Компания Glock выпустила новую модель. На этот раз не для армии США
Компания Glock презентовала новую модель пистолета. На рынок выводится Glock 45 - новый вариант армейского пистолета, разрабатываемого в интересах армии США, передает "Warspot" со ссылкой на официальный сайт компании.
Внешне новый Glock 45 напоминает модель Glock 19X, создаваемую в рамках объявленного тендера для вооружения американской армии. Напомним, что вышедший в финал Glock 19 проиграл пистолету SIG Sauer P320, который и был принят в качестве нового пистолета вооруженных сил США. Именно наработки по созданию модели военного пистолета легли в основу новой версии для гражданского рынка - Glock 45.
Как заявили в компании, Glock 45 получил все преимущества пистолетов Glock пятого поколения и отвечает всем требованиям и нормам силовых структур во всём мире.
Согласно заявленным характеристикам длина пистолета составляет 189 мм, рамки — 174 мм, ствола — 102 мм. Вес оружия составляет 616 г (с полным магазином — 860 г). Патроны калибра 9×19 мм. С пистолетом используются стандартные 17-зарядные магазины, но сообщается о совместимости с магазинами расширенной ёмкости.
Внешне новый Glock 45 напоминает модель Glock 19X, создаваемую в рамках объявленного тендера для вооружения американской армии. Напомним, что вышедший в финал Glock 19 проиграл пистолету SIG Sauer P320, который и был принят в качестве нового пистолета вооруженных сил США. Именно наработки по созданию модели военного пистолета легли в основу новой версии для гражданского рынка - Glock 45.
Как заявили в компании, Glock 45 получил все преимущества пистолетов Glock пятого поколения и отвечает всем требованиям и нормам силовых структур во всём мире.
Согласно заявленным характеристикам длина пистолета составляет 189 мм, рамки — 174 мм, ствола — 102 мм. Вес оружия составляет 616 г (с полным магазином — 860 г). Патроны калибра 9×19 мм. С пистолетом используются стандартные 17-зарядные магазины, но сообщается о совместимости с магазинами расширенной ёмкости.
- Использованы фотографии:
- glock.com
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