под каким предлогом и даже не объясняли почему. Написал для интереса жалобу в прокуратуру. Прокуратура ответила, что "у администрации есть право не брать вас на работу, она сама может определять кто ей нужен". Вот и все. В ТК и так есть статья, что не допускается дискриминация по возрасту, полу и прочим признакам, не относящимся к работе. В нормальной и причем капиталистической стране, где есть государство, соцработник просто напишет телегу на работодателя, который не хочет принимать направляемого государственной службой работника. И работодатель никуда не денется. Кстати, переобучение-это тоже не ваша головная боль, а работодателя и госслужбы занятости. Послали вас на склад работать, работодатель обязан обучить вас перемещению грузов, управлению рохлей и погрузчиком, складской логистике и всему, чему надо. ВСЕ! А у нас имитация государства, отписки и неработающие законы. При советской власти пришел на работу или на учебу- отдел кадров, общежитие, завтра на работу. ВСЕ! А сейчас марлизонский балет.
  22. частное лицо Офлайн
    частное лицо Сегодня, 13:04
    +1
    А вот интересно если осталось до пенсии 6 лет что на это скажет закон.
    1. Svarog Онлайн
      Svarog Сегодня, 13:48
      +3
      Цитата: частное лицо
      А вот интересно если осталось до пенсии 6 лет что на это скажет закон.

      Да забудьте вы уже о законе.. все законы сейчас пишутся\принимаются против людей и во имя капитала.. Всем им там по барабану,сколько вам осталось и когда уволить.. Их задача наполнит казну.. что бы было, что от туда тащить, через мундиали всякие..
  23. Andrey160479 Офлайн
    Andrey160479 Сегодня, 13:06
    +2
    Найдут лазейку "работодатели" как закон обойти. Заставят подписать соответствующий трудовой договор, где якобы ты сам соглашаешься, что бы тебя уволили "вовремя" .
    1. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 13:16
      -1
      А в нем не пропишут что за день до этого вы ещё ив и обязуетесь жизнь самоубийством закончить?))) я себе прям представляю кадровую службу, которая такой бред в договор впишет)))
  24. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 13:09
    +7
    Цитата: g1washntwn
    Нет ЛЮДЕЙ сейчас на производстве! Нет их там. Там одна РАБОЧАЯ СИЛА с точки зрения бизнеса и попытки ее очеловечивания с их точки зрения - зряшная трата ресурсов.

    -----------------------
    Самое интересное, что смотришь фильмы из самой что ни на есть капиталистической США, там снимают фильмы на производственные темы-пожарные, летчики, работяги, спасатели. У нас же какой-то пошлый бред про журналистку и буржуина с непонятными доходами, в различных вариациях.
    1. g1washntwn Онлайн
      g1washntwn Сегодня, 14:13
      +1
      Ничего странного. "Очеловечивание" неприменимо к бизнес-теориям. Вкладывать деньги в человеческий ресурс для повышения его эффективности - это одно, а желание "эффективных манагеров" заставить одну единицу этого ресурса за те же деньги горбатиться за двоих - совсем другое.
      У нас же много ли депутатов с высшим экономическим? А те, кто имеет что-то типа ВШЭ, озабочены все тем же минутным профитом, но никак не стратегическим видением ситуации.
      "У кого там списывать? Там боксер и фигуристка" (с) Уральские пельмени
      (сценка про депутатов)
  25. Minus Онлайн
    Minus Сегодня, 13:11
    +7
    Прошу прощения за ошибки в тексте- пишу с телефона. Второй коментарий два раза исправлял. Нет независимых профсоюзов, нет нормальной трудовой инспекции. В прошлый понедельник был вынужден подать заявление по собственному желанию.Работодатель открытытым текстом заявил - не уйдёшь сам, найду причину.Он типа набрал другую команду... А то что я почти два года отпахал без отпуска, по 12 часов в день, с вызовами в выходные и ночами.... Не нравится- свободен! И начисление переработок не по трудовому кодексу, а почасовка в однократном размере!
  26. fif21 Офлайн
    fif21 Сегодня, 13:18
    +6
    Врачи "шутят" -здоровых людей нет! Есть не обследованные. Требования Минздрава РФ к работнику не" разбиты" по возрастам, а разбиты по профессиям. А иметь здоровье ,как у космонавтов, в 60-65 лет вряд ли кому удастся Иду на очередной профосмотр и не знаю, буду завтра работать или нет. Летуны хорошо понимают , что значит быть списанным по здоровью. А Трудовой кодекс РФ дает работодателю столько законных оснований избавиться от пожилого рабочего , что и придумывать ничего не нужно. hi
  27. faterdom Офлайн
    faterdom Сегодня, 13:19
    +4
    Маловато будет. Надо бы уголовную ответственность за повышение пенсионного возраста, как за нарушение конституционных норм. Но, боюсь, этот состав ГД в целом не проголосует, так как именно та кошка, которая чует чье сало съела.
    Значит , желательно в будущем иной состав ГД, который сможет привлечь нынешний, той части, кто лично виновен.
  28. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 13:23
    +1
    Наверное, надо вообще вводить уголовную ответственность за увольнение работника любого возраста, потому что любое увольнение в конечном счете может отразиться на размере пенсии.
  29. tatra Офлайн
    tatra Сегодня, 13:26
    +6
    Я работаю в московском театре ,которым руководит известный советский /российский актер . Все ,кто бывал в театрах ,знают ,что билетерами и гардеробщиками работают ,в основном ,женщины предпенсионного и пенсионного возраста . Так вот ,перед началом этого сезона уволили ВСЕХ этих женщин ,и набрали молодежь до 30 лет .
  30. Yak28 Офлайн
    Yak28 Сегодня, 13:26
    +5
    Вообще повышение пенсионного возраста,просто очередное надругательство над народом,даже при Ельцине его не повышали.
    Видео в тему
  31. космонафт Офлайн
    космонафт Сегодня, 13:44
    +4
    хороший закон.только не надо нам мозги за..тьфу пачкать.надо драть налоги с буржуев,а не тюлькину грамоту нам подсовывать.а лучше раскулачить,и гнать буржуев в шею.стране нужно производство,а не воры-спекулянты с их гарантом и его преступным правительством
  32. Incvizitor Офлайн
    Incvizitor Сегодня, 13:56
    +3
    Значит будут сокращать.
  33. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 14:06
    +3
    А если гражданину 47 или 51 а его не принимают, тогда что ? А доказать умысел в не принятии на работу , докажите!
  34. parma Офлайн
    parma Сегодня, 14:08
    +2
    А как оно вообще работать будет? Сейчас как правило увольняют "по собственному" (так и работодателю удобнее и работнику), а с отказом в приеме на работу еще интереснее, ибо там вообще можно придумать что угодно, кроме возраста....
  35. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 14:10
    +2
    Дело в том, что политика (возрастная!!! или как назвать) у государства -дорогу молодым, и все , дорогу им . а то что молодой уже отравлен стяжательством, пофигу.
  36. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 14:19
    +3
    Цитата: Andrey160479
    Найдут лазейку "работодатели" как закон обойти.

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    Давно нашли. Вместе с заявлением о приеме на работу пишешь заявление об увольнении с подписью и без даты(дату проставит администрация).ВСЕ!
  37. Роман070280 Офлайн
    Роман070280 Сегодня, 14:25
    +2
    Бред какой-то.. На любую работу приходишь - там тебе и собеседования, и тесты психологов, и куча всего ещё.. Хоть менеджером, хоть охранником, хоть кладовщиком.. И даже, если ты вроде бы, всё нормально ответил - через неделю звонок - извините, мы приняли другого, т.к. он нам больше подходит по ряду причин.. Причём, как частник, я даже не обязан называть эти причины, пришедшему ко мне на собеседование.. Ну вот просто мне человек не понравился внешне, да и всё..
  38. Бригадир Офлайн
    Бригадир Сегодня, 14:27
    +3
    Чтобы привлечь к ответственности работодателя по этой статье, надо, чтобы этом работодатель накосячил ИМЕННО ПО ЭТОЙ СТАТЬЕ, а причин он может найти сколько угодно...
    Работодатель не глупый, а власть старается убедить народ, что он будет дураком и будет сам себя закапывать по этой статье.
    Путин сделал гадость народу с поддержкой СВОЕЙ людоедской "реформы", а теперь пытается нас убедить, что он "за народ"...
    ВВП...не считай народ совсем глупым. Он тебя уже давно раскусил - кто ты такой... и за кого ты...
    Одно то, что ТЫ навесил народу годы работы до смерти и отказался ввести прогрессивный подоходный налог для своих дружков - олигархов (и само собой - для себя любимого) - нашему народу говорит о многом...
    Сейчас процент голосов за ТЕБЯ и за ЕдРо резко пошёл вниз, потому, что ЛЮДИ ПОНЯЛИ - КТО ВЫ ТАКИЕ ЕСТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ !!!
    И проходящие губернаторские выборы это ТЕБЕ сейчас ясно показывают!

  39. Sovetskiy Офлайн
    Sovetskiy Сегодня, 14:36
    +1
    Законотворцами принято решение о введении уголовной ответственности в отношении тех работодателей, которые увольняют сотрудника предпенсионного возраста.

    Гы, гы. lol
    Вот интересно, эти высокооплачиваемые за наш счет граждане, теперь сами, лично, будут у 60 летних недопенсионеров ежегодную медкомиссию принимать на соответствие здоровья к профессии? Судя по их "оптимизации" с медициной, других вариантов невидно. Или они считают что если просиживающих в ГД РФ свои булочки "интеллигенции", кроме седалищного нерва других профессиональных болезней нет, при этом этот нерв и есть то чем там думают, то и по всей стране также?
    По ходу в "бешеном принтере" термин "профпригодность" полностью себя изжил и атрофировался.
  40. Skarpzd Онлайн
    Skarpzd Сегодня, 14:59
    +1
    Цитата: лесовозник
    Цитата: Бультерьер
    И чем же он усложняет им жизнь? Создать такие условия можно в любом возврате человеку . Гнобить массово людей ради того , что бы не платить штраф это даже не фантастика, это бред полный. Тут на месяц зарплату задержишь, тебя уже прокуратура так имеет, что дым идёт, а за такие заявления вообще со свету сживут нафиг. Я будь у меня такие люди даже побоюсь их премии лишить за косяки! Дороже выйдет

    способов масса!!! парочку из них я тут не так давно уже перечислял когда тема была погорячее))) и повторяться лень)))) а вас хочу спросить вы про охрану труда что нибудь слышали? почитайте КЗОТ и всё поймёте hi беспроигрышный вариант для увольнения любого неугодного и в любом возрасте

    а чего там долго думать ст.81 п. 6 по моему. практически любого можно подвести на производстве.
  41. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 15:05
    0
    Цитата: Роман070280
    На любую работу приходишь - там тебе и собеседования, и тесты психологов, и куча всего ещё..

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    Ага, особенно меня умиляют тесты на IQ. Предложили мне такой тест на одном предприятии, по Айзенку. Это было 10 лет назад ровно. Отдаю бумагу, она насчитала 140. Извините, говорит, у нас даже у директора столько нет. На должность главного инженера надо было всего 130, у вас перебор. Анекдот же. laughing laughing