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Марш в 2 тысячи километров. Россия перебросила в Киргизию 2С23 "Нона-СВК"

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Российское Минобороны перебросило в Киргизию самоходные артиллерийские установки 2С23 "Нона-СВК" в составе подразделений отдельной мотострелковой бригады из Тувы. "Колесные танки" в сопровождении бронеавтомобилей "Тигр" совершили марш протяженностью свыше 2 тысяч километров, сообщили в пресс-службе ЦВО. Техника будет задействована в учениях государств-членов СНГ "Антитеррор-2018" на высокогорном полигоне "Эдельвейс".

Марш в 2 тысячи километров. Россия перебросила в Киргизию 2С23 "Нона-СВК"


Согласно сообщению пресс-службы новые 120-мм САУ поступили на вооружение тувинского горного соединения в начале этого года. "Нона-СВК" предназначена для борьбы с танками противника, а также может использовать свое орудие в качестве гаубицы и миномета. Вес боевой машины - 14,5 т. Максимальная скорость - до 80 км/ч и 10 км/ч - на плаву. Запас хода - 600 км. Экипаж - 4 человека. На вооружении 120-мм нарезная полуавтоматическая пушка-гаубица-миномёт. Боекомплект 30 выстрелов.


Кроме "колесных танков", российское военное ведомство перебросило в Киргизию ОТРК "Искандер", более 30 вертолетов и самолетов, а также другую технику. Всего российская сторона задействует в учениях почти 1 тыс. военнослужащих, более 250 единиц вооружения и военной техники.

Вооруженные силы Киргизской республики также задействуют в учениях около 1 тысячи военнослужащих Сухопутных войск, а также около 150 единиц военной техники.

Совместные антитеррористические учения стран СНГ проводятся ежегодно с 2001 года в соответствии с Программой сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма. В прошлом году учения проводились на территории Таджикистана.
Использованы фотографии:
Пресс-служба Центрального военного округа
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Новые самоходные орудия "Нона-СВК" поступили в мотострелковую бригаду ЦВО
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12 комментариев
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  1. faiver Офлайн
    faiver Сегодня, 13:36
    -3
    легким движением руки БТР превращается в колесный танк, вот им самим то не смешно...
    1. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
      2. Комментарий был удален.
  2. maykl8 Офлайн
    maykl8 Сегодня, 13:40
    +3
    "Нона-СВК" предназначена для борьбы с танками противника

    "Нона-СВК" предназначена для борьбы с танками противника в последнюю очередь из-за низкой начальной скорости снаряда и высокой траектории. Только может быть в последнем бою с прорвавшимися в тыл танками. И потом все!
    Но если приняли на вооружение 120 мм снаряд "Китолов-2" то 1 орудие "Нона-СВК" с батареи может привлекаться к стрельбе высокоточными боеприпасами по танкам и другим бронеобъектам. 3ВОФ112 "Китолов-2"- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2_(%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4)
  3. Wedmak Офлайн
    Wedmak Сегодня, 13:42
    +3
    Удивлен, что нигде не писалось о постановке их на вооружение. И тем более поставки в войска. Или я не видел. А тут уже в Киргизию своим ходом добрались.
    1. maykl8 Офлайн
      maykl8 Сегодня, 13:47
      +2
      Удивлен, что нигде не писалось о постановке их на вооружение. И тем более поставки в войска. Или я не видел. А тут уже в Киргизию своим ходом добрались.

      Так они уже с 1991 года на вооружении. Еще в "Первую чеченскую" на аэродроме "Ханкала" стояли и стреляли.
      1. Wedmak Офлайн
        Wedmak Сегодня, 13:55
        +2
        Именно СВК? На БТР? Про гусеничные я в курсе, я вот эти... как-то не светились особо наверно. У нас же не особо колесную технику с тяжелым вооружением любят.
        1. maykl8 Офлайн
          maykl8 Сегодня, 14:05
          0
          Именно СВК? На БТР?

          Именно!
      2. Alexey RA Онлайн
        Alexey RA Сегодня, 14:47
        +3
        Цитата: maykl8
        Так они уже с 1991 года на вооружении. Еще в "Первую чеченскую" на аэродроме "Ханкала" стояли и стреляли.

        У Дениса Мокрушина было фото:

        120-мм самоходная артиллерийская установка 2С23 «Нона-СВК» на позиции под селом Комсомольское. Чечня, март 1995 года.
    2. Alexey RA Онлайн
      Alexey RA Сегодня, 14:49
      +1
      Цитата: Wedmak
      Удивлен, что нигде не писалось о постановке их на вооружение. И тем более поставки в войска. Или я не видел.

      Чаще надо региональные парады смотреть. smile

      Кстати, в том же 2014 году "Нона-СВК" и на югах засветилась - в колоннах, двигавшихся в приграничных с Украиной районах.
  4. Бультерьер Офлайн
    Бультерьер Сегодня, 13:59
    0
    О блин... а как я эту модификацию пропустил??? Впервые вижу ее...
    1. Чича сквад Офлайн
      Чича сквад Сегодня, 14:48
      0
      А ещё полковником называется.
  5. семург Офлайн
    семург Сегодня, 14:18
    +1
    Хм Казахстан прям стал транзитным перекрестком для армий соседей. То китайцы едут на учения в РФ , то россияне на учения в Киргизию. laughing
  6. Злой 55 Онлайн
    Злой 55 Сегодня, 14:58
    0
    Классная и нужная машина для любых условий..В радиусе работы НОНы горы и зелень обычно молчат..