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Компания Glock выпустила новую модель. На этот раз не для армии США

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Компания Glock презентовала новую модель пистолета. На рынок выводится Glock 45 - новый вариант армейского пистолета, разрабатываемого в интересах армии США, передает "Warspot" со ссылкой на официальный сайт компании.

Компания Glock выпустила новую модель. На этот раз не для армии США


Внешне новый Glock 45 напоминает модель Glock 19X, создаваемую в рамках объявленного тендера для вооружения американской армии. Напомним, что вышедший в финал Glock 19 проиграл пистолету SIG Sauer P320, который и был принят в качестве нового пистолета вооруженных сил США. Именно наработки по созданию модели военного пистолета легли в основу новой версии для гражданского рынка - Glock 45.


Как заявили в компании, Glock 45 получил все преимущества пистолетов Glock пятого поколения и отвечает всем требованиям и нормам силовых структур во всём мире.

Согласно заявленным характеристикам длина пистолета составляет 189 мм, рамки — 174 мм, ствола — 102 мм. Вес оружия составляет 616 г (с полным магазином — 860 г). Патроны калибра 9×19 мм. С пистолетом используются стандартные 17-зарядные магазины, но сообщается о совместимости с магазинами расширенной ёмкости.

Использованы фотографии:
glock.com
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5 комментариев
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  1. тасха Онлайн
    тасха Сегодня, 14:37
    +3
    На рынок выводится Glock 45 - новый вариант армейского пистолета, разрабатываемого в интересах армии США

    Именно наработки по созданию модели военного пистолета легли в основу новой версии для гражданского рынка - Glock 45.

    "Ничего не понимаю! Или что-то случилось, или одно из двух!"
    1. Плотник 2329 Онлайн
      Плотник 2329 Сегодня, 14:47
      +1
      По ходу, корреспондент зарапортовался...
      Зиг Зауэр Штаты на вооружение взяли.
      То, что должны были сделать ещё 35 лет назад.
      1. тасха Онлайн
        тасха Сегодня, 14:55
        +1
        Скорее он писал впопыхах. Речь идёт о том, что модели Glock проиграли в конкурсе XM17 Modular Handgun System линейке Sig Sauer P320. Цена вопроса - почти 580 миллионов долларов США.
        На основе Glock 19X выпустили спортивный Glock 45.
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 14:53
    +1
    на любителя,но мне из ненаших больше нравиться люгер. hi
    1. Плотник 2329 Онлайн
      Плотник 2329 Сегодня, 15:02
      0
      hi
      Вообще мой любимый ствол.