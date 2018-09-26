Непредсказуемая игра Трампа. Тряхнёт ли Дональд матушку Европу?
Отношения США с Европой при президенте Дональде Трампе ухудшились, это факт. Особенно с Германией, экономическим локомотивом Европы. Глава МИД Германии Хайко Маас говорит более чем прозрачно: «Уже давно пришло время пересмотреть трансатлантическое партнёрство: трезво, критично и даже самокритично». И предлагает создать европейский аналог межбанковских платежей SWIFT. (Кстати, Россия уже создала такой аналог для внутрироссийских расчётов, БРИКС работает в этом направлении.)
Европа отказывается поддерживать новую волну англо-американских «химических» санкций против России, Германия продавливает «Северный поток – 2» как бы подтверждая слова Хайко Мааса и канцлера Ангелы Меркель о том, что «важно сохранять хорошие отношения с Россией». И против кого это «важно»?
Последние новости. Президент Трамп передумал вводить санкции против европейских/германских компаний, участвующих в строительстве СП – 2. Пока это хорошая новость, но что стоит за ней, мы не знаем. США отказались от своих планов, или перешли к какому-то другому и не менее плохому для Европы/Германии плану? К тому же Трамп может опять передумать, а новоизбранный в ноябре Конгресс США может вообще перевернуть всю американскую политическую шахматную доску.
Канцлер Ангела Меркель не подала руку премьеру Британии Терезе Мэй на последнем саммите, Брексит «зашёл в тупик», а может быть и не только он: Германия (и Европа) проигнорировала британское продолжение антироссийской кампании в виде «агентов ГРУ Боширова и Петрова». Новых санкций против России не будет настолько, что инициатор Лондон от них тоже отказывается. Последним аккордом Мэй стал выпад против США, она не согласилась с антииранской политикой Дональда Трампа, высказав противоположное мнение: Иран соблюдает условия «ядерной сделки».
В Лондоне, причём однопартийцы Мэй, стали поговаривать об отставке своего премьера в связи с Брексит-тупиком, хотя поводов на самом деле много больше: это и тупик абсурдной антироссийской кампании, и явные трения с Вашингтоном. Что происходит с Лондоном? Вернее, с его «глубинным государством»?
«Глубинное государство», управляющее Британией и Терезой Мэй, вошло в кризисное пике, и не знает, как из него выходить. Понятно, что нужно как-то менять политику, и обычный повод для этого – смена действующего премьера по какому-нибудь поводу. Сколько их уже кануло в Лету: Тони Блэр, Дэвид Кэмерон и другие – все пропали безвестно для мира. Мелкие фигляры в эпоху Владимира Путина: они все боролись с Путиным, но неудачно, и их списали в утиль.
Видимый хаос на Западе объясняется неоконченной борьбой президента Трампа и его консервативной команды, поддерживаемых израильским лобби, с либеральным «глубинным государством» со столицей в Лондоне, и «Европой» со столицей в Берлине. «Глубинное государство» заключило при Бараке Обаме «ядерную сделку» с Ираном, и продолжает её лоббировать усилиями Терезы Мэй и экс-госсекретаря США Джона Керри, ведущего тайные переговоры с Тегераном. В этом аспекте «глубинное государство» поддерживает Берлин, но давит на англосаксонские «глубинные» элиты по другим вопросам, включая Брексит и СП – 2. И Лондон замолкает о введении новых санкций против России.
Похоже, трамповская команда рискуют столкнуться с объединённым фронтом Европы и «глубинного» мирового государства, и Трамп это осознаёт, и приостанавливает санкции против СП- 2. Все как бы замерли в ожидании выборов в Конгресс США 6 ноября, которые называют также «референдумом по Трампу».
Президент Трамп остаётся «терра ингкогнита» в этой большой игре. Кто стоит за ним, почему он стоит как скала перед шельмующими его либеральными СМИ и истэблишментом, не идёт на серьёзные уступки и готовится идти на второй президентский срок? Ряд германских политиков публично выразили мнение, что политический курс США при Трампе – это надолго, и он не зависит от Трампа.
Ещё о Трампе и его команде можно сказать, что они способны на решительные и неожиданные действия. Трамп быстро принимает решение о нанесении ударов по Сирии и Афганистану по явно придуманным поводам, преследуя свои внутриполитические цели. Кстати, анонсированный им новый удар по Сирии не состоялся после проведения манёвров в Сирии ВКС РФ. Это может означать, что какой-то «удар» может быть нанесён в другом месте, например, на Украине.
Если Трамп решит нанести контрудар по «глубинному государству, то сделать это можно не в Сирии, а на Украине — это серьёзно тряхнёт старушку-Европу и её «глубинные структуры», работающие против Трампа. Поэтому не стоит спешить радоваться не введению Трампом санкций против СП – 2.
Потрясти Европу США могут, остановив каким-нибудь образом украинский транзит газа в Европу в период до конца 2019 года, то есть до сдачи в эксплуатацию «Северного потока – 2». Спровоцировать Россию на крупномасштабный конфликт на Донбассе, с распространением его на всю Украину, не удаётся и не удастся, четыре прошедших года доказали эту аксиому.
Остаётся дестабилизировать бандеровский режим внутренним взрывом, для чего создаётся благоприятная ситуация ввиду начинающейся на Украине президентской кампании. Переполненная бандеровскими неонацистскими отрядами и оружием страна начинает президентские выборы — такие выборы можно закончить чем угодно и как угодно.
Для этого есть много доступных способов, хорошо видных цээрушникам со второго этажа здания СБУ в Киеве, например, взорвать кого-нибудь в Киеве, как взорвали в Донецке Александра Захарченко.
Ряд украинских аналитиков отмечают, что Госдеп США, подчинённый госсекретарю Майку Помпео, самому активному стороннику Трампа, не проявляет видимой активности в Киеве, настолько, что его явных протеже публично и безнаказанно третируют бандеровские функционеры. Эксперты говорят в связи с этим, что Вашингтон «слил Украину». Вот только куда «слил»?
Европа отказывается поддерживать новую волну англо-американских «химических» санкций против России, Германия продавливает «Северный поток – 2» как бы подтверждая слова Хайко Мааса и канцлера Ангелы Меркель о том, что «важно сохранять хорошие отношения с Россией». И против кого это «важно»?
Последние новости. Президент Трамп передумал вводить санкции против европейских/германских компаний, участвующих в строительстве СП – 2. Пока это хорошая новость, но что стоит за ней, мы не знаем. США отказались от своих планов, или перешли к какому-то другому и не менее плохому для Европы/Германии плану? К тому же Трамп может опять передумать, а новоизбранный в ноябре Конгресс США может вообще перевернуть всю американскую политическую шахматную доску.
Канцлер Ангела Меркель не подала руку премьеру Британии Терезе Мэй на последнем саммите, Брексит «зашёл в тупик», а может быть и не только он: Германия (и Европа) проигнорировала британское продолжение антироссийской кампании в виде «агентов ГРУ Боширова и Петрова». Новых санкций против России не будет настолько, что инициатор Лондон от них тоже отказывается. Последним аккордом Мэй стал выпад против США, она не согласилась с антииранской политикой Дональда Трампа, высказав противоположное мнение: Иран соблюдает условия «ядерной сделки».
В Лондоне, причём однопартийцы Мэй, стали поговаривать об отставке своего премьера в связи с Брексит-тупиком, хотя поводов на самом деле много больше: это и тупик абсурдной антироссийской кампании, и явные трения с Вашингтоном. Что происходит с Лондоном? Вернее, с его «глубинным государством»?
«Глубинное государство», управляющее Британией и Терезой Мэй, вошло в кризисное пике, и не знает, как из него выходить. Понятно, что нужно как-то менять политику, и обычный повод для этого – смена действующего премьера по какому-нибудь поводу. Сколько их уже кануло в Лету: Тони Блэр, Дэвид Кэмерон и другие – все пропали безвестно для мира. Мелкие фигляры в эпоху Владимира Путина: они все боролись с Путиным, но неудачно, и их списали в утиль.
Видимый хаос на Западе объясняется неоконченной борьбой президента Трампа и его консервативной команды, поддерживаемых израильским лобби, с либеральным «глубинным государством» со столицей в Лондоне, и «Европой» со столицей в Берлине. «Глубинное государство» заключило при Бараке Обаме «ядерную сделку» с Ираном, и продолжает её лоббировать усилиями Терезы Мэй и экс-госсекретаря США Джона Керри, ведущего тайные переговоры с Тегераном. В этом аспекте «глубинное государство» поддерживает Берлин, но давит на англосаксонские «глубинные» элиты по другим вопросам, включая Брексит и СП – 2. И Лондон замолкает о введении новых санкций против России.
Похоже, трамповская команда рискуют столкнуться с объединённым фронтом Европы и «глубинного» мирового государства, и Трамп это осознаёт, и приостанавливает санкции против СП- 2. Все как бы замерли в ожидании выборов в Конгресс США 6 ноября, которые называют также «референдумом по Трампу».
Президент Трамп остаётся «терра ингкогнита» в этой большой игре. Кто стоит за ним, почему он стоит как скала перед шельмующими его либеральными СМИ и истэблишментом, не идёт на серьёзные уступки и готовится идти на второй президентский срок? Ряд германских политиков публично выразили мнение, что политический курс США при Трампе – это надолго, и он не зависит от Трампа.
Ещё о Трампе и его команде можно сказать, что они способны на решительные и неожиданные действия. Трамп быстро принимает решение о нанесении ударов по Сирии и Афганистану по явно придуманным поводам, преследуя свои внутриполитические цели. Кстати, анонсированный им новый удар по Сирии не состоялся после проведения манёвров в Сирии ВКС РФ. Это может означать, что какой-то «удар» может быть нанесён в другом месте, например, на Украине.
Если Трамп решит нанести контрудар по «глубинному государству, то сделать это можно не в Сирии, а на Украине — это серьёзно тряхнёт старушку-Европу и её «глубинные структуры», работающие против Трампа. Поэтому не стоит спешить радоваться не введению Трампом санкций против СП – 2.
Потрясти Европу США могут, остановив каким-нибудь образом украинский транзит газа в Европу в период до конца 2019 года, то есть до сдачи в эксплуатацию «Северного потока – 2». Спровоцировать Россию на крупномасштабный конфликт на Донбассе, с распространением его на всю Украину, не удаётся и не удастся, четыре прошедших года доказали эту аксиому.
Остаётся дестабилизировать бандеровский режим внутренним взрывом, для чего создаётся благоприятная ситуация ввиду начинающейся на Украине президентской кампании. Переполненная бандеровскими неонацистскими отрядами и оружием страна начинает президентские выборы — такие выборы можно закончить чем угодно и как угодно.
Для этого есть много доступных способов, хорошо видных цээрушникам со второго этажа здания СБУ в Киеве, например, взорвать кого-нибудь в Киеве, как взорвали в Донецке Александра Захарченко.
Ряд украинских аналитиков отмечают, что Госдеп США, подчинённый госсекретарю Майку Помпео, самому активному стороннику Трампа, не проявляет видимой активности в Киеве, настолько, что его явных протеже публично и безнаказанно третируют бандеровские функционеры. Эксперты говорят в связи с этим, что Вашингтон «слил Украину». Вот только куда «слил»?
- Автор:
- Виктор Каменев
- Использованы фотографии:
- Газпром
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