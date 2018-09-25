Мэттис: База в Польше? Пока нет решения…
Соединенные Штаты пока не приняли никаких решений о возможном создании в Польше военной базы, приводит газета Известия заявление главы Пентагона Джеймса Мэттиса.
В настоящее время министерство обороны оценивает, в чем именно заключается предложение польских союзников, каков потенциал того, что они предлагают, сказал Мэттис, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Этот вопрос находится на самой ранней стадии обсуждения, добавил министр.
Ранее, 18 сентября, президент США Дональд Трамп и его польский коллега Анджей Дуда провели в Вашингтоне переговоры. В том числе обсуждался вопрос о строительстве американской военной базы на территории Польши.
По итогам встречи Трамп заявил, что очень серьезно отнесся к предложению Дуды. А тот, в свою очередь, попросил перебросить в Польшу как можно больше военнослужащих и техники. Дуда также отметил, что у него уже есть готовое название для военного объекта – «Форт Трамп».
Кроме того, польский лидер заявил, о готовности правительства взять на себя расходы по строительству необходимой инфраструктуры. Вернувшись в Варшаву, он поспешил порадовать жителей страны сообщением о том, что вопрос о создании американской базы практически решен.
На встрече Дуда пообещал Трампу выделить на строительство более $ 2 млрд. Предполагаемыми местами строительства военного объекта назывались районы городов Быдгощ и Торунь.
В настоящее время на территории Польши уже находятся танковая бригада ВС США, в составе которой – около 3,5 тыс. военнослужащих. Также в стране развернут многонациональный батальон НАТО численностью около тысячи человек.
В настоящее время министерство обороны оценивает, в чем именно заключается предложение польских союзников, каков потенциал того, что они предлагают, сказал Мэттис, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Этот вопрос находится на самой ранней стадии обсуждения, добавил министр.
Ранее, 18 сентября, президент США Дональд Трамп и его польский коллега Анджей Дуда провели в Вашингтоне переговоры. В том числе обсуждался вопрос о строительстве американской военной базы на территории Польши.
По итогам встречи Трамп заявил, что очень серьезно отнесся к предложению Дуды. А тот, в свою очередь, попросил перебросить в Польшу как можно больше военнослужащих и техники. Дуда также отметил, что у него уже есть готовое название для военного объекта – «Форт Трамп».
Кроме того, польский лидер заявил, о готовности правительства взять на себя расходы по строительству необходимой инфраструктуры. Вернувшись в Варшаву, он поспешил порадовать жителей страны сообщением о том, что вопрос о создании американской базы практически решен.
На встрече Дуда пообещал Трампу выделить на строительство более $ 2 млрд. Предполагаемыми местами строительства военного объекта назывались районы городов Быдгощ и Торунь.
В настоящее время на территории Польши уже находятся танковая бригада ВС США, в составе которой – около 3,5 тыс. военнослужащих. Также в стране развернут многонациональный батальон НАТО численностью около тысячи человек.
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