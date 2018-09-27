Военно-карманные переводчики будущего?

О сколько нам открытий чудных

Готовят просвещенья дух

И опыт, сын ошибок трудных,

И гений, парадоксов друг,

И случай, бог изобретатель.

А. С. Пушкин



На снимке: я в армии На снимке: я в армии

Всегда по-хорошему вспоминаю годы моей срочной солдатской службы в Советской Армии. Как ни странно, я любил там на досуге (!) читать армейские уставы, не учить, не выполнять, а именно читать! Мне дико нравился тот чистый, рациональный, лаконичный и понятный русский язык, которым уставы были написаны. Ну просто армейское воплощение классической русской литературы!Этот язык легко понимали даже самые неразвитые солдаты, весь личный запас слов у которых едва ли превышал лексикон пресловутой Эллочки-людоедки. Полагаю, что тут проявлялась глубинно-вековая традиция русской армии — использовать в командах, наставлениях, уставах только те слова и выражения, которые максимально знакомы абсолютно всем чинам армии сверху донизу, независимо от социального слоя, уровня образования и личностного развития. То есть язык, хорошо понятный основной массе народа России.С 1999 года я работаю в Центре антропометрической (ортопедической) косметологии и коррекции при волгоградской областной больнице РЖД, в который на операции постоянно приезжают пациенты со всех континентов планеты. На сегодняшний день зафиксировано 46 стран, из которых лечились или лечатся наши пациенты. С теми, что из ближнего зарубежья, проблем нет, они либо знают русский язык, либо сносно им владеют. С дальними сложнее: приходится либо приглашать им переводчиков, либо общаться с ними на английском. Руководящий персонал Центра и ведущие врачи вполне сносно понимают и изъясняются по-английски, а вот средний и младший персонал не владеет... А ведь именно они больше всего общаются с нашими инопациентами, когда те восстанавливаются после операций в больничных палатах. Без словесного взаимопонимания возникает слишком много проблем на ровном месте, которые отвлекают врачей и руководство Центра от более важных дел. Поэтому решили попробовать те переводческие приложения, с которыми можно общаться голосом через смартфоны. Было устроено предварительное тестирование. В присутствии наших переводчиков попытались разговаривать с нашими инопациентами через гаджеты самыми простыми фразами на простые темы. Вышел полный кошмар! Перевод оказался настолько коряв, что было трудно уловить даже общий смысл сказанного, к тому же он получался ещё и нестабильным, одни и те же фразы в разное время переводились по-разному. Тогда обратились за консультацией в компании машинного перевода, а те ответили, что сумели бы настроить нам переводческие приложения так, чтобы персонал вполне сносно мог общаться на элементарные темы с иностранцами, а компании постепенно, по мере привыкания наших людей, расширяли бы тематические возможности этих приложений. Но цена, которую Центру пришлось бы платить за эти услуги, оказалась такой, что превышала имеющиеся у нас неудобства.Вот тогда я впервые и задумался: а почему, собственно, машинный перевод, несмотря на все компьютерно-программные достижения, неспособен даже на простейшем уровне заменить переводчика-человека? Причём буквально сразу же я обратил внимание, что все переводческие программы в той или иной степени как раз и пытаются воспроизводить методику мышления живого переводчика. Впрочем, это и понятно, другой методики в природе существовать не может, а специалисты по компьютерной лингвистике часто сами начинали как специалисты-переводчики. Надо сказать, что сам я никаким иностранным языком не владел и не владею. Но когда-то очень давно увлекался изучением искусственного языка международного общения эсперанто. И овладел им достаточно прилично, во всяком случае, свободно мог изъясняться с эсперантистами других стран, бывая в этих странах. Обычно утверждают, что иностранным языком можно овладеть за три года, если заниматься по несколько часов каждый день. А эсперантисты говорят, что, занимаясь таким же образом, можно усвоить эсперанто за три месяца. И правда, этот искусственный язык имеет очень лёгкую грамматику, строгую морфологию, логичен как последовательный ряд математических формул, и никаких исключений-завихрений, которые во множестве приходится зазубривать при изучении естественных языков. Эсперанто идеально подходит для передачи краткой, ёмкой и сугубо конкретной информации иноязычному собеседнику. А ведь именно такой способ лучше всего подходит для общения разноязычных людей, когда они вынуждены общаться или просто этого хотят. Как бы там ни было, но благодаря эсперанто я сам получил опыт переводчика, так как в разных странах обеспечивал общение моих друзей-эсперантистов с моими соотечественниками, которые не владели ни эсперанто, ни языком страны пребывания. На базе этого скромного опыта я и начал строить свои первые умозаключения о возможности рождения методики машинного перевода, которая бы максимально подходила как для людей, так и для компьютеров.Исходя, опять же, из своего опыта, я составил приблизительную модель того, как работает мышление человека-переводчика в процессе живого разговора. Прежде всего он заранее и точно представляет себе тему разговора, а переводит его, получая от собеседников короткие фразы из двух-трёх, а часто из одного предложения в виде готовых контекстов, в которых однозначно ясен смысл каждого слова. Затем он мысленно строит фразу на другом языке так, чтобы она максимально точно передавала смысл, именно смысл, а не слова предыдущего собеседника, и озвучивает её собеседнику иноязычному, стараясь исходить из понятий и традиций его страны с её народом. И когда я задумался: что же мешает современным суперкомпьютерам с суперпамятью безо всякой забывчивости, с немыслимыми для человека скоростями перебора вариантов и подсчётов, неутомимым и бесчувственным вот также, по достаточно примитивной схеме, переводить столь же точно и понятно, как это делает переводчик-человек? И без всяких философских выкладок понял — не могут, потому что не соображают, не мыслят, а без этого никак.Именно попытка создать машинного переводчика наиболее наглядно доказывает на сегодня невозможность создания искусственного интеллекта, хоть как-то приближенного к интеллекту не то что человеческому, но даже животному. Всё просто — любой компьютер, суперкомпьютер, сеть из кучи компьютеров соображать неспособны! Потому что не живые! Потому что они просто счёты, арифмометры, конечные автоматы... Количество их внутренних состояний всегда конечно, изменяется только от внешних сигналов-команд, и даже если заложить в компьютер программу самообучения, то она будет только увеличивать в нём конечное число внутренних состояний, исходя из каких-то внешних сигналов, которые она способна распознать, и всегда будут такие, которые она распознать неспособна, а соответственно, и отреагировать. Можно создать компьютер с таким количеством внутренних состояний, в виде знаний и умений, на которые неспособны не то что животные, но и множество людей, но нет таких компьютеров, которые, как человек или животное, могли бы сами познать, научиться использовать или избегать опасности со стороны неожиданного и совершенно незнакомого явления или обстоятельства. Потому что, напоминаю, у неживых систем количество внутренних состояний конечно и управляется по неизменным программам, а у систем живых оно бесконечно, и вырабатываются эти внутренние состояния как от сигналов внешних, так и от сигналов, порождаемых внутри самой системы самым непредсказуемым и непрограммируемым образом. Это и есть живая способность к соображению-мышлению, вещь мистическая, абсолютно непознанная, как тайна самой жизни.Наиболее продвинутые читатели мне могут возразить, указав на то, что уже есть компьютеры, обыгрывающие в шахматы чемпионов мира. Да, это так... И система шахматной игры, как порождение человеческого ума, показала, что число её внутренних состояний, то бишь игровых комбинаций, подсчёту не поддаётся. Но теория конечных автоматов неумолима и даёт достаточно простое объяснение…Продолжение следует...