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Мэттис: База в Польше? Пока нет решения…

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Соединенные Штаты пока не приняли никаких решений о возможном создании в Польше военной базы, приводит газета Известия заявление главы Пентагона Джеймса Мэттиса.



В настоящее время министерство обороны оценивает, в чем именно заключается предложение польских союзников, каков потенциал того, что они предлагают, сказал Мэттис, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.


Этот вопрос находится на самой ранней стадии обсуждения, добавил министр.

Ранее, 18 сентября, президент США Дональд Трамп и его польский коллега Анджей Дуда провели в Вашингтоне переговоры. В том числе обсуждался вопрос о строительстве американской военной базы на территории Польши.

По итогам встречи Трамп заявил, что очень серьезно отнесся к предложению Дуды. А тот, в свою очередь, попросил перебросить в Польшу как можно больше военнослужащих и техники. Дуда также отметил, что у него уже есть готовое название для военного объекта – «Форт Трамп».

Кроме того, польский лидер заявил, о готовности правительства взять на себя расходы по строительству необходимой инфраструктуры. Вернувшись в Варшаву, он поспешил порадовать жителей страны сообщением о том, что вопрос о создании американской базы практически решен.

На встрече Дуда пообещал Трампу выделить на строительство более $ 2 млрд. Предполагаемыми местами строительства военного объекта назывались районы городов Быдгощ и Торунь.

В настоящее время на территории Польши уже находятся танковая бригада ВС США, в составе которой – около 3,5 тыс. военнослужащих. Также в стране развернут многонациональный батальон НАТО численностью около тысячи человек.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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15 комментариев
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  1. Тралл Офлайн
    Тралл Сегодня, 15:16
    +1
    Сначала ярд предоплаты от поляков - потом окончательное решение smile
    1. Донской Офлайн
      Донской Сегодня, 15:32
      +2
      Поляки сделали предложение, от которого штаты просто не могут отказаться. Построить свою базу за чужой счет рядом с границей России - это просто для них мечта всей жизни.
    2. Татьяна Офлайн
      Татьяна Сегодня, 15:34
      +4
      Бешенное компрадорское руководство Польши доведёт страну до полной американской оккупации и ТМВ войны.
      Дуда и Ко думает, что американцы пожалеют поляков и не пустят их на "пушечное мясо". Как бы не так!
      В Вашингтоне сейчас всё подсчитают, сколько предлагаемая им "ферма" ООО "Польша" для США обойдётся и когда поголовье поляков можно будет Пентагону сдать на убой.
      1. НИКНН Офлайн
        НИКНН Сегодня, 15:52
        +1
        А тот, в свою очередь, попросил перебросить в Польшу как можно больше военнослужащих
        Поднятие экономики и компенсация затрат на базу при помощи существенного притока денег в казну от проституции...
    3. Дряхлый Онлайн
      Дряхлый Сегодня, 17:35
      0
      Цитата: Тралл
      Сначала ярд предоплаты от поляков - потом окончательное решение smile

      Здесь Тралл геополитикой попахивает ,Украина и Белоруссия рядышком ,а главная цель Россия конечно..Иуда меченный наверно икает падла ..Его рук дело ,наподписывал договоров со своей Райкой... negative
    4. Сармат Саныч Онлайн
      Сармат Саныч Сегодня, 17:52
      0
      На самом деле Мэттис - наиболее адекватный человек среди всех нынешних дегенератов, засевших в Белом доме.
      В новой книге "Страх", повествующей о хаосе, царящем в администрации Трампа, автор Вудворд приводит момент, когда Россия заявила Мэттису, что в ответ на агрессию против ВС РФ на Балтике без колебаний применит тактическое ЯО. После этого Пентагон назвал РФ угрозой своему существованию.
      Вудворд также пишет, что в 2017-м Трамп был очень недоволен неэффективностью ракетного удара по Сирии, поэтому настаивал на нанесении второго воздушного удара, и Мэттису стоило немалого труда отвлечь рыжего гения на другие задачи.
      Кстати, недавно прочел, что большую часть своей карьеры Мэттис потратил на недопущение прямого конфликта с РФ.
  2. HAM Офлайн
    HAM Сегодня, 15:22
    +2
    Во дела!Про тки платят клиенту!
  3. 23424636 Офлайн
    23424636 Сегодня, 15:34
    +1
    скоро кончится финансирование польских пьяниц из закромов ЕС и пшеки ищут замену финансовым потокам вместо Европы. А тут американцы с газовыми поставками и прочей штукой и лукавые бестии смекнули сделать страну плацдармом против России за американские деньги . Будем ждать что европы с них собъет за долги последних лет
    1. Донской Офлайн
      Донской Сегодня, 16:02
      +1
      Польша все последние годы успешно развивается и уже может позволить себе такие крупные траты, как покупка Пэтриота, строительство новых баз и увеличение численности армии. К слову, уровень жизни в Польше выше чем в России и продолжает расти, в отличие от нашего. Все это плохо для нас, хотя и не критично пока. Но видя, какую экономическую политику ведет наша власть, можно предвидеть, что разрыв будет только увеличиваться. Это может привести к тому, что даже братская Беларусь может пойти по стопам Украины.
      1. Татьяна Офлайн
        Татьяна Сегодня, 16:25
        +2
        Цитата: Донской
        Польша все последние годы успешно развивается и уже может позволить себе такие крупные траты, как покупка Пэтриота, строительство новых баз и увеличение численности армии. К слову, уровень жизни в Польше выше чем в России и продолжает расти, в отличие от нашего.

        Вы не учитываете потаённые камни польского "благополучия".

        Польша накачена деньгами на сама по себе, поскольку она живёт на крупные отсроченные по выплате американские кредиты, которые, по-моему, в следующем году она должна начать выплачивать. Выплачивать без падения польской экономики руководству Польши нечем.
        Поэтому предложение Дуды вовсе не свидетельствует о НАКОПЛЕНИИ в Польше денег. А как раз наоборот, свидетельствует о том, то руководство Польши будет вынуждено погашать свои долги Вашингтону БАРТЕРОМ - т.е. природной натурой и сдачей своего национального суверенитета своим американским кредиторам.
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:42
    0
    полякам нужно было дать сше клятву,что они будут кормить оккупационный кантенгент яблоками ровно одну тысячу лет за свой счёт-тогда бы янки базу там открыли-овощную wassat и польские овощи,или политики,называйте как угодно,пошли бы прислуживать новым хозяевам, рабство явно у них в крови на генном уровне.
  5. Сергей39 Офлайн
    Сергей39 Сегодня, 16:01
    0
    Все-таки в Польше более подойдёт ФОРТ-РОСС
  6. Сибирский цирюльник Офлайн
    Сибирский цирюльник Сегодня, 16:05
    0
    " Мы не планировали,но они нас упросили,стоя на коленях.."
    Вся эта возня,напоминает о "не расширении НАТО,на восток
    Лицемеры..
  7. Андрей Чистяков Офлайн
    Андрей Чистяков Сегодня, 16:23
    0
    Ничего. Дуда на коленях проползёт и согласитесь.
  8. anjey Офлайн
    anjey Сегодня, 18:16
    0
    Какие недальновидные пшеки,территория Польши во все века была плацдармом запада для нападения на Русь, Россию,СССР и снова все повторяется, видимо только выжженная в лунный грунт территория Польши и совсем без панов и паненок ,станет безопасной в будущем ....