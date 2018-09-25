Киев прислал официальную ноту о непродлении договора о дружбе
Российское Министерство иностранных дел России получило ноту о непродлении Киевом договора о дружбе, сообщил глава Второго департамента стран СНГ МИД Андрей Руденко в ходе консультаций СМД МИД России и Клуба молодых дипломатов МИД Республики Беларусь, передает РИА Новости
Как сообщил российский дипломат, договор о дружбе России и Украины закончит свое действие 1 апреля 2019 года и добавил, что о непродлении договора заявил ранее глава МИД Украины Климкин и подписал указ Порошенко, так что доставка ноты в МИД России временным поверенным в делах Украины является всего лишь формальностью.
В российском внешнеполитическом ведомстве выразили сожаление выбранной позицией украинской власти и заявили, что прекращение действия договора о дружбе повлечет определенные последствия для Украины.
Разрыв договоренностей, подписанных еще в 1997 году, не предполагает каких-либо автоматических последствий, но нынешняя украинская власть заявила, что будут полностью пересмотрены все двусторонние нормативные документы, затрагивающие "национальные интересы Украины".
Решение Киева разорвать отношения с Москвой не поддержали даже на Украине, против выступил оппозиционный блок, который заявил, что данное действие только усложнит отношения с Россией и так "не совсем нормальные в последнее время".
Как сообщил российский дипломат, договор о дружбе России и Украины закончит свое действие 1 апреля 2019 года и добавил, что о непродлении договора заявил ранее глава МИД Украины Климкин и подписал указ Порошенко, так что доставка ноты в МИД России временным поверенным в делах Украины является всего лишь формальностью.
В российском внешнеполитическом ведомстве выразили сожаление выбранной позицией украинской власти и заявили, что прекращение действия договора о дружбе повлечет определенные последствия для Украины.
Разрыв договоренностей, подписанных еще в 1997 году, не предполагает каких-либо автоматических последствий, но нынешняя украинская власть заявила, что будут полностью пересмотрены все двусторонние нормативные документы, затрагивающие "национальные интересы Украины".
Решение Киева разорвать отношения с Москвой не поддержали даже на Украине, против выступил оппозиционный блок, который заявил, что данное действие только усложнит отношения с Россией и так "не совсем нормальные в последнее время".
- Использованы фотографии:
- https://www.youtube.com/
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter