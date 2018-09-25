Выставка ADEX-2018 открылась в Баку. О чём договариваются "Вертолёты России"?

Командир батареи вводит координаты цели на своем планшете, одним нажатием кнопки передает её старшему офицеру батареи. За считанные секунды цель получают одновременно все командиры орудия и наводчики батареи. Это уже готовые данные с учётом метеорологических и баллистических условий стрельбы для наведения орудия.

В азербайджанской столице открылась международная выставка вооружений и военной техники ADEX-2018. Это третья по счёту выставка подобного рода, которая проходит в Баку с широким международным участием. В общей сложности на ADEX-2018 представлены разработки более 220 компаний из самых разных стран мира. Помимо Азербайджана и России это компании из КНР, Болгарии, Нидерландов, Италии, Белоруссии, Турции, Израиля, Сербии, Ирана, Украины и других государств мира. В сравнении с прошлым годом территория выставки стала больше примерно на 10%, как сообщают организаторы.Самое многочисленное представительство на выставке – у Турции, РФ и Израиля. На троих страны представлены 75-ю компаниями, из которых ровно треть – российские. Среди них – Рособоронэкспорт, «Вертолёты России», корпорация «МиГ» и др.Турки, к слову, представлены 41-й компанией. Такое широкое представительство турецкого ВПК объяснимо. Дело в том, что ADEX-2018 проходит при спонсорской помощи Секретариата оборонной промышленности Турции.Коротко о том, что представлено на выставке в Баку. Так, на стендах выставки – многочисленные беспилотные летательные аппараты, включая БПЛА VITTA, ракетные комплексы от Roketsan, система противодействия БПЛА от ASELSAN, продукция термобарического характера от Arsenal, ракетные и противоракетные вооружения.Бакинская ткацкая фабрика представила несколько видов камуфляжных тканей.Украина привезла в Баку программный комплекс автоматизированного управления огнём артбатареи ArtOS. Как сообщают днепропетровские разработчики, комплекс позволяет снизить время расчётов на идентификацию и поражение цели примерно в 4 раза. Из описания работы комплекса от его конструктора Ярослава Шерстюка:Обращает на себя внимание тот факт, что первым тестирование ArtOS проводили представители радикального националистического батальона «Айдар» (запрещён в РФ).Стало известно о том, что представители холдинга "Вертолёты России" обсуждают с партнёрами из Баку возможность создания сервисного центра по обслуживанию вертолётов российского производства на территории Азербайджана.Пока выставка ADEX-2018 в Баку открыта только для официальных лиц. С 27 сентября вход будет свободным.