Так сколько полковых комплектов С-300 Россия отправляет в Сирию?
В прессе и среди военных экспертов обсуждается информация о поставках в Сирию российских зенитных ракетных комплексов С-300. Своими данными со ссылкой на источники делится с читателями газета «Коммерсант». На страницах газеты «Ъ» говорится о том, что главное оборонное ведомство страны отправит в Сирийскую Арабскую Республику два полковых комплекта ЗРК С-300.
Если верить заявлениям источника «Коммерсанта», то количество полковых комплектов может быть доведено до шести-восьми. С их помощью планируется закрыть воздушное пространство не только над Средиземным морем, но и в районе границ Сирии с такими её соседями как Израиль, Ливан, Ирак и Иордания.
Как известно, нередко израильская военная авиация атакует цели на территории Сирии из воздушного пространства Ливана. В Дамаске неоднократно подчёркивали, что такими действиями ВВС Израиля фактически подставляют под возможность удара Ливан, что недопустимо. Теперь это направление может быть перекрыто российскими комплексами С-300. Израильская разведка уже делает всё, чтобы определить координаты комплексов, а командование ЦАХАЛ сделает соответствующие выводы о дальнейших действиях ВВС.
Фактически, единственными «открытыми» воздушными границами Сирии для полётов зарубежной авиации могут стать границы с Турцией.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что поставки сугубо оборонительных комплексов (С-300) в Сирию не несут опасности для третьих стран. Дмитрий Песков:
Напомним, что в Сирию, как ранее сообщалось, уже поставлены современные российские средства радиоэлектронной борьбы. Точные данных о том, какие именно комплексы РЭБ переброшены в САР, но эксперты полагают, что речь идёт о комплексе 1РЛ257 "Красуха-4". Официально эта информация не подтверждена.
Если верить заявлениям источника «Коммерсанта», то количество полковых комплектов может быть доведено до шести-восьми. С их помощью планируется закрыть воздушное пространство не только над Средиземным морем, но и в районе границ Сирии с такими её соседями как Израиль, Ливан, Ирак и Иордания.
Как известно, нередко израильская военная авиация атакует цели на территории Сирии из воздушного пространства Ливана. В Дамаске неоднократно подчёркивали, что такими действиями ВВС Израиля фактически подставляют под возможность удара Ливан, что недопустимо. Теперь это направление может быть перекрыто российскими комплексами С-300. Израильская разведка уже делает всё, чтобы определить координаты комплексов, а командование ЦАХАЛ сделает соответствующие выводы о дальнейших действиях ВВС.
Фактически, единственными «открытыми» воздушными границами Сирии для полётов зарубежной авиации могут стать границы с Турцией.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что поставки сугубо оборонительных комплексов (С-300) в Сирию не несут опасности для третьих стран. Дмитрий Песков:
Они будут осуществлены исключительно в интересах обеспечения безопасности наших военных.
Напомним, что в Сирию, как ранее сообщалось, уже поставлены современные российские средства радиоэлектронной борьбы. Точные данных о том, какие именно комплексы РЭБ переброшены в САР, но эксперты полагают, что речь идёт о комплексе 1РЛ257 "Красуха-4". Официально эта информация не подтверждена.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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