Рассказы об оружии. Малый плавающий танк Т-38

Т-37А

Т-38



Коломиец М.В. Чудо-

Барятинский М. Б. Амфибии Красной армии // Моделист-конструктор.

Холявский Г.Л. Полная энциклопедия танков мира 1915—2000 гг.

Свирин М. Н. Броневой щит Сталина. История советского танка 1937—1943. Источники:Коломиец М.В. Чудо- оружие Сталина. Плавающие танки Великой Отечественной Т-37, Т-38, Т-40.Барятинский М. Б. Амфибии Красной армии // Моделист-конструктор.Холявский Г.Л. Полная энциклопедия танков мира 1915—2000 гг.Свирин М. Н. Броневой щит Сталина. История советского танка 1937—1943.

1935-й год. Еще идет выпуск Т-37А, первого советского плавающего танка, но мысли руководства РККА уже были направлены на улучшение этой весьма своеобразной машины.В ходе эксплуатации в войсках выяснилось, что у Т-37А имеется куча недостатков: ненадежна трансмиссия и ходовая часть, часто спадают гусеницы, мал запас хода, недостаточен запас плавучести.Поэтому КБ завода №37 (руководитель Н. Астров) начало работы по совершенствованию Т-37А еще в конце 1934 года. Предполагалось устранить выявленные недостатки Т-37А, главным образом повысить надежность работы агрегатов нового плавающего танка.Первый опытный танк был построен летом 1935 г. и проходил заводские испытания с 3 по 17 июля. По их итогам танк практически ничем не отличался от Т-37А и вопрос о его дальнейшей судьбе оставался открытым. Как это ни странно, ситуацию «спасли» конкурирующие фирмы.Представленные на испытания танки конструкции П. Шитикова и ТМ от «ГАЗа» оказались ещё хуже. Танк Астрова попал в безусловные фавориты.В итоге была проведена вроде бы модернизация Т-37А, направленная на улучшение его ходовых характеристик. «Вроде бы» — потому что на выходе был другой танк.Впрочем, сравните сами:Командира и водителя поменяли местами. Честно скажу, не нашел четких соображений и причин, для чего это было сделано, а озвучивать «версии» не хочется. Но факт, главное внешнее отличие Т-37А от Т-38 – это расположение башни.Прочую компоновку (двигатель, трансмиссия, баки) оставили абсолютно такой же.Однако Т-38 изменился (и сильно) в другом. Танк стал ниже и шире, что должно было повысить его остойчивость на плаву. Изменения в корпусе позволили отказаться от надгусеничных поплавков, правда, полки вернулись. Кроме того, несколько изменили подвеску, и вроде бы ход стал плавней и немного возросла скорость.Главное же изменение внутри – это замена в механизме управления автомобильного дифференциала на бортовые фрикционы для поворота.Ходовая часть во многом была идентична Т-37А, от которого заимствовали конструкцию тележек подвески и гусеницы. Была несколько изменена конструкция ведущего колеса, а направляющее колесо по габаритам стало идентичным опорным каткам.Для движения машины на плаву использовался трехлопастной винт и плоский руль. Винт при помощи карданного вала соединялся с редуктором отбора мощности, закрепленном на коробке перемены передач.Вооружение Т-38 осталось прежним — 7,62-мм пулемет ДТ, смонтированный в шаровой установке в лобовом листе башни. Башня конструктивно была той же, что и у Т-37А.Машина была принята на вооружение БТ РККА в феврале 1936 года и находилась в производстве до 1939 года. Всего промышленностью было выпущено 1 382 танка Т-38.Сборка «нового» Т-38 шла параллельно со «старым» Т-37А. Это было сделано совершенно не случайно. Вроде бы была проведена соответствующая рекламная кампания, героем которой был Т-38, который преподносили как «новый, не имеющий аналогов…»Однако по факту вылезло множество недостатков и дефектов. Удивительно много для машины, которая была «работой над ошибками».Прежде всего, плавающий танк Т-38 оказался… не очень плавающим. Вообще он плавал, но с кучей оговорок и ограничений.На фото видно, что до решетки моторного отсека от воды не так уж и далеко.При движении по воде запрещалось совершать резкие маневры на максимальных оборотах винта или включать реверс. В такой ситуации танк «клевал» носом и… тонул! Резко давать руля на максимум влево или вправо тоже было нежелательно. Результат мог быть как при включении реверса.Как средство десантирования Т-38 тоже был не очень хорош. Если честно – он был вообще никакой! При форсировании водных преград на винте, два пехотинца являлись неподъемной тяжестью для машинки.При движении по пересеченной или болотистой местности мощности автомобильного двигателя явно не хватало, двигатели перегревались и выходили из строя.Критиковали совершенно не изменившееся бронирование и вооружение, которые явно не соответствовали современным представлениям.«До кучи» еще и цена на танк изрядно выросла. Здесь, конечно, не те времена, чтобы воровать, сами понимаете. Но что-то с Т-38 явно пошло не так. Он явно получился хуже, чем предшественник, Т-37А.Все это привело к тому, что весной 1937 г. выпуск Т-38 был временно прекращен. Однако снова продолжен в 1939 году, когда АБТУ разрешило заводу №37 завершить постройку танков из имеющегося задела деталей.Ситуация, с одной стороны, понятная: есть детали, почему не собрать? Или отправить в печь, металл в то время был в дефиците.С другой стороны, танк не лучший однозначно. И его характеристики под огромным вопросом в плане соответствия требованиям. Но машина, которая должна была заменить Т-38, то есть, Т-40, еще даже не вышла из стадии проектирования.И не факт, что она оказалась бы лучше. Это не один месяц работы.Как я понимаю, просто решили, что «не пропадать же добру» и собрали к уже имевшимся Т-38 еще чуть больше сотни. 112 единиц.Танк Т-38 предназначался для оснащения разведывательных батальонов стрелковых дивизий, разведывательных рот отдельных танковых бригад. В общем точно так же, как и его предшественник, Т-37А. Зачастую танки состояли на вооружении отдельных частей одновременно. Что было неудивительно, учитывая их унификацию.Боевая масса – 3,3 т;Экипаж – 2 человека;Количество выпущенных – 1340 штук.РазмерыДлина корпуса – 3780 мм;Ширина корпуса – 2330 мм;Высота – 1630 мм;Клиренс – 300 мм.БронированиеТип брони — стальная катаная гомогенная;Лоб корпуса (верх) — 9 мм;Лоб корпуса (середина) — 6 мм;Борт корпуса — 9 мм;Корма корпуса — 9 мм;Днище — 4 мм;Крыша корпуса – 4 мм;Башня — 8 мм;ВооружениеПулемет — 7,62-мм ДТ.ПодвижностьТип двигателя — рядный 4‑цилиндровый карбюраторный жидкостного охлаждения;Мощность двигателя – 40 л.с.;Скорость по шоссе – 40 км/ч;Скорость по пересечённой местности – 15-20 км/ч;Скорость на плаву – 6 км/ч;Запас хода по шоссе – 250 км;Преодолеваемый подъём – 33 градуса;Преодолеваемая стенка – 0,5 м;Преодолеваемый ров – 1,6 м.Основные модификации танка Т-38:Т-38 — малый плавающий танк (1936, 1937, 1939 гг.);СУ-45 — самоходно-артиллерийская установка (опытный образец, 1936 г.);Т-38РТ — танк с радиостанцией 71-ТК-1 (1937 г.);ОТ-38 — химический (огнеметный) танк (опытные образцы, 1935-1936 гг.);Т-38-ТТ — телемеханическая группа танков (1939-1940 гг.).Также были попытки улучшения Т-38 в виде модификаций Т-38М1 и М2 за счет установки двигателя ГАЗ-М1 (50 л.с.) и увеличения водоизмещения, но они остались единичными экземплярами.В одном экземпляре остался и танк Т-38Ш, вооруженный 20-мм пушкой ШВАК (ТНШ), адаптированной для установки на танки.Здесь можно четко ощутить размеры Т-38 на фоне "огромного танка" БТ-7...Боевое применение.В принципе, Т-38 участвовал во всех сражениях, что и Т-37А.Первой кампанией стала польская в 1939 г. В основном танки вели разведку, но 20-22 сентября плавающие танки были задействованы в боях под городом Холм. Потери составили всего три Т-38, но общие отзывы о Т-38 были весьма критичны.Отмечалась низкая скорость и легко ломающаяся ходовая часть и трансмиссия.В советско-финской войне в составе действующих армий насчитывалось 435 плавающих танков всех модификаций, что составляло 18,5% от общего количества. В большинстве случаев Т-38 применялись для охраны штабов, связи и сопровождения колонн техники, но время от времени им доводилось участвовать в прямых столкновениях с финскими войсками.Один из первых эпизодов произошел 2 декабря 1939 г. Посланный на разведку финский позиций у станции Ино 361-й танковый батальон 70-й стрелковой дивизии 7-й армии Северо-Западного фронта, состоявший из 10 Т-26 и 20 Т-38, провел сложную переправу через реку, но боевую задачу выполнил.При отходе на исходные рубежи танки вступили в бой с заходившей в тыл советским частям финской пехотой и артиллерией. За время боя, длившегося всю ночь, артиллерийским огнем было подбито три Т-38, но в итоге танки задачу выполнили, сорвав планы противника. Впоследствии батальон поддерживал наступление пехотных частей потеряв за время боевых действий всего 10 танков.Также успешным было применение плавающих танков в составе 381-го танкового батальона 14-й стрелковой дивизии, в котором имелось по одной роте Т-26 и Т-38. Оказавшись в окружении танкисты закопали их в землю по башню, превратив их в импровизированные огневые точки. В случае попыток прорыва финских войск Т-38 выдвигались на наиболее опасные участки, поддерживаю свою пехоту.Суммарные потери плавающих танков в Зимней войне составили 94 единицы Т-37А и Т-38, что можно было считать хорошим показателем.Однако танк стремительно сыграл в «устаревшие», что в принципе, не было преувеличением. На 15 сентября 1940 г. среднего и капитального ремонта требовало около 40% танков Т-38, но из-за отсутствия запасных частей и откровенного нежелания вновь вводить в строй устаревшую технику их предпочитали держать на складах или в учебных подразделениях.В результате получалось, что ряд мехкорпусов и стрелковых дивизий располагал плавающими танками только на бумаге.Наиболее боеспособным в этом плане оказался только 6-й мехкорпус (Западный ОВО, район Волковысска) в котором насчитывалось 110 Т-37А и Т-38, но об их техническом состоянии точных данных не сохранилось. К сожалению, сведений о боевом применении танков Т-38 в период Великой Отечественной войны тоже не сохранилось.Но 6-й мехкорпус, достаточно быстро оказавшийся в окружении, потерял больше половины своей техники на маршах или от ударов немецкой авиации. Ни один плавающий танк вывести из окружения не удалось.Как это ни забавно звучит, но Т-38 практически не имеет аналогов в танковом мире того времени по причине отсутствия в тот период в других странах плавающих танков.Были попытки создания такой машины во многих странах, но результаты были еще более печальны, чем у нас. У нас плохо, но плавал, у немцев, французов и поляков образцы только ныряли. Однократно.Если же сравнивать Т-38 с довольно многочисленными неплавающими лёгкими танками, можно смело сказать, что это обычная средненькая такая пулеметная танкетка. Во многих странах копировали «Карден-Лойд», поэтому все было более-менее похоже.Но ценность танков Т-37А и Т-38 (который мы смело можем назвать Т-37Б, например) не в том.Эти машины позволили проверить на опыте саму идею усиления боевой мощи воздушных и водных десантов.Легко вооружённые вследствие специфики применения десантные войска при захвате и удержании позиций всегда нуждались в мобильных бронированных средствах огневой поддержки.Именно Т-37А и Т-38 несмотря на все их недостатки, были первыми машинами, которые можно было вполне успешно использовать в этой роли. Они могли плавать и могли перемещаться по воздуху с помощью самолёта-перевозчика ТБ-3. Бронированный самоходный пулемет для десанта.Я не очень сильно погрешу против истины, если скажу, что Т-37А и Т-38 дали возможность советским конструкторам «набить руку», что выразилось в создании таких машин, как ПТ-76, БМД-1, БМД-2 и далее по списку.