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Росатом передал первый реактор для ледокола "Урал". Второй - на подходе

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Первый блок реактора РИТМ-200 для строящегося на верфи Балтийского завода универсального атомного ледокола "Урал" проекта 22220, отправлен в Санкт-Петербург, сообщила пресс-служба холдинга "Атомэнергомаш"(входит в Росатом).

Росатом передал первый реактор для ледокола "Урал". Второй - на подходе

корпус реактора для ледокола "Урал" фото конец июля 2018


Согласно сообщению холдинга, ПАО "ЗиО-Подольск" закончило изготовление первого парогенерирующего блока для атомного ледокола "Урал" и отправило его заказчику по железной дороге до Санкт-Петербурга, где реактор перегрузят на специальную баржу и доставят на верфи Балтийского завода, где происходит строительство атомохода. Так же в холдинге отметили, что работа над вторым реактором для ледокола "Урал" тоже движется к завершению, и, в скором времени, второй блок отправится для установки на ледокол.


Необходимо отметить, что новейшая российская реакторная установка "РИТМ-200" входит в состав главной энергетической установки ледокола и включает в себя два реактора тепловой мощностью 175 МВт каждый. Основное ее преимущество перед другими аналогичными установками заключается в компактности и экономичности, а также энергоэффективной интегральной компоновке, позволяющей сделать ледокол двухосадочным, т.е. способным работать как на глубокой воде, так и в руслах рек, тем самым заменяя два типа ледоколов.

В настоящее время на Балтийском заводе ведется строительство трех универсальных двухосадочных атомных ледоколов ЛК-60Я проекта 22220 ("Арктика", "Сибирь" и "Урал"). Согласно проектным данным, новые ледоколы будут способны преодолевать трехметровый лед.
Использованы фотографии:
http://www.atomic-energy.ru/
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20 комментариев
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  1. astepanov Офлайн
    astepanov Сегодня, 15:39
    +1
    Два реактора по 175 МВт - это, вероятно, в районе 100 МВт на валу турбины. 135 тыс. лошажьих сил. Серьезная машина. Вероятно, введение этого ледокола в строй увеличит грузооборот в приарктических регионах и жизнь там станет попроще, а освоение пойдет быстрее. В добрый путь.
    1. pru-pavel Офлайн
      pru-pavel Сегодня, 15:48
      0
      Врядли. У паротурбинных установок КПД нетто в районе 35-40%. У ядерных реакторов обычно несколько сниженные параметры пара по сравнению с тепловыми котлами. Поэтому КПД там в районе 50-60МВт с реактора, а то и того меньше. И не все уходит на вал. На борту много других потребителей.
      1. astepanov Офлайн
        astepanov Сегодня, 16:04
        +2
        Цитата: pru-pavel
        Врядли.

        Считайте сами: два реактора по 175 МВт - суммарно 350 - при КПД 0,3
        Цитата: astepanov
        на валу турбины
        получаем 105 МВт, и не важно, есть иные потребители или же нет их. Читайте внимательней, потом возражайте.
    2. KCA Офлайн
      KCA Сегодня, 15:49
      0
      На ПАТЭС "Ломоносов" 2х150МВт(2х35МВт электрическая) предназначен для снабжения электричеством, теплом и пресной водой города порядка 100 000 населением
    3. ученый Офлайн
      ученый Сегодня, 15:58
      0
      [/center]
      Цитата: astepanov
      В добрый путь

      Желательно сразу с Калибрами и Клубами на борту, ледоколы должны быть двойного назначения.
      [center]
      1. kjhg Офлайн
        kjhg Сегодня, 16:21
        +1
        Ну вот зачем ледоколу Калибр? Кто его будет обслуживать, содержать и т.д.? Предлагаете содержать вместе с экипажем военных? А куда он будет стрелять, кто будет выдавать целеуказание? Тогда нужно на него куда то "впихнуть" хотя бы ПВО для ближнего действия, ГАК и прочее. Для действий в арктической зоне разрабатывается специальный небольшой ледокол с вооружением.
        1. антивирус Офлайн
          антивирус Сегодня, 18:10
          0
          подледные торпеды значит будут?
      2. Jerk Офлайн
        Jerk Сегодня, 16:57
        +1
        Это штативы строят ледоколы двойного назначения, у них там прям в конструкции блочная схема в т.ч. под вооружение) Но это они Севморпуть ЗАХВАТЫВАТЬ собираются... А не мы. У нас, если че, берег рядом. А на нем много вкусного winked
        Кстати, жаль штативам никто не подсказал на свои ледоколы ими любимый стелс втулить... Попил-то какой! И такой незаметный будет! Пара километров колотого льда и в голове ползет незаметный стелс... Почти Замволт - кильватерный след и стелс.
    4. НЕКСУС Офлайн
      НЕКСУС Сегодня, 16:15
      +3
      Цитата: astepanov
      Два реактора по 175 МВт

      РИТМ-200 -это реакторы, которые планировалось на эсминцы Лидер ставить. Думаю,когда доведут арсенал до современных требований в оморяченном виде,я говорю о Цирконе,С-500 и тд,тогда и будет заложен первый эсминец-крейсер с этим реактором. Ну а пока ледоколы,видимо с возможностью установки ударных комплексов. Ну например такого..
      1. Сандор Клиган Онлайн
        Сандор Клиган Сегодня, 16:40
        -1
        Цитата: НЕКСУС
        РИТМ-200 -это реакторы, которые планировалось на эсминцы Лидер ставить

        нет, именно на ледоколы....с последующей возможностью(доработав) на перспективные ЭМ
        Цитата: НЕКСУС
        Думаю,когда доведут арсенал до современных требований в оморяченном виде,я говорю о Цирконе,С-500 и тд

        Полимент-Редут довести не могут, про с400 (флотский) речь не идет, а вы на с500 замахнулись
        Цитата: НЕКСУС
        Ну а пока ледоколы,видимо с возможностью установки ударных комплексов. Ну например такого..

        тор стал уже ударным комплексом?
        1. НЕКСУС Офлайн
          НЕКСУС Сегодня, 16:47
          0
          Цитата: Сандор Клиган
          нет, именно на ледоколы....с последующей возможностью(доработав) на перспективные ЭМ

          РИТМ-200 именно и рассматривался для последующей установки на Лидеры.
          Цитата: Сандор Клиган
          Полимент-Редут довести не могут, про с400 (флотский) речь не идет, а вы на с500 замахнулись

          И что?Сидеть и ничего не делать?
          Цитата: Сандор Клиган
          тор стал уже ударным комплексом?

          Видимо я вам открою большой секрет,но еще со времен СССР ВСЕ ЗРК у нас ударные,тк все без исключения очень хорошо способны работать по земле.
          1. Сандор Клиган Онлайн
            Сандор Клиган Сегодня, 16:52
            -1
            Цитата: НЕКСУС
            РИТМ-200 именно

            на ледоколы!!
            Цитата: НЕКСУС
            И что?Сидеть и ничего не делать?

            это не имеет значения, факт есть, что флотской версии ПВО на сегодня и завтра у нас нет
            Цитата: НЕКСУС
            ВСЕ ЗРК у нас ударные,тк все без исключения очень хорошо способны работать по земле.

            laughing wassat с ледокола будут работать в Арктике по земле belay наверное по новой?
            1. НЕКСУС Офлайн
              НЕКСУС Сегодня, 17:03
              -1
              Цитата: Сандор Клиган
              с ледокола будут работать в Арктике по земле наверное по новой?

              Прикиньте! wassat А если потрудитись и немного напряжетесь,то найдете инфу про советские ледоколы двойного назначения, которые были у нас со времен ВОВ. hi Ну а так да, у нас ВСЕ ЗРК только оборонительные. Чесслово! wassat Только задайте вопрос,а чего это матрассы ставят свои ЗРК у наших границ,а мы так сильно этим возмущаемся и говорим,что это не совсем оборонительное оружие ,но и наступательное? lol
    5. Сармат Саныч Онлайн
      Сармат Саныч Сегодня, 16:37
      +4
      Друзья, как-то незамеченной прошла другая новость сентября:
      "Одно важнейших событий ХХI века в мировой атомной энергетике произошло на «Горно-химическом комбинате»(Железногорск) — выпущены первые 5 тепловыделяющих сборок смешанного оксидного уран-плутониевого МОКС-топлива, которое будет использоваться в реакторе на быстрых нейтронах на энергоблоке № 4 Белоярской АЭС, прототипе ядерных энергоустановок будущего. Тем самым завершён этап освоения производства технологического комплекса МОКС ГХК. В дальнейшем производительность увеличится до 40 топливных сборок в год. Энергоблок № 4 Белоярской АЭС необходим для отработки ряда технологий замыкания ядерного цикла на базе «быстрых» реакторов, где за счёт расширенного воспроизводства ядерного «горючего» существенно увеличится топливная база атомной энергетики, а также резко уменьшатся объёмы радиоактивных отходов благодаря «выжиганию» опасных радионуклидов. Россия является мировым лидером в технологиях реакторов на быстрых нейтронах. Блок № 4 БАЭС с реактором БН-800 стал прототипом более мощных коммерческих «быстрых» энергоблоков БН-1200, строительство одного из которых стартует в начале 2020-х годов. БН-800 рассчитан на использование МОКС-топлива с плутонием, выделенным в процессе переработки отработавшего топлива реакторов на тепловых нейтронах, составляющих основу современной атомной энергетики.
      МОКС-топливо — целый комплекс выдающихся технологий с мировой значимостью, одна из технологий следующего технологического уклада. Это воплощенное будущее и мы в этом абсолютные лидеры".
  2. Неплохой Офлайн
    Неплохой Сегодня, 15:40
    +1
    Прям как из "Кин-дза-дза", гравицапу и в путь. smile
    Что сказать, молодцы!
    1. Borik Офлайн
      Borik Сегодня, 15:49
      0
      Какой-то неказистый этот самогонный аппарат. Размеры не впечатляют но мощ-ща огромная.
      1. NEOZ Офлайн
        NEOZ Сегодня, 16:02
        -1
        Цитата: Borik
        Размеры не впечатляют

        147 тонн не впечатляют?
      2. NordUral Офлайн
        NordUral Сегодня, 16:27
        +1
        Не аппарат, а кипятильник. И главное - не вид снаружи, а как внутри сделан.
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:45
    +1
    вот ещё бы и строили их быстро и без задержек hi
  4. Дряхлый Онлайн
    Дряхлый Сегодня, 17:52
    0
    И все же Россия развивается ,несмотря на нытье некоторых товарищей ,об отсталой России..Русские на мелочах неразмениваются,если уж создавать ,так создавать .

    Все верно подмечено..! Работаем мужики.. soldier