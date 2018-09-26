Б-586 «Кронштадт». 13 лет ожидания и большие надежды

По материалам сайтов:

https://tass.ru/

http://tass.ru/

http://flot.com/

http://admship.ru/

http://ckb-rubin.ru/

https://bmpd.livejournal.com/

20 сентября на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» состоялась торжественная церемония спуска на воду новой большой дизель-электрической подводной лодки Б-586 «Кронштадт». Строительство этого корабля заняло немало времени, а кроме того, его пришлось приостановить из-за необходимости переработки проекта. Тем не менее, все существующие проблемы удалось решить, благодаря чему новая ДЭПЛ в ближайшем будущем сможет пройти испытания и начать службу. Согласно нынешним планам, «Кронштадт» будет принят в состав ВМФ России в следующем 2019 году.Первая серийная ДЭПЛ проекта 677 «Лада», получившая имя «Кронштадт», была заложена на «Адмиралтейских верфях» достаточно давно – в июле 2005 года. К этому времени завод успел передать на испытания головной корабль проекта «Лада» – Б-585 «Санкт-Петербург». Согласно планам того времени, вторая лодка проекта должна была пройти испытания и поступить на службу до конца десятилетия. Однако эти планы выполнить не удалось из-за наличия ряда серьезных проблем. Испытания «Санкт-Петербурга» показали, что проект 677 имеет несколько серьезных недостатков.ДЭПЛ Б-585 в целом и отдельные ее агрегаты отличались «сыростью» конструкции. В результате главная энергетическая установка могла развивать лишь половину от расчетной мощности, а гидроакустический комплекс и боевая информационно-управляющая система не решали поставленные задачи без ошибок. К чему это привело – хорошо известно. Головную «Ладу» перевели в опытную эксплуатацию с целью выявления и ликвидации имеющихся недостатков на уровне проекта. Кроме того, в 2009 году было приостановлено строительство двух следующих лодок – «Кронштадта» и «Севастополя» (ныне «Великие Луки»).По мере продолжения опытной эксплуатации «Санкт-Петербурга» и доработки проекта звучали разные заявления и появлялись отличающиеся слухи. Так, в начале 2012 года стало известно о возможном отказе от дальнейшего развития проекта «Лада». Однако через год появилась противоположная информация: оказалось, что промышленность справилась с проблемами, благодаря чему появилась возможность продолжить строительство кораблей.В июле 2013 года «Адмиралтейские верфи» продолжили строительство первой серийной ДЭПЛ проекта 677. Сообщалось, что лодку достроят по серьезно переработанному проекту. Он предусматривал замену 130 компонентов бортового оборудования. В частности, самой серьезной переделке подверглась энергетическая установка, ранее показавшая недостаточные характеристики. После выполнения части работ на «Кронштадте», в середине 2015 года, состоялась перезакладка второй серийной «Лады» – Б-587 «Великие Луки».После возобновления строительства флот и промышленность несколько раз корректировали свои планы в отношении новых лодок и всей серии. Так, несколько раз назывались новые сроки сдачи кораблей. В определенный период сдача двух лодок намечалась на 2018-19 годы, но позже некоторые проблемы привели к тому, что на этот период назначили только спуски на воду. Кроме того, в определенный период командование ВМФ планировало отказаться от дальнейшего строительства подлодок проекта 677, ограничившись лишь тремя кораблями.Судостроение успешно справилось с поставленными задачами и смогло завершить строительство новой подлодки раньше намеченного срока. «Кронштадт» спустили на воду несколько дней назад – 20 сентября. Согласно официальным сообщениям, на испытания корабля отводится несколько месяцев. В боевой состав флота он сможет войти уже в следующем году. Параллельно продолжается строительство ДЭПЛ Б-587 «Великие Луки», которое так же должно завершиться в ближайшее время.В прошлом году командование военно-морского флота объявило о своих планах, касающихся дальнейшей судьбы проекта «Лада». Успешная переработка проекта позволит продолжить строительство серийных подлодок. В обозримом будущем за «Кронштадтом» и «Великими Луками» должны будут последовать две новые ДЭПЛ. Не так давно руководство Объединенной судостроительной корпорации указывало, что контракт на эти корабли может быть подписан до конца текущего года. Новые подлодки проекта 677 войдут в строй к середине следующего десятилетия. После этого планируется заказать новые «Лады».Проект дизель-электрической подводной лодки «677» / «Лада» был разработан в середине девяностых годов Центральным конструкторским бюро морской техники «Рубин» (г. Сенкт-Петербург). В дальнейшем эта же организация занялась переработкой проекта с учетом результатов испытаний и опытной эксплуатации головного корабля. Все три существующие на данный момент подлодки строились или строятся заводом «Адмиралтейские верфи». По всей видимости, два новых корабля так же будут построены этим предприятием.Задачей проекта было создание современной неатомной подлодки с высокими техническими, боевыми и эксплуатационными характеристиками, способной заменить существующие ДЭПЛ проекта 877 «Палтус». По совокупности характеристик и возможностей новые лодки проекта 677 относятся к условному четвертому поколению неатомных субмарин. За счет строительства «Лад» флот планировал обновить неатомную часть подводных сил, дав им новые возможности того или иного рода.Проект 677 разрабатывался с использованием имеющегося опыта при одновременном применении новых идей, решений и комплектующих. В итоге готовая подлодка такого типа в определенной мере похожа на «Палтусы», но имеет серьезные отличия того или иного рода. В частности, удалось добиться заметного уменьшения габаритов при сохранении прочих параметров.ДЭПЛ проекта 677 строится по полуторакорпусной схеме с прочным корпусом цилиндрической формы, имеющим полусферические носовую и кормовую части. Внутренний объем корпуса при помощи переборок разделяется на пять отсеков. Корабли также получают легкий корпус малых размеров и обтекаемой формы, образующий палубу. Ограждение рубки создано с учетом наработок по предыдущим проектам. На ограждении рубки располагаются передние горизонтальные рули. В корме находятся горизонтальные и вертикальные плоскости с рулями.В современной версии «Лада» оснащается дизель-электрической энергетической установкой с полным электродвижением. Ее основой является пара дизельных генераторов мощностью по 1000 кВт и главный гребной электродвигатель мощностью 4100 л.с. Двигатель взаимодействует с единственным гребным винтом.Создание новых корпусов и энергоустановки позволило сократить габариты корабля, одновременно получив достаточно высокие технические характеристики. Длина подлодки составляет 67 м при максимальной ширине 7,1 м. Водоизмещение в надводном положении – 1765 т, в подводном – 2650 т. Для сравнения, ДЭПЛ проекта 877 имеет длину почти 74 м при ширине менее 10 м, надводное водоизмещение 2300 т и подводное – 3040 т.«Лада» может погружаться на глубину до 300 м и в подводном положении развивать скорость до 21 узла. По этим параметрам новые подлодки заметно опережают более старые «Палтусы». Экипаж удалось сократить до 35 человек, но автономность осталась на прежнем уровне – 45 суток.В носовой части подлодки располагается шесть торпедных аппаратов калибра 533 мм. Эти устройства предназначаются для применения торпед, ракет и мин. Отдельные пусковые установки для ракет не предусматриваются. Изделия типа «Калибр» предлагается запускать при помощи торпедных аппаратов. В зависимости от поставленной задачи, корабль может взять на борт до 18 торпед или ракет либо более 40 морских мин. Для самообороны в надводном положении экипаж располагает несколькими переносными зенитными ракетными комплексами.Штатный состав вооружения позволяет «Ладе» бороться со всеми основными целями. Лодка способна атаковать и уничтожать субмарины противника, надводные корабли и береговые объекты. Также возможна установка минных заграждений в указанных районах.Для получения высоких боевых качеств подлодки нового проекта оснащаются современным бортовым оборудованием разных типов. Основные задачи по обработке информации и обеспечению применения вооружения решаются автоматизированной системой боевого управления «Литий». Также «Лада» несет гидроакустический комплекс «Иртыш» с крупным носовым антенным устройством и буксируемой антенной большой длины. По некоторым данным, недавняя доработка проекта 677 затронула обе эти системы, в результате чего их эффективность была выведена на требуемый уровень, а лодка в целом получила требуемые возможности.По известным данным, в проекте 677 был использован ряд наработок, направленных на повышение основных эксплуатационных и боевых качеств. Так, за счет полуторакорпусной конструкции уменьшенных размеров, новых виброизоляторов и особого гребного электродвигателя удалось существенно снизить шумность подлодки. По этому параметру «Лада» превосходит строящиеся крупной серией ДЭПЛ проекта 636.3 «Варшавянка».В отдаленном прошлом большие дизель-электрические подводные лодки проекта 677 «Лада» рассматривались в качестве замены для существующих субмарин типа «Палтус», при помощи которой предполагалось обновить неатомную составляющую подводных сил военно-морского флота. Если бы изначальные планы такого рода, в итоге оказавшиеся чрезмерно оптимистичными, были выполнены в полном объеме, к настоящему времени флот мог бы получить значительные количества ДЭПЛ проекта 677, а также отказаться от части устаревших кораблей проекта 877.Тем не менее, строительство головной «Лады» затянулось, а затем у нее были выявлены проблемы технического характера. Необходимость доработки существующего проекта привела к серьезнейшему смещению сроков начала перевооружения. Более того, на рубеже последних десятилетий было принято решение о приостановке строительства подлодок типа «677» и заказе новых кораблей проекта «Варшавянка». Имея схожие возможности и особенности, ДЭПЛ проектов 677 и 636.3 имели существенные отличия, причем последние в некоторых отношениях проигрывали «Ладам». Однако фактическое отсутствие альтернативы привело к известным событиям.Пока промышленность занималась доработкой проекта 677 и возобновляла строительство двух уже заложенных подлодок, появился заказ на первую серию из шести «Варшавянок». К моменту спуска на воду первой серийной «Лады» этот заказ полностью выполнили, а также было начато строительство второй подобной серии. Достигнутые успехи в строительстве новых ДЭПЛ проекта 677 является поводом для оптимизма, а также позволяет строить планы на будущее.Согласно данным последних лет, второй заказ на шесть «Варшавянок» может оказаться последним. Одновременно с этим планируется заказать еще две «Лады» в дополнение к трем имеющимся на данный момент. Строительство пятого корабля этого типа будет завершено к 2025 году, после чего могут появиться новые контракты. Любопытно, что в дальнейшем не исключается возможность нового улучшения проекта 677. В последние годы неоднократно поднимался вопрос оснащения таких лодок перспективной воздухонезависимой энергоустановкой.Согласно актуальным планам, до конца двадцатых годов ВМФ России может получить не менее пяти дизель-электрических подлодок проекта 677 «Лада». Передача последних состоится уже в конце следующего десятилетия. Дальнейшие планы по развитию подводных сил пока до конца не определены. В недавнем прошлом неоднократно упоминалось, что на смену «Ладам» в серии придут новые лодки проекта «Калина», имеющие ряд серьезных отличий. Тем не менее, этот проект пока не готов к запуску строительства.Несколько дней назад на заводе «Адмиралтейские верфи» состоялся спуск на воду первой серийной ДЭПЛ проекта 677 «Лада». Строительство этого корабля, с учетом перерыва по известным причинам, заняло чуть более 13 лет. В ближайшие месяцы он пройдет необходимые испытания, после чего сможет начать службу. Также вскоре должны спустить на воду и отправить на испытания третью подлодку серии – «Великие Луки». Строительство новых подлодок пока является делом отдаленного будущего. По всей видимости, «Лады» уже не смогут стать по-настоящему массовыми, но и запланированное к строительству количество лодок способно повлиять на возможности флота.Многочисленные проблемы головного корабля проекта 677 в свое время привели к приостановке строительства сразу нескольких подлодок. В дальнейшем проект был переработан, благодаря чему строительство возобновилось. Пусть даже и через 13 лет после закладки, но Б-586 «Кронштадт» все же выходит на испытания и приближается к началу службы. Есть все основания полагать, что задержка по времени была использована в полной мере и с получением положительных результатов. Благодаря этому подлодка, построенная по обновленному проекту, способна показать все требуемые характеристики и возможности.