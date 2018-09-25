Новости

ЦРУ активизировало сбор информации о потенциальных противниках

9
ЦРУ расширило масштабы сбора информации в отношении России, Китая, Ирана и Северной Кореи, передает телекомпания NBC заявление директора ведомства Джины Хэспел.

ЦРУ активизировало сбор информации о потенциальных противниках


По словам Хэспел, первой женщины-директора ЦРУ, ее ведомство направит больше ресурсов на сбор разведывательной информации «о наиболее сложных странах». Поскольку в последние годы первоочередной задачей являлась борьба с терроризмом, то работа по этим странам была «задвинута» на второй план.


В своей речи она отметила хитрость Китая, продвигающего собственные интересы в мире, путем выдачи бедным странам кредитов, которые те не в состоянии погасить, пожалела «бедный народ Ирана», страдающий от деспотизма собственных властей, тратящих огромные суммы на «злонамеренную деятельность» в Сирии, а также подвергла критике Пхеньян, который «вряд ли так легко» откажется от ядерного оружия.

На России Хэспел подробно останавливаться не стала, отметив в шутку, что ЦРУ уже получило рентгеновский снимок футбольного мяча, который был передан Владимиром Путиным Дональду Трампу по итогам саммита в Хельсинки.

Она добавила, что каждое утро начинает с кипы разведданных, собранных за сутки со всего мира, кроме того, несколько раз в неделю отчитывается в Овальном кабинете перед Трампом.

Кроме того, директор рассказала о масштабной работе, проводимой сотрудниками ЦРУ по закрытию каналов поставок в США наркотиков.
Использованы фотографии:
https://fontyler.livejournal.com
Мы в Яндекс Дзен
Отчет о результатах опроса-2013 «Оценка государственно-политических деятелей»
Россию принимают в Золотой миллиард
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

9 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. тасха Онлайн
    тасха Сегодня, 13:48
    -1
    первой женщины-директора ЦРУ, ее ведомство направит больше ресурсов на сбор разведывательной информации

    Дело житейское. Если есть разведка, то у этой разведки есть цель. Больше целей - больше денег..
    Где тут в американские шпионы записывают? wink Имею неоценимые сведения о стратегических запасах морковки и свёклы, сделанных моей тёщей...
    1. shugar Офлайн
      shugar Сегодня, 13:58
      -5
      Сайт "Военного обозрения" превратился в помойку! Пользователи публикуют откровенные призывы к войне, процветает ненависть и разжигание межнациональной розни! Интересно почему "Роскомнадзор" не заинтересовался еще этим ресурсом???? Впрочем, все эти "нехорошести" сейчас в фаворе у российской "власти"! Можете банить! laughing
      1. тасха Онлайн
        тасха Сегодня, 14:02
        -1
        Сайт "Военного обозрения" превратился в помойку! Пользователи публикуют откровенные призывы к войне, процветает ненависть и разжигание межнациональной розни!

        Если вы по поводу моего комментария, то какая же тут ненависть и рознь? "Кому бабушка, а кому и тёща.. Дай-ка ещё обойму, сынок... " wink
        Если вы о комментариях вообще, то не поленитесь и сообщите о нарушении правил администрации - кнопка Жалоба. Аудитория выросла и модераторы не успевают, наверное...
      2. Серж Горелый Онлайн
        Серж Горелый Сегодня, 14:05
        -2
        Наша Таня громко плачет! Потеряла Таня честь! Честь, ядрёна мать, не мячик...
        Надо с юности беречь!
      3. майор Юрик Офлайн
        майор Юрик Сегодня, 14:17
        -1
        Цитата: shugar
        Сайт "Военного обозрения" превратился в помойку! Пользователи публикуют откровенные призывы к войне, процветает ненависть и разжигание межнациональной розни! Интересно почему "Роскомнадзор" не заинтересовался еще этим ресурсом???? Впрочем, все эти "нехорошести" сейчас в фаворе у российской "власти"! Можете банить! laughing

        Экий Вы скороспелый,однако! С 19 июля сего года Вы скоренько провели анализ сайта ВО и пришли к выводу, что он стал помойкой? Откуда Вам знать как было годами раньше? А насчет помойки, так некоторые особи её нутром чуют, и видят во всём, и неизменно туда стремятся ибо им там комфортно! Ищите рациональное и хорошее в целом, а помойное игнорируйте,оно есть во всём, и будет Вам счастье! hi
        Привет Роскомнадзору! tongue
    2. Ратник с пулеметом Офлайн
      Ратник с пулеметом Сегодня, 13:59
      +2
      особенно позабавил тезис о пресечении цру каналов поставки наркоты в США)))именно так все и було)))(с точностью до наоборот)
      1. тасха Онлайн
        тасха Сегодня, 14:06
        0
        Тут вы верно подметили... Может, всё-таки "Шестидесятые кончились, братан" (с) "Формула 51"...
        Как и 2000-е?
    3. SSR Офлайн
      SSR Сегодня, 14:29
      0
      Цитата: тасха
      Где тут в американские шпионы записывают?

      Хорошо что вы к ним раньше не пытались записаться ))).

      Поскольку в последние годы первоочередной задачей являлась рассада терроризма, то работа по этим странам была «задвинута» на второй план.

      Так должны были звучать её слова)))
  2. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 13:54
    0
    А чем же ЦРУ занималось все последние годы!? belay Просто деньги выколачивала из американского бюджета себе на турпоездки? bully