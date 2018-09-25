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Ющенко сравнил ситуации в Донбассе и в послевоенной Германии

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Экс-президент Украины Виктор Ющенко объяснил, почему в Донбассе пока нельзя проводить выборы, передает РИА Новости.



По словам Ющенко, за четыре с лишним года войны у населения Донбасса под воздействием «вражеской» пропаганды сознание изменилось настолько, что проведение каких-либо выборов под эгидой украинских властей пока не имеет смысла.


Он сравнил создавшееся там положение с ситуацией в Германии 1945 года.

Почему немцам в октябре или ноябре 1945 года не позволили проводить выборы в американском, британском или французском секторах, ведь Гитлера уже не было? Не было голосования и в 1946 году, сказал Ющенко и пояснил, что выборы не проводились потому, что с их последствиями пришлось бы бороться еще несколько лет, и чем бы эта борьба закончилась – неизвестно.

Он также отметил, что в настоящее время население Донбасса сильно отличается от жителей остальной части Украины. Как объяснить этим людям, что остальные украинцы им не враги, невзирая на то, что те ходят в Московскую церковь, разговаривают «на чужом языке» и «молятся на Павлика Морозова», снова задался вопросом Ющенко.

Да, мы разные, но не противоположные – в семье бывает всякое, - подчеркнул он.

По словам политика, Киеву необходимо дать время на диалог, чтобы он имел возможность интенсивного и последовательного общения (с ДНР и ЛНР) в течение, условно говоря, года и или двух, заключил бывший президент Украины.

Заявление Ющенко относительно диалога с непризнанными республиками выглядят, по меньшей мере, странно – на протяжении 4 лет Киев категорически и неоднократно отвергал возможность любых прямых переговоров с руководством ДНР и ЛНР, называя республики не иначе как «террористическими организациями».
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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11 комментариев
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  1. НИКНН Офлайн
    НИКНН Сегодня, 12:51
    +3
    проведение каких-либо выборов под эгидой украинских властей пока не имеет смысла.
    Под эгидой украинских властей действительно нет смысла и не пока , а вообще.
    Он также отметил, что в настоящее время население Донбасса сильно отличается от жителей остальной части Украины
    Это точно, тут с кастрюлями на голове не скачут.
    1. фигвам Офлайн
      фигвам Сегодня, 12:58
      +2
      Эти клоуны постоянно приводят в пример нацистскую германию, потому что сами являются нацистами.
      А это жена ющенкео, наверно останавливает маршрутку.
      1. Неплохой Офлайн
        Неплохой Сегодня, 13:08
        0
        Я думаю если Ющенко предложить съездить в ухо или по уху, то он ничего не выберет, так и с этими одним и двумя годами, напрасно старается, народ Донбасса на мякине не проведёшь.
      2. igorbrsv Онлайн
        igorbrsv Сегодня, 13:43
        0
        А что у нее с правым запястьем, ее пытали? Или это руны какие?
      3. Комментарий был удален.
      4. Серж Горелый Онлайн
        Серж Горелый Сегодня, 14:11
        0
        В общем кратко: "Нужно время, чтобы закончить геноцид Донбасса, потом завести щирых западенцев, и только потом - выборы."
    2. x.andvlad Офлайн
      x.andvlad Сегодня, 13:25
      0
      Мудрец гребаный. Четыре года такие вот "мудрецы" загоняли ситуацию в угол, проливая реки крови. А теперь этот умник думает за год или два люди, которых гнобили и уничтожали со слезами родственников бросятся в объятия своих палачей. Только абсолютный наивный идеалист может поверить в то, что в мозгу отъявленного националиста, отец которого прислуживал бандеровскому отродию, проклюнулась какая-то человеческая мудрость. Если бы г-н Ющенко был бы мудрым и человечным, то изначально с 2014 года продвигал бы политику примирения и федерального устройства Украины.
      Маска овцы на волке - как на корове седло.
  2. alstr Офлайн
    alstr Сегодня, 13:01
    +1
    Самое главное, что Украина уже 4 года проводит диалог с ДЛНР с помощью пушек. После этого нужно гораздо больше времени, чем несколько лет.
  3. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 13:06
    +2
    Откуда это он такой умный выполз? wassat Донбасс исторически мыслил по-русски. С какой стати он сегодня стал бы менять свой менталитет на украинский!
  4. Воронок Офлайн
    Воронок Сегодня, 13:08
    +2
    Он думает, что жители Донбасса за год-два забудут про ежедневные обстрелы, погибших друзей и родных?
    Они не враги, просто стреляют и убивают по дружески. . Не будет уже единой Украины, по крайней мере ближайшие 10-15 лет, а а с учетом того, как промываются мозги молодежи, начиная с детсада, то наверно никогда.
  5. Василенко Владимир Онлайн
    Василенко Владимир Сегодня, 13:32
    +1
    Почему немцам в октябре или ноябре 1945 года не позволили проводить выборы в американском, британском или французском секторах, ведь Гитлера уже не было?
    сам дурaк не понимает?!
    Да, мы разные, но не противоположные – в семье бывает всякое
    точно дурaк
  6. Быков. Онлайн
    Быков. Сегодня, 14:08
    0
    Как объяснить этим людям, что остальные украинцы им не враги, невзирая на то, что те ходят в Московскую церковь, разговаривают «на чужом языке» и «молятся на Павлика Морозова», снова задался вопросом Ющенко.

    Вот же марзота прыщавыя. И правда, что это в ДНР и ЛНР не верят этим "остальным украинцам" и считаю их врагами?