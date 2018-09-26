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Непредсказуемая игра Трампа. Тряхнёт ли Дональд матушку Европу?

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Отношения США с Европой при президенте Дональде Трампе ухудшились, это факт. Особенно с Германией, экономическим локомотивом Европы. Глава МИД Германии Хайко Маас говорит более чем прозрачно: «Уже давно пришло время пересмотреть трансатлантическое партнёрство: трезво, критично и даже самокритично». И предлагает создать европейский аналог межбанковских платежей SWIFT. (Кстати, Россия уже создала такой аналог для внутрироссийских расчётов, БРИКС работает в этом направлении.)

Европа отказывается поддерживать новую волну англо-американских «химических» санкций против России, Германия продавливает «Северный поток – 2» как бы подтверждая слова Хайко Мааса и канцлера Ангелы Меркель о том, что «важно сохранять хорошие отношения с Россией». И против кого это «важно»?

Последние новости. Президент Трамп передумал вводить санкции против европейских/германских компаний, участвующих в строительстве СП – 2. Пока это хорошая новость, но что стоит за ней, мы не знаем. США отказались от своих планов, или перешли к какому-то другому и не менее плохому для Европы/Германии плану? К тому же Трамп может опять передумать, а новоизбранный в ноябре Конгресс США может вообще перевернуть всю американскую политическую шахматную доску.


Непредсказуемая игра Трампа. Тряхнёт ли Дональд матушку Европу?


Канцлер Ангела Меркель не подала руку премьеру Британии Терезе Мэй на последнем саммите, Брексит «зашёл в тупик», а может быть и не только он: Германия (и Европа) проигнорировала британское продолжение антироссийской кампании в виде «агентов ГРУ Боширова и Петрова». Новых санкций против России не будет настолько, что инициатор Лондон от них тоже отказывается. Последним аккордом Мэй стал выпад против США, она не согласилась с антииранской политикой Дональда Трампа, высказав противоположное мнение: Иран соблюдает условия «ядерной сделки».

В Лондоне, причём однопартийцы Мэй, стали поговаривать об отставке своего премьера в связи с Брексит-тупиком, хотя поводов на самом деле много больше: это и тупик абсурдной антироссийской кампании, и явные трения с Вашингтоном. Что происходит с Лондоном? Вернее, с его «глубинным государством»?

«Глубинное государство», управляющее Британией и Терезой Мэй, вошло в кризисное пике, и не знает, как из него выходить. Понятно, что нужно как-то менять политику, и обычный повод для этого – смена действующего премьера по какому-нибудь поводу. Сколько их уже кануло в Лету: Тони Блэр, Дэвид Кэмерон и другие – все пропали безвестно для мира. Мелкие фигляры в эпоху Владимира Путина: они все боролись с Путиным, но неудачно, и их списали в утиль.

Видимый хаос на Западе объясняется неоконченной борьбой президента Трампа и его консервативной команды, поддерживаемых израильским лобби, с либеральным «глубинным государством» со столицей в Лондоне, и «Европой» со столицей в Берлине. «Глубинное государство» заключило при Бараке Обаме «ядерную сделку» с Ираном, и продолжает её лоббировать усилиями Терезы Мэй и экс-госсекретаря США Джона Керри, ведущего тайные переговоры с Тегераном. В этом аспекте «глубинное государство» поддерживает Берлин, но давит на англосаксонские «глубинные» элиты по другим вопросам, включая Брексит и СП – 2. И Лондон замолкает о введении новых санкций против России.

Похоже, трамповская команда рискуют столкнуться с объединённым фронтом Европы и «глубинного» мирового государства, и Трамп это осознаёт, и приостанавливает санкции против СП- 2. Все как бы замерли в ожидании выборов в Конгресс США 6 ноября, которые называют также «референдумом по Трампу».

Президент Трамп остаётся «терра ингкогнита» в этой большой игре. Кто стоит за ним, почему он стоит как скала перед шельмующими его либеральными СМИ и истэблишментом, не идёт на серьёзные уступки и готовится идти на второй президентский срок? Ряд германских политиков публично выразили мнение, что политический курс США при Трампе – это надолго, и он не зависит от Трампа.

Ещё о Трампе и его команде можно сказать, что они способны на решительные и неожиданные действия. Трамп быстро принимает решение о нанесении ударов по Сирии и Афганистану по явно придуманным поводам, преследуя свои внутриполитические цели. Кстати, анонсированный им новый удар по Сирии не состоялся после проведения манёвров в Сирии ВКС РФ. Это может означать, что какой-то «удар» может быть нанесён в другом месте, например, на Украине.

Если Трамп решит нанести контрудар по «глубинному государству, то сделать это можно не в Сирии, а на Украине — это серьёзно тряхнёт старушку-Европу и её «глубинные структуры», работающие против Трампа. Поэтому не стоит спешить радоваться не введению Трампом санкций против СП – 2.

Потрясти Европу США могут, остановив каким-нибудь образом украинский транзит газа в Европу в период до конца 2019 года, то есть до сдачи в эксплуатацию «Северного потока – 2». Спровоцировать Россию на крупномасштабный конфликт на Донбассе, с распространением его на всю Украину, не удаётся и не удастся, четыре прошедших года доказали эту аксиому.

Остаётся дестабилизировать бандеровский режим внутренним взрывом, для чего создаётся благоприятная ситуация ввиду начинающейся на Украине президентской кампании. Переполненная бандеровскими неонацистскими отрядами и оружием страна начинает президентские выборы — такие выборы можно закончить чем угодно и как угодно.

Для этого есть много доступных способов, хорошо видных цээрушникам со второго этажа здания СБУ в Киеве, например, взорвать кого-нибудь в Киеве, как взорвали в Донецке Александра Захарченко.

Ряд украинских аналитиков отмечают, что Госдеп США, подчинённый госсекретарю Майку Помпео, самому активному стороннику Трампа, не проявляет видимой активности в Киеве, настолько, что его явных протеже публично и безнаказанно третируют бандеровские функционеры. Эксперты говорят в связи с этим, что Вашингтон «слил Украину». Вот только куда «слил»?
Автор:
Виктор Каменев
Использованы фотографии:
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10 комментариев
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  1. Svarog Офлайн
    Svarog Сегодня, 12:10
    +3
    Трампов делает все как надо.. Еще не много усилий с его стороны и Европа будет более активно сотрудничать с Россией, а Америка продолжает самоизолироваться.. туда и дорога.
    1. Yrec Онлайн
      Yrec Сегодня, 12:28
      0
      Нам, к сожалению (а может - к счастью), многое неизвестно. Остаётся дождаться выборов в конгресс и что в новом конгрессе родят по поводу всего накопившегося.
    2. Серж Горелый Онлайн
      Серж Горелый Сегодня, 12:52
      0
      Вывод ОДИН - нет в международных отношениях понятия ПОРЯДОЧНОСТЬ.
      Александр III был порядочен к "братушкам", итог - Болгария союзник Гитлера.
      Николай II был порядочен к АНТАНТе - итог - на русской крови победа АНТАНТы, Россиии - ШИШ с маслом.
      Ну и последний пример - мы поверили в порядочность Израиля, итог - ИЛ 20.
      1. НасРать Офлайн
        НасРать Сегодня, 13:20
        0
        Германия (и Европа) проигнорировала британское продолжение антироссийской кампании в виде «агентов ГРУ Боширова и Петрова»


        У Садальского интересные стишки по этому поводу:

        В далёком и хмуром Солсбери,
        Взрывая кромешную мглу,
        Шагают два русских парня – сотрудники из ГРУ…
        Идут с неприметными флагами…
        Российскими, над головой...
        В ушанках, шинелях с флягами, ремень поправляя тугой…
        В руках кренделя из пекарни,
        И банка с духами «Шанель»…
        Простые, брутальные парни, им похер жара и метель….
        С трёхмесячным перегаром,
        Во рту «Беломора» бычок…
        Несут эти грозные парни кошмар, что зовут «Новичок»…
        В заплечном мешке балалайка,
        Торчит по-предательски броско .
        Медведь на цепи – попрошайка… Что б не было глупых вопросов…
        Настигнет ужасная кара…
        Любого, кто предал страну…
        Не важно, в Париже иль Солсбери - ты первым затеял войну…
        Дрожите, продажные твари,
        Настигнет вас кара везде …
        А парни запрыгнут на поезд и вечером в Караганде…
  2. Дирижер Онлайн
    Дирижер Сегодня, 12:16
    0
    Прально , у Британии , Аполлоны , чето Киргизские , Даешь Туркменского ОВидиевича
  3. Сергей39 Онлайн
    Сергей39 Сегодня, 12:20
    0
    ,,Империя" под названием ,,Запад" пдошла к своему завершающему этапу существования - развалу. Это происходит со всеми империями рано или поздно.
  4. д^Амир Онлайн
    д^Амир Сегодня, 12:33
    +1
    у меня одного тут нецензурные мысли о так скажем, сотрудничестве США и Европы???? особенно в свете "Тряхнёт"....
    1. Алексей Васильевич Я Офлайн
      Алексей Васильевич Я Сегодня, 12:40
      0
      Ахахаха. Прямо в точку, у самого такая же мысль, я аж второй раз прочитал заголовок, потом всё-таки понял, что показалось laughing laughing laughing
      Но то другое слово больше здесь подходит laughing
  5. Лесс Онлайн
    Лесс Сегодня, 12:36
    0
    они все боролись с Путиным, но неудачно, и их списали в утиль.

    Интересное наблюдение.
  6. кредо Онлайн
    кредо Сегодня, 12:40
    +1
    @"...Ряд германских политиков публично выразили мнение, что политический курс США при Трампе – это надолго, и он не зависит от Трампа..."
    Почивший в бозе Бжезинский, как то разоткровенничавшись сказал, что (за точность фразы не обессудьте) США борются не с коммунизмом и СССР, а с Россией как таковой. То есть ни имеет ровным счётом никакого значения какой в России в исторический момент строй - феодально-крепостной, капиталистический, коммунистический или либерально-анархический. Просто англо-саксы поставили своей целью контроль над всеми странами мира и территориями матушки Земли с тем, чтобы диктовать им свои условия и правила жизни, попутно высасывая из подконтрольных стран все ресурсы и богатства в свою пользу. Так что до тех пор, пока у англо-саксов доминирует указанная цель в качестве "путеводной звезды", России, как впрочем и любой другой стране мира, не желающей плясать под их дудку, надо постоянно ждать неприятностей от данных господ и дам с любой стороны света.
    Да в стане англо-саксов в настоящий момент наступил некий ступор ввиду наличия внутренних и внешних проблем, свалившихся на них как "ком на голову", но кажется что это временное явление и скоро они должны будут разобраться с этими проблемами, поскольку в плане своего выживания не раз показывали чудеса политической подлости.