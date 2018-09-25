Марш в 2 тысячи километров. Россия перебросила в Киргизию 2С23 "Нона-СВК"

Российское Минобороны перебросило в Киргизию самоходные артиллерийские установки 2С23 "Нона-СВК" в составе подразделений отдельной мотострелковой бригады из Тувы. "Колесные танки" в сопровождении бронеавтомобилей "Тигр" совершили марш протяженностью свыше 2 тысяч километров, сообщили в пресс-службе ЦВО. Техника будет задействована в учениях государств-членов СНГ "Антитеррор-2018" на высокогорном полигоне "Эдельвейс".Согласно сообщению пресс-службы новые 120-мм САУ поступили на вооружение тувинского горного соединения в начале этого года. "Нона-СВК" предназначена для борьбы с танками противника, а также может использовать свое орудие в качестве гаубицы и миномета. Вес боевой машины - 14,5 т. Максимальная скорость - до 80 км/ч и 10 км/ч - на плаву. Запас хода - 600 км. Экипаж - 4 человека. На вооружении 120-мм нарезная полуавтоматическая пушка-гаубица-миномёт. Боекомплект 30 выстрелов.Кроме "колесных танков", российское военное ведомство перебросило в Киргизию ОТРК "Искандер", более 30 вертолетов и самолетов, а также другую технику. Всего российская сторона задействует в учениях почти 1 тыс. военнослужащих, более 250 единиц вооружения и военной техники.Вооруженные силы Киргизской республики также задействуют в учениях около 1 тысячи военнослужащих Сухопутных войск, а также около 150 единиц военной техники.Совместные антитеррористические учения стран СНГ проводятся ежегодно с 2001 года в соответствии с Программой сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма. В прошлом году учения проводились на территории Таджикистана.