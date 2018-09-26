Рассказы об оружии. Малый плавающий танк Т-38
1935-й год. Еще идет выпуск Т-37А, первого советского плавающего танка, но мысли руководства РККА уже были направлены на улучшение этой весьма своеобразной машины.
В ходе эксплуатации в войсках выяснилось, что у Т-37А имеется куча недостатков: ненадежна трансмиссия и ходовая часть, часто спадают гусеницы, мал запас хода, недостаточен запас плавучести.
Поэтому КБ завода №37 (руководитель Н. Астров) начало работы по совершенствованию Т-37А еще в конце 1934 года. Предполагалось устранить выявленные недостатки Т-37А, главным образом повысить надежность работы агрегатов нового плавающего танка.
Первый опытный танк был построен летом 1935 г. и проходил заводские испытания с 3 по 17 июля. По их итогам танк практически ничем не отличался от Т-37А и вопрос о его дальнейшей судьбе оставался открытым. Как это ни странно, ситуацию «спасли» конкурирующие фирмы.
Представленные на испытания танки конструкции П. Шитикова и ТМ от «ГАЗа» оказались ещё хуже. Танк Астрова попал в безусловные фавориты.
В итоге была проведена вроде бы модернизация Т-37А, направленная на улучшение его ходовых характеристик. «Вроде бы» — потому что на выходе был другой танк.
Впрочем, сравните сами:
Командира и водителя поменяли местами. Честно скажу, не нашел четких соображений и причин, для чего это было сделано, а озвучивать «версии» не хочется. Но факт, главное внешнее отличие Т-37А от Т-38 – это расположение башни.
Прочую компоновку (двигатель, трансмиссия, баки) оставили абсолютно такой же.
Однако Т-38 изменился (и сильно) в другом. Танк стал ниже и шире, что должно было повысить его остойчивость на плаву. Изменения в корпусе позволили отказаться от надгусеничных поплавков, правда, полки вернулись. Кроме того, несколько изменили подвеску, и вроде бы ход стал плавней и немного возросла скорость.
Главное же изменение внутри – это замена в механизме управления автомобильного дифференциала на бортовые фрикционы для поворота.
Ходовая часть во многом была идентична Т-37А, от которого заимствовали конструкцию тележек подвески и гусеницы. Была несколько изменена конструкция ведущего колеса, а направляющее колесо по габаритам стало идентичным опорным каткам.
Для движения машины на плаву использовался трехлопастной винт и плоский руль. Винт при помощи карданного вала соединялся с редуктором отбора мощности, закрепленном на коробке перемены передач.
Вооружение Т-38 осталось прежним — 7,62-мм пулемет ДТ, смонтированный в шаровой установке в лобовом листе башни. Башня конструктивно была той же, что и у Т-37А.
Машина была принята на вооружение БТ РККА в феврале 1936 года и находилась в производстве до 1939 года. Всего промышленностью было выпущено 1 382 танка Т-38.
Сборка «нового» Т-38 шла параллельно со «старым» Т-37А. Это было сделано совершенно не случайно. Вроде бы была проведена соответствующая рекламная кампания, героем которой был Т-38, который преподносили как «новый, не имеющий аналогов…»
Однако по факту вылезло множество недостатков и дефектов. Удивительно много для машины, которая была «работой над ошибками».
Прежде всего, плавающий танк Т-38 оказался… не очень плавающим. Вообще он плавал, но с кучей оговорок и ограничений.
На фото видно, что до решетки моторного отсека от воды не так уж и далеко.
При движении по воде запрещалось совершать резкие маневры на максимальных оборотах винта или включать реверс. В такой ситуации танк «клевал» носом и… тонул! Резко давать руля на максимум влево или вправо тоже было нежелательно. Результат мог быть как при включении реверса.
Как средство десантирования Т-38 тоже был не очень хорош. Если честно – он был вообще никакой! При форсировании водных преград на винте, два пехотинца являлись неподъемной тяжестью для машинки.
При движении по пересеченной или болотистой местности мощности автомобильного двигателя явно не хватало, двигатели перегревались и выходили из строя.
Критиковали совершенно не изменившееся бронирование и вооружение, которые явно не соответствовали современным представлениям.
«До кучи» еще и цена на танк изрядно выросла. Здесь, конечно, не те времена, чтобы воровать, сами понимаете. Но что-то с Т-38 явно пошло не так. Он явно получился хуже, чем предшественник, Т-37А.
Все это привело к тому, что весной 1937 г. выпуск Т-38 был временно прекращен. Однако снова продолжен в 1939 году, когда АБТУ разрешило заводу №37 завершить постройку танков из имеющегося задела деталей.
Ситуация, с одной стороны, понятная: есть детали, почему не собрать? Или отправить в печь, металл в то время был в дефиците.
С другой стороны, танк не лучший однозначно. И его характеристики под огромным вопросом в плане соответствия требованиям. Но машина, которая должна была заменить Т-38, то есть, Т-40, еще даже не вышла из стадии проектирования.
И не факт, что она оказалась бы лучше. Это не один месяц работы.
Как я понимаю, просто решили, что «не пропадать же добру» и собрали к уже имевшимся Т-38 еще чуть больше сотни. 112 единиц.
Танк Т-38 предназначался для оснащения разведывательных батальонов стрелковых дивизий, разведывательных рот отдельных танковых бригад. В общем точно так же, как и его предшественник, Т-37А. Зачастую танки состояли на вооружении отдельных частей одновременно. Что было неудивительно, учитывая их унификацию.
ТТХ танка Т-38
Боевая масса – 3,3 т;
Экипаж – 2 человека;
Количество выпущенных – 1340 штук.
Размеры
Длина корпуса – 3780 мм;
Ширина корпуса – 2330 мм;
Высота – 1630 мм;
Клиренс – 300 мм.
Бронирование
Тип брони — стальная катаная гомогенная;
Лоб корпуса (верх) — 9 мм;
Лоб корпуса (середина) — 6 мм;
Борт корпуса — 9 мм;
Корма корпуса — 9 мм;
Днище — 4 мм;
Крыша корпуса – 4 мм;
Башня — 8 мм;
Вооружение
Пулемет — 7,62-мм ДТ.
Подвижность
Тип двигателя — рядный 4‑цилиндровый карбюраторный жидкостного охлаждения;
Мощность двигателя – 40 л.с.;
Скорость по шоссе – 40 км/ч;
Скорость по пересечённой местности – 15-20 км/ч;
Скорость на плаву – 6 км/ч;
Запас хода по шоссе – 250 км;
Преодолеваемый подъём – 33 градуса;
Преодолеваемая стенка – 0,5 м;
Преодолеваемый ров – 1,6 м.
Основные модификации танка Т-38:
Т-38 — малый плавающий танк (1936, 1937, 1939 гг.);
СУ-45 — самоходно-артиллерийская установка (опытный образец, 1936 г.);
Т-38РТ — танк с радиостанцией 71-ТК-1 (1937 г.);
ОТ-38 — химический (огнеметный) танк (опытные образцы, 1935-1936 гг.);
Т-38-ТТ — телемеханическая группа танков (1939-1940 гг.).
Также были попытки улучшения Т-38 в виде модификаций Т-38М1 и М2 за счет установки двигателя ГАЗ-М1 (50 л.с.) и увеличения водоизмещения, но они остались единичными экземплярами.
В одном экземпляре остался и танк Т-38Ш, вооруженный 20-мм пушкой ШВАК (ТНШ), адаптированной для установки на танки.
Здесь можно четко ощутить размеры Т-38 на фоне "огромного танка" БТ-7...
Боевое применение.
В принципе, Т-38 участвовал во всех сражениях, что и Т-37А.
Первой кампанией стала польская в 1939 г. В основном танки вели разведку, но 20-22 сентября плавающие танки были задействованы в боях под городом Холм. Потери составили всего три Т-38, но общие отзывы о Т-38 были весьма критичны.
Отмечалась низкая скорость и легко ломающаяся ходовая часть и трансмиссия.
В советско-финской войне в составе действующих армий насчитывалось 435 плавающих танков всех модификаций, что составляло 18,5% от общего количества. В большинстве случаев Т-38 применялись для охраны штабов, связи и сопровождения колонн техники, но время от времени им доводилось участвовать в прямых столкновениях с финскими войсками.
Один из первых эпизодов произошел 2 декабря 1939 г. Посланный на разведку финский позиций у станции Ино 361-й танковый батальон 70-й стрелковой дивизии 7-й армии Северо-Западного фронта, состоявший из 10 Т-26 и 20 Т-38, провел сложную переправу через реку, но боевую задачу выполнил.
При отходе на исходные рубежи танки вступили в бой с заходившей в тыл советским частям финской пехотой и артиллерией. За время боя, длившегося всю ночь, артиллерийским огнем было подбито три Т-38, но в итоге танки задачу выполнили, сорвав планы противника. Впоследствии батальон поддерживал наступление пехотных частей потеряв за время боевых действий всего 10 танков.
Также успешным было применение плавающих танков в составе 381-го танкового батальона 14-й стрелковой дивизии, в котором имелось по одной роте Т-26 и Т-38. Оказавшись в окружении танкисты закопали их в землю по башню, превратив их в импровизированные огневые точки. В случае попыток прорыва финских войск Т-38 выдвигались на наиболее опасные участки, поддерживаю свою пехоту.
Суммарные потери плавающих танков в Зимней войне составили 94 единицы Т-37А и Т-38, что можно было считать хорошим показателем.
Однако танк стремительно сыграл в «устаревшие», что в принципе, не было преувеличением. На 15 сентября 1940 г. среднего и капитального ремонта требовало около 40% танков Т-38, но из-за отсутствия запасных частей и откровенного нежелания вновь вводить в строй устаревшую технику их предпочитали держать на складах или в учебных подразделениях.
В результате получалось, что ряд мехкорпусов и стрелковых дивизий располагал плавающими танками только на бумаге.
Наиболее боеспособным в этом плане оказался только 6-й мехкорпус (Западный ОВО, район Волковысска) в котором насчитывалось 110 Т-37А и Т-38, но об их техническом состоянии точных данных не сохранилось. К сожалению, сведений о боевом применении танков Т-38 в период Великой Отечественной войны тоже не сохранилось.
Но 6-й мехкорпус, достаточно быстро оказавшийся в окружении, потерял больше половины своей техники на маршах или от ударов немецкой авиации. Ни один плавающий танк вывести из окружения не удалось.
Итоги
Как это ни забавно звучит, но Т-38 практически не имеет аналогов в танковом мире того времени по причине отсутствия в тот период в других странах плавающих танков.
Были попытки создания такой машины во многих странах, но результаты были еще более печальны, чем у нас. У нас плохо, но плавал, у немцев, французов и поляков образцы только ныряли. Однократно.
Если же сравнивать Т-38 с довольно многочисленными неплавающими лёгкими танками, можно смело сказать, что это обычная средненькая такая пулеметная танкетка. Во многих странах копировали «Карден-Лойд», поэтому все было более-менее похоже.
Но ценность танков Т-37А и Т-38 (который мы смело можем назвать Т-37Б, например) не в том.
Эти машины позволили проверить на опыте саму идею усиления боевой мощи воздушных и водных десантов.
Легко вооружённые вследствие специфики применения десантные войска при захвате и удержании позиций всегда нуждались в мобильных бронированных средствах огневой поддержки.
Именно Т-37А и Т-38 несмотря на все их недостатки, были первыми машинами, которые можно было вполне успешно использовать в этой роли. Они могли плавать и могли перемещаться по воздуху с помощью самолёта-перевозчика ТБ-3. Бронированный самоходный пулемет для десанта.
Я не очень сильно погрешу против истины, если скажу, что Т-37А и Т-38 дали возможность советским конструкторам «набить руку», что выразилось в создании таких машин, как ПТ-76, БМД-1, БМД-2 и далее по списку.
Источники:
Коломиец М.В. Чудо-оружие Сталина. Плавающие танки Великой Отечественной Т-37, Т-38, Т-40.
Барятинский М. Б. Амфибии Красной армии // Моделист-конструктор.
Холявский Г.Л. Полная энциклопедия танков мира 1915—2000 гг.
Свирин М. Н. Броневой щит Сталина. История советского танка 1937—1943.
В ходе эксплуатации в войсках выяснилось, что у Т-37А имеется куча недостатков: ненадежна трансмиссия и ходовая часть, часто спадают гусеницы, мал запас хода, недостаточен запас плавучести.
Поэтому КБ завода №37 (руководитель Н. Астров) начало работы по совершенствованию Т-37А еще в конце 1934 года. Предполагалось устранить выявленные недостатки Т-37А, главным образом повысить надежность работы агрегатов нового плавающего танка.
Первый опытный танк был построен летом 1935 г. и проходил заводские испытания с 3 по 17 июля. По их итогам танк практически ничем не отличался от Т-37А и вопрос о его дальнейшей судьбе оставался открытым. Как это ни странно, ситуацию «спасли» конкурирующие фирмы.
Представленные на испытания танки конструкции П. Шитикова и ТМ от «ГАЗа» оказались ещё хуже. Танк Астрова попал в безусловные фавориты.
В итоге была проведена вроде бы модернизация Т-37А, направленная на улучшение его ходовых характеристик. «Вроде бы» — потому что на выходе был другой танк.
Впрочем, сравните сами:
Т-37А
Т-38
Командира и водителя поменяли местами. Честно скажу, не нашел четких соображений и причин, для чего это было сделано, а озвучивать «версии» не хочется. Но факт, главное внешнее отличие Т-37А от Т-38 – это расположение башни.
Прочую компоновку (двигатель, трансмиссия, баки) оставили абсолютно такой же.
Однако Т-38 изменился (и сильно) в другом. Танк стал ниже и шире, что должно было повысить его остойчивость на плаву. Изменения в корпусе позволили отказаться от надгусеничных поплавков, правда, полки вернулись. Кроме того, несколько изменили подвеску, и вроде бы ход стал плавней и немного возросла скорость.
Главное же изменение внутри – это замена в механизме управления автомобильного дифференциала на бортовые фрикционы для поворота.
Ходовая часть во многом была идентична Т-37А, от которого заимствовали конструкцию тележек подвески и гусеницы. Была несколько изменена конструкция ведущего колеса, а направляющее колесо по габаритам стало идентичным опорным каткам.
Для движения машины на плаву использовался трехлопастной винт и плоский руль. Винт при помощи карданного вала соединялся с редуктором отбора мощности, закрепленном на коробке перемены передач.
Вооружение Т-38 осталось прежним — 7,62-мм пулемет ДТ, смонтированный в шаровой установке в лобовом листе башни. Башня конструктивно была той же, что и у Т-37А.
Машина была принята на вооружение БТ РККА в феврале 1936 года и находилась в производстве до 1939 года. Всего промышленностью было выпущено 1 382 танка Т-38.
Сборка «нового» Т-38 шла параллельно со «старым» Т-37А. Это было сделано совершенно не случайно. Вроде бы была проведена соответствующая рекламная кампания, героем которой был Т-38, который преподносили как «новый, не имеющий аналогов…»
Однако по факту вылезло множество недостатков и дефектов. Удивительно много для машины, которая была «работой над ошибками».
Прежде всего, плавающий танк Т-38 оказался… не очень плавающим. Вообще он плавал, но с кучей оговорок и ограничений.
На фото видно, что до решетки моторного отсека от воды не так уж и далеко.
При движении по воде запрещалось совершать резкие маневры на максимальных оборотах винта или включать реверс. В такой ситуации танк «клевал» носом и… тонул! Резко давать руля на максимум влево или вправо тоже было нежелательно. Результат мог быть как при включении реверса.
Как средство десантирования Т-38 тоже был не очень хорош. Если честно – он был вообще никакой! При форсировании водных преград на винте, два пехотинца являлись неподъемной тяжестью для машинки.
При движении по пересеченной или болотистой местности мощности автомобильного двигателя явно не хватало, двигатели перегревались и выходили из строя.
Критиковали совершенно не изменившееся бронирование и вооружение, которые явно не соответствовали современным представлениям.
«До кучи» еще и цена на танк изрядно выросла. Здесь, конечно, не те времена, чтобы воровать, сами понимаете. Но что-то с Т-38 явно пошло не так. Он явно получился хуже, чем предшественник, Т-37А.
Все это привело к тому, что весной 1937 г. выпуск Т-38 был временно прекращен. Однако снова продолжен в 1939 году, когда АБТУ разрешило заводу №37 завершить постройку танков из имеющегося задела деталей.
Ситуация, с одной стороны, понятная: есть детали, почему не собрать? Или отправить в печь, металл в то время был в дефиците.
С другой стороны, танк не лучший однозначно. И его характеристики под огромным вопросом в плане соответствия требованиям. Но машина, которая должна была заменить Т-38, то есть, Т-40, еще даже не вышла из стадии проектирования.
И не факт, что она оказалась бы лучше. Это не один месяц работы.
Как я понимаю, просто решили, что «не пропадать же добру» и собрали к уже имевшимся Т-38 еще чуть больше сотни. 112 единиц.
Танк Т-38 предназначался для оснащения разведывательных батальонов стрелковых дивизий, разведывательных рот отдельных танковых бригад. В общем точно так же, как и его предшественник, Т-37А. Зачастую танки состояли на вооружении отдельных частей одновременно. Что было неудивительно, учитывая их унификацию.
ТТХ танка Т-38
Боевая масса – 3,3 т;
Экипаж – 2 человека;
Количество выпущенных – 1340 штук.
Размеры
Длина корпуса – 3780 мм;
Ширина корпуса – 2330 мм;
Высота – 1630 мм;
Клиренс – 300 мм.
Бронирование
Тип брони — стальная катаная гомогенная;
Лоб корпуса (верх) — 9 мм;
Лоб корпуса (середина) — 6 мм;
Борт корпуса — 9 мм;
Корма корпуса — 9 мм;
Днище — 4 мм;
Крыша корпуса – 4 мм;
Башня — 8 мм;
Вооружение
Пулемет — 7,62-мм ДТ.
Подвижность
Тип двигателя — рядный 4‑цилиндровый карбюраторный жидкостного охлаждения;
Мощность двигателя – 40 л.с.;
Скорость по шоссе – 40 км/ч;
Скорость по пересечённой местности – 15-20 км/ч;
Скорость на плаву – 6 км/ч;
Запас хода по шоссе – 250 км;
Преодолеваемый подъём – 33 градуса;
Преодолеваемая стенка – 0,5 м;
Преодолеваемый ров – 1,6 м.
Основные модификации танка Т-38:
Т-38 — малый плавающий танк (1936, 1937, 1939 гг.);
СУ-45 — самоходно-артиллерийская установка (опытный образец, 1936 г.);
Т-38РТ — танк с радиостанцией 71-ТК-1 (1937 г.);
ОТ-38 — химический (огнеметный) танк (опытные образцы, 1935-1936 гг.);
Т-38-ТТ — телемеханическая группа танков (1939-1940 гг.).
Также были попытки улучшения Т-38 в виде модификаций Т-38М1 и М2 за счет установки двигателя ГАЗ-М1 (50 л.с.) и увеличения водоизмещения, но они остались единичными экземплярами.
В одном экземпляре остался и танк Т-38Ш, вооруженный 20-мм пушкой ШВАК (ТНШ), адаптированной для установки на танки.
Здесь можно четко ощутить размеры Т-38 на фоне "огромного танка" БТ-7...
Боевое применение.
В принципе, Т-38 участвовал во всех сражениях, что и Т-37А.
Первой кампанией стала польская в 1939 г. В основном танки вели разведку, но 20-22 сентября плавающие танки были задействованы в боях под городом Холм. Потери составили всего три Т-38, но общие отзывы о Т-38 были весьма критичны.
Отмечалась низкая скорость и легко ломающаяся ходовая часть и трансмиссия.
В советско-финской войне в составе действующих армий насчитывалось 435 плавающих танков всех модификаций, что составляло 18,5% от общего количества. В большинстве случаев Т-38 применялись для охраны штабов, связи и сопровождения колонн техники, но время от времени им доводилось участвовать в прямых столкновениях с финскими войсками.
Один из первых эпизодов произошел 2 декабря 1939 г. Посланный на разведку финский позиций у станции Ино 361-й танковый батальон 70-й стрелковой дивизии 7-й армии Северо-Западного фронта, состоявший из 10 Т-26 и 20 Т-38, провел сложную переправу через реку, но боевую задачу выполнил.
При отходе на исходные рубежи танки вступили в бой с заходившей в тыл советским частям финской пехотой и артиллерией. За время боя, длившегося всю ночь, артиллерийским огнем было подбито три Т-38, но в итоге танки задачу выполнили, сорвав планы противника. Впоследствии батальон поддерживал наступление пехотных частей потеряв за время боевых действий всего 10 танков.
Также успешным было применение плавающих танков в составе 381-го танкового батальона 14-й стрелковой дивизии, в котором имелось по одной роте Т-26 и Т-38. Оказавшись в окружении танкисты закопали их в землю по башню, превратив их в импровизированные огневые точки. В случае попыток прорыва финских войск Т-38 выдвигались на наиболее опасные участки, поддерживаю свою пехоту.
Суммарные потери плавающих танков в Зимней войне составили 94 единицы Т-37А и Т-38, что можно было считать хорошим показателем.
Однако танк стремительно сыграл в «устаревшие», что в принципе, не было преувеличением. На 15 сентября 1940 г. среднего и капитального ремонта требовало около 40% танков Т-38, но из-за отсутствия запасных частей и откровенного нежелания вновь вводить в строй устаревшую технику их предпочитали держать на складах или в учебных подразделениях.
В результате получалось, что ряд мехкорпусов и стрелковых дивизий располагал плавающими танками только на бумаге.
Наиболее боеспособным в этом плане оказался только 6-й мехкорпус (Западный ОВО, район Волковысска) в котором насчитывалось 110 Т-37А и Т-38, но об их техническом состоянии точных данных не сохранилось. К сожалению, сведений о боевом применении танков Т-38 в период Великой Отечественной войны тоже не сохранилось.
Но 6-й мехкорпус, достаточно быстро оказавшийся в окружении, потерял больше половины своей техники на маршах или от ударов немецкой авиации. Ни один плавающий танк вывести из окружения не удалось.
Итоги
Как это ни забавно звучит, но Т-38 практически не имеет аналогов в танковом мире того времени по причине отсутствия в тот период в других странах плавающих танков.
Были попытки создания такой машины во многих странах, но результаты были еще более печальны, чем у нас. У нас плохо, но плавал, у немцев, французов и поляков образцы только ныряли. Однократно.
Если же сравнивать Т-38 с довольно многочисленными неплавающими лёгкими танками, можно смело сказать, что это обычная средненькая такая пулеметная танкетка. Во многих странах копировали «Карден-Лойд», поэтому все было более-менее похоже.
Но ценность танков Т-37А и Т-38 (который мы смело можем назвать Т-37Б, например) не в том.
Эти машины позволили проверить на опыте саму идею усиления боевой мощи воздушных и водных десантов.
Легко вооружённые вследствие специфики применения десантные войска при захвате и удержании позиций всегда нуждались в мобильных бронированных средствах огневой поддержки.
Именно Т-37А и Т-38 несмотря на все их недостатки, были первыми машинами, которые можно было вполне успешно использовать в этой роли. Они могли плавать и могли перемещаться по воздуху с помощью самолёта-перевозчика ТБ-3. Бронированный самоходный пулемет для десанта.
Я не очень сильно погрешу против истины, если скажу, что Т-37А и Т-38 дали возможность советским конструкторам «набить руку», что выразилось в создании таких машин, как ПТ-76, БМД-1, БМД-2 и далее по списку.
Источники:
Коломиец М.В. Чудо-оружие Сталина. Плавающие танки Великой Отечественной Т-37, Т-38, Т-40.
Барятинский М. Б. Амфибии Красной армии // Моделист-конструктор.
Холявский Г.Л. Полная энциклопедия танков мира 1915—2000 гг.
Свирин М. Н. Броневой щит Сталина. История советского танка 1937—1943.
- Автор:
- Роман Скоморохов
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter