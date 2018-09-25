Западные СМИ прогнозируют рост популярности Су-35
Российский истребитель Су-35 хорошо показал себя в Сирии, однако у него не было возможности показать себя в поединке с другими самолетами, пишет издание The National Interest.
Тем не менее, очередь за российской машиной понемногу увеличивается, поскольку она обладает хорошими возможностями и продается по разумной цене. Увеличение продаж русских истребителей Су-35 по всему миру – всего лишь вопрос времени.
Самолет имеет значительный потолок, высокую скорость и несет большую полезную нагрузку. Всё это, а также современный комплекс авионики, делает Су-35 очень опасным соперников для любого западного истребителя, кроме F-22 Raptor.
Полноценному экспортному успеху машины, как уже указывалось выше, мешает отсутствие поединка, который раскрыл бы весь потенциал Су-35. Однако ничего здесь не поделаешь – ни сирийская оппозиция, ни террористы своей авиации не имеют.
Есть, правда, некоторая возможность столкновения с западными ВВС, но подобный риск уменьшен в результате работы горячей линии по предотвращению конфликтов в воздухе, а также благодаря тому, что ни одна из сторон не хочет проверять на деле боевые возможности друг друга, пишет издание.
Ранее западные СМИ называли Су-35 «ночным кошмаром» американских ВВС и самым передовым российским серийным истребителем.
Тем не менее, очередь за российской машиной понемногу увеличивается, поскольку она обладает хорошими возможностями и продается по разумной цене. Увеличение продаж русских истребителей Су-35 по всему миру – всего лишь вопрос времени.
Самолет имеет значительный потолок, высокую скорость и несет большую полезную нагрузку. Всё это, а также современный комплекс авионики, делает Су-35 очень опасным соперников для любого западного истребителя, кроме F-22 Raptor.
Полноценному экспортному успеху машины, как уже указывалось выше, мешает отсутствие поединка, который раскрыл бы весь потенциал Су-35. Однако ничего здесь не поделаешь – ни сирийская оппозиция, ни террористы своей авиации не имеют.
Есть, правда, некоторая возможность столкновения с западными ВВС, но подобный риск уменьшен в результате работы горячей линии по предотвращению конфликтов в воздухе, а также благодаря тому, что ни одна из сторон не хочет проверять на деле боевые возможности друг друга, пишет издание.
Ранее западные СМИ называли Су-35 «ночным кошмаром» американских ВВС и самым передовым российским серийным истребителем.
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- https://ru.depositphotos.com
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