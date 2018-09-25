Росатом передал первый реактор для ледокола "Урал". Второй - на подходе

корпус реактора для ледокола "Урал" фото конец июля 2018

Согласно сообщению холдинга, ПАО "ЗиО-Подольск" закончило изготовление первого парогенерирующего блока для атомного ледокола "Урал" и отправило его заказчику по железной дороге до Санкт-Петербурга, где реактор перегрузят на специальную баржу и доставят на верфи Балтийского завода, где происходит строительство атомохода. Так же в холдинге отметили, что работа над вторым реактором для ледокола "Урал" тоже движется к завершению, и, в скором времени, второй блок отправится для установки на ледокол.





Необходимо отметить, что новейшая российская реакторная установка "РИТМ-200" входит в состав главной энергетической установки ледокола и включает в себя два реактора тепловой мощностью 175 МВт каждый. Основное ее преимущество перед другими аналогичными установками заключается в компактности и экономичности, а также энергоэффективной интегральной компоновке, позволяющей сделать ледокол двухосадочным, т.е. способным работать как на глубокой воде, так и в руслах рек, тем самым заменяя два типа ледоколов.



В настоящее время на Балтийском заводе ведется строительство трех универсальных двухосадочных атомных ледоколов ЛК-60Я проекта 22220 ("Арктика", "Сибирь" и "Урал"). Согласно проектным данным, новые ледоколы будут способны преодолевать трехметровый лед.

Первый блок реактора РИТМ-200 для строящегося на верфи Балтийского завода универсального атомного ледокола "Урал" проекта 22220, отправлен в Санкт-Петербург, сообщила пресс-служба холдинга "Атомэнергомаш"(входит в Росатом).