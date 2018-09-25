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Выставка ADEX-2018 открылась в Баку. О чём договариваются "Вертолёты России"?

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В азербайджанской столице открылась международная выставка вооружений и военной техники ADEX-2018. Это третья по счёту выставка подобного рода, которая проходит в Баку с широким международным участием. В общей сложности на ADEX-2018 представлены разработки более 220 компаний из самых разных стран мира. Помимо Азербайджана и России это компании из КНР, Болгарии, Нидерландов, Италии, Белоруссии, Турции, Израиля, Сербии, Ирана, Украины и других государств мира. В сравнении с прошлым годом территория выставки стала больше примерно на 10%, как сообщают организаторы.

Самое многочисленное представительство на выставке – у Турции, РФ и Израиля. На троих страны представлены 75-ю компаниями, из которых ровно треть – российские. Среди них – Рособоронэкспорт, «Вертолёты России», корпорация «МиГ» и др.

Турки, к слову, представлены 41-й компанией. Такое широкое представительство турецкого ВПК объяснимо. Дело в том, что ADEX-2018 проходит при спонсорской помощи Секретариата оборонной промышленности Турции.


Коротко о том, что представлено на выставке в Баку. Так, на стендах выставки – многочисленные беспилотные летательные аппараты, включая БПЛА VITTA, ракетные комплексы от Roketsan, система противодействия БПЛА от ASELSAN, продукция термобарического характера от Arsenal, ракетные и противоракетные вооружения.

Выставка ADEX-2018 открылась в Баку. О чём договариваются "Вертолёты России"?


Фото Trend.az


Бакинская ткацкая фабрика представила несколько видов камуфляжных тканей.

Украина привезла в Баку программный комплекс автоматизированного управления огнём артбатареи ArtOS. Как сообщают днепропетровские разработчики, комплекс позволяет снизить время расчётов на идентификацию и поражение цели примерно в 4 раза. Из описания работы комплекса от его конструктора Ярослава Шерстюка:
Командир батареи вводит координаты цели на своем планшете, одним нажатием кнопки передает её старшему офицеру батареи. За считанные секунды цель получают одновременно все командиры орудия и наводчики батареи. Это уже готовые данные с учётом метеорологических и баллистических условий стрельбы для наведения орудия.


Обращает на себя внимание тот факт, что первым тестирование ArtOS проводили представители радикального националистического батальона «Айдар» (запрещён в РФ).

Стало известно о том, что представители холдинга "Вертолёты России" обсуждают с партнёрами из Баку возможность создания сервисного центра по обслуживанию вертолётов российского производства на территории Азербайджана.

Пока выставка ADEX-2018 в Баку открыта только для официальных лиц. С 27 сентября вход будет свободным.
Использованы фотографии:
Zaur Mustafayev
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10 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. Володин Офлайн
      Володин Сегодня, 14:36
      +1
      Цитата: shugar
      Интересно почему "Роскомнадзор" не заинтересовался еще этим ресурсом???

      Из заезжих стукачков? Тогда хоть бы флаг поменял. Месяц-два назад на сайте появятся и уже рассуждают, "во что превратился сайт"...
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
        ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 14:45
        0
        Алексей hi -Бог велел прощать умом слабых lol ,это нам испытание recourse или наказание belay
    2. neri73-r Онлайн
      neri73-r Сегодня, 14:41
      0
      Цитата: shugar
      Сайт "Военного обозрения" превратился в помойку! Пользователи публикуют откровенные призывы к войне, процветает ненависть и разжигание межнациональной розни! Интересно почему "Роскомнадзор" не заинтересовался еще этим ресурсом???? Впрочем, все эти "нехорошести" сейчас в фаворе у российской "власти"! Можете банить! laughing

      Пока минусуем!!! wassat
    3. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 14:42
      0
      shugar-так вы доложите в роскомнадзор,может быть дадут вам банку варенья-просроченнного,года на три,кушайте вместе с банкой и крыжкой wassat
  2. семург Офлайн
    семург Сегодня, 14:15
    +1
    РФ продаст Азербайджану вертолеты, а через месяц выделят кредит Армении на покупку пзрк типо вербы или ещё чего из ПВО для борьбы с вертолетами laughing , так сказать восстановить паритет. soldier
    1. neri73-r Онлайн
      neri73-r Сегодня, 14:42
      0
      Цитата: семург
      РФ продаст Азербайджану вертолеты, а через месяц выделят кредит Армении на покупку пзрк типо вербы или ещё чего из ПВО для борьбы с вертолетами laughing , так сказать восстановить паритет. soldier

      Ничего личного (с), почему такие коментарии и претензии к гегемону и другим представителям Запада не предъявляются? wink
      1. genisis Онлайн
        genisis Сегодня, 14:53
        0
        А разве гегемон продаёт оружие сторонам карабахского конфликта?
        1. neri73-r Онлайн
          neri73-r Сегодня, 15:02
          0
          Цитата: genisis
          А разве гегемон продаёт оружие сторонам карабахского конфликта?

          Я то вообще о принципе - торговать с двумя сторонами конфликта! hi Или гегемона и Ко нельзя в этом уличить???????? Мне одному кажется, что в этом виде бизнеса они лидеры? request
    2. genisis Онлайн
      genisis Сегодня, 14:54
      0
      В апреле 2016-го один МИ-24 сбили из рпг-7
      Азербайджан итак закупил внушительный парк вертолетов. Сейчас хочет договориться об обслуживании.
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 14:46
    -1
    надеюсь,что местные форумчане сделают непридвзятый обзор по странам,а мы заранее им благодарны hi