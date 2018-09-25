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Западные СМИ прогнозируют рост популярности Су-35

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Российский истребитель Су-35 хорошо показал себя в Сирии, однако у него не было возможности показать себя в поединке с другими самолетами, пишет издание The National Interest.



Тем не менее, очередь за российской машиной понемногу увеличивается, поскольку она обладает хорошими возможностями и продается по разумной цене. Увеличение продаж русских истребителей Су-35 по всему миру – всего лишь вопрос времени.


Самолет имеет значительный потолок, высокую скорость и несет большую полезную нагрузку. Всё это, а также современный комплекс авионики, делает Су-35 очень опасным соперников для любого западного истребителя, кроме F-22 Raptor.

Полноценному экспортному успеху машины, как уже указывалось выше, мешает отсутствие поединка, который раскрыл бы весь потенциал Су-35. Однако ничего здесь не поделаешь – ни сирийская оппозиция, ни террористы своей авиации не имеют.

Есть, правда, некоторая возможность столкновения с западными ВВС, но подобный риск уменьшен в результате работы горячей линии по предотвращению конфликтов в воздухе, а также благодаря тому, что ни одна из сторон не хочет проверять на деле боевые возможности друг друга, пишет издание.

Ранее западные СМИ называли Су-35 «ночным кошмаром» американских ВВС и самым передовым российским серийным истребителем.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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18 комментариев
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  1. Тралл Онлайн
    Тралл Сегодня, 14:27
    +5
    Где учат на эксперта? smile
    1. Zubr Офлайн
      Zubr Сегодня, 14:30
      +3
      Как это вы не в курсе ? В "The National Interest.".... smile
      1. neri73-r Онлайн
        neri73-r Сегодня, 14:49
        0
        Цитата: Zubr
        Как это вы не в курсе ? В "The National Interest.".... smile

        Старший преподаватель Дэйв Маджумдар! wassat
      2. Серж Горелый Онлайн
        Серж Горелый Сегодня, 15:03
        0
        Цитата: Zubr
        Как это вы не в курсе ? В "The National Interest.".... smile

        Давно пора давать русский литературный перевод - ОБС
    2. Kuroneko Онлайн
      Kuroneko Сегодня, 14:50
      +2
      Цитата: Тралл
      Где учат на эксперта?

      Всё строго через диван.
  2. НЕКСУС Онлайн
    НЕКСУС Сегодня, 14:29
    +3
    СУ-35 -истребитель знатный. Но когда на него поставят РОФАР ,а так же ракеты ,способные летать дальше и точнее ,вот тогда можно будет говорить о том,что технология стелс де факто неактуальна.
    1. Сергей39 Офлайн
      Сергей39 Сегодня, 14:40
      +1
      СУ 35 с РОФАР и новыми ракетами будет для внутреннего употребления, а современные пойдут на экспорт. И да, f 22 обновлённому СУ35 будет не соперник
      1. НЕКСУС Онлайн
        НЕКСУС Сегодня, 14:45
        +1
        Цитата: Сергей39
        а современные пойдут на экспорт.

        На экспорт пока больше идут СУ-30. С новым движком, 30-й станет еще более привлекательным для покупателей,учитывая сравнительную стоимость с 35-м. Пока,основной тяжелый МФИ в ВКС РФ -это СУ-30. Лет через 5 основой станет СУ-35,при этом СУ-30 полностью перейдет на экспорт. Ну а за это время,пока суд да дело, будет закупаться СУ-57 малыми партиями и доводиться до ума уже в войсках,с одновременным обучением летного состава.
  3. Morglenn Офлайн
    Morglenn Сегодня, 14:29
    +2
    Что не день,то новый пост про гадание на кофейной гуще по поводу Су-35 и Раптора. Уже тошнит от этих "экспертов"
  4. SanichSan Онлайн
    SanichSan Сегодня, 14:35
    +2
    очень интересно.. тут в сети гуляет фото Ф-22 в прицеле Су-35. ни американцы ни российское МО не комментируют эти фото, но они как бы есть. примечательно что фото Су-35 в прицеле Ф-22 нет.
    пока расклад такой soldier
    1. Alexkorzun Офлайн
      Alexkorzun Сегодня, 14:47
      0
      а ссылку - можно ?
      1. Kurare Офлайн
        Kurare Сегодня, 14:54
        0
        http://in24.org/world/33112
        Тут вот можно прочитать. Но на мой взгляд - это просто фотожаба.
        1. SOF Офлайн
          SOF Сегодня, 14:57
          0
          ...кто знает...кто знает...
    2. Плотник 2329 Онлайн
      Плотник 2329 Сегодня, 14:54
      +2
      При современных фотошопах можно МиГ-31 в прицеле Мессера изобразить.
    3. Серж Горелый Онлайн
      Серж Горелый Сегодня, 15:05
      0
      Цитата: SanichSan
      очень интересно.. тут в сети гуляет фото Ф-22 в прицеле Су-35. ни американцы ни российское МО не комментируют эти фото, но они как бы есть. примечательно что фото Су-35 в прицеле Ф-22 нет.
      пока расклад такой soldier

      Так фотошоп в помощь, и сами нарисуйте.
  5. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 14:50
    0
    ну да,'святое' сша не критикуют,ф22 это их всё,после зумвальта и ф35. recourse хотя ,немного позитива статья дала,правда,излишняя предвзятость тут за километр в глаза бросается.
  6. loki565 Онлайн
    loki565 Сегодня, 14:56
    0
    О чем статья, не о чем)))
  7. Плотник 2329 Онлайн
    Плотник 2329 Сегодня, 14:59
    0
    Национал-интерессанты тужатся на шаг впереди всех СМИ бежать. Видать,ручонки потирают в связи с обострением на БВ.
    Тут раз: стычка между Сушкой и Пингвином, и Пингвин ткнулся...
    И оппа: "а мы же говорили!"
    wink