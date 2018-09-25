Ющенко сравнил ситуации в Донбассе и в послевоенной Германии
Экс-президент Украины Виктор Ющенко объяснил, почему в Донбассе пока нельзя проводить выборы, передает РИА Новости.
По словам Ющенко, за четыре с лишним года войны у населения Донбасса под воздействием «вражеской» пропаганды сознание изменилось настолько, что проведение каких-либо выборов под эгидой украинских властей пока не имеет смысла.
Он сравнил создавшееся там положение с ситуацией в Германии 1945 года.
Почему немцам в октябре или ноябре 1945 года не позволили проводить выборы в американском, британском или французском секторах, ведь Гитлера уже не было? Не было голосования и в 1946 году, сказал Ющенко и пояснил, что выборы не проводились потому, что с их последствиями пришлось бы бороться еще несколько лет, и чем бы эта борьба закончилась – неизвестно.
Он также отметил, что в настоящее время население Донбасса сильно отличается от жителей остальной части Украины. Как объяснить этим людям, что остальные украинцы им не враги, невзирая на то, что те ходят в Московскую церковь, разговаривают «на чужом языке» и «молятся на Павлика Морозова», снова задался вопросом Ющенко.
Да, мы разные, но не противоположные – в семье бывает всякое, - подчеркнул он.
По словам политика, Киеву необходимо дать время на диалог, чтобы он имел возможность интенсивного и последовательного общения (с ДНР и ЛНР) в течение, условно говоря, года и или двух, заключил бывший президент Украины.
Заявление Ющенко относительно диалога с непризнанными республиками выглядят, по меньшей мере, странно – на протяжении 4 лет Киев категорически и неоднократно отвергал возможность любых прямых переговоров с руководством ДНР и ЛНР, называя республики не иначе как «террористическими организациями».
По словам Ющенко, за четыре с лишним года войны у населения Донбасса под воздействием «вражеской» пропаганды сознание изменилось настолько, что проведение каких-либо выборов под эгидой украинских властей пока не имеет смысла.
Он сравнил создавшееся там положение с ситуацией в Германии 1945 года.
Почему немцам в октябре или ноябре 1945 года не позволили проводить выборы в американском, британском или французском секторах, ведь Гитлера уже не было? Не было голосования и в 1946 году, сказал Ющенко и пояснил, что выборы не проводились потому, что с их последствиями пришлось бы бороться еще несколько лет, и чем бы эта борьба закончилась – неизвестно.
Он также отметил, что в настоящее время население Донбасса сильно отличается от жителей остальной части Украины. Как объяснить этим людям, что остальные украинцы им не враги, невзирая на то, что те ходят в Московскую церковь, разговаривают «на чужом языке» и «молятся на Павлика Морозова», снова задался вопросом Ющенко.
Да, мы разные, но не противоположные – в семье бывает всякое, - подчеркнул он.
По словам политика, Киеву необходимо дать время на диалог, чтобы он имел возможность интенсивного и последовательного общения (с ДНР и ЛНР) в течение, условно говоря, года и или двух, заключил бывший президент Украины.
Заявление Ющенко относительно диалога с непризнанными республиками выглядят, по меньшей мере, странно – на протяжении 4 лет Киев категорически и неоднократно отвергал возможность любых прямых переговоров с руководством ДНР и ЛНР, называя республики не иначе как «террористическими организациями».
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