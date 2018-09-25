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Киев прислал официальную ноту о непродлении договора о дружбе

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Российское Министерство иностранных дел России получило ноту о непродлении Киевом договора о дружбе, сообщил глава Второго департамента стран СНГ МИД Андрей Руденко в ходе консультаций СМД МИД России и Клуба молодых дипломатов МИД Республики Беларусь, передает РИА Новости

Киев прислал официальную ноту о непродлении договора о дружбе


Как сообщил российский дипломат, договор о дружбе России и Украины закончит свое действие 1 апреля 2019 года и добавил, что о непродлении договора заявил ранее глава МИД Украины Климкин и подписал указ Порошенко, так что доставка ноты в МИД России временным поверенным в делах Украины является всего лишь формальностью.


В российском внешнеполитическом ведомстве выразили сожаление выбранной позицией украинской власти и заявили, что прекращение действия договора о дружбе повлечет определенные последствия для Украины.

Разрыв договоренностей, подписанных еще в 1997 году, не предполагает каких-либо автоматических последствий, но нынешняя украинская власть заявила, что будут полностью пересмотрены все двусторонние нормативные документы, затрагивающие "национальные интересы Украины".

Решение Киева разорвать отношения с Москвой не поддержали даже на Украине, против выступил оппозиционный блок, который заявил, что данное действие только усложнит отношения с Россией и так "не совсем нормальные в последнее время".
Использованы фотографии:
https://www.youtube.com/
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55 комментариев
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  1. Vard Офлайн
    Vard Сегодня, 12:47
    +7
    С такими друзьями... врагов не надо... Теперь со спокойной совестью можно ввести визовый режим.
    1. Неплохой Офлайн
      Неплохой Сегодня, 12:54
      +4
      По московским и питерским улицам в наглую гуляют со своей символикой, да участвуют в несанкционированных митингах, правда один отгреб недавно от Жириновского и сразу побежал жаловаться в российскую полицию. smile
      1. Аристарх Людвигович Офлайн
        Аристарх Людвигович Сегодня, 12:57
        +7
        Эта новость вызывает сожаление у российского МИД и радость у российского народа. Меньше надо говорить о братстве, больше об экономических интересах. Сегодня это надежнее, чем больше будет открыто производств на территории России взамен украинских, тем лучше.
        1. SSR Офлайн
          SSR Сегодня, 13:10
          +3
          Цитата: Аристарх Людвигович
          Эта новость вызывает сожаление у российского МИД и радость у российского народа. Меньше надо говорить о братстве, больше об экономических интересах.

          Даешь морозы в Киеве!)))
          Мне кажется с прекращением транзита, о родстве и братстве там чаще и чаще вспоминать будут.
          1. Аристарх Людвигович Офлайн
            Аристарх Людвигович Сегодня, 13:14
            +2
            Цитата: SSR
            Мне кажется с прекращением транзита,

            Закончится возня с судами по оплате, долгами, спорами о цене на газ и транзите. В этом есть и плюсы. Газ будет "европейский" , зависимость Украины станет приятной, и в конце концов придёт понимание, что уже нужно " расслабиться и получить удовольствие ".
            1. Комментарий был удален.
        2. bessmertniy Офлайн
          bessmertniy Сегодня, 13:11
          +3
          Пришла пора переходить на трезвые отношения между Россией и Украиной.
        3. майор Юрик Офлайн
          майор Юрик Сегодня, 13:34
          +3
          Цитата: Аристарх Людвигович
          Эта новость вызывает сожаление у российского МИД и радость у российского народа. Меньше надо говорить о братстве, больше об экономических интересах. Сегодня это надежнее, чем больше будет открыто производств на территории России взамен украинских, тем лучше.

          Вообще пора кончать этот "детский сад" в формулировках типа "братское государство"! negative При всех тесных и подлючих правилах наездов на все страны мира, не входящих в сферу меркантильных интересов англосаксов и примкнувших,как всегда с выгодой погреть задницу евреев,у теплой и обширной янкесовской спины - НИКТО и НИКОГДА не называл сша, израиль и англию СТРАНАМИ БРАТЬЯМИ!
          Почему мы сплошь и рядом сыплем братской любовью, на которую все плюют с высокой колокольни! Хорош уже, это даже не смешно уже, и очень вредит нашему государству! am
      2. Серж Горелый Онлайн
        Серж Горелый Сегодня, 13:43
        +1
        Партия - нам мать родная, Косомол - отец родной... Нахрена родня такая, лучше буду сиротой!
    2. лесовозник Онлайн
      лесовозник Сегодня, 13:08
      +10
      Цитата: Vard
      С такими друзьями... врагов не надо... Теперь со спокойной совестью можно ввести визовый режим.

      Тут давеча Жирик заявил что, теперь Россия вправе заявить о непризнании современных границ 404 и потребовать возврата присоединённых к ней территорий во время создания СССР и которые остались под их юрисдикцией после развала СССР что этот договор предусматривал - раз нет договора значит нет и тех границ. Логично однако
    3. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 13:11
      +2
      Vard hi -а они нам не друзья,а обычные 'халявщики',и теперь мы обязаны во первых,ввести визы для их гастеров,и во вторых пересмотреть все договора и соглашения ,касающиеся терреториальной целосности укроины,с целью возврата исконно Российских земель назад.
      1. mvg Офлайн
        mvg Сегодня, 13:40
        -3
        визы для их гастеров

        Сергей Витальевич, в России практически нет гастеров-укрАинцев, завязывайте бухать! Белоруссы - Да, армяне, таджики, узбеки - Да.. Много разных, но хохлов, практически нема. Я не видел ни одного, а дом построил, иногда работали, до 10 шт разного подвида.. да и друг - Олигарх, держит десятка два у себя. В основном узбеки.
        П.С.: Не все так хереново на 404
    4. volot-voin Офлайн
      volot-voin Сегодня, 13:30
      0
      Цитата: Vard
      С такими друзьями... врагов не надо... Теперь со спокойной совестью можно ввести визовый режим.

      Ай Пять лет ждали, сечас только ноту прислали. А мы ....им Порошенко с хунтой признали легитимными аж в 14 году((((
    5. dgonni Офлайн
      dgonni Сегодня, 13:36
      -1
      Давно пора было вводить визовый режим!
    6. seti Офлайн
      seti Сегодня, 13:41
      +4
      Цитата: Vard
      С такими друзьями... врагов не надо... Теперь со спокойной совестью можно ввести визовый режим.

      Это неправильное решение.
      А вот объявить о непризнании границ 1991 года самое то. И потребовать возвращение всей Новороссии на официальном уровне. Заручившись поддержкой Венгрии а возможно и Румынии. Поляки держат нос по ветру сами подсуетятся - но они тут лишние.
      Наконец то жестко начать остаивать все русскоязычное население в Бандерстане, русский язык, культуру и русскую церковь. У РФ есть все рычаги влияния - после строительства СП2 и ТП если не пойдут на поклон то рубануть все экономические и прочие связи, постоянно вводить черные зоны в районе с/в части Черного моря мешая морской торговле - причем одновременнои единовременно сузив время для маневра. Ну а после объединить ДНЛР и исторические земли Новороссии вопрос небольшого промежутка времени. У Бандерстана не так велик запас прочности - без подпитки из РФ причем во многом в банковской сфере этому недогосударству край.
  2. НЕКСУС Онлайн
    НЕКСУС Сегодня, 12:48
    +11
    То есть де юре мы уже не братские государства. Осталось принять другую веру и от общей истории останутся только воспоминания. Молодежи украинской уже давно до фонаря ,что мы когда-то были одним народом.
    1. kapitan92 Онлайн
      kapitan92 Сегодня, 12:51
      +3
      Российское Министерство иностранных дел России получило ноту о непродлении Киевом договора о дружбе,

      "Баба с возу - кобыле легче"! (пог.)
      1. НЕКСУС Онлайн
        НЕКСУС Сегодня, 12:54
        +8
        Цитата: kapitan92
        Баба с возу - кобыле легче"! (пог.)

        Да нет..."сила в единстве"-это не пустые слова и тройственность Руси тоже не высосана из пальца за столько веков. По сути, ведется война на нашей территории ,то есть на территории Малой Руси. И мы эту войну пока с треском проигрываем.
        1. kapitan92 Онлайн
          kapitan92 Сегодня, 12:58
          +5
          Цитата: НЕКСУС
          И мы эту войну пока с треском проигрываем.

          Мы уже ее проиграли! Это надо признать. А проигрываем в Армении. Тема избитая на ВО. Писал и пишу, если на международной арене , Россия представлена достойно, то на постсоветском пространстве, как отсутствовала вразумительна политика, так и отсутствует. hi
        2. volot-voin Офлайн
          volot-voin Сегодня, 13:32
          +3
          Цитата: НЕКСУС
          По сути, ведется война на нашей территории ,то есть на территории Малой Руси. И мы эту войну пока с треском проигрываем.

          К превеликому сожалению((( А всему виной страх за активы на западе, "галстуки" так сказать, за которые кое кого крепко держат.
      2. НИКНН Офлайн
        НИКНН Сегодня, 13:01
        0
        Выборы у них поздновато. 31 марта, а договор кончается 1 апреля, придется им новый заключать, только вот на каких условиях дружить будем? или не будем? Славяне все таки политики правят конечно у них, но .... Да, сложно все.
    2. stalkerwalker Офлайн
      stalkerwalker Сегодня, 12:57
      +2
      Цитата: НЕКСУС
      Молодежи украинской уже давно до фонаря ,что мы когда-то были одним народом.

      У молодёжи совсем другие заботы в плане трудоустройства.
      А договор - пришло время, когда можно уведомить за пол-года до окончания его действия. Это больше как PR-акция команды Пецы. А если по-взрослому, денонсация договора открывает де-юре гораздо более широкие возможности для России для противодействия Украине. В Думе готовится проект указа о признании ДНР и ЛНР, появится возможность обосновать визовый режим, оспорить границу и т.п.
      1. НЕКСУС Онлайн
        НЕКСУС Сегодня, 13:02
        +2
        Цитата: stalkerwalker
        денонсация договора открывает де-юре гораздо более широкие возможности для России для противодействия Украине. В Думе готовится проект указа о признании ДНР и ЛНР, появится возможность обосновать визовый режим, оспорить границу и т.п.

        Верно...только признание Новороссии Россией,расколет Украины еще сильнее ,при этом и у Киева будут развязаны руки,и скорее всего,Вашингтон не будет более танцевать в вопросе-летальное-нелетальное оружие,и тогда ,скорее всего,начнется новый виток войны ,который заберет не меньше жизней,чем все эти 4 года прошедших.
        По сути нам не с Украиной воевать надо и ее народом,а с ВЛИЯНИЕМ Вашингтона и ко на правительственные круги этой страны.
        1. stalkerwalker Офлайн
          stalkerwalker Сегодня, 13:18
          +1
          Цитата: НЕКСУС
          Верно...только признание Новороссии Россией,расколет Украины еще сильнее ,при этом и у Киева будут развязаны руки,и скорее всего,Вашингтон не будет более танцевать в вопросе-летальное-нелетальное оруже

          Не стоит быть наивным и ждать улучшения со стороны США и бандеровцев. Мы и так слишком лояльничали. Пора начинать.
          1. НЕКСУС Онлайн
            НЕКСУС Сегодня, 13:20
            +1
            Цитата: stalkerwalker
            Не стоит быть наивным и ждать улучшения со стороны США и бандеровцев

            А простите,где вы в моих словах нашли фразу -"ждать улучшения со стороны США и бандеровцев"?
            Я сказал о борьбе с этим влиянием.
            1. stalkerwalker Офлайн
              stalkerwalker Сегодня, 13:28
              +1
              Андрей, не будь старым занудой и крючкотвором... wassat
              1. НЕКСУС Онлайн
                НЕКСУС Сегодня, 13:29
                +2
                Цитата: stalkerwalker
                Андрей, не будь старым занудой и крючкотвором... wassat

                Вижу ,что ничего не поменялось на ВО. lol
        2. Не либероид Русский Офлайн
          Не либероид Русский Сегодня, 13:38
          0
          Цитата: НЕКСУС
          а с ВЛИЯНИЕМ Вашингтона и ко на правительственные круги этой страны.

          для этого надо убрать для начало рычаги влияния иков в России
      2. bratchanin3 Онлайн
        bratchanin3 Сегодня, 13:21
        0
        А это кому нибуть из российского истеблишмента надо - более широко противодействовать Краине? У каждого чиновника свои интересы в нэзалэжной и они (интересы) ближе, чем интересы России.
    3. Злой543 Онлайн
      Злой543 Сегодня, 12:58
      0
      Ну так им щас автокефалию дадут
      1. Micfoster Онлайн
        Micfoster Сегодня, 13:05
        +1
        Позвольте Вас поправить коллега! Правильно будет АВТОФЕКАЛИЮ!
        1. Злой543 Онлайн
          Злой543 Сегодня, 13:53
          0
          Ну я религию не трогаю, не я этот термин придумал
    4. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 13:13
      +2
      Aндрей hi -нексус- триста лет вас не было на сайте,такого спорщика думали вообще потеряли,гляжу вы в звании 'похудели' belay
      1. НЕКСУС Онлайн
        НЕКСУС Сегодня, 13:15
        +5
        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        Aндрей hi -нексус- триста лет вас не было на сайте,такого спорщика думали вообще потеряли,гляжу вы в звании 'похудели' belay

        Добрый и Вам день! hi Да вот,решил зайти, поздороваться. hi
    5. Не либероид Русский Офлайн
      Не либероид Русский Сегодня, 13:28
      +2
      не стоит так за всю молодежь окраины говорить, не все готовы кастрюлю одеть из секонд-трусы продаться
    6. Сандор Клиган Офлайн
      Сандор Клиган Сегодня, 14:08
      0
      Цитата: НЕКСУС
      Молодежи украинской уже давно до фонаря ,что мы когда-то были одним народом.

      здесь вы глубоко заблуждаетесь
      1. НЕКСУС Онлайн
        НЕКСУС Сегодня, 14:24
        0
        Цитата: Сандор Клиган
        здесь вы глубоко заблуждаетесь

        Ваше заблуждение куда глубже,тк российской молодежи,в своем большинстве ,еще дальше плевать на это все.
        1. Сандор Клиган Офлайн
          Сандор Клиган Сегодня, 14:40
          0
          Цитата: НЕКСУС
          Ваше заблуждение куда глубже,тк российской молодежи,в своем большинстве ,еще дальше плевать на это все.

          вам сколько лет? и какой круг общения у вас?вы даже не пытаетесь оспорить - просто утверждаете как последняя инстанция. Больше общайтесь с разными людьми....
  3. arnulla Офлайн
    arnulla Сегодня, 12:51
    0
    Флаг им в жо...задницу,и попутного ветра..
  4. д^Амир Онлайн
    д^Амир Сегодня, 13:00
    0
    это не по этому договору у нас границы проведены????
    1. stalkerwalker Офлайн
      stalkerwalker Сегодня, 13:25
      +2
      Договора о границе не было.
  5. частное лицо Офлайн
    частное лицо Сегодня, 13:02
    0
    Как символично 1апреля 2019г. День смеха.А позвольте спросить выборы президента хохлостана когда? Отсюда вывод это просто пиар акция по заявке госдепа.
  6. russkiyvyaponii Офлайн
    russkiyvyaponii Сегодня, 13:04
    +1
    какая может быть дружба?


    не хотят - вот и хорошо
    пусть в европу идут
  7. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 13:09
    0
    Отказ Украины от договора о дружбе позволит перейти на недружественные с ней отношения. negative И ясно кто от этого проиграет больше. hi
    1. НЕКСУС Онлайн
      НЕКСУС Сегодня, 13:32
      +1
      Цитата: bessmertniy
      И ясно кто от этого проиграет больше.

      Все,кроме недругов.
  8. bratchanin3 Онлайн
    bratchanin3 Сегодня, 13:14
    -1
    Боюсь, что в российском правительстве (МИД, Минторг, Газпром....) опять начнутся соплежевание, когда ни два, ни полтора, то ли бум, а то ли не бум...
  9. Воронок Офлайн
    Воронок Сегодня, 13:16
    0
    Вот ничего себе ,день смеха устроили.
    Было-бы смешно, еслиб не было так грустно
  10. Не либероид Русский Офлайн
    Не либероид Русский Сегодня, 13:36
    0
    но нынешняя украинская власть заявила, что будут полностью пересмотрены все двусторонние нормативные документы, затрагивающие "национальные интересы Украины".
    для этого надо быть субъектом политики, но никак не объектом... удачи им выторговать что либо, без возможности предложить, ибо нечего... посмотрим на барашка климкина, когда его Лавров схарчит... посредников то в этом деле нет и не должно быть, сугубо межгосударственные дела окраины и России
  11. sgr291158 Офлайн
    sgr291158 Сегодня, 13:48
    0
    Теперь если что, можно и лицо набить.
  12. Романенко Офлайн
    Романенко Сегодня, 13:50
    0
    Что сделаешь, не продлили так не продлили, это их, американцев дело (украинцы тут не причем, их и не особенно спрашивают). Беда только в том, что следующий договор о дружбе будет не паритетным, а на условиях России.
    1. Fayter2017 Офлайн
      Fayter2017 Сегодня, 14:07
      0
      Так это хорошо, чём жёстче тем лучше, в Киеве горячей воды нет с начала лета и до отопительного сезона и не будет, долги за коммунальные услуги огромные, а по требованию МВФ ещё повышать планируют, при том ещё есть масса народа одураченого майдауном, в СМИ создаётся картина параллельной реальности, типа народ поддерживают нынешнюю власть, которая уже наверное сама себя убедила, что она власть, представляет народ Украины.
      Создали массу прикормленных СМИ которые в информационном пространстве изображают борьбу со всем русским, но делают это так примитивно, что только вызывает смех у нормальных людей.
      1. Fayter2017 Офлайн
        Fayter2017 Сегодня, 14:13
        0
        В Киеве к примеру переименовали Московский проспект в Бандеру, Проспект Ватутина освободителя Киева в Шухевича убийцу, я живу на Троещине ещё ни разу не слышал этих мерзких названий, как говорили раньше так и говорят, когда Кличко в мерии крутит свои махинации, часто его фракции не хватает голосов, он просит у нациков из Свободы, но при условии переименовании улиц в честь фашистских прихвостней...
  13. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 14:01
    0
    Смех смехом а СНГ расползается , или може нам Китайцы братья на век?
    1. Не либероид Русский Офлайн
      Не либероид Русский Сегодня, 14:05
      0
      и что ? боитесь плюшки от россии в виде рынка потерять и возможность свободно работать ?
  14. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 14:13
    0
    Цитата: kapitan92
    Мы уже ее проиграли! Это надо признать.

    ---------------------------
    А кто эту войну вел? Эту войну против нас и Украины ведет МВФ, навязывая нам абсолютно одинаковые законы. Государственная Дума по глупости законотворчества уже близка к Верховной Раде, Правительство тоже. Только на низовом уровне еще остаются связи между нами. Ну ладно МВФ диктует Украине, ей нужны кредиты, а нам-то кредиты не нужны. Нет, мы пляшем под дудку МВФ и Всемирного банка. Да и что может предложить Россия? Раньше это был социализм, сейчас абсолютно ничего.
  15. Злой 55 Онлайн
    Злой 55 Сегодня, 15:02
    0
    Ну теперь Сергей Викторович Лавров со спокойной душой может свернуть его в трубочку и отослать Петеньке-дурачку в качестве сексуально-ориентированного подарочка...